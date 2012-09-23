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Поиск, который построил Яндекс

День рождения у Яндекса был вчера (именно 23 сентября 1997 года на выставке SofTool была анонсирована поисковая машина Yandex.ru). Но мы решили, что воскресенье вы проведете с семьей, а с нами отметите праздник сегодня.

Как многие уже заметили, сегодня на главной странице вместо логотипа — классическая задача для моделирования эвристических алгоритмов. Решают ее обычно через количество перемещений и поиск манхэттенского расстояния между каждой фигурой с числом и её позицией в собранной комбинации. Задачу эту в виде головоломки с костяшками решают с конца XIX века, а выход можно найти из более чем триллиона вариантов. Видимо, здесь нужно сказать, что речь всего лишь о «пятнашках», но какие глубины кроются за этим легкомысленным названием! Вот они как раз сегодня и на главной. Используйте мышку, голову и везение, и выход найдётся.



А когда соберете (или оставите отчаянные попытки), смотрите подготовленный нами к 15-летию номер художественной самодеятельности — узнавайте лица, места и голоса.



С днём рождения, Яндекс! Не за горами 16+
505 комментариев
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imadina
26 ноября 2015, 16:15

Поздравляю!

ЗЫ. И за "пятнашки" спасибо :).

Aster70
26 ноября 2015, 16:15

Пряздрявляююю!!!  Вы молодцы!!!

rkuznetsov
26 ноября 2015, 16:15

присоединяюсь к поздравлениям!

n.iwin2013
26 ноября 2015, 16:15

И я,и я,и я того же мнения! С праздничком! Здоровья!:-D

Marat S
26 ноября 2015, 16:15

Без флеша не смогли обойтись.

 

А вот гогуль может без него. 

imadina
26 ноября 2015, 16:15

В чем проблема, Марат?

Критиковать легко. А делов то для вас - всего ничего.

Устраиваетесь в Яндекс и делаете без флеша и еще лучше, чем в Гугле.

Или поступаете на работу в Гугл и делаете так, что доля его на поисковом рынке в Рунете перевалила за 50%. 

Удачи! ;).

musienko-nick
26 ноября 2015, 16:15

Если бы было так просто устроиться))) 

imadina
26 ноября 2015, 16:15

Конечно, куда проще в интернетиках критиковать и считать себя умным и крутым, не правда, ли? ;)

musienko-nick
26 ноября 2015, 16:15

да-да-даааааа =)

Tim
26 ноября 2015, 16:15

(+1)

Marat S
26 ноября 2015, 16:15

Проблема в том, что раз они сами не смогли, то я, который НЕ программист, тем более не буду тужиться.

imadina
26 ноября 2015, 16:15

А почему вы думаете, что "не смогли". Почему не берете в расчет "не захотели" или "нашли другое решение". Или считаете, что обязательно должны делать как у Гугла? Странный подход.

ЗЫ. Почему программистом? В Яндексе не только программисты работают, там еще менеджеры  и дизайнеры есть, например. Тем более вы знаете, как НАДО делать ;-).

 

 

Marat S
26 ноября 2015, 16:15

Да успокойтесь, работает питнашка без флеша.

Golubev91
26 ноября 2015, 16:15

а что плохово во флеше? вот html5 это смерть, это да...

Sergey S.
26 ноября 2015, 16:15

А что не так с HTML5?

Golubev91
26 ноября 2015, 16:15

HTML5 жутко тормознутая и с открытыми исходными кодами

zuvladimir
26 ноября 2015, 16:15

что это за бред :-D

Sergey S.
26 ноября 2015, 16:15

Что? О_О

 

Golubev91
26 ноября 2015, 16:15

я видел сайты, сделанные в html5, например презентация машины, и они у меня тормозили, а на флеше аналогичные сайты просто летали 

Sergey S.
26 ноября 2015, 16:15

Очевидно, что у вас "несостыковки" в программном обеспечении или аппаратных средствах нежели это проблема сырости новшеств HTML5.

Golubev91
26 ноября 2015, 16:15

у меня новый ноут, такие проблемы маловероятны

yanur
26 ноября 2015, 16:15

флеш не работает в новых андройд смартфонах, а значит кое -кто всё чаще и чаще не будет смотреть ваш флеш

Golubev91
26 ноября 2015, 16:15

флэш продолжит существовать в Adobe Air'e, в том числе и на мобильных устройствах. это значит что прекратит существование только браузерный флэш. 

мое мнение - адоб отказался от не выгодной ветки, чтобы сосредоточить все силы на своем кроссплатформенном продукте 

Alenov
26 ноября 2015, 16:15
какие к черту смартфоны, вон за пределами москвы есть люди с motorola slvr l9 и им подобными, тут не то что флэш, тут и обыкновенный html порой тяжело загрузить
Vasilesk
26 ноября 2015, 16:15

Да ладно Вам, за html5 будущее

nochnoy
26 ноября 2015, 16:15

Похоже, уже нет. В мобильных устройствах всё будут делать в виде приложений. Скрипач не нужен. Будущее за языками типа haxe которые умеют компилироваться под десятки платформ - под тот же флеш и html5.

Golubev91
26 ноября 2015, 16:15

+1

Алексей
26 ноября 2015, 16:15

Ну, по контекстной рекламе Яндексу есть куда расти. Гугл тут вне конкуренции. И дешевле за клик, и релевантность выше.

vkhai
26 ноября 2015, 16:15

То есть если нас не устраивет айфон - надо устраиваться в Эппл? :)

 

Может быть проще купить Андройд, или в данном случае воспользоваться Гугл?

 

По теме с днём рождения.

imadina
26 ноября 2015, 16:15
Отойдя в сторону от дискуссий на разные темы, призываю посмотреть на ситуацию с другой стороны: к имениннику на день рождения приходит некий господин в одежде мрачной черно-коричневой расцветки и вместо поздравления  начинает его учить жизни. А может, лучше было просто мимо пройти ;)?
bobrosvin
26 ноября 2015, 16:15

Мадин, это бесполезно :) Вокруг нас всегда толпа неимоверно крутых парней, которые всегда все знают и умеют, но... ни хрена не делают. Трепачи, одним словом. Не обращай внимания :)

imadina
26 ноября 2015, 16:15
:)))
saitego
26 ноября 2015, 16:15
На андроид не работает флеш. А проблема это у вас - с критикой)))
imadina
26 ноября 2015, 16:15

Критика - вещь хорошая, особенно, когда уместная.

А то, что на андроиде флеш не работает - это проблема не Яндекса, а Андроида :).

 

Ezj
26 ноября 2015, 16:15

из флеша там только баннер, не??

Marat S
26 ноября 2015, 16:15

Только пятнашка. У гогуля во время олимпиады были посложнее игры, всякие гребуны, бегуны, баскетболисты.

Александр Соболев
26 ноября 2015, 16:15

С чего ты взял, что пятнашки написаны на Flash? По-моему на Java.

Marat S
26 ноября 2015, 16:15

Да-да, без флеша тоже. В браузере с кривым джавом грузит флеш вместо.

kramolnic
26 ноября 2015, 16:15

На Javascript, если точно. Еще точнее - с использованием HTML5 Canvas.

rinat.r.z
26 ноября 2015, 16:15

пятнашка не на флеше сделана, скорее JavaScript  или что-то вроде того...

Marat S
26 ноября 2015, 16:15

Конкурс "ЯПатриот" окончен, все, кто защищал Яндех, подойдите в головной офис за призами!!!

Ezj
26 ноября 2015, 16:15

Там используется JavaScript и canvas =)) ничем не хуже гугля... Да и я, в общем то, не сомневаюсь что специалистам яндекса под силу сделать мини игры как у гугля :)

dolcom
26 ноября 2015, 16:15

вообще-то "пятнашки" сделаны не на флэше

 

Aloisio Musso
26 ноября 2015, 16:15

На Canvas, вообще-то

 

dolcom
26 ноября 2015, 16:15

Я знаю, что на Canvas

badboy100500
26 ноября 2015, 16:15

Марат, пусть они не сделали как  у гугля, но зато они построили с нуля, самую востребованную поисковую систему РУНЕТА!!! это тебе не рыбу ловить...Мы должны сказать спасибо, команде разработчиков,дизайнерам и инжинерам на которых все это держится!  

Пы. Сы.:С праздником, ребят)

Marat S
26 ноября 2015, 16:15

Да все там хорошо, не кирпичись. хари рама!

studport
26 ноября 2015, 16:15

Марат это не флеш а HTML5 тег canvas и яваскрипт, если Вы про пазл...

Marat S
26 ноября 2015, 16:15

Вам достается приз конкурса "ЯПатриот"- кофемолка!

 

И книга "Как расставить запятые, если лень и западло?" 

ali-clio
26 ноября 2015, 16:15

а как вам удалось ответить на пост опубликованный в 11:09, в 11:08?))

ali-clio
26 ноября 2015, 16:15

всё, дошло!))

Комментарий удалён
tamniko
26 ноября 2015, 16:15

А когда пишите на обозрение всему миру, нельзя ли проследить за орфографией, тем более, когда так много критики!

