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Картинки переезжают в новый интерфейс

новый интерфейс Яндекс.Картинок

 

В начале апреля мы запустили новый интерфейс Яндекс.Картинок в экспериментальном виде. За то время, что длился эксперимент, мы успели лучше понять, насколько удачны предложенные интерфейсные решения и что нужно улучшить. 

Одно из первых изменений, внедрённое буквально через несколько недель после запуска, — увеличение количества изображений на странице результатов. Постепенно увеличивая количество загружаемых изображений, мы убедились, что, как правило, это не приводит к значительному замедлению работы интерфейса. В конечном итоге мы перешли к автоматической загрузке картинок во время прокручивания (скролла) страницы вниз. Таким образом, пользователи просматривают больше изображений за меньшее количество времени и быстрее находят подходящую картинку.

При этом поисковая строка — всегда под рукой. Теперь она зафиксирована над результатами поиска, и пользователям не придётся долго скроллить страницу вверх, чтобы задать следующий поисковый запрос.

Мы также увеличили расстояние между изображениями и выровняли их по правому краю, чтобы было легче ориентироваться в большом объёме найденного.

Фильтры расширенного поиска перестали скрываться в поисковой строке. Изначально мы предполагали, что самое главное — показать как можно больше найденных изображений. В ходе эксперимента выяснилось, что тем пользователям, которые часто использовали фильтры, предложенное нами решение показалось не очень удобным. Поэтому мы расположили фильтры и некоторые настройки интерфейса слева от результатов поиска. И были приятно удивлены: они оказались понятными и востребованными не только для тех, кто часто пользовался ими раньше, но и для тех, кто пользовался ими крайне редко или не замечал вовсе.

Взвесив и оценив все данные и личные ощущения, мы поняли, что переезд больше нельзя откладывать. Надеемся, что и вам искать и рассматривать изображения в новом интерфейсе Яндекс.Картинок будет удобно и приятно.

 

Искренне ваша,
команда Яндекс.Картинок

208 комментариев
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Егор Вишняков
26 ноября 2015, 16:16

Пользуюсь новым видом с апреля и даже почти успел забыть, как выглядел старый...

Новый очень удобен и функционален. 

 

Спасибо! Пять с плюсом за такие нововведения :-)

zamesin.ivan
26 ноября 2015, 16:16

Спасибо за приятные слова!

Степан Николаевич
26 ноября 2015, 16:16

присоединяюсь к вышесказанному)) Молодцы)) Как всегда на высоте);-)

infinit-88
26 ноября 2015, 16:16
Егор Вишняков,
Ой не врите, никому не нравится а вас прям все устраивает.
Егор Вишняков
26 ноября 2015, 16:16
infinit-88,
а зачем мне врать?) Мне действительно нравится и мне действительно удобно) За проделанную работу и старания хочется похвалить людей и выразить им свою благодарность.
А врать — не мой путь ;-)
алексей с.
7 марта 2018, 19:17
zamesin.ivan,
Фото фото фото...
Комментарий удалён
hexlein-v
26 ноября 2015, 16:16
А если включить режим с подписями (настройка в левом столбце, под фильтрами) - всё равно неудобно?
arthurfilm
26 ноября 2015, 16:16

Мне тоже неудобно смотреть картинки по новому. Верните как было, пожалуйста. И ещё у меня, почему то на работе, стало по другому выглядеть стартовая страница яндекса. Т.е. вход в почту оказался справа вверху. Это мне тоже не удобно. Одновременно, у меня дома, вид яндекса старый. Как перенастроить на работе страницу на старый вид?

infinit-88
26 ноября 2015, 16:16
hexlein-v,
Зачем удалили правдивый комментарий !? Нечего заниматься самообманом и внушением, лучше верните нам наши удобные картинки.
zamesin.ivan
26 ноября 2015, 16:16

Можете описать что именно неудобно? 

Новый интерфейс разрабатывался с учётом пожеланий пользователей и, надеемся, что он лучше решает задачи большинства наших пользователей. 

nesorry
26 ноября 2015, 16:16

Самое неудобное при поиске картинок то, что при клике на нужную картинку скроллом мышки, нужная картинка не открывается в новой вкладке браузера, а вместо этого открываются все результаты поиска. Нужная картинка открывается только при наведении на ее адрес, написаный под ней.

Это ОЧЕНЬ неудобно. 

Когда ищешь тонны картинок, удобнее всего наоткрывать их кучу в разных вкладках, а потом выбирать. Сейчас это стало недоступно(((

Т.е. оптимальный вариант сделать как у гугла просто картинки без рамок.

Спасибо) 

Алексей Yarrr!
26 ноября 2015, 16:16

Да. Вот сделали бы возможность открывать кучу картинок и выбирать...

евгений
26 ноября 2015, 16:16

Если прокручивать страницу долго в низ то она начинает тормозить через какое то время

Алексей Цымбалов
26 ноября 2015, 16:16

Сегодня увидел новую страницу Яндекса и пока не привык.Как вернуть старый вид?

recover3
26 ноября 2015, 16:16

На все 100% верно! Старый интефейс был удобнее. А этот очень похож на Google и неудобен!

MskJapan
26 ноября 2015, 16:16

А нельзя ли сделать так, что бы при таком запросе, сверху были сначала самые свежие картинки?

 

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=site:mskjapan.ru

Елена Н.
26 ноября 2015, 16:16

(+1)

monetapm
26 ноября 2015, 16:16

(+1)

pomidorchi
26 ноября 2015, 16:16

Отлично, очень удобно стало!

Только раздражают прыжки превью окна, когда листаешь картинки прямо в нём и сверху внезапно появляется новая строка уже просмотренных картинок (Chrome 21.0.1180.89, OSX 10.6.8)

zamesin.ivan
26 ноября 2015, 16:16

Это ожидаемое поведение. 

Суть этой анимации — показать, что случился переход на следующую строку. Вы бы хотели, чтобы прыжка не было? Что, если мы уменьшим время за которое работает анимация? 

Елена S.G.Light
26 ноября 2015, 16:16
Суть этой анимации - взрыв мозга пользователя...Безобразное нововведение, о чем я уже сказала Обратной связи Вашего раздела Яндекса..Головная боль и резь в глазах - суть Вашего нововведения..Пустая трата времени и хаос...
Kipelovna
26 ноября 2015, 16:16

(+1)Поддерживаю!

t7103690
26 ноября 2015, 16:16

Старый интерфейс меньше кушал трафика.

Я работаю в школе и у нас интернет от МГТС со старым интерфейсом все грузилось мгновенно но с новым вообще нихрена не грузится, а мы ждать по пол часа не можем

(сами понимаете мгтс хорошего интернета не даст но все же)

pomidorchi
26 ноября 2015, 16:16

Да, я бы очень хотел, чтобы прыжка не было — эти дёрганья сильно раздражают, а особой информативности нет — зачем мне знать, что я переместился на следующую строку?

Елена Н.
26 ноября 2015, 16:16

(+1)

VladPolitoff
26 ноября 2015, 16:16

Стало бы лучше тогда, когда будут появляться "новейшие" найденные изображения.  Иногда проскальзывают совсем старые, и плохого качества изображения.

zamesin.ivan
26 ноября 2015, 16:16

Попробуйте фильтр "Свежие" в левой колонке фильтров

MskJapan
26 ноября 2015, 16:16

да же если взять фильтр за месяц, ответ "Картинок по вашему запросу не найдено."

