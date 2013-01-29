Выборочная синхронизация папок на Яндекс.Диске

В приложениях Яндекс.Диска для Windows и Mac OS X появилась важная функция — выборочная синхронизация. Теперь вы можете выбирать, какие папки хранить на компьютере, а какие — только на Яндекс.Диске.



Например, если вы используете Яндекс.Диск для хранения бэкапов или архивов, не обязательно иметь копии этих файлов на домашнем компьютере. Они редко бывают нужны, но занимают место. Вы можете отключить синхронизацию для папок с такими файлами. Папки будут удалены с вашего компьютера, освободив место, но сохранятся на Диске.



Если вы используете Диск на нескольких компьютерах, синхронизацию отдельных папок можно включить на одном из них и выключить на другом. К примеру, личный фотоархив можно хранить на домашнем компьютере, чтобы он не занимал место на рабочем. А общие папки держать только на рабочем ноутбуке, чтобы не было соблазна поработать с ними из дома.



Управление синхронизацией папок доступно в настройках приложений.







Приложение для Windows позволяет также отключить синхронизацию папки из Проводника.







При этом загружать новые файлы в несинхронизируемую папку можно прямо на компьютере. Просто перетащите файлы в нужную папку в окне настроек.



Следите за новостями Яндекс.Диска в нашем блоге.



---

Команда Яндекс.Диска,

помогаем сохранить важное