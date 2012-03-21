КомпанияБлогВакансииРазработчикамРекламодателям
СобытияНаукаОбучение
Блог Яндекса

Тест на достоверность: проверяем качество объявлений об аренде жилья

Сегодня на Яндекс.Недвижимости запустился новый алгоритм, который определяет достоверность объявлений, учитывая не только характеристики самого объявления, но и «поведение» агентства недвижимости. Пока алгоритм действует только для Москвы и Подмосковья.

Сдача и съем жилья в аренду – тема, которая интересует миллионы наших сограждан. Это обширный рынок, который пока, к сожалению, не всегда живет по цивилизованным законам.

В декабре 2010 года, до запуска сервиса Яндекс.Недвижимость, наша проверка популярных порталов по недвижимости показала, что от 40% до 80% размещенных там объявлений о сдаче квартир в аренду — неактуальны.

Благодаря нашим алгоритмам, в свое время мы улучшили ситуацию с качеством объявлений — из 80 тысяч объявлений по аренде квартир в Москве и Подмосковье, которые ежедневно собирает сервис, 20 тысяч либо отсекались, либо помечались как сомнительные.

А сегодня у нас появился совершенно новый алгоритм, который еще надежнее будет отделять «хорошие» объявления от «плохих». И вы это увидите в самом интерфейсе.

В соответствии с новым алгоритмом мы разделили объявления на три типа:

«Достоверные» — объявления, которые прошли проверку на сомнительность; поведение агентства выглядит логичным.



«Нормальные» — объявления, про которые нельзя однозначно сказать, достоверные они или нет. Нормальные объявления никак не отмечаются в интерфейсе.


«Подозрительные» — объявления с вызывающими сомнения параметрами, размещенные агентствами с подозрительной активностью.


Теперь, для того чтобы не терять время, интересуясь «липовыми» объявлениями, вы можете установить фильтр «кроме подозрительных» в расширенном поиске.


Или отсортировать результаты «по достоверности и цене» (в этом случае сначала вы увидите самые дешевые из достоверных объявлений).

Со временем на эту систему перейдут и другие регионы, представленные на сервисе.


Команда Яндекс.Недвижимости, не доверяем, а проверяем.

23 комментария
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
alexvolkov
26 ноября 2015, 16:45

Круто :-)

ichigvintsev
26 ноября 2015, 16:45

А кто-то из команды Я.Недвидимости живет в Марьино? :)

SergeRom
26 ноября 2015, 16:45

команда Я.Недвижимости живет в Питере ;)

Лев Сафаров
26 ноября 2015, 16:45

Круто, у вас каждый день какие нибудь интересные обновления.

aratsi
26 ноября 2015, 16:45

Цивилизованнее рынок будет после того как провернным юзерам дадут возможность сдавать квартиры через этот сервис.

Спасибо за то, что яндекс есть!

rianthoff
26 ноября 2015, 16:45

Когда появится для Екатеринбурга?

SergeRom
26 ноября 2015, 16:45

формула настраивается под каждый регион отдельно, Ебург есть в списке следующих городов.

точный месяц назвать не могу, повторюсь, все зависит от ситуации на рынке.

dvx
26 ноября 2015, 16:45

Вячеслав, вот у нас на сайте http://tvil.ru только достоверные объявления от прямых представителей без посредников. Наша система работы сразу отсекает агентов, так как деньги мы перечисляем безналично после заезда арендатора. Агенты же получают свою комиссию при оплате наличными, то есть с нами им не по пути. 

Мы делали запрос для размещения в Яндекс.Недвижимость, но нам ответили, что без указания телефона не размещают. Но, извините, это уже прошлый век! Реальные владельцы не хотят выставлять свой телефон в общий доступ, многим удобно общаться онлайн. Телефон мы показываем только тем, кто оплатил проживание. 

Планируете ли вы изменять правила размещения объектов? 

 

 

mokshinv
26 ноября 2015, 16:45

Вопрос интересный. Концептуально я с вами согласен в том вопросе, что "телефон — это прошлый век". У вас очень интересный проект. 

 

К сожалению, сложившейся практикой на рынке недвижимости является публикация телефонов. Поэтому наш сервис на данный момент только порталы недвижимости, где есть телефон владельца квартиры или агента.

 

Думаю, вы также понимаете, почему наличие телефона имеет значение для работы наших алгоритмов.

 

Но мы подумаем над еще раз над этим вопросом. 

dvx
26 ноября 2015, 16:45

Спасибо. Готовы сотрудничать. 

Я сам проработал 6 лет в недвижимости. Отлично понимаю этот рынок. Если рассматривать рынок аренды квартир и домов, долгосрочную и краткосрочную, то рынок очень дикий. И честно говоря, я думал, что вы довольно быстро закроете эту "помойку" непонятных объектов. Но раз не закрыли, то значит это кому-нибудь нужно :)

 Что касается телефонов, то тут да я понимаю ваши алгоритмы. Но вы не учли, что у каждого нерадивого агента до 100 !!!!! а то и больше!!! сим карт. 

 И очень часто красивые картинки являются обычной "уткой-приманкой" для ловли желающих снять жилье. Получив телефон, агенты начинают предлагать варианты своих коллег. Чаще всего на сайтах не бывает реальных квартир, сплошные утки. Реальные же квартиры никто не выставляет, так как боятся, что их перехватят другие агенты. Или просто до этого не доходит, так как при первом просмотре квартиру снимают. 