А Яндексу за все спасибо, за поиск, за видео, за помощь в решении очень многих вопросов! Спасибо!

esenkov.egor
26 ноября 2015, 16:15

"пишЕте"

Oleg2838
26 ноября 2015, 16:15

ты

олень

nochnoy
26 ноября 2015, 16:15

нет ты!

sergeevio
26 ноября 2015, 16:15

"пишЕте"

Конечно можно, "отличник") Это называется сам себя дурочком выставил.

Казначеев Даниил
26 ноября 2015, 16:15

Дурочком, ага

sergeevio
26 ноября 2015, 16:15

Я не знаю он это или она, поэтому выбрал что-то среднее)

vardox
26 ноября 2015, 16:15

Прелестная пишется через И! проверочное слово- прелесть...

nelly-wn
26 ноября 2015, 16:15

очень-очень здорово, поздравляю, Яндекс:)))

shitkovsky2011
26 ноября 2015, 16:15

Поздравляю, Яндекс!!!!, как хороше что ты есть.

ksiv
26 ноября 2015, 16:15

C Праздником!

Димка Свет
26 ноября 2015, 16:15

Happy Birthday!

forisuk
26 ноября 2015, 16:15

Поздравляю!

super-leton
26 ноября 2015, 16:15

С днём рождения! Да хороший сайт и сервис Яндекс хороший, особенно нравится спутниковая система!

flikop-katya
26 ноября 2015, 16:15

С днём рождения! Так держать!

potaschov2010
26 ноября 2015, 16:15

Такое говно!)

akir77
26 ноября 2015, 16:15

Никто и не заметил ))) 

Яндекс молодец и это - бесспорно! Однако, гугл все еще лучший.

musienko-nick
26 ноября 2015, 16:15

а с порно вообще бы порвал все  рейтинги....

 

fer-gust
26 ноября 2015, 16:15

(+1):-D

Максим
26 ноября 2015, 16:15

(+1):-D

telkovroman
26 ноября 2015, 16:15

поддерживаю... полная х..ня

Egor4299
26 ноября 2015, 16:15

Пфф.. Этот твой гугл и рядом с Яндексом не стоял!

phoenix.diana
26 ноября 2015, 16:15

По дизайну - да, не стоял. В Трындексе дизайн и юзабилити - выше всяких похвал! Чего только стоит сказать то, что в Гугломэйле я не могу стопку писем переслать за раз. Вот просто не могу и все, нет такой "фичи"!

С другой стороны, Яндекс именно как поиск - нервно курит в сторонке. Сколько уже раз бывало что ищу в Яндексе - выходит всякая тупня, а ищу в Гуголе - в первой пятерке именно то, что нужно.

И в любом случае, несмотря на критику - с Днем рождения!! (+1)

patriks0
26 ноября 2015, 16:15
Вот только Гугль почему-то раздачу дает без учета региона (хотя регион и проставлен) и искать им те же товары и услуги очень неудобно. Зачем мне в Москве инет-магазины и сайты из кукуева? А вот в Яндексе такого винегрета нет, так что кому как. Я за Яндекс!(+1)
maloy1986
26 ноября 2015, 16:15

Да полностью согласен!!!(+1)

alexdu20
26 ноября 2015, 16:15

С Днём Рожденья! Молодцы! Ищите и обрящете.

phoenix.diana
26 ноября 2015, 16:15

На вкус и цвет - фломастеры разные ;-)

Радик Каримов
26 ноября 2015, 16:15

Поздравляю!

Marat S
26 ноября 2015, 16:15

Хоть я и пользуюсь часто ссылкой внизу страницы на другие поисковые системы, но то, что она (ссылка) есть, меня заставляет гордиться Яндехом.

 

Еще Яндех в поиске по блогам выдает текст как есть. Написано "хер-манда-джигурда" так и показывает.

 

А если напишешь в форму обратной связи, то тебе ответит человек, а не машина-убийца.

 

Еще очень нравится как нажимаются кнопки. Даже в Опере они работают и не глючат. Некоторым программистам до такого как до Китая раком.

 

С днем рождения, Яндех! Молодцы!

skifhohol
26 ноября 2015, 16:15

Мои Поздравления!!!

ale-one
26 ноября 2015, 16:15

С днем рождения!

Артём Васильич
26 ноября 2015, 16:15

Мои поздравления.

andrei.gerasimchuk
26 ноября 2015, 16:15

[:]|||||||||[:]С праздником яндекс ты лучший))

Korotkih2024
26 ноября 2015, 16:15

С Днём Рождения, Яндекс! Предлагаю выслать всем по 100 рублей на Яндекс.Деньги!

tucnoc52
26 ноября 2015, 16:15

:-)(love)(+1)

Кочергина Клавдия
26 ноября 2015, 16:15

С днём рождения, Яндекс! ("Я" - типа, красная такая)

hebb1914
26 ноября 2015, 16:15

Милый прекрасный Яндекс, с днём рождения! Спасибо, что индексируешь и помнишь то, чего не помнит Гугл! 

Завод ПРОФИ
26 ноября 2015, 16:15

всех благ

zhuzha1
26 ноября 2015, 16:15

Всех баг )))))

гыгыгы

allerit
26 ноября 2015, 16:15

С праздником. К 18+ будете собирать поисковую машину в армию?)

nemo-q.dima
26 ноября 2015, 16:15

на 0:18 не видно ни Симфи ни Одессы (:

nemo-q.dima
26 ноября 2015, 16:15

оч. здорово, молодцы!

uniq-ip
26 ноября 2015, 16:15

Где "оставлять отчаяные попытки"? ;-)

hitmn
26 ноября 2015, 16:15

Как говорил Илья Мэддисон - О НеТ, тОлькО не ПятНаяшКи!!!

Vadulkin2007
26 ноября 2015, 16:15

...еще один повод тобою гордитЦА.... С ДР Яндекс

megaresources2004
26 ноября 2015, 16:15

:-) Поздравляем с 15 летием!

Подросток ещё... :) Рости Яндекс, рости и не поддавайся!

evsyuckov.victor
26 ноября 2015, 16:15

по исковик просто супер удобный и настроить под себя можно как хиеш а самое главно ни бесит как в се остальные к тамуже ани ебанутые паэтому я выбираю только ЯНДЕКС

 

gexon.zuev
26 ноября 2015, 16:15

Ты писать научись, а потом комменты пиши.

malimon1995
26 ноября 2015, 16:15

С юбилеем!!!

serg-zhuk
26 ноября 2015, 16:15

Поздравляем с маленьким юбилеем!

Хочется, что бы руководство Яндекса и дальше проводило курс на количественный и качественный рост. Например, взялось бы за операционную систему. Почему нет? Американцы могут, а мы разве хуже? Сделали же интернет браузер.

spima
26 ноября 2015, 16:15

Интернет браузер сделал гугл, яндекс его только модифицировал.

Так что не надо "трали-вали".

gexon.zuev
26 ноября 2015, 16:15

Гугл тоже не сам делал! Chromium - вот основа всех "хромов"!

holycookie
26 ноября 2015, 16:15

Chromium - разработка гугла...

sell.smirnov
26 ноября 2015, 16:15

бред несешь, не путай хромиум и гугл хром.

icq-42212555
26 ноября 2015, 16:15

хахахах:-D ой дети)))

Артем
26 ноября 2015, 16:15

Chromium (МФА 'krəumɪəmангл. chromium — хром) — веб-браузер с открытым исходным кодом, разработанный компаниейGoogle (c) wiki

Ты не далекий такой) Они же и выложили исходники в виде хромиума

holycookie
26 ноября 2015, 16:15

о боги... 

serg-zhuk
26 ноября 2015, 16:15

Пусть модифицировали. Главное есть, и наше. А, я смотрю, spima не патриот.

spima
26 ноября 2015, 16:15

очень странно, я думал ты школньник.

У нас есть много чем гордиться, к примеру первым российским телефоном, который собирается в малазии. Или национальной мобильной системой РоМоС. Это всё даже в новостях показывали, а хромиум от яндекса - нет, потому, что нечем тут гордиться

Галина
26 ноября 2015, 16:15
zvuki-tut
26 ноября 2015, 16:15

Поздравляю, дальнейшего развития! Спасибо, за хостинг и многое другое!

 

Daxterz
26 ноября 2015, 16:15

Спасибо вам, за то что вы делаете !!! с Днем рождения вас всех !!

telkovroman
26 ноября 2015, 16:15

обращение ко всем кто может и не может изменить наш менталитет!!!

у нас ни чего нет своего в сетях инет, программ.

галимая винда, поисковики и т.д. хочу своего - российского

или куча дебилов из штатов круче нас?

нашей стране 13 веков и мы не обладаем в этой области ни чем...

свои компы операционные системы и т.д.

