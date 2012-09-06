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Яндекс.Диск: вход свободный

Яндекс.Диск стартовал этой весной — в режиме «по инвайтам». За первые месяцы полета мы пригласили на сервис более 400 тысяч пользователей. Сейчас Диск уже набрал нужную высоту, и мы открываем его для всех. Каждый, кто поднимется на борт, получит 10 ГБ свободного пространства. При желании их можно будет увеличить до 20 ГБ, приглашая на сервис друзей. 

Еще одна хорошая новость — сегодня вышло приложение Яндекс.Диск для iOS и Android. С его помощью можно загружать на сервис файлы и просматривать их в любой точке мира. Таким образом, все нужные документы будут у вас всегда под рукой. Главное, не забыть положить их на Диск. 

С мобильным Диском вы сможете перенести файлы с телефона на компьютер без всяких проводов. Например, если сохранить в приложении фотографии со смартфона, их можно будет увидеть в папке «Диск» на компьютере. И наоборот: файлы из папки «Диск» на компьютере можно скачать на смартфон. Единственное, что вам нужно, — это интернет. 

Мобильный Диск пригодится и в том случае, если понадобилось срочно переслать документ, а компьютера рядом нет. В приложении есть возможность отправить ссылку на файл, который лежит на Диске. Это быстрее и дешевле, чем пересылать по мобильной почте весь документ. Ссылку можно отправить любым привычным способом — например, по почте или с помощью СМС. 

 Попробовать приложение можно уже сегодня. Оно доступно в App Store и Google.Play

Команда Яндекс.Диска

Открыты для всех

 

224 комментария
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Конкере
26 ноября 2015, 16:17
А что там с закрытием чата в я.почте и +10Гб?
anyksenya
26 ноября 2015, 16:17
Расскажите, пожалуйста, подробнее, что вы имеете в виду?
Конкере
26 ноября 2015, 16:17
http://habrahabr.ru/post/150395/
anyksenya
26 ноября 2015, 16:17
Всё правда! Те, кто пользовался чатом в Почте, получили +10 ГБ места на Диске.
Конкере
26 ноября 2015, 16:17
Я так понимаю, что только те, кто как-то сверхактивно пользовался? Ибо мне не добавляли.
ToChaos
26 ноября 2015, 16:17

И мне не добалили!

vedm
26 ноября 2015, 16:17

Та же фигня :-(

anyksenya
26 ноября 2015, 16:17
Да, дополнительное место было выдано только тем, кто активно пользовался чатом в последнее время. Они получили специальное уведомление об этом.
Конкере
26 ноября 2015, 16:17
Я последнее время тоже активно пользовался чатом в веб-интерфейсе я.почты. Где мои +10Гб? Какие критерии активности? Почему меня обделили? И даже не уведомили. Если б мне ссылку на тот пост с хабра не кинули, то и вообще бы не узнал, что так прокинули. Обидно же, кому-то дали, а кому-то нет, типа «надо было ещё чуть активней пользоваться». А теперь уже и вообще нельзя пользоваться, а +10Гб так и не дали. И клиент для *nix-ядиск не делают. Жестокие у вас там люди работают. Сидят сейчас, наверное, и хихикают «вот какие мы, этому дали, а тому не дадим!»
woof-kitty
26 ноября 2015, 16:17

Мы обязательно еще раз проверим списки активных пользователей Чата в веб-интерфейсе Почты. Если вы действительно часто использовали Чат до того, как мы приняли решение о его закрытии, то вам придет специальное письмо и место в Диске увеличится.

Конкере
26 ноября 2015, 16:17
Мне показалось или до этого фраза звучала «последнее время активно пользовался»?
Конкере
26 ноября 2015, 16:17
А давай меняться? «Мерзкая неприятная бага Яндекс.Диска» VS. «+10Гб Яндекс.Диска для ответственного пользователя Конкере». Существуют же какие-то поощрения для сознательных пользователей?
rotuka
26 ноября 2015, 16:17
Мне тоже не добавили :(
anyksenya
26 ноября 2015, 16:17
Дополнительное место было выдано только тем, кто активно пользовался чатом в последнее время. Они получили специальное уведомление об этом.
WildVano
26 ноября 2015, 16:17

Без 10 Гб. Хотя чатом частенько пользовался

avstecenko
26 ноября 2015, 16:17

Я получил +10 Гб, пользовался Яндекс.Онлайн через веб-клиент в почте, и через Miranda IM (да и сейчас через миранду пользуюсь) где-то 1,5 года. Яндексовый JID у меня основной, так как очень удобно история сохраняется и просматривается (имхо, удобнее чем у основного конкурента), и для фэйсбук гейт есть. Раньше для Вконтакта тоже был, но потом почему-то отключили :-(

Но в любом случае за 10 доп. ГБ в Я.Диске спасибо.

aleks-samos
26 ноября 2015, 16:17
я вот переписываюсь через миранду в контакте.. .и всё нормально...
Почитай Вот это, и посмотри на мой скриншот:
avstecenko
26 ноября 2015, 16:17

Да это все понятно, как подключиться напрямую к Вконтактном жабберу я знаю. Только в том то и преимущество транспортов что в логах прокси-сервера записывается соединение только с xmpp.yandex.ru (это я про работу, дома я в вконтакт если надо могу и так зайти - через браузер), причем если системный администратор э... не очень далекий то он этому соединению может и не придать никакого значения, ну мало ли - какой-то сайт яндекса. А у меня раньше через него и фэйсбук, и вконтакт и майл.ру агент были. Теперь только фэйсбук. Абидна :-(

 

З.Ы.: На работе ICQ только с соизволения руководства, про XMPP пока руководство ничего не знает, так как массово им пока не пользуется народ. По соц. сетям лазить само собой тоже не разрешается, причем одноклассники и вконтакт просто закрыты проксей, а вот на фэйсбук пускает, в виду опять же того что руководство не очень фэйсбуком пользуется.

Аксёнов Алексей Фотограф
26 ноября 2015, 16:17

Добрый День.

