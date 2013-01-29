КомпанияБлогВакансииРазработчикамРекламодателям
СобытияНаукаОбучение
Блог Яндекса

Выборочная синхронизация папок на Яндекс.Диске

В приложениях Яндекс.Диска для Windows и Mac OS X появилась важная функция — выборочная синхронизация. Теперь вы можете выбирать, какие папки хранить на компьютере, а какие — только на Яндекс.Диске.

Например, если вы используете Яндекс.Диск для хранения бэкапов или архивов, не обязательно иметь копии этих файлов на домашнем компьютере. Они редко бывают нужны, но занимают место. Вы можете отключить синхронизацию для папок с такими файлами. Папки будут удалены с вашего компьютера, освободив место, но сохранятся на Диске.

Если вы используете Диск на нескольких компьютерах, синхронизацию отдельных папок можно включить на одном из них и выключить на другом. К примеру, личный фотоархив можно хранить на домашнем компьютере, чтобы он не занимал место на рабочем. А общие папки держать только на рабочем ноутбуке, чтобы не было соблазна поработать с ними из дома.

Управление синхронизацией папок доступно в настройках приложений.



Приложение для Windows позволяет также отключить синхронизацию папки из Проводника.

Отключить синхронизацию папки

При этом загружать новые файлы в несинхронизируемую папку можно прямо на компьютере. Просто перетащите файлы в нужную папку в окне настроек.

Следите за новостями Яндекс.Диска в нашем блоге.

---
Команда Яндекс.Диска,
помогаем сохранить важное

172 комментария
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
graff25
26 ноября 2015, 16:02

Блин. Ещё пару штрихов и я свалю с шугарсинка к вам.

(Не, диск то у меня есть, но чисто как флешка):)

anyksenya
26 ноября 2015, 16:02
Расскажите нам, что это за штрихи? :)
graff25
26 ноября 2015, 16:02

Ну на шугаре есть папки "архивы", типо ваших отключенных от синхронизации, "синхронизируемые" - тут понятно, и "бэкапные", тоесть изменённые фалы с компа в эти папки сливаются, но между разными компами не синхронизируются. Может я не совсем разобрался и у Вас так можно?

Потом заливка файлов по почте. Тоесть комуто можно дать адрес вида graff25.2454542556@e2f.sugarsync.com , человек кинет файлна почту, а файл ляжет вам в нужную папочку.

Ну и подключение сетевого диска с присвоением ему буквы автоматом.

Вспомню ещё что - скажу

anyksenya
26 ноября 2015, 16:02

Спасибо за пожелания!

"Бэкапных" у нас действительно пока нет. Правда, можно загрузить (вручную) файл в папку, синхронизация которой выключена.

graff25
26 ноября 2015, 16:02

Ну это я понял. А тут оно следит за папкой, и новые или обновлённые файлы льёт в облако, без синхронизации с другими компами или автоматического восстановления назад. 

Ну а вобщем - творческих успехов:)

anyksenya
26 ноября 2015, 16:02
Спасибо :)
d.andrew9
26 ноября 2015, 16:02

все там можно настроить: синхронизацию между разными компани одной папки... все работает. SugarSync - крутая штука и сложная.

Если сравнивать Яндекс.Диск с ним, то это как Facebook и Вконтакте...

 

graff25
26 ноября 2015, 16:02

Синхронизация - да. Архивирование - нет, заливка по почте - нет.

СтройСити
26 ноября 2015, 16:02

Лично я вряд ли когда свалю с шугарсинка. При всем моем уважении к яндексу и его продуктам, диску до функционала шугарсинка еще ооочень далеко! Хотя у яндекс.диска несомненный плюс - скорость передачи данных больше. Когда нужно быстро файлом поделиться (особенно если немаленького объема), то пользуюсь диском :)

graff25
26 ноября 2015, 16:02

Посмотрим, яндекс развивается быстро. Но пока делаю также как Вы.

fotonsalt
26 ноября 2015, 16:02

Секунду!

А что такое "шургасинк"???

Ссылочку туда не приложите?;-)

graff25
26 ноября 2015, 16:02

Даже лучше, дам со своей рефералкой. Зарегайтесь по ней, тогда и мне и Вам +500 метров халявы: sugarsync

fotonsalt
26 ноября 2015, 16:02

Спс за ссылку. зарегистрировался.

Только 5 Гб там можно использовать, остальное платное...

Э, нет, Яндекс.диск будет получше твоего "сахара". Я уже с него уходить не собираюсь. А "сахар" пока в запасе полежит(все, что там уже было, перетащил на Яндекс.Диск)...

 

graff25
26 ноября 2015, 16:02

Отправил ссылку друзьям, они нагнали у меня халявногго места до 10,5 гиг. Это без всяких левых накруток.

Но в Любом случае спасибо за регистрацию.

www-MaxVerona-ru
26 ноября 2015, 16:02

Отлично!

Очень в тему, особенно когда на сервере хранятся гигабайты фотографий и не хочется их скачивать на компьютер...

ivan101
26 ноября 2015, 16:02

ура(+1)

martovskiy
26 ноября 2015, 16:02
Я тупой
"Чтобы загрузить файлы в папку, синхронизация которой отключена, перетащите файлы на неё"

Попробую понять.
Хочу загрузить файлы в яндекс диск, так чтобы они появились в папке которая не синхронизируется. Так?
Для этого перетащите файлы на неё. Неё (на папку).
А если я хочу просто скопировать файлы в папку?

