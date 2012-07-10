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О законопроекте № 89417-6

Для гражданского общества очевидны как необходимость борьбы с детской порнографией и вообще незаконным контентом, так и поддержание таких конституционных принципов, как свобода слова и доступа к информации.

 

В Государственной Думе рассматривается законопроект № 89417-6 «О внесении изменений в Федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу ограничения доступа к противоправной информации в сети Интернет».

 

Среди прочего в этом законопроекте предлагаются поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Они касаются очень важных вопросов и затрагивают интересы многих сторон: граждан, государства, интернет-индустрии. Такие решения нельзя принимать скоропалительно, как это происходит сейчас.

 

Предложенные методы дают почву для возможных злоупотреблений и вызывают многочисленные вопросы со стороны пользователей и представителей интернет-компаний.

 

Мы считаем, что необходимо соблюсти баланс общественных интересов, а также учесть технологические особенности интернета. Поэтому надо отложить рассмотрение законопроекта и обсудить его на открытых площадках с участием представителей интернет-индустрии и технических специалистов.

 


Елена Колмановская, главный редактор Яндекса

(компании, в которой работают родители более тысячи детей)

3318 комментариев
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Sasha-Plotnikov-Production
26 ноября 2015, 16:22

А какая фракция внесла ЗП в ГД?

Mikhail
26 ноября 2015, 16:22

к большому сожалению поддерживают все :(

Victor-244
26 ноября 2015, 16:22

Не все

Внесла, конечно же Единая Россия

СР не поддержит

Mikhail
26 ноября 2015, 16:22

http://lenta.ru/news/2012/07/10/wiki/

Напомним, поправки к закону "Об информации" о едином реестре запрещенных сайтов были внесены в Госдуму 7 июня представителями всех парламентских фракций
Mikhail
26 ноября 2015, 16:22

все! :)

http://lenta.ru/news/2012/06/07/hellochina/ 

Авторами документа являются глава подкомитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Железняк ("Единая Россия"), глава комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций Ярослав Нилов (ЛДПР), глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина ("Справедливая Россия") и член этого комитета Сергей Решульский (КПРФ).
Vas5k
26 ноября 2015, 16:22

Вот куда старпёры далёкие от интернета лезут?

rcb0
26 ноября 2015, 16:22

Им каждый день приносят интернет распечатанный на бумажках.

BentliLondon
26 ноября 2015, 16:22

o_O:-D

LEMATRA
26 ноября 2015, 16:22

Я за то, чтоб убрали из Интернета

детскую порнографию, взроcлую порнографию,

рекламы проституток!!!

И любую порнографию вообще!!!!

promobest
26 ноября 2015, 16:22
Народ добавьте баннеров, нормальных правдивых )))
педофилию уберите, алкоголь и сигареты из кино и интернета тоже уберите.
А правду оставьте.
Пусть хоть где-то  поворчать можно будет.
Или очковато???
dk-korabel
26 ноября 2015, 16:22

правда нынче продается 

promobest
26 ноября 2015, 16:22

В чем вешать правду будем )))

или она литрами?(+1)

dk-korabel
26 ноября 2015, 16:22

1 правда на 1 вес совести уважаемый

promobest
26 ноября 2015, 16:22

Вешать совесть! - Отличная идея!

Это палка о двух орлиных головах!

 

dk-korabel
26 ноября 2015, 16:22

это извините уродство и чернобыть

promobest
26 ноября 2015, 16:22
Да ладно кто из Вас не заочкует :)
были бы у кормушки молчали бы как ...
и активно развивали политтехнологии..
возлюбим путина по зомбоящику!!!
Славься ФСБ, ГИБДД, Церква, Едросы и прочая...
dk-korabel
26 ноября 2015, 16:22

зато кучу оптимизаторского хлама который вредит ПС Яндекс можно будит официально ЗАКРЫТЬ!

promobest
26 ноября 2015, 16:22

А в этом я почему-то сильно сомневаюсь.

но было бы интересно)))

dk-korabel
26 ноября 2015, 16:22

да, к сожалению, эта проблема - оптимизаторские сайты - похлеще чем темы поднятые в законе и страдают все начиная от поисковиков и заканчивая нами - простыми пользователями

promobest
26 ноября 2015, 16:22

ПРОБЛЕМА ТУТ, а не в оптимизаторских сайтах.

 

http://publicpost.ru/blog/id/13573/?utm_source=newsmail&utm_medium=teaser&utm_content=ispoved&utm_campaign=mail

 

Вода, а, скорее, адско бурлящая каша из глины, досок, деревьев и веток, трупы кур, животных и ЛЮДЕЙ!! (Рядом проплыл труп мужчины). Мы ждали помощи от МЧС, мы молились о ней, но их не было. МЧС нам ответил — мы помочь не можем, молитесь. 

dk-korabel
26 ноября 2015, 16:22

Правильно ответили!

BENGLa
26 ноября 2015, 16:22

а ещё они предлагат закрыть wiki!

и как теперь должны школьники находить информацию для своих докладов?

 

lebedev.nast20003
26 ноября 2015, 16:22

Так для деградации всё и делается сейчас ими

scaevola.q
26 ноября 2015, 16:22

Ну что ж ты врешь, школьник недоделанный, где это написано, что кто-то собирается запрещать Википедию?

dk-korabel
26 ноября 2015, 16:22

не копипастить а головой думать учится . а то дедушка сэм скоро в голову как страшиле одну солому положит

Сергей
26 ноября 2015, 16:22

Что Вы товарищ пургу несете,извините,Европа и США уже "деградировались",и они не развиваются,а гниют.У них оружие и насилие давно процветают,тут и доказывать не нужно.Они живут все на антидепрессантах-воинственный народ,от войны и страдают.Или Вы считаете что детская порнуха в сети-это "ХОРОШО"? А модерировать давно все надо,особенно "Вконтакте",так как именно в контакте можно найти то,что детям просто не этично читать и смотреть!!!Закрывают порнографию,а не странички,где можно скачать реферат или доклад.

BentliLondon
26 ноября 2015, 16:22

точно! будут у них свои дети - прикоснуться к *волшебному миру интернета*[:]||||[:]

tehnocomplect
26 ноября 2015, 16:22

контакт вообще нах закроют 

или же он будет напоминать тюремный альбом с обязательным штрих кодом

dk-korabel
26 ноября 2015, 16:22

развиваться они уже не будут. Им некуда - там развитый застойный капитализм). А нам следует только лучшее брать, а голые дети и болезни общества такие как педофилия гомосекис и прочее отсекать и рубить на корню.

Sofonov Evgeniy
26 ноября 2015, 16:22

В этом то и дело, развиваться-совершенствоваться не хотят, желаю законсервировать и интернет. Порнографию и подобное естественно надо на законодательном уровне блокировать, но не так как сейчас - многосмысленными интерпретациями, под которые можно впихнуть диктатуру в интернете со стороны власти

tiraelis
26 ноября 2015, 16:22

Итак, давайте посмотрим на этот законопроэкт с другой стороны. Что мы имеем сейчас: много задротов онлайн игр, несколько сотен педофилов и 90% учеников и студентов которые в интернет обращаются именно за информацией посколько тут она легко доступна и более достоверна чем в библиотеках (странно что их еще не сожгли при таком законопроэкте). Далее, по своему классу, в котором учусь знаю, что из всех кто лезет в интеренет за информацией тоесть 100% из 90 просматривают википедию. а 70% из этих 100 останавливаются там. Теперь, мы удаляем крупнейший в России информационный портал. И наши маленькие гении вместо того что бы над собой работать и учиться останутся с пустыми головами. Факт: образование в России упадет в разы (хотя куда еще ниже) поскольку велика зависимость от интернета. Факт: в интернет теперь можно будет прийти только позадротить. Не факт: педофилия будет подавлена. Эта глупая попытка бороться с извращенством и незаконным контентом приведет только к удару по нашему, подавляющей частью некотируещегося в европе образования.

 

BentliLondon
26 ноября 2015, 16:22

откуда такие цифры? - когда детки *лезут* в ВИКИ = автоматом вылезаает ещё куча сайтов подозрительного содержания 

дети наши отупели - читать элементарно с выражением не могут - словарный запас ограничен фразами их ВК и аськи!

 

Ваня
26 ноября 2015, 16:22

Вы не имеете права так говорить. Нужно решать проблему не от общего, а от частного случая!

Eliseichik
26 ноября 2015, 16:22

Это делается не для борьбы с порнографией, а чтобы власти, без всякой на то причине, могли заблокировать тот или иной сайт, который протеворечит их убеждениям.... А это уже по сути каждый второй сайт будет.... Власти уже контролирует СМИ (газеты и телевиденье).... Осталась угроза - ИНТЕРНЕТ, где всё вылезает на обозрение.... А будет какой-нибудь ролик про то, как хапает ЕДРО или как Вова с Димой яхту очередную купили, это будет удаляться из простор интернета....

anna172568
26 ноября 2015, 16:22

так оно для того и делается! а с извращением одними этими мерами уже не справиться. что с тв? (хотя я его уже лет пять не смотрю, даже новости). потому что мне не нужна "обработанная" информация!!!

art-est
26 ноября 2015, 16:22

То, что законопроект исходит от кого-то из перечисленных, возможно. Но, например, Сергей Решульский (КПРФ) "ни в сном, ни духом". Я зашел на его страничку Решульский КПРФ и  там ни слова! Видимо, подписал как "член комитета", не глядя и не читая. Или сказали: "Решульский, ты педофил что ли, блин?! Или в топ Яндекса выводишь свой наркотический интернет-магазин, Решульский? Тогда подписывай!"

Такой приемчик, если ты не подпишешь - педофил и наркоша.

 

Автор законопроекта! Значит это то, о чем он думал не один день, за что переживает и ему важно, чтоб приняли... А тут даже на своей странице ни слова, ни полслова. Исходит законопроект от ЕДРА, а вместо двух-трех отдельных, подозреваю, решили сделать один и запихать туда возможности цензуры, о которых они уже много раз говорили и мечтали. А вот теперь нашли способ протащить.

dk-korabel
26 ноября 2015, 16:22

а ты б и свое п* продалбы ? 

Konstantin
26 ноября 2015, 16:22

В Мизулину вселился отец Чаплин, не иначе, блин. Иначе ни чем не могу объяснить как прогрессивный человек стал мракобесом

iluhalijygrdw
26 ноября 2015, 16:22

Правильно депутаты сделали! Надоело утопать в этой грязи. Я очень обрадовался, когда внесли этот закон, а то зайдешь в интернет-там мат, там порнография или еще какая-нибудь гадость. Я почитал коментарии и стало обидно, что из великой державы мы превратились в страну быдла. Если хочется утопать в грязи-общайтесь с такими же, но не надо же весь интернет засорять, только нормальным людям настроение портить.

Konstantin
26 ноября 2015, 16:22

Ну, как говорят в народе - свинья всегда грязи найдет. Я вот не натыкаюсь на порнографию. Может от того, что не хожу по таким ресурсам.

А "нормальные люди" - пусть идут лесом и утопают в том, в чем привыкли утопать. Они всегда найдут в чем бы поутопать. Таким "нормальным" только волю дай, они с наслаждением будут лишать других людей всего. Такие вот они, "нормальные"

natali200523
26 ноября 2015, 16:22

Вселился-не вселился, но лдпр сознательно пролоббировала в свое время закон, что мы не можем депутатов отозвать....

 

Zemskoff
26 ноября 2015, 16:22

Ну читайте внимательно. "информационным технологиям и связи Сергей Железняк ("Единая Россия")". Это как раз то, что нас интересует. Всё остальнео верно. Просто ЕР решила протащить свой закон под видом благородной защиты о детях, о чём как раз всё остальные думали.

art-est
26 ноября 2015, 16:22

Мудрые слова! Я уже отечал другим на эту тему. Простая проверка тут же дала результаты о т.н. "соавторах".

 

То, что законопроект исходит от кого-то из перечисленных, возможно. Но, например, Сергей Решульский (КПРФ) "ни в сном, ни духом". Я зашел на его страничку Решульский КПРФ и  там ни слова! Видимо, подписал как "член комитета", не глядя и не читая. Или сказали: "Решульский, ты педофил что ли, блин?! Или в топ Яндекса выводишь свой наркотический интернет-магазин, Решульский? Тогда подписывай!"

