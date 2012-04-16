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Яндекс.Фоткам – 5 лет

16 апреля 2007 года, ровно 5 лет назад, Яндекс.Фотки начали свою работу. Поздравляем вас с юбилеем, друзья!

Мы благодарим всех вас за то, что вы остаетесь с нами на протяжении всего этого пути. Именно вы помогаете нам становиться лучше и вдохновляете на новые свершения.

За 5 лет вы выбрали 1825 Фото дня, которые украшали главную страницу Яндекса. Приняли участие в 123 фотоконкурсах, соревнуясь за признание и необычные призы. Мы гордимся тем, что ежедневно нас посещает более миллиона человек, и с каждым днем эта цифра увеличивается.

Завтра, сразу после окончания фотоконкурса «Сделано из бумаги», мы начнем конкурс «Лучшие фото за пять лет». На него будут номинированы все фотографии, которые стали Фото дня, а также лидеры фотоконкурсов. 55 победителей конкурса «Лучшие фото за пять лет» получат памятные дипломы и сувениры от Яндекс.Фоток.

Мы желаем, чтобы у вас было как можно больше новых впечатлений и интересных событий, а значит, и поводов для красочных фотографий. Удачных ракурсов и новых горизонтов!



Команда Яндекс.Фоток

68 комментариев
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Сергей
26 ноября 2015, 16:39

Пять лет сервису Яндекс.Фотки! Поздравляю!

housecatru
26 ноября 2015, 16:39

- ЧягожЪ вы, рибяты, сами-то не смогли сделать себе нормального группен-портрета? Типа-как-бы-типа - сапожник без сапог?!

Иванов Роман
26 ноября 2015, 16:39
Вонни?
housecatru
26 ноября 2015, 16:39

- Чаго? Чёй энт за словЪ такой?

NikonDPhoto
26 ноября 2015, 16:39

А чё! нормальная фотка! ;-) 

housecatru
26 ноября 2015, 16:40

- Я бы снял луТЧе! А то оне похожи на беларусских партизанАв перед гестапами!

pav5320
26 ноября 2015, 16:40
єто куда?
bad-robot
26 ноября 2015, 16:40

daniilstv
26 ноября 2015, 16:40

5 лет.. Это фэйл! 5 лет прошло, а привязка к карте всё ещё бета, клиенты все убоги.

 

Рара74
26 ноября 2015, 16:40

Поздравляю!!!

 

Уточка на колёсах
26 ноября 2015, 16:40
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Андрей
26 ноября 2015, 16:40
Дух старой школы!
СимВол
26 ноября 2015, 16:40

Уважаемый РГ!Проведение разных конкурсов на ЯФ-это здорово и,несомненно,требует продолжения.Однако,такой эпохальный конкурс,как ЯФ-5лет Вы(модераторы) зачем-то искусственно ограничили.За бортом остались тысячи желающих приобщиться к событию.Отсутствие должной рекламы,один день приёма работ,бюрократические препоны((( А нас ведь очень много-хороших и разных))) Может сделать ещё один тур для ВСЕХ желающих,с возможностью выставить 1-2 снимка?Где демократия,ау?!Думайте,ребята!Многочисленное сообщество ЯФ ждёт мудрого решения!

Андрей
26 ноября 2015, 16:40
Этот конкурс был автоматическим, в нем участвовали только все Фото дня и победители конкурсов. Демократия есть на всех конкурсах, присылайте ваши фотографии.
Надежда
26 ноября 2015, 16:40

Поздравляю. У Вас хоть и нелегкая, но творческая и интересная работа  (+1)

snd63
26 ноября 2015, 16:40
Поздравляю ! Статистика хорошая и как всегда на Яндекс фотках главное количество , а не качество . Вот опять две недели смотреть на старье и одних и тех же авторов . Сделайте для остальных какой нибудь конкурс параллельно вашему юбилейному .   
golderova
26 ноября 2015, 16:40
Ducky tie!!
Alex-Raduga (Алексей)
26 ноября 2015, 16:40
Поздравляю.
Опять на моего кота облезлого все пялиться будут... Что же поделаешь, если приличного Фото дня у меня не было ! :-)))
James.Devivan
26 ноября 2015, 16:40