Пару Вопросиков:

1. Участвовал в тестировании еще до релиза дали 10 гиг

2. Сейчас релиз можно приглашать народ, но когда приглашаю пишет Вы уже получили свои 10 гигов, а где тогда обещанные 20?

anyksenya
26 ноября 2015, 16:17
10 ГБ можно получить за "3 простых шага" и ещё +10 за приглашения для друзей.
Аксёнов Алексей Фотограф
26 ноября 2015, 16:17

зато да проверил новые пользователи могут спокойно полчить 20 гиг

Конкере
26 ноября 2015, 16:17
21, один по реферальной ссылке при регистрации
yjw0214
26 ноября 2015, 16:17
Я тоже хочу больше пиццы
Анатолий Масленников
26 ноября 2015, 16:17
А вы не думали проспонсировать IFTTT чтобы они добавили ваш "ченнел" в себя? Очень уж сервис удобный. Дропбокс давно есть, гуглдрайв на днях появился, а вас нет.
Для меня это самый серьезный аргумент не пользоваться вашим диском.
rusinov.ya
26 ноября 2015, 16:17
Обязательно подумаем об этом, спасибо! 
mozornin
26 ноября 2015, 16:17

В описании версии для iOS есть:

«А скачав приложение на ваш телефон или планшет, вы будете буквально носить файлы с собой.»

Но версии для iPad нету же.

ufian
26 ноября 2015, 16:17

Версию для iphone можно поставить на ipad

mozornin
26 ноября 2015, 16:17

Поставить можно, но пользоваться почти нереально.

 

Возможно я какой-то особенный, но процитированный текст я понял как «есть версия для iPad», возможно так поймут и другие. Я только про это.

anyksenya
26 ноября 2015, 16:17
Вы правы, отдельной версии для iPad пока нет.
viatcheslav-kovalev
26 ноября 2015, 16:17

а когда(-нибудь) планируется?

anyksenya
26 ноября 2015, 16:17
Планируется. Точных сроков назвать не могу.
SE-XAKER
26 ноября 2015, 16:17

Сделайте пожалуйста скорей для ipad т.к. не хочется переходить на гугл драйв.

atlan117555
26 ноября 2015, 16:17

Теперь Яндекс только для смартфонов-ПК доступ ограничен-вот вам дикий капитализм в действии..

look4job
26 ноября 2015, 16:17

Добрый день!

При открытии доступа с ЯндексДиска к файлам в формате mp3 у пользователя есть возможность прослушать файл прямо в окне броузера без скачивания. Сделайте пожалуйста аналогичную опцию для файлов в формате midi. Т.е. чтобы получив ссылку на midi-файл пользователь мог прослушать его прямо на странице браузера.

Заранее благодарен.

anyksenya
26 ноября 2015, 16:17
Спасибо за прелдожение! Мы подумаем о такой возможности.
Конкере
26 ноября 2015, 16:17
Ну и очередной раз задам этот вопрос: когда будет *nix-версия клиента?
alexey.kralin
26 ноября 2015, 16:17

webdav же

Конкере
26 ноября 2015, 16:17
В 100500 раз поясняю: ВебДав≠Клиент.
Что такое «синхронизация файлов между устройствами» знаешь?
Вот не помню, в каком из постов писал, но повторить попробую.
Кидаю я мегаважный документ с работы в я.диск, еду домой. А тут оказывается гроза была и молная рубанула во всём доме провайдерское оборудование. Приехал я домой. И где это ваш вабдав? Где мегаважный файл? На серверах яндекса? Отлично! А мне он дома нужен.
anyksenya7
26 ноября 2015, 16:17

В описанном вами случае клиент тоже не поможет, только если он не включен постоянно вместе с домашним компьютером. Файл ведь должен синхронизироваться с домашним компьютером, а  лдя этой операции хоть сколько-то интернета ему потребуется.

Конкере
26 ноября 2015, 16:17
Поможет, компьютеры работают 24/7/365, перезагружаются только для обновления ядра и видео-дров.
iszr
26 ноября 2015, 16:17

Ох, неужели на никсах нет программ синхронизации?

Конкере
26 ноября 2015, 16:17
С облаком? С я.диском? У других есть, у яндекса нет. У дропбокса есть, у spideroak, у биткасы, например. А эти ленятся.
iszr
26 ноября 2015, 16:17

Между локальными файловыми системами.

Конкере
26 ноября 2015, 16:17
Какое отношение это имеет к лени яндексоидов? Мне всё за них делать?
Конкере
26 ноября 2015, 16:17
А вообще, не кажется, что это читерство?
Те, кто по бета-инвайту регистрировался, могут получить 20Гб, а те, кто сейчас будет регистрироватся по рефералам, уже могут 21Гб получить. Где справедливость-то?!
fkrby
26 ноября 2015, 16:17

а что такое реферал?

я сейчас подключилась и пока мой максимум без приглашения друзей - 10 гигов

kozheshkurt
26 ноября 2015, 16:17

типа как в пирамиде - за каждого пользователя пришедшего через тебя получаешь бонус в виде 0,5 ГБ

 

fkrby
26 ноября 2015, 16:17

так это же офигеть, сколько приглашать надо. не так то легко, как за один раз по инвайту. так что вроде все справедливо.

Конкере
26 ноября 2015, 16:17
нет
ADeadi
26 ноября 2015, 16:17

не если у тебя в сети знакомых 2 человека то да, очень сложно :)) а вот когда ты сидишь с бета теста и никаких привелегий то уже не комильфо. так что согласен что "приглашать друзей" это самое просто что может быть :)

Конкере
26 ноября 2015, 16:17
Ну я о той несправедливости говорил, что старый пользователь на данный момент может набрать максимально 20Гб, а новый (с учётом реферальных +1Гб) 21Гб.
ADeadi
26 ноября 2015, 16:17

а как старому получить 20 ? что то я не вижу ни каких реф ссылок и прочего :( и у меня как было 10 с начала так и осталось.

Конкере
26 ноября 2015, 16:17
https://mail.yandex.ru/my/#disk/invites/
ADeadi
26 ноября 2015, 16:17

ух ты :) спасибо тебе большое :) 

Конкере
26 ноября 2015, 16:17
да было б за что (%
ADeadi
26 ноября 2015, 16:17

за помошь :) а то у меня не все фотки влезли :) слышал что скоро сделают храние фоток на диске независимо ( тоесть фотки не будут уменьшать объём ) вот вопрос в том когда...

isel-alex-12
26 ноября 2015, 16:17

справедливости в жизни не было никогда

 

remenemenev
26 ноября 2015, 16:17

А куда обращаться в случае пропажи файлов? 

kozheshkurt
26 ноября 2015, 16:17

А перекрестные ссылки для старых юзеров сервиса будут?