Такой приемчик, если ты не подпишешь - педофил и наркоша.

 

Автор законопроекта! Значит это то, о чем он думал не один день, за что переживает и ему важно, чтоб приняли... А тут даже на своей странице ни слова, ни полслова. Исходит законопроект от ЕДРА, а вместо двух-трех отдельных, подозреваю, решили сделать один и запихать туда возможности цензуры, о которых они уже много раз говорили и мечтали. А вот теперь нашли способ протащить.

art-est
26 ноября 2015, 16:22

Да, а еще спамеров!

Виталий
26 ноября 2015, 16:22

Казалось бы причем здесь РПЦ

art-est
26 ноября 2015, 16:22

То, что законопроект исходит от кого-то из перечисленных, возможно. Но, например, Сергей Решульский (КПРФ) "ни в сном, ни духом". Я зашел на его страничку Решульский КПРФ и  там ни слова! Видимо, подписал как "член комитета", не глядя и не читая. Или сказали: "Решульский, ты педофил что ли, блин?! Или в топ Яндекса выводишь свой наркотический интернет-магазин, Решульский? Тогда подписывай!"

Такой приемчик, если ты не подпишешь - педофил и наркоша.

 

Автор законопроекта! Значит это то, о чем он думал не один день, за что переживает и ему важно, чтоб приняли... А тут даже на своей странице ни слова, ни полслова. Исходит законопроект от ЕДРА, а вместо двух-трех отдельных, подозреваю, решили сделать один и запихать туда возможности цензуры, о которых они уже много раз говорили и мечтали. А вот теперь нашли способ протащить.

sw
26 ноября 2015, 16:22

У оппозиционных фракций нет возможности заблокировать законопроект, поэтому всё, что им остаётся - вносить свои поправки в закон, который все равно примут, и голосовать против в итоговом голосовании.

samatgal
26 ноября 2015, 16:22

поэтому стоило в свое время сдать мандаты, а не играть с шулерами.

promobest
26 ноября 2015, 16:22
http://clubs.ya.ru/company/replies.xml?item_no=48073 вот зачем...
sa-gri
26 ноября 2015, 16:22

так то ж ПОПРАВКИ! Или не?

Mikhail
26 ноября 2015, 16:22

Выше я уже ответил

во первых 

 Авторами документа являются глава подкомитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Железняк ("Единая Россия"), глава комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций Ярослав Нилов (ЛДПР), глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина ("Справедливая Россия") и член этого комитета Сергей Решульский (КПРФ).

а во вторых вопрос вызывает не сам закон, а поправки к другому закону

alexandr.keda
26 ноября 2015, 16:22

Это не желание подгадить "электорату" Эти люди совершенно искренне считают что вправе контролировать потребляемую мной информацию. В идеале, надо бы всем, непонявшим заключённой в этом законе полезности - сделать лоботомию, или запретить размножатся...
Они так же искренне считают,  что можно воровать, и что это не воровство, а справедливое "самовознаграждение" за то что они лучшие из лучших, умнейшие из умнейших, достойные из достойнейших и т. д. и т. п.
Их всего то несколько десятков тысяч, но каких тысяч!!! Равных БОГАМ!!! И вот этим небожителям, превозмогая отвращение, приходится опускатся с небес к нам, червям падальщикам со своими божественными инструкциями и поучениями, вместо того, что бы заниматся своими непосредственными обязанностями - наслаждением жизнью...
Они от этого уже очень устали, именно этим и можно объяснить вал законов запрещающих гражданам России быть людьми и обязывающих  стать макаками в зоопарке...

Катя Соловьёва
26 ноября 2015, 16:22

 

Эти люди совершенно искренне считают что вправе контролировать потребляемую мной информацию.

Скажите прямо - "Я люблю смотреть детскую порнографию". Именно против этого направлен данный законопроект. Не надо раздувать из мухи слона и извращать смысл законопроекта. Вы бы хоть почитали, прежде чем писать тут свои "крики души"

shul17
26 ноября 2015, 16:22

Борьба с детской порнографией делается не так. Выложил кто-то порно, связываются с хостером, смотрят IP того, кто выложил, связываются с провайдером - и вуаля. Маньяк под следствием.

Этот же закон направлен, по моему мнению, на простое закрытие неугодных сайтов. Не нравится чиновнику сайт - пишет в комментариях на сайте ссылку га какую-нибудь гадость, и сайт закрывают без суда. Всё просто.

Kolyan2408
26 ноября 2015, 16:22

"Выложил кто-то порно, связываются с хостером, смотрят IP того, кто выложил, связываются с провайдером - и вуаля. Маньяк под следствием".

Все что выше- это простой и четкий алгоритм борьбы с этими уродами + смертная казнь или "пожизненное" без права обжалования и пару арестов и репортажей из зала суда, тогда бы живенько все ссылки "сами собой" убрались бы отовсюда.

А то, что сейчас планируется, пусть даже и приведет к облегчению закрытия "неугодных" сайтов, но для реальной борьбы с педофилами будет почти бесполезно...создадут спец. должность, посадят на нее людей "специально обученных" побольше, и будут они неустанно и с полной самоотдачей трудиться  на благо родины (на бюджетные деньги) фильтруя нежелательную информацию на своей странице в "Одноклассниках" и попутно выполняя госзаказы на неугодные сайты...и хорошо если из тех отфильтрованных сайтов процентов 5 будут "профильными".

tucnoc52
26 ноября 2015, 16:22

Это диктат и он усиливается,и будет усиливаться со стороны диктатуры.Пока они у кормушки.

Master
26 ноября 2015, 16:22

Надо отлучть!

Илья
26 ноября 2015, 16:22

Катя, взгляните глубже! И все поймете!

mix.mamonov
26 ноября 2015, 16:22

При чём порнография? Это начало, а дальше - сталинизм и гулаги???

Olya Bateneva
26 ноября 2015, 16:22

какое простодушие!

ARM19
26 ноября 2015, 16:22

Скажите прямо - "Я не хочу распространения правды об оккупационной власти в кремле через интернет, так как это может пошатнуть наше положение у кормушки с народными ресурсами, а на этих детишек мне наплевать, потому что наш ненаглядный ботекс-лидер амнистировал десятки педофилов на свою инуагурацию, при этом оставив в тюрьмах патриотов и полит-заключенных."

Master
26 ноября 2015, 16:22

Никто не раздувал, но в свои 34 я могу смотреть всё что захочу, и пошли они **************

Nick Grey
26 ноября 2015, 16:22

дело в том что не только мы способны извращать смысл законопроекта. Думаете чиновники не начнут этим пользоваться??

Давайте вернемся к СССР там даже думать чего-то лишнего нельзя было. Не было власти в интернете, не было лишних рук. А вы еще скорее всего пожалеете, когда поймете что ваш любимый сайтик с макраме закрылся заодно с тем, на котором была тонна порнухи

alexandr.keda
26 ноября 2015, 16:22

Катя, не надо лукавить, и уж тем более, не стоит голословно обвинять совершенно незнакомого человека...  Впрочем, стиль и смысл Вашего комментария Вас определённым образом характеризует - чувствуется глубокая духовная  связь с партией "Единая Россия".

iliya-pro-rock
26 ноября 2015, 16:22

ничаво! привыкNete!)))

gnj80
26 ноября 2015, 16:22

В точку

goskovera
26 ноября 2015, 16:22

согласен

onereal
26 ноября 2015, 16:22

Для начала нужно запретить размножаться депутатам Еб...ой России и перестать голосовать за авторитарное государство. А для этого нужен сильный оппозиционный блок, имеющий значительную финансовую поддержку со стороны бизнеса, чего пока нет.

PS. Друзья, не ленитесь ходить на митинги. Дайте понять тем, кто пытается сформировать подобный блок, что у них есть поддержка в вашем лице.

maxtichomirov89
26 ноября 2015, 16:22

А это может сойти за призыв к провокационным действиям.

denler-boy
26 ноября 2015, 16:22

Теперь Яндекс закроют...

Nick Grey
26 ноября 2015, 16:22

надо что-то делать. Все согласны, но нужен человек, который может вести за собой народ. А у нас такого пока нет, да и 146% на выборах говорят, что делать против этих людей что-либо вообще бесполезно

gilmija
26 ноября 2015, 16:22

чётко сказал)))аж настроение поднялось.

yuri-shirokov
26 ноября 2015, 16:22

Браво, Александр! Не в бровь, как грится, а в глаз! Цензура всегда была первейшим инструментом полицейского государства - это прекрасно!. И ВО ВСЕ ВРЕМЕНА осуществлялась под предлогом достижения способствовала достижению благих целей, как то: борьба за нравственность, патриотическое воспитание молодежи, и т.д. Им (нашим покорным слугам) и вправду тяжело приходится, поскольку мы для них - население вражеской и враждебной страны, с которым у оккупанта всегда интересы разнятся. заблудшие непутевые дети, коих требуется наставлять на путь истины. И давайте скажем честно: неправильный Интернет, мешающий решению задач по освоению национальных богатств ограниченной группой лиц, нам не нужен! Нам нужен другой Интернет - правильный и полезный для здоровья! 

 

Проверено и допущено в Интернет с исправлениями

Госдума РФ.

chembarova.e.a
26 ноября 2015, 16:22

Да, четкая формулировка.

maxtichomirov89
26 ноября 2015, 16:22

А если бы у тебя была возможность владеть вооруженными людьми против невооруженных и вершить всё безнаказанно ради великой страны, разве бы ты не считал что вправе делать всё что захочеш и быть равным БОГУ ?

Это всё равно что быть львом среди косуль но не трогать их из за своей порядочности. Без обратной связи мы точно станем зоопарком.

 

justsergey
26 ноября 2015, 16:22

Александр Кеда, спасибо. Сказано очень точно.

 

"Небожители" среди дворцов и пиров давно утратили всякую связь с нами...

sochi337575
26 ноября 2015, 16:22

Максимальто точное описание состояния общества  на сегодняшний день ( противостояния самоизбранных и черни)

evgeniignatev
26 ноября 2015, 16:22

Согласен на все сто, все очень правильно описано!>:-)

Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 16:22

Гениально!!! Как приятно читать такие блистательно-умные шедевры. Хочу добавить лишь, что большинству россиян (судя по выборам) нравится быть этими самыми МАКАКАМИ в ЗООПАРКЕ!!!.

Владимир

anvir11
26 ноября 2015, 16:22

так и есть. голосовавшие за путлера по уровню развития не далеко ушли от макак в зоопарке

chembarova.e.a
26 ноября 2015, 16:22

Мой бывший генеральный деректор при разговоре о выборах: "О, Путин, моя лапочка, я всегда за него голосовала , он мне так нравится, я хочу, чтоб он выйграл!.." Хочется удариться об стену - вдург это галлюцинации...

im-bicil
26 ноября 2015, 16:22

Аццки плюсую! Попытка донести эту мысль до "электората" наталкивается на агрессию (не всех, но...)

GeorgSeryj
26 ноября 2015, 16:22

Мне кажется, чёб ЕР не сделала все равно для вас говно. А тут уж и детское порно запретить могут - ет никуда не годится. Как же после этого запрета выполнять инструкции директора ЦРУ аж от 1948 года?

 

ldmitry32
26 ноября 2015, 16:22

Хороший комментарий. Спасибо.

mr.xsega
26 ноября 2015, 16:22

Александр, полностью с Вами согласен! Лучше не скажешь. Сдаётся мне, что власть под шумок, под благовидным предлогом борьбы с мерзостью в нете, будет стремиться обезопасить самоё себя... Не моги знать, смерд чего тебе не положено...( история с вики ликс и тому подобное) В обшем, что положено гОСПОДИНУ, то не положено рабу?

dplotnikof
26 ноября 2015, 16:22

 

запретить размножатся 

надо, на мой взгляд, тем, кто не умеет писать "тся" и "ться"
Aibolit50
26 ноября 2015, 16:22

Право же, не надо придираться. Тошнит от вас-

"придирастов"

dplotnikof
26 ноября 2015, 16:22
Да бросьте вы. От засилия безграмотных людей не хочется жить. Вы все еще сомневаетесь в том, от кого больший вред обществу?
Helena
26 ноября 2015, 16:22

Хуже. Эти люди считают, что они _в_состоянии_ контролировать потребляемую информацию. В то время как, мне кажется, если кому-то нужно потребить какую-то информацию, то он ее найдет. Просто, например, где-нибудь в другом месте.

