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Делитесь впечатлениями на Яндекс.Картах

Яндекс.Карты отвечают на главные вопросы о городе – про пробки, адреса, маршруты и, конечно, организации. Сервис помогает найти кафе и заправки, аптеки и банкоматы, кинотеатры, супермаркеты и много чего ещё. Но при этом очень важная часть знаний об организациях до сих пор на Картах отсутствовала – потому что поисковые роботы, панорамомобили и спутники не покупают одежду, не общаются с продавцами-консультантами и не пробуют фирменные блюда в только что открывшемся ресторане.

Речь, как вы уже догадались, об отзывах. Сегодня они появились на Яндекс.Картах. Отзывы давно и успешно работают в другом нашем сервисе – Яндекс.Маркете, где комментарии покупателей являются важным критерием выбора товара и магазина. То же самое повсеместно «работает» не только в интернете, но и в реальной жизни – при прочих равных мы предпочитаем те места, которые нам рекомендуют друзья и близкие. И это понятно – коты в мешке бывают весьма недружелюбными.

Вас порадовало обслуживание в кафе или, наоборот, вам нахамили? Найдите пару минут и поделитесь впечатлениями со всеми посетителями Карт! А еще расскажите, на какие цены стоит рассчитывать, принимают ли карточки, есть ли вай-фай, – в общем, всё, что сочтёте полезным.

Кафе – это только самый тривиальный пример. На Картах ищут самые разные организации, где отзывы не менее важны и ценны (например, родильные дома).

Чтобы почитать отзывы, достаточно найти организацию на картах, и тогда слева на экране, под ее названием, вы увидите нужную кнопку.





Оставить отзыв может любой зарегистрированный пользователь Яндекса. Сообщения появляются на сервисе после прохождения модерации. Сейчас на Картах порядка 400 тысяч отзывов от наших партнеров – прежде всего для самых востребованных организаций. А еще на сервисе есть оценки от самих сотрудников Яндекса – мы тестировали сервис внутри и за это время успели кое-что вспомнить.

Представители организаций могут читать и комментировать мнения пользователей – так что это отличная возможность найти общий язык, получить объяснения и что-то изменить в этом мире.

Читайте, комментируйте, смотрите рейтинг и оценки и просто делитесь наболевшим и радостным!

Команда Яндекс.Карт,
принимаем отзывы

166 комментариев
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gfy222
26 ноября 2015, 16:18

Ох чувствую первыми "отзывчивыми" будут конкуренты )) выливающие тонны грязи на своих конкурентов :-)

 

особенно сомнительно для не розничных организаций. И B2B там обычно писать будт только про плохое, . и ведь фиг сотрешь

kir-lim
26 ноября 2015, 16:18
На "Маркете" с этим как-то справились, хотя уж там-то конкуренция - мама не горюй.
gfy222
26 ноября 2015, 16:18

на маркете нет B2B там B2C доминирует. На маркете - обывательские и потребительские товары, люди покупают себе игрушки безделушки и радуются им,оставляя искренние отзывы

 в B2B покупки совершают безликие менеджеры, которым данна покупка не приносит личной радости и соответсвтенно не будут они ни каких положительных отзывов оставлять,

и единственными "отзывающимися" будут 2 категории:

- конкуренты, с черным PR.

- обозленные клиенты, которым действительно насолили.

kir-lim
26 ноября 2015, 16:18

 

На маркете - обывательские и потребительские товары, люди покупают себе игрушки безделушки и радуются им,оставляя искренние отзывы

Знали бы Вы, как проплачивают комментарии на Маркете. Сейчас любой заметный магазин, работающий через маркет, считает необходимым проплачивать, причём за отзывы на Яндекс.маркете проплачивают дороже всего.

Сергей
26 ноября 2015, 16:18
Все верно, начиная от 100р на мобильный, до скидки в их магазине при следующей покупке.
upyrj
26 ноября 2015, 16:18
Как показал прошедший день, это не совсем так. 8)
С некорректными отзывами, конечно же, будем бороться.
Фомин Дмитрий
26 ноября 2015, 16:18

Интересная и нужная функция! Спасибо.

Хотя я уже стал привыкать к http://geospeak.ru/

atomheart
26 ноября 2015, 16:18

Спасибо за полезный функционал! Очень не хватало, особенно когда в чужом городе и не знаешь что как.

Виталий
26 ноября 2015, 16:18
Это надо на мобильном клиенте сделать,тогда будет гораздо больше отзывов. А так, пока до компа доедешь, уже и желание пропадет.
upyrj
26 ноября 2015, 16:18
Зато пока собираешься куда-то, можно почитать, что и как. 8)
knijnic
26 ноября 2015, 16:18

Отличная штука! Удобная, когда готовишься к путешествию.:-)(+1)

buhgalter-prm
26 ноября 2015, 16:18

А в Перми много фирм, где можно оставить отзыв?

mkuzmin
26 ноября 2015, 16:18

А из Яндекс.Маркета отзывы о магазинах будете показывать?

vasilyev.evgeny
26 ноября 2015, 16:18

Михаил, мы еще не приняли окончательного решения по этому вопросу. Кажется, что изучение отзывов на Маркете и на Картах это разные пользовательские кейсы, однако достаточно вероятно, что в скором времени мы поймем правильный путь интеграции этих сервисов.

minaton
26 ноября 2015, 16:18
Существует ли способ просто показать на карте все заведения и количество отзывов к ним? Для тех, кто хочет полазить по карте и поизучать все подряд.
upyrj
26 ноября 2015, 16:18
Типа такого? http://maps.yandex.ru/-/CVeZZU0L
(можно получить через инструмент «получить информацию»)
Но там все равно SERP ограничен.

И, признаться, мне непонятен юзкейс.
minaton
26 ноября 2015, 16:18
типа такого, да, но там как-то странно работает расположение на карте, смещается
как не понятно использование? например на форскваре можно просто открыть карту и смотреть все подряд и читать отзывы, например че у меня тут на районе есть вообще
upyrj
26 ноября 2015, 16:18
Ну да, оно ищет попавшие на экран ближайшие к заданной точке организации, поэтому они все и кучкуются с краю. 8)

Форсквер отличается тем, что там мало всяких контор, которые мало кому интересны. Гораздо более осмысленно искать кафе вокруг, магазины вокруг и т. п. Ну и эти юзкейсы отлично покрыты поиском или рубрикатором Справочника.
doroshenko.mityaj
26 ноября 2015, 16:18

норм тема

Сергей Мочалов
26 ноября 2015, 16:18
А как то можно будет интегрировать это на сайт? Чтобы не отсылать клиента в Яндекс.Справочник, а встроить непосредственно на страницу сайта (например страницу - ОТЗЫВЫ) - было бы очень удобно, а то пока приходится пользоваться сторонними приложениями и скриптами....
Яндекс планирует сделать такое возможным?
vasilyev.evgeny
26 ноября 2015, 16:18

Сергей, мы, безусловно, думаем о таком функционале, нам он также кажется важным и удобным, однако в данный момент мы не готовы говорить о сроках его реализации.

