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Теперь Яндекс.Деньги можно переводить на банковские счета во все страны мира (кроме США)

С сегодняшнего дня российские и иностранные идентифицированные пользователи Яндекс.Денег могут отправлять переводы во все страны мира. Вывод на банковский счет — свой собственный, другого человека или компании — доступен почти в любой точке планеты. Единственное исключение: банки США, но это временное ограничение. Совсем скоро мы и его отменим (и обязательно сообщим об этом дополнительно в клубе Я.Денег).

Чтобы отправить деньги, нужно знать только банковские реквизиты получателя. Процесс отправки занимает пару минут и состоит из нескольких простых шагов: вам нужно зайти на страницу сервиса, выбрать страну и валюту, в которой открыт счёт получателя, указать сумму и реквизиты.



Перевод поступит на счёт в течение 2-5 банковских (рабочих) дней. За один раз можно отправить платёж на сумму до 100000 рублей. Комиссия при переводе — 3% от суммы и 15 рублей.

О валюте: конвертация из рублей в валюту платежа будет происходить по внутреннему курсу банка-получателя. Это курс, естественно, отличается от официального, и уточнять его нужно у банка в каждом конкретном случае.

О расходах получателя: в большинстве стран Европы (а также в некоторых других странах) нет комиссии за получение перевода. Почитать об этом подробнее можно здесь.

Кому может пригодиться новый сервис? В первую очередь, тем, кто постоянно проживает за пределами России и получает денежные переводы от знакомых, близких и партнёров по бизнесу. Эти же переводы очень любят фрилансеры, обосновавшиеся за границей, но до сих пор пишущие статьи в российскую прессу или делающие сайты для московских друзей. 

Перевод можно отправить в любую точку планеты в любое время суток, не вставая из-за компьютера (пока в мобильных приложениях этого сервиса нет).

Этим летом мы уже рассказывали о первой части этого запуска: тогда Яндекс.Деньги открыли переводы в Европу. Тогда мы стали первой российской платёжной системой, запустившей такую услугу.

Команда Яндекс.Денег
Делаем правильные выводы 
19 комментариев
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Сай
26 ноября 2015, 16:12

Хорошая новость! Вот бы еще за-рубежом автоматы для зачисления средств принимали на яндекс....:-)

KoKosov
26 ноября 2015, 16:12
Эх, вот лучше бы сначала сделали наши отечественные банки. А то вместо того, чтобы "не вставая со стула" пополнить счёт с банковской карты приходится топать к метро и с переплатой покупать карту яндекс-денег. А вывести деньги на визу вообще невозможно.
Разумеется, я о беспроцентном переводе говорю.
Пожалуй, это единственное, что сейчас мешает нормально пользоваться я.д.
Владимир
26 ноября 2015, 16:12

Вывожу на Visa, все нормально.
С процентами, разумеется. 

KoKosov
26 ноября 2015, 16:12
Вот именно, с процентами! Это неприемлемо.
shhhhhh
26 ноября 2015, 16:12

С переплатой покупать Яндекс.Деньги не нужно, тем более карты предоплаты. :) Есть множество точек (в том числе беспроцентного) пополнения, сегодня мы написали об этом пост.

Вывести деньги на Visa возможно тоже. :(

KoKosov
26 ноября 2015, 16:12
"Комиссия Яндекс.Денег — 3% + 15 рублей"

Что значит - "невозможно".
shhhhhh
26 ноября 2015, 16:12

Есть вариант сделать собственную карту Яндекс.Денег и пользоваться ей без комиссий и процентов. Правда, снимать деньги в банкоматах тоже с процентами.

KoKosov
26 ноября 2015, 16:12
Это всё хорошо, если пользоваться ЯД постоянно и оперировать достаточно большими суммами - несколько тыс. например.
А если вот как я - 2-3 раза в год, по 100-500 руб, то эти "небольшие проценты" вырастают в достаточно серьёзное препятствие.
Ну хотя бы Сбербанк добавили к тем двум никому не известным банкам, карты которых можно беспроцентно привязывать.
shhhhhh
26 ноября 2015, 16:12

Согласна, выводить 100 рублей с Яндекс.Денег наличными может быть не всегда удобно. 

Привязать к счёту Яндекс.Денег можно карту любого банка — и проводить сквозные платежи; они будут беспроцентными.

