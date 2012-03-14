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Дела в Яндекс.Почте

Каждый из нас время от времени что-то забывает. Например, купить муку, позвонить маме или написать квартальный отчёт.

Яндекс.Почта приходит на помощь – она будет помнить обо всех ваших делах за вас. Используя Дела в Яндекс.Почте, вы сможете записывать свои планы и задачи прямо на страницах вашей Почты. 



Укажите для них время выполнения – и в нужный момент вы получите напоминание.



У вас много планов на день? Чтобы всегда и везде иметь под рукой актуальный список дел, установите на свой телефон бесплатное мобильное приложение Яндекс.Почта. Например, составив список покупок на компьютере, вы сможете отправиться в магазин со своим телефоном и вычёркивать купленные продукты на ходу. На сегодняшний день Дела в мобильной Яндекс.Почте доступны для iPhone и телефонов на платформе Symbian.

   

Вы также можете за пару секунд поделиться списком дел с другими людьми, просто переслав его на любой почтовый адрес. Это легко сделать как с компьютера, так и с мобильного телефона – например, если вы в дороге.



Чтобы начать пользоваться Делами, включите их на странице Настроек.

Команда Яндекс.Почты
128 комментариев
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arwen-2
26 ноября 2015, 16:45

Мне понравилось, спасибо :-)

nonpafos
26 ноября 2015, 16:45

лучше где-нить повыше написать, что в android-версии ничего этого нет и можно не читать ;)

Е.
26 ноября 2015, 16:45
Не зря прочитали.
Для android тоже будет.
Gerfert
26 ноября 2015, 16:45
Ждем-с.
Tema R
26 ноября 2015, 16:45
уже год сделать не можете?
Весёлый котик
26 ноября 2015, 16:45

Здравствуйте! Приоритеты на даный момент в этом вопросе действительно изменились. Попробуйте настроить на своём телефоне приложение CalDAV-sync beta, оно должно синхронизировать и списки дел тоже. Также можно поискать в Google Play и другие приложения, работающие по протоколу CalDAV.

Tema R
26 ноября 2015, 16:45

Большое спасибо за ваш ответ. Качество приложения по ссылке очень хромает. Буду искать другие решения.

roads-ru
26 ноября 2015, 16:45
Весёлый котик,
жаль, что так и не появилась функция. На айфоне было удобно...
Lyudmila Kudryavtseva
26 ноября 2015, 16:45
а эта функция была раньше или только что появилась?
demyanenko.a.a
26 ноября 2015, 16:45
Эта функция была и есть в сервисе "Календарь": http://calendar.yandex.ru/todolists
Те дела и списки, которые создавались там, будут отображаться в Делах и на страницах Почты. В новой версии больше возможностей :)
Vadus13
26 ноября 2015, 16:45

Полезно!

Ждём для Windows Phone!

pav5320
26 ноября 2015, 16:45
а под андроид? (
demyanenko.a.a
26 ноября 2015, 16:45
Версии под Android пока нет, мы ей занимаемся)
pav5320
26 ноября 2015, 16:45
ок)
jurikolo
26 ноября 2015, 16:45

Ждём-с!

pnovicov
26 ноября 2015, 16:45
Будем ждать. Без мобильных версий такие сервисы не интересны.

p.s. Хотелось бы, чтобы выполненные дела не перемещались в список выполненных, а оставались в созданном списке, а также было бы неплохо иметь возможность удалять выполненные дела.
demyanenko.a.a
26 ноября 2015, 16:45
Мобильные версии есть: iPhone и Symbian.
Спасибо за предложение, подумаем)
hypsem
26 ноября 2015, 16:45

да под Андройд срочно надо!

lists
26 ноября 2015, 16:45
Такое ощущение, что вместо одного Яндекса сейчас несколько. Мало было мобильных Карт с навигацией — сделали отдельную программу-навигатор. Мало было http://calendar.yandex.ru/ — сделали то же самое в Почте.
Удивительные дела.
Весёлый котик
26 ноября 2015, 16:45

В Календаре списки дел не так удобны! В Почте они более доступны, а к тому же теперь и мобильны