И при этом те же порнокартинки или порнофильмы можно найти гораздо большим числом способов, чем дофига полезной информации, которую я получаю из той же вики.

westorg
26 ноября 2015, 16:22

Значит смотреть порно и загружать видео убийств-это для тебя высшее доказательство того, что ты человек... М,да .... куда мы катимся...

anvir11
26 ноября 2015, 16:22

запрет тебе читать то, что ты хочешь - это доказательство того, что ты домашний скот, а не человек

Master
26 ноября 2015, 16:22

Да, ты прав! Надо, блин, мотать из этой сранной Р, пока ещё можно мотать. В Великобританию или Калифорнию например.

oksana.tyufka
26 ноября 2015, 16:22

В принципе согласна! но надо ещ учесть, что реально очень много лишнегов инете для детей, порнографии и извращенства! но с гл.редактором "Яндекс" Еленой колмановской я согласна, нужно фильтровать и с наскоку такие решения не принимаются, очень много факторов нужно учесть НЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО В ДУМЕ, а ещё и с НАРОДОМ ! просто так они хотят без объяснений закрывать то, что им не угодно из корыстных побуждений

android1964
26 ноября 2015, 16:22

Полностью  согласен с Александром! Однако они ("БОГИ!!!") не учитывают что любое действине вызывает противодействие. Вся запрещённая ими информация найдёт другие каналы и всё равно будет просачиватся в массы, но только в более извращённой форме. А те, кто двигает все эти законопроекты, уже давно мечтают превратить народ в бессловесное стадо. Ведь стадом намного проще управлять. Что касаемо законов, так пишутся они не для народа но для себя, что бы в случае чего не пострадать от ими же изданого закона. 

orenzdrav
26 ноября 2015, 16:22

Вот подарок мне ко дню моего рождения! )))

Как Директор ГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр" Оренбургской области, предлагаю написать обращение например нашему Губернатору бергу Ю.А., как достаточно продвинутому в этой сфере, с предложением провести у нас Форум по рассмотрению данного законопроекта.

Zemskoff
26 ноября 2015, 16:22

Не путайте внесение и поправки. ЕР внесла и собирается принять, у оппозиции нет возможности заблокировать. Поэтому приходится вносить поправки, что бы хоть как то смягчить. Но как известно, ЕР может обсуждать поправки за 10 секунд и отклонять их...

ArtemTaranoff
26 ноября 2015, 16:22

Так у ЕР нет большинства ведь, значит если остальные проголосуют против, то отклонят.

Иван
26 ноября 2015, 16:22

У ЕР нет конституционного большинства (2/3 голосов), а для внесения поправок в Федеральные Законы достаточно и обычного большинства, что и наблюдается.

valestar
26 ноября 2015, 16:22

согласен, у нас сейчас нет демократии, и равенства, так как ЕдРосы получили большинство в думе (все знают насколько это было честно проделано. и теперь они жестко гнут свою линию на тотальный контроль всего и всех, ради господства правящей "элиты"

LEMATRA
26 ноября 2015, 16:22


Ну и пусть бастуют!


Я за то, чтоб убрали из Интернета

детскую порнографию, взроcлую порнографию,

рекламы проституток!!!

И любую порнографию вообще!!!!

 

MBOY
26 ноября 2015, 16:22

+1

lexa.supermaks
26 ноября 2015, 16:22

+1000!!!  я тоже за закон!!!

depechistko
26 ноября 2015, 16:22

двуликие ханжи ^_^

sovietrayon
26 ноября 2015, 16:22

Представь себе, что в школе есть 1 мальчик-малолетний уголовник. Ты за то, чтобы из-за 1 ребенка разогнали всю школу? А так и будет. На одном ip-адресе могут находиться тысячи сайтов. И, если айпишник заблокируют из-за одного сайта, распространяющего ЦП, уйдут в оффлайн и остальные тысячи. 

ad21age
26 ноября 2015, 16:22

Ну и что. Если хотсер не закроет самостоятельно ресурс нарушающий законодательство, то клиенты уйдут к другому хостеру, а хостер понесет убытки. Все правильно. Если хостер находится за рубежом - "проблемы индейцев шерифа не...."

SAG-RC
26 ноября 2015, 16:22

воот, еще один прозрел :)

Master
26 ноября 2015, 16:22

Иииии... интернет развалится!

yari.09
26 ноября 2015, 16:22

Я потвержадаю, 

 

 


Ну и пусть бастуют!


Я за то, чтоб убрали из Интернета

детскую порногафию, взролуюпорнографию,

рекламы проституток!!!

И любую порнографию вообще

Андрей
26 ноября 2015, 16:22

Сергей, что  вы  такое говорите-? Какая  детская  порнография-? Я давно  в  сети и такого никогда(!) не  видел. С рекламой шлюх-согласен. Но  кого тогда будут снимать сами депутаты-? А врослое классическое порно в жанре Тинто Браса, лично  мне нравится. Не  вижу  ничего плохого.

iwebp
26 ноября 2015, 16:22

Подтверждаю. В сети с 1999 года и ни разу не видел детской порнографии.

anvir11
26 ноября 2015, 16:22

что вы имеете против порнографии?

вы фригидны или у вас фобия?

info97
26 ноября 2015, 16:22

Свет клином сошелся на порнографии. Если вы чего-то не видите - не значит, что этого нет. А есть сайты и опаснее порнографии.

chembarova.e.a
26 ноября 2015, 16:22

Кажется здесь пасется купленая мымра - Сергей Кондратьев.

SAG-RC
26 ноября 2015, 16:22

всякому место под солнцем, вопрос в какое место посадить его :)

iwebp
26 ноября 2015, 16:22

Сергей Кондратьев, Вы не понимаете сути этого закона.

 

Простая ситуация.

1. В кэше Яндекса лейтенант Иванов обнаружил одну картинку с голой 17-летней девочкой.

2. На другой день Яндекс внесен в список запрещенных ресурсов.

 

1. На Википедии майор Петров обнаружил в статье "инфекции, передающиеся половым путем" избражение мужского (детского) полового органа.

2. На следующий день Википедия закрыта.

 

Хорошие перспективы, не правда ли?

vittorioss
26 ноября 2015, 16:22

Да без проблем!!! Я просто УВЕРЕН, что абсолютное, так сказать, подавляющее большинство пользователей сети обеими руками и ногами будут ЗА запрещении порно рекламы. Все это дюже верно и ужас как необходимо сделать!
Тока вот один вопрос... Скажите, Сергей, а вот какого тогда, простите, хрена не заняться поиском и отловом тех, кто эту рекламу размещает? Создает, оплачивает.. заказывает, наконец! И я просто железобетонно уверен, что еще большее количество пользователей интеренета (да и не пользователей тоже) так же как и я непоколебимо уверены, что у наших "органов" вот прям щас имеются ВСЕ необходимые для этого данные, имена, адреса, телефоны, IP? наконец! Или, если по каким-то совсем непонятным причинам НЕ известны, то узнать их не представляет никакой сложности!..
И вот, в связи с этим, у меня есть пара вопросов:
1) ПОЧЕМУ эти "товарищи", прямо виновные в появлении порно (в том числе и детского), рекламы наркотиков, насилия, суицида и т.д - УЖЕ не сидят в тюрьме - прочно, неотвратимо и надолго?! (А ведь многие знают.. или догадываются, КАК поступают сами зеки с теми, кто совершил преступления сексуального характера с несовершеннолетними!)
2) В принципе, достаточно и первого вопроса, но для особо одаренных я и второй вопрос задам... Так против кого, или даже не так - а НАХРЕНА вообще нужен этот вот законопроект, который ни на йоту ни при каких обстоятельствах проблему, означенную при его формировании, решить не только не способен, но и просто на это не рассчитан!!! Или у Вас есть, правда есть, какие-то сомнения, что закрывая неугодный сайт вообще блокируя целое доменное имя Вы сможете остановить преступника, который созжает всю эту мерзсть? Или я чего-то не понимаю? И у этих "порнографов" "жизнь дала трещину - денег остался последний мешок" и эта порнота, что они выкладывают в сеть - последняя возмоность заработать на хлеб насущный? И что если закроют какой-то - не им вовсе принадлежащий сайт - они не найдут еще десяток или пару сотен точно таких же? Или у них просто не хватит на это денег?...
Поясните мне, в чем я дурак? Или я, как сказала та коза из думы - "педофильский лобби"???....

 

art-est
26 ноября 2015, 16:22

Поправки - это попытка хоть как-то исправить обреченный на принятие убогий законопроект заинтересованных лиц думским большинством - Единия Р., (которое нелегитимно, потому что наблюдатели на выборах видели и фиксировали фальсификации, карусели и манюпуляции со списками, после которых у ЕДра с 30-33% реальных, результаты возрасли более 60% голосов).

emerald3
26 ноября 2015, 16:22

У этой Елены Мизулиной и ей подобных явно большие проблемы с головой! Она только что назвала меня, мать 4-х летней дочери, и моих подруг, тоже уже матерей, "педофильским лобби" только за то, что мы ХОТИМ ЖИТЬ В СВОБОДНОЙ СТРАНЕ!

Nick Grey
26 ноября 2015, 16:23

все нормально, скоро клевета будет массово работать против них

vrungelllll
26 ноября 2015, 16:23

Кстати если сейчас психически больные люди сидят дома и смотрят порнографию в интернете, что будет с ними когда не будет в интернете этого всего? пойдут детей насиловать, вот к чему это приведет

vlad.perwov
26 ноября 2015, 16:23

Очень нужный и своевременный Закон. Депутаты откликнулись на просьбы избирателей и своевременно внесли на рассмотрение и этот закон, а также и  проект закона об "иностранных агентах" - аналог американского FARA. В период избирательной кампании на сайт ПУТИН 2012 приходила масса писем от граждан России с просьбой навести порядок в СМИ и Интернете. Радует то, что гражданское общество дает свои положительные плоды.

ev.ais
26 ноября 2015, 16:23

дураки сидят унас в думе.лутше-б делом занимались.

Петр
26 ноября 2015, 16:23

То-то Елена Мизулина (СР), одна из авторов законопроекта, назвала всех противников "педофильским лобби"

 

«Шумиху вокруг законопроекта о так называемых "черных списках" сайтов, распространяющих запрещенную информацию, спровоцировало педофильское лобби в страхе потерять большие прибыли, считает глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, одна из авторов документа Елена Мизулина (фракция "Справедливая Россия").

Смотрите оригинал материала на http://www.interfax.ru/news.asp?id=254935

kpa80
26 ноября 2015, 16:23

Насколько я помню, Мизулина известна тем, что собиралась сажать разведенных мам за то, что те своевременно не оповещают о перемещениях своих детей бросивших их отцов. Повезла ребенка на дачу или в другой город к бабушке, папшку не уведомила, загремела в тюрьму. Вот такая вот чудесная эта Мизулина.

Interneeeet
26 ноября 2015, 16:23

правельно решат пидофилов в интернете порно они на улицу выйдут

защита детей? почему тогда не сделают програму которую могут поставить родители и которая блочилабы сайты плохие

 

надеюсь всех кто против не обвинят в пидофилии

kpa80
26 ноября 2015, 16:23

Справедливое предложение. Нужно не лочить интернет законами, а тратить деньги на пропаганду средств защиты от чернухи. Специальные детские тарифы у провайдеров со скидкой, домашние файерволы и прочие средства научно-технического и маркетингового прогресса. Активная рекламная поддержка этих предложений.

Сергей
26 ноября 2015, 16:23

Не обвинят.Но почему Вы против?Нравится порнография детская?

Иван
26 ноября 2015, 16:23

Запрещать будут делеко не одну только детскую порнографию. И как часто вы на неё натыкаетесь в сети. Я вот, за 12 лет в интернете ни разу не видел. Наверно потому, что не искал.

ad21age
26 ноября 2015, 16:23

Если вы не искали порно в сети, это не значит, что ее не будет искать ваш 12 летний сын или дочь.