Объясните.
anyksenya
26 ноября 2015, 16:02
Смотрите: когда вы отключаете синхронизацию папки, она удаляется с вашего компьютера. Если в будущем понадобится загрузить файлы в эту папку (т.е. сразу "в облако"), вы можете перетащить файлы на иконку этой папки в окне настроек — файлы будут загружены.
martovskiy
26 ноября 2015, 16:02
Окей понятно.
Но тут непонятно вот, что у меня отключена синхронизация вообще.
И в таком состоянии я никак не могу синхронизировать файл.
Т.к. в настройках написано. "У вас выключена синхронизация"

P.S. Клиент обновил/перезапустил
anyksenya
26 ноября 2015, 16:02
Сихронизация запускается, если нажать в меню Диска "Включить синхронизацию"?

Если проблема сохранться, сообщите, пожалуйста, для какого логина подключен Диск. И отправьте нам логи из программы.

martovskiy
26 ноября 2015, 16:02
Спасибо разобрался.

Т.е. я изначально думал, даже если у меня полностью выключена синхронизация я могу видеть свои папки и отдельно туда переписывать файлы.
Если выключена синхронизация, надо её включить, затем пока она не началась выключить все не нужные директории. И уже тогда синхронизация работает как заявлено.


Осталось только одно неудобство, если пользователь решает перенести файл в Яндекс.Диск, в выключенную для синхронизации папку. Пользователь выбирает файл, перетаскивает, и если пользователь передумал и решил положить файл в синхронизируемую папку, то он этого сделать не может.
anyksenya
26 ноября 2015, 16:02
Если вы передумаете, пока файл загружается в несинхронизируемую папку, можно выключить, а потом снова включиьт синхронизацию. В этом случае файл не будет загружен, и вы сможете его потом положиьт в нужную папку.
webexcom
5 декабря 2016, 11:14
anyksenya,
Все отлично, но было бы неплохо, если бы ярлык удаленной папки сохранялся, тогда можно было бы перетаскивать файлы в эту папку привычным образом. А то я не сразу понял что надо открыть настройки и  перетягивать файлы в папку. А вообще спасибо что у вас такое удобное приложение, всякие там гуглы и айклауды отдыхают. 
sergey.jerusalimov
26 ноября 2015, 16:02
что-то не вижу в приложении под mac os этого, или еще автообновление не выкладывали ?
anyksenya
26 ноября 2015, 16:02
Попробуйте обновить программу вручную. После обновления возможность должна появиьтся.
bormotov
26 ноября 2015, 16:02
вот бы еще разрешить окну настроек изменять размер...
Anton
26 ноября 2015, 16:02

Ай красота. Спасибо за удобный функционал. Особенно полезна функция загрузки в несинхронизируемые папки!

Специально для вас обзор и пожелания: http://review-software.ru/yandex-disk-selective-sync.htm

anyksenya
26 ноября 2015, 16:02

Спасибо за обзор. И отдельное спасибо за пожелания! Постараемся их учесть в будущем.

Виктор Арясин
26 ноября 2015, 16:02
А если папка, у которой выключена синхронизация не удаляется с компьютера, то что делать?
sanchower
26 ноября 2015, 16:02

хочу нормальную работу с проксей!

anyksenya
26 ноября 2015, 16:02

Расскажите, пожалуйста, в чём с ней сейчас проблема?

Артем
26 ноября 2015, 16:02

Даже не авторизуется. На работе стоит проксик Forefront 2010 с авторизацией по AD, порт 443 открытый, клиент SkyDrive,к примеру, работает без проблем и без доп. настроек, а Я.Диск не хочет :(

fotonsalt
26 ноября 2015, 16:02

А причем тут прокси?

Ведь как и браузер, Яндекс.Диск способен работать через глобальный прокси, указанный в системных настройках.

Или Яндекс.Диск не работает через ваш прокси(на прокси обязательно должен открыт 443 порт, иначе - неудача)?

wlame
26 ноября 2015, 16:02

Верной дорогой идём, товарищи!

Ещё не попробовал, но чувствую, что работа ведётся в верном направлении. 

 

А можно будет расчитывать на статью с описанием того, как разрабатывался диск, какие сложности, особенности, какие наблюдения над активностью пользователей, и т.д.? Или я уже пропустил такую?

hristoforich
26 ноября 2015, 16:02

Было уже несколько рассказов на Я.Субботнике, посмотреть можно тут:)

wlame
26 ноября 2015, 16:02

О, спасибо большое. Таки пропустил.

Андрей Халов
26 ноября 2015, 16:02

Это нужно!

:-):-)

davpog
26 ноября 2015, 16:02
Спасибо, очень полезное и приятное дополнение.
t-e-i-n-e
26 ноября 2015, 16:02

Привет! Пара вопросов:

1) Обновление приложение для мака само установится? Уже установилось? Мне как пользователю какие-то действия предпринимать надо?

2) Когда же вы нарисуете красивую иконку мак-приложения для ретина-экранов? Сейчас на панели ваша иконка самая жуткая...

anyksenya
26 ноября 2015, 16:02

1) Обновится само, если стоит в настройках "Обновляться автоматически". И сделает это, как только ты какое-то время не будешь ничего делать за компьютером. Можно обновить вручную.

2) Нарисуем обязательно.

fotonsalt
26 ноября 2015, 16:02

А в чем именно её жуткость?

