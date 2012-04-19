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Как найти письмо из прошлого

Написал вам когда-то знакомый, что есть у него коллекция марок, часть из которой он не прочь продать. Не будем вдаваться в подробности, зачем он вам это написал, просто представим себе такую ситуацию. И вот вам, допустим, перед днём рождения друга-филателиста, понадобились редкие марки — в подарок. Как найти письмо знакомого?

В Яндекс.Почте есть как минимум два способа. Во-первых, конечно, поиск. Вводите тему письма или любую фразу из него в строку поиска, нажимаете «Найти» — нужное письмо перед вами.

Однако не всегда удаётся вспомнить текст письма или его тему. Чаще всего вспоминаются только имя отправителя и примерные даты. В таком случае можно поискать нужное письмо вручную. Сегодня Яндекс.Почта предлагает для этого новый инструмент.



Вернёмся к поиску подарка для друга. Всё просто.
Вспоминаете, что о тех самых марках вы узнали в канун Нового года, двигаете ползунок на декабрь. Заметить нужное письмо будет несложно благодаря аватарке отправителя.
Письмо найдено, подарок найден.

P.S.
А для наглядности — видеоролик:




Команда Яндекс.Почты
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38 комментариев
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Chase Knickerbocker
26 ноября 2015, 16:38

Классная фишка.(+1):-)

Артем Котиков
26 ноября 2015, 16:38

Хочу посмотреть я месяц январь, но промахнулся и кликнул по февралю. Что же мне делать? Нужно вернуться к выбору месяцов, который находится в конце страницы.. Да вот незадача: писем у меня за февраль штук 300. И сижу я.. скролл кручу.. и чудесную аяксовую подгрузку всех 300 штук(10 страниц) наблюдаю. Классно же!

shirokoff
26 ноября 2015, 16:38
Попробуйте воспользоваться блоком навигации над списком писем.
Артем Котиков
26 ноября 2015, 16:38

Это понятно, что он там есть и можно воспользоваться им, но, во-первых, он немного другой, а во вторых, его там изначально нет, появляется только когда используешь навигацию внизу - соответственно, в глаза его появление не бросается и интуитивно мотаешь вниз. А тут появляется еще и эта аяксовая подгрузка. 

Я веду к тому, что происходят такие действия, которых пользователь не ожидает.

Может быть стоит сделать так: после того, как человек воспользовался навигацией по датам, добавлять точно такую же листалку(один в один) свреху и так же прижимать ее в право(как и внизу). Появление довольно больших стрелок в первом экране будет сразу бросаться в глаза и необходимость мотать вниз исчезнет.

shirokoff
26 ноября 2015, 16:38
Отличная идея.
Ждите обновлений в будущих релизах.
shirokoff
26 ноября 2015, 16:38
Совсем забыл сказать — добавили еще одну листалочку, которую видно в любом положении.
dumann
26 ноября 2015, 16:38

сделайте возможность искать и по адресу и по тексту в письме. А то сейчас либо одно либо другое, очень неудобно. А по временному промежутку итак поиск есть

Ольга Соколова
26 ноября 2015, 16:38

Как вернуть в почту постраничную навигацию?

Владимир Д
26 ноября 2015, 16:38

Я в письмах хочу перейти к 40му письму - мне 3 раза нужно жать "Ещё письма"? (при условии что у меня 11 писем по умолчанию). Еще минус в том что появляется огромнейший вертикальный скролл (при постраничной навигации такого бы не было, и представляю как выглядит почта с таким  вертикальным скроллом на планшете - жутко неудобно)

Так что не удобная навигация. Сделайте в настройках чекбокс - на переключение к постраничной навигации

 

Из нововведений не понравилось это. Еще пожелание - чтобы я сам мог аватарку поставить нужному мне человеку (адресу).

Не нравится эффект при наведении на письмо - тупо подчеркивание. Можно сделать hover эффект ко всему горизонтальному блоку (тема "космос")

 

Может не в этой теме - но когда будут добавлены новые обложки для почты? Еще лучше чтобы вы дали нам возможность настроить её самим. Выбрать бэкграунд, ховер эффекты, цвета... Так сложно чтоли?

 

Вообще пишу сюда почти впервые, ибо не верю что буду услышан. Спасибо

shirokoff
26 ноября 2015, 16:38
Скажите, а в каком случае вы хотите попасть на сороковое письмо?
Про hover, имеется в виду, выделять всю ячейку письма цветом?
Про новые обложки думаем.

Спасибо за комментарий.
Владимир Д
26 ноября 2015, 16:38

У меня во входящих 40 писем не прочитано, нехитрым подсчетом догадываюсь, что мне нужна 4 страница - чтобы письма читать снизу вверх (сначала старые) - вот тут и кроется загвоздка: "Ещё письма" "Ещё письма" "Ещё письма" - так я перейду к 40 письму. Решение перейти в "Непрочитанные" где есть постраничная навигация - не предлагать - т.к это лишний клик - я всегда захожу на главную почты (да и вообще странно как-то: на главной "Ещё письма", на "Непрочитанных" постраничная...). Через чекбокс в настройках - будет удобно.

 

Про hover, имеется в виду, выделять всю ячейку письма цветом? - да, так как-то было на этой обложке - потом убрали. Удобно и глазу приятно.