"яндекс с днём рождения" да вы чё по охуивали что ли

 

spima
26 ноября 2015, 16:15

вам к задорнову

telkovroman
26 ноября 2015, 16:15

как говориться жо.. слова не довали

Nagi-man
26 ноября 2015, 16:15

вот-вот не давали, а Вы разговорились o_O

telkovroman
26 ноября 2015, 16:15

не хочу никого унижать...

не навижу штаты... и очень ЛЮБЛЮ СВОЮ РОДИНУ...

если бы не знал то молчал... все разработки наши...

icexpress
26 ноября 2015, 16:15

Я тоже ненавижу штаты и люблю Россию, а еще я люблю русский язык. Как минимум, я проявляю свою любовь грамотностью. А Вы???

P.S.

Яндекс - не Гугл, но и не РАМБЛЕР (Богу слава)

С пятнашкой Вас, парни!!!

titov55.titov
26 ноября 2015, 16:15

Отчасти верно! А кто нашим мешает???

icexpress
26 ноября 2015, 16:15

"Не навижу"

Вот они и мешают.

Трояков наполучают, на отебись, так сказать.

а потом ищим спецов......

А кто ненавидит, тот уже давно в Гугле тусит и не парится...

icexpress
26 ноября 2015, 16:15

"Не навижу"

Кто ненавидит, того уж давно перетянули не на нашу сторону.

А вот "не навис.ники" тусят на наших просторах. Дабы не берут их ни туда, да и тут они не жданные гости. Вот и остается им только и делть, что троллить на людей нормальных.

proWC.ru
26 ноября 2015, 16:15

Всех благ ! ;-)

igor-malushev
26 ноября 2015, 16:15

это ты дебил,в том то и дело что россия для нас ни чего не делает,а если бы поисковиков и интернета небыло в россии то были бы как в деревне!!!!!скажи спасибо

 

telkovroman
26 ноября 2015, 16:15

на х.. послан ты и твоя идеология

все разработки российские, подоваемые тебе подпатентом штатов

Иван Александрович
26 ноября 2015, 16:15

чему сказать спасибо???
 

per1842
26 ноября 2015, 16:15

!!Ура!

Чтоб вы нам были!

angelina-petukhova
26 ноября 2015, 16:15

С днюшкой!!! ^^

Леонид
26 ноября 2015, 16:15

Возраст опасный ,переходный,будьте осторожны! Мне бы поздравить Вас, а я предостерегаю...

konohvil
26 ноября 2015, 16:15

С Днем "варенья", Яндекс! Спасибо тебе за заботу о нас!

d.golenko
26 ноября 2015, 16:15

молодец яндекс лучший!

ms.popova2010
26 ноября 2015, 16:15

Все равно, ты Яндекс, лучший!!! С днем рожденя тебя!!!(love)

samer7
26 ноября 2015, 16:15

Поздравляю! Уже 10 лет моя почта только на яндексе, и до сих пор считаю вас лучшими! :)

Vladimir
26 ноября 2015, 16:15

 с юбилеем!!!!!!!! Яндекс самый удобный,безопастный,Браузер сижу только на нём,  А почта ваша вообще очень радует)))))) оставайтесь с нами всегда _______!!!!!!!!!!!!(B)

Таня
26 ноября 2015, 16:15

Поздравляю!!!!!!!

user4466
26 ноября 2015, 16:15

Вот тут как-то поживее будет.

 

 

lovser1970
26 ноября 2015, 16:15

С днём рождения, Яндекс!

druzhkov1995
26 ноября 2015, 16:15

Молодцы!)

stalker91094
26 ноября 2015, 16:15

Поздравляю!))

litvekov
26 ноября 2015, 16:15

Лет 8 назад перешёл на яндекс с рамблера и гугла, ни разу не пожалел. Спасибо за сервис!

Поздравляю с днюхой!

dima0024
26 ноября 2015, 16:15

А кто ещё догадался проверить QR-коды там. в ролике?

На левом было написано www.yandex.ru

А вот на втором - текст:

Глокая куздра штеко будланула бокра и кудрячит бокрёнка

Честное слово, сами проверьте, если не верите)

 

alegenkaV
26 ноября 2015, 16:15

«Напитки» на Яндекс.Фотках
Владимир Д.
26 ноября 2015, 16:15

Поздравляю! Ты лучший !

mr.tigrina
26 ноября 2015, 16:15

Поздравляювесь коллектив и ЯНДЕКС с лнём рождения!!! Желаю успехов и удач в Вашей работе!! Пользуюсь Яндексом с 2004 года и ещё ни разу не разочаровался! Держите хвост пистолетом и плюйте на всех недоброжелателей с самой высокой колокольни!!(+1)(+1)(+1)(+1)(+1)

hobby65
26 ноября 2015, 16:15

Поздравляю!

galinabadaeva
26 ноября 2015, 16:15

С днем рождения Яндекс!!!

vrv17
26 ноября 2015, 16:15

С юбилеем!!!

white-studio
26 ноября 2015, 16:15

С Днем рождения! Удачи Вам!

kris.mandrik2010
26 ноября 2015, 16:15

:-) поздравляю

 

malina654321
26 ноября 2015, 16:15

С днем рождения ЯНДЕКС ,я доверяю только ВАМ и мне нрвиться ВАШ ЯНДЕКС ,успехов в ВАШЕЙ работе .

валера
26 ноября 2015, 16:15

Поздравляю!!! не останавливаитесь на достигнутом!

 

SKIrinushka
26 ноября 2015, 16:15

(+1)(love)[:]||||[:];-):-)С ДнёмРождения!!!Спасибо и Удачи!!!

uramusic
26 ноября 2015, 16:15

Яндекс - лучший!!! Продолжайте в том же духе.

З.Ы. С Днем Варенья;-)

chita375
26 ноября 2015, 16:15

С днём рождения, Яндекс! Спасибо за ваш труд, Вы лучшие!!!!!!!!

Itazura.Neko
26 ноября 2015, 16:15

С днем рождения! :-)

Алексей К.
26 ноября 2015, 16:15

Поздравляю. вы молодцы!

geleznydrovosek
26 ноября 2015, 16:15

Вы лучшие!С Днём Рождения!Удачи и процветания!

opopxd
26 ноября 2015, 16:15

вот лица с которыми можно напиться)))) с др

managertravel
26 ноября 2015, 16:15

V. Ostio присоединяется и поздравляет YANDEX с очень хорошим поиском !!! Так дерзать !!! К вершинам IT индустрии !!! Возможно коллектив подумывает о семантике 22 (да, да,) двадцать второго века "semimilniye shagi Inter net ta uje tam@" Даешь платформу Web 3.0 и скорость 4G !!! А мы (пользователи) подмогнем!!!

S UVAJENIYEM managertravel@mail.ru

managertravel
26 ноября 2015, 16:15

V. Ostio присоединяется и поздравляет YANDEX с очень хорошим поиском !!! Так дерзать !!! К вершинам IT индустрии !!! Возможно коллектив подумывает о семантике 22 (да, да,) двадцать второго века "semimilniye shagi Inter net ta uje tam@" Даешь платформу Web 3.0 и скорость 4G !!! А мы (пользователи) подмогнем!!!

S UVAJENIYEM managertravel@mail.ru

badaninasvetlana
26 ноября 2015, 16:15

С днем рождения!!!!:-)(love)(B)Поздравляю,желаю дальше развиваться!!!!!!

Чтоб сделали мне что-нибудь поновееB-)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
managertravel
26 ноября 2015, 16:15

V. Ostio присоединяется и поздравляет YANDEX с очень хорошим поиском !!! Так дерзать !!! К вершинам IT индустрии !!! Возможно коллектив подумывает о семантике 22 (да, да,) двадцать второго века "semimilniye shagi Inter net ta uje tam@" Даешь платформу Web 3.0 и скорость 4G !!! А мы (пользователи) подмогнем!!!

S UVAJENIYEM managertravel@mail.ru

hebr
26 ноября 2015, 16:15

пз с ДР. 

tevasya
26 ноября 2015, 16:15

Поздравляю!!! (B)

Иван Александрович
26 ноября 2015, 16:15

С Днем Рождения!:-)

Плохотнюк Сергей
26 ноября 2015, 16:15

Поздравляю! Спасибо, что вы есть!

schoolroller
26 ноября 2015, 16:15

Вот ролик, который не хочет грузиться.

Вот еба;3й яндекс, ну что за тупица? 

seregarsentev
26 ноября 2015, 16:15

Пусть всегда будет Солнце! Пусть всегда будет Поиск! Пусть всегда буду Ya.ru! 

Shamilik
26 ноября 2015, 16:15

Гло́кая ку́здра ште́ко будлану́ла бо́кра и курдя́чит бокрёнка

Ильвир
26 ноября 2015, 16:15

Поздравляю! Надеюсь дольше только лучше(love)

MakCar
26 ноября 2015, 16:15

Яндекс? а что это?

valmat
26 ноября 2015, 16:15

Поздравляю, а где оффлайн карты и навигация для мобильных?

Раньше оффлайн карты с поиском были, а сейчас что-то сломалось?