На Android лучшее приложение для Диска - Тotal Commander+webdav plug-in ;)

Мастер Груша х_х
26 ноября 2015, 16:17

Имхо, ES Проводник (там вообще дохрена облаков поддерживается) тоже заслуживает внимания :)

PS128
26 ноября 2015, 16:17

А документы с айфона на Яндекс Диск кидать нельзя?)

anyksenya7
26 ноября 2015, 16:17

А где именно у вас хранятся документы на айфоне?

intro10site
26 ноября 2015, 16:17

сижу с дропбоксом и бесплатными 28Гб уже давно.. чем я.диск лучше?

некоторые по промоакциям сидят с 45Гб.. тоже бесплатно

basvasilich
26 ноября 2015, 16:17

Например скоростями загрузки и скачивания в России.

yalexey.photo
26 ноября 2015, 16:17

Скоростями? Мне поддержка ответила, что скорость загрузки в пять мегабит, это для яндекса нормально. Но это же отвратительно.

lybin
26 ноября 2015, 16:17

дропбокс вообще амазон с3 использует и сервера за бугром, и хороших скоростей при работе с с3 в рф я не видел.

Mofas
26 ноября 2015, 16:17

DropBox иногда тормозит - это так.

kozheshkurt
26 ноября 2015, 16:17

webdav прикручивается на dropbox?

28 Гигов на дропбокс - хорошее достижение :) Или платные?

Верхотуров Дмитрий
26 ноября 2015, 16:17

Максимум с рефералами, плюс можно добрать на акциях, 5Гб - спокойно, как уже писалось, можно и все 45.

Конкере
26 ноября 2015, 16:17
А на 24 месяца ещё +48Гб.
Конкере
26 ноября 2015, 16:17
box.com → 50Гб
skydrive → 25Гб
Аксёнов Алексей Фотограф
26 ноября 2015, 16:17

биткаса вообще дает 25 гиг - 30гиг без лишнего гемороя в плане рефереалов

Конкере
26 ноября 2015, 16:17
Ну вот я просто не нашёл, где там показывается, сколько она даёт, раньше-то вообще анлим был.
Бокском и скайдрайв тоже без рефералов.
Аксёнов Алексей Фотограф
26 ноября 2015, 16:17

ну может я не прав и там боьше без гемороя не дают я с самого начала у них как и на яндексе, но вот тут adrive.com 50 гиг сразу провереннО!

atomheart
26 ноября 2015, 16:17

Спасибо! Давно ждал:) А то через почтовую программу не очень удобно было. Кстати, от туда этот функционал уберете, надеюсь?

На Андройде при первом запуске предложил выбрать профиль (тут все ОК), потом начал показывать слайды с информацией, но после первого слайда перескочил к выбору профиля, а потом к авторизации. Потом все нормально было.

И предложение еще есть:

Можете сделать специальную папку, которая будет постоянно синхронизироваться с мобильным устройством? Как на компе. Это полезно, когда нужно, чтобы на устройстве была актуальная информация в момент отсутсвия подключения к интернету.

anyksenya
26 ноября 2015, 16:17
Спасибо за прелдожение! Обязательно подумаем о добавлении возможности выборочной синхронизации содержимого Диска с мобильным.
Сейчас для оффлайн-доступа с мобильного к файлу на Диске необходимо один раз открыт этот файл. Он закешируется и будет вам доступен даже без доступа к интернету.
atomheart
26 ноября 2015, 16:17

Кстати, функция выборочного синхронизирования была бы полезна вообще в принципе.

Мне совсем не нужно, чтобы на работе у меня хранилось все содержимое Яндекс.Диска, потому что там много личных файлов. А вот папку "Общие файлы" (обменник) и "Работа" я бы синхронизировал.

Да и место это будет экономить в будущем для пользователей. Объем диска уже сейчас может вырасти до 20 ГБ, что не так уж и мало.

А кэш - это конечно хорошо, но он не гарантирует актуальности версии файла.

anyksenya
26 ноября 2015, 16:17
И за это предложение спасибо. Передам пожелания команде сервиса.
JFury
26 ноября 2015, 16:17

О, если реализуете эту возможность, то это будет киллерфичей. Дропбокс подобный фичереквест уже больше года рассматривает.

LawyerLY
26 ноября 2015, 16:17

Поддерживаю, хотелось бы в настройках указывать папки которые должны всегда быть в актуальном состоянии.

ADeadi
26 ноября 2015, 16:17

а мне нравится что можно из почты сидеть на диске ( там есть некоторые более удобные вещи чем в проге )

atomheart
26 ноября 2015, 16:17

имхо, нужно перенести все фичи почтового диска в основную программу, а почту оставить просто почтой, а не комбайном с мультифукнциями.

а заодно памяти будет меньше занимать, да работать быстрее.

ADeadi
26 ноября 2015, 16:17

как вариант да :) или создать отдельно сайт ( как поис,почта,блог и так далее ) для тех кто хочет пользоватся не устанавливая прогу и не создавая в проводнике папку

atomheart
26 ноября 2015, 16:17

Отдельный сайт-сервис тоже поддерживаю)

LawyerLY
26 ноября 2015, 16:17

Когда или как можно расшаривать папки для других пользователей Я.Диск?

Как в dropdox.

anyksenya
26 ноября 2015, 16:17
Мы работаем над этим. Но точных сроков сейчас назвать, к сожалению, не могу.
dima.mertsalov
26 ноября 2015, 16:17

Можно в Яндекс Диске отключить синхронизацию отдельной папки? Т.е закачать ее на Яндекс, но чтобы она не скачивалась назад на компьютер.

anyksenya
26 ноября 2015, 16:17
В настоящий момент такого функционала на Диске нет. Но мы обязательно подумаем о такой возможности.
ily-krav
26 ноября 2015, 16:17

а долго ли прослужит этот сервис? Просто не хочется однажды зайти в Я.диск и не обнаружить свои файлы.

anyksenya
26 ноября 2015, 16:17
Планов по его закрытию нет. Зато есть достаточно много планов по развитию Диска.
di.n.n
26 ноября 2015, 16:17

Планиркется ли диск для пользователей почты для домена?

