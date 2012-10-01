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Браузер Yandex

Сегодня мы выпускаем первую версию своего нового браузера. Он получил то же имя, что наша компания — Yandex. Это простой и быстрый браузер с лаконичным интерфейсом, встроенным поиском и защитой от вирусов.

До недавнего времени браузеры состояли из двух основных частей: "движка", который отображает страницы, и пользовательского интерфейса. Но в последнее время всё более важной становится третья часть: облачная. При отображении страниц, при вводе поисковых запросов, при проверке орфографии и переводе, определении местоположения и проверке на вирусы могут и должны использоваться многочисленные знания, которые есть только у некоторых мировых компаний. Не все производители браузеров имеют свои облачные технологии, поэтому им приходится сотрудничать с теми, у кого они есть. К счастью, Яндекс как раз обладает полным спектром облачных сервисов. Именно в этом направлении будут сосредоточены многие наши усилия.



Умная строка объединяет в себе адресную и поисковую. Она выполнена в форме поисковой стрелки Яндекса, показывая пользователю, что можно вводить и адреса сайтов, и запросы. Строка снабжена подсказками с мгновенными ответами от сервисов Яндекса. Прямо в подсказках, не переходя на страницу поиска, можно узнать ситуацию на дорогах города, курсы валют, перевод слова или, например, высоту Останкинской телебашни.



Самые посещаемые пользователем сайты вынесены на специальное Табло. Оно появляется всякий раз, когда человек собирается открыть новую страницу. С его помощью можно в один клик перейти на нужный ресурс, не набирая его адрес вручную. Сайты представлены на Табло логотипом или иконкой — мы считаем, что так узнать сайт гораздо легче, чем по скриншоту. Кроме того, на Табло можно получить свежую информацию от любимых сайтов — например, количество новых сообщений в почте или уведомления от социальной сети.      

Браузер позволяет путешествовать по сети, не беспокоясь за безопасность компьютера. Программа предупредит о страницах и файлах, которые лучше не открывать. Веб-страницы проверяет антивирусная технология Яндекса, скачиваемые файлы — система "Лаборатории Касперского".

Yandex поможет сориентироваться и на сайтах на незнакомом языке. Он умеет переводить как отдельные слова или фразы, так и целые веб-страницы с девяти языков, в том числе английского, немецкого и французского. Для перевода текстов и слов используется облачная технология машинного перевода Яндекса.  

Теперь о том, что внутри. В качестве движка был выбран WebKit, который поддерживается многими разработчиками. Интерфейс базируется на открытом исходном коде Chromium. В платформе Яндекса WebKit расширен решениями компании Opera Software - в частности, технологией Opera Turbo. Она позволяет быстро загружать страницы даже при низкой скорости соединения. Режим Turbo появится уже в следующей версии продукта. Кроме того, в программу добавлены компоненты, без которых современный браузер был бы неполным. Так, в него встроена свежая версия Adobe Flash и программа для просмотра PDF-файлов.

Обычно в браузере накапливается много персональных настроек: закладки, настройки, посещенные страницы. Yandex легко перенесет все данные из вашего старого браузера, и переезд никак не помешает работе. Программа умеет импортировать информацию из любых популярных браузеров.

Загрузить браузер Yandex вы сможете сегодня после 17:00 по адресу

browser.yandex.ru

216 комментариев
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Конкере
26 ноября 2015, 16:14
Что-то я в тексте про поддерживаемые платформы ничего не вижу.
Иванов Роман
26 ноября 2015, 16:14
Windows и Mac OS X.
Конкере
26 ноября 2015, 16:14
На основе хромиума? И не осилили под никсы собрать? Это даже не смешно.
Иванов Роман
26 ноября 2015, 16:14
Это не смешно, потому что дело не просто в сборке. Весь интерфейс нативный, его надо заново писать под каждую ОС.
Конкере
26 ноября 2015, 16:14
Ожидается? Или опять забили?
Иванов Роман
26 ноября 2015, 16:14
Мы думаем над этим.
Конкере
26 ноября 2015, 16:14
Каковы шансы?
Конкере
26 ноября 2015, 16:14
Не такие же, как у выхода ярюшечки из беты?
Tema R
26 ноября 2015, 16:14

Надо, чтобы цель оправдывала средства. Надо убедиться вначале, что достаточное количество маководов будут юзать данный продукт.

Конкере
26 ноября 2015, 16:14
Я вчера всё-таки посмотрел его на компе жены. Ну что, Хром как Хром. Не знаю, что они там с ЮИ пилили, отмазываются поди.

ЗЫ надеюсь этот комментарий удалять не станут, хотя и не удивлюсь, учитывая, что Кукуц считает это нормальным.
dik888
26 ноября 2015, 16:14

Там интерфейса то, раз-два-и-обчёлся, даже в официальной рекламе говорится о том что он самый лаконичный.

MEVOKS
26 ноября 2015, 16:14
То что эта работа не легка, ни кто не спорит. Но, если учесть что кроме компа, все, или почти все, пользуются и мобильными, не лучше было бы выпустить и такой, и такой, в одно время?
Иванов Роман
26 ноября 2015, 16:14
Чтобы сделать сразу всё, нужно работать дольше.

Мы предпочитаем выпускать отдельные готовые части будущего целого, а потом соединять их с другими :)
MEVOKS
26 ноября 2015, 16:14
Дело Ваше (Яндекс), но в борьбе с конкурентами часть не выиграет у целого.
Уточка на колёсах
26 ноября 2015, 16:14
А ничто выигрывает у части?
MEVOKS
26 ноября 2015, 16:14
У части выигрывает все. Или ни чего не делать, или делать нормально сразу. Я могу голову на отсечение дать, что с мобил, в сотни раз, больше народа сидит тут, чем с компов.
Уточка на колёсах
26 ноября 2015, 16:14
Аккуратнее с обещаниями, иначе однажды вам таки отсекут голову. "в сотни раз больше" — это больше 99,5%. Таких долей в природе не существует, зато с головой выдает степень вашей осведомленности в вопросе.
MEVOKS
26 ноября 2015, 16:14
Выдает и выдает, что из этого? Может Вы и хороший математик, но вот обороты русского языка хромают.
norlin
26 ноября 2015, 16:14
А вы запятые не умеете ставить.
MEVOKS
26 ноября 2015, 16:14
А Вы обращения с большой буквы умеете писать? А,запятые сами поставте там, где считаете нужным Грамматей.
norlin
26 ноября 2015, 16:14
"Вы" с большой буквы не пишется - это не имя собственное.

p.s. с запятыми у вас снова проблемы.
MEVOKS
26 ноября 2015, 16:14
В школу, в школу раз у Вас местоимения не пишутся с большой буквы. Удачи.
norlin
26 ноября 2015, 16:14
В школу явно надо вам, на уроки русского языка - изучать правила пунктуации. Могу, кстати, посоветовать отличную учительницу, которая преподавала русский и литературу в мои школьные годы.
С прописной (с большой, то есть) буквы местоимение Вы (Ваш, Вам и т.д.) пишется:
1) при обращении к одному конкретному (физическому или юридическому) лицу в официальных сообщениях «Поздравляем Вас...»; «Сообщаем Вам...»; «Прошу Вас...»; «Искренне Ваш...»;
2) в личных письмах к одному конкретному лицу (факультативное написание – выбор определяет сам пишущий, выражая или же не выражая вежливое или уважительное отношение к адресату), в том числе и по e-mail.

