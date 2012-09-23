Поиск, который построил Яндекс

Как многие уже заметили, сегодня на главной странице вместо логотипа — классическая задача для моделирования эвристических алгоритмов. Решают ее обычно через количество перемещений и поиск манхэттенского расстояния между каждой фигурой с числом и её позицией в собранной комбинации. Задачу эту в виде головоломки с костяшками решают с конца XIX века, а выход можно найти из более чем триллиона вариантов. Видимо, здесь нужно сказать, что речь всего лишь о «пятнашках», но какие глубины кроются за этим легкомысленным названием! Вот они как раз сегодня и на главной. Используйте мышку, голову и везение, и выход найдётся.
А когда соберете (или оставите отчаянные попытки), смотрите подготовленный нами к 15-летию номер художественной самодеятельности — узнавайте лица, места и голоса.
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