Rina Sav
26 ноября 2015, 16:18

Было сунулась  написать отзыв, но не нашла ни одного предприятия по которому собиралась написать отзыв. Нашла точку на которую могла бы написать отзыв, но не понимаю как это сделать. Вижу в описании этого кафе только кнопку "комментарий", но совершенно не понимаю что именно это комментирует, описание, отзыв или правильность заполненных данных.

upyrj
26 ноября 2015, 16:18
Можете дать ссылочку на организацию, с которой такое происходит?
Rina Sav
26 ноября 2015, 16:18

Конкретезируйте, пожалуйста, что именно происходит. В соём комментарии я писала про разные организации.

upyrj
26 ноября 2015, 16:18
Виноват, меня заинтересовала ситуация с кнопкой «комментарий», но без возможности оставить отзыв.
(с отсутствующими на Картах организациями я вряд ли могу оперативно помочь)
Rina Sav
26 ноября 2015, 16:18

Понятно.

Кафе "Булочная на Калинина"Балашиха, улица Калинина, 10\17
upyrj
26 ноября 2015, 16:18
Спасибо, теперь понятно.
Дело в том, что сервис отзывов провязан только с объектами с основных Карт, а не с Народных.
Эта булочная еще не перенесена в основной справочник организаций (это видно по зеленой полоске с надписью «Информация об объекте получена из Народной карты» на ее балуне).
Rina Sav
26 ноября 2015, 16:18

Вы простите меня за бестолковость, но я не могу найти никакой зелёной полоски и такой надписи по ссылке на объект... и.. "балун" это что такое? Не сердитесь, я только вчера обратила внимание на этот сервис и ещё слабо в нём ориентируюсь. Откликнулась на призыв оставить отзывы...

upyrj
26 ноября 2015, 16:18
Балун — это мы так называем всплывающее при клике по точке на карте окошко с названием организации и краткой информацией о ней. Там же и зеленая полоска есть:



Скриншот отсюда: http://maps.yandex.ru/-/CVqGMXkV
Rina Sav
26 ноября 2015, 16:18

А, спасибо, теперь понятно куда смотреть. :)

silklines
26 ноября 2015, 16:18

Уберите захват пожалуйста на карте, это бред полный, никуда толком нажать нельзя, информацию о дтп тож не посмотришь, а уж если случайно ткнул в информацию, то этот захват потом фиг отцепишь!!!! очень мешает, верните как было!!!!! было так удобно!

Rina Sav
26 ноября 2015, 16:18

Лучше этот комментарий оставить уровнем выше... :)

upyrj
26 ноября 2015, 16:18
Да нет, мы видим. 8)
upyrj
26 ноября 2015, 16:18
Простите, я не понял, что такое «захват».
DNI1963AD
26 ноября 2015, 16:18
Здравствуйте,два дня назад открыла карту и была ссылка для перехода на старую карту,очень обрадовалась,но, к сожалению,сейчас опять только старая,нельзя ли как-то это вернуть?Кому удобно может пользоваться новой,а кому надо,тот может перейти на старую.Заранее спасибо
DNI1963AD
26 ноября 2015, 16:18
поставьте мой отклик правильно по дате,я писала 16.07.2015
hramov.aleksandr
26 ноября 2015, 16:18

Добрый день.

Сразу извиняюсь если сообщение не для этой ветки.

 

Очень хотелось бы наличие сервиса "Качество дорого" или "Качество дорожного полотна" или что-то в этом роде.

Интересно это конечно не столь для Москвы или МО, сколько для федеральных трасс. Т.к. с приходом весны не понятно как лучше проехать, по одному или по другому маршруту.

В принципе, оценку качества дорог можно реализовать в мобильных приложениях, т.к. там есть все необходимые датчики, ИМХО.

Мысли на эту тему, что и как, конечно имеются, но я думаю, у вас есть грамотные специалисты готовые развивать эту тему, если конечно эта тема вообще востребована.