Ya.kzrv
26 ноября 2015, 16:15

С Днём рождения, Яндекс!

windscooter2009
26 ноября 2015, 16:15

Пусть будут и Яндекс и Гугл-пугл и мыло-поиск и Рамблер и Бабовлом-Ребята!!! Давайте жить дружно!(с)

nikitenkoaleksandr
26 ноября 2015, 16:15

C Днем Рожденья, Яндекс и весь его коллектив!!! Вот уж действительно сервис от Бога!!! Спасибо Вам!!! 

stepan4enko.lar
26 ноября 2015, 16:15

С днём рождения! С годами мы умнеем!

 

rovole
26 ноября 2015, 16:15

ПОЗДРАВЛЯЮ!!!!

TPBdon
26 ноября 2015, 16:15

С денюхой!!!

hotslava
26 ноября 2015, 16:15

Поздравляю!

Рад, что вы есть!

amos-seo
26 ноября 2015, 16:15

Яндекс, может, и не всегда, и не во всём лучший (пока), но он - наше национальное достояние. Наш противовес бужруйским поисковикам, которые уже безраздельно властвовали бы у нас, не будь Яшки

ilavka
26 ноября 2015, 16:15

с днюхой, Яндекс! (B)

popov.romanpo
26 ноября 2015, 16:15

Яндекс, Поздравляю с 15-летием! Очень удобный и эгономичный! Приятный и простой в управление! Будь всегда таким! Popov.romanpo@yandex.ru

Владимир
26 ноября 2015, 16:15

С днем рождения! Вы лучшие! гугл в пролете ...Кто не дооценивает яндекс, тот просто тУпит :)

vanina.lyudmila2010
26 ноября 2015, 16:15

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Владислав
26 ноября 2015, 16:15

Поздравляю!!! Так держать!!! Молодцы!!!

nk466
26 ноября 2015, 16:15

ЯНДЕКС - мой любимый друг и помощник! (love)

valer-danilenko
26 ноября 2015, 16:15

поздравляю вас с 15 летием и всех людей которые поддерживают работу яндекса

 

Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 16:15

Поздравляю с 15-тилетием!!! Урааа!!![:]|||||||||[:]

ksana.prohorova
26 ноября 2015, 16:15

Спасибо, Яндекс!!! Мой первый! Мой любимый! ;-)

bonaro1603
26 ноября 2015, 16:15

Яндекс, с праздничком, тАким вот БОЛЬШИМ!!!! Только ты!!

abalihin.n
26 ноября 2015, 16:15

ПОЗДРАВЛЯЮ

 

super.zalya2012
26 ноября 2015, 16:15

с днём рождения(love)

Николай Пузырин
26 ноября 2015, 16:15

Эх, школоло :)

С днем рождения, Яндекс!

abalihin.n
26 ноября 2015, 16:15

ПОЗДРАВЛЯЮ !!!

oleh2002
26 ноября 2015, 16:15

С Днюшкой!!! Ура-ура-ура!! 9 лет моя стартовая. Желаю процветания, расширения и побед!!! ЗЫ. За маркет отдельное мега спасибо!!!

RyabtsevAI
26 ноября 2015, 16:15

молодцы!!

Павел Шамардин
26 ноября 2015, 16:15

;-) Яндекс круче всех!!!! Гугл и Майл Хуйня!!!:-$

Ingrida Trukanova
26 ноября 2015, 16:15

С днём рождения Яндекс. Живи вечно.

dva
26 ноября 2015, 16:15

С днём рождения, Яндекс! [:]||||||[:](B)

ssynn
26 ноября 2015, 16:15

С днём!!! Спасибо вам что вы есть у нас!!! Успеха!

krei7
26 ноября 2015, 16:15

Ды судя по повторяющимся новостям - оттянулись чуваки суперррр!!!!!!!!

Дмитрий
26 ноября 2015, 16:15

Сднем рождения![:]|||||||||[:]Продолжайте в том же духе и будет Вам счастье;-)

inime-mo
26 ноября 2015, 16:15

видео отстой

ehl1010
26 ноября 2015, 16:15

[:]||||[:]С Днем Рождения![:]|||||||||[:]:-)

Bohlen Anders Katya
26 ноября 2015, 16:15

:-)Спасибо яндекс за почту и за всё! с днём варенья!желаю удачи во всём.

mark851
26 ноября 2015, 16:15

А я так и не научился пятнашки складывать))) С праздником!:-D

PUMA181
26 ноября 2015, 16:15

С днюхой тебя дорогой мой яндекс!!!!!!!!!!!! Давай продвигайся......

ale463200920091
26 ноября 2015, 16:15

С Днем Варенья, ЯНДЕКС!

Переходный возраст, береги себя! Будь таким, чтобы можно было сказать: -В связях, порочащих истинного арийца, замечен не был! Настоящий полковник!;-):-)

s.shiva2011
26 ноября 2015, 16:15

:-)поздравляю [:]||||||[:](+1)

Мизроб Кенжаев
26 ноября 2015, 16:15

Не Яндекс ли заставляет Google развиваться? И наоборот))

Так держать!

Man-3d
26 ноября 2015, 16:15

Да ну лажа, без рифмы, развели как дурачка: на стартовой странице сервер показан, а на видео его нет.

SokolProm
26 ноября 2015, 16:15

Happy Birthday! Яндекс вы ЛУЧШИЕ!!!

goar-m
26 ноября 2015, 16:15

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
СПАСИБО, что ВЫ ЕСТЬ.(love)

MarkRubenstein82
26 ноября 2015, 16:15

Поздравляшки!

 

p.s Пожалуйста, оставайтесь именно Российской компанией. Так приятно, когда знаешь, что этот Сервис именно Наш.

dorf2014
26 ноября 2015, 16:15

Поздравляю!!!(B)

Сотрудничайте с нигмой!!!

Догоните и обгоните гугл!!! :-)

Сотрудничайте в сфере образования с ВУЗами по темам образовательного софта!!!

Догоните и обгоните Микрософт!!!:-)

Сотрудничайте с мейлом по банковской сфере!!!

Догоните и обгоните ММВБ!!!:-)

Удачи во всем и продолжение стабильности в делах!!!

 

Kitova
26 ноября 2015, 16:15

класс! с днюхой вас!!!

vintilov.eugeny
26 ноября 2015, 16:15

Яша давай и дальше так держи. Не подкачай.

Анатолий Леонов
26 ноября 2015, 16:15

Грац вас)

sasha2011st
26 ноября 2015, 16:15

Позравляю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :-)

alex-kardone
26 ноября 2015, 16:15

Поздравляю!

Евгений Кошелев
26 ноября 2015, 16:15

Я привык, что еще сказать

 

WELDDISK
26 ноября 2015, 16:15

Первый голос бобука @bobuk

Tomik4
26 ноября 2015, 16:15

у меня тоже 23 день рождения)

яндекс малолетка, мне уже 17 хD х [шутка] 

marozov.2013
26 ноября 2015, 16:15

прикольно(+1)

devaan
26 ноября 2015, 16:15

Ура! Яндекс - лучший!

С Днем Варенья!!!

Ирма Лаки
26 ноября 2015, 16:15

С днем рождения, Яндекс!!!ты супер!!!!

ya-gitaros
26 ноября 2015, 16:15
Официальный день рождения поисковой системы Yandex.Ru – 23 сентября 1997. В этот день система была анонсирована на выставке Softool в Москве. Яндекс образца 1997 года учитывал морфологию русского языка, расстояние между словами и умел ранжировать документы в соответствии с их релевантностью заданному запросу.


В связи с этим, http://www.nagitare.biz поздравляет Яндекс с Днем рождения. Желает: развития, новых идей, талантливых сотрудников, новых сервисов, расти и нравиться пользователю.

На досуге вот создал если можно так выразиться музыкальную открытку.
(Сделаете по громче запись тихая).
http://nagitare.biz/zapis_0014.mp3
elizavetareshetova
26 ноября 2015, 16:15

А ведь действительно 15 лет уже переходный возраст. Но это самые лучшие годы в жизни=)  お誕生日おめでとう ( С днем рождения на Японском)

go-go-dima
26 ноября 2015, 16:15

А у меня вот тоже день рождения 23 сентября. День Осеннего равноденствия, праздник плодородия, окончание урожайного сезона.....у всех народов мира в древности это был праздник....один только минус....Я не знаю, Дева я или весы??