Максимум, на что вы можете меня отправить - на уроки этикета и вежливости. Но и это будет недальновидно - ведь я вполне осмысленно, обращаясь именно к вам, не пишу "вы" с большой буквы. Не могу уважать неграмотных людей.
MEVOKS
26 ноября 2015, 16:14
А, Вас ни кто и не заставляет. Я, например,не могу уважать НЕ ТАКТИЧНЫХ людей, поэтому и написал Вам -удачи (в смысле:разговор окончен).У меня нет, ни возможности, ни желания, не времени с Вами спорить.
norlin
26 ноября 2015, 16:14
А вы и не спорьте. Просто выучите правила пунктуации русского языка. Пригодится в жизни вообще, а не только в интернетах.
MEVOKS
26 ноября 2015, 16:14
Идите Вы...дальше заниматься политикой
norlin
26 ноября 2015, 16:14
Образование - тоже важный политический вопрос. Мне нравится, когда граждане моей страны - образованные и грамотные люди.
Так что, пожалуйста, выучите. Это не трудно, правда. :)
MEVOKS
26 ноября 2015, 16:14
Достать меня Вам не удастся, поэтому матершины не ждите, это у Вас хорошо получается. Тем более пустозвонство и крикливые лозунги на пустом месте тоже Ваша стезя. Это у Вас полно времени не делом заниматься, а тут "кричать "о плрхой власти. Таких как Вы, к сожалению, тысячи. А, как до дела доходит, Вас и нет ни где.Днем с огнем ненайти, пустозвоны. Так что Вы мне не интересны. А, русский язык на меня не обидится если я пару запятых не поставлю.
norlin
26 ноября 2015, 16:14
Не очень понял, почему, в ответ на пожелание научиться грамотности, вы стали меня голословно оскорблять, ну да бог вам судья.

p.s. "ненайти" пишется раздельно -> "не найти"
MEVOKS
26 ноября 2015, 16:14
Вот и славно что раздельно
norlin
26 ноября 2015, 16:14
А перед "что" ставится запятая.
MEVOKS
26 ноября 2015, 16:14
Вы случайно головой не стукнутые Сэр? Похоже Вам пора психиатору показаться, а то, на почве граммотности и "крыша "поехать может :))) как тролль вы не тянете, а как юзер -сойдет. Вот теперь точно в последний раз -желаю успехов в работе, и поменьше азбуки в жизни
norlin
26 ноября 2015, 16:14
Обращение выделяется запятыми, меня зовут не "Сэр" (либо это надо писать с маленькой буквы), ну и дальше ещё пяток неправильных или отсутствующих запятых. Серьёзно, подучитесь - пригодится в жизни очень сильно.

Кстати, что странно, при кошмарной пунктуации у вас весьма неплохо с орфографией.
n.iwin2013
26 ноября 2015, 16:14

Казнить нельзя,помиловать...Казнить,нельзя помиловать! Да ,какая разница! Один трахает,а другой только дразнится.)))

))) )))))
26 ноября 2015, 16:14

Мне кажется Вы много пишете не по теме:-) Может Вам дать ссылку где можно трепать языком без остановки;-), грамотей Вы наш?

norlin
26 ноября 2015, 16:14
"Вы" пишется с маленькой буквы, а после "может" надо поставить запятую. И перед "где" тоже.
И я не ваш.

Вообще, если хотите кого-то поучать - идите сначала обучитесь сами этому.
))) )))))
26 ноября 2015, 16:14

Грамотей ты наш:-D. 

Конкере
26 ноября 2015, 16:14
Лучше.
Но почему на мой комментарий ответ?
MEVOKS
26 ноября 2015, 16:14
Обшибочка вышла? Прошу не сердится :))
MEVOKS
26 ноября 2015, 16:14
Обшибочка вышла!Прошу не сердится :))
Конкере
26 ноября 2015, 16:14
Да нет, я просто удивился и подумал, что может просто что-то не так понял.
MEVOKS
26 ноября 2015, 16:14
Я ссылку не ту нажал :))конечно же случайно.
kovka-istra
26 ноября 2015, 16:14

Похоже Вы правы, "допилили" гугловский Хром.

Хагай Румянцев
26 ноября 2015, 16:14
А только у меня он даже не запускается под Mac OS?
MEVOKS
26 ноября 2015, 16:14
Когда можно ждать версию для андроид? Добрый день.
roboflexx
26 ноября 2015, 16:14

+1

Андрей Никитин
26 ноября 2015, 16:14
+1
Алексей К
26 ноября 2015, 16:14

(+1)

okoneko
26 ноября 2015, 16:14

а почему не Яндекс.Бром-то? =)

Иванов Роман
26 ноября 2015, 16:14
Яндекс.Бро :)
ledy.morinella
26 ноября 2015, 16:14
А программа умеет от рекламы избавляться?
Дмитрий Гр
26 ноября 2015, 16:14
+1! главное почему сейчас не перейду на этот браузер...
roman.graschenkov
26 ноября 2015, 16:14

+1

SashaKolia
26 ноября 2015, 16:14

Умеет. https://chrome.google.com/webstore/category/home?hl=ru

Ставьте блокиратор и радуйтесь)

mon-man
26 ноября 2015, 16:14

Если я поставлю ещё один браузер, то я тогда точно ничего не смогу найти, и ни один поисковик не поможет((. А хочется...

sashka_axis
26 ноября 2015, 16:14

А какой JS-движок у браузера? Какой-то из существующих, либо свой/модифицированный? Если свой, то есть ли преимущества по скорости или совместимости?

tariel-x
26 ноября 2015, 16:14

v8, производительность не повысилась, т.к. изменён только интерфейс. ничего принципиально нового, не как когда opera предложила вкладки, или chrome всех удивил.

