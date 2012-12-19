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Яндекс.Деньги — совместное предприятие Яндекса и Сбербанка. Это партнёрство

У Яндекс.Денег сегодня — главный день года. Только что Яндекс и Сбербанк России подписали соглашение, и теперь Яндекс.Деньги — их совместное предприятие.



Сбербанк купил у Яндекса 3/4 доли в уставном капитале Яндекс.Денег, у Яндекса остался блокирующий пакет (25% плюс один рубль).

Что это значит? Для пользователей Яндекс.Денег технически и юридически ничего не меняется. Вам не нужно подписывать новое пользовательское соглашение. Вы не становитесь автоматически клиентом Сбербанка. URL, название, адрес, команда, интерфейсы, бренд остаются прежними.

Просто теперь мы можем использовать масштабы Сбербанка и опыт Яндекса для того, чтобы сделать существующие продукты Яндекс.Денег ещё лучше. У нас уже есть план и представление о том, куда двигаться дальше, с нашей стратегией согласны все участники, и первые изменения и сервисы вы увидите уже в наступающем 2013 году.

Главное:

  • Это — партнёрское соглашение, а не слияние, поглощение или покупка всей компании со сменой руководства. 
  • Мы подписали документы, дающие Яндекс.Деньгам самостоятельность в принятии решений.
  • Наши 3500 партнёров остаются с нами. Договорённости с другими банками и системами — в силе.
  • Сбербанк не собирается вмешиваться в текущую работу платежного сервиса. Банку нравится, как работают Яндекс.Деньги — и он будет помогать нам развиваться, прислушиваясь к нам.
  • Мы не будем дублировать продукты Сбербанка и Яндекс.Денег, мы будем создавать и придумывать новые. И ещё делать уже существующие сервисы ещё удобнее и доступнее.
  • Мы не теряем самостоятельность, не сливаемся с другой командой, никто никуда не уходит и не переводится, мы даже не перепечатываем визитки.


Конечно, у вас могут возникнуть вопросы. Мы написали подробный пост о сделке в нашем собственном блоге Яндекс.Денег в Я.ру, и ещё опубликовали FAQ с ответами на вопросы категории «Закроете ли вы кошельки гражданских активистов?» и «Будет ли у меня электронная сберкнижка?». В комментариях будут дежурить наши сотрудники, приходите, пообщаемся.

Команда Яндекс.Денег,
в конце этого длинного дня откроет шампанское

58 комментариев
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Павел
26 ноября 2015, 16:05

Молодцы, поздравляю! 

Ну так что, будет у меня теперь электронная сберкнижка? А кошелек на лого зеленым станет? Может Сбербандекс.Деньги сделать? Все, постебался и хватит. 

Еще раз поздравляю, что именно на таких условиях заключено соглашение!

shhhhhh
26 ноября 2015, 16:05

Не будет. Мы Ваши вопросы учли ещё до того, как Вы их задали :)

Спасибо за поздравления!

Сергей Г.
26 ноября 2015, 16:05
Отличная новость!
shhhhhh
26 ноября 2015, 16:05

Нам тоже нравится :)

Иван Тюменцев
26 ноября 2015, 16:05

ого. тиньковскую карточку яндекс денег можно выкидывать?

shhhhhh
26 ноября 2015, 16:05

Нет, все наши договорённости с другими банками и платёжными системами остаются в силе. В посте мы написали об этом :)

Павел М.
26 ноября 2015, 16:05

Похоже самым выгодным при работе интернет магазина при расчете Я.деньгами становится Сбер - пора бежать открывать счет в нем? ( в случае если он еще не открыт в других банках, а перспектива развития бизнеса - интернет)

shhhhhh
26 ноября 2015, 16:05

Ну, это зависит от Ваших задач и целей. О выгодах будущего сотрудничества со Сбербанком мы расскажем чуть позже :)

frees03
26 ноября 2015, 16:05

А я вот не люблю сбер, предпочитаю пользоваться более продвинутыми во всех смыслах платежными системами, коими были для меня и Я.деньги. Надеюсь что такой мега неповоротливый монстр не испортит Вас.