Павел
26 ноября 2015, 16:16

Стало удобнее. Спасибо за галку «подписи к картинкам». Например, если ищешь конкретного размера фотку (большого), то важно знать какой размер будет, нужны подписи чтоб не тыкаться в каждую. С другой стороны, если просто какой-то сюжет ищешь, то совсем не важно чтобы были подписи, важнее содержание.

По остальным функциям все так, как и должно быть. Стало похоже на гугловские картинки, но не потому что скопипастили, а потому что такой фунционал рождается сам по себе исходя из самого сервиса.

Молодцы, спасибо!

zamesin.ivan
26 ноября 2015, 16:16

спасибо за приятные слова от лица всей команды!

infinit-88
26 ноября 2015, 16:16
zamesin.ivan,
хотите чтоб приятных слов стало больше а назойливых жалоб (как мои комментарии сейчас) меньше ? Признайте свою ошибку и верните нам прежний интерфейс, а то мы уйдем массово от вас. Знаете как портится настроение от назойливых раздражающих неудобств ? Нервные клетки не восстанавливаются, берегите нас (пользователей).
ily-krav
26 ноября 2015, 16:16

гуглом попахивает

t7103690
26 ноября 2015, 16:16

помойму воняет сильно гуглом

Желтяков В.
26 ноября 2015, 16:16

Не доволен новым интерфейсом.

 

Постоянно работаю с вашем сервисом на профессиональном уровне и делал неоднократные предложения по улучшению. Ни одного из них в новом интерфейсе. Старый был более функциональным.

Да, у Яндекс.Картинок более хорошая выдача по русскому сегменту, но по функциональности Вы откатили сервис в "каменный век".

 

Задумайтесь, какова цель использования вашего сервиса... Главная цель - поиск необходимых изображений. Поиск, а не просмотр. А теперь задумайтесь, как можно осуществлять поиск со столь ограниченным функционалом?

zamesin.ivan
26 ноября 2015, 16:16

Подскажите, какие ограничения функционала вам мешают искать нужные изображения?

У нас существует упрощённый интерфейс для старых браузеров, возможно вы видите его?

Желтяков В.
26 ноября 2015, 16:16

Нет, я вижу новый интерфейс.

Не хвататет:

- Поиск по конкретным разрешениям;

- Поиск по пропорциям;

- Поиск очень больших картинок (или больше чем...).

zamesin.ivan
26 ноября 2015, 16:16

"поиск по конкретным разрешениям" есть в наших планах

"поиск по пропорциям" — есть фильтры ориентации

"поиск очень больших картинок" — тоже есть в планах

 

Желтяков В.
26 ноября 2015, 16:16

Надеюсь, они появятся в ближайшее будущее. Пока я вынужден работать с сервисом ваших конкурентов.

 p.s.

Фильтры ориентации - это не фильтры пропорций. 

hexlein-v
26 ноября 2015, 16:16
А что тогда вы имеете ввиду? Уточните, пожалуйста.
Желтяков В.
26 ноября 2015, 16:16

При работе с изображениями одним из важных моментов являются пропорции.

Например, размер изображения 1920*1080 - это пропорция 16*9. Чаще всего при поиске изображений нужны фильтры размеров (большое/маленькое, больше чем ...) и пропорции. Так как пропорций нет, то приходиться перебирать все возможные разрешения и просматривать десятки страниц выдачи.

Эта задача взята не с потолка. Самое стандартное действие: "Подбор картинки рабочего стола", требует поиск по пропорциям (кстати, это было бы хорошо автоматизировать). 

t7103690
26 ноября 2015, 16:16

Фильтр «Пропорции» позволяет растягивать и сжимать изображение по вертикали и горизонтали

lists
26 ноября 2015, 16:16

Очень не нравится выравнивание по правому краю. Это означает, что картинки обрезаются по горизонтали, и нельзя увидеть, каково изображение на самом деле, пока не откроешь его на весь экран.

zamesin.ivan
26 ноября 2015, 16:16

Мы постарались сделать такое правило, чтобы картинки обрезались минимально для достижения ровного правого края. 

t7103690
26 ноября 2015, 16:16

Совет: Если вы что то делаете сначало доделайте до конца а уже потом выпускайте в тираж.

Старый интерфейс с кучей функций сменили на новый без возможностей вообще

arthaelon
26 ноября 2015, 16:16

Здравствуйте!

Нам тоже очень неудобен этот интерфейс, и вот почему:

1. Настройка "картинки с подписями" сбрасывается при новом посещении сервиса;
2. От мигания (анимации) при подгрузке следующей страницы страница вздрагивает, указатель мыши теряет скрол и только что наблюдаемые картинки теряются из поля зрения. А ведь при поиске чего-либо идёт оценка-сравнение. В результате уже через 3 минуты кружится голова и банально тошнит как при катании на вертушках в парке.
3. Очень неудобно, что картинка при просмотре появляется среди других (раздвигает их). На экране слишком много лишнего.

zamesin.ivan
26 ноября 2015, 16:16

спасибо за сообщение об ошибках, обязательно исправим в ближайшее время 

Елена S.G.Light
26 ноября 2015, 16:16
Полностью поддерживаю Вас...Это ужас...
sirotkin.vimpact
26 ноября 2015, 16:16

Постараюсь потестировать.

sirotkin.vimpact
26 ноября 2015, 16:16

Кстати напоминает данное решение то что у конкурента google

zamesin.ivan
26 ноября 2015, 16:16

Нашей задачей было показать больше превью изображений чем в старом интерфейсе и более удобный способ просмотра. 

t7103690
26 ноября 2015, 16:16

более неудобный способ просмотра. Вы думаете почему гугл картинками никто не пользовался? потому что неудобно а вы копировали гугл. Чуствую я что какой нибудь конкурент сделает аналог старых яндекс картинок и яндекс потеряет мнооого людей 

SonyaScream
26 ноября 2015, 16:16

согласна, тоже самое, что и начать пользоваться просмотром картинок с гугла..неудобно

Мадам Грицацуева
26 ноября 2015, 16:16

Я тоже согласна с Вами!!!!

Kipelovna
26 ноября 2015, 16:16

(+1)

Спотифай лучший
26 ноября 2015, 16:16
Это ж чистой воды с гугла содрано, но это не есть плохо, раньше я пользовался гуглом для поиска картинок из за удобства в организации картинок, теперь наконец то и яндексом буду ))
E.A.
26 ноября 2015, 16:16

А я именно за сервис картинок пользовалась яндексом, что же мне теперь пересаживаться на другой поисковик? И не верю, что одна такая. "Искренне моя команда Яндекс.Картинок" объясните, как вернуться к старому виду интерфейса, пожалуйста. 

zamesin.ivan
26 ноября 2015, 16:16

Подскажите, что вам неудобно в новом интерфейсе?

E.A.
26 ноября 2015, 16:16

Я пользователь, мне просто было удобно. Теперь нет. И дело не в привычке. Даже если случайно я открывала поиск картинок в другом поисковике, не ленилась открыть яндекс и перебить запрос. Мне до слез обидно, что не учли мнение тех, кого старый интерфейс устраивал. Я же не знала, что это был тестовый режим и надо было вам сигнализировать, что раньше было лучше. Я нашла галочку, вернула старый вид картинок и успокоилась. А тут захожу - и такой облом, и без возврата! Я же не говорю, что новое - плохо, это ведь дело вкуса. Может все-таки вернете возможность выбора? Была бы очень благодарна, правда.