Igor
26 ноября 2015, 16:14

Главный вопрос: плагины из chrome web store поддерживаются?

sorgoz
26 ноября 2015, 16:14

да

Игорь Л.
26 ноября 2015, 16:14

А для него будут плагины типа AdBlock'a и Greasemonkey?


sorgoz
26 ноября 2015, 16:14

На нем работают все аддоны из гуглового вебстора.

Бакастов Олег
26 ноября 2015, 16:14
а у кого уже установлена старая версия, она будет автоматически обновлена?
©ШвЕц АрTёМ
26 ноября 2015, 16:14
Синхронизация работает?? главный вопрос!!!!
deadsloth
26 ноября 2015, 16:14
А появится ли версия браузера для Linux?
d-ai
26 ноября 2015, 16:14

А синхронизация паролей и закладок между машинами, как у хрома, будет?

Денис
26 ноября 2015, 16:14

Плюсую вопрос. Интерфейс нравится, но каким бы он ни был замечательным, без синхронизации данных между компьютерами пользоваться браузером уже стало невозможным. Если, конечно, человек пользуется постоянно несколькими компьютерами.

SashaKolia
26 ноября 2015, 16:14

Присоединяюсь

mdv00
26 ноября 2015, 16:14

И я бы хотел синхронизацию закладок, истории и прочего.

Более того, мне и на мобильном устройстве не помешал бы браузер с синхронизацией указанных вещей.

 

А в целом спасибо за Я.Браузер. Мне очень по вкусу ui-шные импрувменты!

vasilenkolife
26 ноября 2015, 16:14

Посмотрим, что же тут такого будет....

glossword
26 ноября 2015, 16:14

круто! жду! заценим!
glossword
26 ноября 2015, 16:14
кстати, а Яндекс.Интернет тогда чей был?
lists
26 ноября 2015, 16:14

Забавно. Сначала поменяли логотип с Яndex на Яндекс, зато теперь браузер называется строго латиницей — Yandex. Последовательно, ничего не скажешь.

tariel-x
26 ноября 2015, 16:14

Ну когда ж вы будете делать качественную подержку Linux? Я.Онлайн неполовину запилили, Я.Диск так и не собираетесь, сейчас опять игнорируете. И почему бы не сделать в самом деле что-нибудь конкурентноспособное, а не Google Chrome с изменённым интерфейсом? Сделайте опрос у пользователей, на хабре, на главной яндекса, что им хотелось бы увидеть, наверняка будут новые интересные идеи. И сделайте поддержку Linux!

syper-luber
26 ноября 2015, 16:14

+1 =)

Эльдар
26 ноября 2015, 16:14

стоит вообще переходить на него? просто есть опера, мазила и хром. у него будут такие же возможности. я поддерживаю компанию Яндекс, и хотел бы поддержать ее.

Anonymous
26 ноября 2015, 16:14
Сделайте тогда тему "Яндекса" или патч для firefox, если у вас есть интерфейс под рукой. Перешел бы с удовольствием на такой интерфейс!
Alexander
26 ноября 2015, 16:14

http://element.yandex.ru/product/ вот тут все есть ИЛИ ПОЧТИ ВСЕ что есть в этом браузере.. спасибо.

Budnyatsky Michel
26 ноября 2015, 16:14
1. В сухом остатке, отбросив весь маркетинг, что конкретно изменено по сравнению с Google Chrome?
Пока заметил лишь:
— интерфейс;
— табло;
— более тесная интеграция с поиском Яндекса вместо Google;
— интеграция с сервисом сканирования файлов от ЛК;
ничего не забыл?

2. Как обстоят дела с:
— живым поиском (aka Google Instant);
— обновлением браузера без вмешательства пользователя (aka Silent Update);
— полной синхронизацией настроек;
— проверкой орфографии;
— встроенным в адресную строку калькулятор;
— переводом валют, при запросе в Яндексе «1 доллар в рублях» за пределами РФ колдунщик не срабатывает. Баг крайне древний.

3. Интерфейс Google Chrome славится своим минимализмом, в нём даже нет панели с заголовком окна, её место заняли табы. Как обстоят дела в этом плане у браузера Yandex?

4. На каких локализациях будет представлен новый браузер?

5. ИМХО, из всех описанных изменений в Я.Браузере самым интересным и оригинальным является «Табло», у конкурентов подобного «из коробки» не видел.

6. Я правильно понимаю, что проект браузера Яндекс.Интернет почил в бозе?

7. Жаль, что прикрыли страницу, отображающую насколько браузер пользователя актуален, «Каменный век», «Светлое будущее» — очень оригинальная реализация тривиальной задачи.

8. Да и как точно называется браузер и как пишется его название? «Яндекс.Браузер», браузер Yandex или как-то ещё?

9. Кстати, на http://opera.yandex.ru/ в мониторе ноутбука не отображаются картинки, вместо них в центре экрана черный прямоугольник.
sorgoz
26 ноября 2015, 16:14

А поставить и посмотреть самому, м? :)

Budnyatsky Michel
26 ноября 2015, 16:14
Засорять свежий комп. с Windows 8 неохота, а виртуалка пока не настроена.
dimik
26 ноября 2015, 16:14

не надо засорять

Пользуйся ИЕ =) 

Budnyatsky Michel
26 ноября 2015, 16:14
Нет, спасибо. Предпочитаю Google Chrome =)
Александр Максименко
26 ноября 2015, 16:14

давно, пора(+1)

Владислав
26 ноября 2015, 16:14

Очень надеюсь, что "человекопонятные адреса страниц" можно будет вернуть на нормальный вид

Andrey
26 ноября 2015, 16:14

Зачем на странице браузера Яндекса на кнопке шел отсчет и за час до 17.00 отсчет закончился?

okoneko
26 ноября 2015, 16:14

в режиме турбо что именно под капотом?

мощности оперы?

или своими героическими усилиями через SPDY?

VladPolitoff
26 ноября 2015, 16:14

Российский аналог соцбраузера Rockmelt, но, без панелей к каким я привык лично, вряд ли пересяду на Yandex, меня больше интересуют подписки на сайты, чем идиотское отдельное посещение сайтов. RSS у рокмелта куда интереснее чем у оперы. 