Если вы не искали в сети способы самоубийства, это не значит, что не будет искать ваша 14-летняя дочь поссорившись со своим парнем.

http://clubs.ya.ru/company/replies.xml?item_no=48073&with_parent=1&parent_id=48475

ad21age
26 ноября 2015, 16:23

О популярности запроса:

http://wordstat.yandex.ru/?cmd=words&page=1&t=самоубийство&geo=&text_geo=

http://wordstat.yandex.ru/?cmd=words&page=1&t=детское+порно&geo=&text_geo=

И после этого вы говорите, что не надо принимать закон?

Interneeeet
26 ноября 2015, 16:23

незнаю несмотрел неразу, в жизни нравятся только девушки приемлемого возраста, по поводу обьединения всех под одну касту, можно много примеров привести, вот в интернете есть всякая гадость, и вы это знаете почему у вас нету для вас родительского контроля? или вам нравится - кровь, насилие, порнография?

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Законопроект_№_89417-6

Оператор Реестра вносит в него ссылки на интернет-страницы или доменные имена содержащие:
любую иную информацию, запрещённую к распространению в России решениями судов;

я против из-за того что там есть пункт по которому можно забанить любой сайт

вот смотрите, у вас есть страничка туда можно написать про пидофилию и сайт забанят, и всё что на этом IP адресе

 

а кому нравится детская порнография, отнимут у них порно и они что - наулицу выйдут, хотят защитить детей пусть тогда срок повысят раза в 2-3

ad21age
26 ноября 2015, 16:23

Забанить можно без суда не любой сайт, а сайт с детским порно, наркотой, способами самоубийства.

http://wordstat.yandex.ru/?cmd=words&page=1&t=самоубийство&geo=&text_geo=

tatgim84
26 ноября 2015, 16:23

само интерестное что такие программы есть, и отлично работают

iv290678
26 ноября 2015, 16:23

Такая программа есть - kaspersky internet securuty, умеет блокировать плохое содержимое.

mochalov.stavseo
26 ноября 2015, 16:23

Такие программы давно есть. Например в Windows 7 это "родительский контроль".

ysidorcova
26 ноября 2015, 16:23

Есть такие программы и блокировка "взрослых сайтов", только сейчас почти с каждого телефона можно выйти в инет! Тут нужен другой подход, а у нас как всегда крайности!

Пётр Бычков
26 ноября 2015, 16:23

Если кому-то такие проги нужны, то их везде найти можно и ещё многие провайдеры предоставляют функцию "детский интернет".

Смысл этого законопроекта - взять под контроль единственное место, где люди могут говорить то, что они хотят.

 

lindachan
26 ноября 2015, 16:23
Там ещё вашинктонский обком замешан.
Вячеслав
26 ноября 2015, 16:23

Обком в Москве, в Вашингтоне Политбюро ПЖиВ...;-)

musreporter
26 ноября 2015, 16:23

Она, видимо, это имела ввиду :)

ant.stupako
26 ноября 2015, 16:23

+100500

funapple
26 ноября 2015, 16:23

у нас традиционно принято искать не там где потеряли а тем где светлее..

с педофилией надо бороться ОЧЕНЬ жестко, имхо просто виновных публично топить в помоях, но зачем прикрывать желание ввести цензуру этой бедой?? 

A K
26 ноября 2015, 16:23

еще как поддеживает. А Елена Мизулина еще катит бочку на вики, как на педофильское лобби. В конец ипанько

Алефико
26 ноября 2015, 16:23

Странно, Мизулина мне всегда казалась умной теткой. Что сейчас, старческие изменения????

Белый Рыцарь
26 ноября 2015, 16:23

Деньги решают все

jok3rlife2009
26 ноября 2015, 16:23
Маразм, года свое берут все-таки..
gubinp
26 ноября 2015, 16:23

судя по произносимым словам - у неё крыша съехала давно, далеко  и надолго.

впрочем, по тому, что наша дума принимает - такое впечатление, что там групповой съезд крыш.

jok3rlife2009
26 ноября 2015, 16:23
+1
ivan-milaev
26 ноября 2015, 16:23
Самая главная порнография в интернете - это такие вот мигающие баннеры (вне зависимости от их содержания)
jok3rlife2009
26 ноября 2015, 16:23
Да и пофик.
Если она берется, значит она нужна.
И пока кликать будут - Будут показывать.

Выключить её и забыть - Это не выход.

iv.andy97
26 ноября 2015, 16:23

+1

iv.andy97
26 ноября 2015, 16:23

+1

Poiskoved
26 ноября 2015, 16:23

а что это, как не педофильское лобби?

Сергей Мхитарян
26 ноября 2015, 16:23

Вообще в википедии полно интивных тем слово "интивных" объяснять думаю не надо.Но закон этот давно надо было давно принять птому что многие страны в борьбе с педофилией и цензурой давно прибегли к этому закону пора и нам тоже начинать.Ведь согласитесь многие родительи маленьким детям не разрешают ходить далеко по тому,что как только появилось понятие "педофилия" за детьми глаз до глаз.

ivanpobeda
26 ноября 2015, 16:23

Да она по тв такую чушь несла, это просто жесть. Как можно подумать что Википедия это педофильское лобби. Этож просто психический диагноз.

Aldeks-golybev
26 ноября 2015, 16:23

Поддержу тебя, но с одним условием :-) : не хай партию, если она у власти...

Vas5k
26 ноября 2015, 16:23

Напоминаю что авторами проекта являются омский депутат от "Справедливой России" Елена Мизулина, коммунист Сергей Решульский, "единоросс" Сергей Железняк и другие депутаты Государстdенной Думы. Дружно пожелаем им поскорее откинуть копыта и гореть в аду!!!

avgusev83
26 ноября 2015, 16:23

точно!!!!!

kpa80
26 ноября 2015, 16:23

Такое ощущение, что у чиновников случилось коллективное умопомрачение. Что ни день, то очередной бредовый законопроект, интервью или поступок. Видимо, дьявол совсем-совсем близко, хотя я и не верю в его существование.

spravosl
26 ноября 2015, 16:23

Самое хитрое, что селал дьявол - это заставил человека поверить в абсурдность своего существования =) Ну это так, к слову...

Сергей
26 ноября 2015, 16:23

Странно это все читать.Интернет нельзя полностью контролировать.Законопроект говорит о закрытии сайтов с порнографией,а Вы тут разоряетесь.Если нужна порнуха,то купите в магазине,а в инете этого не должно быть.А то читаешь,и думаешь что Вы все любители порнографии.Что Вас так зацепил этот закон,чего Вы боитесь?Контроля или исчезновения порнографии?

shul17
26 ноября 2015, 16:23

Вам же неоднократно говорили, что он будто расчитан на защиту от порна. Скорее всего, это просто прикрытие, благовидный предлог. И удобный механизм для закрытия неугодных чиновником сайтов.

Порно никуда не денется после этого закона. Нереально отследить все эти сайты с порно.

А неугодных правительству сайтов станет гораздо меньше

webcore
26 ноября 2015, 16:23

Вдумайтесь в свою речь: Порнуха в магазине - можно, а в Интернете - нельзя. [:]||||[:]

paulines
26 ноября 2015, 16:23

А что, как и сигареты, и и алкоголь: паспортик покажите.

Правда и покупке вышеописанной продукции это не всегда делают...

webcore
26 ноября 2015, 16:23

В Интернете тоже есть детские фильтры, правда они работать будут так же как и в магазинах - всё зависит от того, как организовано.

paulines
26 ноября 2015, 16:23

Ясно)

nekronomikon78
26 ноября 2015, 16:23

А Вы, уважаемый, вчитайтесь получше - блокироваться будут сайты не только с порно, но и многие другие, наподобие Википедии и пр. т.е. любой сайт, который будет неугоден или распознан системой как потенциально вредоносный.

Heben
26 ноября 2015, 16:23

википедия это вредоносный сайт, кто там пишет статьи? профессора чтоли? любители порнушки пишут, это можно увидеть по статьям про секс которые там есть, бан за такое википедию.

nekronomikon78
26 ноября 2015, 16:23

Извините, Википедию привел в пример, как наиболее известный, но ведь "закроют" не только его.И встречный вопрос -  а читает статьи про секс кто? не те ли "любители порнушки", которых вы так люто тут порицаете? и если вы в курсе про эти статьи напрашивается вывод...

 

Heben
26 ноября 2015, 16:23

пора прикрыть шарашкины конторы типа вконтакте и одноклассников, они только растят быдло в нашей великой стране. Там контент самого низкого качества пишется подростками после просмотра американских пирогов. Дети перестали гулять на улицах, тусуются в сети, слушают убогую музыку и фильмы от которых их мозг перестает работать и засыхает. Они потом будут винить своих родителей за то что их не уберегли.

nekronomikon78
26 ноября 2015, 16:23

С этим соглашусь - больше стал народ в сети зависать, меньше двигаться. Но подобный закон проблемы не решит.

ivanpobeda
26 ноября 2015, 16:23

А что токо профессорам можно писать? Другие люди не имеют права по вашему?

paulines
26 ноября 2015, 16:23

Можно слово? Вот, говорят, Европа, мы равняемся на Европу. А вы знаете, что есть один англоязычный сайт на домене .com в котором можно просматривать порно просто так, не заморачиваясь с удостоверением возраста. Сссылку давать не буду, т.к. это неуважительно для окружающих.

ivan-polivaev
26 ноября 2015, 16:23

Дъявол кроется в деталях.

and20721118
26 ноября 2015, 16:23

не совсем так.просто чиновникам заплатили.и заплатили те кому выгоден этот законопроект.вспомните слова путина по ТВ-за свои слова надо отвечать-это о попытках разоблачения делишек путина и медведева.ну не хотят они чтобы народ узнал правду о них.

m4tr1x
26 ноября 2015, 16:23

Ты прав, пожелаем им отличное впремяпрепровождение в аду.

maksim.marrakasssh7
26 ноября 2015, 16:23

"омский депутат от "Справедливой России" Елена Мизулина"

Полузабытый мем "омич -полу**ок" обретает лицо точную формулировку (не в обиду омичам) 

teplovoss
26 ноября 2015, 16:23

ДА!

elisewin
26 ноября 2015, 16:23

Давайте пожелаем всему правительству, администрациям, медведу, главному тирану, сдохнуть и сгореть в аду. Так будет справедливее и лучше для всех.

Vova Gerasimov
26 ноября 2015, 16:23

+1

anfrol2010
26 ноября 2015, 16:23

Аминь!

ad21age
26 ноября 2015, 16:23

Чё, любитель детского порно?

Vas5k
26 ноября 2015, 16:23

Любитель Википедии и ВК

trenje
26 ноября 2015, 16:23

согласна

dk-korabel
26 ноября 2015, 16:23

по Закону справедливости ты что посееш то и пожнеш. А что пожелаеш тем и получиш ...  

Vas5k
26 ноября 2015, 16:23

Этот закон недейсвует!!!

dk-korabel
26 ноября 2015, 16:23

проверяйте, все работает

art-est
26 ноября 2015, 16:23

То, что законопроект исходит от кого-то из перечисленных, возможно. Но, например, Сергей Решульский (КПРФ) "ни в сном, ни духом". Я зашел на его страничку Решульский КПРФ и  там ни слова! Видимо, подписал как "член комитета", не глядя и не читая. Или сказали: "Решульский, ты педофил что ли, блин?! Или в топ Яндекса выводишь свой наркотический интернет-магазин, Решульский? Тогда подписывай!"

Такой приемчик, если ты не подпишешь - педофил и наркоша.