Евгений
26 ноября 2015, 16:15

Яндекс - молодцы! Так держать!

comequip
26 ноября 2015, 16:15

Поздравляю! И, как говорится, желаю вам еще долго толпиться, на благо свое и других потрудиться! А у нас тогда будут деньжата водиться, т.к. на первой странице многие очень хотят разместиться!  ;-)

Alex
26 ноября 2015, 16:15

С Новым Годом! Растите большие! ;-)

 

bc999
26 ноября 2015, 16:15

на коленке сделано ИМХО =)
печалит что сперли дизайн поиска по картинкам от гугла 

masterfs
26 ноября 2015, 16:15

Поздравляю сотрудников Яндекс с пятьнадцатилетием!!! Вы огромные молодцы - для меня это самый лучший поисковик))))))))))))))

ladyvirti
26 ноября 2015, 16:15

Дорогой Яндекс! С Днем Рождения! Вы - лучшие!!!

d.rudakoff2012
26 ноября 2015, 16:15

Поздравляю! :-)

Яндекс лучше Google в 100000000000000000000 раз!!!!!!!!!!!!!!!!!![:]|||||||||[:]

(+1)

heleniqueen1
26 ноября 2015, 16:15

С Днём Варенья, Яндекс!!! Я тебя люблю, ТЫ- ЛУЧШИЙ!!!!

ekaterina.gorshkowa2013
26 ноября 2015, 16:15

ПОЗДРАВЛЯЮ. УДАЧИ В БУДУЩЕМ!!!!!!!!!(love)

Андрей
26 ноября 2015, 16:15

Люблю ЯНДЕКС! поздровляю вас!!!:)

ya.nastusha90
26 ноября 2015, 16:15

cпасибо Вам за всё!!! Поздравляю!!!(love)

erlansuleymenoff
26 ноября 2015, 16:15

От всей души принимайте поздравления!!!!!

oze23
26 ноября 2015, 16:15

Яндекс- наше всЁ! Аве Яндексу!=)

drLg
26 ноября 2015, 16:15

Вы прекрастны.

Молодцы.

jedinik
26 ноября 2015, 16:15

поздравляю!!! Спасибо что вы есть! спасибо за пятнашки:-O(+1)

nad563
26 ноября 2015, 16:15

С ДР! Успехов! Мы вас любим!

Константин Овчинников
26 ноября 2015, 16:15

Поздравляю! Такой молодой, и такой успешный! Чего и нам всем желаю!

Артём Торпан
26 ноября 2015, 16:15

поздравляю![:]|||||||||[:](+1)(+1)(+1)(+1)(+1)(+1)(+1)(+1)(+1)(+1)(+1)(+1)(+1)(+1)(+1):-D(B)

Severiana
26 ноября 2015, 16:15

С днем рождения, дорогой Яндекс!

Расти большой и будь счастлив.

Артём Торпан
26 ноября 2015, 16:15

растишки ему побольше хаха!:-)

Deterok15
26 ноября 2015, 16:15

С Днём Рождения, Яндекс!!! Вы молодцы!) Успехов Вам и дальнейших достижений!) Радуйте всех новыми приложениями! Удачи!)

Перепелкин Олег
26 ноября 2015, 16:15

С ДР Яша )) А где торт?

aib-ya
26 ноября 2015, 16:15

Поздравляю! Мы тут вас любим :)

RGN91
26 ноября 2015, 16:15

С Днем Рождения!!! =)

MrClon2007
26 ноября 2015, 16:15

Поздравляю!

peoplestu
26 ноября 2015, 16:15

с днюшкой тебя яндекс ты самая лутшая поисковая система:-)(love)

Danil455490
26 ноября 2015, 16:15

С прошедшим Днем Варенья!!!:-)Ваша поисковая система лучше всех!!!B-)Я не предстовляю сколько усилий надо чтобы развивать поиск,какими знаниями надо обладать чтоб чудо такое создать!!! Успехов вам в дальнейшем!(+1)

С уважением, Даниил

Ruslan4aise
26 ноября 2015, 16:15

Поздравляю с Днём Рождения!!!

sasha.tetyueva
26 ноября 2015, 16:15

Поздравляю)

daria.privet
26 ноября 2015, 16:15

Поздравляю вас!Вы молодцы!!!

 

ion.kruglik
26 ноября 2015, 16:15

Мои поздравления ! Удачи, так держать !

so1omon36
26 ноября 2015, 16:15

А мне понравилось! 

onl120
26 ноября 2015, 16:15

Спасибо вам за Яндекс!

nebo25
26 ноября 2015, 16:15

молодчики и красавчики! поздравляю, так держать!

sell.smirnov
26 ноября 2015, 16:15

ждем совершеннолетия! )))) 18+

piskivan
26 ноября 2015, 16:15

Ваша команда супер! Всех с Днюхой!! Так держать!Молодцыыы!!!!

 

Urecky
26 ноября 2015, 16:15

С Яндексом давно, раньше был мой основной, базовый поисковик, в последние годы яндекс у меня еще и хранилище всех наработок, точка обмена файлами с коллегами, моя почта, моя страница и еще много всего.

Спасибо! Яндексу удачи, дальнейших успехов, побед. В общем, большого будущего.

Удачи!

piatniza.alexa
26 ноября 2015, 16:15

Молодцы!!!  Поздравляю!!!  Желаю благополучия и процветания!!!(love)(love)(love)

kdp1976
26 ноября 2015, 16:15

Глюк!!! На Яндекс-Погода есть недоработка! Там, где погода наудачу надо дергать за ручку и погода меняется, как в игровом автомате. Такой глюк: когда прокручиваешь колесиком мышки страницу, ручка сама дергается и элементы не меняются.))) 

Попробуйте!

wasya.puppkinn
26 ноября 2015, 16:15

Марат высказлся по поводу флеша только из-за того что тормозит жутко(((

Пивет Комптеку 

Viktor.carmizov
26 ноября 2015, 16:15

С днюХОЙ=)))

Sofya G.
26 ноября 2015, 16:15

С Днем Варенья, Яндекс! Спасибо за поиск и несметное количество сервисов :-)

с. к.
26 ноября 2015, 16:15

КлААААААААААССС! и мой саийт попиарьте! www.dagshop.ru, мож тоже когда нидь как яндекс ДОМ построю в Москве!

Sofya G.
26 ноября 2015, 16:15

чувак, а ты ваще о чем? и ты ваще при чем тут?

blok.andrei
26 ноября 2015, 16:15

С ДнемРождениЯндекс!!!

demon-dima999
26 ноября 2015, 16:15

С праздником яндекс вы лучшие))

knightriders
26 ноября 2015, 16:15

Яндекс найдется все! Что тут еще сказать... с ДР Двигайтесь дальше!

Алексей В.
26 ноября 2015, 16:15

С Яднюшенькой!)))(B)

traistari2012
26 ноября 2015, 16:15

поздравляю с днём рождения жэлаю вам 1000 летя штоп поиск асталса таким жэ на веки

 

don.galakhov2010
26 ноября 2015, 16:15

Спасибо, Яндекс! 

Поздравляю !

Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 16:15

поздравляю(love):-)[:]||||[:]

Егор
26 ноября 2015, 16:15

Я присоединяюсь к поздравлениям (а так же к хвалебным комментариям), искренне и от всей души желаю специалистам компании "Яндекс" дальнейших творчеких и технологических успехов. Да, вы не Google, но матрёшка и Чебурашка всегда будет ближе сердцу чем Микки Маус и трансформеры))) Уважаемые друзья - вы лучшие!

dt111
26 ноября 2015, 16:15

Спасибо Янедксу! Самый лучший поисковик!

d.coscheev
26 ноября 2015, 16:15

Спасибо Яндексу ! Яндекс Веред!

 

Егор
26 ноября 2015, 16:15

А про флеш, есть анекдот:
-У нас не будет флеш - С.Джобс;
-У нас не будет Джобса - флеш)

Alex Koval
26 ноября 2015, 16:15

Петросянище, последний левел!!!

ilja.yackowlev2010
26 ноября 2015, 16:15

Поздравляем!!!

alexey1978251
26 ноября 2015, 16:15

Поздравляю С 15-летинем ! Спасибо вам ребята за вашу работу, успехов вам в вашей в работе !

 

Дмитрий
26 ноября 2015, 16:15

спасибо яндексу за всё!!! главное только вперед!!!

Alexkors1992
26 ноября 2015, 16:15

С Днём Рождения, Яндекс!!!!!:-)

Аксёнов Алексей Фотограф
26 ноября 2015, 16:15

ПОЗДРАВЛЯЕМ!


отгадал за 1 мин 20 сек наверное я  слабочек[:]|||||||||[:]

kryat-aleksandr
26 ноября 2015, 16:15

Поздравляю!!! 15 лет- срок не малый!!! Без Яндекса никуда. У меня стоит и Google и Mail... Но первоочередной- Яндекс! Так держать!

А за пятнашку- спасибо!!!

pockaev
26 ноября 2015, 16:15

С днем рождения мой любимый Яндекс!)!)!)!

никого нееб..т
26 ноября 2015, 16:15

ПО-ЗДРА-ВЛЯ-Ю!

koeshiro
26 ноября 2015, 16:15

Клёва! Поздравляем

Яндекс!)
akyulova2012
26 ноября 2015, 16:15

С пРаздником ! :-)

vamikh47
26 ноября 2015, 16:15

С Днём рождения, Яндекс! Так держать! Молодцы!

Дмитрий Васильев
26 ноября 2015, 16:15

От всей души поздравляю всю команду Яндекса! Ребята,удачи Вам во всех Ваших делах,крепкого сибирского здоровья и чтобы всё у Вас получалось! С уважением-Дмитрий(RA9UID).

alesha.uhaloff
26 ноября 2015, 16:15

Поздравляю! Вы лучшие! Дальнейшего вам будующего процветания!

