Яндекс.Почта приходит на помощь – она будет помнить обо всех ваших делах за вас. Используя Дела в Яндекс.Почте, вы сможете записывать свои планы и задачи прямо на страницах вашей Почты.
У вас много планов на день? Чтобы всегда и везде иметь под рукой актуальный список дел, установите на свой телефон бесплатное мобильное приложение Яндекс.Почта. Например, составив список покупок на компьютере, вы сможете отправиться в магазин со своим телефоном и вычёркивать купленные продукты на ходу. На сегодняшний день Дела в мобильной Яндекс.Почте доступны для iPhone и телефонов на платформе Symbian.
Вы также можете за пару секунд поделиться списком дел с другими людьми, просто переслав его на любой почтовый адрес. Это легко сделать как с компьютера, так и с мобильного телефона – например, если вы в дороге.
Чтобы начать пользоваться Делами, включите их на странице Настроек.
Команда Яндекс.Почты