Антон Карцев
26 ноября 2015, 16:17

Тоже интересен этот момент

anyksenya
26 ноября 2015, 16:17
Планируется. Но точных сроков назвать, к сожалению, не могу.
albori
26 ноября 2015, 16:17

Мда ... не ожидал такого ... кто делал это приложение? Где вообще виджет? Зачем делать функцию загрузки фото с камеры если чтоб сделать снимок нужно зайти в приложение - + - выбрать сделать фото.

 

Вы посмотрите на реализацию у других ...

anyksenya
26 ноября 2015, 16:17
Вы говорите о приложении под Android или iPhone?
albori
26 ноября 2015, 16:17

На iPhone появились виджеты? :-D 

Вы из параллельной вселенной? 

anyksenya
26 ноября 2015, 16:17
Спасибо за пожелания, постараемся учесть в следующих версиях.
yalexey.photo
26 ноября 2015, 16:17

Давно появились. Сначала для центра уведомлений, теперь можно помещать на десктоп.

albori
26 ноября 2015, 16:17

>:-) кастрированный центр уведомлений вы называете виджетами? 

yalexey.photo
26 ноября 2015, 16:17

Иногда лучше послушать, чем говорить ерунду.


albori
26 ноября 2015, 16:17
Лучше посмотреть :) Это позор а не виджеты
yalexey.photo
26 ноября 2015, 16:17

Они есть. Какие написали, такие и есть. И центр уведомлений теперь ни при чём.

lidiapopelo
26 ноября 2015, 16:17

Скажите, а чего бы вам хотелось увидеть в 1) приложении 2) виджете?

albori
26 ноября 2015, 16:17

Приложение:

 

папку загруженные фото с телефона которая бы автоматически синхронизировалась с Яндекс.Фотки

 

Виджет:

 

Как минимум два

 

1. Просто информационный с количеством занятого/оставшегося места и кнопкой добавить, которая бы вела в меню + приложения.

2. Большой с кнопками всех способов добавления. Чтоб при нажатии на добавить фото сразу открывалась камера. 

lidiapopelo
26 ноября 2015, 16:17

Большое спасибо, постараемся со временем учесть все ваши пожелания.

albori
26 ноября 2015, 16:17

Прелесть какая :) 

aspisklov
26 ноября 2015, 16:17

Когда ждать версию для ipad?

anyksenya
26 ноября 2015, 16:17
Не могу назвать точную дату.
3err0
26 ноября 2015, 16:17

А будет ли возможность создания диска от привязанного домена в pdd? Что то подобное как возможность создания почты от домена.

anyksenya
26 ноября 2015, 16:17
Вы говорите об одном общем Диске для всех пользователей Почты для Домена (конкретного домена)?
finexp
26 ноября 2015, 16:17

    Когда будет клиент для WP7 ?
Почему про эту платформу забываете.  Яндекс.Навигатора нет, Яндекс.Диска нет. Что за вселенская несправедливость ?(-1)

Я.Негодую товарищи :-)

anyksenya
26 ноября 2015, 16:17
К сожалению, в настоящий момент нет чётких планов по созданию клиента для WP7.
3err0
26 ноября 2015, 16:17

Кстати обратил внимание, что в Яндекс.Почте есть возможность просмотра содержания запакованых файлов, почему бы не реализовать данную же возможность и в Я.Диске.

anyksenya
26 ноября 2015, 16:17
Спасибо за предложение! Мы подумаем о такой возможности.
Artem Krotov
26 ноября 2015, 16:17

Очень симпатичный сервис! Спасибо!

Хотя до дропбокса ему пока еще далеко, однако в связи с тем, что дропбокс видимо завалило деньгами и работать нет никакой возможности и развитие сервиса почти остановилось хотелось бы несколько вопросов:

- Раз сервис международный и внешне действительно явно идет по стопам дропбокса - насколько интенсивно планируете его развивать?

- Планируете ли конкурировать с дропбокс по настоящему в том числе в секторе  Teamwork?

- Планируется ли шаринг папок и распределенные права доступа и прочее, или все таки вы видите своим "домашнего" пользователя, которому инструмента "public links" более чем достаточно?

- Есть ли какой-то роадмэп развития сервиса публичный?

 

Идея совмещения почт.вложений и я.Диска - крайне правильная! Это большое будущее для Я.облака, если развивать это направление.

anyksenya
26 ноября 2015, 16:17
Публичных планов развития сервиса нет, но это не отменяет наличие непубличного плана. :) Папки для совместной работы нескольких участников будут, мы работаем над этим. Более подробно ответить на ваши вопросы, к сожалению, не смогу.
Спасибо за отзыв!
bluegekkon
26 ноября 2015, 16:17

Видно, что очень старались соблюдать гайдлайны, что очень приятно. Но вот старание не вылилось в их полное соблюдени.

То меню, что появляется после нажатия на "+" – ад из Android 2.X. Я от всей души хочу верить, что вместо него в будущих версиях появится иной элемент, хотя бы меню в стиле Android 4.0+, впрочем, возможны и иные варианты.

NataliaSizowa
26 ноября 2015, 16:17

Да, хорошо бы иметь возможность управлять синхронизацией. А то она сама запускается, то комп заметно притормаживает. И, кстати, у меня 2 раза файлы пропадали.

anyksenya
26 ноября 2015, 16:17
Вы можете выключать синхронизацию и включать её вручную, когда понадобится. Но тогда файлы не будут автоматически обновляться на комьютере и в веб-интерфейсе.
Попробуйте посмотреть, нет ли пропавших файлов в Корзине. Обращались ли вы в нашу службу поддержки? Если нет, пожалуйста, сообщите в службе поддержки свой логин и информацию о пропавших файлах, мы постараемся их восстановить.
И, пожалуйста, обновите программу до последней версии, мы устранили ряд ошибок, и программа должна работать стабильнее.
atomheart
26 ноября 2015, 16:17

У меня была аналогичная проблема - пропали файлы в локальной папке на компе (удаленно в сервисе все было на месте).