Образец той жуткой иконки не покажете?

 

s.s.tkachyov
26 ноября 2015, 16:02
svkokcsv
10 июля 2017, 13:34
anyksenya,
Подскажите пожалуйста , установил ЯДиск на пк , и при попытке убрать синхронизацию с папок они удаляются и попадают в карзину на основной веб версии диска. Как это исправить ? И из за чего это случилось ? 
©ШвЕц АрTёМ
26 ноября 2015, 16:02
Ура!!! ставлю программу обратно!! Ждал этого!!
strautin
26 ноября 2015, 16:02

Соглашусь, что это хорошая новость. Поставил программу обратно, буду тестировать.

Bhajan
26 ноября 2015, 16:02

это отличное дополнение, если сделаете возможность класть файлы почтой, т.е. то, о чём написао С.Кириллов - будет просто супер!

anyksenya
26 ноября 2015, 16:02
Мы обязательно подумаем о такой воможности.
Юра Мороз
26 ноября 2015, 16:02

Ай Молодца!!! Отличная новость.

Еще бы объемчик увеличить.

 

ZiBnv
26 ноября 2015, 16:02
Очень ждал этого функционала, как появилось обновление кинулся настраивать,
да выяснилось, что мне отключать синхронизацию нет необходимости.
Мне нужен функционал по запуску ручной синхронизации отдельной папки.
У меня в этой папке база данных программы, работаю в ней с двух компов локально,
дома и на работе.
Специально что бы в процессе работы папка постоянно не синхронизировалась отключаю синхронизацию диска.
Перед тем как идти домой с работы или на работу домой включаю, как прихожу жду когда синхронизация пройдет и опять выключаю.

Хочу функционал не только на автоматическую синхронизацию папки полностью или полное его отключение,
но и ручной ее синхронизации,
и желательно чтобы можно было сделать ярлык на рабочем столе на запуск ручной синхронизации конкретной папки.
anyksenya
26 ноября 2015, 16:02
Спасибо за пожелание! Мы подумаем о том, как можно было бы реализовать такую возможность.
vvzakharov
26 ноября 2015, 16:02

А почему нельзя сделать синхронизацию папки, расположенной вне директории Яндекс.Диска? Например, у меня уже есть папка для рабочих файлов. Хорошо бы было синхронизировать её между двумя компами без необходимости перетаскивать в "Яндекс.Диск". А так получается полный аналог gdrive - а зачем второе решение, когда уже есть одно?..

anyksenya
26 ноября 2015, 16:02
Пока такой возможности нет, но мы думаем о том, чтобы добавить её в будущем.
Turntable_Junkie
26 ноября 2015, 16:02
anyksenya,
важная вещь. А то получается свалка из всячены))
glassez
29 мая 2017, 08:23
Это самый большой недостаток Яндекс.Диска (в плане удобства).
Dobriided
1 февраля 2018, 21:22
anyksenya,
А сейчас есть такое? как включить?
e.infoman
26 ноября 2015, 16:02

Спасибо огромное! Это действительно ооочень важный функционал! Я давно его ждал.

thecoder
26 ноября 2015, 16:02

Добавьте пожалуйста пункт контекстного меню "Recently changed files", как в дропбоксе.

Или другой способ быстро посмотреть что закачалось свежего.

helpbuyme
26 ноября 2015, 16:02

очень нужная и полезная функция. спасибо 

strautin
26 ноября 2015, 16:02

И всё же, будет ли увеличен объём диска? Вы так упорно уходите от этой темы... :-(

Maindiv
26 ноября 2015, 16:02

(+1)

hajtina
26 ноября 2015, 16:02

Конечно, мы понимаем, что надо увеличивать объем. 

megashurik
26 ноября 2015, 16:02
А предпринимаете действия в этом направлении?
fotonsalt
26 ноября 2015, 16:02

Думаю, что увеличат. Нутром чую.:-)

Яндекс.Народ, если не ошибся, переехал на другой хостинг, так что старое место Яндекс.Народа можно будет использовать и для Яндекс.Диска.

Ivan310
26 ноября 2015, 16:02

больше 7 человек к папке подключать отказывается

есть какойто лимит на подключения людей к папкам или это глюк?

fotonsalt
26 ноября 2015, 16:02

В смысле - отказывается подключаться?

Как Вы подключаетесь и какие нибудь ошибки вылетают?

megashurik
26 ноября 2015, 16:02
Ну, слава Яндексу :) Молодцы. Очень рад, что доделали. Спасибо большое :)
Только я предлагаю немного переделать интерфейс окна с настройкой синхронизации. Надо его сделать а-ля Тотал Коммандер - двухпанельный. Слева - панель онлайн хранилища, а справа - локальные диски. Слева пусть будет возможность добавлять новые папки или удалять и переименовывать, Тот же функционал - справа. Так вот, при таком интерфейсе можно будет перетягивать виртуальные папки на реальные, находящиеся не только в папке Я.Диска и таким образом их линковать для синхронизирующего ядра. Было бы клёво :)

P.S. Ну и безлимитности, конечно, пока не хватает :)

fotonsalt
26 ноября 2015, 16:02

Интересно выглядит Ваше предложение...

