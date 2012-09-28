КомпанияБлогВакансииРазработчикамРекламодателям
СобытияНаукаОбучение
Блог Яндекса

Прогноз пробок на Яндекс.Картах

С приходом осени на дорогах традиционно растут пробки. В этом виноваты и погода, и окончание летних отпусков, и начало сезона деловой активности. Но мы уверены, что многие из наших читателей знают, как прокладывать оптимальные маршруты в объезд дорожных затруднений на Яндекс.Картах.

Теперь на сервисе мы не только показываем, что есть на дорогах, но и то, что будет в ближайший час – то есть краткосрочный прогноз пробок. Он позволяет узнать, какими будут пробки через 15, 30, 45 и 60 минут.



По сравнению с «пробками обычно», прогноз пробок точнее, так как он учитывает не только общую статистику, но и текущую картину пробок. Теперь вы узнаете, какими будут пробки в городе, когда закончите ужин, сделаете пару важных звонков и дойдете до парковки, чтобы поехать домой.

Новая возможность доступна сразу для нескольких городов: Москва, Санкт-Петербург, Стамбул, КиевЕкатеринбург.

Узнавайте о будущем на Яндекс.Картах!

Команда Яндекс.Карт,
предсказываем будущее

59 комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
jan.liband
26 ноября 2015, 16:14

ура, это классно! было опять таки очень круто сделать примерно то же самое в навигаторе, т.к., насколько я понимаю, сейчас нави считает несколько точек на маршруте на момент данной минуты, и предлагает оптимальный путь, но не считает те же точки через время, когда ты там должен оказаться - тем самым нави становится не юзабельным ибо может загнать тебя в самое неприятное место в Мск :)

e.grebennikov
26 ноября 2015, 16:14

Да, мы об этом думаем, спасибо!

Xellem
26 ноября 2015, 16:14

Вы таки сделали это. Поздравляю!

Raudulv
26 ноября 2015, 16:14

А ДТП пока не предсказываете?;-)

e.grebennikov
26 ноября 2015, 16:14

Пробуем:)

rayslava
26 ноября 2015, 16:14

Красиво.

А вы не работаете в сторону предсказания несистемных пробок? Например, показать вероятность того, что на дороге, по которой я собираюсь ехать, внезапно перевернётся фура.

Вообще, такие данные анализируются?

e.grebennikov
26 ноября 2015, 16:14

На самом деле, мы такие данные анализируем. 

Вот, например, есть исследование про самые опасные перекрестки Москвы.

http://company.yandex.ru/researches/reports/ya_on_emergency_crossroads_11.xml

 

rayslava
26 ноября 2015, 16:14

Вот это очень круто.

А планируете встаивать эти данные в API, например, мобильных карт?

Правда, меня тепловая карта слегка угнетает - как раз мой маршрут самый красный. Но, все эти аварии устраивал не я! :)

e.grebennikov
26 ноября 2015, 16:14

Видели бы вы сырые данные!)

Насчет встраивания в сервис - думаем об этом.

rayslava
26 ноября 2015, 16:14

Хм. Я бы, конечно, посмотрел на них, но, полагаю, что человек не может их все увидеть одним хлопком.

Я себе с трудом могу представить такой объем данных, который вы перелопачиваете, для получения сколько-нибудь осмысленной информации :)

vvzakharov
26 ноября 2015, 16:14

Вообще крутяк! А в будущем можно будет строить маршрут из расчёта не только времени, но и статистической безопасности?

LawyerLY
26 ноября 2015, 16:14

Утром с 6,00 до 7,00, будни внутренее кольцо МКАД перед Рязанкой и перед беседами 60% авария, левый ряд.

Timofey
26 ноября 2015, 16:14

Сделайте такое в Челябинске

e.grebennikov
26 ноября 2015, 16:14

Да, покрытие прогноза пробок будет постепенно расширяться.

vvzakharov
26 ноября 2015, 16:14

Ну наконец-то! Молодцы!!! Жалко только маршрут с учётом прогнозных пробок так и не построишь :(

e.grebennikov
26 ноября 2015, 16:14

Все обязательно будет!)

geris88
26 ноября 2015, 16:14
уважаемые, а под MeeGo когда нибудь, чтото от мяк будет??? Или так и останется версия 1.1.
nik-lisovetin
13 июня 2016, 20:55
e.grebennikov,
нет до сих пор
harida666
28 февраля 2017, 00:31
e.grebennikov,
Да, печально, но так и не сделали....
ole-nem
26 ноября 2015, 16:14

а если привязать сюда гео-магнитные колебания и всякие вспышки на солнце - прогноз будет ещё точнее ))) т.к. люди дурнеют под влиянием этих факторов и ДТП становится больше

oneas
26 ноября 2015, 16:14

!!!!!!!!!! :)

Al Yarrrr
26 ноября 2015, 16:14

Да!!!)

foreigner_rub
26 ноября 2015, 16:14

Представил себе интересную ситуацию, когда большинство водителей, пользуясь прогнозами будут менять свои маршруты, тем самым напрочь сбивая с толку систему предсказания... Грубо так, прикинул ;)

Al Yarrrr
26 ноября 2015, 16:14

Ничего, это следующий этап. А дальше Яндекс.Карты поработят полностью дорожную сферу и будут говорить, кому куда ехать.

Евгений
26 ноября 2015, 16:14

а разве они не уже так делают?

abrakadabrus
26 ноября 2015, 16:14
С приходом осени на дорогах традиционно растут пробки.



курят и пишут.

lawyers2012
26 ноября 2015, 16:14

Ребята, когда выйдет Яндекс.Навигатор для Windows Phone?