Написал в службу поддержки, заполнил рекомендуемую форму, отправил логи работы приложения, в которых (как я сам смотрел) было четко видно когда какой файл был удален. Но вместо ответа, меня послали опять заполнить формочку.

Наладьте как-нибудь службу поддержки. Негоже заставлять пользователей выполнять по несколько раз сложные махинации (которые, кстати, еще и плохо описаны, потому что я не нашел нигде инструкции где взять логи, а откопал их сам).

anyksenya
26 ноября 2015, 16:17
В нашей помощи один из разделов посвящён получению логов программы. Специалисты службы поддержки вам помогли или помощь всё ещё требуется?
atomheart
26 ноября 2015, 16:17

За ссылку спасибо, она теперь есть и на странице "Сообщить об ошибке Яндекс.Диска". А до этого форма попроще была. Или может у меня браузер не все отобразил (принял за рекламу)...

В общем, помощь мне не нужна была, я просто хотел проинформировать о факте наличия такой ошибки. После перегрузки программы файлы успешно выкачались на место.

derasource
26 ноября 2015, 16:17

А как же windows phone?.... каждый день просыпаюсь и думаю, чем порадует яндекс мой телефончик.

anyksenya
26 ноября 2015, 16:17
К сожалению, в настоящий момент нет чётких планов по созданию клиента для Windows Phone.
NataliaSizowa
26 ноября 2015, 16:17

И еще вопрос: сейчас чатом уже не нужно пользоваться для того, чтобы увеличить пространство Яндекс Диска? Только через приглашеия друзей?

kozheshkurt
26 ноября 2015, 16:17

что за фича, пользование чатом для увеличения места?

Конкере
26 ноября 2015, 16:17
http://habrahabr.ru/post/150395/
anyksenya
26 ноября 2015, 16:17
Дополнительно место на Диске было выделено только тем, кто активно пользовался Чатом в последнее время. Им мы отправили специальное уведомление.
musortim
26 ноября 2015, 16:17

Нет управления синхронизацией. Полный атстой. В случае установки клиента Яндекс.Диск на чистое место, данные с сервера удаляются. В гугл.Драйв наоборот, данные с сервера на локальный диск копируются. И у них есть возможность управлять синхронизацией.

Я об этом давно написал запрос в техподдержку. Пока тишина.

anyksenya
26 ноября 2015, 16:17
Уточните, пожалуйста, с какого адреса вы отправляли запрос в техподдержку?
Попробуйте установить свежую сборку программы. Если проблема сохранится, будем разбираться в чём может быть причина.
musortim
26 ноября 2015, 16:17

с этого адреса и отправлял. Пробовать свежую не буду. Нет смысла, желания и времени тоже.

rotuka
26 ноября 2015, 16:17
А для ПДД Я.Диск будет доступен?
anyksenya
26 ноября 2015, 16:17
Это есть в планах по развитию Диска.
alexeyvl
26 ноября 2015, 16:17

А я ещё в 5 утра по москве добавил, до появления инфы в сети) И очень удивился что этот сервис мне раньше не попадался. Увидел у коллеги и сразуже поставил. Хотел заморочиться с дропбоксом но не успел) Очень всё удобно и интуитивно понятно.

А ещё отдельное спасибо за Яндекс.shell !!!

Так держать!

anyksenya
26 ноября 2015, 16:17
Спасибо! Будем стараться :)
NikonDPhoto
26 ноября 2015, 16:17

20 ГБ это конечно лучше чем 10... 

Forsaid
26 ноября 2015, 16:17
А где "Трап" в смысле как подняться на борт?
anyksenya
26 ноября 2015, 16:17
Заходите!
Forsaid
26 ноября 2015, 16:17

А файлы не будут удаляться через какое-то время?

anyksenya
26 ноября 2015, 16:17

Не будут. Ограничений на время хранения файлов нет.

Forsaid
26 ноября 2015, 16:17

(+1)

MailTo-Anton
26 ноября 2015, 16:17
Спасибо, что сделали прямые ссылки на скачивание программ. Некоторые андроид устройства не могут подключаться к гугль плей. В почтовой программе тоже есть вкладка диск. Эта функция останется?
lidiapopelo
26 ноября 2015, 16:17

В ближайшие пару месяцев Диск точно останется внутри Почты для тех, кто уже начал им пользоваться. В любом случае, планы по развитию есть только в отношении отдельного приложения. Переезжайте :)

takobus
26 ноября 2015, 16:17
Есть ли возможность переместить файлы с народа на диск?
graff25
26 ноября 2015, 16:17

(+1) тоже хочу такой функционал.

takobus
26 ноября 2015, 16:17
Есть такая штука: в самом низу Опубликованные, там как раз папка Яндекс.Народ и можно скопировать файлы сразу на Диск.
graff25
26 ноября 2015, 16:17

Вопрос был: как поместить чужие, не свои, размещённые кемто... файлы с народа к себе в диск.

anyksenya
26 ноября 2015, 16:17
Такой возможности пока нет. Спасибо, мы о ней подумаем!
ADeadi
26 ноября 2015, 16:17

эх... вот так годами пользуешься "яндексом" практически везде и всюду. а выесняеется что надо было всего лишь чатом пользоваться, печально что остальных "обделили" :(

anyksenya
26 ноября 2015, 16:17
Не расстраивайтесь! Вы по-прежнему можете пригласить друзей и получить дополнительные 10 ГБ.
ADeadi
26 ноября 2015, 16:17

мне уже один из участников объяснил где искать реф ссылку. но было бу приятнее что бы многлжество "полезностей" высвечивал софт "я.диска " ( как тот тоже пунто свитчер или скайп ) 

Максим
26 ноября 2015, 16:17

А зачем приложению для Android разрешение на доступ к приблизительному местопожению?

fskrypter
26 ноября 2015, 16:17

А появится ли когда-нибудь клиент под Linux? Доступ по WebDAV неудобен тем, что для доступа к файлам приходится каждый раз подключаться. Хочется держать файлы у себя на локальном диске и при необходимости синхронизировать с облаком.

anyksenya
26 ноября 2015, 16:17
Попробуйте прототип клиента под Линукс, описанный здесь.
sindus-tx
26 ноября 2015, 16:17

А как зайти в Диск тем кто имеет почтовый домен на Яндексе, и у кого например логин "info@firma.ru" - происходит просто переадресация в почтовый ящик, и Яндекс.Диск не подключается

anyksenya
26 ноября 2015, 16:17
В настоящий момент Диск не доступен в Почте для Домена. Но вы можете подключить Диск на не-доменный логин.
MrAnderson90
26 ноября 2015, 16:17

Кое у кого (я думаю вы знаете) есть опция сохранения нескольких версий изменённого файла! Одна из очень полезных опций!

anyksenya
26 ноября 2015, 16:17
Мы постараемся учесть ваше пожелание в наших планах.
rdv55555
26 ноября 2015, 16:17

Вопрос: 

Если я бросаю через айфоний клиент фотки в Я.облако, файлы на самом девайсе не дублируются в кэше клиента?

