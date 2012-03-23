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Яндекс.Деньги принимают карты иностранных банков

Теперь привязать к своему счету в Яндекс.Деньгах банковскую карту и платить с нее на сайтах российских компаний могут не только пользователи из России и стран СНГ, но и любые иностранные пользователи.

Этот быстрый и безопасный способ позволит не указывать реквизиты карты на сайте продавца. При этом к счету можно привязать карту любого банка, работающего в России или за ее пределами. Исключение пока составляют карты банков США и Канады.

После привязки пользователи из других стран смогут платить во всех подключенных к Яндекс.Деньгам магазинах, доставляющих, например, российские товары – книги, музыку, фильмы – по всему миру. Кроме того, Яндекс.Деньгами из-за рубежа можно оплатить цифровые товары и виртуальные услуги: просмотр фильмов, онлайн-обучение иностранным языкам, подписку на электронные библиотеки и российские издания, дополнительные возможности соцсетей и многое другое. Комиссии за платежи нет.

Команда Яндекс.Денег, расплачиваемся в интернете с карты в кошельке.

59 комментариев
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europ-orie
26 ноября 2015, 16:44
Ура! Теперь ещё осталось перевести сайт Яндекс.денег на английский :)
Prohorenkov
26 ноября 2015, 16:44

Английского интерфейса не хватает!

cyberbonus
26 ноября 2015, 16:44

Тебе он зачем?

 

Prohorenkov
26 ноября 2015, 16:44

Если подключаются карты иностранных банков, предполагается привлечение иностранных покупателей туда, где можно расплатиться Яндекс Деньгами. С русским интерфейсом этим будут пользоваться иммигранты владеющие русским языком, но не смогут те, кто использует другой родной язык. А английский в этом смысле язык универсальный. Им могут пользоваться даже те, кто не говорит на англиском, например, китайцы, немцы, испанцы и так далее. У этих людей есть заинтересованность в оплате товаров и услуг, но наши не принимают оплату через PayPal, так как от туда деньги снять и перевести в свой банк нельзя.

 

В том числе, английский интерфейс поможет нашим интернет ресурсам жить на donate. Что тоже не мало важно.

 

И так далее.

cyberbonus
26 ноября 2015, 16:44

а что им помешает не заморачиваться с непонятной системой Яндекс.Деньги и оплатить покупку картой?

Prohorenkov
26 ноября 2015, 16:44

При оплате очень важно насколько покупатель доверяет свою карту. Иностранцы не доверяют незнакомым системам и вне домена com. 

cyberbonus
26 ноября 2015, 16:44

Я думаю... нет, уверен, что иностранцы совершают свои покупки на "иностранных" сайтах, принимающих карты и пэйпал и не парятся. А вот по поводу: "Иностранцы не доверяют незнакомым системам" - это как раз про Я.Деньги ;-)

Mailto Me
13 января, 22:33
Prohorenkov,
не хочу тебя огорчать, но иностранцы в жизни не станут пользоваться яндекс деньгами. Так что англ интерфейс не нужен уж точно. В сша к примеру столько крутых платежек есть, что кому вообще яндекс деньги взбредут в голову )) Это как на лощади куда то ехать ) можно, тольео если варианта лучше нету )
Prohorenkov
14 января, 06:58
Mailto Me,
не важно, что есть в США, важно, что можно купить на Яндекс Деньги.


Например, моя подруга в США недавно покупала книги в Ленинской библиотеке. Легко догадаться, что PayPal бесполезен для этой задачи.
Strannik-jb
26 ноября 2015, 16:44

Догоним и перегоним))

cyberbonus
26 ноября 2015, 16:44

кого/что?

Strannik-jb
26 ноября 2015, 16:44

Конкурентов, понятное дело:-)

cyberbonus
26 ноября 2015, 16:44

И в чём их конкурентное преимущество (именно для вас), после введения сомнительного новшества? Именно Вам это облегчило жизнь?

"сегодня, 18:31

К сожалению пополнить счет с карты привязвнной таким образом нельзя. Можно платить сразу в магазины, минуя этап пополнения счета."

 

BooBooKING
26 ноября 2015, 16:44

супер. огромное спасибо. Проверил - работает.

Игорь Николаевич
26 ноября 2015, 16:44

Яндекс впечатляет! Представляю, как сложен был переговорный процесс. Отдельное спасибо менеджменту Яндекса за то, что компания перестаёт ассоциировать только с программерами. Настоящая российская инновационная компания.

kasinier
26 ноября 2015, 16:44

А можно ли пополнить яндекс счёт и купить MasterCard Prepaid карту при помощи европейской карты? Где посмотреть курс конверсии польских злотых в яндекс рубли?

for-zap
26 ноября 2015, 16:44

К сожалению пополнить счет с карты привязвнной таким образом нельзя. Можно платить сразу в магазины, минуя этап пополнения счета. Перегнать деньги напрямую с вашей карты в MasterCard Prepaid вы к сожалению не сможете по соображениям безопасности.

alexander.borsuk
26 ноября 2015, 16:44

А Белорусские карты как? Привязываются?

money.tv
26 ноября 2015, 16:44

Белорусские привязываются еще с марта 2011 года.

iury.ypetrov
26 ноября 2015, 16:44

 

Введите текст цитаты

мои поздравления:есть всё для жизни в мире конкуренции-терпение,умение прощать,живи просто -и люди к тебе потянуться-,но главное-умение работать во всех видах работы,а их как минимум 3-оптима.(+1)

tomolin
26 ноября 2015, 16:44

Ура!!!!!!!! :-)Присоединяюсь к тем, кто ждёт Яндекс на английском языке!!! Мой муж - англичанин, и он очень хотел бы пользоваться Яндексом!!!