 

megashurik
26 ноября 2015, 16:02
Спасибо. Надеюсь, реализуют :)
Angolier
26 ноября 2015, 16:02

А на остальных платформах будет возможность синхронизации. Например на андройед? чтобы наоборот на папке поставить галку и она автоматом синхронизировалась, и вообще указать метсо хранения файлов я.Диска кроме как кешь приложения.

michael.alikbarov
26 ноября 2015, 16:02

у меня пока нет такой функции. обновление автоматически. когда появится, подскажите, пожалуйста?

d.andrew9
26 ноября 2015, 16:02

Ребят, а если я хочу остановить синхронизацию, но чтобы папка у меня не удалялась с компа, а удалилась с облака? как быть?

Нафига вообще удалять-то? отстановили синк и остановили... и пользователь сам решит удалить ему это и где удалить... по крайней мере можно спросить его об этом.

Вот сейчас реальная проблема: как мне отлючить синхронизацию так, чтобы мои данные остались живы на компе, из облака я их сам удалю.

mocho2008
26 ноября 2015, 16:02
Что то у меня прога не синхронизирует файлы... крутиться уже час... в разрешенные фаервола добавил однако эффекта нету.
picmaMARIA
26 ноября 2015, 16:02

Вот и у меня тоже эта же беда, только сегодня уже не крутиться даже!

:-(

че делать то?????????????

h6.6261
26 ноября 2015, 16:02

Почему только папки верхнего уровня можно отключать? Для общих папок тоже очень необходима возможность выборочно отключать синхронизацию (внутри общих папок, например, отключить папку с большими файлами).

DLovchikov
22 марта, 14:30
h6.6261,
Решился этот вопрос?
Sheva0000
26 ноября 2015, 16:02

Как установить запрет для синхр. для одного файла из папки, при чем все остальное должно синхронизироваться?

 

Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 16:02

Спасибо, очень полезное дополнение

FIRSTBOY2006
26 ноября 2015, 16:02

Пользователь диска не давний, разъясните, есть ли выборочная синхронизация файлов или только папки? Загрузил архивы размером 4-8 Гб, не хотелось бы полностью отключать синхронизацию, но в то же время эти файлы на ПК не нужны

dlinnii79
26 ноября 2015, 16:02

все на борт хи_хи

GU36
26 ноября 2015, 16:02

Как сделать автоматическую синхронизацию папки, которая лежит НЕ в папке яндекс.диска? Это вообще возможно?

 

П.С.: Уже прочитал выше, что нельзя. Врубаю снова шугар...

 

megashurik
26 ноября 2015, 16:02
Ребят, сделайте, пожалуйста, многопоточность заливки. К примеру, закачивается к вам какой-то здоровенный файлик. А тут меня попросили каким-то мелким файлом поделиться. Я его копирую в папку Я.Диска и приходится ждать пока дозакачается большой. Ну, на самом деле, конечно, не жду, а по почте в итоге отправляю мелкий файлик, но было бы удобно, если б сразу несколько файлов были в обработке.
anyksenya
26 ноября 2015, 16:02
Спасибо за пожелание! Мы рассматриваем возможность внедрения многопоточности.
Неизвестный пользователь
26 ноября 2015, 16:02

А изменить папку на диски можно, в которую будут файды загружаться с яндекса, а то на диске С (C:\Documents and Settings\User\) держать столько не рентабельно) ,, а когда в настройках менях яндекс вывашливается с ошибкой

 

rogow.aleck
26 ноября 2015, 16:02

Скажите пожалуйста, почему не получается изменить папку синхронизации? Пытаюсь с диска C: переместить синхронизацию в папку, которая расположена на другом диске, но у меня постоянно вылетает это окно. Пробовал создавать папки в других директриях и всегда получал отказ - эта папка не может быть выбрана.

KOVIK
26 ноября 2015, 16:02

А когда добавите возможновь выбирать синхронихировать ли подпапки?

Этого очень не хватает. Например хочу на рабочем синхронизировать папку Фотки, но не всю.

Подпапку "Пьянки-Гулянки" ;-) на рабочен не сихронизировать. А у Вас только всю папку целеком.

На дропбоксе можно 

dekovy
26 ноября 2015, 16:02

Подскажите по ситуации.

Есть Я-диск, который синхронизирует рабочий и домашний ПК. С домашнего ПК хочу залить на Я-диск папку с фйото (около 40 Гб).

Возможно ли настроить диск так, чтобы данная папка сразу не синхронизировалась с рабочим ПК?

Или мне придется дождаться окончательной синхронизации на работе, и только после этого отключить ее в настройках? То есть, в пустую "прогнать" 40 Гб на рабочем ПК... 

norayr
26 ноября 2015, 16:02

А можно ли как-то испольковать несколько яндекс дисков на одном компьютере?. У меня например есть 3 e-mail от яндекса, чтоб каждый из них подключить.

