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Яндекс.Народ: хостинг переезжает

Яндекс передает свой хостинг сайтов веб-сервису uCoz . В марте все «народные» сайты переедут на платформу uCoz. Адреса сайтов при этом останутся прежними, контент сохранится. Вместе с тем у пользователей будет гораздо больше возможностей для развития своих сайтов.

Решение о передаче сервиса связано с тем, что интернет-рынок и потребности людей изменились.  В начале века, когда мы открывали Народ, свой сайт имели немногие. Зато многие хотели его завести. У нас это можно было сделать за пять минут, используя уже готовые шаблоны. Никаких специальных знаний не требовалось, только желание. В итоге Народ стал одним из самых популярных в рунете бесплатных хостингов, где люди пробовали создавать свои первые сайты. Кто-то хотел рассказать в интернете о своем бизнесе, кто-то – о себе самом. Тогда пользователи только учились работать с сайтами, даже не всегда понимая, зачем они нужны.

Сейчас ситуация совсем иная. Все прекрасно знают, зачем нужны сайты, но предъявляют к ним уже другие требования. Многих владельцев бизнесов больше не устраивают простые веб-странички. Чтобы иметь достойное представительство в интернете, они обращаются за разработкой сайтов к профессионалам. А пользователям, которые хотят рассказывать другим о своих личных мыслях и впечатлениях, отдельные персональные сайты больше не нужны. Для этого им вполне хватает профилей в соцсетях. Народ как хостинг сайтов перестал быть массовым сервисом. Конечно, определенный спрос на подобные услуги остался. Но с ним прекрасно справляются компании, которые специализируются на сервисах для создания сайтов. Именно такой компании мы и решили передать «народные» сайты и выбрали uCoz.

uCoz — одна из самых популярных систем управления сайтом. Это бесплатный сервис, где есть современный конструктор, сотни шаблонов и десятки модулей для создания веб-страниц. После переезда хостинга на uCoz все эти инструменты станут доступны пользователям Народа. И те люди, которые всерьез занимаются своими сайтами, смогут развивать их дальше. Сейчас uCoz завершает подготовку к приему «народных» сайтов, о чем компания сообщает в своем блоге.  

Мы передаем компании uCoz.ru только хостинг сайтов. Файлы, которые хранятся на Народе, остаются в ведении Яндекса. Они будут доступны для пользователей в обычном режиме. Письма, отправленные на адреса вида имя@narod.ru, будут по-прежнему приходить в Яндекс.Почту.


Команда Яндекс.Народа

5719 комментариев
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Комментарий удалён
Иванов Роман
26 ноября 2015, 15:47
Всё будет хорошо, не волнуйтесь :)
Иванов Роман
26 ноября 2015, 15:47
Нет, Я.ру никто не собирается удалять.
Иванов Роман
26 ноября 2015, 15:47
Он тоже не удалён. Просто пока в него не о чем писать, вот и нет новых записей.
Иванов Роман
26 ноября 2015, 15:47
Никогда.
vbs-prog
26 ноября 2015, 15:47

Блин, теперь реклама будет чтоль?!?!

Иванов Роман
26 ноября 2015, 15:47
Где?
Vktor M
26 ноября 2015, 15:47
Я думаю, что эта прога справится с назойливой рекламой!: http://adblockplus.org/ru/chrome   :))
webserfer
26 ноября 2015, 15:47

;-)

webserfer
26 ноября 2015, 15:47

ну и display:none конечно же

Hasanaga Aliyev
26 ноября 2015, 15:47

и не только!>:-)

Валерий Р.
26 ноября 2015, 15:47

Степной Волк, тщетны Ваши старания, но поверьте, вероятнее всего мы общаемся просто мягко говоря с посаженным за комп человеком, думаю СДЕЛКА ВЕКА уже совершена. НАС ПРЕДАЛИ... Кэтому всё шло. Главное даже не в том что придётся перестраиваться, главное былого АВТОРИТЕТА у Яндекса в НАРОДЕ уже не будет, неужели они этого не понимают? 

moneymonitor
26 ноября 2015, 15:47
Да согласен авторитет они себе подорвали .
riosev
26 ноября 2015, 15:47

То что ЮКОЗ гавно знают все НАРОДОВОЛЬЦЫ. Сраный банер за 3 доллара в месяц,так проще найти платный хостинг за 30 рублей в месяц и не парится с этим уродством.