Т.е. кинув из Фото.апп фоток на 5Гб в Яндекс.Диск.апп я не получу увеличение занятого пространства девайса на +5Гб?

rusinov
26 ноября 2015, 16:17

Нет. Мобильные приложения не хранят на себе все данные из Диска, а только кешируют их. Кешом можно управлять внутри приложения. 

ggguest
26 ноября 2015, 16:17
Несколько вопросов.
1. Не пойму как удалять массово, тоесть выделил файлы удалил ?
2. Как удалять папки ?
3. После установки проги на комп пытаюсь путем переноса папки скопировать на диск, выдается такое сообщение.
http://img-fotki.yandex.ru/get/6509/10413380.0/0_6ac6d_f6c50dbc_L.jpg
4. Прога для винды работает только из проводника ? Пользуюсь фаром как там перекидывать ?
5. В телефоне что выбираю какой либо файл и он начинает скачиваться, то есть диск простое хранилище коих навалом, я предполагал стриминг будет, как будто сетевая папка, открывать файлы не скачивая...
5. В телефоне кликаю на файл, он качается на внутреннюю sdcard на которой места нет, а не микросд, в результате глюк.
anyksenya
26 ноября 2015, 16:17
1 и 2. вы говорите о десктопном или мобильном клиенте?
3. это сообщение говорит о том, что место на вашем локальном Диске закончилось. Дело в том, что Диск синхронизирует файлы с компьютером и они занимают место локально. По-умолчанию папка Диска создаётся на Диске "C", но вы можете изменить её местоположение в настройках программы. Подробнее о работе с программой читайте в нашей Помощи.
4. Папка Диска должна быть видна из любого файлового менеджера.
5. Спасибо за ваше пожелание, мы постараемся учесть его в следующих версиях программы.
AJG888
26 ноября 2015, 16:17

Будет ли снято ограничение на максимальный размер файла ~4gb ?

anyksenya
26 ноября 2015, 16:17
Ограничение уже снято.
Strannik-jb
26 ноября 2015, 16:17

Скажите, когда выйдет Linux-версия клиента??

anyksenya
26 ноября 2015, 16:17
В настоящий момент не планов по созданию отдельного клиента под Linux. Вы можете подключиться по WebDAV или попробовать прототип клиента под Линукс, описанный здесь.
Strannik-jb
26 ноября 2015, 16:17

Поймите, webdav - это ни разу не выход! Это жуткое подобие, работать с которым невыносимо! Если я работаю с документом, то каждое его сохранение - это минутное ожидание реакции webdav'а. Отсутствие качественного клиента под Linux останавливает целый сектор полонников сервисов яндекса от использования диска. И игнорирование данной проблемы в конце концов привет к потере пользователей сервиса. 

Операционные системы на базе Lunux-GNU набирают популярность (не без помощи хорошего PR от Canonical), и Linux давно уже перестал быть игрушкой для гиков. Всё больше простых пользователей переходят на различные OC на базе Linux. Нельзя это не учитывать.

megashurik
26 ноября 2015, 16:17

Сделайте уже, плиз, поиск нормальный среди своих файлов

anyksenya
26 ноября 2015, 16:17
Спасибо за пожелание! Постараемся в будущем их учесть.
megashurik
26 ноября 2015, 16:17

как-то геморно оказалось писать в техподдержку по Я.Диску - при попытке отправить сообщение от меня потребовали какой-то лог от Я.Диска, который фиг знает откуда надо брать.

Так что пишу сюда. Хотел бы сказать о странном поведении клиентской части Яндекс.Диска. А, возможно, и о серверной. Короче, я в веб-интерфейсе перетащил один крупный файл из одной папки в другую. Надеялся, что так же поступит и клиентская часть на компе - просто перенесет этот файл из папки в папку, но реальность оказалась такой: сначала клиентская часть показала уведомление, что этот файл перемещен в корзину, а потом клиентская часть начала скачивать заново этот здоровенный файл. Спрашивается: нафига?

Сделайте, плиз, вменяемую работу с перемещением файлов, ибо слишком не оптимально.

Заранее благодарен!

anyksenya
26 ноября 2015, 16:17
Спасибо за сообщение, мы постараемся устранить эту проблему. Уточните, пожалуйста, Диск подключен для того же логина на Яндексе?
megashurik
26 ноября 2015, 16:17

Да, для megashurik. Файл был avi'шный

anyksenya
26 ноября 2015, 16:17
И ещё один вопрос: вы пользуетесь последней версией программы? У нас действительно были подобные пробелмы, но они были устранены в последней версии. Если ошибки повторяются, пожалуйста, сообщите нам об этом. Будем разбираться.
megashurik
26 ноября 2015, 16:17

Да, программа утверждает, что является самой новой. Сборка 2909

Борис
26 ноября 2015, 16:17

Нужна система расшаривания документов для конкретных пользователей, аналогичная гугл диск. Ну и конечно если будет возможность, редакции документов...

И еще, на фотках можно хранить любое количество фотографий? Так почему не сделать папку фото, с автоматическим выкладыванием фотографий на соответствующи сервис. Только не надо сразу в паблик кидать. И тогда по сути фотки из диска не будут съедать пространство для документов, что нам, пользователям будет приятно :)

anyksenya
26 ноября 2015, 16:17
Да, на Фотках можно хранить любое количество фотографий. Спасибо за пожелание! Мы думаем над возможностью провязки двуз сервисов.
vbifus2011
26 ноября 2015, 16:17

А Яндекс совсем-совсем не любит symbian? Правда Nokia,видать тоже не любит Yandex:) Пото му как по инофрмации из службы техпожжержки на symbian belle не планируется поддержка webdav:)

ismartos
26 ноября 2015, 16:17

невижу ни одной причины перехода с дропбокса.:-P

mih1001
26 ноября 2015, 16:17

Дропбокс всем хорош ,но скорость ниже и нет русского языка.