Alexander
26 ноября 2015, 16:14

http://browser.yandex.ru/ по адрессу отсчет времени берется с локального компа.. могли бы и запилить от сервера.

apollo2k4
26 ноября 2015, 16:14
Панель дополнений – это какой-то ужас и кошмар для глаз.
Свой магазин дополнений для браузера планируется?
©ШвЕц АрTёМ
26 ноября 2015, 16:14
Вы опять синхронизацию не запелили(( Планируете свою синхронизацию сделать в Я.Диске? А если я хочу синхронизироваться все же в гугле? Предлогаю сделать возможность выбрать как синхронизироваться)) тогда я все перенесу с гугла к вам)))
Никита Давидюк
26 ноября 2015, 16:14
У меня на маке не смог запустить, вылетает все время. Почему так? Жаль если все время так будет
Хагай Румянцев
26 ноября 2015, 16:14
И у меня, и я.
Никита Давидюк
26 ноября 2015, 16:14
ммда! галимый релиз
av-fedorenko
26 ноября 2015, 16:14

Что хочу:

1. Сделайте хотя бы выбор цвета браузера. Почему по умолчанию - голубой ? Впечатление "мы копировали хром и забыли перекрасить". Показательно, что ни в логотипе браузера, ни в символике Яндекса голубого и рядом нет.

2. Нужна синхронизация.

3. Расширения. Где они ?

 

Без синхронизации и дополнений, увы, пользоваться этим смысла нет. Хотя табло классное.

Так что как-нибудь, когда-нибудь. Хоть мне и нравится Яндекс.

Viacheslav
26 ноября 2015, 16:14

Честно говоря что пока отпугивает:

- средней кнопкой мыши вкладку не закрыть

- замена длинных урлов на слово их скрывающее делает серфинг трудным для восприятия. попробуйте по ютюбу походить. ("www.youtube.com > Видео - YouTube" практически везде).

 

Не стремитесь упростится до уровня, когда это начинает казаться игрушечной программой )

 

P.S. Разве что сканирование антивирусное как-то может помочь в жизни. 

euvin
26 ноября 2015, 16:14

Только что закрыл средней кнопкой вкладку. Или вы на Маке?

подорожній
26 ноября 2015, 16:14

(+1)

Viacheslav
26 ноября 2015, 16:14

Нет, Windows 7 Pro, возможно конфликт с другим ПО, у меня два монитора, и нажатие средней кнопки вызывает перемещение браузера на второй монитор. (Display Fusion установлен).

 

Так что наверно беру свои слова обратно про закрытие вкладок )

vishom
26 ноября 2015, 16:14

Браузер чем-то понравился,точнее сформулировать пока не могу, 

но пока не будет версий под *nix, я на него не сяду

KoKosov
26 ноября 2015, 16:14
Попробовал, ОЧЕНЬ понравилось. Быстро, удобно, всё работает. Так держать! ;)

Теперь о замеченных недочётах.
1. Из Оперы не перенеслись эскизы в табло. И вообще это табло живёт какой-то своей жизнью - в нём постоянно появляется всякий мусор, который я туда не вносил. Удаляю - появляется новый мусор. Кроме того, на эскизах табло нет превью страниц, привычных по Опере.
2. Нет синхронизации как в Опере! Именно как в Опере, а не как в других броузерах. Без этого броузер полноценно использоваться не может.
3. (фичреквесты) хочу иметь возможность, как в Опере, перенести вкладки вниз окна и сворачивать броузер в трей. x64 версию тоже хочется для аутентичности..

Непонятки. Как взаимодействуют "встроенные" в броузер касперский и пунто, если и то и другое у меня и так уже установлено? А с другими антивирусами?

Upd: А, ну да! Логотип! Что за стринги на мячике? ;)
KoKosov
26 ноября 2015, 16:14
АААА! :-(
(внезапно дошло) Где же ключик?! Оперский ключик, чтобы выбирать, под каким из запомненных логинов заходить на сайт? Беда :-(
Михаил Королев
26 ноября 2015, 16:14

Ха-ха-ха!

Попробовал я установить браузер Яндекс... Он скачался, установился, начал зускаться,

сообщил мне радостно о том, что все мои настройки из Opera заботливо перенесены...

А так-же стал столь-же заботливо открывать все мои 62 вкладки которые были открыти в опере...

Компьютер надолго задумался и... о да, я вижу это:

 

Прекращена работа программы "Yandex"
 -> Искать решение проблемы в интернете
 -> Закрыть программу
 
 Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: BEX
Имя приложения: browser.exe
Версия приложения: 19.0.1084.5402
Отметка времени приложения: 5068d761
Имя модуля с ошибкой: MSVCR90.dll
Версия модуля с ошибкой: 9.0.30729.6161
Отметка времени модуля с ошибкой: 4dace5b9
Смещение исключения: 00036d36
Код исключения: c0000417
Данные исключения: 00000000
Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.48
Код языка: 1049
Дополнительные сведения 1: 6360
Дополнительные сведения 2: 6360382dda9507aeec4801eb869ef4ed
Дополнительные сведения 3: 8893
Дополнительные сведения 4: 8893f91399b6413c51fab28b0c6d4933

Ознакомьтесь с заявлением о конфиденциальности в Интернете:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0419

Если заявление о конфиденциальности в Интернете недоступно, ознакомьтесь с его локальным вариантом:
C:\Windows\system32\ru-RU\erofflps.txt 
 

 

 Я его закрываю, открываю снова. Все те-же вкладки открылись, у некоторых даже стали прорисовываться иконки сайтов и.. снова повис. Всё висело минут 10, а я уже с любопытством жду упадёт или просрётся :)

В итоге всплыл алерт "Браузер Yandex не может продолжать работу, перезапустить программу?"

Жму "Да", перезапустилось с пустым окном, всё замечательно!

Но открылось 2 окна, и во втором подзаголовок "Работа браузера была завершена некорректно, восстановить вкладки?"

Жму "Восстановить", и возвращаемся к п.1 :)

 

Лучшей рекламы Опере и не придумать! 

 

 

 

Roman
26 ноября 2015, 16:14

Ну вот и я в #Яндекс.Браузере! Обкатаем

Alchi09
26 ноября 2015, 16:14

Вот когда кликаешь на "+" создать новую вкладку и вылазит эта панелька, уберите ее! сделайте как было на Яндекс.Интерент ваш браузер на основе хроме как и этот в принцепи. Ну хочется увидеть новую вкладку а не предложенный выбор что в ней открыть. А так все отлично если же еще можно было бы  панель навигации и вкладок еще поуже сделать чуть чуть пикселя на 4 тоньше и прокрутку страницы по вертикали убрать, что бы отображалась только при наведении.  А так красавчики, юзаю и Punto Switcher и Браузер ваш достаточно давно и дома и на работе.