Меня только отсутствие вашего навигатора останавливает от покупки Lumia 920 :)

alexenderius
26 ноября 2015, 16:14

Не планируете, чтобы эта функциональность учитывалась в маршрутах?

maloy1806
26 ноября 2015, 16:14

Классно!

Ev.Il
26 ноября 2015, 16:14

 

В этом виноваты и погода, и окончание летних отпусков, и начало сезона деловой активностости

 

олололо

какие мы толерантные

что взять с погоды, окончания отпусков и c начала сезона?:) 

 

iurij123
26 ноября 2015, 16:14

 Протестировал сегодня прогноз, не работае нормально. Хотя явные есть подсказки в текущей ситуации, типа аварий, но программа их как-то непонятно обрабатывает. Так что сыроват пока прогноз!

drivinglessonss.psa
26 ноября 2015, 16:14

Полезнее было бы не фигней заниматься , а точно указывать действительные события,те самые пробки. Довести до "ума" надобно,потом уже и прибамбасы

MarkGS
26 ноября 2015, 16:14

Отличная идея и реализация, давно ждал, Вы молодцы!

Хочу предложить скрестить прогноз пробок с функцией построить маршрут из точки А в точку Б. 

 

Например: Я переезжаю к другу на 3-4 дня и мне интересно сколько я от него в разные дни недели буду добираться до моего офиса

1. Я строю маршрут от дома друга до офиса

2. Включаю опцию прогноз пробок

3. Меняю дни недели/время и определяюсь во сколько мне вставать

MarkGS
26 ноября 2015, 16:14

потом можно было бы это добавить с приложением погода для мобильных устройств (iOS, Android)

 

Сделать некий Будильник "Вставай пробки", который будет будить водителя в определенный момент когда Яндекс пробки понимают что если он выедет из дома в 8 - он опоздает на работу. если пробок нет, пусть будильник звонит в обычное время.

dr-livsy2007
26 ноября 2015, 16:14

в Хроме: строю маршрут из т.А в т.В - всё ок, нажимаю стрелочки чтобы построить обратный маршрут - точки перемещаются в др. место.

Maxim.Tzarsky
26 ноября 2015, 16:14

Хорошо бы иметь альтернативный маршрут для пешего передвижения (иногда на небольшие расстояния так можем быть быстрее чем на машине или метро).

Не планируете?  

vld-77791
26 ноября 2015, 16:14
Ужас! Навигатора ваш завозит под кирпич! Недавно чуть не лишили прав из-за этой ошибки! Город Ростов-на-Дону пора бы изучить! Это еще не все ляпсусы нави, так как дорогу до дома он прокладывает по самому долгому пути, уже проверил несколько раз: вместо того, чтобы вести через центр, где не было пробок , он повел в объезд всего города на 7 км длиннее!! У вас сговор с топливными компаниями??!
sofronova.galina2016
26 ноября 2015, 16:14
а  новосибирск
BORODAVKAS
11 марта 2016, 17:37
Есть ли возможность сохранять данные о текущем балле пробок в таблицу? Желательно с индикатором загруженности основных улиц, желательно с привязкой по дате к RSS от новостного сайта города?
BORODAVKAS
11 марта 2016, 17:38
И делать 5 скриншотов города в день: 6ам 9ам 13рм 19рм 21рм
colour.psychologist
27 октября 2017, 17:18
Куда делись прогнозы из приложения? 
Яна Шевченко
13 ноября 2017, 16:19
Сделайте и в Омске, пожалуйста
tarstars
13 июля 2018, 17:19
Я правильно понимаю, что эту функциональность выпилили? Ну хоть напишите об этом. Я обыскался, как на картах прогноз пробок включить. В посте то написано что он есть. :(
atee1323
13 ноября 2018, 18:45
В новой версии значок часов, справа от значка светофор
Stanislav
25 декабря 2018, 16:34
Хочу спрогнозировать пробки через час вместо этого мне предлагает маршрут домой. 
melon-print
25 декабря 2018, 16:58
Яндекс вчера ошибся на 1.5 часа. Даже если этот прогноз где-то и есть, то навигатор в него точно не смотрит.
andrey.lelikov
24 января, 17:26
Враньё, невозможно с телефона посмотреть прогроз пробок
EMOreshnikov
18 марта, 14:12
Как прошлым летом перетряхнули дизайн, так краткосрочный прогноз найти и не удалось. А жаль :(
thekondrat
19 марта, 22:34
а я не понял
чо прогноз больше не работает?
ulkoart
27 марта, 12:01
прогноз уже не работает?
bigbarsuk
7 мая, 20:17
Кликаете на пробки, затем слева будет написано "дорожная ситуация СЕЙЧАС", кликаем на слово "СЕЙЧАС" и  выбираем день и время для прогноза.
Zhigalov
12 мая, 20:35
bigbarsuk,
Спасибо!
ell-8
3 июня, 00:03
bigbarsuk,
 нет ДОРОЖНАЯ СИТУАЦИЯ СЕЙЧАС - просто отсутствует!!!
а ВЕРНИТЕ, ПОЖААААААЛУЙСТААА,  как было.
Андрей
21 мая, 22:33
Не могу найти. В 2019 году эта функция все еще работает? 
signwriter
28 мая, 12:56
куда делся прогноз пробок?
Cannebal
13 июня, 17:57
функция успешно потеряна
cool.novij
23 июня, 09:12
Прогноз пробок, статистика, вообщем все что было в дорожной ситуации, работает только в яндекс.браузере.
cool.novij
23 июня, 09:19
Короче, после установки яндекс.браузера, функция появилась и в остальных браузерах
pvn123-read
вчера, 15:52
У яндекса всё как всегда. Был раньше режим прогноз пробок. Но сейчас его нету. А в хелпах и в описаниях он остался.

В результате - убрали очень полезный режим, но никому ничего не сказали, и теперь все его ищут.