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+5 языков в Яндекс.Почте

В языковой семье Яндекс.Почты большое пополнение: мы перевели интерфейс на пять новых языков — казахский, белорусский, армянский, грузинский и румынский. Нашей почтой пользуются люди из разных стран, и теперь многие из них смогут ориентироваться в ней на родном языке.

Всего Почта работает на 11 языках. Помимо пяти новых, это английский, турецкий, украинский, татарский, азербайджанский и русский. Переключаться между ними просто: для этого достаточно кликнуть на флажок в правом нижнем углу экрана и в развернувшемся списке выбрать нужный язык:



Пользуйтесь почтой на удобном для вас языке! И не забудьте поделиться новостью с друзьями, если их родной язык — один из новых языков Яндекс.Почты.

18 комментариев
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Atroshchenko Andrey
26 ноября 2015, 16:21

еще бы была возможность принудительно ставить всем русский....

timichlm
26 ноября 2015, 16:21

Пропавший АДДшечка)))

Ася
26 ноября 2015, 16:21

Проявился.   А то как- то не так было в ярушке.

 

abrakadabrus
26 ноября 2015, 16:21
иврита нет - плохо.
seospin
26 ноября 2015, 16:21

замечательно o_O

balalin2003
26 ноября 2015, 16:21

:-|

j5m6
26 ноября 2015, 16:21

Можно и еще добавить, хотя английский вроде как международный язык...

sekisei
26 ноября 2015, 16:21

Я могу перевести интерфейс на древнерусский. Где взять файл для перевода? (Буду переводить только в том случае, если Яндекс предложит мой перевод для использования)

pav5320
26 ноября 2015, 16:21
Антон! 0-О ты ли это? (=
vipnumber2009
26 ноября 2015, 16:21

А в интерфейсе поиска можно украинский язык поставить?

angelina.batieva
26 ноября 2015, 16:21
Большое Спасибо! А то я нечаянно изменила пароль и поменяла язык вместо русского!!
ivanchik5000
26 ноября 2015, 16:21
ivanchik1949@yandex.ru -- я перехожу на украинский
eku2
26 ноября 2015, 16:21
Как теперь с английского на русский переключить?
galinakurgan41
26 ноября 2015, 16:21
не получается поменять языкв почте помогите
galinakurgan41
26 ноября 2015, 16:21
не получается поменять языкв почте помогите
neizoleg
26 ноября 2015, 16:21
Спасибо!
dmitriistenin
26 ноября 2015, 16:21
ПОМОГИТЕ ПОМЕНЯТЬ ЯЗЫК В ПОЧТЕ
verigor.ps28
сегодня, 07:18
Мне нужен только Русский на почте 