Kipelovna
26 ноября 2015, 16:16

(+1)Тот же самый вопрос "объясните, как вернуться к старому виду интерфейса, пожалуйста.?"

t7103690
26 ноября 2015, 16:16

никак не вернуться они просто принудительно заставляют пользоваться этим шлаком

алексей с.
7 марта 2018, 19:53
zamesin.ivan,
Мне тоже ни нравица 
алексей с.
7 марта 2018, 19:54
t7103690,
Да так же как выборы президента

Liu
26 ноября 2015, 16:16

Пользуюсь часто, и новый интерфейс мне больше нравится и удобнее для меня, чем прежний. Хочется больше фильтров ( по очень большому  размеру, особенно).

 Спасибо! спартак - чемпион Яндекс - лучший)))

 на самом деле, спасибо Команде  Яндекса, мы вас любим! )))))))

zamesin.ivan
26 ноября 2015, 16:16

Спасибо за приятные слова

kuma
26 ноября 2015, 16:16

 

Фильтры расширенного поиска перестали скрываться в поисковой строке.

Вот это главная печаль. Был очень хороший и удобный фильтр. А главное Вы придумали разместить этот фильтр в поисковой строке. Теперь же слева блеклая колонка, которая уже есть в Google.
Плюс в прошлом фильтре была возможность указать точный размер картинки - сейчас же её нет.

Я очень надеялся, что старый удобный фильтр, который был в самом начале эксперимента, вернётся, но, к сожалению, этого не произошло. Очень жаль.

zamesin.ivan
26 ноября 2015, 16:16

К сожалению, те фильтры были практически незаметны для большинства пользователей. А фильтр точного размера мы скоро вернём 

max4396
26 ноября 2015, 16:16

Будет ли поиск по точному размеру? Само описание "Большой, средний, маленький" слишком субъективно и правильно,на мой взгляд, оценивать размер исходя из физического разрешения монитора. Думаю, у вас были какие-то свои причины не копировать целиком интерфейс гугла

zamesin.ivan
26 ноября 2015, 16:16

Фильтр точного размера в работе, спасибо за сигнал

Алексей
26 ноября 2015, 16:16
Если всего найдено 1499 картинок или 1501 картинка, то старый интерфейс количество такое точно указывал. Новый интерфейс для приведенных случаев пишет найдена 1 тыс картинок или 2 тыс картинок соответственно. Случайно обнаружил анализируй количество проиндексированных страниц на своем сайте. При том что за несколько дней проиндексировалось всего несколько картинок в дополнение к 1500 проиндексированным ранее, новый интерфейс показал прирост на 1тыс картинок. Неплохое округление!
zamesin.ivan
26 ноября 2015, 16:16

Спасибо за сигнал, мы исправим это. 

Mikhail Serov
26 ноября 2015, 16:16

Всё понравилось. Гуд. 
А можно ли к фильтрам расположенным слева добавить position:fixed, чтобы не приходилось за ними охотится - скролить вверх или нажимать кнопку "Наверх". Хотелось бы иметь их под рукой. 
Спасибо.

zamesin.ivan
26 ноября 2015, 16:16

Хорошая идея, спасибо. 

Dmitriy.Z.A
26 ноября 2015, 16:16

Спасибо. Очень понравилась данная реализация сервиса.

Есть маленькие пожелания; при прокрутке вниз, фильтр теряется вверху страницы, и левый край обнажается до девственной чистоты. Хотелось бы одно из двух; фильтр остаётся неподвижным, как и строка поиска. Либо фильтр зафиксировать вверху, а после исчезновения его нижней кромки, заполнять левую сторону изображениями.

При выставлении галки "Подписи к картинкам", на моём мониторе (SyncMaster 943B - 19 дюймовый), горизонтально отображается только четыре изображения - по краям остаются огромные пустоты. Не комфортно..

Надо сделать фиксированный ползунок, для того, чтобы у пользователя была возможность выбора комфортного размера миниатюр (трёх позиций вполне хватило бы). Как в Яндекс.Картах регулируется масштаб карт, так и здесь, должна быть такая же возможность.

Необходимо расширить функционал фильтра!

Ptachblr
26 ноября 2015, 16:16
Яндекс станоаится гуглом? именно из-за старого интерфейса я пользовался Яндекс.Картинками Теперь разницы нет, увы.
zamesin.ivan
26 ноября 2015, 16:16

Мы изменили не только показ превью, но и способ просмотра изображений, попробуйте и увидите разницу :)

Ptachblr
26 ноября 2015, 16:16

Разница была в отсутствии кучи картинок на одной странице. Очень удобно было скроллить по горизонтали. А теперь - глаза разбегаются.

DanMandel
26 ноября 2015, 16:16

(+1)

t7103690
26 ноября 2015, 16:16

вы просто копировали гугл и ничего более.

То что имеется сейчас есть в гугле, то что вы обещаете ввести не означает что оно будет.

Верните старый интерфейс и дорабатывайте этот. А когда доработаете можете ставить его но сейчас он никчемен

Ptachblr
26 ноября 2015, 16:16

(+1)

Kipelovna
26 ноября 2015, 16:16

(+1)

agencylab
26 ноября 2015, 16:16

Стало очень круто, спасибо!

zamesin.ivan
26 ноября 2015, 16:16

Спасибо!

t7103690
26 ноября 2015, 16:16

Стало гуглом тем же без новшеств.

Стало бы круто если бы что то новое, удобное и интересное было.

Алексей
26 ноября 2015, 16:16

 

Ссылки "Поискать тоже самое в других поисковых системах" стали показываться с помощью одного лишнего клика во всплывающем окне. Это очень неудобно. Иногда, пока ищешь картинку, перепробуешь десяток запросов за короткое время и постоянно проверяешь в разных поисковиках. Лишний десяток кликов мышкой при поиске очень расстраивает и хочется сразу искать в гугле, а не так как сейчас - сначала в яндексе, а потом в гугле.

 

Да и место для этих ссылок неудачное. В другую поисковую систему обычно переходят не сразу, а после прокрутки до низа страницы, когда понятно, что картинка не найдена. А сейчас получается, что сначала несколько экранов вниз отматываешь, потом понимаешь, что картинки нет, потом возвращаешься наверх, вызываешь всплывающее окно и только потом переходишь в другой поисковик.

 

Я бы предложил  такой вариант: сбоку оставить ссылки на другие поисковики во всплывающем окне, а снизу продублировать ссылки, как было раньше и так же как сейчас в текстовом поиске. Или, если ссылки дублировать нельзя, то по крайней мере сделать их без всплывающего окна.

 

Сейчас я пользуюсь так:

 

Я точно знаю, что гугл индексирует картинке на порядок  быстрее и больше по количеству, чем яндекс. Тем не менее поскольку я пользуюсь текстовым поиском яндекса,  и картинки я сначала ищу в яндексе. Если не нахожу, ищу в гугле. Любые неудобства в пользовании в яндексе могут со временем склонять к пользованию сразу гуглум.

 

 

 

 

yetigroup
26 ноября 2015, 16:16

Что ж Вы все с гугла копируете:-(

SSNvjkm
26 ноября 2015, 16:16

Яндекс теперь клон гугла :-$ могли бы хоть кнопочку оставить дабы был хоть какой то выбор, а так навязывание гуглодерьмовогоинтерфейса опускает сервис картинок как раз до уровня гугля. Минусы вам одни сплошные минусы...   

Kipelovna
26 ноября 2015, 16:16

(+1)Поддерживаю!

Kipelovna
26 ноября 2015, 16:16

Старый интерфейс был удобнее, а теперь всё как у гугла стало, так же неудобно.

