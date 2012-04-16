Яндекс.Фоткам – 5 лет

16 апреля 2007 года, ровно 5 лет назад, Яндекс.Фотки начали свою работу. Поздравляем вас с юбилеем, друзья!



Мы благодарим всех вас за то, что вы остаетесь с нами на протяжении всего этого пути. Именно вы помогаете нам становиться лучше и вдохновляете на новые свершения.



За 5 лет вы выбрали 1825 Фото дня, которые украшали главную страницу Яндекса. Приняли участие в 123 фотоконкурсах, соревнуясь за признание и необычные призы. Мы гордимся тем, что ежедневно нас посещает более миллиона человек, и с каждым днем эта цифра увеличивается.



Завтра, сразу после окончания фотоконкурса «Сделано из бумаги», мы начнем конкурс «Лучшие фото за пять лет». На него будут номинированы все фотографии, которые стали Фото дня, а также лидеры фотоконкурсов. 55 победителей конкурса «Лучшие фото за пять лет» получат памятные дипломы и сувениры от Яндекс.Фоток.



Мы желаем, чтобы у вас было как можно больше новых впечатлений и интересных событий, а значит, и поводов для красочных фотографий. Удачных ракурсов и новых горизонтов!







Команда Яндекс.Фоток