 

Про новые обложки думаем. - Хочется верить, и чтоб вы давали чуть больше свободы пользователям (ютьюб канал и то можно настраивать - ведь не кто-то, а сам пользователь подолгу сидит в своей почте. У всех обложек есть, что-то хорошее, и что-то, что отталкивает, вот возможность донастроить под себя и необходима)

Весёлый котик
26 ноября 2015, 16:38

Если нужно просмотреть только непрочитанные, кликните по ссылке «Непрочитанные» под списком папок или по количеству непрочитанных напротив названия папки. Ведь не обязательно, что непрочитанные находятся только среди последних писем. А там и листалка будет, и нумерация страниц :)

sergej.soschencko
26 ноября 2015, 16:38

Не плохо. Должно пригодиться

Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 16:38

Может уже хватит "улучшаться"?

sergej.soschencko
26 ноября 2015, 16:38

Вы по поводу "прошлого"? Удобно тем, если страниц много, не надо будет каждую открывать. А так бегунком пробежался, и нашел то что искал. Мелочь, а приятно.

Valerii Shurygin
26 ноября 2015, 16:38

Круто! А когда на диске место увеличите?:-)

Е.
26 ноября 2015, 16:38
Уже закончилось? )
Valerii Shurygin
26 ноября 2015, 16:38

конечно, что там те 10гб, несерьезно.  мне для счастья нужно 80

 

Е.
26 ноября 2015, 16:38
Ого... это в каком же формате у вас счастье?
Valerii Shurygin
26 ноября 2015, 16:38

в основном mp3+pdf

Иона Косуля
26 ноября 2015, 16:38

Неплохое нововведение, очень хорошо.

Владимир Д
26 ноября 2015, 16:38

Пожелания в иконках - я подписан на многие каналы ютьюба и они отображаются в почте стандартной ютубовской иконкой. Ведь каждый канал имеет свой логотип (аватар) - вынесите его тоже в почту - т.к. на любимых каналах он легко узнаваем - и в почте наглядно. Тоже саме и в твиттере - когда приходит сообщение о подписке нового пользователя на мой канал - я вижу серую иконку твиттера, а не аватар подписавшегося

Владимир Д
26 ноября 2015, 16:38

бага или неприятное для меня поведение:

я загружаю 5 страниц кнопкой "Ещё письма" - 66 писем... получается простыня, затем захожу в 61 письмо, читаю его, и нажимаю в браузере "назад"и! выхожу к первому письму (а по удобству использования (UI) - должен выйти к списку в районе - 55-66 письма , то-есть чтобы начать читать 62 письмо) и теперь мне нужно скроллить до 62 письма. Когда была постраничная навигация - я возвращался на 5 страницу со своими 11ю письмами (порядковый номер например 55-66)

 

Значит вам, с левой стороны, нужно сделать кнопку "назад" чтоб по кукам запоминал на какой высоте я был и возвращал меня туда, а не в начало списка почты

shirokoff
26 ноября 2015, 16:38
Спасибо. Это важное замечание. Починим.
pgaidukov
26 ноября 2015, 16:38

Чуваки, давно хотел вас по-благодарить за такой мега удобный почтовый серви, который вы не прекращаете совершенствовать! Ваши ползователи это ценят!

Спаибо вам!

Александр
26 ноября 2015, 16:38

Еще очень милая исправлялка работает ( сходу не понятно как ее отключить), которая исправляет мои уникальные запросы в почте на те которые ей кажутся грамотными:)
В целом почта стала наиболее удобной именно на яндексе 

djuliyali
26 ноября 2015, 16:38

Я бы и не заметила эту функцию. Спасибо (+1)

Sledovskii.s
26 ноября 2015, 16:38
если есть возможность,поставте функцыю звонить прямо с почты,как на skype.
shirokoff
26 ноября 2015, 16:38
Вы про мобильную почту или полную версию?
Расскажите подробнее.
antontuzlukov
26 ноября 2015, 16:38

по месяцам - круто, но в общем поиск по письмам ужасен. Элементарно хочу найти письмо от Vasya@ya.ru со словом "адрес" - КАК? Проще кейса не придумать, непонятно почему нет такого.

P.S.: перешел на gmail из-за этого

shirokoff
26 ноября 2015, 16:38
Отличная идея для нашего расширенного поиска.
Спасибо.
madhed
26 ноября 2015, 16:38

Удобно. А одновремменно с постраничным переключением нельзя сделать? Не люблю кнопки "Ещё..." :( Так удобно запоминать что на какой странице видел и возвращаться туда... А так - листай и запоминай где ползунок видел :)

 

Из пожеланий - было бы здорово сделать возможность "закреплять" письма в папке... Т.к. приходят на почту пароли от регистраций и держать их навиду было бы удобно :)

Так же было бы здорово иметь возможность сохранения письма в любом формате на локальную машину (в txt, в doc... ).

 

Премного благодарна за кнопку "Прочитано" (B)

Stas-200
26 ноября 2015, 16:38
не могу найти в своей почте письма от стим.как так?
talgat088
26 ноября 2015, 16:38
Пришло письмо в виде смс но через два часа удалилось. Как его просмотреть снова?
alena.botnikowa
19 июля 2016, 19:24
Искалка работает только с марта 2013. Есть способ найти более ранние письма?
Арнольд
23 июля 2020, 17:06
Скажите пожалуйста, есть ли у меня  возможность найти (увидеть) своё письмо за апрель 2010г? Спасибо большое.
Алёна🤗
24 октября 2020, 17:09
ну и где видео? раньше все было , теперь ничего нет, идиотизм



hlimanenko2010
1 марта, 00:07
Да