DanMandel
26 ноября 2015, 16:16

кому то может и нравится такой интерфейс, но не мне. в гугле то же самое, из-за этого редко юзаю поиск картинок в нем. верните в настройки кнопку "вернуть старый интрефейс"  или что-то подобное. тогда ВСЕ будут довольны и выбор будет. а так вы как правительство - что навязали, тому и следуйте.

Kipelovna
26 ноября 2015, 16:16

(+1)Я того же мнения придерживаюсь. Респект!

Otmorozov
26 ноября 2015, 16:16

Дайте пользователю выбрать самому, сделайте в настройцках выбор, вернуться к старому интерфейсу картинок или опять на новый, я хочу старый интерфейс отображнения картинок. Новый интерфейс отображения картинок мне не нравится и не спрашивайте что именно, ненравится всё.

t7103690
26 ноября 2015, 16:16

Я уже много раз писал здесь и в прошлой теме по новому интерфейсу.

Вообще можно открыть гугл и яндекс картинки, разницу вы найдете лишь в расположении меню и все.

 

Кстати готов порадовать, яндекс то отказался от старого интерфейса а вот гугл разрабатывает наоборот второй интерфейс как был у яндекса. Вот такие вот пироги, а наткнулся я случайно на новый интерфейс гугла когда искал как вернуть все же картинки назад

sonetina
26 ноября 2015, 16:16

УЖАСНО! Старый дизайн был действительно ПРОСТ и УДОБЕН в использовании!!!!!! А эти нововведения делают Яндекс жалкой пародией на все остальные поисковики, ваша индивидуальность была с позором загажена чужим интерфейсом. Яндекс был единственным поисковиком который я действительно, можно сказать уважала, и отдавала предпочтения только ему (и не только я, но и многие другие), а теперь даже не знаю куда деваться. Даже если и невозможно вернуть старый дизайн полностью, сделайте хотя бы для пользователей вашей почты, возможность выбора между новым и старым интерфейсом!!! 

arthaelon
26 ноября 2015, 16:16

+100500, прямо наши мысли)

t7103690
26 ноября 2015, 16:16

ну Новая почта достаточно удобна, а вот старой уже точно не вернуть она была вся в багах и недочетах. Лучше попросить что бы добавили что либо (к примеру удаление всех писем от адресата)

 

Думаю и с картинками так же поступят. Называется мы сделали поисковик клон гугла, он проще и понятнее. Хотя я пользуюсь яндексом практически с его создания и могу судить лучше он стал или нет. Однозначно лучше но вот не без косяков. Будет смешно если яндекс еще гуглу продадут как компанию моторола

Kipelovna
26 ноября 2015, 16:16

(+1)(+1)Много много раз!!

Dmitriy.Z.A
26 ноября 2015, 16:16

Да уж, позитивных отзывов, в адрес нового интерфейса, что-то маловато.

Может и впрямь стоит дать пользователям возможность выбора вариантов отображения? На время (до 2013г.!?), и только авторизованным юзерам.

Надобно попривыкнуть ко столь кардинальным переменам.. Да и будет время на исправление/добавление нужных пользователям финтифлюшек))

з.ы. повторюсь, лично мне, данные перемены сервиса очень понравились. а те "мелкие" недочёты, думается поправимы.

Спасибо, и удачи Вам, в дальнейшей реализации ваших инновационных решений.

axel.cri
26 ноября 2015, 16:16

ОТВРАТИТЕЛЬНО. Даже странно что кому-то нравится. Вообще непонятно к чему всё это сделано. Раньше было просто и понятно, теперь сложно и неудобно. Яндекс-картинками пользовался именно из-за удобства поиска, когда под открытой картинкой можно было прокручивать превьюшки остальных. Думаю миллионы пользователей отвернутся от Яндекс-картинок. Вспоминается история падения Рамблера после глобального изменения дизайна.

t7103690
26 ноября 2015, 16:16

Да рамблер был раньше что то с чем то + ICQ а сейчас непойми что.

http://images.rambler.ru/ кстати загляните что то там явно намекает (особенно надпись технология яндекс) 

PS и мне вроде на глаз попал дизайн рамблера (менюшка) и он похож на маил.ру

t7103690
26 ноября 2015, 16:16

И так задам вопрос команде разработчиков яндекс картинок которые не учли мнение людей должным образом.

 

Вы вернете возможность перехода на старый интерфейс или надо собирать подписи по Москве и нести их в главный Офис? Мне на самом деле не трудно создать в ЖЖ запись  и организовать подписи (чего будет много уж поверьте)

И главное что в других городах тоже не проблема собрать подписи.

 

Но вообще самый простой способ это на главной странице яндекса в новостях сделать опрос нравится людям новый интерфейс или нет. Но я вас уверяю больше 80% будет что интерфейс ужасен.

Otmorozov
26 ноября 2015, 16:16

NOD ну сделай такой опрос, думаю большинство ответит не нравится или отрицательно, вообще интересно посмотреть сколько процентов будет за и против нового интерфейса.

t7103690
26 ноября 2015, 16:16

http://nodrus.livejournal.com/ вот пожалуйста на главной странице простой опрос.

Правда я не рок звезда что бы ко мне в ЖЖ люди тянулись по этому прошу если заинтересованы порекламить

Kipelovna
26 ноября 2015, 16:16

Проголосовала, сделаю перепост.))

t7103690
26 ноября 2015, 16:16

Спасибо конечно но все же надо мноооого человек что бы прошли опрос этот.

smirnovapanova
26 ноября 2015, 16:16

По мне дак очень удобно!!!! Сначала конечно было не привычно,но потом постепенно привыкла!!!(+1);-)

Otmorozov
26 ноября 2015, 16:16

Ничерта это не удобно и не надо их защищать.

Otmorozov
26 ноября 2015, 16:16

:-@:-( мы не o_O и не под действием гипножабы (незнаете кто такая гипножаба, пересмотрите футураму) чтоб вам подчиняться и использовать то что нам не нужно и не удобно. милионы и милиарды раз вам (-1)

Kether2
26 ноября 2015, 16:16
Как можно серьезно воспринимать комментарии человека, который смотрит футураму? Пожалуйста, вернитесь обратно в свой диспансер согласно места прописки.
Otmorozov
26 ноября 2015, 16:16

Если я и смотрел когдато это не означает что я щас смотрю и не даётвам права так говорить, сам небойсь губку боба смотрел или смотришь

Игорь И.
26 ноября 2015, 16:16

почему исчезла функция "искать в других поисковых системах" в яндекс.картинках? верните обратно

katja-smirnova1975
26 ноября 2015, 16:16

Пользовалась Яндексом именно из-за удобного поиска картинок. 

Ибо картинки надо, а в Гугле - именно такая мельтешашая каша из картинок, как теперь в Яндексе. Работать с поисковиком стало невозможно.

И не надо рассказывать про "дело вкуса и привычки". Поисковик - это инструмент. И если при создании инструмента люди вместо эффективности гоняются за эффектами - это ПЛОХОЙ инструмент.

Otmorozov
26 ноября 2015, 16:16

Согласен с тобой ;-)

mihailtmn
26 ноября 2015, 16:16

Подскажите пожалуйста, как настроить старый поиск картинок? Теперяшний крайне неудобен. Спасибо.

dosya9999
26 ноября 2015, 16:16

:-@Не надо! Ужасное нововведение(( Пожалуйста, верните старю версию Яндекс.Картинок, либо сделайте возможность выбора между старой и новой! Чего вам стоит сделать такую функцию? Те, кому нравятся "гугловский!" вариант отображения - будут сидеть на нем, те, кому нравился старый - будут сидеть на старом..В итоге и волки сыты, и овцы целы) Если вы этого не сделаете, то поверьте, аудитория ЗАМЕТНО поубавится..