И второй вопрос, можно ли давать как-то доступ к своему яндекс диску другим пользователям яндекса?

unitels
26 ноября 2015, 16:02

Подскажите пожалуйста, могу ли я как то добавить в синхронизацию папку, не перемещая её в папку Яндекс.диск?

ie58
26 ноября 2015, 16:02

Что я только не делал, но все копируется в папку C:\Users\Администратор\YandexDisk. Там и остается лежать.

anyksenya
26 ноября 2015, 16:02
Менять в настройках программы папку для синхронизации пробовали? Должно помогать. Вкладка "Основные", пункт "Папка"
aquavis
26 ноября 2015, 16:02
А каким образом папка синхронизируется с яндекс диском? Что где переписывается? У меня в Ubuntu есть документ, который находится в папке синхронизации с яндекс диском. Я вывел линк на этот файл на рабочем столе, я редактирую его время от времени, и он должен синхронизироватся с яндекс диском. Но у меня иногда такое чувство что переписывается не файл в облаке, а мой локальный файл. Если это так, как с этим бороться?
aquavis
26 ноября 2015, 16:02
Переписывается при синхронизации*
med-phisiker
26 ноября 2015, 16:02
Здравствуйте ) Очень порадовала возможность отключения синхронизации для папок, находящихся в яндекс.диске. Однако у меня возникла необходимость отключить от синхронизации "вложеная_папка"  расположеную по пути вида "яндекс.диск/папка/вложенная_папка" если я правильно понял сейчас это не возможно?
finexdisk
26 ноября 2015, 16:02
Все бы ничего, но папка YandexDisk на ПК как-то не айс.
1) Нельзя настроить синхронизацию из нескольких мест на ПК.
2) Если кидать нужную инфу в папку YandexDisk, по получается задвоение информации, т.е. там где инфа обитает на ПК + копия в папке YandexDisk для синхронизации.

Если в чем то не прав, то прошу поправить.
compex24
19 марта 2016, 20:27
finexdisk,
Согласен, по сути требуется функционал простой сетевой папки, без синхронизации или копии того, что валяется на ДИСКЕ.
Александр
22 июля 2018, 15:49
compex24,
действительно, этот Яндекс делает всё через одно место. Основная задача облака - синхронизация требуемых файлов и папок на ПК без прокладки-папки Яндекса (и соответственно ещё одного дубля синхронизируемых файлов, без синхронизации изначальных при этом) не работает. Гумно какое-то. Реализация бэкапа в облако не работает.
strela.se
26 ноября 2015, 16:02
почему у меня пишет в ядекс диске ошибка синхронизаций помогите
Тюрин Кирилл
26 ноября 2015, 16:02
Почему нет возможности отключить синхронизацию для любой папки, а не только для тех что в корне Диска?
geroinj
26 ноября 2015, 16:02
Не нашел такого. Мне нужно чтобы несколько вложенных папок не синхранизировались. Можно это как нить сделать?
simmikhail
26 ноября 2015, 16:02
Можно ли сделать выборочную синхронизацию на IPadе? У меня фотографии с планшета грузятся на Я.Диск и потом приложение на планшете их тоже грузит себе.
Инженер
26 ноября 2015, 16:02
Вот это здорово!!! Молодцы, Яндекс-Диск очень помогает!! Правда у меня после того как я убрал галки с папок, которые нужно синхронизировать, они не удалились с ЯД, вот думаю рискнуть в ручную их удалить что ли)))
Инженер
26 ноября 2015, 16:02
Чего только не делал, папки так и остаются в прежнем состоянии, в итоге удалил вручную....
Инженер
26 ноября 2015, 16:02
Да и еще, зачем ЯД создает копии файлов при синхронизации? Очень геморно потом разбираться, один раз он мне по пять копий насоздавал разных рабочих файлов
Kostromazation
26 ноября 2015, 16:02
а можно както удаленно отключить синхронизацию?
тоесть я щас за одним компьютером и хочу рассинхронизировать другой
aps-id
26 ноября 2015, 16:02
Доброе время суток. Есть одно существенное неудобство - у меня на компьютере стоит
программа для синхронизации AllwaySinc (версия 14.2.1) и все что делается на компьютере с видео файлами синхронизируется этой программой. А яндекс-диск она не воспринимает для синхронизации и если папку, необходимую для синхронизации, поместить в папку яндекс-диска тогда она становится недоступной для синхронизации данной программой. Может есть какой другой выход или надо постоянно вручную синхронизировать папки?
Vladim
26 ноября 2015, 16:02
Подскажите, можно ли убрать синхронизацию в подпапках, т.е. вложенных в синхронизируемую папку?
DizZa2007
26 ноября 2015, 16:02
Ага, присоединяюсь к предыдущему оратору, очень нужна возможность отключения синхронизации вложенных папок. Или из интерфейса, или с помощью флага по типу .htaccess