P.S. Красавчики, продолжайте совершенствовать его

one-km
26 ноября 2015, 16:14

Есть несколько хотелок касательно интерфейса:

1) Сделайте пожалуйста, чтоб при нажатии средней кнопки мыши и попытке прокрутить колесиком вниз, анимация прокрутки была плавной как в фаерфоксе, а не прерывистой как сейчас;

2) Сделайте пожалуйста, чтоб если хочешь выделить текст ctrl+a, то выделалась только текст и картинки. Сейчас выделяется куча других блоков и синеет вся страница, что реально бесит и не дает перейти из нормальных бразуеров на браузеры основанные на хроме.

3) И еще, сделайте уже нормальные горячие клавиши. А главное - Ctrl+Z как отмена закрытия последжней вкладки, если не выделен текст, вместо shift+ctrl+t. ctrl+z в опере это уже рефлекс.  Ну реально же убого то, как сейчас.

 

Одно это могло бы дать больший вес в моих глазах браузеру Яндекса, чем браузеру от другого нонейм производителя.

madhed
26 ноября 2015, 16:14

За первые 30 минут работы вылетел раза 3  :-) Надеюсь отчеты он таки отправляет, галочку о поддержке не снимала)

Но все равно его не брошу, потому что он хороший)

 

Я так понимаю что расширения подойдут и от Хрома? 

Борис
26 ноября 2015, 16:14

Я поставил хромовские, работают.

madhed
26 ноября 2015, 16:14

Спасибо за совет, опробую. Надеюсь с версткой тоже не будет проблем и будет показывать 1 в 1 как Хром)

Arthur A.
26 ноября 2015, 16:14

Мне нравится, первое впечатление хорошее B-)

stanislav.ohremchuck
26 ноября 2015, 16:14

Табло это, конечно, хорошо, но 8 эскизов - это слишком мало. Без нормальной экспресс панели пользоваться браузером не удобно.

WeDo
26 ноября 2015, 16:14

На видео-вступлении в пробном поиске pogoda.yandex/acapulco - ну не перейду я по этой ссылке при всем желании :)

ЯндексПочта... все безобидно вроде. Я.ру.. и покатилось :) Игрушки Яндекса, ЯндексДеньги а теперь и ЯндексБраузер.

 

Я Яндексозависимый *crazy*

 

З.Ы. Cmd+Z восстановить закрытую вкладку - не работает; не понял принцип работы автозаполнения; отсутствие AdBlock'a как такового. Буду еще смотреть.

З.З.Ы. Переход как в опере и сафари Cmd-1-9 на быстрые ссылки тоже не работает.

Сыровато. Вернусь пока на сафари, подожду обкатку.

Борис
26 ноября 2015, 16:14

Просто поставьте гугловскиц из их магазина приложений. У меня адблок работает.

Chivorotkiv
26 ноября 2015, 16:14

Вечно эти слишком умные программы.

 

В других браузерах есть такой простой юзкейз:

1. открыл новую вкладку,

2. начал писать что-то в адресной строке,

3. затем поглядел чего-нибудь на других вкладках или скопировал,

4. вернулся и продолжил набирать адрес.

 

А в этом браузере такого юзкейса нет, потому что умная строка закрывается и в ней надо всё набирать по новой.

Борис
26 ноября 2015, 16:14

+1

madhed
26 ноября 2015, 16:14

(+1)

подорожній
26 ноября 2015, 16:14

(-1)

w2
26 ноября 2015, 16:14

научится ли браузер обводить текст анкоров ссылки, как это делает браузер Opera http://shot.qip.ru/008pMV-2lA1oWRLB/

если да, то я перейду на ваш браузер!!

и еще ключик оперы перепишите себе http://shot.qip.ru/008pMV-2lA1oWRLC/ 

madhed
26 ноября 2015, 16:14

Как только смогут реализовать ключик - будет массовый побег с оперы на Яндекс)

подорожній
26 ноября 2015, 16:14

Ключик может и стоит переписать, но на этом и закончить. Так как механизм Оперы делает сохранение паролей бессмысленным на страницах с капчей. Может кто-то нашел выход? Пока нашел только один - переход на хром 
:-(

proreload
26 ноября 2015, 16:14

Работает. Около часа гонял без вылета вроде.

немного по делу

1. Не нашел возможности  кнопочку Home поставить. Одной кнопки "Я" или "часто посещаемых" маловато - минимализм минимализмом а стартпэйдж все равно какой то должен быть, для тех кто более 10 лет в сети это давно уже привычка..

2. Не удобно то что кнопка настроек на главном окне - понимаю что опять таки в угоду минимализму но и у меня и у многих знакомых на окнах есть кнопки minimize to tray которые упорно не хотят делать  дефолтными в Win - они просто напросто перекрывают кнопку настройки бразуера. Вот результат с Chameleon window manager...

 

 

В остальном браузер как браузер, то что user agent такой действительно странно, сравнения с хромом все равно не избежать...

vasilyzinchenko
26 ноября 2015, 16:14

Для Табло есть описание формата, чтобы для своего сайта большой логотип нарисовать или выводить дополнительныю информацию? 

ilia.fakhroudinov
26 ноября 2015, 16:14

Я правильно понимаю, что исходного кода браузера мы не увидим?

Slavon-vc
26 ноября 2015, 16:14

Жалкое создание. Не что иное как Хром с очередными примычками яндекс бара, от которых всех зудит.. 

unpin
26 ноября 2015, 16:14

установил. денек-другой попользуюсь, но, скорее всего, у меня не приживется..

 

первая версия и уже так нескромно "сделать браузером по умочанию" - вы шутите да? :)

> Она выполнена в форме поисковой стрелки Яндекса

она слишком выделяется. надеюсь, вы скоро предложите пользователям много вариантов тем (как в почте).

> Yandex легко перенесет все данные из вашего старого браузера

а обратно?

Monita
26 ноября 2015, 16:14

Кстати, поздравляю команду Яндекса с 15-летием! =))) 

dimik
26 ноября 2015, 16:14

Где Developer Tools?

В Яндекс.Интернет он был

Борис
26 ноября 2015, 16:14

Нужно сделать браузер еще удобнее.

1) если перенести кнопку настроек браузера туда-же где она у хрома, то появится место для дополнительных 3-4 вкладок(на моем дисплее, ширина которого 1600 px, сейчас комфортно можно работать с 57 вкладками, это уже на 6 больше, чем в хроме. Но лишние никогда не помешают

2) сделать отключаемой кнопку "Я", в реальности она не нужна, вы и так встроили поиск, зачем постоянно висящий баннер? Кроме того, многие будут ставить расширения, и там все равно будут иконки. (могу скрин показать, я просто зашел в магазин приложений гугл и установил привычные мне расширения)

3) сделать возможным добавление новых рядов плиток, 8 мало.