 

Автор законопроекта! Значит это то, о чем он думал не один день, за что переживает и ему важно, чтоб приняли... А тут даже на своей странице ни слова, ни полслова. Исходит законопроект от ЕДРА, а вместо двух-трех отдельных, подозреваю, решили сделать один и запихать туда возможности цензуры, о которых они уже много раз говорили и мечтали. А вот теперь нашли способ протащить.

ruslan.nikon
26 ноября 2015, 16:23

:-)красиво сказал

Delain.Frozen
26 ноября 2015, 16:23

это наше правительство, как стадо обезьян, одна макака че то ляпнула с дуру, остальные поддержали, и все, а на мнение народа, который потерял уже дар речи..( в государстве) всем насрать, главные пользователи кто ? мы народ! а у нас не то чтобы разрешения, даже мнения не спросили, полностью поддерживаю все организации, которые выразили протест, сначала интернет, потом правительство ( стадо обезьян ) запретят нам покупать в магазинах то что мы захотим, будут говорить что нам есть, что одевать, где и с кем спать ??????? мля так Россия наша.... словом великая держава язык не поворачивается сказать...скоро сама себя и уничтожит.... обидно....... за то что так угробили страну...... а была когда то.... Великая Держава ... РОССИЯ... так раньше гордо это звучало... а сейчас я даже стесняюсь этого слова...Россия... а все почему, потому что все развалилось, потеряна репутация... и многое другое, все кругом воруют, коррупция огромна, нищета, пьянство и многое многое другое, а ни чего не меняется.... Россия близится к краху...... можно конечно сказать еще тысячи тысячи слов и доказательств, только толку, они ни чего не решат... все мы это понимаем.... но я не знаю... народ боится высказаться что ли... или ему это право не дают.....

savale.spb
26 ноября 2015, 16:23

Это точно!

 

paulines
26 ноября 2015, 16:23

Ага!

zumer.men
26 ноября 2015, 16:23

я только за такои исход обстоятельств "Дружно пожелаем им поскорее откинуть копыта и гореть в аду!!!"

Sergio-636
26 ноября 2015, 16:23

Вот с такими "интелегентами" как ты и надо бороться

blinov1551
26 ноября 2015, 16:23

согласен с тобой

GmEQ2
26 ноября 2015, 16:23

zap238
26 ноября 2015, 16:23

да,копыта откинуть>:-)

ivanpobeda
26 ноября 2015, 16:23

Дружно больше не голосуем за старые партии. Это будет эффективнее.

russimex
26 ноября 2015, 16:23

Ну никак не ожидал этого поступка от "Справедливой России" Елены Мизулиной вступила в сообщество самозванцев, и стала участником "единороссии" коммунист Сергей Решульский, Сергей Железняк и другие лжедепутаты Государстdенной Думы.

Artemius-2012
26 ноября 2015, 16:23

у меня тоже всё воруют чинуши чёртовы а ещё к википедии чуть доступ не закрыли а вот сайты с порнографией надо закрыть

dljaregistracii
26 ноября 2015, 16:23

Я считаю необходимо вводить такие ограничения, а то скоро дети начнут как в США мочить своих одноклассников из пистолетов и не только, как в компьютерных играх. Это как раз происходит из-за того что ВСЕМ ВСЕ ДОСТУПНО!!! И пока это будет продолжаться и не будет устранено на техническом уровне (провайдерами, ФЗ,) никакие самые даже строгие родители не смогут противостоять этому.:-|

Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 16:23

Я считаю, что вы - идиот. Если судить об уровне безопасности только по таким единичным случаям, как стрельба в школах (где же блеать найдут НАШИ школьники огнестрел, если у нас в отличие от США огнестрельное оружие по сути нелегально), то конечно у нас тишь да гладь, мир и покой, да образцовые условия. А если же посмотреть на общую картину, то наша школота спивается, гопует своих же одноклассников и в целом ведёт антисоциальную жизнь. И никакие законы этому всему не мешают. Зато когда нужно кого-то прищемить, угадайте, что используют для этого? Не кажется ли вам, что внезапно найденных наркотиков, укрытых налогов и прочей хрени, всплывшей в нужный момент, слишком много? 

Вам бы хотелось, чтобы вас считали педофилом априори? контролировали ваши перемещения в интернете и ограничивали их, к примеру,  такими сайтами как сайт администрации президента, блог Медведева и его твиттер? Чтобы ваш блог закрыли за инакомыслие и оппозиционную направленность? 

kambashka1
26 ноября 2015, 16:23

Вот он уровень борцунов за свободу. За те 15-20 лет, что у нас существует интернет такие вот эльфы прерватили его в порядочную помойку. Иногда заходишь тошно, склоки, злоба, клязы... такое ощущение что стоишь у солдатского нужника.

Огнестрел у нас легален, как охотничье оружие, по статиске в каждом 7-м домохоязястве. Это так показать, что вы просто горлопан. Не надо судить про безопасность в США (понимаю мечта о светлом царстве) по единичным случаям. Вспоминаем и Катрину, и разлиф нефти в Мексиканском щзаливе, и кризис на рынке недвижимости, при котором отбирали дома за которые платились крилиты уже 10-15 лет... Собственно по каждому пункут можно писать очень долго... проблема вам ответы не нужны... 

Лесниченко Елена
26 ноября 2015, 16:23

СР в последнее время - последний оплот оппозиции в Думе, а что во фракции етсь такие бесноватые как Мизулина - это беда партии.. зато там есть Гудковы и Пономарев..

Вы бы смотрели прямые трансляции из Думы - сразу бы поняли, кто там продажные твари (может ЛДПР?) а кто пытаются работать и бороться 

info97
26 ноября 2015, 16:23

Жаль, не вносят реальные сроки за клевету. Вот таких крикунов бы сильно поубавилось на свободе.

Vudy
26 ноября 2015, 16:23

Не надо на СР. СР уже давно не поддерживают бред ЕдРа и устраивают итальянские забастовки. Они единственная сейчас понастоящему оппозиционная партия.

ЛАРИСА
26 ноября 2015, 16:23

Едросия - как таракан, воробья на неё нет. Или тапочки. Да и вообще. Где логика: если статью за клевету в уголовный кодекс возвращают, то и пусть эти едросы судятся с неугодными им текстами и их авторами. А за мат можно административку применять. Я, кстати, против мата и в жизни, и в печатных текстах.

jok3rlife2009
26 ноября 2015, 16:23
Вот именно - Что в жизни.
А интернет тут не причем.
Это такая-же жизнь.
Запрещая его тут, его не запретишь на улице.
Но может проще запретить на улице?
Чем тут?

ant.stupako
26 ноября 2015, 16:23

Ага только Нас будут материть сынки депутатов при переходе через дорогу (им де ехать мешаем), сами депутаты и прочая мр..зь. А мы за справедливый ответ будем платить штрафы

vrungelllll
26 ноября 2015, 16:23

Если бы в стране всё было в порядке, то и матом бы никто не ругался! А так допустим едешь на машине, как колесом в колдаебину в асфальте попадешь, так что от удара колеса отлетают в разные стороны, а дырку уже два года никто не заделывает!!! как здесь не ругнуться? или когда вода холодная идёт уже неделю, а горячей нет нихрена? И чтобы деньги вернуть за месяц не пользования горячей воды надо в два раза больше денег заплатить? Надо воспитывать детей, а не запрещать законы, и вообще как будто больше не чем заняться в госдуме? Люди голодают

ЛАРИСА
26 ноября 2015, 16:23

Всё так Вы пишете: мат -  неотъмлемая часть российского быта, стресс помогает снимать. Про "депутатов" - это особый разговор. Мне как-то удалось в самолете  Москва- Питер одному из них вличку высказать без мата  всё, что я о их антинародной  деятельности думаю. Испугался я, что его кондрашка хватит от моей наглости. И летел он в бизнес-классе за наш счёт.  Пассажиры аплодировали, правда , сидя. Этих слуг народа расстреливать уже надо через одного ? Мы  в стрене живём как в оккупации ? А оккупанты -едросы во главе и нелигитимными лидерами.

Фролов Илья
26 ноября 2015, 16:23

а что смущает в возращении статьи в УК за клевету? за "базар" нужно отвечать! так и в жизни. не ответил - получи в Щи!

Так и с №89417-6. есть порнуха на Вконтакте (например) пусть отвечает тот, кому принадлежат права.

Да и в конце концов кто-нибудь читал проект закона? )))))

ЛАРИСА
26 ноября 2015, 16:23

Не смушает ничего в возвращении статьи за клевету. Сталкивался с подобной проблемой в свой адрес  со стороны высокосевшего едроса.. Подавал суд, взыскали с него компенсацию морального вреда. Добиться возбуждения уголовного дела не удалось. Два года расследовали, гоняя мой заявление из одной районной прокуратуры в другую, из одного отделения милиции в другое. Замучился писать жалобы на их бездействие и волокиту . Всё безрезультатно. Рука руку моет и випперсон прикрывает ?

NikitaP.1994b777og
26 ноября 2015, 16:23

надеюсь они прогорят!

ovn-80
26 ноября 2015, 16:23

Внесла Мизулина (Справедливая Россия)

Voloshin2
26 ноября 2015, 16:23

СР, в лице Мизулиной, выступила вторым по значимости лоббистом фактического введения цензуры

sligor
26 ноября 2015, 16:23

СР не поддерживает законы о ДП? ))))))) как символично

 

Лиза Головко
26 ноября 2015, 16:23

Всё верно социальные сети не поддержут>:-)

jok3rlife2009
26 ноября 2015, 16:23
Если контакт поставить на блокировку, то в течении получаса, у кремля будет пол Москвы, а ещё 10% от все России, выедут из других городов\стран.
Для того чтобы Пашка включил Контакт и для того чтобы цензуру сняли!
ur001
26 ноября 2015, 16:23

Это вы так думаете. А в реальности все будут по домам сидеть и в интернетах возмущаться. Сколько к кремлю вышло когда эта дума незаконно добралась ко власти?

kambashka1
26 ноября 2015, 16:23

Еще бы они поддержали, тогда придется искать решенеия  для фильтрации контента,а это деньги. Только бзнес ничего личного.

domit
26 ноября 2015, 16:23

Одноклассники.ру поддержали этот законопроект. Они заблокировали ссылку-поддержку с Википедии.

sir.leon91
26 ноября 2015, 16:23

терпеть не могу сайт одноклассники.ру

ol4843
26 ноября 2015, 16:23

;-(-Пятачок, пойдем свинью е*ать!!!

- Ой, Винни, а она нам даст?

- А кто тебя спрашивать будет?!!!

filena.rei
26 ноября 2015, 16:23

вся сегодняшняя ситуация напоминает повисть Евгения Замятина "МЫ" там тоже делали все на "благо" людей, и только лишь из заботы и добрых побуждений о народе

цитата:

"Если они не поймут, что мы несем им математически

безошибочное счастье, наш долг заставить их быть счастливыми. Но прежде

оружия мы испытываем слово.

От имени Благодетеля объявляется всем нумерам Единого Государства:

Всякий, кто чувствует себя в силах, обязан составлять трактаты, поэмы,

манифесты, оды или иные сочинения о красоте и величии Единого Государства."

riyashen
26 ноября 2015, 16:23

верно, верно.эта анти-утопия еще не раз покажет свою правоту на многих примерах в будущем. вообще, всё, что сейчас творится с информацией - естественный процесс. человек таков и есть - сначала он получает все разом, много всего за сравнительно короткий период времени, а потом додумывается, что вокруг него слишком много лишнего. это пугает и он ограждает себя от всего, чего сможет. потом загорается идеей "творить добро направо и налево", и начинается грандиозная "зачистка умов", впрочем, типичными и примитивными методами - все зло, везде зло, убить зло. намерения-то может и хорошие изначально, но всё нарастает, как снежный ком, и вот, держи и бунты, и протесты, и забастовки. любят у нас закон ввести, как ушат ледяной воды на голову выплеснуть. но никуда не деться. все это пройдет, хотя очень и очень не скоро.

 

М. М.
26 ноября 2015, 16:23

Парламентарий от "Справедливой России" и председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина пошла еще дальше. Как сообщает РИА Новости, она заявила, что собирается обратиться в министерство юстиции США с просьбой расследовать акцию "Википедии". "Я очень сожалею, что Wikipedia позволила, чтобы ею манипулировали. Она пытается обвинить нас, авторов, что мы вводим цензуру, хотя никакой цензуры здесь нет"


Авторы как раз СР

Раян
26 ноября 2015, 16:23

Молодец=)

kEy26
26 ноября 2015, 16:23

Если учесть, что делала по этой теме Wikipedia в Америке, становится интересным, какого ответа ожидала Мизулина.

kurilovvo
26 ноября 2015, 16:23

Авторша закона, Елена Мизулина, из СР как раз. Так что не гоните.

usi22333
26 ноября 2015, 16:23

А когда Миронов что нибудь поддерживал? А вообще спам, порнуха и мат в инете уже превысили все возможные пределы!

analizotrasli
26 ноября 2015, 16:23

Миронов был одним из первых депутатов, который публично умолял Путина в 2007 г. изменить Конституцию и остаться на 3-й срок.

