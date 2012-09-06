Яндекс.Диск: вход свободный

Яндекс.Диск стартовал этой весной — в режиме «по инвайтам». За первые месяцы полета мы пригласили на сервис более 400 тысяч пользователей. Сейчас Диск уже набрал нужную высоту, и мы открываем его для всех. Каждый, кто поднимется на борт, получит 10 ГБ свободного пространства. При желании их можно будет увеличить до 20 ГБ, приглашая на сервис друзей.

Еще одна хорошая новость — сегодня вышло приложение Яндекс.Диск для iOS и Android. С его помощью можно загружать на сервис файлы и просматривать их в любой точке мира. Таким образом, все нужные документы будут у вас всегда под рукой. Главное, не забыть положить их на Диск.

С мобильным Диском вы сможете перенести файлы с телефона на компьютер без всяких проводов. Например, если сохранить в приложении фотографии со смартфона, их можно будет увидеть в папке «Диск» на компьютере. И наоборот: файлы из папки «Диск» на компьютере можно скачать на смартфон. Единственное, что вам нужно, — это интернет.

Мобильный Диск пригодится и в том случае, если понадобилось срочно переслать документ, а компьютера рядом нет. В приложении есть возможность отправить ссылку на файл, который лежит на Диске. Это быстрее и дешевле, чем пересылать по мобильной почте весь документ. Ссылку можно отправить любым привычным способом — например, по почте или с помощью СМС.

Попробовать приложение можно уже сегодня. Оно доступно в App Store и Google.Play.

Команда Яндекс.Диска

Открыты для всех