4) добавить репозиторий с расширениями, не все сообразят зайти в гугловский.

 

В целом браузер мне понравился больше, чем хром.

подорожній
26 ноября 2015, 16:14

2) кнопка Я отключается в настройках

Борис
26 ноября 2015, 16:14

Упс спасибо, проглядел.

mailkr
26 ноября 2015, 16:14

С учетом того, что первая версия, вроде бы нормально.

Если бы еще от Оперы переняли экспресс-панель, а не Opera Turbo с сомнительной пользой, было бы еще лучше. 

Feanorich
26 ноября 2015, 16:14

А поддержки Яндекс.Закладок по прежнему нет :(

dbalka
26 ноября 2015, 16:14
ну почему нет mouse-gestures?! правая-левая кнопка - назад, правая кнопка + движение - управление страницами!
пока не сделаете буду оперой пользоваться! вот.
Андрей Никитин
26 ноября 2015, 16:14
Я тоже без этого не могу пользоваться браузером, буду очень ждать этого функционала!
Андрей Никитин
26 ноября 2015, 16:14
Скачал "Chromegestures" плагин для гугла,
теперь как в опере.
dbalka
26 ноября 2015, 16:14
отдельно скачивать надо, сам не яузер не поддерживает? ))
подорожній
26 ноября 2015, 16:14
не поддерживает

потому, что это лишняя нагрузка, а фича нужна только некоторым.

Полностью поддерживаю такой подход: кому надо подстроит под себя расширенями, благо выбор есть. 

Лично мне тоже было сложно перейти на хром, но мой выбор пал на Gestures for Chrome(TM) Plus
Так же привык к автообновлению, но тут опять-таки есть более мощное расширение: Refresh Monkey. Оно еще может сообщать об изменениях на сайте!
 

Димитрий Гришаев
26 ноября 2015, 16:14

Я тут уже потестил сутки почи, уже удалил этот Гугл Хром(( Позорнрники, не смогли написать свой собственный нормальный браузер и в яндекс.метрике он так же отображается как гугл хром((

Вова
26 ноября 2015, 16:14

а сильно ли отличается Хром от Хромиума?

Владимир Захаров
26 ноября 2015, 16:14

Тестирую. Пока всё ок. Только ужасно раздражает, что при нажатии Ctrl+T новая вкладка открывается на полэкрана (особенно, когда нужно быстро спрятать открытую страницу от посторонних глаз). Я понимаю, что это сделано из лучших побуждений, но как-то не айс...

Elena
26 ноября 2015, 16:14
А где виджет для почты с количеством новых писем (не ссылка, а именно так, чтобы всегда на виду) и, главное, кнопка Яндекс.Закладок? (как в баре) :(
Без этого, особенно закладок, даже говорить не о чем, никуда с Мозиллы не уйдешь.
Feanorich
26 ноября 2015, 16:14

вот "Я джва года ждал"(с) этих закладок, "как в баре". до сих пор жду. Даже в предложения писал.

Дмитрий
26 ноября 2015, 16:14

А хотелку можно? Советую в табло добавить логотипы 4PDA.ru и логотипы сайтов популярных спортивных клубов (ФК, БК, ХК).

Андрей Никитин
26 ноября 2015, 16:14
А что это все что вчера не работало, сегодня стало работать?
Браузер сам без спроса обновляется?
Владимир Захаров
26 ноября 2015, 16:14

Я уже писал, но почему-то не вижу своего комментария. Ужасно раздражает, что при нажатии Ctrl+T новая вкладка открывается только на полэкрана. Хотя бы в настройках возможность изменять поставьте. В остальном ок - тот же хром, но с колдунчиками в строке (пока не понял, насколько это полезно)

подорожній
26 ноября 2015, 16:14

вот ваш комментарий 2 октября, 15:45

Grigory K.
26 ноября 2015, 16:14

внутри версия Chromium 19.0.1084 ?

Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 16:14
Расширение 1Password на Windows не хочет работать (что с пустым профилем, что с импортированными из Chrome данными). Расширение выдает значок http://joxi.ru/tbtTOg (в параллельно запущенном Chrome в тот же момент все было нормально), если нажать по нему и ввести пароль показывает надпись Connecting и бесконечно отсчитывает секунды.

Кстати, а почему инсталлятор импортирует данные из Chrome совершенно не спрашивая, нужно ли мне это?
madhed
26 ноября 2015, 16:14

Как убить вот эту панельку? http://clip2net.com/s/2mhXO

Кодеки поставила, фиг помогло. Ее как-нить отключить реально? (Она же зараза на сайте появляется после каждого дейтсвия!)

Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 16:14

при наборе Ctrl-F (поиск) браузер падает и перезагружается

Андрей Никитин
26 ноября 2015, 16:14
У меня такая же фигня
Андрей Никитин
26 ноября 2015, 16:14
Но толmrj на работе на XP дома Win7_64 все нормально
drivinglessonss.psa
26 ноября 2015, 16:14

Как только появился тут же его  установил.

Симпатичный такой )))

Вот только смысл какой. Особых отличий ..

Но все одно это изделие гораздо удобнее чем "творение" +НА, что сделали с яндекс картинками.

slonenka1
26 ноября 2015, 16:14

Браузер понравился, но очень сильно не хватает привычных плюшек из Файерфокса: всплывающих уведомлений, что пришло новое письмо на почту и Яндекс-бара вверху с кнопочками фейсбука, контакта и т.д. Очень нравится загорающийся в них оранжевый огонёчек при наличии уведомлений.

подорожній
26 ноября 2015, 16:14

все это и даже больше можно установить из магазина веб-приложений.

впрочем, вот он Яндекс.Бар

slonenka1
26 ноября 2015, 16:14

Но как-то несерьёзно, что Яндекс использует чужой магазин приложений. Такая реклама Хрома :)

подорожній
26 ноября 2015, 16:14

Яндекс поддерживает приложения из различных ресурсов, в том числе и из магазина Хрома. Можно было сказать, что использует, если бы были ссылки в Yandex браузере, а так Хромстор это один из многих ресурсов получения приложений для основанных на Хромиум браузеров.

botWi
26 ноября 2015, 16:14

да, но как им пользоваться то?

стартует браузер. но ни одна страница не открывается

внутри пустое белое поле

можно вкладки создатьвать, но толку от пустых вкладок?

