Как найти письмо из прошлого

Написал вам когда-то знакомый, что есть у него коллекция марок, часть из которой он не прочь продать. Не будем вдаваться в подробности, зачем он вам это написал, просто представим себе такую ситуацию. И вот вам, допустим, перед днём рождения друга-филателиста, понадобились редкие марки — в подарок. Как найти письмо знакомого?



В Яндекс.Почте есть как минимум два способа. Во-первых, конечно, поиск. Вводите тему письма или любую фразу из него в строку поиска, нажимаете «Найти» — нужное письмо перед вами.



Однако не всегда удаётся вспомнить текст письма или его тему. Чаще всего вспоминаются только имя отправителя и примерные даты. В таком случае можно поискать нужное письмо вручную. Сегодня Яндекс.Почта предлагает для этого новый инструмент.







Вернёмся к поиску подарка для друга. Всё просто.

Вспоминаете, что о тех самых марках вы узнали в канун Нового года, двигаете ползунок на декабрь. Заметить нужное письмо будет несложно благодаря аватарке отправителя.

Письмо найдено, подарок найден.



P.S.

А для наглядности — видеоролик:













Команда Яндекс.Почты

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