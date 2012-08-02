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Яндекс.Деньги из Европы с низкой комиссией

У иностранных пользователей Яндекс.Денег появилась возможность пополнять свои счета банковским переводом из любой страны мира. В 14 европейских странах перевод будет считаться внутренним, поэтому комиссия составит не более 1%.

Что для этого нужно?

1. Отправителю — банковский счет, открытый в Великобритании, Франции, Италии, Скандинавии, Прибалтике или в других странах Западной и Восточной Европы.

2. Получателю — статус идентифицированного пользователя в Яндекс.Деньгах. Если получатель анонимен, пополнить его счет из-за границы можно только международным переводом.

Всё очень просто. Выберите страну отправления на странице сервиса, и система предложит вам самый дешевый способ пополнения. Например, чтобы получить деньги от родственников в Европе, не нужно открывать специальный банковский счет. Достаточно сообщить им реквизиты, полученные на сайте Яндекс.Денег (они генерируются специально для страны и валюты, в которой открыт счет отправителя). Перевод можно отправить через интернет-банкинг или наличными — в любом банковском отделении выбранной страны. Деньги поступят на счет в Яндекс.Деньгах в течение 2—5 рабочих дней.

Максимальная сумма разового пополнения для идентифицированных пользователей — 100 000 рублей (или эквивалент в другой валюте), для анонимных — 15 000 рублей.

Команда Яндекс.Денег, принимаем платежи из-за границы.

 

36 комментариев
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Михаил
26 ноября 2015, 16:20

Тема оч. актуальная, но не будут ли банки брать дополнительно 20-50$ за перевод?

money.tv
26 ноября 2015, 16:20

Не будут, 1% - это и есть верхняя планка комиссии, которую берут сами банки. Яндекс.Деньги ничего не берут.

hul.budulaevich
26 ноября 2015, 16:20

Zdrastvuyte.Vozmojna li otpravka deneg so shvedkoy telefonoy kompanii na Yandex?

gfy222
26 ноября 2015, 16:20

перевод то будет на счета в тех же странах, где находится отправитель, так что никаикх доп комиссий, оыбчная транзакция внутри той или иной страны

seospin
26 ноября 2015, 16:20

список стран бы предоставили. Украина, инетересно, опять пролетела с ЯДом?

 

astrit
26 ноября 2015, 16:20

 

·       14 стран, из которых можно отправить «внутренний» банковский перевод в Яндекс.Деньги с минимальной комиссией: Испания, Италия, Великобритания, Ирландия, Франция, Бельгия, Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия, Польша, Латвия, Литва, Эстония.

 

 

 

astrit
26 ноября 2015, 16:20

А что именно вы хотели для Украины? Принимать пополнения из европейских банков могут и украинские клиенты Денег. Отправлять из украинских банков - пока нет, но стараемся, чтобы было. Это пока первый пилот, дальше будут и другие страны.

tar729
26 ноября 2015, 16:20

Как мне перевести деньги с Сейшелл в $ на ЯД в рублях и потом на банковскую карту (Яндекса?), какой процент за обналичку?

Буду признателен за ответ.

 

 

Roman
26 ноября 2015, 16:20

Зайдите сюда: https://money.yandex.ru/topup/, выберите Сейшельские острова и получите реквизиты, на которые нужно отправить деньги, чтобы они оказались на вашем счете в Яндекс.Деньгах. Если у вас есть банковская карта Яндекс.Денег - вы сможете тратить полученные деньги где угодно. А если захотите снять их со счета, в вашем распоряжении большой арсенал: https://money.yandex.ru/doc.xml?id=157131

tar729
26 ноября 2015, 16:20

гут

seospin
26 ноября 2015, 16:20

копирайтеры жалуются на крайне неудобный вывод из яндекса на наличку. Им выгоднее делать перевод на ВМ сначала потом переводить на счет

 

Roman
26 ноября 2015, 16:20

Посоветуйте копирайтерам заказать банковскую карту Яндекс.Денег. Они смогут покупать новые блокноты, ручки и планшеты для своих творений, оплачивая их банковской картой в любом магазине, или снимать наличные в банкоматах.

seospin
26 ноября 2015, 16:20

ну как вариант :) благодарю за ответы.