можно по меню лазать, но все менюшкм все равно приводят к открытию пустых вкладок с адресом chrome://чегонибудь

хром у меня нормлаьно работает, винда самая обычная ХР

klaritta-nika
26 ноября 2015, 16:14

добрый день! можно узнать, кто автор лого нового браузера?

ottoserg
26 ноября 2015, 16:14

Браузер мне нравится )

Пока только нашел пару неудобств: 

1.нет домашней страницы, а не мешала бы, привык уже...

2.нет уведомлений на панели о приходе новой почты на ЯПочту. 

Я вот удивляюсь, когда отвечаешь на письмо человека, который пишет с другого ящика (не Яндекс), сразу от вас просьба - пригласить человека в нашу почту. А почему же тогда нет в браузере что-то типа ЯБара на панели? Уже даже те, кто не имеет почты и кошелька, были бы заинтересованы их завести...

Вобщем, не хватает уведомлений и онлайн данных по деньгам, курсам валют и т.д., ЯБар в студию!!! ))

Андрей Никитин
26 ноября 2015, 16:14
1. Домашняя страница там яндекс, кнопка яндекса слева от поисковой строки
2. а мне приходят уведомления! я наверно установил яндекс бар (какие-то плагины устанавливал)

Что-то только кнопка яндекс.денег, которые я поставил на панельку слева от поисковой строки щас у меня пропала
blackanna3
26 ноября 2015, 16:14

Пользуюсь около месяца. Пока нравится, но ничего выдающегося. Вот если у вас еще появился бы облачный офис, чтобы работать с документами... Отказалась бы от Хрома совсем.

Вова
26 ноября 2015, 16:14

 

Пользуюсь около месяца.

это как вообще, если он (браузер) только 4 дня назад стал доступен для загрузки?

blackanna3
26 ноября 2015, 16:14

Да нет, Я уже давно поставила. Называется Яндекс.Интернет. Может это и стороняя поделка, но удобная. Все сервисы яндекса в быстром доступе и так далее.

Я сама удивилась, что рекелама пошла только что...

blackanna3
26 ноября 2015, 16:14

Сейчас скачала новый браузер по ссылке на этой страничке. Поставился поверх старого, так, что это был именно браузер от Яндекса.

Вова
26 ноября 2015, 16:14
Яндекс.Интернет — переделка Хрома была, вроде. Яндекс.Браузер — полноценный браузер, идущий на ряду с другими браузерами — Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari и Chrome.

во всяком случае в этом нас пытаются убедить маркетологи Яндекса.
Feanorich
26 ноября 2015, 16:14

Неа, на страничке яндекс.Браузера вроде по прежнему написано, что оно на основе chromium. Андекс.Браузер это просто ребрендинг связанный с какими-то изменениями.

Вова
26 ноября 2015, 16:14

 

оно на основе chromium.



а кто такой тогда Хром, ребрендинг Хромиума?

Хром — допиленный Хромиум. Я.Браузер — допиленный Хромиум, но не Хром. это как я понимаю.

взгляните на Линукс. стоит ли говорить, что все дистрибутивы одинаковые и копируют друг друга?

Feanorich
26 ноября 2015, 16:14

Если вы войдете на сайт, который определяет ваш браузер, с Хромиума - то он вам тоже скажет, что у вас Хром. И я думаю любая сборка Хромиума будет определятся, как Хром.

Feanorich
26 ноября 2015, 16:14

Я думаю это проблема алгоритма определения, а не самого браузера. Когда я сижу со свяких экзотичных китайских браузеров, определяторы всегда называют браузер соответствующий используемому движку. 

Вова
26 ноября 2015, 16:14
один из определяторов определил меня как: YaBrowser/1.0.1084.5402 Chrome/19.0.1084.5402 Safari/536.5
Feanorich
26 ноября 2015, 16:14

ну если смотреть по движку - он сафари

но на основе Хромиум

но Яндекс.Браузер

Это был очень умный определятор :-)

Вова
26 ноября 2015, 16:14
это я написал отчёт о ложном срабатывании антивируса в Dr.Web. :)

зараза, блоканул мне драйвера в Я.Диске.
Feanorich
26 ноября 2015, 16:14

Хоть и оффтоп. Но отчеты о ложном срабатывании вещь полезная. Я правда пользуюсь другим антивирусом, но отчеты пишу..и через пару обновлений ложное срабатывание уходит

Вова
26 ноября 2015, 16:14
Feanorich,
да простят нам модераторы.

я сам антивирусом не пользуюсь, вообще. вся проблема на Я.Диске.
Feanorich
26 ноября 2015, 16:14

вот в самом низу, на browser.yandex.ru:

 

Браузер Yandex создан на базе браузера с открытым исходным кодом Chromium.
© The Chromium Authors, 2006—2012. Все права защищены.


Так что я не понимаю, чего все раскудахтались, что он как Хром определяется.

blackanna3
26 ноября 2015, 16:14

Кстати, ворочается он побыстрее... видимо облегчили немного движок.

Этот браузер тоже на движке "Хромиум", хотя уже не так похож на Хром.

Вова
26 ноября 2015, 16:14

 

ворочается он побыстрее...



и жутко тормозит, если открыть более 5 вкладок с флеш-проигрывателем. можете проверить — http://www.1tv.ru/news/

html5-плеер немного багованный: не разворачивается на весь экран. но это не упрёк, а скорее замечание.

blackanna3
26 ноября 2015, 16:14

Для моих нужд хватает вроде... Хотя вот прямо сейчас у меня 8 вкладок открыто (в том числе и Яндекс.Музыка), вроде не стормаживает. Но я свежую версию только сегодня поставила, еще не особо интенсивно пользовала.

Вова
26 ноября 2015, 16:14

с версией 1.0.1084.5403 пофиксили данный баг.

Спасибо за оперативность, Команда Разработчиков!

Харольд Торсен
26 ноября 2015, 16:14

Возможно ли на данный браузер установить Яндекс Бар? Я пробовал, не получилос. )))

Андрей Никитин
26 ноября 2015, 16:14
А у меня получилось
Харольд Торсен
26 ноября 2015, 16:14

Как? )))

Андрей Никитин
26 ноября 2015, 16:14
Тут взял: http://element.yandex.ru
Харольд Торсен
26 ноября 2015, 16:14

Спасибо. )))

Дмитрий
26 ноября 2015, 16:14

Чего-то у меня в нём расширение Evernote Web Clipper не работает.