avto-grafo
26 ноября 2015, 16:18
День добрый, хочу оставить отзыв об одном копи-центре, очень понравилось, как ребята работают, но не знаю как это сделать...я не очень разбираюсь в форумах и разных блогах, подскажите пожалуйста, по какой ссылке пройти и где чего написать?
Игорь Рамм
26 ноября 2015, 16:18
отстой изменения в карте было 100 пудов лучше   пора и с яндекс денег бежать
Александр Гранкин
26 ноября 2015, 16:18
Даёшь старые карты!было действительно лучше...
DNI1963AD
26 ноября 2015, 16:18
Совершенно неудобная карта,невозможно поставить  несколько меток на одном участке карты,раньше можно было составить свою карту и распечатать со своими метками,сейчас это невозможно,я за старые карты
belural2010
26 ноября 2015, 16:18
уважаемый Яндекс, вроде вы согласны. что Крым наш? Тогда какого хрена рисуете маршрут в Москву из Евпатории через Украину. Вы сами пробовали туда въезжать? Это ошибка или провокация?
Андрюха
26 ноября 2015, 16:18
Всё конечно хорошо, если бы не одно "но"......  карта г.Тулы обновляется (кстати почаще бы) но панорамы....... это кошмар. например дома 25,23,21 по ул.Пузакова на карте есть, а на панорамах-нет!!! снимите панорамы г.Тулы заново! я понимаю- это не просто, но на панорамах НЕТ ДОМА В КОТОРОМ Я ЖИВУ!!!(а на картах он не достроен!!!) И кстати на хрен ехать в Крым ехать через Украину? предложите хотя бы 2 маршрута!!!   ......Заранее благодарен
DNI1963AD
26 ноября 2015, 16:18
Верните старые карты!!!!!
rosintegracia
26 ноября 2015, 16:18
DNI1963AD,
новые карты тоже нормальные. Просто из дорабатывать нужно. Это как с метрикой, вроде новая отстой, но нужно только разобраться и все будет отлично.
swetl.bliznyuck
26 ноября 2015, 16:18
Присоединяюсь. Верните старые карты!!!!!!!! Было значительнее информативнее, проще,меньше знаков на экране, а панорама вообще не работает.
DNI1963AD
26 ноября 2015, 16:18
А когда будет работать кнопка "сохранить"?Сделайте хотя бы ее
s-kovalev1987
26 ноября 2015, 16:18
А мне новые нравятся, только не понятно как то инфа обновляется со справочника. Вроде в справочнике есть, а на картах ее нет ))
Евгений Коновалов
26 ноября 2015, 16:18
В последнее время, Яндекс Карты очень сильно тормозят.
nifslava
26 ноября 2015, 16:18
Добрый день, я частенько пользуюсь приложением яндекс.навигатор - как дачник и как городской житель, всё было хорошо до тех пор пока не открылись в подмосковье ПЛАТНЫЕ ДОРОГИ, в том числе - дублер можайского шоссе "северный обход одинцова", и навигатор старательно прокладывает маршрут через него, а это 300р.
было бы не плохо добавть кнопку, например, "исключить платные маршруты".
Спасибо.
deltasumerek
26 ноября 2015, 16:18
Чтобы долго не развозить, резюмирую ёмко и кратко: ИДИОТЫ! Чтобы создать такого уродца, как этот "новый" интерфейс, слизанный у Гугла, да ещё и тормозящий раз в десять больше, чем старые карты - это надо иметь талант и специальное образование! Поздравляю, дрогой Яндекс, ваших "талантливых" креаклов, у которых вместо головы Гугл-мапс, с благополучным разрешением от бремени этим очередным недоношенным уродцем - "уникальным, неповторимым" и 4,13здец, каким "удобным"!  Поинтересуйтесь на досуге количеством положительных отзывов: https://blog.yandex.ru/post/93506/ на ваше творение (впрочем, не сомневаюсь, что вы клали с прибором на мнение ваших пользователей). А я, ровно с того момента, как окончательно перестанут поддерживать старый интерфейс, ухожу на Гугл. Удачи в соревновании идиотов, некогда любимый Яндекс!
vz369
20 декабря 2015, 19:13
Когда то, относительно недавно, было удобно прокладывать маршруты общественного транспорта, как на яндекс картах, так и на гугл... но сейчас сделали так что отображается всего один "лучший" вариант, несмотря на то что есть другие варианты. Приходится ждать тот единственный автобус, который проложила мне программа, хотя можно добраться с пересадками (те у кого безлимитный проездной например екарта поймут меня). Верните альтернативные маршруты!
missis.koreneva2016
9 июня 2016, 18:41
Подскажите, пожалуйста, какой срок модерации отзывов? и где можно будет посмотреть результаты модерации? 
erlan.amir
29 ноября 2016, 15:22
Здравствуйте. Хочу поделиться своими впечатлениями. Очень хороший сайт. Показывает все подробно и во время обновляется. Карта очень понравилась!
sanya.burak2017
3 февраля 2017, 20:33
уважаемая команда яндекса верните все как было,дело в том что не видно как им транспортом добраться до места ООООООООООООЧЕНЬ ПЛОХО сделали!!!!!!!:(
Света Чистякова
6 февраля 2017, 15:41
Здравствуйте. А можете подробнее рассказать, в чём проблема?
ЗаборДом
6 февраля 2017, 11:47
Добрый день , подскажите пожалуйста конкурент разместил интернет магазин на яндекс картах рядом с нашим интернет магазином , но на самом деле его нету , есть варианты его убрать?
Света Чистякова
6 февраля 2017, 13:41
Здравствуйте. Если вы уверены, что магазина на самом деле в этом месте нет, сообщите об ошибке модераторам Яндекс.Карт. В веб-версии Карт это можно сделать так: откройте карточку ошибочной организации и в разделе «Информация» выберите «Исправить». Откроется карточка редактирования. В ней укажите, что организация не работает. Внизу можно оставить комментарий модераторам.
Михаил
4 апреля 2017, 07:41
Ужасная работа сервиса! С мобильного устройства всё очень сложно сделать! Нельзя указать маршрут от и до посредством написания адресов, вместо этого нужно перетаскивать "точку" на карте что порой невозможно сделать. Позор!
Ksusha333
10 апреля 2017, 03:26
Доброго времени суток уважаемые разработчики. Подскажите пожалуйста как оставить отзыв заведению с мобильного телефона на мобильной версии Яндекс карт, андроид? 
Нет соответствующей графы и никакой кнопки "оставить отзыв".
Спасибо за ответ.

Обновлено 10 апреля 2017, 03:27
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса13 апреля 2017, 15:01
Здравствуйте. Уточните, пожалуйста: вы пользуетесь мобильным приложением Яндекс.Карт или открываете Карты в браузере (https://yandex.ru/maps)?
ivan@pluskarma.ru
14 февраля 2018, 14:49
Света Чистякова,
Добрый день. Аналогичный вопрос. В мобильной версии Яндекс. Карт отсутствует кнопка "Оставить отзыв." Вы планируете ее добавить?
Евгения
19 марта, 19:42
Света Чистякова,
добрый день! Тот же вопрос. Невозможно оставить отзыв организации с мобильного телефона, если не установлено приложение. Это неудобно. Планируете исправить?
yura.1969k
24 апреля 2017, 17:38
Нужна в Яндекс картах навигация для грузовиков.Как IGO, только лучше. Удачи!
seregkivan
21 мая 2017, 12:40
Добрый день товарищи, хотел бы поделиться своим мнением о Яндекс карте, т.к. идеи много споров о системе навигаций разных компаний. В свете моей деятельности, мне всегда помогает Яндекс карта, т.к. всегда надо прокладывать новые маршруты, поиск адресов, где-то надо посмотреть дорожную ситуацию, и во всем этом мне помогает Яндекс карта. И по моему мнению нет ничего лучше Яндекс карты, там все прекрасно и доходчиво объяснено и показано, на протяжении всего маршрута есть подсказки, предупреждения о поворотах, о радарах, о заторах на дороге, о дтп и т.д. Мне очень нравиться Яндекс карта и всем его рекомендую. Она помогает и не только когда ты за рулём, но и когда ты на пешем ходу, найдет тебе любое заведение, организацию, любой адрес и проведет тебя точно туда, куда тебе надо. Очень его хвалю.
seregkivan
21 мая 2017, 12:48
День добрый товарищи. Хотел бы поделиться своим мнением о Яндекс карте, как в приложении так и в браузере. По сравнению с другими поисковыми средствами мне очень нравится Яндекс карта. Радует своей простотой пользования, доходчивостью. Нравится тем что, находит несколько вариантов маршрута, укажет все трудности на пути, заторы, дтп, радары, найдет любой адрес, любую организацию, предприятие. Просто и удобен в пользовании, мне очень нравится и рекомендую всем.
mazaydi
21 мая 2017, 23:54
Добрый день!
Не загружаются "Мои места" в браузер-версии. Без конца крутится значек загрузки, при просмотре объекта на месте Мои места или добавить в Мои места написано слово Загрузка, надпись неактивна. https://prnt.sc/fahrsz
Месяц назад началось. До этого все работало. В мобильной версии все ок.

