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Яндекс.Метро покажет оставшиеся поездки

В мире набирает популярность NFC – это бесконтактная технология, которая сейчас активно используется в общественном транспорте и платежных системах. NFC понимают некоторые устройства Android, начиная c версии 2.3.3.

Мы решили поддержать эту технологию, которую, видимо, ждет большое будущее, и внедрили ее для пассажиров московской подземки. Теперь, с помощью приложения Яндекс.Метро, вы не только узнаете, как быстрее добраться от одной станции до другой, но и увидите количество поездок, которое осталось у вас на карточке. Для этого нужно просто поднести картонную карточку к телефону.

 

Пока NFC понимают не все модели смартфонов. Среди поддерживающих – Galaxy Nexus, Google Nexus S, Sony Xperia S и HTC One X. Но в дальнейшем будет расширяться и линейка телефонов с поддержкой NFC, и возможности применения этой технологии.

Скачать новую версию Яндекс.Метро можно в Андроид Маркете (Google Play) или с помощью QR-кода:
Команда Яндекс.Метро
36 комментариев
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dadgoff
26 ноября 2015, 16:44

а у меня проездной - срок действия до 2016 года - социальная карта.

могу я на айфон поездки перенести?

ya.cavendish
26 ноября 2015, 16:44

- В iPhone нет NFC

- Копировать билеты нельзя

dan.krychkov
26 ноября 2015, 16:44

Если NFC используется в метро, то почему бы Яндексу не договориться с метрополитеном о программировании NFC чипов в самих смартфонах, чтобы их можно было считывать на турникетах?

 

"Поездки" покупаются через маркет, считываются турникетом. 

 

Вообще карты не нужны.

 

PS Яндекс, я требую роялти за идею! :-)

savarez
26 ноября 2015, 16:44

Велика ж идея )

 

На телефоне считыватель, а не сама RFID-метка. Но они есть в виде наклеек (оптом - около 10 рублей за штуку)  - купил, зашил номер проездного, приклеил под крышку телефона - и ходи по телефону в метро, делов-то.

 

Хочешь на лоб наклей, и открывай турникет кланяясь ему

dan.krychkov
26 ноября 2015, 16:44

Как я понимаю, на большинстве телефонов стоит чип и передатчик, и приемник.

 

Иначе такие темы, как Android Beam не существовали бы.

 

Так что идея со лбом, так и быть - твоя, а мою не тронь!

savarez
26 ноября 2015, 16:44

Ну тогда всё ещё проще - пропиши номер своего проездного в телефон, и ходи по нему, нет?

dan.krychkov
26 ноября 2015, 16:44

Логично это монетизировать и поставить на легальные рельсы.

Александр Шалин
26 ноября 2015, 16:44

С питерским метрополитеном о том же в будущем не планируете договориться?

©ШвЕц АрTёМ
26 ноября 2015, 16:44
И ещё надо обновить станции... добавить Адмиралтейскую
beezness
26 ноября 2015, 16:44

Здорово придумали)

Лев Сафаров
26 ноября 2015, 16:44

Круто я как раз собирался через неделю покупать Sony Xperia S! Яндекс молодец!

www-MaxVerona-ru
26 ноября 2015, 16:44
Новые Nokia тоже поддерживают технологию NFC.
Почему не делаете приложения для Nokia?
Heckfy Improver
26 ноября 2015, 16:44

Было бы это для Башавтотранс - было бы здорово. Реализуете? Чтобы узнавать остаток денег на транспортной карте, смотреть расписание автобусов и прочее

Алексей Б.
26 ноября 2015, 16:44

Galaxy Nexus. Пришлось переустановить Яндекс.Метро(был обнавленный, но не работало). Спасибо, Яндекс.

sstep
26 ноября 2015, 16:44

SGS 2 не поддерживается? вроде nfc в нем есть

Лев Сафаров
26 ноября 2015, 16:44

Нет, кажется нету.

kr-aleksandr
26 ноября 2015, 16:44

Вообще то существует SGS II с NFC, но официально в Россию не поставляется. Также емнип она залочена под какого то оператора.