Сразу вспоминаются слова Ленина о политической проститутции...

mcedonskiy
26 ноября 2015, 16:23
В политике есть только свои интересы - а их защита может быть осуществлена разными путями - в 2007 миронову было выгодно что бы путин остался. А в 2011 возможно уже было другое финансирование - и отрабатывалась другая программа. Ленин сам тоже отрабатывал программу до поры до времени.
©ШвЕц АрTёМ
26 ноября 2015, 16:23
Конечно лучше это убирали!!!!!
sta-seregin
26 ноября 2015, 16:23

+1 про спам, порнуху и мат

givi-x
26 ноября 2015, 16:23

И каким местом этот ЗП будет с этим бороться? Ботнеты впеолне себе могут жить внутри занавеса вместе с порноресурсами, школоту с матом выгнать крайне проблематично (и кто будет с этим бороться? к каждому школьнику по молицаю приставить?). Как раз эти деятели от подобных мер не пострадают совершенно.

Miksarus
26 ноября 2015, 16:23

по моим сведениям из внутренних источников как раз благодаря Миронову законопроект поддерживают.

burlet
26 ноября 2015, 16:23

Елена Мизулина один из авторов законопроекта.

Партия "Справедливая Россия"

Ren
26 ноября 2015, 16:23

 

СР не поддержит

поддержало уже

Раян
26 ноября 2015, 16:23

СР этот законопроект выдвинуло!!!

mik237
26 ноября 2015, 16:23

а   в   е р большинство тяготеет к гомосексуализму и педофилии 

Раян
26 ноября 2015, 16:23

ты придурок

artem-galanin123456789
26 ноября 2015, 16:23

Точно!

atnartur
26 ноября 2015, 16:23

ИНТРЕНЕТ-СООБЩЕСТВО НЕ ПОДДЕРЖИТ!!!

Раян
26 ноября 2015, 16:23

твое интернет сообщество в жопу это сообщество под контрольна крупным компаниям а люди простые верят всему что Путин вор хотя он далеко не такой!!!

givi-x
26 ноября 2015, 16:23

Вот что бывает, если вместо школы ходят на митинги.

 

dk-korabel
26 ноября 2015, 16:23

за себя говори понял

Allo-marketing
26 ноября 2015, 16:23

Мизулина инцитор безталковый

dk-korabel
26 ноября 2015, 16:23

а ты всего навсего надпись на какойто странице гдето в хламе интернета )))

rockettrooper
26 ноября 2015, 16:23
вот кто зп поддерживает тот и педофил.

это как пёрнуть и кричать "кто пёрнул?!"
art.filippoff
26 ноября 2015, 16:23

"В ответ на акцию протеста Wikipedia депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Елена Мизулина попросит минюст США расследовать забастовку русскоязычного сегмента энциклопедии против принятия закона о «черных списках» сайтов."

 

из http://www.gazeta.ru/social/news/2012/07/10/n_2430489.shtml

Петрович Татьяна
26 ноября 2015, 16:23

СР тоже поддерживает в часности Мизулина главная октивистка этого закона

Макаров Олег
26 ноября 2015, 16:23

проголосовали все "за"
СР показала своё истинное лицо. Они же прекрасно понимают, что потерять поддержку они не могут, т.к. её нет. За них большинство голосовало методом исключения.
Так что единственный важный "зритель" для СР - Вождь всех времён и народов 

Игорь Голов
26 ноября 2015, 16:23

СР? СР требовала немедленного принятия этого "закона", ссылаясь на "педофильское лобби". Вам и всем остальным: проснитесь, иллюзий быть не должно.

protopopov98
26 ноября 2015, 16:23

и Коммунисты не поддерживают и Либерал-демократы!!!

dema309
26 ноября 2015, 16:23

http://youtu.be/cYENLHHqQ6k

враньё

Screamer10
26 ноября 2015, 16:23

СР поддержала еще и интерью просто эпичное по своей тупости дала.

sery0426
26 ноября 2015, 16:23

Почему к сожалению? К родости!

Marina
26 ноября 2015, 16:23

к "родости" чего?

sery0426
26 ноября 2015, 16:23

Нравится утопать в интернетной грязи и без нравственности. Ну-ну...

Thero Layfer
26 ноября 2015, 16:23

не нравится когда без суда могуд блокировать любой сайт, а раз могут значит будут.

sery0426
26 ноября 2015, 16:23

Да хотя бы порнуху с педиками и педофилами убрали бы! Вот главная задача!

Порой в инет не хочется заходить сплошная грязь! А приходится.


Thero Layfer
26 ноября 2015, 16:23

вносимые поправки в этом не помогут. но позволят блокировать абсолютно любой сайт просто по подозрению. впрочем я своё письмо уже отправил.

ЗЫ а в целом я считаю что ограждать людей от реальности и правды неправильно.  но это моё мнение и никому навязывать его не буду

Адаптивный Хаос 

Раян
26 ноября 2015, 16:23

сейчас хаос когда столько ериси в инете чистить надо!!!

Thero Layfer
26 ноября 2015, 16:23

хаос всегда везде и постоянно, термин ересь некорректен в объективных оценках.

kelvn
26 ноября 2015, 16:23

Ты думаешь, что после введения этого закона в интернете станет лучше? Они совсем не с этим собираются бороться, это для наивных как ты говорят. Думаю, еще пожалеешь что поддерживал этот закон, но потом уже будет поздно.

А порнухи и грязи ничуть не меньше станет..

Раян
26 ноября 2015, 16:23

ну хоть что-то надо делать а не как ты не "не ничего не измениться вот говори так дальше и не чнго не будет меняться">:-)

tr00.ru
26 ноября 2015, 16:23

Так а вы не заходите на сайты с порнухой - и будет нормально.

sery0426
26 ноября 2015, 16:23

такое чувство что всем наплевать что происходит в инете. похоже все деньги крутятся жерез всю грязь в нём. поэтому большинство против

Yakovlev Evgeniy
26 ноября 2015, 16:23

И вы таки давно телек включали. По сравнению с ТНТ даже udaff чист и пушистен. Деньги по грязи всегда крутяться лучше. Ктому ж если посмотреть на то какими средствами государство защищает ту же интелектуальную собственность, то расхочется защиты от государства где бы то нибыло.

Раян
26 ноября 2015, 16:23

включи рен-тв ночью ;-)

Раян
26 ноября 2015, 16:23

ты прав поэтому вк и яндекс против они людей вербуют и их мозгами управляют !!! одним словом манипуляция!!!

slava-soloviev
26 ноября 2015, 16:23

Вы очень наивны :) Для борьбы с этой грязью законов более чем достаточно... Вот только не борятся с этим практически... оно не надо... и для действующей кодлы это совсем не опастно... А вот давить интернет, как свободную площадку для всех, без цензуры, это да... самое то... а то вдруг чего плохого против власти задумуют, да еще и объеденяться начнут :)

sery0426
26 ноября 2015, 16:23

если дать полную свободу хотя бы в инете, то будет полный хаос!

Dandi007
26 ноября 2015, 16:23

Вы так говорите, будто это плохо.

unrealweb
26 ноября 2015, 16:23

Законов, как уже было сказано выше, и сейчас достаточно, технические средства для борьбы с сайтами, нарушающими закон есть (все провайдеры подключены к специальной аппаратуре).

Но только не хотят они блокировать плохие сайты.

Им нужен закон, который позволит блокировать любой неугодный власти сайт.

Yakovlev Evgeniy
26 ноября 2015, 16:23

спешу вам напомнить, что интернет развивался в полной свободе. И только после его укрепления сюда пришли всякие упорядочиватели и законотворцы. И вот меня терзают смутный сомнения, что без контроля ему было лучше...

taurus06
26 ноября 2015, 16:23

Откуда хаос? Если у Вас в голове порядок, то и в Инете будет то же самое. А грязь, про которую Вы пишете - прямое следствие наличия грязи в Вашей голове. Не будете искать грязь - и Вы её не увидите. Ищите духовные темы - их в Инете предостаточно

Василий М.
26 ноября 2015, 16:23

я вот что-то не могу найти в инете сайтов  с педофилами. удивительно, да? может вам самому стоит прекратить лазить по порносайтам, а то создается впечатление, что "пчелы против меда"

sery0426
26 ноября 2015, 16:23

Такую ахинею говоришь! Слепой даже найдёт его, много ума в этом не надо. Заходишь любой нормальный сайт, а тебе сотни реклам с грязью перед всеми страницами предлагают. И ненадо говорить об обратном>:-)

gen.masj
26 ноября 2015, 16:23

Это на какие надо сайты заходить, чтобы постоянно видеть грязь? На чернушные сайты типа "дофига.нет"? Ну-ну. Из серии "ваши порно баннеры не дают мне спокойно посмотреть кровь, мозги и расчлененку".

 

sery0426
26 ноября 2015, 16:23

Ну если вы смотрите кровь, мозги и расчлененку то я вам сочувствую.

zemlianin2012
26 ноября 2015, 16:23

как было сказано уже, "вы не заходите на сайты с порнухой - и будет нормально". Что касается рекламы, то есть уйма всяческих средств для борьбы с ней( различные программы и дополнения к браузерам) Да и та же порнуха блокируется так же. Тем более теперь почти каждый антивирус поддерживает блокировку подобного контента.
Да, с сайтами, распространяющими такого рода контент нужно бороться, но только сними, а не закрывать каждый, неугодный правитьльству сайт. Таким образом могут закрыть множество информационных сайтов, таких как "википедия". Он, кстати, сегодня весь день протестовал- был закрыт 

sery0426
26 ноября 2015, 16:23

Естественно нельзя закрывать ресурсы как "википедия" (хотя давно бы уже сделали свою энциклопедию), но контроль над всеми сайтами надо держать жёстко. Вспомните как Яндекс опубликовал все данные об абонентах сотовых связей, ведь это не просто ошибка...

morskoiveter
26 ноября 2015, 16:23

Вы не те места в инете посещаете, полно сайтов без педиков и педофилов, но вам на них похоже не интересно :).

Digo112
26 ноября 2015, 16:23

Вы, случаем, не скрытый Милонов?

Engelson
26 ноября 2015, 16:23
Порой в инет не хочется заходить сплошная грязь! А приходится.

Есть такое слово: "Надо". Живут не для радости, а для совести.

Marina
26 ноября 2015, 16:23

это ж где вы шаритесь, что вам сплошь педофильные и гей-сайты попадаются?

Dagap
26 ноября 2015, 16:23

Отвечу первому попавшемуся ибо всем просто не осилить. Задолбали вы уже нахрен со своими педофилами! Стадо хомячков, ведётесь на целенаправленную промывку мозгов! Ссылки с противозаконным контентом итак блокируются начиная с модераторов поисковых сайтов и заканчивая многими сайтами, где он может быть размешён. Если вы натыкаетесь на сплошную грязь, то вы попросту извращенец или долбо....б, не умеющий пользоваться интернет-ресурсами, либо наоборот, слишком целенаправленно и со знанием дела её ищете. Мне уже лет десять ни банеры с порнухой, ни тем более хотя-бы даже намека на  ДП не попадалось. Захочешь - хер найдёшь. А вы, те кто орет о засилии детской порнографии в интернете, где вы вашу мать её находите-то? Это-ж нужно саммим быть заправскими дрочерами-педофилами, да ещё и с фантазией, чтобы рискуя уголовным преследованием со срывом покровов, находить таки её где-то а потом нагло орать о засилии "сплошной грязи". Вот дебилы её-богу!

stashpavel
26 ноября 2015, 16:23

а вы это, не заходите туда, где сплошная грязь.

sery0426
26 ноября 2015, 16:23

Так, она везде куда не плюнь.

DimitryMaximov
26 ноября 2015, 16:23

Где Вы в инете педофилов с порнографией находите? Интернет - это свобода выбора, если мне не нужны педофилы с порнографией - я их и не нахожу.

Если реклама мешает - есть adblock. 

Проблема надуманная, лучше бы с домом 2 и прочими телевизионными маразмами боролись, вот там люди выбирать не могут - что показывают, то и смотрят (хотя опять же есть выбор не смотреть).