E.A.
26 ноября 2015, 16:16

Ну, видимо +1. Может не стоило так грубо, но ваши чувства понимаю. Надеюсь, господин NOD прав, и гугл сделает клон бывшего яндекса. На Google Chrome я уже перешла, возможно имеет смысл и поисковиком пользоваться. Тем более часто слышала, что поиск у него точнее, яндекс дружелюбным интерфейсом брал. 

Кстати, похоже, что команда яндекс картинок отвечать не будет, разве что на положительные коментарии... 

t7103690
26 ноября 2015, 16:16

Ну видимо все же модерируется тема.

Однако тот факт что гугл делает уже (и достаточно давно) точную копию старого интерфейса яндекса только с более красивым интерфейсом не может не радовать хотя бы потому что разработчики на столько глупы что выпустили яндекс картинки в сыром варианте.

 

Кстати выше по теме есть ссылка на опрос по картинкам просьба проголосовать

Сай
26 ноября 2015, 16:16

Честно сказать при медленном интернете не очень удобная штука. Мне старый вариант больше нравился.

dmi197709
26 ноября 2015, 16:16

ВЕРНИТЕ СТАРУЮ ПРОКРУТКУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Хотя бы , как опцию.

Комментарий удалён
t7103690
26 ноября 2015, 16:16

А это товарищ называется спам.

smirnovapanova
26 ноября 2015, 16:16

У каждого своё мнение!!! (B)Кому то удобно,а кому то и нет))) и никого я не защищаю! Тем более к вашему мнению и мнению другим присмотрятся и учтут всё то,что вам не нравится!!!

t7103690
26 ноября 2015, 16:16

 Цитирую:

12 сентября, 11:34

Подскажите, что вам неудобно в новом интерфейсе?

 

Это все что могут разработчики нового интерфейса.

А если вчитаться в эту новую тему (в старой я тоже есть и именно с нее сюда попал)

тогда будет видно что разработчики сами признаются что выпустили в свет Бракованный товар (не сделали до конца новый интерфейс но уже стали переучивать людей на него)

 

 

И вот скажите мне зачем отнимать у ребенка леденец если можно взять себе другой? Это намек на то что кнопку возврата на старый интерфейс все же надо оставить и пусть будет.

А чуть чуть почитав интернет можно найти что гугл разрабатывает уже достаточное время новый интерфейс более удобный чем сейчас, а что главное по скриншотам он похож на старый яндексовский, только с более приятным дизайном (с мягким эффектом для более легкого восприятия) и главное функция прокрутки слайдами тоже присутствует.

 

В общем мнение такое что яндекс просто потеряет 10% пользователей который им пользовались только из-за почты и картинок.

t7103690
26 ноября 2015, 16:16

Да и дополнительно скажу. На месте Ген. Директора яндекса я бы нахрен уволил таких разработчиков которые просто берут чужие идеи (я про клон гугла) 

Если уж делать то делать самому, проводить опросы (а ведь гугл проводит их прошу заметить)

t7103690
26 ноября 2015, 16:16

Команде разработчиков прошу заметить еще 1 крупный недостаток вашего нового убожественного интерфейса.

Именя не шибко дорогой но доступный телефон с системой bada (чуть раньше андроида было) могу сказать уверенно что когда я сегодня зашел в картинки я не смог их открыть, мне просто телефон написал цитирую: "Недостаточно памяти для обработки запроса"

Или вы предлагаете мне пользоваться мобильной версией которая вообще ничего из себя не представляет.

PS у меня популярный телефон среди бюджетных Samsung Star II (2) Что первый что второй идут с бадой. 

И главный момент я спокойно открываю яндекс и даже карты но вот с картинками беда, Надеюсь вы хотя бы этот недостаток уберете.

Kether2
26 ноября 2015, 16:16
Я лично вам порекомендую использовать что-нибудь чуть менее, как вы говорите, убожественное, чем bada, а потом уже жаловаться, что чего-то не открывается, не свистит и не жужжит.
t7103690
26 ноября 2015, 16:16

Я вам порекомендую купить мне iphone 5 тогда бады не будет.

Но учитывая статискиту 1 место занимают китайские айфоны

2 место самсунг гелакси

3 место iphone 

4 место самсунг стар 2    Это по статистике продаж из интернета да и из личного опыта.

На баду пишется много чего так что если косяк есть надо исправлять, не все же такие путины как вы которые могут себе позволить при каждом выходе телефона покупать его

Kether2
26 ноября 2015, 16:16

У меня как раз китайский телефон за 6 тысяч. На 4 андроиде. Бада - мертворожденная ось. Андроид сейчас самый доступный. Так что глюки в баде - проблемы пользователей бады.

t7103690
26 ноября 2015, 16:16

Объясняю для глупых. Глюки сами по себе не вывают и глюк не в баде а в самих новых картинках.  К примеру яндекс карты у меня идеально работают на ней.

Бада не Андроид говна не запихнули, Она нужна лишь что бы пользоваться простыми функциями, типа Интернета и Звконков но не как андроид который для кино, игр, интернета, видео записи, и прочего множества функций. + зачем покупать говно айфон тем более китайский если можно оригинальный 4s купить в той же англии за 8000р на Ebay останется только разлочить его и все (проблем не составляет)

DanMandel
26 ноября 2015, 16:16

вот уже четвертый день пошел,  а новостей и изменений никаких. мне кажется, что разрабам мягко говоря плевать на негодования людей. если они думают, что к этому можно привыкнуть - то нет. на гугле такой интерфейс уже давно, но я никак не могу привыкнуть к нему. при поиске картинок приходится просматривать по 2-3 раза, ибо первый раз я могу что-то нужное проглядеть из-за кучи мельтишащих изображений перед глазами. со старым интерфейсом такого не случалось. и как тут уже верно подметели, для тех, у кого медленный интернет такой интерфейс пытка. в конце концов не у каждого большая скорость.

kovka-istra
26 ноября 2015, 16:16

Приятно для глаз. Хорошо бы и ускорить индексацию картинок.

knijnic
26 ноября 2015, 16:16

Отлично! Мне понравилось. Молодцы!:-)

С КУроной!:-) 

t7103690
26 ноября 2015, 16:16

всем бы понравилось если бы учитывали мнение а так они просто сырой продукт выпустили.

Вообще если это говно доработать станет нормально, или хотя бы сделать дополнительный интерфейс схожий со старым (типа слайдов и превью)

t7103690
26 ноября 2015, 16:16

В общем всем кто следит за темой, мне ответили в саппорте письмом. Увы я был на работе а когда с работы захожу прочитанные письма удаляю.

 

Суть письма. Ув. пользователь, спешим уведомить вас что старый интерфейс был малофункционален и морально устарел. В связи с этим возврата на него не будет и возможности выбрать старый или новый тоже.  

 

PS я написал это своими словами но письмо было больше и более подробно расписано.

dosya9999
26 ноября 2015, 16:16

Мда..Одной мне казалось, что это пользователи должны решать, менять интерфейс, или нет? А "морально устарел" - вообще ужасно глупая отмазка...Видимо там что-то нечисто, ибо в этой теме оочеень мало позитивных отзывов, а разрабочики плевать на это хотели...И я совершенно не понимаю, почему нельзя сделать кнопку смены интерфейса? Все остались бы довольны..А так Яндекс точно потеряет часть пользователей, причем немалую, которые перейдут к Гуглу. Может, это и есть цель этого обновления?

t7103690
26 ноября 2015, 16:16

А я вам еще 1 новость скажу.

