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Новый Яндекс.Shell c «бесконечной» адресной книгой

Сегодня мы выпустили новую, серьезно улучшенную версию Яндекс.Shell для смартфонов – интерфейса, который делает работу с Android проще и приятнее. 

   

Одна из главных новинок – это «бесконечная» адресная книга. «Бесконечная» она потому, что позволяет находить номера телефонов не только людей, добавленных вами собственноручно, но и организаций – например, ресторанов, гостиниц, отделений банков. Вам достаточно написать «банк», адресная книга покажет вам номер ближайшего, одно нажатие – и вы уже на связи. 

«Бесконечная» адресная книга сократит количество звонков с неизвестных номеров. Если вам звонят с такого номера, то Яндекс.Shell быстро поинтересуется, нет ли его в базе организаций. И даже если вам впервые звонили, скажем, из библиотеки, то вы увидите её название в журнале звонков. 

Организация рабочего стола в новом Shell теперь проще и удобнее: слева от главного экрана располагаются виджеты и панели, справа – приложения. К такой концепции рабочего стола мы пришли после исследования сотен телефонов реальных пользователей платформы Android – практически везде мы наблюдали беспорядок на рабочем столе. 

Виджеты и программы по экранам Яндекс.Shell распределяет автоматически. Вам не нужно задумываться, куда их поместить, а нужно просто выбрать, какую информацию вы хотите видеть – вся настройка займет у вас меньше минуты. 

Посмотрите, как выглядит новый Яндекс.Shell и как легко настроить в нем рабочий стол: 

Да, и еще одна приятная новость - поиск приложений в Shell ищет не только по установленным программам, но и в магазине приложений. 

Скачайте новую версию в Google Play или с помощью QR-кода: 

 

Напоминаем, что Яндекс.Shell доступен бесплатно для жителей России, Украины, Беларуси, Казахстана и Турции.

 

Команда Яндекс.Shell

81 комментарий
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atomheart
26 ноября 2015, 16:07
Звучит соблазнительно) Попробую.
А Shell проверяет неизвестные номера только во время звонка, или после подключения все неизвестные номера в логе звонков?
nonpafos
26 ноября 2015, 16:07

Все неизвестные номера, конечно, проверять не будет. Только новые звонки

Константин С.
26 ноября 2015, 16:07

Очень круто!

Saylia2011
26 ноября 2015, 16:07

Интерфейс симпатичный,но после последнего обновления зависал-и пришлось отказаться,а сейчас сама располагаю папки и виджеты,доступные услуги так,как хочу..А потому наверное,больше и не буду использовать)

Николай
26 ноября 2015, 16:07
симпатичненько, но папки на рабочем столе создать нельзя (или не очевидно как), виджета плеера не нашел
поменял все обратно
yarogonch
26 ноября 2015, 16:07

Чтобы создать папку, надо натащить один ярлык на другой (после этого должна появиться папка) и отпустить.

Николай
26 ноября 2015, 16:07
3 раза попробовал - местами меняются
yarogonch
26 ноября 2015, 16:07

При относительно быстром натаскивании одной иконки на центр другой должна создаваться папка. А какое у вас устройство?

Николай
26 ноября 2015, 16:07
sensatoin XE, на стандартной прошивке эта процедура вполне очевидна, пользоваться удобно. Может быть дело привычки.
А как с виджетом плеера? Одна из самых востребованных функций!
Николай
26 ноября 2015, 16:07
3 раза попробовал - местами меняются
sergejau
26 ноября 2015, 16:07

В нидерландском Play Store говорит, что этот app не для вашей страны (пишут: "Dit item is niet beschikbaar in uw land"). Скажите пожалуйста, это только для России?

Заранее спасибо!

yarogonch
26 ноября 2015, 16:07
Яндекс.Shell доступен только пользователям из России, Казахстана, Украины, Белоруссии и Турции.
megashurik
26 ноября 2015, 16:07
А если в России поставлю, а потом поеду за её пределы, Шелл перекосячит и телефон откажется работать?
yarogonch
26 ноября 2015, 16:07

Нет, конечно! Будет работать нормально.

angu3
26 ноября 2015, 16:07

Не работает :(

yarogonch
26 ноября 2015, 16:07
А что за устройство? Можете прислать описание проблемы на support@mobshell.yandex.ru?
angu3
26 ноября 2015, 16:07

Lg Optimus One. Более подробное описание отправила.

graff25
26 ноября 2015, 16:07

А нет отдельно книги, бо тормозит Ваш шел на бюджетниках сильно.

yarogonch
26 ноября 2015, 16:07

Нет, отдельно адресной книги нет.

shlangman
26 ноября 2015, 16:07

а с 4.2 оно научилось дружить? вчера говорило, что с ним несовместимо.

the-very
26 ноября 2015, 16:07

да, 4.2 теперь поддерживается

fermer-fermer
26 ноября 2015, 16:07

Это адъ.