Андрей Никитин
26 ноября 2015, 16:14
Пишу в форуме большое длинное сообщение,
отправляю, мне выдает сообщение об ошибке.
Нажимаю назад, а все мое сообщение пропало!
Страница позади обновляется заново!
В опере, когда я так делал в подобных ситуациях,
все мое сообщение возвращалось и я мог его повторно отправить
или на худой конец скопировать, чтобы отправить позже!
Очень обидно, потерял сообщение на целую страницу!
Вова
26 ноября 2015, 16:14

 

или на худой конец скопировать, чтобы отправить позже!

я уже давно выработал привычку, ещё со времён нестабильного DialUp-соединения.
Андрей Никитин
26 ноября 2015, 16:14
У меня то же была, до тех пор, пока не стал пользоваться оперой.
Но вот вчера у меня ситуация повторилась и сообщение восстановилось!
Яндекс браузер точно невидимо обновляется.
По всей видимости он уже не первая версия.
Дмитрий Скворцов
26 ноября 2015, 16:14

А когда будет готов браузер для Линукса?

Feanorich
26 ноября 2015, 16:14

Скажите, кто ставил. А он, как и старый вараинт, ставится туда куда ему хочется, или предлагает папку выбрать?

Вова
26 ноября 2015, 16:14
всё так же ставится туда же, куда ему надобно. а располагается там же, где и раньше — %localappdata%\Yandex
Feanorich
26 ноября 2015, 16:14

Да я знаю где он раньше жил :-)

Я думал хоть в этой версии научили его ставится куда хочет пользователь, а не браузер.

Сервис Яндекс.закладки не поддерживается, папку выбрать нельзя, прям беда:-(

Ymnikru55
26 ноября 2015, 16:14

сегодня пытался установить , но аваст определил яндекс браузер как win32 trojan gen ... исправьте установку пожайлуста..., и скажите когда все будет норм и можно будет скачивать

Андрей Никитин
26 ноября 2015, 16:14
У меня nod все нормально.
Пользуюсь с самого начала выхода.
Щас исправили ошибку с вылетом при поиске (ctrl+f) и мне все нравится.
Ymnikru55
26 ноября 2015, 16:14

повезло тебе , ..а я браузером яндекса пользовался до сегодня , но включил комп , нажал на запуск яндекса , программа открылась и потом аваст его хрякнул ,... думал что у меня комп глючить проверил на вирусы все норм чистенько , снова начал устанавливать и при скачивании яндекса себе на комп  , аваст снова хрякнул его как трояна :-(... написал в службу подержки яндекса пока ни ответили ., так то удобный браузер  , грузил странички с нэта все стабильно , да и очень понравился в нем интерфейс , ничего лишнего , компактно ., а теперь не могу им пользоватся ,но хочу ., при этом аваст удалять тож не охота стабильный антивирус и не грузит комп , у меня всегда все удаляет программистов "какушки" и на него перечить нет причин ... , люди из яндекса постучите по голове людям из аваста!!!  ДАВАЙ НАРОДУ БРаЗЕР ЯНДЕКС!!!!!:-)  и пусть все будет летно хорошо 

Иванов Роман
26 ноября 2015, 16:14
Аваст исправил свои базы в последнем обновлении, попробуйте снова, пожалуйста.
Ymnikru55
26 ноября 2015, 16:14

сейчас получил письмо ваше на почту , скачалось все норм , без каких либо проблемм и антивирус не ругается на яндекс .  Благодарю за понимание , теперь я  доволен :-)

Андрей Никитин
26 ноября 2015, 16:14
вот это скорость!
Вова
26 ноября 2015, 16:14
что мешало добавить в исключения или временно отключить защиту?
Ymnikru55
26 ноября 2015, 16:14

антивирус на автомате работает , и когда ему что то не нравится он все сам исправляет , я в него не влазию и не отключаю , это мой залог успеха в стабильности моего компа:-) 

snwm
26 ноября 2015, 16:14

Спасибо вам большое за очень хороший продукт(+1)

А.
26 ноября 2015, 16:14

Отличный брауезр. Многое понравилось.

Особенно возможность завести несколько пользователей - есть шанс отказаться от 3 разных брауезеров и полностью перейти на ваш. И по этому поводу вопрос - есть ли(планируется ли) возможность как-то привязать пользователя в браузере к учетке в Яндексе?

Есть ли на данный момент какая-то технология синхронизации на разных устройствах(ПК)?

 

Спасибо.

Юрич
26 ноября 2015, 16:14

будет ли метро режим для виндовс 8?

))) )))))
26 ноября 2015, 16:14

Браузер часто зависает и приходится уходить со страниц с перезапуском браузера. Я пользовался яндексом в течении 20 дней и ничего хорошего о браузере сказать не могу. Обычный браузер и менять яндекс на хром или мазилу смысла нет. Так что делайте выводы сами. 

Ольга
26 ноября 2015, 16:14

Он медленный, Google Chrome круче, даже Opera Turbo не работает!

arvitaly
26 ноября 2015, 16:14

Когда оставляешь браузер открытым с несколькими вкладками - через некоторое время начинаются жуткие тормоза

Ильвир
26 ноября 2015, 16:14

У меня проблема со звуком. Браузер перестал проигрывать звук, хотя, в системе звук есть, как исправить эту ошибку? v1.1, Win 7 x32

ridno
26 ноября 2015, 16:14

А стрелочки справа в адресной строке с выпадающим списком просмотренных сайтов не будет?

Хотел бы попробовать браузер, но на картинке ее не вижу, а без нее как-то не удобно. 

Андрей Никитин
26 ноября 2015, 16:14
Там есть "Недавно закрытые" в тулбаре,
но это менее удобно чем в опере.
Gash-vesovoi
26 ноября 2015, 16:14
полное говно ваш яндекс
regina.bykova1996
15 марта 2016, 13:27
Почему Яндекс.Браузер сам собой, без моего участия, обновляется? Сейчас обновился - и им теперь пользоваться неудобно... Как отключить авто обновы браузера и вернуть обратно старый вариант?
Ном Дар
1 декабря 2017, 14:01
regina.bykova1996,
..а никак.. судя по всему.. ..разработчики  и улучшатели не оставили нам такой возможности.. вот и "виснем" вместе с ними, увы.. печально..но факт..

k03.2019
28 марта 2019, 13:28
Ном Дар,
 Ирш 1
k03.2019
28 марта 2019, 13:27
1 октября открыт чего того сейчас здесь
k03.2019
28 марта 2019, 13:29
Другое есть
Ярослав Ямкинчук
вчера, 13:02
Старые открытия ох легендарная ещё