gingerale
26 ноября 2015, 16:05

Сбербанку нравится то, что мы делаем. А мы не собираемся портиться - наоборот, теперь станем еще лучше:)

shhhhhh
26 ноября 2015, 16:05

Давайте будем реалистами: у Сбербанка — гигантская инфраструктура с большим наследием (100 млн. розничных клиентов). Сейчас банк пытается менять разные механизмы взаимодействия с пользователями, в том числе в интернете. 

Методы работы Яндекс.Денег останутся прежними, а Сбербанк поможет на уровне стратегий и интеграции.
KoKosov
26 ноября 2015, 16:05
Я правильно понимаю, что можно радоваться тому, что вместе с никому неизвестными "абанком" и "открытием" теперь сберовские карточки тоже будут беспроцентно привязаны к ЯД?
Пожалуй, это было бы единственным плюсом сделки. Очень хочется возможности пользоваться ЯД как обычными деньгами, 1:1, но без сберовской карты это пока невозможно.
shhhhhh
26 ноября 2015, 16:05

Всему своё время ;)

KoKosov
26 ноября 2015, 16:05
Хочется верить ;)
На самом деле выбор этих двух банков для привязки вызывает недоумение - разве что они участвовали финансово в ЯД, других объяснений в голову не приходит. Очевидно, что с приходом Сбера, если это так, ситуация должна измениться.
На самом деле, не скажу за всю Россию, но в Москве сейчас есть только три банка, о которых можно всерьёз говорить. Это тормозной и глюкавый, но вездесущий Сбер, надёжный, уважаемый, но местами крайне неудобный Рафик, и всеми ненавидимый, но гигантский банк имени одноимённой водки "Русский стандарт". Остальные банки, кмк, внимания не достойны вообще.
Александр Козлов
26 ноября 2015, 16:05
С одной стороны, поздравляю. Но с другой стороны, сразу возникает куча вопросов.
1) Придется ли теперь, заходя на сайт Яндекс.Денег, стоять в электронной очереди в ожидании обслуживания?
2) Отменят ли комиссии за пополнение мобильников?
shhhhhh
26 ноября 2015, 16:05

1. Нет. Наш IT-отдел просил передать, что теория очередей хорошо описана в математике, и наши алгоритмы такие задачи решают за доли секунды. ;)

2. Комиссии вводят операторы для своих контрагентов. Вот МТС и «Билайн» ввели, а «Мегафон» — нет.
abrunov
26 ноября 2015, 16:05

Теперь Яндекс деньгами можно во всем мире расплачиваться.

shhhhhh
26 ноября 2015, 16:05

Ну, четыре часа назад тоже было можно )

abrunov
26 ноября 2015, 16:05

Странно, а что тогда в Египте их не принимают.

 

shhhhhh
26 ноября 2015, 16:05

Если выпустить банковскую карточку, будут принимать везде — как любую MasterCard Gold. И скидки ещё давать.

Самарина Ольга
26 ноября 2015, 16:05

Поздравляю! Это очень крутое партнерство! Рада за всех вас! :)

Алекс
26 ноября 2015, 16:05

Поздравляю! Да будет с вами сила! Добиваться поставленных целей!!!(love)

shhhhhh
26 ноября 2015, 16:05

Спасибо!

shhhhhh
26 ноября 2015, 16:05

Спасибо!

alekssadnew
26 ноября 2015, 16:05
Сервис Яндекс Деньги классный, вот только денег нет. Сбербанк большой, вот только очереди чтобы заплатить за жильё и другие услуги. Если Интернет банкинг Сбербнка при помощи Яндекс денег расширит возможности по оплате коммунальных услуг по всей стране и будут другие услуги, то это будет хорошо. Надеюсь что и Сбербанк онлайн и Яндекс Деньги будут работать еще лучше. Успехов и удачи! 
shhhhhh
26 ноября 2015, 16:05