 

sery0426
26 ноября 2015, 16:23

Я рад за вас.

simedia2
26 ноября 2015, 16:23

на вас прямо педики с экрана целый день прыгают? дебил, глаза открой! этот закон к порнухе никакого отношения не имеет, цель - уничтожить свободу слова в интернете. Власть боится интернета и поэтому хочет его контролировать.

sery0426
26 ноября 2015, 16:23

С твоих слов "дебил" как ты утверждаешь не я, а ты получается если так думаешь?

Dan M.
26 ноября 2015, 16:23

Вот, вы мне объясните где вы видите сайты с педофилами?
Это надо ещё умудриться найти на просторах интернета сайты с таким содержимым. Ни один хостер не разместит на своих площадках сайты такого содержания.

sery0426
26 ноября 2015, 16:23

в контакте всё найдёшь

Dan M.
26 ноября 2015, 16:23

Раз вы ищите подобную информацию, то это у вас проблемы с головой, а не у интернета. Вам надо лечиться, сходити к психологу или психиатру.

sery0426
26 ноября 2015, 16:23

Вы не только тупой, но и слепой. Разве я сказал что ищю её, я привёл пример если что. Внимательно надо читать.

Dan M.
26 ноября 2015, 16:23

Вы тупица раз позволяете себе оскорбление. Вконтакте даже случайно не увидете информацию подобного характера. Лечитесь, идиот.

Kreyn
26 ноября 2015, 16:23

чета я в инете месяцами сижу и не на один сайт с порнухой и педафилами не вылез....и ни какой грязи не замечаю...

Digo112
26 ноября 2015, 16:23

+1. в инете постоянно. В социалкпх и на технических сайтах. Ни одной порно рекламки (а про пидофилов вообще молчу) ни разу не видел.

Да и идиотизм блокировать такие сайты. Как говориться: кто ищет, тот всегда найдет.

Engelson
26 ноября 2015, 16:23

Бро, что я делаю не так? Если я ищу в интернете статью про Бозон Хиггса, почему-то не педофилию не попадаю. Тогда беру проще. Драйвер для WiFi адаптера. Ну точно... задумалась бесовская машина. Сейчас меня в Содом с Гоморрою утащит. Ан, нет зараза. Дравер и качается. Воистину не к добру это.

g.gradusnik
26 ноября 2015, 16:23

я вот тоже несколько лет сижу в инете и ни одного педофила не видел

pulse.07
26 ноября 2015, 16:23

Порево открывается автоматически,кстати говоря

sery0426
26 ноября 2015, 16:23

Значит тебе везёт

Dan M.
26 ноября 2015, 16:23

Я в инете уже лет 13 работаю, за это ни разу ни попал на сайты с педофилами, ни баннеров с таким содержимом не видел. Извращенцы и без инета себе найдут материалы с педопорно материалом.

Inferno
26 ноября 2015, 16:23

Те кто ищут - найдут что им нужно,а кто запросы задает из разряда "Хочу то, не знаю что" те и утопают в грязи. "Спасение утопающих - дело рук самих утопающих" знакомо, да? А идти на поводу у америкосов с сопой и прочей хренью - маразм нашей верхушки и если в америке закон отложили, то у нас еще тот "испытательный полигон" и закон примут.

obr-denis
26 ноября 2015, 16:23

Так ведь есть свобода выбора!!! Не нравится - не лезь!!!

sery0426
26 ноября 2015, 16:23

А как же дети? Для них это простое любопытство.

obr-denis
26 ноября 2015, 16:23

а на что родители? ограничте доступ к ненужным сайтам.

Inferno
26 ноября 2015, 16:23

А если ребенок до ножа долезет ради "любопытства" узнать "какой у него внутренний мир" что вы будете делать? Правильно отберете нож и "наорете" (каждый учит по-своему, но в такой ситуации будет много шуму;-))  на ребенка. Так почему нельзя такое делать и при компьютере с интернетом? Причем всегда есть такие вещи как блокировка сайтов в настройках браузера, можно поставить специальными программами пароль на запуск браузера.И конечно же провайдеры обычно предоставляют услуги "интернет для детей".

 

А телевизор ваш ребенок смотрит? "2х2" тоже? А вы смотрели что там идет вообще? А зомбо-реклама каждые 5 минут... А интернет это свобода (ограниченна правда, но все таки) тут если вы хотите смотрите рекламу хоть килограммами, или качайте то что хотите, а  "черный список сайтов" - попытка управлять хаосом... А зная наших специалистов и российский нрав "дырок" будет как в сыре и сайты все равно будут жить с порнографией, а сайты что просто попаут под раздачу не смогут жить и тогда вы познаете "Интернет в грязи и порнографии с педофилами".Давайте будем откровенны, почти на каждом сайте есть хоть один блок рекламы с рисунком эротического содержания (чаще виноваты не сайты, а те кто им эту рекламу предоставляет) и что же, все сайты надо закрыть?А нафига тогда интернет если кроме гугла,рамблера,яндекса,майкрософта и сайтов на .рф нихрена работать не будет?

"Живите законом скованные, прижатые к земле, мечтайте о свободе, плавая в говне."

Marina
26 ноября 2015, 16:23

вы о чем сейчас??

ypq
26 ноября 2015, 16:23
Видно же: не русский человек. Еще не научился внятно мысли выражать. Да и некогда ему - всё в грязи утопает без нравственности.
Marina
26 ноября 2015, 16:23

вот и я одном. Ладно, пойду в интернеты, пусть на меня грязь нападает - я сильная женщина, справлюсь.

ilyaluayan
26 ноября 2015, 16:23

До! К родости! А то ишо чего тута удумали - инторнеты понимаешь свои розвели сплошная грязюка да без нравственность! Мы люди прастые в университетах не училеся и нам не нужо таких глупостей как ваши торнеты!

alexeilmv
26 ноября 2015, 16:23

Справедливо!

Engelson
26 ноября 2015, 16:23

Они потом мозг облучать удумают. Если им волю-то дать...

jonik-samara
26 ноября 2015, 16:23

вспоминаются сразу Скотинины из Недоросли, походу наши политики и ченуши прямые их потомки.

MBOY
26 ноября 2015, 16:23

+1

Раян
26 ноября 2015, 16:23

вово надо чистить эту помойку!!!

rnd-service
26 ноября 2015, 16:23

потому что сами же про себя правду скрывать будут!

simedia2
26 ноября 2015, 16:23

Закон нужен, но не такой, какой хотят принять. Вы поймите, что если такой законопроект будет принят, то будет цензура, и это относится не только к порно. Порно - только прикрытие. Без решения суда может быть закрыт любой сайт или страница в течении 24 часов. Теракты, наводнения, минтинги, фальсификация выборов и тд и тп - об этом вы никогда не узнаете больше ничего! Власть боится скорости и масштабов распространения информации в интернете и сделает всё, что бы недопустить этого. Уже была масса примеров с призывами к митингам через блоги и соц сети, после выборов например. Больше такого не повторится, власть будет делать так, как надо ей, а не так как хочет народ. А вы можете дальше наивно думать, что кто-то в этой стране заботится о ваших детях. Откройте уже глаза наконец.

sery0426
26 ноября 2015, 16:23

Ты случайно не со стороны оппозиции. В твоих словах чётко вырисовывается призыв к перевороту в стране.

mityaykomi
26 ноября 2015, 16:23

зачем вам тогда инет как вы не понимаете вам хотят ограничить свободу!!! Что вы тогда найдете в инете? Слово подгузники по дешевке???,,,

catie-ice
26 ноября 2015, 16:23

Вечная тема добра и зла)

Хватило денег и ума, чтобы компьютер приобрести? А чтобы инет подключить? Дак найдите лишнюю копейку на покупку анти-баннера и т.п., про антивирус я вообще молчу. К тому же бесплатного ПО куча! Стоит только немного напрячь СВОЙ мозг... 

sery0426
26 ноября 2015, 16:23

Зачем тратить лишние деньги когда можно всё это убрать и не искать всякие прграммы, давайте решать проблему а не искать пути обхода.

mr.taff
26 ноября 2015, 16:23

У меня для тебюя просто офигенные новости ,вики открыли :)

yoru2011
26 ноября 2015, 16:23

У меня для тебя ещё более офигенные.Это был знак протеста от вики,а не закрытие вики.

dk-korabel
26 ноября 2015, 16:23

викип**** и здесь пропиарилась ) 

Неужели в наших странах нет мозгов чтобы создать ЛУЧШЕ !!??

Левша он и то блоху подковал...

alexeilmv
26 ноября 2015, 16:23

   К счастью. У меня тоже своровали и мне даже некуда пожаловаться. Мне тоже надоел спам и порнография, мат и оскорбления на сайтах и форумах, ложь и прочее беззаконие. Развитые страны (Китай) давно перешли на новый уровень развития.

shul17
26 ноября 2015, 16:23

Ты или дурак, или троль. Скорее всего троль, и платный)

гриб
26 ноября 2015, 16:23

одно из двух )))

sbnt64
26 ноября 2015, 16:23

Троль это ты походу, или любитель горяченького. У меня двое детей растут, а это извращение и прочая дрянь просто навязывается в инете, а без него уже сложно, прикли блин. Так что цензуру грамотную в массы, всем педикам тюрьма, и Сталина не трогайте, 90% рускоязычного интернета сплошь руссофобское, просто люто не навидят его, как и всё русское

Dan M.
26 ноября 2015, 16:23

У меня трое детей, мне и моим детям не попадаются сайты с содержимым о котором вы со слюнями описываете.

cosow.tony
26 ноября 2015, 16:23

Чудак ты на букву М и не лечишься! Ну вот я за последние 8 лет не видел ни детского порно ни про наркоту ни про суициды НИЧЕГО... Что запрещаем то?:)

shul17
26 ноября 2015, 16:23

Я за много лет не видел ничего такого.

Хотя,вы знаете, что выдача современных систем и рекламы - адапативная? Если мне интересно IT - то мне и показывают IT. Если вас интесно детское порно - то вам и будут его показывать.

Тут, кстати, все говорят, что если не искать специально, то не найти детского порно. А раз вам оно "это извращение и прочая дрянь просто навязывается в инете, а без него уже сложно" - то вы или сами его ищите, или же вы врете. То есть троль, поддерживающий законопроект.

Так что я от своего первого комментария не отказываюсь. Ты или дурак, или троль. Скорее всего троль, и платный)

sbnt64
26 ноября 2015, 16:23

Вы себя сами выдаёте своей манерой общения, и для меня очевидно кто троль а кто нет, тем более платный, потому что вы пишете чухню какую то для начинающих юзеров наверное. Да у нас реклама адаптивная, но это поисковая система. А зайдите в любую новостную ссылку, абсолютно в любую, сразу вылазеет целая куча рекламы начиная рекламы похудения с голыми жопами и различными телами в купальниках, заканчивая трупами и другими ужастниками. И это просто новостные ссылки, хочешь прочитать например про то что творится в кубани, а по мимо этого вылазиет всякая чепуха развратного характера, причём как раз в яндексе например цитирую:Вот это да: новая поза для занятий сексом ведет к 100% мощному оргазму, мне вообще фиолетово какая там поза ведёт к оргазму, я не пью и не курю и у меня с этим всё впорядке будет ещё до  глубокой старости,и никогда я в поисковике ничего даже приближённого не искал, и такая же дрянь на рабочем компе, где в лучшем случае только статьи и публикации читаешь. Так что не надо лохматить бабушку или вы вообще интернетом не пользуетесь, раз так защищаете этот всевозможные мусор разукрашенный пошлыми названиями и разными тётками в неглиже.

shul17
26 ноября 2015, 16:23

Пруф. Давайте картинку-доказательства. Ни Яндекс, ни Гугл, ни другой нормальный поисковик не пустит порно и прочую недобросовстную рекламу в свою рекламную сеть. Ни в виде баннера, ни в виде текстовой рекламы. Никаких теток в неглиже.

Так что не врите, товарищ. Скриншот, где будет видно, что это Яндекс или другой поисковик, или же молчите.

Еще раз, для "специалистов", говорю - нормальные поисковики не допустят такого в своей рекламе.

chameleon82
26 ноября 2015, 16:23

А при чем тут поисковики? Вам говорят о рекламе на сайтах, которые как раз эти поисковики выдают. Не надо далеко ходить, всем известные почтовые порталы напрямую ссылаются на новости некоторых таких "трам"-агенств, с перехода на который попадаешь в мир "жиров, целлюлитов, похудений и увеличений" а также магических эпитетов "Внезапно, Чудовищно, Невероятно" и т.д.