Это очень надо, когда внутри синхронизированной папки находится папка с постоянно обновляемыми или открытыми на запись файлами, например файл pst или подобные файлы.
gorbulya.da
26 ноября 2015, 16:02
Подскажите пожалуйста мне нужно чтобы в яндекс диск в автоматическом режиме загружались файлы которые были изменены в течении дня на рабочем компьютере либо добавлены в папку работа (которая должна быть синхронизирована с яндекс диском)! Возможно ли такое и если да то каким образом?
novikov.g.l
26 ноября 2015, 16:02
Здравствуйте! Интересует возможность синхронизации флешки.
galina-di
26 ноября 2015, 16:02
Не нашла, где отключить синхронизацию в мак, стыдно, но неудобно – поэтому спрашиваю вас.
Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 16:02
встал вопрос как отключить вложенную в проект папку от синхронизации, под проектом имею ввиду корневые папки на скриншоте выше( Документы, Зимние фотографии, Рабочий стол, Музыка)
x6m
26 ноября 2015, 16:02
Так как быть с отключением синхронизации выбранных вложенных директорий? например можно положить в такую директорию ".nosync"
Или бухгалтер не позволяет :)
Петр Г.
26 ноября 2015, 16:02
все понятно
radomirsky@211.ru
26 ноября 2015, 16:02
Правильно ли я поняла, что Яндекс диск дает возможность иметь одинаковый контент в папках на разных компьютерах?  И что если я назначу синхронизируемыми папку А дома и папку Б на работе, то файлы из Б не будут появляться в А?
А как мне сделать, чтобы, наоборот, меняя файлы на работе, я имела обновленные файлы дома? Дома и на работе завести одинаково названные папки? Не понимаю....
Intellec2al
26 ноября 2015, 16:02
Когда же наконец появится возможность синхронизировать с облаком любую локальную папку. Так этого не хватает.
Владимир
26 ноября 2015, 16:02
как сделать рабочий стол синхронизируемым с я.диском? в дроп боксе можно выбрать рабочий стол и он тоже будет синхронизироваться, а тут не знаю как это сделать...
Роман А
24 июня 2017, 13:58
Владимир,
"рабочий стол" - это же тоже папка. Её можно добавить в синхронизацию, как и другие папки (Документы, Фото и т.д.)
Обычно располагается тут: C:\Users\ИМЯКОМПЬЮТЕРА\Desktop
shkola15mar
26 ноября 2015, 16:02
Может я невнимательно перечитала переписку, но не нашла ответ на свою проблему. Как наладить автоматическую синхронизацию двух дисков на одном компьютере?
compex24
19 марта 2016, 20:35
shkola15mar,
Яндекс не обманешь, понаделав несколько почтовых аккаунтов, вы врядли получите в клиенте доступ к обоим их них, IP-адрес один и тот же. Это бизнес.
sukhov-59
6 декабря 2015, 20:22
Вот скажите для чего при отключении синхронизации папки файлы УДАЛЯЮТСЯ с компьютера??? Как это отключить?
compex24
19 марта 2016, 20:32
sukhov-59,
Согласен, было бы логичнее предоставить выбор, оставить содержимое папки или предложить сетевой доступ к файлам на Яндекс.Диск, т.е. как к сетевой папке.
compex24
19 марта 2016, 20:23
Можно ли работать с отключенными от синхронизации каталогами Диска, как с обычными сетевыми папками?

Почему спрашиваю?
У меня жесткий диск на 320GB и быстрый доступ в Интернет, но иногда делаю резервные копии архивов и образов систем, но хранить в таком маленьком объёме всё не могу.
А если ещё и хранить синхронизируемые каталоги на HDD, то смысла для меня в Диске нет, он его банально не хватит.

А так хотелось бы просто вбить путь к каталогу Диска и сбрасывать всё напрямую в него без синхронизации, т.е. как сетевая папка.
Артём
25 января 2017, 13:54
compex24,
Webdav попробуйте
manicko
22 апреля 2016, 09:00
можно было бы еще 2 яндекс диска синхронизовать, вообще бы чума была)))
Для разаработки очень нужно
avys
13 декабря 2016, 12:02
У меня Я.Диск — это рабочая директория.
Работая с клиентом я:
1. Создаю ему папочку. В ней раскладываю файлы проекта, работаю над ними.
2. Когда работа закончена, отключаю синхронизацию этой папки, и она удаляется с компьютера, оставаясь при этом в облаке.


Так вот. Уже второй раз за три месяца я обнаруживаю на компе загруженными ВСЕ ПАПКИ с диска. Даже те, у которых отключена синхронизация. Причем загружается вся структура папок, но без содержимого.


Чтобы навести порядок, приходится по всем директориям пройтись, включить синхронизацию, потом выключить. После этого они удалятся с компьютера.


Досадные глюки, одним словом.
Обновлено 13 декабря 2016, 12:06
SmiteVils
24 января 2017, 10:06
Ребят, запилите прил отключение синхронизации на веб морде. Я юзаю все три системы Win, MAC, Linux. И отключать в каждом клиенте геморрой. А на Linux вообще функции такой нет.
Артём
25 января 2017, 13:52
Подскажите, возможно ли сделать выборочную индексацию в разделе "все фото" ?
хотелось бы чтоб были папки из которых не показывались фото и видео в общем списке.
afetisov87
6 февраля 2017, 18:40
есть ли возможность для создания такой схемы работы:
на внешнем жестком лежит вся информация с Яндекс.Диска и он полностью синхронизируется, а на жестком диске компьютера - только некоторые папки?
Было бы очень удобно держать весь фотоархив  в облаке и на внешнем жестком, а снимки за последние несколько месяцев всегда иметь под рукой.
Рафис Багаутдинов
20 марта 2017, 08:04
Уважаемые разработчики, сделайте пожалуйста, чтобы можно было любую папку на компьютере синхронизировать на любое место моего Яндекс Диска, а не так чтобы папка на компьютере обязательно находилась в общей папке "ЯндексДиск". Это было бы удобно для того, чтобы при каждом изменении файлов делалась синхронизация (читай бекап) на Яндекс Диск. Если это есть, скажите, как уже сейчас можно такое организовать?
Grigoriy.Rylov
25 апреля 2017, 09:19
День добрый,
Когда появится такая синхронизация на андроид?
kostmos
14 сентября 2017, 01:47
При установке я-диска, все папки на моём рабочем столе синхронизировались, а мне этого не надо. Простое действие - отключение синхронизации одной из папок влечет за собой её удаление. Круто!!! Не хочешь синхронизировать, - так не доставайся ни кому?!?!? Как быть с файлами в ней. 
VADIMka-K1
8 ноября 2017, 12:07
Вопрос!!! Если я не хочу синхронизировать папку, которая синхронизировалась. Я захожу в настройки и снимаю с неё галочку... и о чудо она удалилась у меня с компа!!!! ЗАЧЕМ ???? Я же не хотел её удалить - у меня отпала необходимость ее синхронизации, вот и всё...
 А сейчас вот ситуация! у меня место в папке на компе превысило место на яндекс-диске.. я убираю галочку с не нужной мне папки для синхронизации (но она мне очень нужна на компе), чтоб освободить место.. и у меня она исчезает ...
VADIMka-K1
8 ноября 2017, 12:13
VADIMka-K1,
Ок, "АЛИСА" - где теперь мои документы?!
Обновлено 8 ноября 2017, 12:13
Dobriided
1 февраля 2018, 21:38
VADIMka-K1,
должны быть на диске в интернете, в облаке. Там нету?
Greg6
17 ноября 2017, 17:20
Очень бы хотелось увидеть и "Обратную синхронизацию" - возможность оставлять некоторые папки только у себя на компьютере, не синхронизируя с ЯндексДиском.