reiting2018
9 июня 2017, 09:41
Добры день. Не могу оставить отзыв об организации на Яндекс карте? сколько идет модерация?

a.konnova1990
19 июня 2017, 13:39
reiting2018,
Такая же проблема...Вам удалось все-таки разместить отзыв?
a.konnova1990
19 июня 2017, 13:38
Добрый день!
Сколько по времени длится модерация отзыва в разделе Яндекс.Карты?
Игнат Фоточкин
20 июня 2017, 16:51
a.konnova1990,
чуть менее года
povolockiy21
22 июня 2017, 17:33
21 век сижу на берегу Воронежского водохранилища и не могу с помощью карт измерить расстояние водохранилища до другого берега в Яндексе линейка с андроида мягко сказать не работает в Гугле вообще беда ... ну чтож поплыву
с рулеткой .... Технологии мертвые !!!! Представляете в Воронеже даже 4g интернет работает у всех операторов одинаково Х**ово. 4- ёх операторов перепробовал :)
Алла Токарева
29 июня 2017, 07:08
А мне вот интересно, написала два отзыва на разные организации, где то две недели назад и до сих пор не выложили, а другие написали два дня назад и их уже выложили. Почему такая несправедливость?
elena.aaazzzaaa
30 июня 2017, 22:28
Когда хочется покушать вкусные суши и роллы, постоянно приходится озадачивать куда обратиться, так как в Брянске очень много компаний, по доставке. Я пробовала многие суши разных компаний, но очень хорошо запомнились именно "Наши суши". Почему? По той причини, что цена соответствует качеству. И люди там работают хорошие, ответственные и добросовестные. Благодарю!!! Старайтесь в таком же направлении !!! Буду советовать. (Ирина ).
shals85
5 июля 2017, 08:11
У нас сектор B2B. http://almest.ru/ Получить отзывы от клиентов практически невозможно/ Обычно 1-2 отзыва в год кое-как можно получить, но и то "из-под палки". Что делать? Как получать отзывы?
Kasperskiy1987
14 июля 2017, 15:01
Всем Здрасьти!
Возможно ли реализовать следующий момент: к примеру г. Москва, пешеход стоит возле остановки около метро и ждет друга на автомобиле. У обоих запущены Я.карты, но водитель автомобиля никак не может найти товарища - инфраструктура у метро часто очень запутана. Так вот. Возможно ли реализовать функцию - пешеход через приложение передает свое местоположение и запрашивает местоположение водителя, тот подтверждает (или наоборот). В результате они отмечаются у друг друга на карте, прокладывается путь и они могут спокойно и быстро отыскать друг друга. Чтобы не было проблем, сделать ограничение сеанса например 10 или 20 минут, по истечении которых, метки оппонентов бы пропадали. Привязку пользователей сделать по яндекспочте, например раздел "Друзья", предварительное добавление во ФрэндЛист и если второй пользователь разрешает показывать себя на ЯКартах другого - то ОК, если же нет, то на нет и суда нет. В юридическую сторону вопроса не вдавался.
Masterboxx
25 июля 2017, 13:57
Сервис не работает, Яндекс отзывы убирает по непонятным причинам, никак не обосновывая свои действия
EvgenyMatveev
4 августа 2017, 14:39
Нужен утверждённый шаблон от Яндекса, который можно распечатать и поставить на ресепшене или видном месте в магазине  в качестве информации для покупателей, чтобы сподвигнуть их оставлять отзывы на Яндекс. картах о магазине, услугах, товаре и т.д. .  Так же электронной шаблон для  информационного киоска для сенсорного ввода на сайте Яндекс. карты отзыва о магазине покупателем  "не отходя от кассы".
evgivko
8 августа 2017, 23:23
добрый вечер! ранее я оставлял отзыв на "Космос. Автосервис, автотехцентршиномонтаж" (Московская обл., Павловский Посад г., ул. Большая Покровская). Отзыв появился, но спустя день моя запись удалена. При этом хороший отзыв остался.((( Почему? 
shals85
9 августа 2017, 16:30
evgivko,
видимо, надо было лучше отзыв оставлять)))
iussuregis
14 августа 2017, 01:03
Почему мой отзыв не публикуется?
Арсений Хажаев
23 августа 2017, 12:16
Я тоже оставлял пару отзывов - ни одного нет, ни в личном кабинете, ни на сайте. Странный сервис)))
m0425
18 сентября 2017, 17:53
ул. Маршала  Бирюзова, д. 3, магазин "Люстры", тел. +74991988671
Фирма Анны Михайловны Макашиной выполнила на очень высоком профессиональном уровне сборку торшеров из оникса, представила фурнитуру и интегрировала электрику в торшеры. Были правильно и с большим вкусом подобраны абажуры. Изделия получились очень красивые. Прекрасная авторская работа. Большое спасибо. 
Sergey Sergeychik
25 сентября 2017, 14:13
Уважваемые яндексоиды :)
в мобильной версии яндекс-карты нет банальной ссылочки на написание отзыва.
Грубо говоря - отправляешь клиенты веб-ссылку на информацию о компании и просьбу написать отзыв, человек открывает её с телефона и не может найти как написать отзыв.
lady.brusova1986
26 сентября 2017, 16:11
Хочется оставить отзыв и пост благодарности о мебельном предприятии Дуэт. Наша семья заказывает в этой компании кухню второй раз (сначала для себя, в этом году еще и родителям). С нами оба раза на этапе разработки проекта, прощета вариантов работала Елена Лапшина. Прекрасный специалист, рассказала и показала все возможные варианты расстановки бытовой техники, размещения полок и шкафов, подсказала где лучше поставить доводчики, а где можно обойтись без них и тем самым сэкономить. По срокам изготовления: оба раза кухни были изготовлены в срок,  никаких задержек,  скрытых доплат и неприятных моментов.  Сборщики отработали оба раза на отлично.  Сами заметили очень мелкую царапину на фасаде одного из шкафов и настояли,  чтобы произвести замену.  Чтобы разглядеть такую царапину,  нам нужно было ну очень приглядеться. Это говорит о том, что всем сотрудникам компании не безразлично. Хочется отметить, что предприятие Дуэт не является перекупщиком, а имеет собственное производство, со штатом технологов, инженеров, сборщиков. Для нас это было очень важно,  особенно когда очень часто до тебя доходит информация,  что деньги взяли ( иногда и 100 процентов от стоимости ), а кухни так и нет, очень не  хотелось получить такой печальный опыт. В этой же фирме заказывали еще трое наших знакомых все очень довольны. Кухню, которую установили у себя дома ведет себя просто отлично уже два года, не один болтик и гаечка не отвалились,  ничего не треснуло, все как новое. Уверены,  что и вторая кухня зарекомендует в эксплуатации на пятерку.
Влад Ганченко
22 октября 2017, 20:09
Алло наркоманы из яндекса, ни на одну компанию невозможно оставить отзыв, пробовали с разных айпи, с разных операторов, с разных устройств и на разные компании - НИ ОДНОГО ОТЗЫВА НЕ ПРОШЛО. 
Вы там вообще поехали чтоли во все тяжкие? Каких-то Алис долбите, а старый сервис нормально доделать не можете, типичные селюки.
Cerber650
2 ноября 2017, 01:13
Влад Ганченко,
та же фигня! И у многих так
Anastasiya Αфанасьева
2 ноября 2017, 12:02
Cerber650,
И у меня так же, хотела похвалить компанию оставив им свой отзыв, а он не публикуется(((
elinfo.ntv
23 октября 2017, 20:43
лично я пользуюсь яндекс. картами) меня все устраивает!
Диана Дмитриевна
22 октября 2017, 04:45
На маркете - обывательские и потребительские товары, люди покупают себе игрушки безделушки и радуются им,оставляя искренние отзывы
Знали бы Вы, как проплачивают комментарии на Маркете. Сейчас любой заметный магазин, работающий через маркет, считает необходимым проплачивать, причём за отзывы на Яндекс.маркете проплачивают дороже всего. на маркете нет B2B там B2C доминирует. На маркете - обывательские и потребительские товары, люди покупают себе игрушки безделушки и радуются им,оставляя искренние отзывы
в B2B покупки совершают безликие менеджеры, которым данна покупка не приносит личной радости и соответсвтенно не будут они ни каких положительных отзывов оставлять,
и единственными "отзывающимися" будут 2 категории:
- конкуренты, с черным PR.
- обозленные клиенты, которым действительно насолили.Ну да, оно ищет попавшие на экран ближайшие к заданной точке организации, поэтому они все и кучкуются с краю. 8)
Форсквер отличается тем, что там мало всяких контор, которые мало кому интересны. Гораздо более осмысленно искать кафе вокруг, магазины вокруг и т. п. Ну и эти юзкейсы отлично покрыты поиском или рубрикатором Справочника.
ۣۣۜРамиль
31 октября 2017, 00:26
Доброго времени суток , Яндекс карты это самое удобное приложение которое я использовал . Удобное и простое в использование, с хорошим интерфейсом и работоспособностью . Выручало не мало раз меня в поездках по городу , с быстрым прокладывание  маршрута и подсказками о пробках и транспорте . Также в нем легко и удобно находить кафетерии или пункты банкоматов или магазинов 
Глеб Дроздов
29 ноября 2017, 18:28
Добрый вечер.
Подскажите, почему ваша компания игнорирует и не опубликовывает отзыв о компании на Я.Картах? Висит месяц или больше.
kiril.chernyi
15 декабря 2017, 13:14
И у меня тоже самое. Есть сроки публикации отзывов на Я.картах ?
Глеб Дроздов
15 декабря 2017, 13:32
kiril.chernyi,
Не знаю, им плевать наверное на нас)
Глеб Дроздов
16 декабря 2017, 15:24
Глеб Дроздов,
Ответ мне от меня) О чудо, Яндекс опубликовал мой отзыв!
Дмитрий Рыбин
11 декабря 2017, 18:30
Очень нравятся Яндекс Карты! 
Точная карта. Видно даже самые маленькие здания.

