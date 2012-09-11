Картинки переезжают в новый интерфейс

В начале апреля мы запустили новый интерфейс Яндекс.Картинок в экспериментальном виде. За то время, что длился эксперимент, мы успели лучше понять, насколько удачны предложенные интерфейсные решения и что нужно улучшить.

Одно из первых изменений, внедрённое буквально через несколько недель после запуска, — увеличение количества изображений на странице результатов. Постепенно увеличивая количество загружаемых изображений, мы убедились, что, как правило, это не приводит к значительному замедлению работы интерфейса. В конечном итоге мы перешли к автоматической загрузке картинок во время прокручивания (скролла) страницы вниз. Таким образом, пользователи просматривают больше изображений за меньшее количество времени и быстрее находят подходящую картинку.

При этом поисковая строка — всегда под рукой. Теперь она зафиксирована над результатами поиска, и пользователям не придётся долго скроллить страницу вверх, чтобы задать следующий поисковый запрос.

Мы также увеличили расстояние между изображениями и выровняли их по правому краю, чтобы было легче ориентироваться в большом объёме найденного.

Фильтры расширенного поиска перестали скрываться в поисковой строке. Изначально мы предполагали, что самое главное — показать как можно больше найденных изображений. В ходе эксперимента выяснилось, что тем пользователям, которые часто использовали фильтры, предложенное нами решение показалось не очень удобным. Поэтому мы расположили фильтры и некоторые настройки интерфейса слева от результатов поиска. И были приятно удивлены: они оказались понятными и востребованными не только для тех, кто часто пользовался ими раньше, но и для тех, кто пользовался ими крайне редко или не замечал вовсе.

Взвесив и оценив все данные и личные ощущения, мы поняли, что переезд больше нельзя откладывать. Надеемся, что и вам искать и рассматривать изображения в новом интерфейсе Яндекс.Картинок будет удобно и приятно.

Искренне ваша,

команда Яндекс.Картинок