Yokernutiy
26 ноября 2015, 16:20

Это какие-то странные копирайтеры. У меня никогда проблем с этим не было.

frosy.b
26 ноября 2015, 16:20

(+1)

j5m6
26 ноября 2015, 16:20

Да штука это полезная, но мне врят ли пригодится.

Svetlana Deniel
26 ноября 2015, 16:20

Скажите , если я хочу отправить деньги из Европы в Россию , и получатель не имеет статус идентифицированного пльзователя, значит остается только обыкновенный трансфер черз банк с бешенными комиссионными ..?

Roman
26 ноября 2015, 16:20

Светлана, да, это так. Внутренние переводы с минимальной комиссией доступны только на счета идентифицированных пользователей.

 

Евгений
26 ноября 2015, 16:20

Ее, наконец-то!

LightInTheBox.vk
26 ноября 2015, 16:20

Настя, подскажите, наша компания находится в Китае. Как мы можем пополнить счет, который мы создали в Яндекс Деньгах?

leoniya2
26 ноября 2015, 16:20
kak popolnit schet vo franci
andrei-tkachenko-1976
26 ноября 2015, 16:20
Добрый вечер! А для переводов из Германии этот сервис не заработал пока?
juljonok08
26 ноября 2015, 16:20
dobrij denj.ho4u otpravitj denjgi iz Latvii v Rossiju.polu4atelj imeet idenfikacionnij status poljzovatela...ja polu4ila rekviziti svoej strani,no ne ponimaju kak imi vospoljzovatjsa 4tobi osu6estvitj perevod 4erez jandex denjgi...podskazite
Сергей Тодосичук
26 ноября 2015, 16:20
Могу ли я пополнить счет яндекс деньги для себя во франции через карту SOCIATE GENERALE?будет возможность ответить отвечайте нужно очень срочно!
kvark.ltu
4 декабря 2015, 19:15
А вот нифига не принимает! Пишет что технические трудности... Когда поправят?
skovorodinm
7 августа 2016, 18:00
Хотелось бы услышать комментарий Яндекса , по этому поводу. Тема очень актуальная. 
a-carmona555511112222
18 октября 2016, 22:15
Я пополнил счет из Эстонии с банковской карты Mastercard. Как вывести деньги обратно на банковскую карту? Пишет, что только для граждан рф можно на карту вывести.. Если что, то у меня SEB банк
shastysja
28 февраля 2017, 20:00
Не работает! Позор!
julija.liepa
14 марта 2017, 13:53
Добрый день!
Я из Латвии. Завела яндекс кошелёк. Хочу пополнить яндекс кошелёк с банковкой карты (мастеркард) банк swedbank. Скажите какая комиссия будет за пополнение? Как вы и писали не более 1%?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса14 марта 2017, 15:30
julija.liepa,
да, при пополнении кошелька с банковской карты на сайте, комиссия составляет 1% от суммы. 
valentinsuslov
29 июля 2017, 22:03
какую информацию нужно знать о человеке которому переводишь деньги .только номер счета или скажем фамилия  имя  и тд.
fejas666
11 октября 2017, 12:18
Я больше года пользуюсь яндекс деньги из Бельгии. До вчерашнего дня все было отлично!  Но сейчас все перестало работать и появилась надпись что из моей страны нельзя сделать операцию!!  Почему так резко?!  Что вообще происходит?!  Я каждый месяц пользуюсь этим и мне сейчас очень странно такое отношение 
wpcdonation
3 ноября 2017, 00:21
Скажите пожалуйста, как из Швеции пополнить кашeлек Яандекс деньги, ну или получить из отправителя ? С карты банка Swedbank
Обновлено 3 ноября 2017, 00:23
specx001
23 апреля 2018, 17:59
Как из банковским счетом из Българии перевести денег на Яндекс кошелек?
Карточном спосубом НЕ получаетса!
Alex Bogatsjov
25 июля, 14:33
в эстонии что надо чтобы пополнить яндекс кошелек
BURRY SW
сегодня, 00:08
у меня выдает ошибку  , помогите