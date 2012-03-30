Яндекс.Метро покажет оставшиеся поездки

В мире набирает популярность NFC – это бесконтактная технология, которая сейчас активно используется в общественном транспорте и платежных системах. NFC понимают некоторые устройства Android, начиная c версии 2.3.3.

Мы решили поддержать эту технологию, которую, видимо, ждет большое будущее, и внедрили ее для пассажиров московской подземки. Теперь, с помощью приложения Яндекс.Метро, вы не только узнаете, как быстрее добраться от одной станции до другой, но и увидите количество поездок, которое осталось у вас на карточке. Для этого нужно просто поднести картонную карточку к телефону.

Пока NFC понимают не все модели смартфонов. Среди поддерживающих – Galaxy Nexus, Google Nexus S, Sony Xperia S и HTC One X. Но в дальнейшем будет расширяться и линейка телефонов с поддержкой NFC, и возможности применения этой технологии.

Скачать новую версию Яндекс.Метро можно в Андроид Маркете (Google Play) или с помощью QR-кода:

Команда Яндекс.Метро