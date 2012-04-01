Темные места Марианской впадины — на Яндекс.Картах
1 апреля 2012, 12:01
Марианская впадина — самый глубокий желоб на Земле, который находится на дне Тихого океана. Глубина его достигает 11 километров, а давление воды почти в 1100 раз больше, чем на поверхности Земли.
Погружение на дно впадины совершалось в двухместном батискафе «Penetration-I», сконструированном в Новой Зеландии по специальному заказу Яндекса. Глубоководный аппарат, окрашенный в цвет #FFCC00, был оборудован всем необходимым для проведения фото- и видеосъемок, некоторые объекты фотографировались в специальных трехмерных очках.
Батискаф начал погружение в 01:23 по местному времени и спустя 2,5 часа осторожного погружения (было темно) достиг дна. В состав команды вошли два агента, прошедшие специальную подготовку, — летчик и биолог-женщина. Третий универсальный агент-дублер до утра дежурил на поверхности рядом с батискафом одного известного режиссера, просившего за ним не занимать.
В течение четырех часов были взяты образцы грунта и живых организмов, еще около двух часов потребовалось для съемок панорам. Оставшиеся 13 минут были израсходованы на закрепление памятного флажка на дне впадины и разворот батискафа.
«Марианская впадина — это не только один из геоморфологических полюсов нашей планеты, но и место, где спрятаны три-четыре новых чуда света», — взволнованно передавал прямо со дна океана один из агентов.
Позже второй агент призналась, что во время погружения и подъема удалось разглядеть невооруженным взглядом до 15 видов одноклеточных, что на 2 вида больше, чем обнаружили 7 лет назад японские исследователи.
Что еще увидела наша команда глубоко под водой — смотрите на первой подводной панораме Яндекс.Карт. Теперь все ходы записаны.