Test->1->...
Test->2->...
Т.е. в папке Test синхронизировать папку 1, но не синхронизировать папку 2.
FineSky
31 января 2018, 12:15
Поддерживаю! Зачем при отключении синхронизации удалять папку на компе? Идеально было бы оставить пользователю выбор: удалить на ПК, удалить на Я.Диске, не удалять нигде. 
mebelpovolzhya73
23 ноября 2017, 21:48
Добрый день. Яндекс диск используется на 2-х компьютерах. На яндекс диске есть две папки. 
Скажем папка1 и папка2. Так вот, мне необходимо, чтобы на компьютере №1 пользователи могли видеть исключительно папку1, а на компьютере №2 - только папку2. Но...Сейчас пользователь может открыть настройки яндекс-диска и галочкой отметить любую папку. Нужно запретить эту возможность. Но чтобы на самом яндекс диске хранились все папки. Через браузер например если зайти. Что то подобное можно сделать? 

Федор К.
24 ноября 2017, 11:01
Добрый день, подскажите, пожалуйста.  А можно настроить так чтобы диск на айпеде синхронизировал не все мои папки. А только одну папку, скажем, "Видео". Мне не нужны доки и все мои файлы, мне нужны только видео на айпеде.
Спасибо!
v.k.lena
8 января 2018, 20:32
как посмотреть отключенную от синхронизации папку ? 
v.zapotylok
16 января 2018, 09:48
Этот "безлимит" - жесть какая-то... помогите, плз, найти настройку, чтобы отключить этот безлимит. Не галочка "отключить безлимит", а реально отключить. Хочу чтобы со смарта фото синхронизировались в каталог на компьютере, но они попадают в каталог "все фото", который виден только с сайта. Выключение "Безлимитной автозагрузки" в приложении яндекс диска на компе и выключение безлимита в мобильном приложении ни к чему не приводят. Почему так сложно сделать настройку, при которой фото в мобильном приложении будут синхронизироваться с выбранным каталогом в яндекс диске? Если у меня несколько мобильных устройств и планшет, почему я не могу настроить для каждого свой каталог не говоря уже о банальной настройке синхронизации не во "все фото"? =(
vmelekh
24 января 2018, 15:06
Добрый день.
Подскажите, как настроить синхронизации выбранной папки, не находящейся в папке Яндекс.Диск. Например: С:\Важные документы ?
Dobriided
1 февраля 2018, 21:40
vmelekh,
люди несколько лет тут задают этот вопрос... Насколько я понял, ответ - "Никак"
Поправтье меня, если неправ!
wowadrummer
15 февраля 2018, 09:46
Добрый день!Переустановил винду и перенёс папку с файлами в другое место чтобы сохранить!А в новой винде не могу их синхронизировать с интернетом!Что делать?

Обновлено 15 февраля 2018, 09:47
mishinaip.vk2015
20 марта 2018, 18:28
как вернуть прежнюю версию яндекс диска и отключить синхронизацию
thebrightfuture
23 марта 2018, 23:15
а сложно было придумать диск без синхронизации но чтоб из моего компьютера все файлы просматривались удаленно с возможностью перекачать на рабочий стол к примеру?
ar6inov
17 апреля 2018, 17:29
Коллеги!!!! вы на работе!!!???
Инструкция старая!!! Таких пунктов больше нет в настройках!!! Синхронизация не работает!!!



msdrozd
11 июня 2018, 18:56
ar6inov,
 сегодня уже 11 июня, они так на работу и не вышли. Яндекс только декларирует важность обратной связи от пользователей. По факту бизнес процессы стали гораздо более важными
Storky-Bus
11 июня 2018, 12:28
Круто, как раз приперло убрать музыку чтобы сменить ОС.
Скажите, а есть ли возможность указать папку для одностороннего бекапа на яндекс диск?
msdrozd
11 июня 2018, 18:45
а куда сейчас эта функция подевалась? у меня на маке сейчас такой опции нету.
msdrozd
11 июня 2018, 18:48
msdrozd,
или пока не синхронизирует все, нельзя установить выборочную? 
Олег Всельдиреев
14 июня 2018, 15:06
Очень зря убрали данную функцию в новой версии программы!!!
ВЕРНИТЕ ОБРАТНО!!!
Например, сделал синхронизацию между рабочим и домашним компьютером. Никаких подпапок создавать не хочу, чтобы не нарушать удобство доступа к файлам и папкам.
Ну и зачем Яндекс пытается загружать 30 Гб моих дистрибов и 100 Гб фильмов на диск? Логично их просто исключить из списка синхронизации. Или разрабы пошли по пути микрософт и решили что это слишком сложно для юзеров, они не поймут как пользоваться программой?
Зато сейчас дибильные функции типа "оставить только в облаке" и "сохранить на компьютере" не понятно что означают. Даже мне как программисту пока не удалось понять логику работы.
kips68
23 июня 2018, 07:58
К примеру, личный фотоархив можно хранить на домашнем компьютере, чтобы он не занимал место на рабочем. А общие папки держать только на рабочем ноутбуке, чтобы не было соблазна поработать с ними из дома.