Но почему «денег нет»?

alekssadnew
26 ноября 2015, 16:05
Незнаю. Возможно потому что все Интернет сервисы занимаются обманом - плата за клики символическая, выиграть в казино или в покер руме практически невозможно и все остальное тоже откровенный обман. Разве что инвестиции в Форекс.     
shhhhhh
26 ноября 2015, 16:05

А других способов заработать нет, что ли? :) Например, выполнить квалифицированную работу для заказчика, которому можно доверять?

KoKosov
26 ноября 2015, 16:05
Так и оплата будет другими путями тогда. Юрлица не могут переводить деньги частному лицу на ЯД. Да это и неудобно было бы. Так что единственный способ пополнения сейчас - это мелкие интернет-подработки. Ну или самому карточку ЯД купить и активировать, в случае необходимости оплатить что-то, если невозможно картой напрямую.
alekssadnew
26 ноября 2015, 16:05
Этим могут заняться лишь ограниченный круг людей - программисты, создающие и продающие программы; вебмастера, которые нашли постоянных клиентов ( что маловероятно ); вебдизайнеры. Я же говорю о среднестатистическом пользователе Интернета, желающем заработать и получать заработок на Яндекс Деньги. 
shhhhhh
26 ноября 2015, 16:05

Есть десятки вариантов работать и получать оплату электронными деньгами. Думаю, даже сотни — от продажи каких-то товаров, сделанных своими руками, или редких книг, до журналистики, переводов, набора текстов, тестирования приложений, модерирования форумов. Плюс реклама в интернете. «Среднестатистический пользователь» — это всё-таки не человек без каких бы то ни было навыков и образования. Freelance.ru, Alib.ru, Molotok.ru, Avito.ru — там сотни тысяч людей, обменивающихся товарами и услугами, оплачивающих их Яндекс.Деньгами.

mihail8012
26 ноября 2015, 16:05

А ещё Анна можно заработать и на клиентах Яндекс денег заставив их пройти идентификацию на ровном месте и содрать с них дополнительные деньги, как это записано в  соглашении

shhhhhh
26 ноября 2015, 16:05

Идентификация в офисе и через банк «Открытие» — бесплатная, а 150 р. за идентификацию через CONTACT достаются не Яндекс.Деньгам, а оказываются на Вашем же счёте :)

mihail8012
26 ноября 2015, 16:05

плати 250 получишь 150 а яндекс просто кормит банк и не получает ничего и это вы называете бесплатно

shhhhhh
26 ноября 2015, 16:05

Ещё раз: из пяти способов идентификации два — бесплатные. Привязка карты банка «ОТКРЫТИЕ» и визит в офис бесплатны. При идентификации через CONTACT и Equifax Вы платите посреднику, а не Яндекс.Деньгам. При заверении заявления у нотариусу — нотариальной конторе, а не Яндекс.Деньгам. Именно поэтому утверждать, что Яндекс.Деньги зарабатывают именно таким образом на клиентах, некорректно. Сервис от идентификаций выгоду не получает.

mihail8012
26 ноября 2015, 16:05

Кредитов я никогда небрал, а добраться до офиса Яндекс мне потребуется оплатить 860 руб. за проезд в Новосибирск и обратно чтобы разблокировать счёт на 1062 руб. И это в Вашем понимании бесплатно? В Вашем соглашении написано "9.2.4. иными способами, не запрещенными законодательством", но от Яндекса "Извините таковы Правила" Тогда надо честно написать в Вашем соглашении неавторизованный пользователь  вообще не имеет право на услугу.