Весёлый котик
26 ноября 2015, 16:45

Ну и навигатор — всё же не просто карта с проложенной линией, а немного иной продукт.

lists
26 ноября 2015, 16:45
Ну не знаю. В моей версии Яндекс.Карт строится маршрут от точки А до точки Б с учётом пробок. А попробовать, чем же лучше «Навигатор», я не могу — у меня Symbian.
Весёлый котик
26 ноября 2015, 16:45

Навигатор предлагает объёмную версию Вашего передвижения по улицам, да ещё и озвучивает рекомендации ;)

lists
26 ноября 2015, 16:45
Во-первых, объёмную только для Москвы. Во-вторых, это не очень-то нужно — Карты вполне умеют вращаться, а не только ориентироваться на север. В-третьих, мне визуально воспринимать информацию легче, чем подстраиваться под то спешащие, то запаздывающие советы, и я их обычно отключаю.
А вопрос, в общем, в том, зачем нужны два очень близких продукта, когда всё это можно объединить в одном?
Весёлый котик
26 ноября 2015, 16:45

И да, списки дел — что в почте, что в календаре — по своему содержимому одинаковы, просто выглядят пока что по-разному.

scud-monitoring
28 декабря 2018, 21:48
lists,
3д вид — самая бесполезная функция. Первым делом отключаю. 

black7white
26 ноября 2015, 16:45

Ребята нужна рамка, инача что-то непонятное висит в воздухе. 

Потом не надо сразу убирать запись, а то я ее запарился востанавливать. Пусть пару сделанных будут зачеркнутые. Мало того что это удобно если промахнулся, так и видишь что день не зря провел :-)

А так прияная штука, и почта и дела. И в iphone все в одном месте.

demyanenko.a.a
26 ноября 2015, 16:45
Спасибо за предложения, подумаем :)
helpbuyme
26 ноября 2015, 16:45

осталось не забыть поставить напоминание о напоминаниях ) 

gps-promo
26 ноября 2015, 16:45

Извините, только у меня в Опере не работает? Внизу справа висит неактивное небольшое окошко и все. 

demyanenko.a.a
26 ноября 2015, 16:45
Скажите, какая у вас версия Оперы?
gps-promo
26 ноября 2015, 16:45

Самая последняя 1161, сборка 1250.

винда XP 

Весёлый котик
26 ноября 2015, 16:45

Не могли бы Вы проиллюстрировать проблему снимком экрана? Нам, к сожалению, не удаётся воспроизвести ситуацию.
Также проверьте, не активированы ли в Вашем браузере функции Turbo или «подогнать по ширине» — если активированы, отключите их. Также на работу списка дел могут повлиять программы и дополнения, ограничивающие показ баннеров (рекламы) или выполнение активных скриптов в браузере — иногда это могут быть даже всякие хитроумные фаерволы. Если Вы используете такие программы, попробуйте их на время отключить и проверить работу списка Дел ещё раз.

gps-promo
26 ноября 2015, 16:45

Похоже, что я не видел нижнюю часть этого окна, где можно нажать кнопку "создать дело". Проверил правда на другом компе, но там тоже Опера стоит. Пока беру тайм-аут, все появилось.

wouldulikesometea
26 ноября 2015, 16:45

Ещё для календаря где-то год назад просил (предлагал) у Поддержки функцию создания задания через шаблонное письмо, типа:

Текст письма: "Поздравить с ДР"; 12.03.2012; 10:20;

 

Так можно было бы создавать себе дела с любого своего ящика, плюс кто-то другой может писать Вам напоминалки.

demyanenko.a.a
26 ноября 2015, 16:45
Да, эта идея нам показалась интересной и в будущем мы обязательно рассмотрим ее.
Спасибо.
atomheart
26 ноября 2015, 16:45

Присоединяюсь. Очень полезная возможность!

И еще пара пожеланий от себя:

1. Сделать блок растягивающимся вертикально (опционально: в ручную, или автоматом)

2. Сделать возможность отображать список дел в виде блока в левой колонке (постоянно в развернутом или свернутом состоянии). А то справа внизу не всегда удобно тыкать, и не всегда видно.