НИЧЕГО НЕ понял!  Расшифруйте!?
kips68
23 июня 2018, 07:59
Приложение для Windows позволяет также отключить синхронизацию папки из Проводника.

НИХрена не работает!!!   нельзя отключить синхронизацию - тогда он удаляет все мои файлы с папкой!!!  что за идиотство?
fim-ever
11 октября 2018, 00:47
ЧТО ЗА ДЕЛА?  
Почему в диск 3.0 нет возможности приостановить загрузку/синхронизацию?????????????????????????????????????????????
Алексей
12 октября 2018, 13:40
Информация устарела - в новой версии все не так - я даже не нашел такую возможность
yand18disk
19 ноября 2018, 15:23
А под Linux клиент как синхронизацию отключить?
MinusMaster
3 декабря 2018, 16:45
перемудрили в новой версии с синхронизацией! кнопочки "пауза" очень не хватает, и нет возможности внятно включать\выключать синхронизацию отдельных папок ровно так, как это нужно сейчас. к счастью сохранилась (на декабрь 2018 года, windows 7) одна потрясающая возможность - удалить версию 3.0 и установить заново старую 2.0! просто удаляем программу, заходим на страницу скачивания и нажимаем там мелким шрифтом "скачать старую версию". вуаля! всё стало удобно как и прежде! надолго ли...
dizura
15 декабря 2018, 11:07
MinusMaster,
Доброго дня. То есть как раз в последней Версии Я.Диска возможности выборочной синхронизации папок нету? Надо старую версию качать?
dizura
15 декабря 2018, 11:05
Добрый день. У меня вкладки "Синхронизация" нету. Данную функцию убрали что ли из более поздних версий?
pipiyana
12 февраля, 08:56
dizura,
Аналогичный вопрос волнует. где настраивается выборочная синхронизация у текущей версии.
DLovchikov
22 марта, 14:34
dizura,
Разрабы, ау!!!! Ответьте на вопрос.
Elevenlevel
15 февраля, 08:08
Ребята разработчики. Под линукс функционал подтяните пожалуйста. Хочется как в винде выбирать папки для синхронизации. Ну или на сайте этот функционал заведите. Чтобы через контекстное меню выбирать какие папки оставить на сервере.
dizura
15 февраля, 09:43
Elevenlevel,
Сейчас это хитро сделано. Не вдруг найдешь))) Двойным кликом открывается папка Я.Диска - ПКМ по папке - Оставить только в облаке. Не понятно. почему нет Оставить только на ПК (было бы логично).
dizura
15 февраля, 09:44
Elevenlevel,
Так под линукс или под Винду)))?
mr.provas
26 февраля, 22:49
Вот ведь)) все было норм на мас капитан! взял новый нотик со свежей операционкой и на тебе, нет в настройках выборочной синхронизации папок с облаком((((
DLovchikov
22 марта, 14:33
mr.provas,
Согласен. Разрабы, дайте нормальный функционал на маке!
ad@cresol.kz
9 марта, 11:07
Здравствуйте, перешел к вам с Dropbox. Но почему то не вижу выборочной синхронизации папок (macOS Mojave)
DLovchikov
22 марта, 14:32
ad@cresol.kz,
Аналогично!

DLovchikov
22 марта, 14:39
"Яндекс.Диск выглядит как обычная папка на компьютере. Файлы в ней могут не занимать место — просто укажите, что оставить только в облаке, а что продублировать на жёстком диске."
Уважаемые разработчики, нам не менее важен также и обратный функционал - указать, что оставить на жестком диске, но не дублировать в облако. Нам крайне нужна избирательная синхронизация Яндекс.Диск папки. А еще нам хотелось бы создавать несколько Яндекс.Диск папок.
lepota
28 июня, 18:58
DLovchikov,
+1
picwork
22 июля, 17:24
Сострадальцы, выборочная синхронизация на MacOsX осталась. Просто она теперь не в настройках приложения, а в самом приложении. https://yandex.ru/support/disk/desktop/main/mac.html#magic-sync
Givi Givikov
вчера, 22:18
Ну и лажа. 
2019 год и до сих пор нельзя делать сделать копию нескольких своих папок в облако.
Только Web интерфейс.
Иначе "а скопируйте всё в нашу папочку и оно тогда зальётся". Ага, найди на компе ещё столько же места для псевдокопии, что бы сверхтупое приложение смогло их загрузить. А если какой-то писец настанет им, то сверхупое приложение немедленно продублирует писец в облако, ну что бы у вас точно не осталось копий.


ДБ.
P.S. Плюс заблокировали работу всех сторонних приложений через WEBdav