  Я знаю все сайты, с которыми вы работаете, так что их проверка на достоверность очень спорна. имхо

pascha.g2012
26 ноября 2015, 16:45

Добрый вечер я занимаюсь  арендой домов , квартир, пансионатов, в городе Евпатоия для летнего отдыха когда для евпатории будет что то интересное:-)

warwar.dp
26 ноября 2015, 16:45

Есть мысли о ведения черного списка телефонов?
И потдверждения телефона через СМС.
Я бы с удовольствием подключил такое сервис, и если провайдером подтвержденных телефонов будет Яндекс, я буду очень доволен 

mokshinv
26 ноября 2015, 16:45

Подумаем над этим предложением.

warwar.dp
26 ноября 2015, 16:45

Так давайте вместе настраивать "сито" пропускающее "детей" и отсекающее "воду".

Такая крупная и известная огранизация как Яндекс, вполне способна взять на себя вункцию координатора.

- Все участвующие в системе фильтрации объектов сайты и порталы дорабатывают свои системы для ведения своих черных списков объектов и пользователей.

- Яндекс держит общую базу белых/черных списков "продавцов" и объектов и постоянно дорабатывает (вместе с партнерами) алгоритмы выявления неблагонадежных контактов, дубь то у продавца или объекта.

 

Базу для фильтрации могут пополнять проверенными данными партнеры системы.

Более широкий круг сайтов/порталов может пользоваться черными и/или белыми списками.

mokshinv
26 ноября 2015, 16:45

Да, я тоже из недвижимости, поэтому понимаю и знаю все эти истории. Но дело в том, что наши алгоритмы все-таки несколько сложнее, поэтому мы и пишем о 80% попадании по тем случаям, когда мы пишем, что объявление достоверное или недостоверное (для Москвы). 

 

Закрыть "помойку" непонятных объектов (вы, видимо, имеете ввиду порталы по недвижимости) просто, но вместе "вместе с водой можно выплеснуть и ребенка".

dvx
26 ноября 2015, 16:45

Погорячился по поводу Яндекса, прошу прощения.  Вячеслав, да вы правы, развить рынок аренды квартир смогут только гиганты, такие как Яндекс.. Дорогу осилит идущий. Надеюсь, благодаря Яндексу, скоро на этом рынке станет проще работать. 

 

Вы писали, что подумаете по поводу добавления нашего сайта в Яндекс.Недвижимость без указания телефонов. Есть ли у вас уже ответ? и если нет, то стоит ли надеятся на положительное решение?

 

 

BalamutovLipa
26 ноября 2015, 16:45

очень хочется увидеть обратную связь к партнерам, в виде оставляемых жалоб на объекты, как на Яндекс-риэлти. И собственно чтобы кнопки пожаловаться встраивались собственно на сайты-партнеров. Это СЕРЬЕЗНО увеличило актуальность объявлений. Вы сейчас у себя что-то делаете в одиночку, а ведь порядок наводить надо именно на местах и сообща, а получается, что этой самой важной инфой и не делитесь.

Вот взять к примеру число ошибок,  ну по 3 ошибки показывается в админке Веб-мастера. Так бы взял весь список и прошелся по нерадивым риэлторам, порубил бы шаблоны на корню.

BalamutovLipa
26 ноября 2015, 16:45

Вот по Аренде вопрос почему на запрос Аренда в Курске (Туле и пр.) Не выскакивает приложение Яндекса? По сути ведь ищется и жилплощадь в том числе!

Слова Показов в месяц
аренда +в курске 1570
аренда помещений +в курске 428
аренда квартир +в курске 205
аренда площадей курск 177
аренда торговых площадей +в курске 131

 

BalamutovLipa
26 ноября 2015, 16:45

Еще есть вопрос, недавно в Сеопульт-ТВ описывался вид криминального бизнеса вокруг аренды, ну типа дается объявление от лица хозяина типа сдается квартира в Москве за 20 тыс., соответсвенно требуют раз цена хорошая оплату на 3 месяца вперед. Потом встречают в подъезде ударом биты по голове обогатившись на 60 тыс. Если, речь идет об агентском объявлении - крайнего найти легко, но если у вас он идет в адской рубрике "без посредников" кто будет виноват? Партнер? Или Яндекс-Риэлти поставившей по алгоритму ДОСТОВЕРНОЕ объявление?

 

Dekapp
26 ноября 2015, 16:45
1) Подскажите пож-та, какие именно дополнительные параметры можно выводить на данный момент в фиде для посуточной аренды квартир, что бы объявление было максимально полным, какое их максимальное число для одной квартиры (по моим наблюдениям в описании выводится не более 9?) Фак изучен http://help.yandex.ru/webmaster/realty/requirements.xml (но на практике в разделе посуточная аренда квартир нигде не могу найти поля "интернет", "parking","alarm","ремонт"или "доп описание" (description), хотя указано что их можно импортировать, возможно есть другие не актуальные пункты)
2) Учитываются ли доп параметры импортированные в фиде, но не выведенные в описание на сайте realty.yandex.ru (например description) при определении какую именно квартиру определить в копию? учитываются ли уникальные фото при прочих равных при определении копии?
3) Насколько актуальный этот пункт "для любой посуточной аренды, продажи квартир в новостройках, продажи домов и участков — даты создания и обновления не влияют на попадание объявления в результаты поиска" ? На практике новые объявление выводятся на первых страницах чаще, совпадение?
sasha.mytnick
26 ноября 2015, 16:45
надеюсь работает правильно)
elgiz78
30 октября 2016, 23:14
В Уфе квартиру хочу снять через яндекс-недвиж.,к сожалению подозрительных объявлений много.Вот к примеру один и тот же Тимофей с одним телефонным номером как собственник (не агент) на разных районах много квартиры сдает.Как вот понят.Если агент написал бы агент,очередной мошенник наверное.
MK-svetlana
вчера, 11:43
Добрый день. Участились звонки от Яндекс-недвижимость , вроде как уточняют актуальность поданных объявлений. Действительно ли это представители вашей службы?