3.  Аналогичное верхнему предложению у меня когда-то была идея (так и не отправленная) - возможность публиковать через письма фотографии, записи в блоге. Может сделать что-то вроде набора шаблонов писем (выбор шаблона при создании).

4. Шаблоны писем, ну или хотя бы возможность именть несколько вариантов подписи с возможностью их быстрой смены в режиме редактирования письма. Я через почту веду переписку дружескую, деловую, просто какое-то общение или пересылку материалов. И разным пользователям мне нужно сообщать разную информацию о себе (кому-то "с уважением, вот мои контакты", кому-то вообще ничего). 

Что-то я уже в почту заехал)

demyanenko.a.a
26 ноября 2015, 16:45
Спасибо за предложения!
И за предложения касательно почты тоже)
atomheart
26 ноября 2015, 16:45

Кстати, а куда можно писать предложения по разным продуктам Яндекса?

У меня таковые бывают периодически, т.к. активно сервисами Яндекса пользуюсь.

Кроме feedback.yandex.rг пока ничего не нашел.

Весёлый котик
26 ноября 2015, 16:45

Вы можете отправлять любые предложения через форму обратной связи. На любом из сервисов Яндекса есть ссылка на обратную связь. Лучше, если Вы будете использовать ссылки непосредственно на сервисе, чтобы предложение сразу попало в команду этого сервиса.

atomheart
26 ноября 2015, 16:45

На Яндекс.Закладках, например, нет такой формы. А так, учту, спасибо :) 

Весёлый котик
26 ноября 2015, 16:45

Дело в том, что развитие Закладок в настоящее время приостановлено. Возможно, в будущем мы вернёмся к вопросу о возобновлении развития данного сервиса.

atomheart
26 ноября 2015, 16:45

Очень жаль :( Хороший сервис, пользуюсь им, но хочется бОльшего. В любом случае, отправил через feedback несколько предложений (пожеланий) по нему.

Гусева Антонина
26 ноября 2015, 16:45

Очень полезная шняжка! Давно ждала что-то подобное. Удобней, чем календарь.

surae
26 ноября 2015, 16:45

будет ли API чтобы можно было синхронизироваться с десктопной программой Getting Things Gnome?

 

woof-kitty
26 ноября 2015, 16:45
Об этом разумнее спросить разработчика Getting Things GNOME, у дел в Яндекс.Почте есть API для синхронизации по стандартному протоколу CalDAV.
Strannik-jb
26 ноября 2015, 16:45

Поясните, пожалуста, как синхронизировать дела по caldav. Пока у меня только Основной календарь получилось (Android)

Весёлый котик
26 ноября 2015, 16:45

Дела пока что не синхронизируются по CalDAV, но мы уже работаем над этим.

Кобринчук Вера
26 ноября 2015, 16:45

Мне очень понравилось. Удобно.

NIKSISKOT
26 ноября 2015, 16:45

Странно что самый распространненный Android обделили, а предпочли Symbian. Будем ждать на Android ;-)

tvman
26 ноября 2015, 16:45

Через ваш интерфейс почтой пользуюсь мало, почему бы не вынести функцию на главную страницу яндекс?

demyanenko.a.a
26 ноября 2015, 16:45
Возможно сделаем, спасибо!
tar729
26 ноября 2015, 16:45

еще один канал для получения данных об интересах пользователей, еще один шаг к персонализации выдачи...

lyusya.fyodorova
26 ноября 2015, 16:45

Всё проплачено ГосДепом!!!

tar729
26 ноября 2015, 16:45

Эх Люся Люся, пойду напьюся.

sherstobitov.valerian
26 ноября 2015, 16:45

Интересная информация, надо будет попробовать 

frees03
26 ноября 2015, 16:45

ОпятьWin Phone в пролёте... печально :-(

wouldulikesometea
26 ноября 2015, 16:45

Ожидал напоминание письмом, а оно чего-то совсем не напоминается (:

demyanenko.a.a
26 ноября 2015, 16:45
Напоминание происходит в самом блоке Дел.
Дело подсвечивается ярко-оранжевым (если было указано конкретное время) и желтым (если была указана только дата).
На мобильных устройствах приходят пуш-уведомления.
Владимир Гусев
26 ноября 2015, 16:45

Это отличный виджет, очень мобильный и в правильном месте, только большая просьба - побольше функциональности!