Вот моя ссылка для получения бонуса 1Гб при регистрации

http://disk.yandex.ru/invite/?hash=S66IJ6QC

Аксёнов Алексей Фотограф
26 ноября 2015, 16:17

а когда будет для виндовс фона приложение?

anyksenya
26 ноября 2015, 16:17
В настоящий момент таких планов нет.
Yriskis
26 ноября 2015, 16:17

А для Bada будет?

kld
26 ноября 2015, 16:17

Получение уведомлений

Чтобы подписаться на уведомления об изменениях на Диске, приложение отправляет запрос следующего вида:

<iq
                        to="test@ya.ru"
                        type="set"
                        id="13">
                    <s
                        xmlns="yandex:push:disk"/>
                    iq>

При успешной подписке сервер отвечает так:

<iq
                        from="test@ya.ru"
                        type="result"
                        to="test@ya.ru/YaDisk-client"
                        id="13"/>

После успешной подписки сервер отправляет в данном XMPP-потоке уведомления об изменениях на Диске пользователя. Каждое уведомление содержит строфу следующего формата:

<iq
                        from="test@ya.ru"
                        type="set"
                        to="test@ya.ru/YaDisk-client">
                    <query
                        xmlns="yandex:push:disk">
                    <diff
[no-highlight[

Описание изменений, произошедших на Диске пользователя.

После каждого изменения Диск фиксирует новую версию файловой системы. Элемент описывает различия двух определенных версий. Номера сравниваемых версий указываются в атрибутах элемента.

]no-highlight]
 

                        new
[no-highlight[Номер текущей версии файловой структуры Диска.]no-highlight]
="1343938312551221"
                        old
[no-highlight[Номер предыдущей версии файловой структуры Диска.]no-highlight]
="1343938312515605">
                    <op
[no-highlight[

Описание отдельного изменения на Диске.

Фиксируемые изменения:

  • создание, изменение, удаление файлов;
  • создание и удаление каталогов.
]no-highlight]
 

                        type
[no-highlight[Тип изменения. Возможные значения:
  • «new» — файл или каталог создан;
  • «deleted» — файл или каталог удален;
  • «changed» — файл изменен;
  • «published» — файл опубликован;
  • «unpublished» — файл сделан личным.
]no-highlight]
="new"
                        key
[no-highlight[Путь к измененному файлу или каталогу относительно корневого каталога Диска.]no-highlight]
="/disk/file.doc"
                        folder
[no-highlight[Каталог Диска, в котором находится измененный файл или каталог .]no-highlight]
="/disk/"
                        md5
[no-highlight[

Контрольная сумма для файла, рассчитанная по алгоритму MD5.

]no-highlight]
="91bb2691d5d0cdc966e29798db7266c9"
                        sha256
[no-highlight[

Контрольная сумма для файла, рассчитанная по алгоритму SHA256.

]no-highlight]
="f275425e3b38260a3693aad61c6f6aecabed2ca6a301426ad22fa7c64dae7a21"
                        size
[no-highlight[Размер файла.]no-highlight]
="14271" />
                    <op
                        type="deleted"
                        key="/disk/oldfile.doc"
                        folder="/disk/" />
                    <op
                        type="changed"
                        key="/disk/changedfile.doc"
                        folder="/disk/"
                        md5="f21e5e336227a21ab5d0e3fb790a1565"
                        sha256="c229b9fe30122ccee5790cb5135e41efa6910434bba14145ff83fb4fd19835f8"
                        size="13463" />
                    <op
                        type="new"
                        key="/disk/folder/"
                        folder="/disk/" />
                    <op
                        folder="/disk/Drivers/"
                        type="published"
                        key="/disk/Drivers/file1.zip"/>
                    <op
                        folder="/disk/Drivers/"
                        type="unpublished"
                        key="/file2.zip"/>
                    diff>
                    <quota
[no-highlight[Данные о занятом и свободном пространстве на Диске пользователя.]no-highlight]
 

                        available
[no-highlight[Свободное пространство на Диске, в байтах.]no-highlight]
="8581196091"
                        used
[no-highlight[Занятое пространство на Диске, в байтах.]no-highlight]
="8738501"/>
                    query>
                    iq>

Изменения, произошедшие на Диске пользователя, описываются элементом . Элементы, которые могут входить в состав :

diff

Описание изменений, произошедших на Диске пользователя.

После каждого изменения Диск фиксирует новую версию файловой системы. Элемент описывает различия двух определенных версий. Номера сравниваемых версий указываются в атрибутах элемента.

Атрибуты элемента:oldНомер предыдущей версии файловой структуры Диска.newНомер текущей версии файловой структуры Диска.Вложенные элементы:op

Описание отдельного изменения на Диске.

Фиксируемые изменения:

  • создание, изменение, удаление файлов;
  • создание и удаление каталогов.
Атрибуты элемента:typeТип изменения. Возможные значения:
  • «new» — файл или каталог создан;
  • «deleted» — файл или каталог удален;
  • «changed» — файл изменен;
  • «published» — файл опубликован;
  • «unpublished» — файл сделан личным.
keyПуть к измененному файлу или каталогу относительно корневого каталога Диска.folderКаталог Диска, в котором находится измененный файл или каталог .md5

Контрольная сумма для файла, рассчитанная по алгоритму MD5.

sha256

Контрольная сумма для файла, рассчитанная по алгоритму SHA256.

sizeРазмер файла.quotaДанные о занятом и свободном пространстве на Диске пользователя.Атрибуты элемента:availableСвободное пространство на Диске, в байтах.usedЗанятое пространство на Диске, в байтах?
anyksenya
26 ноября 2015, 16:17
А в чём заключается ваш вопрос?
truhintruhin
26 ноября 2015, 16:17

а зачем ещё один сервис ведь  уже есть на народе

anyksenya
26 ноября 2015, 16:17
У Диска существенно больше возможностей. Например, вы можете с его помощью синхорнизировать файлы и папки на нескольких компьютерах. А также нет ограничений на срок хранения файлов.
ivanlogunov
26 ноября 2015, 16:17