Видимо яндекс теряет партнеров! У браузера Mozilla всегда после установки стоял Яндекс по умолчанию, сегодня качаю мозиллу и что мне пишет? Браузер гугл вшит в нее

dosya9999
26 ноября 2015, 16:16

Эх(( Яндекс был таким хорошим поисковиком...

E.A.
26 ноября 2015, 16:16

NOD, спасибо большое за экономию времени - не пришлось писать, ждать ответа. Для меня вопрос закрыт: третий день гуглом пользуюсь. Бесит, конечно, но увы... Если яндекс действительно этого хотели - поздравляю - добились. Всем удачи :)

sergey.ph
26 ноября 2015, 16:16
E.A.,
Яф менагеры куплены гуглом. История повторяется, как с Nokia : один в один :(
baginst
26 ноября 2015, 16:16

А можно также поиск по видео сделать? Тогда Яндекс будет вообще супер.

t7103690
26 ноября 2015, 16:16

Вот интересно если вы такой интерфейс сделали (да он неудобен 90% пользователей и да он клон гугла) Но все же если вы его сделали с 0 может тогда начнете программы делать?

Вот к примеру не хватает нам бесплатных программ видео захвата. К примеру Xplit не справляется а Adobe слишком много кушает и сложен в настройке. Вот задача которая реально нужна.

Медиа Лаб
26 ноября 2015, 16:16

Мне вот лично очень не хватает слайдера внизу страницы, я обычно его листал и выбирал необходимую картинку, смотрел и дальше листал слайдер. Мне лично не очень удобно (на гугл похоже с их ужасными Картинками). Может привыкну:)

Медиа Лаб
26 ноября 2015, 16:16

Хорошо бы возвожность использования старого интерфейса вернуть. Я как и многие безоговорочно предпочитал Яндекс Картинки другим поисковикам отчасти именно из-за него

wotcheg
26 ноября 2015, 16:16

Лента с горизонтальной покруткой была очень удобна, особенно на небольших дисплеях. Теперь, на неторопливом интернете, можно уснуть, пока дождешься прогруза превъюх, а новомодные красивости прилично тормозят на нетбуке.
Весьма печально, что альтернативы нет.

stason08
26 ноября 2015, 16:16

Да ладно, только куча критики у народа. Аж тошнит. Сделали очень даже круто. Свежо, и очень удобно. Пусть и взяли многое у гугла. Но такая организация картинок, это далеко не ново (не думаю что гугл её придумал), да и тут гораздо удобнее всё организовано чем у гугла, картинка не открывается в новом окне, быстрее осуществляется поиск, представленны сразу источники и так далее. В общем очень крутой ап! А те кто ноют, просто консерваторы какие-то, или может столько желчи от обиды, что у них забыли спросить. 

Михаил
26 ноября 2015, 16:16

Сперва о недостатках:

Тут вот какая штука .... Современные мониторы, как правило, вытянуты по горизонтали (ну вы это и без меня знаете), старый интерфейс по сути и был был горизонтальным, сидишь, крутишь колесико, перед тобой с десяток фото. Разглядываешь их. Фото разглядывать нужно. А новый интерфейс —  вертикальный. 

Поисковая строка уезжает очень быстро и что бы уточнить условия поиска я должен...

Левая панель тудаже.

Подписи к картинкам. После их вывода вообще все перестается читаться, было был логично сделать еще пару галок что выводить.

Но, самая песня начинается, когда вы нажимаете на увеличение фото. Остальные картинки начинают менять свое положение, многие становятся не видны. Вот что бы добраться до тех невидных и увеличить их и так далее, можно еще многое писать.

В старом интерфейсе — сидишь себе крутишь колесико, слева направо бегут картинки.... Да, его можно было развивать, были недостатки, были и достоинства, не говоря про то, что после уточнения поиска, например неудачного уточнения, такое бывает, вернуться точно в предыдущее состояние — нереально.

Теперь о крупном.

Наступают времена, когда ценность аудитории возрастает. Возможно, что показатели оценки эффективности нового интерфейса будут достигнуты, но, это напоминает демократию — побеждает то, что нравится большинству. Логично? Да, в тех случаях, когда не может быть альтернативы, но это никак не относится к интерфейсам. Добавить еще одну кнопочку — альтернативный интерфейс и запомнить выбор пользователя и интерфейсы начинают развиваться параллельно. Каждый улучшается, развивается и не нужно делать выбор в пользу одного из них.

По большому счету они разные и кто лучше чай или кофе, ночь или день, белое вино или красное, это уже персональные предпочтени. Кому то удобно так, а кому то эдак.

Увы, раньше я пользовался для поиском картинок именно Яндексом, а теперь Гуглом. Жаль, мне, лично мне предыдущий интерфейс был удобнее.

 

AGAtechcorp
26 ноября 2015, 16:16

А можно сделать возможность переключения на старый интерфейс ? для длительного поиска картинок мне было удобнее пролистывать их в одной полосе, а не смотреть на все сразу

Damiradjan
26 ноября 2015, 16:16

УЖАС!!!  Очень расстроена данными изменениями.Сначала думала, может опять фигню какую хапнула, а оказалось....Раньше очень много картинок искала, а теперь даже и не знаю как быть.Нравилось листание в сторону, а не вниз.Верните старое плиз.Или сделайте на выбор пользователя.Ну а в новом раздражает всплывающие картинки при случайном наведений курсора, и фильтр только вверху страницы.((((

 

karta3000000
26 ноября 2015, 16:16

стало так тормзить что я перешел на рамблер

Евгений Коваль
26 ноября 2015, 16:16
не очень привычно .. это как у гугла...
Urecky
26 ноября 2015, 16:16

Да, с картинками по-новому не то, неудобно. Возможно дело привычки, но скорее нет. Прежний интерфейс удобнее был. Из личной практики, надо было сделать обзор, найти подходящие фото для текстур, так на яндексе, при новом интерфейсе долго и не удобно, пришлось прибегнуть к гуглу... Жаль, я яндексу не изменял лет 7-8 и по умолчанию первая страница браузера - яндекс. Может сделать как было, а?

sphera.rustorg.biz
26 ноября 2015, 16:16

Спасибо. Очень удобно (использую chrome).

DIMKIN3891
26 ноября 2015, 16:16

Верните старый поиск картинок или возможность выбирать страницы а не прокручивать их!

Многим не понравился такой поиск,у меня например тормозит при прокрутке,дайте старый поиск! 

Медиа Лаб
26 ноября 2015, 16:16

Хотя привык уже - вобщем то удобно:)

ant.furman
26 ноября 2015, 16:16

я, к сожалению, все никак не привыкну. старый поиск фото для меня был удобнее. а этот как у гугла, даже лезть лишний раз не хочется (

irina--e
26 ноября 2015, 16:16

Ваш этот новый интерфейс нифига не работает! Браузер файерфокс и флешплеер самые свежие.

Алексей Асимович
26 ноября 2015, 16:16

нет, на самом деле не удобно, привыкнится конечно, но всё же картинок на странице реально много и если листать далеко прокручивать потом бесполезно, скачет... старая прокрутка в нижней части страницы была удобней... меня смущает только это, а остальное может быть.

olegg3
26 ноября 2015, 16:16

А мне неудобно то, что при выборе картинки открывается плеероподобный вид. Это совершенно ни к чему, тем более, что надо ждать пока крутиться колесико на картинке, как будто видео загружается, это раздражает. В остальном неплохо, только создается впечатление, что интерфейс позаимствован у Гугла.