Сортировка по датам, ручное перетаскивание, удаление и оставление вычеркнутых дел в списке, изменение размера окошка и прочие милые мелочи сделают виджет просто незаменимым.

И на главную страницу Яндекса его тоже :)

demyanenko.a.a
26 ноября 2015, 16:45
Большое спасибо за предложения :)
na.antonova
26 ноября 2015, 16:45

А письма можно добавлять в дела? 

demyanenko.a.a
26 ноября 2015, 16:45
Пока нельзя, но, возможно, в будущем будет такая функциональность.
znakomstva-v-borovichah
26 ноября 2015, 16:45

Удобно. Мне нравится :-)

atomheart
26 ноября 2015, 16:45

В ходе активного пользования выявилось еще несколько моментов:

1. Диалог "Дело удалено. Восстановить." висит некоторое время без возможности закрыть его собственноручно - мешает работать со списком. 

2. Цветовая раскраска дел планируется? Иногда вместо введения доп. категории или приоритетов всяких цвета позволяют заметно упростить работу со списков в плане восприятия и организации.

3. Возможности перепривязать дело к другой категории нет. Хотя это и достаточно редкая потребность.

4.. При добавлении дела в любую категорию справа от кнопки "Добавить дело" есть кнопка "Дата". А вот при добавлении дела в категории "Сегодня" и "На этой неделе" кнопки "Дата" нет, что не позволяет сразу добавить и время.

5. Субъективно: анимированные стрелочки при наведении на категорию - красиво, но подтормаживает. 

demyanenko.a.a
26 ноября 2015, 16:45
Еще раз спасибо за ценные предложения)

Диалог "Дело удалено" автоматически скрывается, если происходит клик в другую область (например, при переходе на другой экран).
atomheart
26 ноября 2015, 16:45

Да, я заметил, что он скрывается при клике. Но я описал случай, когда нужно работать с одним списком без кликов, а именно тут же продолжить работу с текущим списком.

demyanenko.a.a
26 ноября 2015, 16:45
Понятно.

А Вы пользуетесь функцией отправки списков дел по почте?
atomheart
26 ноября 2015, 16:45

Не) Честно говоря, для себя не вижу смысла, т.к. это мои дела и никому до них нет дела)

demyanenko.a.a
26 ноября 2015, 16:45
А, например, отправить кому-либо список покупок?)
atomheart
26 ноября 2015, 16:45

Не буду говорить, что это не удобно. Вполне себе хорошая функция. Правда, мне пока сложно представить, что еще кроме покупок можно кому-то отправлять.

Лично у меня вряд ли возникнет необходимость отправлять, т.к. список покупок делаю для себя.

К тому же, раз уж мы заговорили именно о списке покупок, его мне удобнее пока набирать через запятую и отправлять себе смс-сообщением. Так я могу его отсортировать нужным образом и быть уверенным в его доступности в магазине. 

Ну и пока в Андройде поддержки дел нет, поэтому - ждем-с:)

demyanenko.a.a
26 ноября 2015, 16:45
Спасибо за ответы)
dlinnii79
26 ноября 2015, 16:45

какими делами)

atomheart
26 ноября 2015, 16:45

Когда уже дождемся Дел в клиенте под Андроид?

Уже 3 месяца обещаний прошло, а дел все нет( 

atomheart
26 ноября 2015, 16:45

И еще вопрос-пожелание: Можно ли сделать в почте дополнительные правила, позволяющие поместить письма в список дел?

Или же добавить адресата, чтобы я мог отправить себе же письмо, которое попадет в дела.

Поясню. Я достаточно часто отправляю себе письма с напоминанием что посмотреть, почитать, послушать, сделать... На данный момент это для меня самый простой способ оставить себе напоминание, к тому же я могу легко дополнить список ответив на письмо. Но они выводятся в виде непрочитанных писем, и часто бывают разбросаны, т.к. письма сортируются по дате. А вот если бы эти письма попадали сразу в список дела по определенному критерию, было бы гораздо удобнее!