Всё сбилось и перемешалось: папки, столы, виджеты, ярлыки. Вообще всё.

Этот шелл эстетически ужасен. Как вернуть предыдущий?

yarogonch
26 ноября 2015, 16:07

К сожалению, в Google Play нет механизма возврата к предыдущей версии. Если не нравиться новый белый непрозрачный фон виджетов и панелек, то можно его сменить на более привычный в настройках Яндекс.Shell (Внешний вид -> Тема).

fermer-fermer
26 ноября 2015, 16:07

С  этим разобрался, звонилку вернул. Печально то что ярлыки и папки на рабочих столах все перемешались

fermer-fermer
26 ноября 2015, 16:07

1. Есть возможность настроить у виджета календаря жёлтый цвет с датой?
2. Как вернуть старую подложку у виджета с заметками?

3. Как вообще добавить новую заметку? Сейчас при  долгом тапе на пустом поле виджета "заметки" есть возможность вообще удалить весь виджет с заметками, а добавить заметку нельзя.

4. У калькулятора есть возможность заменить цвет кнопок?

 

 

Евгений Голотвин
26 ноября 2015, 16:07

1. нет

2. не вернуть - сейчас 2 темы, которые применяются ко всем панелям.

3. заметку можно добавить нажав плюсик на панели.

4. у калькулятора нет возможности заменить цвет кнопок

fermer-fermer
26 ноября 2015, 16:07

Спасибо за ответ. Я уже окатился на предыдущую версию.

tel5053173
26 ноября 2015, 16:07

да уж, наворотили, действительно - как вы могли подумать, что можете вот так безапелляционно заявлять, типа "мы знаем как лучше, проанализировали..." - я ярлыки и папки, можно сказать, месяцами настраивал, а после обновления приложения всё сбилось! просто вопрос: вас не учили что ли элементарным правилам разработчиков софта на рынке b2c? - яндекосиды, вы меня откровенно удивили!!!

aprocom
26 ноября 2015, 16:07

согласен, был не приятный сюрприз, когда все сбилось( Такие вещи надо спрашивать у пользователей, мол, а давайте мы все сбросим так для работы лучше, а за одно и новые фишки покажем...

nikita
26 ноября 2015, 16:07
Если представители Яндекса не будут против, то могу скинуть ссылку на старую версию.
fermer-fermer
26 ноября 2015, 16:07

Спасибо. Но я через samsung apps скачал предыдущую версию. Поставил поверх новой. Стала глючить. Пришлось всё снести и закачать заново.  Так что если кому новый я.shell не катит - качайте из samsung apps пока там не обновилась версия.

astralden
26 ноября 2015, 16:07

жуть - после нового апдейта слетел к чертям весь дизайн, обои установить невозможно (намертво встал "деревянный" фон... лучшее - враг хорошего. К сожалению, снес и вернулся к HTS Sense

Евгений Голотвин
26 ноября 2015, 16:07

Обои можно поменять в настройках или установить любые из панели фотографий.

fermer-fermer
26 ноября 2015, 16:07

Господа, вижу, что вы читаете отзывы в маркете. Это радует. Надеюсь, что вернёте всё обратно.

Как можно было так испортить хороший продукт...

l2omanov
26 ноября 2015, 16:07

ну как сказать... я вот предыдущую версию терпеть не мог, а эта очень даже ничего.

fermer-fermer
26 ноября 2015, 16:07

Я вполне допускаю,что это может кому-то понравиться. Остальным же... Читайте отзывы на маркете https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.yandex.shell Отсортировать только по дате добавления комментов и наслаждаться лучами.
Данный лаунчер имеет право на жизнь, безусловно, но не вместо того, что был, а параллельно

Евгений Голотвин
26 ноября 2015, 16:07

Ввиду изменения парадигмы рабочих столов для существующих пользователей удалось при обновлении программы Яндекс.Shell переносить лишь ярлыки программ, папки, обои и сохранять настройки панелей, которые после обновления можно снова добавить на экран. К сожалению, нет технической возможности перенести остальные настройки.

megashurik
26 ноября 2015, 16:07
Да что ж такое. Второй раз предпринимаю попытку поставить этот шелл, погоняться, но второй раз эта попытка выпадает на поездку в Таиланд. А для Таиланда почему-то пишет, что приложение недоступно для этой страны.
Зря так дискриминируете. Тут пол-Таиланда уже по-русски говорит.
Евгений Голотвин
26 ноября 2015, 16:07

Яндекс.Shell доступен только для России, Украины, Казахстана, Белоруссии и Турции.