Для пополнения счёта, правда, сейчас можно привязать карты только двух банков: «ОТКРЫТИЕ» и «Альфа-Банк» (довольно известный, кстати). Но мы вроде говорим о выводе сейчас?

KoKosov
26 ноября 2015, 16:12
О выводе - "постольку-поскольку", то есть мне не выгодно, допустим, выбирать ЯД для перевода денег мне, так мне банально некуда их будет деть со счёта.

Что же до "сквозных платежей", то, как там написано, "с карты, привязанной для платежей, нельзя пополнить счет", а так же оплатить заказ в интернет-магазине путём перевода денег на другой счёт ЯД. Что также лишает это смысла.

Другими словами: хотелось бы возможность со сбербанковской визы беспроцентно пополнить счёт в ЯД и/или (тоже беспроцентно) перевести деньги на другой счёт ЯД.
Вот и всё, что нужно. А вывод денег - полезно, но вторично.
shhhhhh
26 ноября 2015, 16:12

Карточкой, которую Вы привязываете для «сквозных платежей», можно пользоваться в очень многих магазинах, принимающих Яндекс.Деньги — в том числе, например, платить за ЖКХ и мобильный. Для использования Яндекс.Денег, которые Вам перевели другие пользователи — если Вам неудобно тратить эти Деньги в 3500 магазинах-партнёрах — как раз и сделана карточка банковская. Один раз платите 149 рублей за доставку (если Вы в России), потом платите ей в любых магазинах, принимающих карты; в кафе; на заправках и проч.

Проценты назначает обычно банк, если я не ошибаюсь, так что условия договорённости — не только от Яндекс.Денег зависят. Но я, разумеется, передам Ваши пожелания. Просто пока предлагаю альтернативы выше.

KoKosov
26 ноября 2015, 16:12
В том-то и дело, что ЯД мне нужен для оплаты в тех магазинах, которые не принимают другие допустимые оплаты - иначе я плачу напрямую с карты. Но есть и такие (в основном, украинские), единственный вариант для которых - перевести деньги на их ЯД счёт с указанием в комментарии за какой заказ.
По сути, ЯД мне только для этого и нужны.
Alex_Seo
26 ноября 2015, 16:12

За Мкадом точно жизни нет? Рекомендую к прочтению: https://www.free-lance.ru/blogs/obschenie/715693/vyi-polzuetes-bankovskoy-kartoy-yandeksdeneg.html Фрилансеры не самый глупый народ.

В 500 км от Москвы от ваших карт лишь фуфел и негатив. Тренируйтесь на кошках((

shhhhhh
26 ноября 2015, 16:12

Давайте по порядку. Банковская карточка Яндекс.Денег и перевод на банковский счёт в любую страну мира — это разные услуги, и они обе работают. :)
В комментариях в посте, который Вы дали, паре человек не пришло заказное письмо. После того, как Вы заказываете карту, Вам через 2-3 дня приходит трекинг-номер, по которому на сайте Почты России можно отследить доставку заказного письма. Потом Вам должно прийти бумажное извещение от Вашей же почты — «Приходите, заберите письмо». Если пользователь 1 месяц не забирает своё письмо, оно возвращается Яндекс.Деньгам, и карточка уничтожается.
Иногда, конечно, какой-то момент работы Почты может сбоить. Часто работает человеческий фактор: пользователь не проверил почту, заленился идти забирать вовремя письмо, не проследил судьбу отправления на сайте. У нас много пользователей в Минске, и никаких особенностей доставки там нет. Большинство получает карту и пользуется ей.

Посоветуйте Вашим собеседникам написать в саппорт и выяснить судьбу их карточки. Если у Вас лично что-то не получилось, давайте разберёмся здесь.

Пишу Вам за 16000 километров от Москвы, получила свою карту за 3 недели.

shhhhhh
26 ноября 2015, 16:12

Вы написали уже три одинаковых комментария (в разных постах). Ещё один, и я вынуждена буду заблокировать Вас в клубе за спам.

kovka-istra
26 ноября 2015, 16:12

3% много

Vadimasing
26 ноября 2015, 16:12

Просто супер... это как раз для меня:-)

Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 16:12

США как обычно отстают от продвинутых людей :-P пока они воюют за нефть Яша ототвигает гугла и либерти резерв.У нас свой стандарт

Исройилжон Кувватов
вчера, 08:02
Здравствуйте через яндексс как могу деньги отправить