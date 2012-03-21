Тест на достоверность: проверяем качество объявлений об аренде жилья

Сегодня на Яндекс.Недвижимости запустился новый алгоритм, который определяет достоверность объявлений, учитывая не только характеристики самого объявления, но и «поведение» агентства недвижимости. Пока алгоритм действует только для Москвы и Подмосковья.



Сдача и съем жилья в аренду – тема, которая интересует миллионы наших сограждан. Это обширный рынок, который пока, к сожалению, не всегда живет по цивилизованным законам.



В декабре 2010 года, до запуска сервиса Яндекс.Недвижимость, наша проверка популярных порталов по недвижимости показала, что от 40% до 80% размещенных там объявлений о сдаче квартир в аренду — неактуальны.



Благодаря нашим алгоритмам, в свое время мы улучшили ситуацию с качеством объявлений — из 80 тысяч объявлений по аренде квартир в Москве и Подмосковье, которые ежедневно собирает сервис, 20 тысяч либо отсекались, либо помечались как сомнительные.



А сегодня у нас появился совершенно новый алгоритм, который еще надежнее будет отделять «хорошие» объявления от «плохих». И вы это увидите в самом интерфейсе.



В соответствии с новым алгоритмом мы разделили объявления на три типа:



«Достоверные» — объявления, которые прошли проверку на сомнительность; поведение агентства выглядит логичным.





«Нормальные» — объявления, про которые нельзя однозначно сказать, достоверные они или нет. Нормальные объявления никак не отмечаются в интерфейсе.



«Подозрительные» — объявления с вызывающими сомнения параметрами, размещенные агентствами с подозрительной активностью.



Теперь, для того чтобы не терять время, интересуясь «липовыми» объявлениями, вы можете установить фильтр «кроме подозрительных» в расширенном поиске.



Или отсортировать результаты «по достоверности и цене» (в этом случае сначала вы увидите самые дешевые из достоверных объявлений).

Со временем на эту систему перейдут и другие регионы, представленные на сервисе.



Команда Яндекс.Недвижимости, не доверяем, а проверяем.