YaOlegK
26 ноября 2015, 16:07
Ооооочень круто! Просто мегакруто! Суперская вещь)
Все очень нравится! Яндекс как всегда все делает качественно, стильно и удобно! Блин, мне очень нравится)
Спасибо огроменнейшее!)

Мне от яндекса до полного счастья две вещи осталось получить) яндекс браузер для андроида с возможностью синхронизировать закладки и яндекс диск с возможностью выбора папок, которые необходимо синхронизировать)
l2omanov
26 ноября 2015, 16:07

новый интерфейс просто супер! не ожидал)

предыдущая версия сильно не нравилась, а эту скорее всего буду использовать. не хватает только настройки нижнего дока и возможности просматривать изображения с телефона в панели яндекс.фоток. не нравится, что при смене обоев через яндекс.шелл старые остаются висеть в экране локера, но это ерунда в сравнении с количеством потребляемой оперативной памяти. честно говоря, я наделся что интерфейс без 3д будет менее прожорлив, но тут без изменений. уже удалил.

yuppy99
26 ноября 2015, 16:07
«Бесконечная» адресная книга сократит количество звонков с неизвестных номеров. Если вам звонят с такого номера, то Яндекс.Shell быстро поинтересуется, нет ли его в базе организаций. И даже если вам впервые звонили, скажем, из библиотеки, то вы увидите её название в журнале звонков.

 Запросы анонимны?

Евгений Голотвин
26 ноября 2015, 16:07

Насколько я знаю - да.

aprocom
26 ноября 2015, 16:07

Новый интерфейс супер! Очень порадовал телефон! Единственное не хватает кнопри позвонить при поиске контактов в режиме цифровой клавиотуры...

zperetz
26 ноября 2015, 16:07

Господа разработчики,

 

Возможно, вы заметили, что пользователи я.шелла делятся на две группы.

Первые (loyal) - кто давно пользуется я.шеллом и настроил его его под себя, кто любил его за красивые и удобные надстройки, цвет (цветные, а не серые виджеты), возможность простого менеджмента панелей и т.д.

Вторые (conquest) - кто никогда им не пользовался.

 

Выпустив новую версию, а именно превратив я.шелл в я.Go Launcher, Вы совершенно убили группу лояльных пользователей, т.н. группу Brand Ambassadors, закрепив это несовместимостью с предыдущей версией и настройками пользователя, которые нельзя сохранить. Почитайте отзывы, я не припомню такого потока негодования ни с одной программой, которая обновлялась.

 

Теперь я не смогу навскидку назвать, чем же я.шелл настолько отличается от го.лаунчера, чья гибкость и удобство настройки "под себя", уж извините, превосходит ваш текущий некогда любимый многими продукт.

 

Надеюсь, что в Вас проснётся здравый смысл и вы вернёте я.шелл old style (пусть даже без поддержки) на просторы андроид.маркета, сконцентрировавшись на перетягивании Вторых с Go Launcher, Apex Launcher и прочих.

Михаил Шавров
26 ноября 2015, 16:07

Отлично сказано) Полностью поддерживаю! 

jet-zet
26 ноября 2015, 16:07

Кто-то может подсказть, как эту адресную книгу включить?

У меня как была стандартная так и есть.

Евгений Голотвин
26 ноября 2015, 16:07

По умолчанию она включена. Зайдите в звонилку Яндекс.Shell - самая левая иконка с "трубкой" в нижнем баре.

jet-zet
26 ноября 2015, 16:07

В том и проблема "звонилка", смс и контакты стандартные.

ginkage
26 ноября 2015, 16:07
Зайдите в настройки шелла и включите "телефонную компоненту".
ginkage
26 ноября 2015, 16:07
У меня, кстати, по умолчанию была выключена — то ли эффект от попытки миграции старых настроек, то ли ещё что-то...
aleynikov-ae
26 ноября 2015, 16:07

вчера поставил сегодня удалил.. не хило съедает память.. телефон подвисает местами аппарат se sk17i

jfkeugene
26 ноября 2015, 16:07

Мне понравилось. Но походу еще пилить и пилить... На Lg Optimus Black не работает:

1) При клике на часы - крэш приложения.

