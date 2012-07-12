+5 языков в Яндекс.Почте

В языковой семье Яндекс.Почты большое пополнение: мы перевели интерфейс на пять новых языков — казахский, белорусский, армянский, грузинский и румынский. Нашей почтой пользуются люди из разных стран, и теперь многие из них смогут ориентироваться в ней на родном языке.



Всего Почта работает на 11 языках. Помимо пяти новых, это английский, турецкий, украинский, татарский, азербайджанский и русский. Переключаться между ними просто: для этого достаточно кликнуть на флажок в правом нижнем углу экрана и в развернувшемся списке выбрать нужный язык:







Пользуйтесь почтой на удобном для вас языке! И не забудьте поделиться новостью с друзьями, если их родной язык — один из новых языков Яндекс.Почты.