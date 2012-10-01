Браузер Yandex

Сегодня мы выпускаем первую версию своего нового браузера. Он получил то же имя, что наша компания — Yandex. Это простой и быстрый браузер с лаконичным интерфейсом, встроенным поиском и защитой от вирусов.



До недавнего времени браузеры состояли из двух основных частей: "движка", который отображает страницы, и пользовательского интерфейса. Но в последнее время всё более важной становится третья часть: облачная. При отображении страниц, при вводе поисковых запросов, при проверке орфографии и переводе, определении местоположения и проверке на вирусы могут и должны использоваться многочисленные знания, которые есть только у некоторых мировых компаний. Не все производители браузеров имеют свои облачные технологии, поэтому им приходится сотрудничать с теми, у кого они есть. К счастью, Яндекс как раз обладает полным спектром облачных сервисов. Именно в этом направлении будут сосредоточены многие наши усилия.







Умная строка объединяет в себе адресную и поисковую. Она выполнена в форме поисковой стрелки Яндекса, показывая пользователю, что можно вводить и адреса сайтов, и запросы. Строка снабжена подсказками с мгновенными ответами от сервисов Яндекса. Прямо в подсказках, не переходя на страницу поиска, можно узнать ситуацию на дорогах города, курсы валют, перевод слова или, например, высоту Останкинской телебашни.







Самые посещаемые пользователем сайты вынесены на специальное Табло. Оно появляется всякий раз, когда человек собирается открыть новую страницу. С его помощью можно в один клик перейти на нужный ресурс, не набирая его адрес вручную. Сайты представлены на Табло логотипом или иконкой — мы считаем, что так узнать сайт гораздо легче, чем по скриншоту. Кроме того, на Табло можно получить свежую информацию от любимых сайтов — например, количество новых сообщений в почте или уведомления от социальной сети.



Браузер позволяет путешествовать по сети, не беспокоясь за безопасность компьютера. Программа предупредит о страницах и файлах, которые лучше не открывать. Веб-страницы проверяет антивирусная технология Яндекса, скачиваемые файлы — система "Лаборатории Касперского".



Yandex поможет сориентироваться и на сайтах на незнакомом языке. Он умеет переводить как отдельные слова или фразы, так и целые веб-страницы с девяти языков, в том числе английского, немецкого и французского. Для перевода текстов и слов используется облачная технология машинного перевода Яндекса.



Теперь о том, что внутри. В качестве движка был выбран WebKit, который поддерживается многими разработчиками. Интерфейс базируется на открытом исходном коде Chromium. В платформе Яндекса WebKit расширен решениями компании Opera Software - в частности, технологией Opera Turbo. Она позволяет быстро загружать страницы даже при низкой скорости соединения. Режим Turbo появится уже в следующей версии продукта. Кроме того, в программу добавлены компоненты, без которых современный браузер был бы неполным. Так, в него встроена свежая версия Adobe Flash и программа для просмотра PDF-файлов.



Обычно в браузере накапливается много персональных настроек: закладки, настройки, посещенные страницы. Yandex легко перенесет все данные из вашего старого браузера, и переезд никак не помешает работе. Программа умеет импортировать информацию из любых популярных браузеров.



Загрузить браузер Yandex вы сможете сегодня после 17:00 по адресу