виктор ренев
26 ноября 2015, 16:44

:-)

dmitriygalaktionov
26 ноября 2015, 16:44

Да вот только пополнить я не могу с пласт карты, надо кудато переться в Казахстане, чтобы закинуть 200 р на выпуск яндекс карты ((((((((((

backup32
26 ноября 2015, 16:44

Настя,

А почему, когда появилась эта возможность, Вы громко заявили о ней, а когда Яндекс снова прикрыл эту лавочку, Вы ни словом не обмолвились об этом?

Так когда же наконец мы сможем привязывать карты, выпущенные иностранными банками? Я имею ввиду - нормальными банками из дальнего зарубежья.

И соит-ли ждать этого счастливого дня?

Дайте пожалуйста ответ.

dramaticluna
26 ноября 2015, 16:44

Добрый день. Вы пишете, что 

 к счету можно привязать карту любого банка, работающего в России или за ее пределами. Исключение пока составляют карты банков США и Канады.

 

А в FAQ ЯД написано иное

 
Какие банковские карты можно привязать к счету?Для привязки подходит карта Visa (в том числе Electron) или MasterCard (в том числе Maestro), если на ней есть CVC2 или CVV2. 
Карта должна быть выпущена в России, Азербайджане, Белоруссии, Израиле, Казахстане, Украине или Эстонии. Убедитесь, что для нее разрешены платежи через интернет (интернет-эквайринг) в пользу российских магазинов. Это можно уточнить в вашем банке.
Кому верить? Мне надо польскую карту привязать к ЯД. Подскажите, пожалуйста, возможно ли?
backup32
26 ноября 2015, 16:44

Верить ФАКу.

У самого была ранее привязана карта Сингапурского банка и это работало.

Однажды я захотел привязать карту другого Сингапурского банка - отвязал старую, а новую привязать так и не смог.

Тогда решил снова привязать старую - тоже не смог.

В Яндексе мне ответили, что лавочка прикрыта из соображений безопасности, но я хочу заметить, что я верифицированный пользователь Яндекс.Денег (по видимому уже бывший) - и не могу привязать свою же карту.

Т.е. те, кто вовремя привязал карту, когда это позволялось - видимо продолжают пользоваться ей.

Совет - не отвязывайте свою зарубежную карту от счета Яндекс.Денег, потому, что привязать обратно не сможете.

Будете утешаться словами поддержки: "Нам очень жаль, но ....".

Вобщем такая судьба у Яндекс.Денег - остаться локальной платежной системой.

Жаль.

mingulov
26 ноября 2015, 16:44

 

Т.е. те, кто вовремя привязал карту, когда это позволялось - видимо продолжают пользоваться ей.

Не переживайте, не пользуются, так что вас бы это не спасло.

Выводится сообщение "заплатить не удалось, ваша карта выпущена в стране, отсутствующей в списке, вам придётся удалить привязку"

backup32
26 ноября 2015, 16:44
Яндекс, я тебя снова люблю!
"Для привязки подойдет карта VISA (в том числе Electron) или MasterCard (в том числе Maestro), выпущенная в любой стране."
https://money.yandex.ru/doc.xml?id=524847

Привязать удалось, правда совершать платежи еще не пробовал...
backup32
26 ноября 2015, 16:44
Яндекс, я тебя снова не люблю. Опять не работает. При попытке оплаты от банка приходит СМС с кодом подтверждения, ввожу его и система ссобщает, что операция не удалась.
Попытался привязать еще одну карту другого зарубежного банка - результат тот-же.
eric.stalee
26 ноября 2015, 16:44
«платежи из страны, в которой выпущена ваша карта, сейчас не принимаются».