Александр Алёшин
26 ноября 2015, 16:05

От этой новости действительно упало настроение. Во-первых, "Сбербанк" позиционирует себя, как старайший банк со 150-летней историей, что не мешает ему время от времени кидать (прошу прощения за грубое слово, но нет более подходящего) клиентов. У меня родители лишись 18 тыс. (по советским деньгам). Это во-первых. Во-вторых, "СБ" очень экономит на программистах и обслуживании, поэтому даже копеечный кредит через терминал не оплатишь. В-третьих, у "СБ" есть территории (Сибирь, ДВ) второго сорта, где можно использовать от силы 20 % услуг "СБ"-онлайн.  

Алексей
26 ноября 2015, 16:05

Зря Вы с ними связались. У Сбербанка пусть и большой охват территории, но это наихудший банк который я когда либо знал 

Алексей
26 ноября 2015, 16:05

Начиная от совковского отношения персонала и заканчивая сегодняшними какими то 2% годовых на карте ))) Увольте. Я такие карты не держу )

weriwes
26 ноября 2015, 16:05

Поздравляю! Давно уже пора переводить  платежную инфраструктуру на новый уровень совершенства, хотелось бы увидеть свой яндекс счет привязаный к моим сбербанковским карточкам.

sluge
26 ноября 2015, 16:05
То есть совок, который царит в сбере, теперь перекинется еще и на яндекс?!
Комментарий удалён
mills halls
26 ноября 2015, 16:05

я то откуда знаю, просто хотела хоть что-то добавить сюда, а это я из новостей взяла

fermer-fermer
26 ноября 2015, 16:05

А можно я теперь в очереди в реале где-нибудь постою?

arhangel66
26 ноября 2015, 16:05

Минус одна независимая электронная валюта...

Осталось webmoney прибить и  прощай свободная жизнь.

Игорь Николаевич
26 ноября 2015, 16:05

Уверен, что такой шаг на пользу всем пользвателям ЯД

ryvasy
26 ноября 2015, 16:05

Было бы здорово, если бы реализовали онлайн-идентификацию в Яндекс.Деньгах для клиентов Сбербанка. Через Сбербанк-онлайн или привязкой сберовской карты (но не желательно, если привязанной по прежнему останется только одна карта) или еще как-то.

mihail8012
26 ноября 2015, 16:05

скоро будем с паспортом в сбер ходить чтобы ЯД платёж провести, причём каждый раз и идентификацию проходить ежедневно

mihail8012
26 ноября 2015, 16:05

Вернее будут те кто останется клиентом ЯД

kovka-istra
26 ноября 2015, 16:05

С карты Сбербанка ЯД можно будет пополнять без коммиссии?

demin.art2012
26 ноября 2015, 16:06
лучше бы яндекс себя дьяволу продал
Артемий
26 ноября 2015, 16:06

Мои поздравления!

Даешь карту Виза-Сбербанк-Яндекс-М.Видео-Аэрофлот-Лукойл! )))

Kirgiz.pet
26 ноября 2015, 16:06

Вот если б еще можно было с терминалов Сбербанка без комиссии прямо на счет кидать...

shhhhhh
26 ноября 2015, 16:06

Немного терпения :)

Reslayer
26 ноября 2015, 16:06
    Доброго!

  Поскольку похандрить уже тут похандрили, остаётся вежливо улыбнуться и пожелать ещё бо́льших успехов: однозначно, тут ещё два раза посмотреть, кто кого «купил», и клиенты «ЯД» уж точно не останутся в проигрыше. Я гарантирую это.

С наступающим!
j5m6
26 ноября 2015, 16:06

Очень интересно, чья же была инициатива?

Павел М.
26 ноября 2015, 16:06

Достоиный ответ - ждем новости

VS
26 ноября 2015, 16:06
Не работают ОнлайнСервисы Сбербанка 31 октября и 01 ноября 2014 г. Официальной версии причин и сроки восстановления работы сервисов отсутствуют.
+79081557364
сегодня, 12:27
Я открыл пэй карту на ноутбуке . Оплачиваю товар на яндекс маркете, а с меня снимают комиссию больше стоимости товара.Где выгода оплачивать картой ПЭЙ???