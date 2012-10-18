Теперь Яндекс.Деньги можно переводить на банковские счета во все страны мира (кроме США)
18 октября 2012, 11:47
Чтобы отправить деньги, нужно знать только банковские реквизиты получателя. Процесс отправки занимает пару минут и состоит из нескольких простых шагов: вам нужно зайти на страницу сервиса, выбрать страну и валюту, в которой открыт счёт получателя, указать сумму и реквизиты.
Перевод поступит на счёт в течение 2-5 банковских (рабочих) дней. За один раз можно отправить платёж на сумму до 100000 рублей. Комиссия при переводе — 3% от суммы и 15 рублей.
О валюте: конвертация из рублей в валюту платежа будет происходить по внутреннему курсу банка-получателя. Это курс, естественно, отличается от официального, и уточнять его нужно у банка в каждом конкретном случае.
О расходах получателя: в большинстве стран Европы (а также в некоторых других странах) нет комиссии за получение перевода. Почитать об этом подробнее можно здесь.
Кому может пригодиться новый сервис? В первую очередь, тем, кто постоянно проживает за пределами России и получает денежные переводы от знакомых, близких и партнёров по бизнесу. Эти же переводы очень любят фрилансеры, обосновавшиеся за границей, но до сих пор пишущие статьи в российскую прессу или делающие сайты для московских друзей.
Перевод можно отправить в любую точку планеты в любое время суток, не вставая из-за компьютера (пока в мобильных приложениях этого сервиса нет).
Этим летом мы уже рассказывали о первой части этого запуска: тогда Яндекс.Деньги открыли переводы в Европу. Тогда мы стали первой российской платёжной системой, запустившей такую услугу.
Команда Яндекс.Денег
Делаем правильные выводы