Ну, что такое?
sonares27
26 ноября 2015, 16:44
Не могу карту привязать не вижу кодов/фикс суммы на своём счёту.
puby90
26 ноября 2015, 16:44
Почему я не могу пополнять счёт, но могу купить яндекс карточку 200 р если у меня британская карточка. Что то плохо работает виса  по всему миру.
Taleh Nadirov
26 ноября 2015, 16:44
я попробова английскую карту но она не привязывается :(
Janich1
26 ноября 2015, 16:44
кАК ЖЕ  пополнить счет  из Канады
mailgrebelski
12 февраля 2016, 19:17
Какая откровенная лажа! Сказано - "можно привязать карту любого банка, работающего в России или за её пределами". Вот какие они пределы если вы попробуете воспользоваться этой услугой - "Russia, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine, or Uzbekistan" Так и пишите, что ТОЛЬКО ДЛЯ СССР!
Galina Mak Men
3 апреля 2016, 20:05
мне не понятно, привязываются только дебетные карты? можно ли привязать кредитную карту?
tat.phenole
11 апреля 2016, 14:04
Это такое невероятное вранье! Привязать американскую карту VISA к яндекс деньгам просто невозможно, пишет что формат карты не поддерживается.
Елена Байбакова
30 мая 2016, 14:15
Очень странно. Около трех недель назад беспроблемно оплатила выставленный мне на яндекс.деньги счет своей французской карточкой. Вчера мне выставили другой счет. Оплата не проходит. Специально ради этого создала свой личный кабинет, привязала французскую карту... Только вот оплатить ей не получается. Ввожу код подтверждения от своего банка, полученный по смс, а в итоге "вы не можете оплатить этой картой". Что за ерунда?!
Яндекс.Деньги
30 мая 2016, 15:15
Елена Байбакова,
пополнить кошелёк можно с карт Visa, MasterCard и Maestro России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Украины, Эстонии:  https://money.yandex.ru/doc.xml?id=525628. Напишите, пожалуйста, первые 6 и последние 4 цифры номера карты, кошелёк, который пополняли и сумму платежа на bloghelp@yamoney.ru — посмотрим, почему оплата прошла.
Елена Байбакова
30 мая 2016, 17:20
Яндекс.Деньги,
Спасибо. Но очевидно, оплата не прошла, потому что моя карта не является картой ни одной из перечисленных Вами карт. Моя карта - французская.
prowebobuchenie
10 июля 2016, 13:48
Вопрос. У меня есть сайт на котором встроена форма оплаты Яндекс Деньги. Смогут ли Американцы (постоянно проживающие в Америке) купить (оплатить) на моем сайте через встроенную форму Яндекс Деньги на моем сайте? Без привязок своих карт, просто увидел, захотел и купил. Как в любом интернет магазине.
nagorkin.wallet
22 августа 2017, 04:09
prowebobuchenie,
нет :( 
rsbu.org
8 ноября 2016, 09:32
ребят, эта тема еще работает? могу ли я привязать сингапурскую карту? 
nevolex
31 января 2017, 12:07
rsbu.org,
Нет, больше ни оплата не приязка не работает. Не только яндекс многие онлайн магазины перестали принимать иностранные карты.....года так с 2014 или что-то вроде этого.
sudat
6 декабря 2016, 23:42
Pytaus najti sposob oplatit russkij credit so svoej karty vypushennoj v USA. No eto okazyvaetsa nevozmojno. Ni napramuju, ni cherez platejnye systemy dengi s americanskih kart na russkie scheta perevodit zapresheno. Na dvore 21 vek. Eto pozorishe. 
chpeng
10 февраля 2017, 21:38
Яндекс.Деньги, куда обратиться? Пытаются перевести на мой Яндекс.Кошелёк небольшую сумму с эстонской банковской карточки — не выходит. Эстонский банк говорит, что на их стороне всё в порядке. Интерфейс Яндекс.Денег говорит, что операцию не позволяет лимит карточки.
YaMoneyHelp
14 февраля 2017, 15:53
chpeng,
Напишите, пожалуйста, письмо на bloghelp@yamoney.ru . В письме отправьте номер кошелька и первые 6 и последние 4 цифры карты, с которой хотят сделать пополнение - мы посмотрим и подскажем.
explicito
25 декабря 2017, 13:11
Исключение пока составляют карты банков США и Канады. Тогда почему есть список только пары стран??.... зачем врать??...
Andrey P
14 февраля 2018, 21:27
"Исключение пока составляют карты банков США и Канады." Are you serious??? most potentials customers are not included, what a joke! 
themaksyusss
15 мая 2018, 19:16
Не работает с чешскими карточками!!!!
ruslan.k.yakhin
6 сентября 2018, 12:26
не работает для карт райфайзен банка выпущенных в чехии
ruslan.k.yakhin
6 сентября 2018, 12:27
карты  revolut тоже не работают
nadin-vini
4 ноября 2018, 17:02
Правильно ли я поняла, что виртуальной картой я не смогу оплатить товары в зарубежных интернет-магазинах?
Наталья Денисова
24 января, 10:07
Моя подруга живет в Марокко, хочет совершить покупку в он-лайн магазине России. При оплате картой виза Марокко ей отвечают отказом и пишут, что необходима только российская карта. Как ей помочь?
al.dinev
27 марта, 15:51
у меня mastercard ,почему не успел заполнить кашелек из Болгарии
Artysyuk333
4 мая, 13:55
Спасибо
Artysyuk333
5 мая, 18:28
Помогите 700000 Спасибо
ecashws
3 августа, 12:44
Если  с привязанной карты нельзя пополнить баланс кошелька, то эта функция не нужна, совсем. Разве только лохам. Картой и без комиссий яндекса можно расплатиться.
И привязать карту банка - это совсем не то, что написано в заголовке темы.


Обновлено 3 августа, 12:46
VersusSodom
сегодня, 07:25
не работает