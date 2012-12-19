Яндекс.Деньги — совместное предприятие Яндекса и Сбербанка. Это партнёрство

У Яндекс.Денег сегодня — главный день года. Только что Яндекс и Сбербанк России подписали соглашение, и теперь Яндекс.Деньги — их совместное предприятие.





Сбербанк купил у Яндекса 3/4 доли в уставном капитале Яндекс.Денег, у Яндекса остался блокирующий пакет (25% плюс один рубль).

Что это значит? Для пользователей Яндекс.Денег технически и юридически ничего не меняется. Вам не нужно подписывать новое пользовательское соглашение. Вы не становитесь автоматически клиентом Сбербанка. URL, название, адрес, команда, интерфейсы, бренд остаются прежними.

Просто теперь мы можем использовать масштабы Сбербанка и опыт Яндекса для того, чтобы сделать существующие продукты Яндекс.Денег ещё лучше. У нас уже есть план и представление о том, куда двигаться дальше, с нашей стратегией согласны все участники, и первые изменения и сервисы вы увидите уже в наступающем 2013 году.

Главное:





Это — партнёрское соглашение , а не слияние, поглощение или покупка всей компании со сменой руководства.

, а не слияние, поглощение или покупка всей компании со сменой руководства. Мы подписали документы, дающие Яндекс.Деньгам самостоятельность в принятии решений.

Наши 3500 партнёров остаются с нами. Договорённости с другими банками и системами — в силе.

Сбербанк не собирается вмешиваться в текущую работу платежного сервиса. Банку нравится, как работают Яндекс.Деньги — и он будет помогать нам развиваться, прислушиваясь к нам.

Мы не будем дублировать продукты Сбербанка и Яндекс.Денег, мы будем создавать и придумывать новые. И ещё делать уже существующие сервисы ещё удобнее и доступнее.

Мы не теряем самостоятельность, не сливаемся с другой командой, никто никуда не уходит и не переводится, мы даже не перепечатываем визитки.



Конечно, у вас могут возникнуть вопросы. Мы написали подробный пост о сделке в нашем собственном блоге Яндекс.Денег в Я.ру, и ещё опубликовали FAQ с ответами на вопросы категории «Закроете ли вы кошельки гражданских активистов?» и «Будет ли у меня электронная сберкнижка?». В комментариях будут дежурить наши сотрудники, приходите, пообщаемся.



Команда Яндекс.Денег,

в конце этого длинного дня откроет шампанское