Если Вы лично ни разу не заходили на подобные сайты, то либо Вы не пользуетесь интернетом - а значит и пишите тут наверняка за денежку, либо Вы тролль, опять же проплаченный. Ну если же Вы пишите эти посты забесплатно - то уж извините, Вы сами выставляете себя в дураках. Можете себе специально дополнительно жирным выделить - речь идет не о поисковых системах, а об интернет-сайтах в целом.

forlittledevil
26 ноября 2015, 16:23

Да. Только китайцы не могут работать через интернет, а доступ на многие всемирно известные сайты им закрыт! Вы бы еще Северную Корею вспомнили с ее внутренней сетью!

Чикано
26 ноября 2015, 16:23

Всмысле не могут??? я каждый день с ними веду торговые отношения, и всё целиком и полностью через интернет...

Граф Д
26 ноября 2015, 16:23

Ну,да!А самый новый уровень в северной корее!

Даёшь Сталина в массы!!!)))))))))))))))))))))))))))

 

tehnocomplect
26 ноября 2015, 16:23

ты дурак - школу то хоть закончил?! говорить, что Китай развитая страна! тем более интернет сфере - Китай еще тот тип. Блочено все что можно. По телевизору одни новости и документальные программы - 90% развлекательных проект закрыто с этого года.

Вы прежде, чем по школьному ляпнуть что-то думали бы

mcedonskiy
26 ноября 2015, 16:23
Наши "развлекательные" "проекты" - это угроза национальной безопасности.
Так что скорее всего в этом отношении китай на правильном пути
NICCCkel
26 ноября 2015, 16:23

Где вас таких набирают? Я тоже хочу денег заработать)

mcedonskiy
26 ноября 2015, 16:23
Не порите чушь!
tell-s
26 ноября 2015, 16:23

Я живу в Китае, интернет здесь - это через раз работающая википедия, через раз работающая гугл почта(все другие удобные сервисы гугла здесь заблокированны), полностью заблокирован фэйсбук, ютьюб и т.п. 
По телевизору одни новости ,причем как плохо дела в других странах, примитивнейшие сериалы и действительно уже почти нет развлетательных шоу. 
Если хочешь, чтобы было как в "развитой" стране, может еще в России тоже сделать право собственности на недвижимость 70лет как тут??

sony-l5
26 ноября 2015, 16:23

Это же хорошо. Не будет всего этого мусора - люди начнут жить нормальной жизнью. Нечего гнить в инете и перед телевизором.

mcedonskiy
26 ноября 2015, 16:23
поддерживаю
Alexandr.Bobenko
26 ноября 2015, 16:23

нормальной жизнью? как вы? 
Интернет - величайшее достижение человечества, описывать его возможности и достоинства можно месецами. Всего этого мусора... Как долго уборщицы будут определять состав моей библиотеки?

webpadavan
26 ноября 2015, 16:23

Так начни с себя! Ты же сейчас в Интернете сидишь, что-то читаешь, что-то пишешь! Позвони провайдеру и попроси отключить тебе Интернет, болтун!

sony-l5
26 ноября 2015, 16:23

Пф :) коммент не о чем. Примитивная истина "начни с себя". Я то не за себя боюсь. Я выхожу из дома, а вот мои товарищи нет. Долго один на улице не проторчишь, все таки не особо весело, хочется общаться с людьми. Вот и приходится возвращаться домой, в интернет к товарищам.

ale1736220
26 ноября 2015, 16:23

Да.. А что ты будешь делать, когда к тебе придут и комп отберут? 

sony-l5
26 ноября 2015, 16:23

Не говорите ерунды - кто и за что заберет у меня комп? Заберут - куплю новый. Если вы имеете ввиду "лишат права пользоваться компьютером" это невозможно, у меня работа такая. Без него никуда.

cosow.tony
26 ноября 2015, 16:23

Чудила... Отдай сейчас этим уродам всю власть... К тебе придут и жену заберут в общественно важных целях... Чтоб не занимался сексом без разрешения ЕР и ВВП:)

sony-l5
26 ноября 2015, 16:23

Ну если вы женаты на интернете - мои соболезнования. Лично мне напротив, надоел весь срач, бардак и безнаказанность в сети, глядишь методом репрессий (по-другому народ не понимает) и наведут порядок.

Alexandr.Bobenko
26 ноября 2015, 16:23

за себя говорите - мне такой порядок не нужен, как и досмотр ради моей безопасности. Хотите репрессий - почитайте инструкции по суециду, пока они типо есть:-)

Ukrop43
26 ноября 2015, 16:23

Да весь мусор как вы говорите мы сами делаем и впервую очередь нужно следить за своими действиями за своей культурой общения и тогда ни какой тотальной слежки за IP и цензуры не будет 

cosow.tony
26 ноября 2015, 16:23

в гулаге пожить хочется?:) Мне нет:(

toshfan
26 ноября 2015, 16:23

Новый уровень развития - это когда не врут, не оскорбляют и не матерятся, а не когда за это сажают и закрывают сайты.

jok3rlife2009
26 ноября 2015, 16:23
Ты не жил в Китае?
Ты не знаешь мою бабушку!
Моя бабушка читает газету жизнь! © Guf

acjenok
26 ноября 2015, 16:23

Да, Китай такая развитая страна, куда деваться! Хотите так же жить в хибаре на 30$ вмесяц ?? ну так вперед, кто вас держит?

jok3rlife2009
26 ноября 2015, 16:23
+1. Ни кто не заставляет жить в России.

У нас у всех своя свобода.
Ненравится порно - Не заходите на порно.
Не нравится насилие - Не смотрите насилие.

Ни кто ни кого ни заставляет смотреть то или иное.
И читать то или иное.
ra3da
26 ноября 2015, 16:23

Ну да, своя.Не нравится что гадят в подъездах-не заходите туда; не нравится что машины паркуют на газонах-проходите мимо и т.д.Вот она свобода.........Чего ещё желать крестьянину ?

iwebp
26 ноября 2015, 16:23

Василий, ИМЕННО ТАК дело и обстоит.

Не нравиться, что гадят в подъезде - не заходите в него/смените его.

 

Или Вы хотите, что Вам государство обеспечило чистоту нем? АнтиПисающая полиция?

 

sony-l5
26 ноября 2015, 16:23

Вот бы еще за ошибки "-тся/-ться" выписывали штраф или давали срок, вообще красота была бы...

snegfighter
26 ноября 2015, 16:23

Во, вот это дельное предложение >:-) Как можно дожить до седых му.. волос и не знать правила русского языка :-O

kapitoliy2012
26 ноября 2015, 16:23

разговор не о чём. Засранный подъезд и ценура в интернете - разные вещи. Бороться с матом одно (такое же бесполезное занятие как плевать против ветра), анарушать одну из главных заповедей демократии - свободу слова, другое.

mcedonskiy
26 ноября 2015, 16:23
Не надо нарушать "заповедь" "демократии" (оффтоп - где вы видели демократию?) - надо соблюдать законы - распространение порнографии и нецензурная речь в общественном месте - это нарушение закона - вот и все. Можно ли считать форум общественным местом? Думаю да! Если форум использует мат - то надо как то подтверждать свою совершеннолетнесть - извините за такой термин - и желание услышать мат.
Alexandr.Bobenko
26 ноября 2015, 16:23

в налевайках и пивных редко спрашивают паспорта в отличии от магазинов, только мат - это не продажа алкоголя. Глупо - это показывать паспорт прежде, чем подрочить.

ra3da
26 ноября 2015, 16:23

Государство должно быть полицейским в принципе.И я бы не стал путать свободу с вседозволенностью и распущенностью-что мы сейчас и наблюдаем.

Alexandr.Bobenko
26 ноября 2015, 16:23

Там где можно плевать на пол люди редко это делают. Инквизиторы тоже со злом боролись праведным мечом

jok3rlife2009
26 ноября 2015, 16:23
Ненравится что гадят - Закрываем подъезды!
Ненравится что ходят по газонам - Закрываем газоны!
Так надо?

Ведь именно так у нас сейчас с цензурой в интернете.
mcedonskiy
26 ноября 2015, 16:23
Именно! Поддерживаю
snegfighter
26 ноября 2015, 16:23

(+1)

mcedonskiy
26 ноября 2015, 16:23
Взрослые имеют возможность осознанного выбора - а дети?
Поддерживаю вас.
Должна быть общенациональная программа фильтрации контента. Как правильно это сделать - это сложный вопрос.
cosow.tony
26 ноября 2015, 16:23

НРужна общероссийская программа по отстрелу дебилов! И среди населения и в правительстве и в госдуме:) Только кто будет определят степень дебильности? Патриарх? Коммерческая организация? Понты? Соседи? Что то мне кажется что мы бежим в 37 год:(((((((((((

mcedonskiy
26 ноября 2015, 16:23
Дебилы должны сами вымирать - общество должно быть так построено - должен быть естественный отбор. Современное общество - в любой "цивилизованной" стране - растит и взращивает этих самых дебилов - кому это выгодно? Угадайте!
alphawerewolf
26 ноября 2015, 16:23

то что машины паркуют никак уж не относится к проблеме интернета, и это уже полностью от человека зависит того или иного, а десь же все пострадают если половину сайтов позакрывают

bitrix_sk
26 ноября 2015, 16:23

Стоп ! А вот поставьте себе антивирус нормальный и поставьте родительский контроль заходить будите только туда куда указали . А что по телевизору мало насилия . Я его из за этого вообще не смотрю потому как одни убийства , убийцы и менты . В интернете хоть есть выбор что смотреть и что читать !

Corsair3
26 ноября 2015, 16:23

тебе 18, 19 лет? Тут не про тебя речь, будут у тебя свои дети по 6-7 лет ты им дашь порнуху смотреть? Или скажешь им: "это ваше дело, смотреть или не смотреть"?

Alexandr.Bobenko
26 ноября 2015, 16:23
Ну наши детки еще успеют порнушку поглядеть, если конечно власть их не спасет следующим своим мега-решением - мы тупим, читать не умеем. Детское порно детям, как правило мало интересно, а вот взрослое по-быстрому не захлопнешь - сначала налоги собрать нужно
jok3rlife2009
26 ноября 2015, 16:23
Мне 21 год.
Мой ребенок, если захочет, то посмотрит.
Можно смотреть, а можно трахаться с пьяными телками.
Это две большие разницы.
Можно смотреть, а можно давать пьяным мужикам в подъезде.
Это две большие разницы.

И если ты не способен защитить своего ребенка от порно, то жаль и увы.
Можешь дальше плакаться в жилетку властям.
Corsair3
26 ноября 2015, 16:23

Я в печали от тебя, из-за таких как ты, которые думают только о себе и своих детях, разваливается страна. Может ты своих и убережешь, честь тебе и хвала за это, если они вырастут порядочными людьми.

P.S. мне 20 и я просто надеюсь, что аморальности будет меньше.

Utomlennii
26 ноября 2015, 16:23

ОК! Я подпишусь под этим законопроектом, но только в том случае, если одновременно введут смертную казнь за коррупцию! Как в китае!

Armin van Buuren
26 ноября 2015, 16:23

Тут ты прав. А то как-то несбалансированно получается

bitrix_sk
26 ноября 2015, 16:23

5 балов ! Да вот с себя бы они начали и было бы вообще идеально за корупцию Пожизненно или смертная казнь . Так ведь кто примет то себе надо жизнь обеспечить .

pulse.07
26 ноября 2015, 16:23

Зачем смертная казнь????Зачем  еще хуже пожизненное.Ты же сам этих уродов будешь всю жизнь кормить.Надо отнимать за корупцию все имущество коррупуионера супруга(ги)детей,родителей и ,мы ж не скоты последние,чтобы людей на улицу выгонять,выделить им всем место в комуналке где нить на колыме и отправлять таких туда.И тогда человек задумается,а надо ли оно ему или нет.А смертную надо ввести как раз за педофилию

cosow.tony
26 ноября 2015, 16:23

Нет надо жён коррупционеров заставлять отрабатывать в Химках:)))))))))))))) Смешно:)