Приглашения на Яндекс.Диск! Заведите свой Диск по этой ссылке и получите 1 ГБ дополнительного пространства. 

https://disk.yandex.ru/invite/?hash=A0N6LT37

bakuzi
26 ноября 2015, 16:17

C 18 cентября, я заметил, что по webdav Яндекс стал криво работать! Считать через тотал командер файлы можно, и навигация по папкам работает, а вот записать на него ничего не получается.

anyksenya
26 ноября 2015, 16:17
Обратитесь, пожалуйста, в нашу службу поддержки, сообщив версию Total Comander'а. Будем разбираться в проблеме.
wellbiz
26 ноября 2015, 16:17

Мне вот интересно, что старым пользователям ЯДиска доп. гигабайты не начисляют. Вот где несправедливость...

lampas-77
26 ноября 2015, 16:17

Ню-ню..., сделано всё, чтобы обеспечить тотальный контроль доверчивых пользователей.

kapelkasm
26 ноября 2015, 16:17
Скажите пожалуйста, почему перестало отображаться количество скачиваний файлов с Диска? Это временно или опции не будет?
mdkazan
26 ноября 2015, 16:17

А синхронизация по LAN будет? А то если несколько компов сетке с Я.Диском все файлы тянутся из инета что не есть гуд.

stratagem36
26 ноября 2015, 16:17

Не могу установить на ПК. Пишет ошибку. 

Simro
26 ноября 2015, 16:17
отлично
Ka3anTiP
26 ноября 2015, 16:17

при каких условиях активация приглашения в я.диск является сомнительной?

vladislav.litvinoff
26 ноября 2015, 16:17

планируется ли потоковое воспроизведение видео в веб-интерфейсе, слайдшоу фотографий и редактор текста?


если это не запрещено и людям не жалко оставляю реферальную сслку https://disk.yandex.ru/invite/?hash=FWD7NO4I (+1гб к хранилищу на Яндекс.Диск)

quietly_brilliant
26 ноября 2015, 16:17

Я подключил диск по приглашению друга и не получил +1 гб. В чём дело?

Сейчас у меня 10 гб.

Lewa14
26 ноября 2015, 16:17

Когда нибудь будет для Symbian Belle? Очень удобно но не охватывает все устройства. Хоть в нокиа и сделали SkyDrive, но хочется своего "родного".

super.oybekjon
26 ноября 2015, 16:17
немогу войти в свой диск хранилише
fedurinop
26 ноября 2015, 16:17
Как попасть на свой диск

suvuyEL
26 ноября 2015, 16:17
Сделайте ограничение по скорости отдача/прием при синхронизации
voenniy.chelovek
26 ноября 2015, 16:17
Уберите постоянную авторизацию при попытке открыть Диск.  Кажый раз вводить пароль и логин - это оиздевательство !!!
avatar.popov-2014
26 ноября 2015, 16:17
очень полезная штука!
chugaikina.arina
26 ноября 2015, 16:17
У меня горе - я забыла логин и пароль на Яндекс Диске, а после переустановки виндоус не смогла зайти и восстановить свою страницу. У меня было гигабайтов 800 своюодных. И музыки море хранилось. Как восстановить утраченное?
cinga
26 ноября 2015, 16:17
Добрый день ! Я загрузила на Яндекс диск в начале 2014 года большое количество фото. которые для меня очень  важны.Но обнаружила, что яндекс диск, ярлык которого у меня на столе , не открывается и  фото там нет.Мне предлагается загрузить диск  заново. Что мне нужно сделать, чтобы восстановить фото? Заранее благодарю за помощь. Пожалуйста помогите !!!
С уважением, Инга.(cinga@yandex.ru}
gashimov.alikper
26 ноября 2015, 16:17
рпо
Игорь Львович
26 ноября 2015, 16:17
Опишите пожалуйста по подробнее, как расходуется интернет трафик при пользовании яндекс диском.
Например я где нибудь увидел видео и сохранил его на диск. Он синхронизировался с компом - 1ый расход. Открыл дома - 2ой расход. Открыл на телефоне 3ий Расход???? или как все это работает.
Буду очень признателен, так как пишу из страны, где интернет по цене и скорости остается мечтой...
Заранее спасибо. Игорь
vet79055035472
26 ноября 2015, 16:17
класная прога! в телефоне практически ничего не держу, все фото и нужные документы на диске всегда доступны .... супер!!!
nponedelko
26 ноября 2015, 16:17
pla54@yandex.ru
AngryVA
26 ноября 2015, 16:17
Здр админы! Почему Я-диск заполнен, хотя я вижу на нём 6Гиг инфы при 10Гиг ёмкости.
gu.yr
26 ноября 2015, 16:17
Кто хочет  усрубить бабла на новый год,
заходите вот по этой ссылке
http://rabotaynaseby.okis.ru/
yjw0214
26 ноября 2015, 16:17
Пиписьки
yjw0214
26 ноября 2015, 16:17
Пиписьки
mrs.snit
26 ноября 2015, 16:17
можно ли публичный файл на я.диске сделать непубличным или в этом случае только удалить, если я больше не хочу, чтобы он был публичным?
bitckow.s
26 ноября 2015, 16:17
не хватает веса что делать?
umar-hasaevvtk
24 декабря 2015, 19:23
Ghh
Yury Zaharov
20 марта 2016, 21:18
всё очень плохо забыл свой логин и навсегда потерял все свои файлы
Илья
29 июня 2016, 17:36
Не могу авторизоваться в свой диск с андроида (cyanogenmod 13). Висит круг ожидания бесконечно. Кстати в этот момент в поле ввода пароля можно продолжать печатать символы :)
olya.karpenko.1988
29 июля 2016, 14:55
Dd
vchitelki-4
18 августа 2016, 22:11
 vchitelki-4@yandex.ua
alievaganira
31 октября 2017, 15:04
Genis
Светлана Радионова
13 января 2018, 21:33
почистила программу клинером и потеряла яндекс диск теперь не могу восстановить а гуглдиск  сохранился
go4500
сегодня, 06:04
go4500
Обновлено сегодня, 06:04