nata.canisheva
21 декабря 2017, 07:14
А пока модерация не прошла то пишет анонимный отзыв

fallin22
4 января 2018, 17:35
Ужас! пишу одно, а она хрень всякую находит!
Пользуюсь гуглом .
fallin22
4 января 2018, 17:35
yuriiolhov79rus
9 января 2018, 15:30
гавно!показывает вообще что я нахожусь за квартал от реального местонахождения!!!!!!!!!!!!!!!
nrep1n
18 января 2018, 20:22
почему то оставляю отзыв о компании  а он размещаеться от анонима. в чем причина? что я делаю не так?
viniminitu
19 января 2018, 09:46
Карты хороши , информативны . Но есть одно НО . Когда едиш по ним , нажимаем на кнопку увеличить, строения увеличиваются а номера домов нет, приходится останавливаться и вглядываться- неудобно.Вот если бы привязать увеличение с номерами домов и название улицы было бы шикарно. Смартфон на держателе трясется и не разглядеть ничего
shatilov.alek
20 января 2018, 13:52
Мне очень нравится Яндекс, все сервисы отличное решение для многогих задач, хочу рассказать про чудесное приложение Яндекс карты, и мою злобу и неновись на этот тупой сервис. Я искал адрес находящийся от меня в 3 километрах, вечные затупки моего местоположения отбрасывали меня на прежнее место или же телепортировали меня вообще в другие кварталы находящиеся ещё дальше куда нужно было идти. За место пару часов, у меня ушло больше 4 чтобы найти адрес, это господа конченный сервис, я рекомендую все остальные сервисы от яндекс, но яндекс карты не рекомендую ни кому, а ещё адрес я нашел только благодаря прохожим, которые указали путь. Яндекс Карты худший сервис ао вселенной, помню у меня был старый навигатор, он и то лучше показывал где я и куда нужно идти, Всем хорошего настроения.
chernov765
21 января 2018, 19:28
почему не отображается отзыв на яндекс картах
Laktop
21 января 2018, 22:52
Как обучить Яндекс навигатор?
Прокладываю маршрут и автоматом меня информирует 
Ехать вам господа аж 45 минут
Смотрю, а он сааамый длинный путь выбрал:(
У гугла спрашиваю тоже самое ведёт адекватней 
Так как-же нужно поддержать отечественного производителя и самому не опаздывать?
Вот ссылки:
https://yandex.ru/maps/-/CBeYaKfv3D     - предложил изначально 
спросил у гугла:
https://www.google.ru/maps/dir/55.4927925,37.3145279/Laktop,+%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA+-+%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD+,+%D0%A0%D1%8F%D0%B4+%D0%90,+%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD+13%2F1,+%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0,+%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB.,+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F,+142771/@55.6065589,37.469244,14.57z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x0:0xa9f63402134baf3c!2m2!1d37.488023!2d55.613539!3e0   
Проложил сам как у гугла и о Боже оказывается он в курсе, что так проехать можно без пробок и быстрее! вот ссылка https://yandex.ru/maps/-/CBeYaOSf8C   