2) Виджет сообщения - не выводится на рабочие столы.

3) При попытке позвонить из избранных(которые не из кружочков) - завис. 

А так - работает шустро. Прикольно. И да, как-то надо с доской этой что-то делать в качестве обоев...

Евгений Голотвин
26 ноября 2015, 16:07

Напишите нам на support@mobshell.yandex.ru попробуем разобраться с зависаниями и падениями. Спасибо!

jfkeugene
26 ноября 2015, 16:07

Получил письмо и даже честно воспроизвел по инструкции. Но когда ваш сервер трижды зарежектил собранные логи. Извините, уже не интересно. Вернулся к стоковой прошивке. Может быть через год еще попробую...

Александр
26 ноября 2015, 16:07
Не сочтите за извращение: на Explay A350, почти работает как надо, наверно сказывается малый объём памяти и периодически вылетает с ошибкой...
sergeynec
26 ноября 2015, 16:07

Непонятно как менять местами экраны рабочего стола. 

kirill-prohor
26 ноября 2015, 16:07
Лично мне, нужна только одна функция, "бесконечных" контактов, в остальном я бы не ставил, т.к. телефон начинает все же чуток подтармаживать... Может вы выпустите отдельное приложение, только для контактов ? )))
Лавр С.
26 ноября 2015, 16:07

(+1)

coolvolf3456
26 ноября 2015, 16:07

МНЕ ТАКОЙ НУЖЕН

foel2011
26 ноября 2015, 16:07

Буду сразу грубым , но правдивым. НУ И ХРЕНЬ ЖЕ ВЫ СВАЯЛИ!!!!!

Случайно обновил свою предыдущую версию и выпал в осадок.Это надо суметь ТАК испоганить хорошую вещь.Если не вернете возможность использовать предыдущую версию  оболочки, то вынужден буду перейти на SPB Schell.Увы, но ....

foel2011
26 ноября 2015, 16:07

Вобщем , я пока с вами остаюсь;)))

Откатил на старую  версию -1.16 (ссылочки на арк нашел инете).Доволен аки слон.Только вот благодаря вашим "усилиям" придется настраивать все панели заново. За что вам отдельное "СПАСИБО" :((

Вобщем, дам такой совет, который поддержит большинство юзеров вашей программы-ОСТАВЛЯЙТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ОТКАТИТЬСЯ НА СТАРУЮ ВЕРСИЮ, если кому-то не понравятся ваши "новшества" .И еще , не занимайтесь излишним украшательством, лучше занимайтесь функционалом.Удачи!

 

rolf-sales
26 ноября 2015, 16:07

Использую телефон Philips w632. Все радует, но при активации опции "Использовать телефонную компоненту", эта самая компонента периодически слетает на заводскую форму, причем когда появляется стандартное окно вызовов, наборов, оно неактивно, т.е. нажать нельхя. Нужно нажимать НОМЕ и потом через главный экран набирать или смотреть журнал вызовов, иначе никак. Есть ли какое то решение? тут бываю начасто, просьба выслать ответ на rolf-sales@yandex.ru 

Спасибо

RoDeonis
26 ноября 2015, 16:07

Приложение просто класс! те кому оно не нравится, просто не знают чего хотят. Есть конечно несколько недочетов, но у кого их нет. Тем более что приложение находится на стадии становления. И в связи с этим есть вопросам команде яндекса. Google Android это ОС завязанная на сервисы google. Собирается ли Яндекс разработать ОС для мобильных устройств, в которую может встроят яндекс.шелл. Так сказать "Яндексированный андроид" полностью отвязанный от сервисов google и привязан к Яндексу.

Алексей
26 ноября 2015, 16:07

Отличный Shell, но когда уже будет синхронизация контактов и календаря? %)

v.timashova
26 ноября 2015, 16:07

Подскажите, что делать?

Я скачиваю, открываю и он мне пишет 

"Ошибка установки

Произошла ошибка при

установке программы

Яндекс.Shell. Пожалуйста,

удалите программу и

Установите её заново."

