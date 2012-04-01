КомпанияБлогВакансииРазработчикамРекламодателям
СобытияНаукаОбучение
Блог Яндекса

Темные места Марианской впадины — на Яндекс.Картах

Сегодня у команды Яндекс.Карт большое событие — наконец-то, после длительной и кропотливой работы, сопряженной с большим риском, стали доступны панорамы Марианской впадины.

Марианская впадина — самый глубокий желоб на Земле, который находится на дне Тихого океана. Глубина его достигает 11 километров, а давление воды почти в 1100 раз больше, чем на поверхности Земли.




Погружение на дно впадины совершалось в двухместном батискафе «Penetration-I», сконструированном в Новой Зеландии по специальному заказу Яндекса. Глубоководный аппарат, окрашенный в цвет #FFCC00, был оборудован всем необходимым для проведения фото- и видеосъемок, некоторые объекты фотографировались в специальных трехмерных очках.

Батискаф начал погружение в 01:23 по местному времени и спустя 2,5 часа осторожного погружения (было темно) достиг дна. В состав команды вошли два агента, прошедшие специальную подготовку, — летчик и биолог-женщина. Третий универсальный агент-дублер до утра дежурил на поверхности рядом с батискафом одного известного режиссера, просившего за ним не занимать.

В течение четырех часов были взяты образцы грунта и живых организмов, еще около двух часов потребовалось для съемок панорам. Оставшиеся 13 минут были израсходованы на закрепление памятного флажка на дне впадины и разворот батискафа.

«Марианская впадина — это не только один из геоморфологических полюсов нашей планеты, но и место, где спрятаны три-четыре новых чуда света», — взволнованно передавал прямо со дна океана один из агентов.

Позже второй агент призналась, что во время погружения и подъема удалось разглядеть невооруженным взглядом до 15 видов одноклеточных, что на 2 вида больше, чем обнаружили 7 лет назад японские исследователи.

Что еще увидела наша команда глубоко под водой — смотрите на первой подводной панораме Яндекс.Карт. Теперь все ходы записаны.

23 комментария
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
nemo-q.dima
26 ноября 2015, 16:44

ага, а у вас шнурки развязались )

 

Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 16:44

а у вас спина белая

nemo-q.dima
26 ноября 2015, 16:44

:-P

Swyatoslawa
26 ноября 2015, 16:44

Пробочка хороша :)))

gelong
26 ноября 2015, 16:44
+1 :))
Незабудка
26 ноября 2015, 16:44
:)
James.Devivan
26 ноября 2015, 16:44

Неужели шутка? Блин, я купился))) Привык верить Яндексу))

Марина
26 ноября 2015, 16:44

а надо бы поверить - там на кита надо кликнуть)))

James.Devivan
26 ноября 2015, 16:44

Я имел ввиду, что не настоящие снимки))) Я тогда забыл про 1 апреля))

Марина
26 ноября 2015, 16:44

с утра играюсь - могли бы что-нибудь и положить в честь первого апреля)))

Марина
26 ноября 2015, 16:44

ха....  все же нашла в этой темноте.. Титаник, не!?

©ШвЕц АрTёМ
26 ноября 2015, 16:44
окрашенный в цвет
Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 16:44

Полезно. (+1)

alex.bayt
26 ноября 2015, 16:44

Глазки супер =))

Родион
26 ноября 2015, 16:44

Горизонт завален!

kaf-malah
26 ноября 2015, 16:44

Аха), хорошая шутонька!!!

Элвис умер! Помянем, минутой молчания.

Дмитрий
26 ноября 2015, 16:44

Вы так не шутите, а то гугл услышит, и реально отфотографирует дно океана, придется потом что-то придумывать в ответ))

sashacmc
26 ноября 2015, 16:44

А вот зря про одноклеточных написали. Пока до них не дочитал, думал правда. o_O

 

 

renev.b
26 ноября 2015, 16:44

:-)

alexvolkov
26 ноября 2015, 16:44

Сделайте изображение более контрастным. Не всех рыб видно

Этот Компьютер
26 ноября 2015, 16:44

А по первому каналу в этот же день рассказали про золотую рыбку и возможную войну за богатва Антарктиды.

yura.gagara27
26 ноября 2015, 16:44
Мама , я тебя люблю !
Egor.Melnikov2005
26 ноября 2015, 16:44
ого глубина, как раз для Мегалодона
menskiimapper
сегодня, 13:23
сигма крипер вместе
(продолжайте)