Буду рад помочь навигатору:)
Народные карты походу к нему не имеют отношения:(

Laktop
21 января 2018, 22:59
Оказывается это не единичный баг системы, вот ещё пример:
https://yandex.ru/maps/-/CBeYaHe13C
https://www.google.ru/maps/dir/55.5937499,37.520235/Laktop,+%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA+-+%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD+,+%D0%A0%D1%8F%D0%B4+%D0%90,+%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD+13%2F1,+%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0,+%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB.,+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F,+142771/@55.6042096,37.494697,14.33z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x0:0xa9f63402134baf3c!2m2!1d37.488023!2d55.613539!3e0 


Максим Бурдов
22 января 2018, 05:21
Пропали все отзывы о компании на Яндекс картах((( Что за беспредел со стороны Яндекса? Как это понимать вообще?
kulibin.09
5 февраля 2018, 21:26
Написал отзыв , но его почему-то не видно .
ivan@pluskarma.ru
14 февраля 2018, 14:52
Нет кнопки оставить "Отзыв" в мобильной версии Яндекс. Карт (мобильный веб). Если установлено приложение, предлагает перейти на него. Но приложение есть не у всех.  Убранная кнопка это баг, который стоит поправить или намеренная фича?
itplusmedia
20 февраля 2018, 11:59
Можно ли как-то настроить, чтобы отзывы с Яндекс.Карт отображались на моем сайте?
fantom585977
16 марта 2018, 08:37
Чёт я не понял....а остановки автобусов у вас что не отмечаются на карте???!!!нащёл отметки типа (АЗС,фитнес,где поесть,гостиница,)и тд и тп. А где остановки автобусов???!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Или я не увидел или их просто нет на карте вашей. Если нет их там то это идеотизм чес слово....а если есть то вы их куда сныкали?!!!!

Игорь V
26 марта 2018, 15:37
Искал в Яндексе границу Украины с Россией и увидел, что на  большинстве сайтов Яндекса Крым до сих пор почему-то Украинский. Вопрос: "Кто сказал, что администраторы Яндекса россияне?"
tkani-opt-roznica
27 марта 2018, 09:43
Ребята, сделайте ссылку на оставление отзыва! Невозможно дать клиенту ссылку для написания отзыва на яндекс картах, у вашего главного конкурента это уже реализовано
Галина Овчинникова
14 апреля 2018, 02:34
Очень благодарна инициаторам мобильного Шиномонтажа в Туле (+7 487 2 71 61 71). В удобное для Вас время подъезжают специалисты , делают " три в одном" при замене сезонных шин: и колеса помоют, и сбалансируют, и профессионально установят. Очень приятное , внимательное отношение к клиентам. Настоящий спасательный круг для водителей "с каблучком".
s.konovalov4
17 апреля 2018, 00:36
Вот нашла я свою любимую клинику, отзывы читать могу, а оставить свой отзыв ну ни как в упор не вижу кнопку,может из- за мобильной версии? Что мне делать???
s.konovalov4
17 апреля 2018, 00:39
Как мне оставить комментарий о своей любимой клинике Лин лайн краснодар, красных партизан, я не вижу кнопку оставить комментарий, смотрю с мобильного! Что делать?
sports.power2013
18 апреля 2018, 20:38
Заказывал продукцию оптом  у компании-магазин спортивного питания RP MEN PRO.
Быстро сформировали НЕ маленький заказ. И после 1 дня формирования сразу же отправили мне. Круто! Такой скорости я еще не видел.
И еще что самое главное, товар был у меня через два дня. Обычно весь процесс занимал от и до у меня недели полтары. А тут  4 дня и все. Продавец супер товар отличный. Рекомендую!
Роман Панфилов.
Да еще. ссылка на сайт: rpmp.net

anisenkova-norman
20 апреля 2018, 13:35
Отличное место и в обед покушать и вечер провести, еда всегда радует, а так же чистота и всегда вежливые официанты)))
povetnikova2013
18 мая 2018, 07:04
Большой компанией отмечали день рождение друга. Пришли к назначенному времени, нас проводили до нашего столика. Стол был не только красиво оформлен но и выглядело все очень аппетитно и хотелось это попробовать. Нас обслуживала менеджер Екатерина и официанты Юля и Кристина милые, улыбчивые, доброжелательные) за что им отдельное спасибо. В течении вечера звучала зажигательная музыка которая поддерживала не только наше позитивное настроение но и всех гостей , за что огромное спасибо бару «Молодежь» В целом все понравилось!
5 из 5😉
fedotsavvaf
19 мая 2018, 11:52
Никак не могу зайти с мобильного в свои отзывы, отредактировать, или удалить свой отзыв!!!нет нигде прямого перехода к своим отзывам.
orekhoff.andrew
23 мая 2018, 12:04
А сколько по времени идет модерация отзывов и какие отзывы не проходят модерацию ?
angel-hranitel7
24 мая 2018, 10:04
Добрый день! Обращалась в ремонт телефонов по адресу Спб, Кушелевская дорога, дом 3, стр 7 - ремонтом довольна. Рекомендую! 
Александр Сенс
27 мая 2018, 17:19
Как опубликовать отзывы с Яндекс.Карт на своем сайте?  У гугла есть такая функция. У яндекса не нашел, а может плохо искал.
elemetakb
9 июня 2018, 12:38
Оставил информацию о новой организации, ушло на проверку. Отзвонились, проверили, и все. Прошел месяц. Когда появимся, в другой жизни?:)
elinatarasenko
15 июня 2018, 20:41
Кальянная P.S отличное заведение, всем рекомендую!
Андрей Попонин
22 июня 2018, 10:03
Полный отстой на андроид ,Открываю мобильную версию, находит точку отправления. А как вбить адрес конечного маршрута пешком? Очень неудобно
Илья Ионов
19 августа 2018, 16:56
А как бороться с левыми оценками без отзыва? Постоянно жаловаться на них в службу поддержки? Очень важен этот вопрос. В основном отзывы - это оценка по звездочкам. Столько геморроя из-за этого теперь!
innnna
15 сентября 2018, 11:27
Написала  отзыв на Яндекс Картах.  Он уже три дня  остаётся на желтом фоне, редактируется, но не публикуется. В чем дело?
eva.skl@lada-transavto.ru
28 сентября 2018, 12:36
Ув. Яндекс карты! Почему клиенты моего сервиса - оставляют отзывы, на яндекс картах! А они либо не появляются, либо через время исчезают? Только, пожалуйста! не надо оправдываться одинаковым ай пи адресом или то,что это оставляет отзывы один человек или только с одного компьютера! Сколько не проводила опросов среди своих клиентов-(реальных людей)-у них на компе после публикации остаются-у меня не появляются. Или еще вариант- появлятся, я ответила от лица организации, а они взяли  и исчезли!!! КУДА!???!!


