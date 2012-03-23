Яндекс.Деньги принимают карты иностранных банков

Теперь привязать к своему счету в Яндекс.Деньгах банковскую карту и платить с нее на сайтах российских компаний могут не только пользователи из России и стран СНГ, но и любые иностранные пользователи.

Этот быстрый и безопасный способ позволит не указывать реквизиты карты на сайте продавца. При этом к счету можно привязать карту любого банка, работающего в России или за ее пределами. Исключение пока составляют карты банков США и Канады.

После привязки пользователи из других стран смогут платить во всех подключенных к Яндекс.Деньгам магазинах, доставляющих, например, российские товары – книги, музыку, фильмы – по всему миру. Кроме того, Яндекс.Деньгами из-за рубежа можно оплатить цифровые товары и виртуальные услуги: просмотр фильмов, онлайн-обучение иностранным языкам, подписку на электронные библиотеки и российские издания, дополнительные возможности соцсетей и многое другое. Комиссии за платежи нет.

Команда Яндекс.Денег, расплачиваемся в интернете с карты в кошельке.