Алексей Скляр
26 ноября 2015, 16:15

Поздравляю! До сих пор я считаю, что яндекс лучшая поисковая система! 
Вот только служба поддержка, простите, но она ужасна( 

yaplitochka
26 ноября 2015, 16:15

собал за 3-4минуты

a.golovkin2010
26 ноября 2015, 16:15

С Днём рождения наш любимый поисковик!) От лица форума TrainzUnion поздравляю Вас с этим 15-летием, успехов вам, и удач) Продолжайте нас удивлять своими новыми сервисами, на которые заходит вся Россия, и без которых наша жизнь не была-бы такой практичной и быстрой в плане поиска информации) 

Alex Koval
26 ноября 2015, 16:15

блин, тупой яндекс, где эти пятняшки????
где они???? я их не вижу и не могу найти!!!

 

Дмитрий Ж.
26 ноября 2015, 16:15

Сперва я подумал, что это сбой. А потом понял в чем прикол. Вообщето оригинально. Мне понравилось.

Сергей
26 ноября 2015, 16:15

С днём рождения! Так держать!

nik.novikov
26 ноября 2015, 16:15

C днем РОЖДЕНИЯ(+1)

Татьяна Михайлова
26 ноября 2015, 16:15

поздравляю 

matvejf
26 ноября 2015, 16:15

господи спасибо что создал яндекс, он лучше google в сто раз!

С Днюхой ЯНДЕКС!!![:]|||||||||[:]

zhezha
26 ноября 2015, 16:15

От всей души поздравляю!

hlstn
26 ноября 2015, 16:15

Какой оелнь посоветовал вам сопровождать видео стихами? Это хуже чем реклама макдака.

a10010
26 ноября 2015, 16:15

Меня тоже сначала озадачили эти квадратики на логотипе:-@ 

Но посмотрев код страницы стало всё понятно. 

С днюхой Яндекс! Живи долго - находи всёB-)

kosyak791
26 ноября 2015, 16:15

всё отлично толко деньги с кошелька спёрли а так только пложительные эмоции

Swyatoslawa
26 ноября 2015, 16:15

Вчера воздравила и сегодня не поленюсь. ПОЗДРАВЛЯЮ!!!

v.nevecherya
26 ноября 2015, 16:15

Поздравляю. Всех благ Вам.

loverayman
26 ноября 2015, 16:15

С днем рождения, Яндекс! ты самый лучший!!(love)

Anatoly
26 ноября 2015, 16:15

Ура! Поздравляю!

zetvist
26 ноября 2015, 16:15

Где то около 1 000 000 лет пользуюсь яндексом и не собираюсь пользоватся больше никаким другим поиском. Молодцы, все устраивает и самое главное вы постоянно двигаетесь вперед. Так держать паруса!!!!!!!!!

Анна
26 ноября 2015, 16:15

С днем варенья!!![:]||||[:]

Anton Khabirov
26 ноября 2015, 16:15

Пальма первинства из поисковиков в России разумееться за Вами! Желаю в настоящем и будущем уверенно держать ее! Новых подходов, Новых решений! Автор и создатель www.блог-инженера.рф 

glossword
26 ноября 2015, 16:15

С Днём Рождения, Яша! :-)


abelino
26 ноября 2015, 16:15

С днем рождения! Успехов и хороших находок!!!

ildar.30285
26 ноября 2015, 16:15

С днюхой!!!!!!!!

novkolobok
26 ноября 2015, 16:15

Поздравляю(B)

lady.olenka75
26 ноября 2015, 16:15

Спасибо Яндексу!ПОздравляем!!!!!!!!!!!!!!

leha.shaleeff
26 ноября 2015, 16:15

Молодцы... Вы добились больших успехов за эти годы... Попали в 5 лучших поисковиков.... ВЫ лучшие.

станислав
26 ноября 2015, 16:15

спраздником яндекс усехов и процвитания!!!

Дарья
26 ноября 2015, 16:15

С днем ВареньЯ!!! Ждем обновления программ на Ipad. А Ваш ДИСК вообще самый большой!!!

abalabanoff
26 ноября 2015, 16:15

HAPPY BIRTHDAY, Yandex!!!

romvaleryv
26 ноября 2015, 16:15

Поздравляю!! Молодцы

zanetaru
26 ноября 2015, 16:15

 POZDRAVLIAJU YANDEX:-D

I TE LICA KOTORYE SOZDALI YANDEX:-@

V KOTOROM MOZNO  DELICA[:]||||[:] NETOLKO  TEM, 4TO  NADUSHE TVORICA,  NO I UZNAT KAKIE LICA. TVORIAT POLITIKU I BIZNES. I YANDEX,;-) KOTORYJ  DONOSIT NAM SLOVO, KOTOROJE MY NABERAEM SNOVO[:]|||||||||[:] 4TOBY OTKRYT OPIAT ZAGOLOVOK, I ZAJTI NA -YANDEX STRANICU. 4TOB UVIDET, 4TO V MIRE TVORICA. POZDRAVIT DRUZEJ IZ YANDEX STOLICY.

I ROLIK, KOTORY ONI SOTVORILI, PUST UVIDIAT DRUZJA, SNOVA,  SNOVA I SNOVA. PUS VASHA RABOTA, BUDET LIUBIMOJ. VAS SPRAZDNIKOM VSEH, POZDRAVLIAEM, VSEM MIROM!

susia66
26 ноября 2015, 16:15

А мне нравится!!!! С днем рождения и Спасибо ВАМ!!!!!

Enot.KroshkaEnot
26 ноября 2015, 16:15

С Днём Рождения! Спасибо за то, что вы есть. Мы всегда вместе с вами!

natvik5
26 ноября 2015, 16:15

Дорогой Яндекс! Как хорошо, что ты есть! Я не меняю тебя на "другие и прочие" с 2006 года и менять не хочу! Мне ХА-РА-ШО-О и комфортно с тобой! С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! Мы с тобой родились практически в один день (почти... ты на 2 дня раньше!), но так и должно быть...Ты всегда появляешься раньше, чем мы полдумаем, что НАМ НАДО! (love)

optimist1
26 ноября 2015, 16:15
Ура, Яндекс! С днем рождения!
Расти большой!
as0611
26 ноября 2015, 16:15

ПОЗДРАВЛЯЕМ! СПАСИБО, ЧТО ВЫ ЕСТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ТОЛЬКО ВАМИ И ПОЛЬЗУЮСЬ!!!!!!

ПОБОЛЬШЕ ПОЗИТИВНО-ЖЁЛТОГО!!!!!! 

mail.uo
26 ноября 2015, 16:15

Поздравляю

volskiy.andrey.94
26 ноября 2015, 16:15

поздравляю яндекс за то что он существует и пусть продолжает работать и развиваться во все времена

Федор Велембовский
26 ноября 2015, 16:15

Спасибо! С днем рождения!!!(+1)

salamaxa.d
26 ноября 2015, 16:15

С днём рождения, Яндекс))♥♥♥♥

ex3mal01
26 ноября 2015, 16:15

Поздравляю!

dmitry.panfilow
26 ноября 2015, 16:15

Поздравляю!

salamaxa.d
26 ноября 2015, 16:15

♥♥♥♥С днём рождения, Яндекс))♥♥♥♥

super.verbaz
26 ноября 2015, 16:15

клас пятнашки

 

mariya-esina
26 ноября 2015, 16:15

Поздравляю.

С самого начала пользуюсь Яндексом.

mike.sunrise
26 ноября 2015, 16:15

تهانينا "ياندكس"! وأتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح والازدهار!

Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 16:15
ИВАН БУТОРИН
26 ноября 2015, 16:15

с Днем рождения!!

Prikolist5
26 ноября 2015, 16:15

Косяк в поисковых запросах)))

"Расписание электричек серп и молот - карачаево"

Не "карачаево", а "карачарово" ))))

 

Поздравляю, Яндекс. Вы хороши ;)

koschevoi.ed
26 ноября 2015, 16:15

Так держать!!!  Вы молодцы!!!

Алёна (Alioneza)
26 ноября 2015, 16:15
Поздравяю, Любимый Яндекс:)
alexandrbatalov
26 ноября 2015, 16:15

С днём рождения, Яндекс! Не за горами 15++ ;-)!

yuscher
26 ноября 2015, 16:15

С днем рождения ребята так держать .Лучший поисковый сервер!!!!

 

dgfl32
26 ноября 2015, 16:15

Поздравляю Яндекс!.Пользуюсь только им.Он очень ясный и понятный.Всё на нём нахожу. Спасибо Яндексу,я им восхищаюсь.