Весёлый котик
26 ноября 2015, 16:45

А почему Вам легче отправить письмо, чем сразу записать напоминание в список дел. Ведь это так просто: кликнуть по табличке в правом нижнем углу, чтобы развернуть список, и записать нужное в поле вверху открывшегося списка.

atomheart
26 ноября 2015, 16:45

Ну, во-первых, так меньше действий мышкой, потому что мне достаточно кликнуть на кнопку "Написать письмо", а в списке дел еще нужно выбрать категорию. А также стоит вопрос о просмотре дел. Письо с напоминанием я вижу постоянно, и вижу на всех устройствах (включая Андроид). А список дел - во-первых, свернут и его нужно раскрывать, а во-вторых, он компактен, и его приходится листать (не дает представление об общем списке дел. Это субъективно) Я уже высказывал тут пожелание, чтобы список дел можно было расположить в левой колонке постоянно открытым и по высоте не так ограниченным.

Ну и еще пара примеров:

1. Я не всегда записываю дела на стационаром компьютере, а на мобильном устройстве списка дел нет, чтобы можно было его пополнить (я про Андроид говорю).

2. Я иногда пишу себе письма с рабочей почты, и это означает дела по работе (фильтрация почты).

3.  Кто-то другой может поставить мне задачу по почте и она могла бы автоматически попадать в список дел нужной категории (например, требование к проекту).

p.s. Извините, что так много) Просто вопрос инструмента для ведения дел для меня уже давно актуальный, но все еще не решенный.

t3301
26 ноября 2015, 16:45

подключил, обрадовался и теперь не могу найти где у меня на странице почты есть ссылка на дела
нету ее
а жаль

Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 16:45

Включить дела можно на странице настроек (шестеренка вверху справа -> «Дела»). Если дела включены, но не отображаются в нижнем правом углу, то давайте разберемся в ситуации. Пожалуйста, уточните, в каком именно браузере дел нет и повторяется ли проблема в других браузерах? Также нам потребуется скриншот (снимок экрана), иллюстрирующий проблему и Ваш адрес, на котором проблема повторяется. После этого мы сразу же займемся поиском причин и решения проблемы.

Заранее благодарю Вас! 

glass-door
26 ноября 2015, 16:45

Есть дела, которые не критичны по времени, а привязаны к конкретному месту. Например: купить гвозди и шурупы в Леруа Мерлен. Ваша напоминалка настойчиво требует ввести дату, а потом, по наступлению какой-то даты, вываливает ушат дел. Да и каждый раз выбирать в календаре фантастическую дату глупо.
Я предлагаю сделать папки по месту посещения. Заехал в магазин и посмотрел, что давно нужно купить, а времени не было.

Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 16:45

Спасибо большое за интересное предложение, команда Я.Почты обязательно его рассмотрит!