BonusZDD
26 ноября 2015, 16:16

Мне ОЧЕНЬ НЕ НРАВИТСЯ новая поисковая система изображений!

Уважаемые работники Яндекс, перед тем, как переделывать интерфейс поиска изображений, могли бы провести опрос среди пользователей вашего сервиса!

Работаю с изображениями профессионально около десяти лет, ежедневно ишу десятки подходящих мне картинок. Работал именно с Яндеком, поскольку функционал полностью устраивал, а сейчас только раздражает...

Не стоит забывать, что всё гениальное просто! А теперь ваш сервис стал а-ля Google, разве что надписи и их местоположение не так как у них.

Компьютер на работе стоит мощный, браузер последней версии и всё равно, при подгрузке поискового запроса компьютер начинает кряхтеть и пыжиться. Тем, кому нужно просто глазеть на картинки пусть ищут их в "фотках", поисковик "картинки" должен работать в большей мере для профессионалов, быть лёгким и простым.

Прокрутка списка скролом мыши была очень удобна, всё было на своих местах и ссылки и картинки, сейчас вываливаются превьюхи кучей, на высоту в два экрана. Поймите, в тарелке салата очень сложно увидеть горошину перца, которая вам нужна, сервис стал похожим на свалку. Да и каждый раз нажимать на кнопку внизу страницы просто бесит, уж лучше бы изображения подгружались сами.

!!!

Прошу Вас уже не в первый раз - сделайте пожалуйста ссылочку и организуйте "Поиск картинок "по старому"", или в скором времени распрощаетесь с большей частью своих пользователей, меня вы уже потеряли, поскольку Google по крайней мере не пожирает оперативную память (в отличии от Яндекса).

Очень обидно, что к нам не прислушиваются и наши мнения не берутся в счёт.

P.S. Да, если в этой теме посчитать За и Против измененей, то Против явно перевешивает оставшиеся За.

За что боролись на то и напоролись.

Ушёл на Рамблер или Гугль, хотя теперь можно в любой другой поисковик - стодва яйца одинаковы с лица.

roman13091991
26 ноября 2015, 16:16

мне тоже не удобно пользоваться. лучше бы сделали так чтобы каждый выбирал для себя как ему удобней. в старом или новом виде

miledi.rainer
26 ноября 2015, 16:16

 Граждане! Куда делась настройка "Включить подписи к картинкам"?! Очень неудобно подводить курсор к каждому изображению, что-бы увидеть эту самую подпись. Верните функцию!

miledi.rainer
26 ноября 2015, 16:16

Граждане! Куда делась настройка "Включить подписи к картинкам"?! Очень неудобно подводить курсор к каждому изображению, что-бы увидеть эту самую подпись. Верните функцию!

anapasw
26 ноября 2015, 16:16
Не вижу причин, чтобы не оставить зеркало со старой прокруткой картинок. Гугл дал взятку, чтобы убить яндекс? Других мыслей нет.
belousov-evgeniy
26 ноября 2015, 16:16
ааааааааааааааа:(((((((((( уберите эту дурацкую тестовую версию картинок. Это то же, что было 5 лет назад, только вертикально: мотаешь-мотаешь-мотаешь картинки по одной. Такая свинья к 8 марта! ВЕРИНИИИИИИИТЕ, как было.
Ниочём
26 ноября 2015, 16:16
Жутко, неудобно, welcome to Google.
kolesnikov.gosha
26 ноября 2015, 16:16
Верните, старое в сто раз удобнее. Хоть бы сделали опрос пользователей.
lisenok-b77
26 ноября 2015, 16:16
мне не нравится.старый был удобнее, настроить картинку, т.е. параметры поиска, расширение...а теперь бредятина какая-то. Не удобно смотреть куда-то в бок...если не исправят...перейду в др.поисковик
Stilidi.K
26 ноября 2015, 16:16
Ребята новый поиск просто ужас!, без обид..старый был гораздо удобней, во многом из за отличного интерфейса пользуюсь именно Яндексом..верните пожалуйста пред идущий поиск.
С уважением.
Olga Piterskih
26 ноября 2015, 16:16
Всегда пользовалась поиском яндекса, т.к. было удобно просматривать картинки.  По этой причине никогда не жаловала google и т.п. ...
Поиск картинок в яндексе для меня превратился в КОШМАР!  Сегодня пыталась найти, как вернуть старый поиск - не нашла...
Видимо больше я не пользователь Яндекса....
felix-d
26 ноября 2015, 16:16
все крайне неудобно, верните предыдущее оформление поиска.
Евгений Синюков
26 ноября 2015, 16:16
полное г, как вернуться к старому виду если нельзя то мне такой сервис не нужен
Евгений Синюков
26 ноября 2015, 16:16
Ну и молчите пошел искать новый хостинг
Ольга М.
26 ноября 2015, 16:16
Ну и когда вернёте старый интерфейс? Пожалуй надо обратиться в суд, чтобы вы сначала спрашивали, нужно ли это потребителю или нет. ЯФ вообще скоро растеряет всех своих клиентов.
Ольга М.
26 ноября 2015, 16:16
Долго ждать-то? Верните старый по-хорошему!
seliankinaleksey
26 ноября 2015, 16:16
Ну зачем вы опять всё испортили. Как было добно раньше, листаешь, что понравилось, быстро, раз и сохранил в любом нужном мне разрешении. А теперь тыркаешь в картинку и ждёшь по 10 секунд.
И вобще мне кажется что на яндексе завёлся вредитель-сначало почту испоганили теперь и до фоток добрались. Неужели вам занятся нечем?
seliankinaleksey
26 ноября 2015, 16:16
В очередной раз испортили очень полезную для меня вещь- Яндекс фотки. Столько оттуда текстур качал всегда, а теперь даже заходить туда противно.
Ни тем Вы занимаетесь ребята :(
giviking
26 ноября 2015, 16:16
Очень не удобно, нельзя получить ссылку для форума для одного фото....
giviking
26 ноября 2015, 16:16
Можно было бы оствить и две версии, старую и новую....
elizabetarden
26 ноября 2015, 16:16
Если бы была возможность выбора, оставила бы себе прежнюю версию: удобно, просто, понятно. В новой-правое поле с комментариями отвлекает и просто раздражает: мелькающие "кружочки" при перелистывании фото-это нечто. Комментарии открываются частями до умопомрачения. Белое поле фото и поле комментариев находятся "поверх" основной страницы яндекс-фоток,частично закрывая её, при этом, во время просмотра "обрезки" информации основной страницы мешают восприятию. Честно, даже не хочется больше заходить.
Наталья
26 ноября 2015, 16:16
Очень неудобный интерфейс((  Просто слезы..  Куда дели кнопку открыть все размеры??   там же и адреса сайтов есть ..   это очень удобно, когда по картинке можно найти и статью..
Наталья
26 ноября 2015, 16:16
Внемлите гласу народа, будьте добры.   Верните хоть возможность выбора..  Это просто ужас!!!!   Раньше у Яндекса не было равных в интерфейсе,  от добра, добра не ищут, не надо портить отличный продукт!!!     
Niksprint90
26 ноября 2015, 16:16
если честно-то для меня это нововведение полное разочарование,раздражение  и шок! как выбирать размер фото? как и где теперь искать ссылки для вставки в форум? как и где посмотреть информацию о снимке?как теперь кадрировать снимок? просто несколько дней не заходил на страничку-а тут зашел-и на тебе! знал бы что будет такая хрень ,не заливал бы столько,единственное место где было все логично и понятно,теперь наверное придется искать что то другое
SimSimmma
26 ноября 2015, 16:16
старый лучше был
alexandrs
26 ноября 2015, 16:16
Отвратительные яндекс фотки :(Комментарии сбоку настолько неудобны что нет слов.Поисковик испортили,ну да фиг с ним,но фотоальбомы зачем?
Поделиться на форуме стало затруднительно,если не невозможно,редактор фото пропал,про название фото где-то сбоку вообще молчу.
Сделайте с этим безобразием что нить плиз !!!
arsnick
26 ноября 2015, 16:16
Новшество очень интересное. Но у меня не получается отправить комментарий.
Рем
26 ноября 2015, 16:16
Абсолютно неудобно, придется уходить на гул.
ArtemShuteev
26 ноября 2015, 16:16
не удобно листать картинки,они получаются с левой стороны в столбике у меня,просматривается только 5 картинок а раньше я мог больше просмотреть не открывая картинку,ерунда полная верните как было.
ArtemShuteev
26 ноября 2015, 16:16
так же не работает нормально поисковик,пишу картинки выносит варианты нажимаю подходящий мне вариант а в поисковик не вставляеет,приходится допечатывать полностью!!! ужасссссс!!!
gor-anatol
26 ноября 2015, 16:16
Прощай Яндекс-фотки. Стало не удобно , менее информационно и менее гибок. Старайтесь больше!
vostoky567mk
26 ноября 2015, 16:16
Ну спасибо вам разработчики.