И при удалении и очередном скачивании он пишет тоже самое.Повторяла раз 30 и без толку! Это у меня одной такая проблема?

novell2008
26 ноября 2015, 16:07
Здравствуйте.
Недавно обратил внимание, что не могу ни поменять, ни добавить фото к контактам. Это относится и к новыми к существующим.
Проконсультируйте по проблеме.
anatoliyosipov
26 ноября 2015, 16:07
Как изменить фото контакта в редактировании контакта нет опции добавить фото.
volin.sergej2014
26 ноября 2015, 16:07
отличная программа я очень доволен
artdevice
26 ноября 2015, 16:07
Понравилось!
Но из шела нет доступа к программам на устройстве.
Нет звонилки, книги контактов, поиск контактов только в строке писка.
Нет доступа к смс.
Часто вылетает с ошибкой.
Странно как то...
Есть какой нить мануал, а то не совсем понятно?
Виталий
26 ноября 2015, 16:07
нет возможности создать новый контакт, или сохранить номер телефона, не отображается номер. Телефон lenovo.
zaxarb
26 ноября 2015, 16:07
А куда делся Яндекс Шелл? Сайт не открывается. Неужели Яндекс отказался от него?
ekran-na-zakaz
18 февраля 2016, 08:05
Перестали загружаться новости. Что случилось?
Сергей Е.
27 января 2017, 07:38
Хорошее приложение. 
Хочется фото звонящего при входящем вызове ( если оно загружено в карточке контакта.
ФИО контакта в две строки-зачастую видны только ИО, без фамилии, затрудняет идентификацию звонящего, надо угадывать.
sdm940
31 августа 2017, 20:11
Здравствуйте,а как шелл дружит с андроидом 6.0? и есть ли возможность поставить шелл на хаоми?



Света Чистякова
Сотрудник Яндекса1 сентября 2017, 19:14
Здравствуйте. Shell больше не поддерживается, ему на смену пришёл Yandex Launcher. Он совместим с устройствами на базе Android 4.1 и выше, попробуйте его :)
o-du-van
4 октября 2017, 22:39
Привет, всё понимаю - молодые ретивые сотрудники-программисты, рвутся в бой, прыщи-хотюнчики покою не дают, в жопе свербёж-не втерпёж, всё понимаю. Одного не понимаю - зачем хорошую, проверенную вещь отключать, и заменять её откровенным говном?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ну не можете сами сделать ни хера, ну слямзили у SPB SHELL, ну перевели, ну сделали бесплатным приложением - земной поклон, молодцы! Ну зачем себе на голову то срать? Верните поддержку яндекс шелл! Да не надо поддержку, просто не отключайте!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Погода перестала отображаться, скины часов не грузятся, верните как было!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Или займитесь своим прямым делом - чисткой сараев, а уж разработку украшательств оставте профессионалам!
Stiff609
25 декабря 2017, 21:14
o-du-van,
 От и до плюсую! Яндекс услышь народ!
ruslan@livansky.ru
2 апреля 2018, 09:45
o-du-van,
+1
Писал им письмо в саппорт. Реакции нет.
"
Ребята, привет. Вы убрали из Яндекс.Ланчера все самое лучшее и самое ценное из того что было в Яндекс.Шелле - поиск в приложениях и контактах в транслите, свой, действительно удобный, диалер со своей клавиатурой в контактах, сетку главного экрана 5х5, виджет калькулятора. А сейчас вы закрыли возможность использовать сервисы Яндекса, как то: подсказки поиска с главного экрана и поиск по организациям из диалера с просмотром карточек, определение номеров организаций, поиск ближайших оганизаций из контактов, погода.
Я подумал, что с отключением сервисов, вы привнесли это в лаунчер, но нет!
Зато есть, ИКОНКИ, НОВЫЕ ТЕМЫ И ПОИСК ПРИЛОЖЕНИЙ В ПЛЭЙ МАРКЕТЕ.
Вы серьезно? Это сейчас в каждом ланчере есть. Неотключаемый Дзен - это бред. Как и поиск по приложениям в маркете, который мне нужен только тогда, когда я захожу в плэй маркет.
Прошу, верните интернет-сервисы в яндекс.шелл!
Он на столько крут и удобен, что мне не стыдно его использовать на флагмане Xiaomi MI 6 с FullHD экраном.
А Я.лаунчер это бесполезный фантик, коих тысячи. Только одна функция порадовала - поиск приложений по цвету."
ruslan@livansky.ru
2 апреля 2018, 09:47
Господа, отдайте исходники шелла и/или Кита 3.11 в свободное плавание. Раз не умеете ими пользоваться - люди сделают все за вас.
Если нет - то что мешает?
Какая цена вопроса?
roma.grineff
сегодня, 15:48
Добрый день.  Яндекс шелл не устанавливается.  В чем может быть причина? 