Лев Сафаров
26 ноября 2015, 16:44

Понятно, буду знать.

ils-rizvanov2009
26 ноября 2015, 16:44

Некоторые нокии поддерживают NFC. Почему бы не сделать под Nokia N9 (MeeGo)?

kr-aleksandr
26 ноября 2015, 16:44

Эмм а разве если бесконтактный билет поднести к мобильнику, он не испортится? Социальные карты дохли на раз.

Dima Kornilov
26 ноября 2015, 16:44

Я понимаю, что в Яндексе тяжело с идеями и поэтому проще взять что-то готовое и склонировать и потом выпустить прессрелиз. Приложение от CornPlay, которое позволяет считывать билеты Ультралайт на московское метро, а также бесконтактные смарткарты Мосгортранса, было выпущено еще в июне 2011 года, доступно не только на Android, но и на BlackBerry.

ysirotkin
26 ноября 2015, 16:44
Дмитрий, в 2008 году Дмитрий Трунин делал на JUG.RU доклад посвящённый NFC, там на одном из слайдов есть строчка "Транспортные приложения (ст. м. Трубная)". Тогда он работал в Sun Microsystems, потом перешел в SPB Software, который потом был куплен Яндексом. Я хочу сказать, что в Яндексе заведомо есть люди, которые знают, что в московском метро есть NFC и знают, как с ним работать.

В данном случае содержательная идея в том, что считывание NFC карт может быть фичей Яндекс.Метро. Я не знаю, насколько Яндекс.Метро в принципе уделяют внимание в Яндексе, но подозреваю, что маркетингу было тяжелее выбрать оптимальный момент для пресс-релиза, чтобы на рынке хотя бы появились телефоны с NFC в приемлемом количестве, чем разработчикам реализовать её.
Dima Kornilov
26 ноября 2015, 16:44
Яков, не могу с вами не согласиться.
adjatchenko-2
26 ноября 2015, 16:44

Просто два видео...

http://youtu.be/tLT1DBLP2Hw

http://youtu.be/FWqwzFIvNK0

witchmonster
26 ноября 2015, 16:44
Будет ли введена, и когда, та же функция для WP8 смартфонов?
sphayros
26 ноября 2015, 16:44

На нексусе 7 сейчас не работает - мб из-за объединения метро и Мосгортранс?

kr-aleksandr
26 ноября 2015, 16:44

В метробилетах начали использовать новый чип, который перестал распознаваться мобильными устройствами.

belova-lena1993
26 ноября 2015, 16:44
подскажите пожалуйста как это работает и как узнать сколько осталось поездок
kr-aleksandr
26 ноября 2015, 16:44
belova-lena1993,
прикладываете метробилет к NFC-антенне вашего телефона и оно вылазит.
anthony.yudin
26 ноября 2015, 16:44
А что на счёт iPhone 6 и 6 plus? - в них, на сколько мне известно, для работы "Apple pay" имеется модуль NFC
kr-aleksandr
26 ноября 2015, 16:44
anthony.yudin,
там он недоступен для других приложений
boris.lubimsky
26 ноября 2015, 16:44
Билеты метро Санкт-Петербурга не считываются
Валерий
26 ноября 2015, 16:44
Айфон 5S я так понял не может считывать карту метро?
Максим Лебедев
8 декабря 2015, 23:11
А у меня пишет ошибка чтения, что делать?
NTLYAH2008
12 июня 2018, 10:42
Ничего не показывает. Плохое приложение

Стрелец
сегодня, 10:48
Скачала Яндекс метро 3.5 на планшет Huawei версия Android 4.4.2  В настройках Яндекс метро нет пункта "Считывать данные с билета". Как узнать баланс Тройки по этому приложению?