Верните старый Яндекс.
Этот вообще бред от Googla.

Раньше при наборе чего-либо в строке - Яндекс выдовал и фотки и фидео ( что было ОЧ. удобно ) , а теперь какието кнопки сбоку.

Осталось логотипы сайтов с боков убрать.

Яндекс брал своей красотой, и простотой.
а теперь это очередная породия на Google.
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maks.maxim-1
26 ноября 2015, 16:16
ага... :-(
vladyan.kvd
26 ноября 2015, 16:16
Интерфес гов**, всё ужасно, некрасиво и неудобно, на мобильнике очень жёстко лагает. Раньше всё было аккуратно. Сделайте возможность вернуть.
Alex
26 ноября 2015, 16:16
давайте создадим инициативу на https://www.roi.ru/ , чтобы проголосовать за возможность менять старый интерфейс по желанию в настройках! новый интерфейс тормознутый, сколько уже яндексу нужно голосов, чтобы они это учли?!
maks.maxim-1
26 ноября 2015, 16:16
Ужасно. Хуже придумать уже нельзя - картинки выравниваются по краю - бесит, слева зачем-то не знай что поставили но самое ужасное это сами картинки... кто им подсказал просто выводить направо картинку... теперь нельзя взять выделить и удалить а мучительно тыкать в кнопку Backspace особенно если текст длинный. Неудобно, иконка картинок огорчает. когда ссылки справа были а сама картинка в центре без выравниваний было хорошо... а сейчас нет слов во что за день превратили нормальные картинки. работает гораздо медленнее. я зашел в катинки вот на фига мне нажимать поиск или видео??!! захочу - нажжму наверху; скопирую вставлю. Вы думаете, что облегчили жизнь пользователей, а получилось, что в разы ухудшили.
SladkajaN
26 ноября 2015, 16:16
абсолютно не удобно. раньше при поиске я сразу выставляла значение - горизонт или вертикаль, цветность, размер. Теперь это все сверху и скрыто. а мне некогда тыкаться вверх вниз, я их каждый день помногу ищу
love4559
26 ноября 2015, 16:16
Есть ли возможность вернуться к старому интерфейсу?
volondorv
26 ноября 2015, 16:16
а мне совсем не нравится новый поиск, не привычен, не удобен в использовании. Неплохо было бы оставить ссылку на старый поиск
ТАТА
26 ноября 2015, 16:16
Бог с ними, с картинками, но и в поисковике какие-то неприятные изменения, невозможно уточнить поиск по месту, времени , языку, дате, так как было раньше... МНЕ СОВСЕМ НЕ НРАВИТСЯ... была верна яндексу ТОЛЬКО по этой причине... перейду на другой поисковик, точно
Екатерина К
26 ноября 2015, 16:16
Всё время пользовалась Яндексом и была рада! Но после последних изменении.....Я ПРОСТО В ШОКЕ!!!Посоветуйте нормальный поисковик???
a11rad
26 ноября 2015, 16:16
Делать нечего, конечно придётся привыкать, но, с матюками.
Всё стало неудобнее. Это всё равно как к вам кто-то пришёл в дом и разложил все вещи по новым местам, и теперь попробуйте привыкнуть к этому порядку.
Спрашивается, а зачем?
Почему не дать возможность людям пользоваться привычным им интерфейсом.
Ненавижу за это программистов. Что за желание сломать чужие предпочтения об колено. Просто садизм какой-то.
Им видите ли кажется что так нам будет лучше.
Тьфу на Вас!
Михаил Керод
26 ноября 2015, 16:16
a11rad,
Яндекс ! давай до свидания ! сам , и все знакомые , пересаживаемся на гугл !
Александр
26 ноября 2015, 16:16
очень не нравится новый интерфейс.Выстраивание картинов по левому краю дико не нравится, и то что просматриваемая картинка  появляется справа, раньше она появлялась по середине. и если ищешь картинку с телефона, когда просматриваешь нужную,остальные выстраиваются слева в 2, а то и в 1 столбик, так что с телефона и планшета искать стало не удобно,с компа еще терпимо
ollmayn
26 ноября 2015, 16:16
Верните старый поиск по картинкам, было удобнее и информативнее.
Я пользуюсь поиском по картинкам так же часто как и обычным поиском, помогает, допустим, когда не знаешь что нужно точно. Например ввожу слово дом, нажимаю картинки, получаю двадцать картинок на экране. Не то, не то, прокручиваю, и вот, вроде то. Кликнул - если то, открыл в фоне сайт или картинку, и прокручиваю поиск дальше. "Не то" соответственно просто уезжало вверх и не мешалось.
Сейчас если кликнул по фото, и "то", и "не то" остается на пол экрана, зато дальнейшие фото для просмотра листаются всего четыре, и крутятся они узкой полосой слева, неудобной для анализа, а чтобы закрыть "не то" надо дважды попасть пальцем по крестику, и так много раз.  В общем на мой взгляд "раньше было привычнее, зато стало удобнее" не получилось, получилось как вот так:

Лето было хоть и холодное, зато малоснежное!
Чтоб я видел тебя на костылях, а ты меня одним глазом!
На работу нужно приходить либо вовремя, либо каждый день.

ollmayn
26 ноября 2015, 16:16
Сообразил: старый поиск был удобнее, зато новым я пользоваться перестал.
Agripina2012.2012
26 ноября 2015, 16:16
Ужасно неудобный поиск по картинкам, картинка справа перекрывается на треть рекламой, приходится открывать ее целиком. Раньше было значительно удобней.
astahova.bronzaikamen
26 ноября 2015, 16:16
Дайте людям выбор. Кто хочет старый, кто новый. Пусть каждый выбирает для себя. С картами яндекс с новым интерфейсом тоже далеко не все удобно.
алексей с.
7 марта 2018, 19:13
Атстой,нет слов адин мат....

алексей с.
7 марта 2018, 19:15
Гавно где мой комент,над чем глумица где фото 

алексей с.
7 марта 2018, 19:17
А Миня удаляют нет слов....
avdei555
вчера, 13:25
я бы почитал коменты на сторонних опросниках и как бы я не нашел тех кому бы это понравилось...