Михаил
26 ноября 2015, 16:15

Мои поздравления Яндексу !!!  (+1) ;-) (B) ;-)

mr.bitykov
26 ноября 2015, 16:15

поздрафляю с гднём рожденья.пух

rena3333
26 ноября 2015, 16:15

С Днём Рождения!!!!!!!!!!!!!! Яндекс Супер!!!!!!!!!!!!!

oleg2010e
26 ноября 2015, 16:15

С Днём Рождения!!! Спасибо!!!

kudriavtzev.serega
26 ноября 2015, 16:15

поздравляю

Назаренко Галина и Владимир
26 ноября 2015, 16:15
ПОЗДРАВЛЯЕМ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :))
qwerty_24rus
26 ноября 2015, 16:15

Поздравляю! Вы на правильном пути! Желаю развития и процветания и чтобы к 20-ти годам, вы были в тройке мировых лидеров среди интернет-порталов! Удачи!

Сергей Максимов
26 ноября 2015, 16:15

респект, лучшие)

daredevil.47
26 ноября 2015, 16:15

С днем рождения!

[:]|||||||||[:]

         Яндекс!

serge.dukin
26 ноября 2015, 16:15

Поздравляю! Желаю новых свершений в вашей работе.

magnomer
26 ноября 2015, 16:15

Яндекс, да тебе два черных костюма надо выдать ))

s.prokofjev1
26 ноября 2015, 16:15

Поздравляю!!!

razborka-moskva
26 ноября 2015, 16:15

ура!!!(B)

vk-1
26 ноября 2015, 16:15

Поздравляю!

compactum
26 ноября 2015, 16:15

Иногда с гордостью вспоминаешь о Яндексе, особенно когда какие-нибудь европейцы с пафосом рассуждают про SEO или Конекстную рекламу, гы... у нас единственная страна, где доминирует Национальная система, а не Гугл:), да и вообще всего несколько стран, где кто-то хоть как-то соперничает с мировым гигантом поиска, кроме России. Здесь, Яндекс - как космическая отрасль - ничего про него, про этот Яндекс, толком не знаем, но гордимсо за Яшу.

Короче, три раза ку Платону Щукину:). Так держать!

Redesthair
26 ноября 2015, 16:15

С днем рождения Яндекс. Успехов в будующем

PGol1983
26 ноября 2015, 16:15

Поздравляю!

tantevitata
26 ноября 2015, 16:15

Cool!!!

max.middlet
26 ноября 2015, 16:15

ПОЗДРАВЛЯЮ! Вы - Лучшие в рунете!!

miffochcka
26 ноября 2015, 16:15

поздравляем прикольные пятнашки

swetlana.tchernetsckaya
26 ноября 2015, 16:15

;-)[:]||||[:]с днем рождения дорогой тебе.процветания и удачи ты один токой.

miffochcka
26 ноября 2015, 16:15

поздравлю пятнашки прикольные

shanc
26 ноября 2015, 16:15

C днюхой! 

shanc
26 ноября 2015, 16:15

Яndex the BEST!!!

Thomas-Blood
26 ноября 2015, 16:15

С Днём Рождения!!!

yu.sizikov2011
26 ноября 2015, 16:15

Спасибо,ЯНДЕКС!(love)

enimaster
26 ноября 2015, 16:15

С Днем Рождения!

a333yh
26 ноября 2015, 16:15

С днём рождения!;-)С вами всегда удобно работать! Процветания вам!

kaluzhskaya.com
26 ноября 2015, 16:15
Яндекс - лучший!!
simonowa
26 ноября 2015, 16:15

Здравствуйте.

Поздравляю всю вашу дружную команду. Хочу сказать огромное спасибо за самую лучшую поисковую систему. А еще за возможность изменить тему  самый позитивный  ыдобавить виджеты. Это  поднимает настроение. И не останавливайтесь, двигайтесь дальше. Вы самый позитивный сайт.

Homov84
26 ноября 2015, 16:15

Позравляю с 5-ти летием)))

JonnyKot
26 ноября 2015, 16:15

О, скоро 16+, а значит совершеннолетие, а значит можно сделать делать что-то "погорячее" B-) 

С Днем рождения, любимый Яндекс )))) 

Frost[Russia]
26 ноября 2015, 16:15

поздравляю

obuhova-marina
26 ноября 2015, 16:16

Спасибо ЯНДЕКС любимый, что ты есть! С юбилеем!!!!!!!!!!

bgataka8
26 ноября 2015, 16:16
Дискета на 1:49 "СДЕЛАНО В БОЛГАРИЯ" :) Я из Болгария. Яндекс лучшее, спосибо вам.
VITCHINOFF
26 ноября 2015, 16:16

Поздравляю от всей души!))

tagir.z7
26 ноября 2015, 16:16

:-)

Юра
26 ноября 2015, 16:16
От Всей души поздравляю с Днём рождения!
Творческих вам успехов!!!!!!!!!!!!!!!!!
NuRliKj
26 ноября 2015, 16:16

Поздравляем!!! Желаем Всего хорошего в нынешних и будущих начинаниях! :)  :)  :)

bredoleg
26 ноября 2015, 16:16

Яндекс самый лучший. Сколько я себя помню, всё время им пользовался. И я, как профессиональный программист замечаю каждое ново-введение в систему поиска. Только у яндекса всё логично и правильно, и интуиктивно просто устроенно. 

burceva777
26 ноября 2015, 16:16

Поздравляю!!!(love)
Ни за что и никогда

ВАС НЕ ПРОМЕНЯЮ )))!

Павел Нестеренко
26 ноября 2015, 16:16

Ну что ж присоединяюсь к поздравлениям. Удачи вам ребята!

Сергей Рогачёв
26 ноября 2015, 16:16

С днём рождения! Уважаю яндекс, самый лучший поисковик! Гугл ненравится, а в яндексе всё прекрасно! Спасибо что вы есть! 

Евгения Ширшова
26 ноября 2015, 16:16

с днем рождением яндекс!Всего наилудшего тебе)

lar-vladislav
26 ноября 2015, 16:16

Я искренне поздравляю эту прекрасную компанию и всех сотрудников. Желаю колоссальных успехов, новых решений, побед. С Днём Рождения!!!

kirmoos
26 ноября 2015, 16:16

Слащавое корпоративное говновидео)

ViZL
26 ноября 2015, 16:16

C днем Рожденья!

kabaiki
26 ноября 2015, 16:16

вам как имне 15 с дню хай

andrey2271
26 ноября 2015, 16:16

Это круто так держать

arteomfomin
26 ноября 2015, 16:16

С ДНЁМ Рождения, Яндекс!

NAArkhipov
26 ноября 2015, 16:16

Поздравляю, мой Любимый поиск (love)

lyubov.sheglowa
26 ноября 2015, 16:16

Поздравляем!!!:-)

Максим
26 ноября 2015, 16:16

Спасибо Вам, успехов Вам в дальнейшем развитии компании!:-)

naumovnikolay
26 ноября 2015, 16:16

Поздравляю))))

 

Наталья
26 ноября 2015, 16:16

(+1)

denis-kozloff1976
26 ноября 2015, 16:16

От души поздравляю! 

denistis
26 ноября 2015, 16:16

Молодцы! Так держать! Удачи в бизнесе.

aleksei.sasalin
26 ноября 2015, 16:16

ГУГАЛ ТЫ ЛУЧШИЙ!

asumod
26 ноября 2015, 16:16

прикольное видео с праздником15+

blazbluis
26 ноября 2015, 16:16

Спасибо Яндекс, что ты всегда с нами))) С днем рождения и удачи в успехах!

а игры, такие как пятнашки, надеюсь будут всегда) 

NMjobBOX
26 ноября 2015, 16:16

Ае!!! Поздравляю, у меня тоже 23 ДР)))

v1204333
26 ноября 2015, 16:16

самый лучший поиск 

maxrexfax
26 ноября 2015, 16:16

Поздаравляю! Не снижайте темпа! Почта и сервисы - супер! Спасибо!

arthurs34
26 ноября 2015, 16:16

Самый удодный и надежный поисковик :-)!

mxwalker
26 ноября 2015, 16:16

Поздравляю! Так держать! МОЛОДЦЫ!!!

Федот Забалуев
26 ноября 2015, 16:16

Я с яндексом! [:]|||||||||[:]

voziyan
26 ноября 2015, 16:16

Поздравляю с Юбилеем! Яндекс, я 14 лет с тобой! Почта, стартовая страница, поиск, музыка, авто, работа и много-много всего остального! СПАСИБО!

natig1906
26 ноября 2015, 16:16

Поздравляю!!!

Желаю успехов, преодоления любых трудностей и препятствий!

Вы являетесь любимым поисковиком у всех моих родных и большинства знакомых... Очень рад что вы есть)))

С ДНЁМ ВАРЕНЬЯ! Как говорил Карлсон, который живет на крыше...

(+1)Удачи всем, кто трудится для этого поискового сервиса;-)

З.Ы. Яндекс Маркет, Яндекс Картинки и Яндекс Музыка - вот это действительно круто!!!

Ептарев Федор
26 ноября 2015, 16:16

Поздравляю всех разработчиков Яндекса с юбилеем!!!!!

Всем ВАМ здоровья и долгих лет жизни.