моя организация https://yandex.ru/maps/org/transavto/1162070719/?reviews
Лариса А.
14 октября 2018, 15:19
Написано хорошо, красиво. а что на самом деле? Написала  несколько отзывов. в моем профиле написано что модерацию прошли и их "Видно всем". Но на странице компаний их нет. Специально написала  про аптеку. Действительно хорошая и находится рядом с домом. та же история. Нет комментария. Почему? И не могу этот вопрос никому задать. Мне вот просто интересно, зачем писать что все его видно, если это далеко не так?
Taranenko190
3 ноября 2018, 10:30
Мне все нравится,и пользоваться удобно
miss.yulek2017
3 ноября 2018, 19:05
Меня интересует почему на сайте компании не видно моего отзыва,а в личном кабинете написано виден всем.мне не понятно почему так происходит.прошу ответить,может я что не то нажимаю
seologic.by
23 ноября 2018, 14:15
miss.yulek2017,
Вы не один такой
skripnikov.oleg
11 ноября 2018, 16:53
Вы настоящие мошенники. Сегодня ваш "замечательный" сервис вместо того чтобы выстроить обратный маршрут в 30 км, проложил маршрут в 45 километров и совершенно "случайно" через платный участок, в результате чего я заплатил 400 рублей на эти лишние 15 км дороги, да и еще и ехал на полчаса дольше. Ст 159 УК РФ по всем вам плачет
ZXY000002
12 ноября 2018, 14:35
Всем привет)
williams3
12 ноября 2018, 17:03
Здравствуйте! Очень сильно расстроен вашим сервисом яндекс.карты. Вот точка на карте. https://yandex.ru/maps/-/CBFMbEhcPB
Заметил закономерность. После звонка из яндекса и моего отказа покупать рекламу пропадают отзывы и оценки. Было 5 отзывов. Позвонили - отказался. Отзыв теперь 1. Позавчера позвонили по рекламе - отказался. Был рейтинг 3,9 14 оценок, сегодня 3,0 - 7 оценок. Спасибо вам большое за сервис!!!
gorelovauljana
23 ноября 2018, 08:48
екатерина
clyuevaanne
23 ноября 2018, 08:56
анна
clyuevaanne
23 ноября 2018, 10:00
добрвй день
comte-le-chat
27 ноября 2018, 05:02
В списке отзывов статус отзыва "Виден всем".
По факту - вообще никому не виден.
Попытка написать в техподдержку - несколько дней тишины и потом вежливое "бла-бла", система оценки автоматическая, мы не можем раскрывать алгоритм её работы.
Но я же и не спрашиваю за алгоритм! Я даже не спрашиваю, если бы отзыв был отклонён - ок, система отклонила, не соответствует правилам и требованиям.
Система ПУСТИЛА, а отзыв НЕ ВИДЕН.
Что у вас за бардак, Яндекс?
santorini22
27 ноября 2018, 09:53
Купили книжный шкаф в этом интернет-магазине. Покупкой остались очень довольны. Товар хорошего качества. Доставка вовремя. На следующий день пришёл сборщик точно к назначеному времени. Собрал шкаф быстро и аккуратно. Будем рекомендовать магазин своим друзьям.
Номер заказа ящ8796.
s0lencka
27 ноября 2018, 11:54
Пытаюсь оставить отзыв о магазине, но он никак не появляется. Отзыв положительный и навряд ли не проходит модерацию по содержанию. Так почему он никак не публикуется?
zheka.07.07.1978
11 декабря 2018, 17:06
11.12.2018
Я купила кольцо керамическое подруги она в восторге колечко очень красиво смотрится на руке. Рекомендую кольцо из керамики . Хочу теперь себе купить . Впереди праздники это очень хороший подарок для родных и близких.
Юля Крестникова
17 декабря 2018, 18:35
Как скопировать ссылку на свой отзыв в яндекс картах? 
monyaberezin
18 декабря 2018, 23:40
Написал честный отзыв о кафе в Жуковском. Отклонили и даже не указали причины.
caravan110
23 декабря 2018, 13:41
пытаюсь отзыв в картах написать, а он не появляется в отзывах. Отзыв положительный, нецензурных выражений не использую. Почему отклоняется мой отзыв?
caravan110
23 декабря 2018, 13:52
Реально Яндекс мошенники!!!! 
alia224
26 декабря 2018, 19:00
Отличный магазин, купила плать, какое хотела, ещё и со скидкой :*
alia224
26 декабря 2018, 19:03
Купила шикарное платье со скидкой, счастливая, спасибо!))) 
fixmediaru
29 декабря 2018, 09:34
Нужно запретить в адрес работы организаций оставлять АНОНИМНО, думаем обратиться с этим заявлением в соответствующие органы. Даже в суд не подашь. В крайнем случае нужно подавать в суд на Яндекс. То есть -уважаемый Яндекс вы берете на себя ответственность при публикации анонимных отзывов. Просто люди еще не поняли что они могут с Яндекса эа это деньги стребовать. Оставляющий отзывы должен быть четко определен. 
Mota221425
5 января, 11:30
Были вчера на батутах в Фили с детьми очень понравилось, дети в восторге, родители тоже. Сотрудники отзывчивые и добрые, обязательно вернёмся!!!
evz4kharova
15 января, 14:53
Спасибо огромное всему персоналу CMD в г.Дзержинский Московской области за профессионализм, уважительное, доброе отношение к клиентам. Процветания вам!
Irina Tubalets
24 января, 08:02
Хочу  посоветовать клинику CMD, в г. Дзержинский! Отзывчивый персонал и приятные цены!! 
pek4
27 января, 16:49
Всем привет!
Сегодня я хочу поделиться с вами своими наилучшими впечатлениями, благодаря отличной судоходной работе компании «Ленинградский берег»!
Что касается воды, так я ее очень сильно боюсь, все мои поездки на моря это лежать на пляже и загорать, скажем так от жуткого страха (фобии) я к сожалению не получаю удовольствия от воды, а только стресс.
В прошлом году, наконец – то сбылась моя мечта, я посетила Питер. Приехала в гости к своей подруге, и она мне устроила в этом городе самый настоящий рай!!!