id1020
26 ноября 2015, 16:45
Где найти список дел в Андроид приложении?
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 16:45
id1020,
увы, на данный момент дел в приложении нет.
vinogradov-tver
26 ноября 2015, 16:45
яндекс дела очень удобная утилита, но на Windows Phone нет - поэтому не пользуюсь.
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 16:45
Спасибо за замечание, я направлю его нашим менеджерам и разработчикам приложений!
tele2detal
26 ноября 2015, 16:45
Хотел полностью отказаться от сервисов гугла, но для андроида яндекс скуден, нельзя контакты синхронизировать, список дел, да и для линукса все криво работает. Еще бы яндекс-документы) пока остаюсь на сервисах гугла
sromancov
26 ноября 2015, 16:45
А как отсортировать полученные или отправленные письма по алфавиты и потом в отсортированных по алфавиту, отсортировать их по дате????
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 16:45
Сортировку писем возможно менять только в режиме без группировки писем по теме. Снимите галочку «группировать по теме» над списком писем, а затем воспользуйтесь ссылкой «сортировать по» справа над списком писем.
dg.802.413
26 ноября 2015, 16:45
А как включить эти дела, где эта кнопка?
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 16:45
Включить список дел можно в настройках почтового ящика https://mail.yandex.ru/neo2/#setup/todo
ВитринаМАГ
26 ноября 2015, 16:45
Тимофей, служба поддержки,
включил, сохранил, а кнопка "дела"  так и не появилась
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 16:45
Проверьте, пожалуйста, повторяется ли проблема в любом другом браузере http://browsers.yandex.ru . Если да, пожалуйста, сообщите, по какому адресу я могу с Вами связаться – будем разбираться детальнее с проблемой.
mihasurikov
26 ноября 2015, 16:45
Добрый! Для андроида "дела" не сделали?
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 16:45
Увы, нет. Если что-то сделаем, то сразу же об этом расскажем в Блоге!
amilendata
26 ноября 2015, 16:45
здравствуйте, можно ли сделать 1. добавление в список дел письма с сохранением активной ссылки на него; 2.при необходимости описание дела на несколько строк, как в событиях (добавить описание). Спасибо.
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 16:45
Здравствуйте! Спасибо, передам Ваши пожелания нашим разработчикам!
Алексей
26 ноября 2015, 16:45
Когда будет версия на Андроид?
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 16:45
Алексей,
версия дел на Аднроид? Или же Вы о чем-то другом?
Алексей
26 ноября 2015, 16:45
Тимофей, служба поддержки,
да. С нетерпением жду версии Яндекс.Дела на андроид. И лучше в составе почты.
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 16:45
Алексей,
спасибо! Передам нашим разработчикам!
mpa@arh-ea.ru
26 ноября 2015, 16:45
Где список из Каледаря дел для Андроид???
Очень нужная вещь. ИХМО
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 16:45
Спасибо, передам менеджерам предложения!
IdeaFix
26 ноября 2015, 16:45
у меня включены дела, но не отображаются на странице почты. раньше работало, а сейчас не отображается. Причем сами дела есть (можно посмотреть и добавить в календаре), но на странице их почему-то нет... как вернуть?
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 16:45
А на странице https://mail.yandex.ru/neo2/#setup/todo галочка стоит? Попробуйте, пожалуйста, открыть почту в любом другом браузере – повторяется ли проблема?
wertklop
26 ноября 2015, 16:45
В новом web-интерфейсе они почему-то не отображаюся(((
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 16:45
Интерфейс будем дорабатывать, "Дела" обязательно появятся позже.
af@sibinn.com
26 ноября 2015, 16:45
Эй Яндекс, два года прошло уже). Где же "Список дел" для андройда? Как писали более года назад "лучше в составе Яндекс Почты" сделайте "Список дел". Еще хочется синхронизации контактов как у гугла. Не тратьте время на моб. приложения типа Яндекс Shell, сделайте хороший корп. продукт "Яндекс Почта". Навигатор же у вас отличный, значит когда нужно вы можете разработать качественный продукт.
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 16:45
Увы, на данный момент ничего определенного сказать не можем, но я обязательно передам Ваш комментарий нашим менеджерам мобильного направления. Спасибо!
TALYAN-290
6 октября 2016, 21:42
Тимофей, служба поддержки,
Когда уже будет? 4 года обещаете...
Тимофей, служба поддержки
8 ноября 2016, 20:08
Мы не анонсируем свои планы заранее и никогда не обрисовываем сроки реализации той или иной возможности, чтобы поневоле не вводить пользователей в заблуждение. Следите за нашими обновлениями!
af@sibinn.com
8 ноября 2016, 20:16
Тимофей, служба поддержки,
вот это оперативность!))
Миша
26 ноября 2015, 16:45
а как записывать дела, если вышел на сайт через браузер, "в мобильной версии"?
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 16:45
На данный момент дела доступны только в браузере на компьютере.
sales@ekipka.ru
26 ноября 2015, 16:45
Добрый день. Раньше была возможность открывать "дела" в отдельной вкладке (в похожем окне, как мы просматриваем почту). Сейчас же список дел доступен только справа внизу в маленьком окошке. У меня список достаточно большой и в этом маленьком окошке очень тяжело найти нужное. Подскажите, почему пропала возможность открывать в отдельном окне список дел?
sined7777
26 ноября 2015, 16:45
здравствуйте, вопрос по новой почте яндекса. в настройках почты галочка стоит "отображать дела". а в ящике панель "Дела" не отображается ! помогите пожалуйста! что делать, как исправить? спасибо.
SWATEW
26 июля 2016, 11:10
Куда делся "Список дел" на IOS ?
:(
Света Чистякова
26 июля 2016, 14:49
Здравствуйте. В текущей версии Почты списка дел действительно нет (но мы записали, что его не хватает).
SWATEW
27 июля 2016, 00:31
Света Чистякова,
Спасибо! :)
vss@gkventa21.ru
22 ноября 2016, 12:47
Прошло почти 5 лет, а прогресса так и не случилось
MacLeod-older
6 декабря 2016, 14:50
Активно пользуюсь делами на яндеке. Очень жаль что до сих пор под андроид не сделали...
Обновлено 6 декабря 2016, 14:51
tsvetnov.a@cesolutions.ru
20 декабря 2016, 10:00
Блин, очень нужны Яндекс.Дела для Андроид!!! 