Почему практически на всех фотках большого кол-ва людей, в толпе умудряется скрыться Дарт Вейдер???

greffe
26 ноября 2015, 16:40
Просто свидетель из фрязино не на каждую фотосессию успевает приехать.
pav5320
26 ноября 2015, 16:40

Еще раз я поздравляю!)
И хочу похвастаться своей первой фоткой на Яндекс фотках!)
дата загрузки: 16 декабря 2007 в 00:11

Андрей
26 ноября 2015, 16:40
Ух ты, это настоящий раритет!
yoksel
26 ноября 2015, 16:40
Поздравляю, ваш сервис лучший : )
Андрей
26 ноября 2015, 16:40
Спасибо)
NikonDPhoto
26 ноября 2015, 16:40
Поздравляю! 5 лет для сервиса это весьма приличный возраст и думаю что пора из коротких штанишек-фоток вылезать из забираться в нормальные-фотографические...
ArtPhotograph
26 ноября 2015, 16:40

(+1) Да уж давно пора...

NikonDPhoto
26 ноября 2015, 16:40
Не уверен что это когда-то свершится!
ArtPhotograph
26 ноября 2015, 16:40
Надежда умирает последней!
NikonDPhoto
26 ноября 2015, 16:40
Возможно!
ArtPhotograph
26 ноября 2015, 16:40

:-D

NikonDPhoto
26 ноября 2015, 16:40

Ну ты даёшь! :-@ 36 КУ это круто! Поздравляю!

ArtPhotograph
26 ноября 2015, 16:40
А толку-то от этого!
Спасибо!
NikonDPhoto
26 ноября 2015, 16:40

:-D

galuli
26 ноября 2015, 16:40

Поздравляю! Отличный проект - спасибо Ване Матвееву и всем причастным.

Хорошо бы не угробить его и создать здесь такие условия, чтобы у интересных фотографов не было желания разбегаться по другим сайтам.

NikonDPhoto
26 ноября 2015, 16:40
Увы! Хорошие фотографы не идут на сервис, а если и приходят то либо ни в чем не участвуют либо недолго тут задерживаются! а учиться нужно у хороших фотографов!
galuli
26 ноября 2015, 16:40

Тут пока еще есть хорошие фотографы. Иногда они участвуют в конкурсах и даже - крайне редко, правда, - попадают в ПОП и в ФД. Но многие ушли, да. К сожалению.

NikonDPhoto
26 ноября 2015, 16:40
К сожалению да! Сервис нужно совершенствовать, но похоже что с этим никак!
gordey68
26 ноября 2015, 16:40
дюжина на один бубен
не удивительно
Андрей
26 ноября 2015, 16:40
Только один из нас знает как с его помощью можно устроить танцы)
gordey68
26 ноября 2015, 16:40
остальные менеджера
один с сошкой семеро с лошкой -один с бубном одиннадцать с вилкой
Леонид Забелин
26 ноября 2015, 16:40

Было бы класно если бы у вас появилась возможность просматривать фотки в поноэкранном режиме ;-)

pav5320
26 ноября 2015, 16:40

  а ты что там делаешь?)

iaroslav
26 ноября 2015, 16:40

 Спасибо Вам! И искреннее - взаимно!!!

cool.gaponenko2012
26 ноября 2015, 16:40

слушайте не плохо просто кккккккккккккккккккккккккккккккккклллллллллллллллллллллллллллллллллллллааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааассссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс:-@

iaroslav
26 ноября 2015, 16:40

Фантастика!!!- и простыми-то буковками...