С уважением Слава.

ali-clio
26 ноября 2015, 16:16

с днюхой, удачи и здоровья!

yuroklov
26 ноября 2015, 16:16

молодцы поздравляю) и ролик сделали хороший позитивный.

nadchisty
26 ноября 2015, 16:16

Яндекс! Ты - ЛУЧШИЙ!!!!! Поздравляем!!!!!!

Так держать!!!:-D

семья Чистяковых, г.Архангельск

sound-weaver
26 ноября 2015, 16:16

Искренне поздравляю труженников Яндекса! Не знаю, стоит ли сравнивать с Гуглом, но пользуюсь уже несколько лет и поиском и почтой - по-моему все замечательно. Почта, мне кажется, вообще самая удобная во всем интернете. Я только подумаю о том, что хорошо бы сделать так-то - тут же вижу, что это уже реализовано, причем безумно удобно. Чего хочется пожелать - так это не ослабевающего умения "мыслить со стороны пользователя", ибо все удобно до неприличия. Это дорогого стоит, когда заботятся о том, чтобы все было понятно и удобно! С 15-летием!! Ура!!!))))))

nikol.haritonoff
26 ноября 2015, 16:16

(B)

dmitrytishkov
26 ноября 2015, 16:16

Поздравляю! Вы - Супер! B-)Так Держать!!![:]|||||||||[:]

Ehlavrova
26 ноября 2015, 16:16

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ ! :):-)

Неганова Екатерина
26 ноября 2015, 16:16

C Днем Рождения любимый Яндекс! Только Вы и Вы лучшие!!!

youri10
26 ноября 2015, 16:16

:-);-)(love)

Наталька
26 ноября 2015, 16:16

с днём рождения, Яндекс (B)

Dojdik1
26 ноября 2015, 16:16

С днем Рождения, Яндекс! Я вас люблю!

golf52
26 ноября 2015, 16:16

С Днюхой!!! (B)[:]|||||||||[:]B-)

Nival64
26 ноября 2015, 16:16

love yandex!

Toxa-orel
26 ноября 2015, 16:16

Молодцы! Ребята, так держать!! Собрал пятнашки за 2 мин 30 сек, хотя, конечно, можн и быстрее.

Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 16:16

Поздравляю с днём рождения!!!

park22
26 ноября 2015, 16:16

Поздравляем С Днём Рожждения Яндекс!Так держать,молодцы!

kmv788
26 ноября 2015, 16:16

(love) С Днем Рождения! Спасибо всем!!!!

destructator777
26 ноября 2015, 16:16

С Днем рождения!:-)

gemchug74
26 ноября 2015, 16:16

С днем рождения !!! Удачи всему коллективу и процветания компании !!!

JokerGAS
26 ноября 2015, 16:16

Спасибо!!!

За Ваш ежедневный труд...

Так держать!!!

shura.novikoff
26 ноября 2015, 16:16

Спасибо, вы лучшие!

:-)

 

vlad.ua4han
26 ноября 2015, 16:16

С новым Годом!

Segun-06
26 ноября 2015, 16:16

С днём варенья!;-)

 

vgrjob
26 ноября 2015, 16:16
Какие молодцы! Как вы любите свою работу, все бы так! Еще 15000 раз отмечать вам день рожденье, а потом.... еще сколько нибудь:)! Спасибо вам!
MrK-Saratov
26 ноября 2015, 16:16

(+1)

pyf2013
26 ноября 2015, 16:16

С днём рождения Вас Яндекс!!

Хорошо,что Вы есть! Огромных Вам успехов!

С уважением И.К.А

elcorto
26 ноября 2015, 16:16

удобства и внятность для пользователей очевидны. дизайн и всякие картинки действительно приятны. изменения в количестве сервисов и всякий примочек заметны. для поиска, почты, работы со своим сайтом и т.д. пользуюсь только яндексом. поздравляю, вы мне нравитесь :)

Razgildyay
26 ноября 2015, 16:16

Поздравляю!!!!!! Вы лучшие! Так держать!

rodioncik
26 ноября 2015, 16:16
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ (ЛЮБИМЫЙ ПОИСКОВИК) ! Ну что бы мы делали без тебя ?!
Продолжайте и дальше в том же духе !

gluhov.vlad2013
26 ноября 2015, 16:16

ОБОЖАЮ ЭТИХ РЕБЯТ! ОНИ ГЕНИАЛЬНЫ! БОЛЬШЕ СКАЗАТЬ НЕЧЕГО!

gluhov.vlad2013
26 ноября 2015, 16:16

ЯНДЕКС ГЕНИАЛЕН!

Татьяна
26 ноября 2015, 16:16

(love) Вообще-то критиковать можно и в любой другой день. А сегодня ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ! Давайте просто поздравим команду ЯНДЕКС! Спасибо!!!

ivcGL
26 ноября 2015, 16:16

Поздравляю! но ролик как-то кислова-то сделан - без искры, и унылость в голосах, побольше радости! :)

love-sayt
26 ноября 2015, 16:16

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДОМ И САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПОИСК, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ ЯНДЕКС!!!!!!!!

medovuha368
26 ноября 2015, 16:16

С праздничком =)

 

iva-west
26 ноября 2015, 16:16

Ролик  - Бред // 

С Днем Рождения!!!

эдуард з.
26 ноября 2015, 16:16

С Днем рождения,Яндекс!Все отлично-спосибо!\Эдян\

nowi77
26 ноября 2015, 16:16

Вы замечательные, самые лучшие в поиске, Яндексовые Вы наши=)

ser-rasskazov
26 ноября 2015, 16:16

Поздравляю! 5+ за все сервисы который построил Яндекс!

sv-tolstoshey
26 ноября 2015, 16:16

С днем рождения!Счастья, благоденствия и удачи людям, которые каждодневно радуют нас радужным Яндексом!

scoo4ter
26 ноября 2015, 16:16

это хорошо конечно же можно за них  порадоваться и поздравить желаю им одного, чтобы электричество у них никогда  не кончалось:-)

adala12
26 ноября 2015, 16:16

МОЛОДЦЫ!! Гогел не неш...

RIV371
26 ноября 2015, 16:16

C ly.[jq nt,z vjq k.,bvsq gjbcrjdbxtr!!!

sphera.rustorg.biz
26 ноября 2015, 16:16

C Днём рождения Яндекс! Желаю новых успехов и новых замечательных проектов.

sphera.rustorg.biz
26 ноября 2015, 16:16

- В чём сила, брат? 

- Сила в Яндекс.

petruchin
26 ноября 2015, 16:16

Уважаемые сотрудники Яндекса!

Пользуюсь вашей поисковой системой и почтовым сервисом практически с его появления в сети. Пробовал многое (в том числе гугл, мэйл.ру), но возвращался к вам всегда почти сразу.

ВЫ ЛУЧШИЕ!

ПОЗДРАВЛЯЮ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

:-)(+1)

Развивайтесь, расширяйте сервисы, и будьте всегда лучшими.

 

PS

День рождения всегда повод высказать пожелания.

Очень интересный сервис "Записная книжка" - заметки в онлайн или через клиента. Нет ли в планах этот сервис внедрить?

 

Яндекс-пробки не смог установить на Филипс Х 806.

 

Еще раз отмечу - ВЫ ЛУЧШИЕ!

 

Желаю вам устойчивого и лидерского развития!

 

С Уважением, Виктор Петрухин.

 

 

win311
26 ноября 2015, 16:16
Поздравляю, молодцы!
ad999.90
26 ноября 2015, 16:16

умнички.поздравляю =)

seoellor
26 ноября 2015, 16:16

Наши поздраления ВАМ

Aleksandr
26 ноября 2015, 16:16

Поздравляю друзья!!!!

(+1)

Страшко
26 ноября 2015, 16:16

Всего 15, а уже такой взрослый!

Сергей
26 ноября 2015, 16:16

Яндекс!!!

Вы молодцы!!!

Мы равняемся на Вас и двигаем сайты через Вас...
Мы с Вами.

Хочется в доме у Вас приютиться, в том доме, который построил ПОИСК...

С уважением, студия "Видеоидея.РФ"

Сергей
26 ноября 2015, 16:16

Да пожалуйста, мы еще и видеоролики делаем.
Второй сайт у нас на Flash: videoidea.ru

bogmichael
26 ноября 2015, 16:16

ЯНДЕКС НАШ (I@Х), ЗДРАВСТВУЙ!

Ratmir Demidov
26 ноября 2015, 16:16

С днём варенья вас, я уже 6 лет с вами, и уходить к разным там Гуглам не собираюсь!  

involo
26 ноября 2015, 16:16

А кто-то собрал пятнашки? Я за 30 мин.

bogmichael
26 ноября 2015, 16:16

ЯНДЕКС МОЙ (I&X), ДА ЗДРАВСТВУЙ!

Baxyz®
26 ноября 2015, 16:16

С прошедшим праздником и спасибо за всё от активного пользователя, а ныне модератора Народных карт(B)

n.natusi2011
26 ноября 2015, 16:16

 Яндекс лучший, я с первого дня интерне