Зная о моем страхе к воде, она решила мне доказать и показать наглядно как это прекрасно. Заказала нам прогулочную яхту, заранее до моего приезда подготовилась к мероприятию. Компания очень быстро среагировала на заказ. Предложили более удобный вариант для нас, за небольшую стоимость. Перед тем как прибыть к причалу в назначенное время, ей предварительно позвонили и уточнили, если все в силе? С нашей стороны не было никаких изменений, как и со стороны компании «Ленинградский берег».
Вечер. Прогулка по воде на яхте с любимой подругой…. это незабываемые впечатления. Все четко организовано, отдых на высшем уровне. Позже я узнала о том, что «Ленинградский берег» может организовать для всех желающих девичник, мальчишник, отпраздновать на яхте по реке любое значимое событие в вашей жизни! Наслаждаясь вечером с подругой, я бы все же рекомендовала устраивать такие вечера влюбленным романтикам, так как вы подарите настоящие незабываемые впечатления своей любимой, без казусов.
Рекомендовать буду компанию «Ленинградский берег», так как к своей работе и обязанностям они подходят со всей ответственностью. На многие годы дарят людям незабываемые ощущения и впечатления. Благодаря прогулке по Ниве, мое отношение к воде изменилось, не то чтобы совсем избавилась от страха к воде, но удовольствие я получила!!! 
svssovancenko1985@mail.ru
24 февраля, 09:59
Удобнее транспортная развя зка рядом магазины бани тепло уютно по домашнему рекомендую!!!!!!!
Олег Родионов
9 марта, 21:21
В Яндекс такси не могу отметить свой дом по Адресу Чувашская республика село Шоршелы ул.30 лет победы д.8,есть  дома 5 и 9,а на карте нет ни 6,ни 7 и ни 8,измените пожалуйста, когда есть дороги в эти дома
Обновлено 9 марта, 21:22
ludakrutova
14 марта, 23:34
Спасибо за полезный функционал! Очень не хватало, особенно когда в чужом городе и не знаешь что как. Очень помогает.
Madin Ibragimov
19 марта, 22:11
Хочу поблагодарить общежитие хостел "Республика". Прекрасная кухня, новейший душ, а самое главное везде чисто и убрано. Вежливый коллектив работников хостел.
DGahan777
25 марта, 14:10
В хостеле "Смайл", что на Петроградской более двух лет назад оставил зонт! Так вот, остановившись в нам недавно увидел его нетронутым на том же месте! Честный, классный, уютный, современный и недорогой хостел рядом с метро.
ildar365
1 апреля, 20:12
Здравствуйте! Ссылка в приложении на Яндекс картах не открывается чтоб оставить отзыв. Можно одну универсальную ссылку, которую я отправляю клиенту и  она открывает карточку организации, а еще лучше сразу раздел с оценкой и отзывом , как в яндекс услугах.
evtyuhin.a.m
2 апреля, 15:07
Здравствуйте! Большое спасибо за такой удобный инструмент!
Хотел попросить добавить расчет расстояния/маршрута по рекам и озёрам (для водных походов на байдарках, катамаранах и т.д.). Думаю, многие будут очень благодарны  :-)
Спасибо!
sv2210@bk.ru
23 апреля, 18:58
Очень приятно встречать профессионалов в любой сфере жизни. Если Вам нужна помощь в покупке или продаже недвижимости, то советуем обратиться к ИМАМОВУ АЛЕКСАНДРУ.  Хотите, чтобы Ваше время и деньги работали на Вас, то доверьтесь  этому специалисту! Александр, спасибо Вам за сотрудничество!!!
derewiannyh.ilya
27 апреля, 08:59
Как оставить отзыв о построение маршрута? 
ahmiramusaeva
5 мая, 07:40
Здравствуйте, хочу поблагодарить Карта Москвы. Я сам родом из Казахстана, прилетел жить в Москву, а город не знаю. На улице возле аэропорта увидел баннер, с рекламой Яндекс Москва быстро же зашел в телефон и нашел ближайшую гостиницу .
Ещё раз с огромной благодарностью!!!
Мария Б
19 июля, 17:45
Честно говоря, очень разочарованы сервисом!  Попросили клиентов оставить отзывы, оставили все ок!  В итоге несколько отзывов исчезли и рейтинг понизился!  Тех поддержка не отвечает! 
Изначально нам выставили рейтинг Организации 2.9 так как я понимаю у нас не было отзывов никаких ( отрицательных не было  точно, чтобы получить такую оценку. Получили какую - то отписку от техподдержки, что якобы они берут отзывы с других сервисов ( при этом в их же правилах указано, что отзывы с других сервисов не берутся). На других сервисах тоже нет плохих отзывов, мы очень следим за качеством. Может имеет смысл вообще компанию убрать  из Яндекс Справочника?  А мы еще хотели оплатить сервис Яндекс карт, но с таким рейтингом смысла нет 





veronica.chernyh
9 августа, 16:56
Обман кругом обман,нашли с мужем объявление в интернете от автосалона центральный,по госпрограмме можно взять по низкой цене авто,кредит по6,5%,как раз у нас сломался семейный автомобиль,а нам без него никуда,двое маленьких детей,немецкая овчарка,вообщем одним словом своим ходом очень тяжело,и вот решили мы обратится в этот салон,позвонили ответила девушка менеджер Пронина Томара,рассказала нам про сказочные условия,сказала что по телефону можем оставить заявку на кредит по телефону и в течения часа дадут 100%ответ,не предварительный а именно 100%,я ещё и переспрасила,она ответила что да это именно так, хорошо мы заполнили,подождали через 30минут нам перезвонили из кредитного отдела и скали что одобренной можете приезжать,мы с мужем на следующее утро,взяли такси ребенка и поехали за машиной,по и тогу приехав туда нас отправили в кредитный отдел заново подавать заявку,ладно деваться не кудаподали заново,прождали там целый день в итоге пришел отказ,соответственно послушав там реальных людей покупателей там всех так обманули,lи малоли того менеджера который общался с нами по телефону мы так и не увидели,вообщем люди не тратьте свое время и не ведитесь на развод.