Алексей
26 ноября 2015, 16:40

Поздравляю, успехов вам! ;-)

pnovicov
26 ноября 2015, 16:40
И мы вас поздравляем!
2bj
26 ноября 2015, 16:40

Фотоздравляю!

puksinka.ru
26 ноября 2015, 16:40

 

 

re3001
26 ноября 2015, 16:40

 

что ежедневно нас посещает более миллиона человек

 При этом счетчик ФД сегодня показывает уже окло 2-х млн просмотров.... Подкручиваете?

greffe
26 ноября 2015, 16:40
Если Вы развернете статистику по источникам просмотров на странице Фото дня, то увидите, что около миллиона просмотров было произведено непосредственно с сервиса Яндекс.Фотки, и второй миллион просмотров — их других мест.
re3001
26 ноября 2015, 16:40

Ну так два миллиона посетили или один?

 И где проходят эти секретные просмотры "из других мест" ?

 

 http://img-fotki.yandex.ru/get/5008/94573884.5/0_9c7df_5da04472_-2-orig

  Что мешает раскрыть источники просмотров у фоток в ТОПе?

greffe
26 ноября 2015, 16:40
Никакого секрета нет — статистика источников просмотра Фото дня доступна, как и у любого другого публичного фото.
Ваша ссылка не работает.
re3001
26 ноября 2015, 16:40

http://fotki.yandex.ru/users/re3001/view/640991/?page=9

А давайте посмотрим вчерашнее ФД.

Там просмотров на ЯФе уже более 1 700 000

Так сколько посетителей  на ЯФе? Кому верить?

 

greffe
26 ноября 2015, 16:40
Поверьте, у нас нет цели обмануть кого-то.
Вчерашнее фото дня загружено на сервис 13 апреля 2012.
1,7 миллиона просмотров на сервисе оно получило с момента загрузки, а не за сутки пребывания в статусе Фото дня.

В категорию "ещё" в Вашем примере попали просмотры источники которых мы не смогли определить.
re3001
26 ноября 2015, 16:40

Таких примеров - каждый день.

Заходите в ТОП, открываете источники просмотров у тех кто находится в конце списка , и наблюдате ровно ту же картину! 

 Каждый день вы (ой, а вы официальное лицо?)

не можете определить источники просмортов у фоток, которые попадают в ТОП!

 Хотя вроде бы они не должны успевать попадать куда либо, кроме голосовалки на ЯФе. Очень странно, что вы не определяете свою голосовалку ....

И еще немного смущает, то как резко выросли просмотры ФД  в феврале 2011 года.  В 10 раз за два дня ...

cristinka.nikiforova
26 ноября 2015, 16:40

Поздравляю:-)(love)(love)(love)

Павлов Илья
26 ноября 2015, 16:40

Поздравляю ЯФ! Это ещё только начало. 

Стремлюсь на фото дня...   

piovere
26 ноября 2015, 16:40

поздравляю! я с вами 3 года, но за мои фотки никто так ни разу и не голосовал :-D

Пётр М.
26 ноября 2015, 16:40

Ребята!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вот молодцы

SVL112
26 ноября 2015, 16:40

 Я.Ф.поздравляю с юбилеем! Желаю прежде всего здоровья Вам,успехов и всего наилучшего! Спасибо за прекрасный сайт! ))

veresk-2012
26 ноября 2015, 16:40

Лучше поздно, чем никогда, поздравляю!

fotografruslan
26 ноября 2015, 16:40

Я ваш пятилетний ветеран поздравляю вас с пятилетием.

Яндекс фотки-самая доступная страничка на земном шаре.

Андрей
26 ноября 2015, 16:40
Спасибо! Оставайтесь с нами!
j5m6
26 ноября 2015, 16:40

Надо отметить!

igo6529
сегодня, 11:06
Времена, когда Яндекс был для пользователей, а не агрессивной площадкой купи-продай...
igo6529
сегодня, 11:06
Времена, когда Яндекс был для пользователей, а не агрессивной площадкой купи-продай...
igo6529
сегодня, 11:06
Времена, когда Яндекс был для пользователей, а не агрессивной площадкой купи-продай...