Очень полезная и простая вещь.Важно дублировать их в смартфоне. 

ЯЯЯЯННДЕЕКС, услышь меня!!! 
Готов пожертвовать даже! Что тормозит процесс? Нелюбовь к Android и Samsung?
Света Чистякова
20 декабря 2016, 17:46
Здравствуйте. Не, никакой нелюбви. А вам прямо отдельное мобильное приложение с делами нужно или, например, чтобы они были встроены в клиент Почты?
tsvetnov-aleksey
20 декабря 2016, 20:41
Света Чистякова,
, можно чтобы и в клиенте Почты были.Главное чтобы синхронизировались на смартфоне с ПО Андроид.В частности, у меня  Samsung Note. Готов даже поучаствовать активно. На сегодня Яндекс.Почта, используемая на ПК ,позволяет хорошо планировать время, контакты и почта при этом под рукой.Не нужны разные приложения, всё в одном месте. Но нужно добавить мобильности всему этому и будет прям панацея. 

af@sibinn.com
12 января 2017, 21:28
Света Чистякова,
привет, я вам тут год назад писал, и некий Тимофей из тех. поддержки мне даже спустя полгода (!, см. переписку выше) ответил. Чем там занимаются Ваши маркетологи? Бедные разработчики, они вынуждены делать какую-то фигню. Вы когда начнете корпоративный рынок нормально осваивать, накой рынку ваше сырое ПО? У вас прекрасная возможность двигать корпоративные продукты за счет бесплатной привязки домена к сервису Яндекс почта.  
Не ассоциируйте почту и дела (не изобретайте велосипед, почту можно использовать  лишь для уведомления о предстоящем событии). Не нужно нагружать мобильный клиент Яндекс почты лишним функционалом. Нужно приложение (календарь) с привязкой и синхронизацией его внутри аккаунта Яндекс  (веб-версия и мобильная версия). 
Выгоните руководителя проектов, дайте мне команду разработчиков, которая занималась (-ется) разработкой приложения Яндекс дела, через полгода будет stable-версия приложения Яндекс Дела (готов за 0,5 ставки руководителя проектов этим заняться). 
i.dudarev@trendt.ru
16 апреля 2017, 14:56
Бедный список для экспорта.
m.solodilov@kirov.2gis.ru
7 июля 2017, 10:13
Когда будет для андройд
Alexey Seocomm
10 декабря 2018, 11:46
С недавних пор Алиса научилась ставить напоминалки посредством данного инструмента "Яндекс.Дела". Все прекрасно, но!


Почему при добавлении дел через Алису я не вижу их в браузере с ПК? Ни в списке дел почтового ящика, ни в списке дел в календаре?
info@rostprodaz.ru
сегодня, 09:56
Какой то отстой, яндекс дела запустили в 2012 году и до сих пор нет приложения для андроид. Прошу всех в google keep