 

Предлагаю всем проигнорировать перезд на юкоз а найти хоть и платный но дешевле 3х баксов хостинг, тогда ЮКОЗу  это будет невыгодно, я думаю они что то заплатили яндексойдам за эту поганую акцию. А может кто еще что придумает каким наиболее эфективным способом сделать сделку для юкоза невыгодной демонстраци и пикеты я так понимаю бесполезны. А вот ваше решительное нежелание переезжать или Вредить всячески Юкозам приветствуется Подключите сюда всех знакомых хакеров и сломайте поганый ЮКОЗ. Пишите во все СМИ форумы, поднимите наконец волну, А лучше всего ВСЕМ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ РЕКЛАМЫ ЯНДЕКС ДИРЕКТ В ПОЛЬЗУ ГУГЛА. я думаю тогда яндекс все прикинет и им уже будет невыгодно ПРЕДЛАГАЙТЕ СВОИ ВАРИАНТЫ  товарищи!

 

Отобьем НАРОД для народа!

Hasanaga Aliyev
26 ноября 2015, 15:47

Гмм дааа  а на юкозе все рады  помотрите  сразу видно фейк http://blog.ucoz.ru/blog/pereezd_sajtov_narod_ru_na_platformu_ucoz/2013-01-31-255

Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 15:47
пользователь narod2.ru/ я не любитель общественных дискуссий но когда прочитал 25 02 2013 примерно 50-70 комментариев по теме переезда narod2.ru/ счёл необходимым написать своё мнение
а) всем пользователям narod2.ru/ советую также прочитать не менее полсотни комменариев но лучше сто Потом Вы поймёте с чем имеете дело
б) после информации о том что народ переезжает на юкоз мне стало интересно что это за юкоз и я попыталсь создать на нём свой сайт Поначалу я вообще не понимал что это за дикое оно Так вот по началу это нечто задаёт тебе какие-то вопросы на диком для тебя явно не человеческого происхождения языке а именно подтверждения каких-то кодов причём русскими или украинскими словами они не объясняются и думаю что это даже не марсианские слова а какие-то диковенные марамойские выражения которые и словами называть не хочеться теперь это называют компьютерным сленгом или лучше сказать мусор речи После того как непонятным для меня образом сайт я создал возникли другие задачи по оформлению заполнению и индексации сознанного сайта Сообжу только что сайты юкоз яндексом не индексируются без всяких условий Указанный URL запрещен к индексации в файле robots.txt на сайте ua-stereomaydan.ucoz.ru.
Подробнее о файле robots.txt вы можете прочитать в FAQ.
в) После того как я оставлю этот комментарий я сайт с юкоза удалю если смогу Все кто не хочет учиться на чужих ошибках учатся на своїх
Выражаю благодарность всем людям которые своими комментариями дали мне сегодня 25 02 2013 знания про это юкоз Я narod2.ru/ использавал как  информационный ресурс по теме Радиолампы куплю ua-stereomaydan UA Stereo Maydan Ukraine но на настоящее время и радиоламп почти не осталось и narod2.ru/ больше не будет Жаль людей для которых narod2.ru/ был коммерческим проектом Может им повезет в других информационных интернет ресурсах Всем этого желаю В любом случае не ни чём жалейте По возможности не болейте Ни кого не осуждайте Всё философски воспринимайте Всем желаю оптимизма и веры в лучшую жизнь Все буде добре з повагою справжнiй росiйський хохол
P.S. После удаления сообщаю удалить сайт также сложно как и создать
iscx
26 ноября 2015, 15:47

Яндекс - это наверно лучшее, что произведено в нашей стране. Единственный реальный конкурент Гуглу.

Я допускаю, что происходящее безобразие - результат диверсии со стороны того же Гугла, внедрившего(купившего) менеджеров Яши.

Акция предельно цинична - сайты бросят не на какой-то нейтрально воспринимаемый бесплатный хостинг, а на заслуженно ненавистный для многих uCoz. Наша злая реакция была весьма предсказуема, но кому это выгодно? Яндекс нужно спасать... какие-то сволочи пытаются уничтожить это наше достижение и обречь нас на монополию жирного Гугла.

Нельзя спокойно смотреть, как Яндекс самоуничтожается теряя свою репутацию и доверие пользователей.

Такими вещами должны заниматься в службе госбезопасности, потому что сейчас информация опаснее ядерной бомбы, а ЯНДЕКС - НАШЕ ОРУЖИЕ ПРОТИВ ВЛИЯНИЯ ЗАПАДА, ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ СИЛЁН!

Не дайте врагу втоптать в грязь наше достояние!

oleg212121
26 ноября 2015, 15:47

Именно так!

 

Теперь наши сайты будут накрывать банерами с голыми проститутками, пока мы не заплатим денег. Ucoz всегда так делает.

 

Лично я убираю все ссылки на свои и чужие сайты на narod'е. Слава Богу, я давно подстраховался и перелил основную посещаемость на мои сайты, размещенные на платных хостингах.

Всем прочим тоже рекомендую срочно тикать.

Константин
26 ноября 2015, 15:47

))

Очень долго смеялся, прочитав что яндекс конкурент гуглу ))

Яндекс рядом с гуглом стоит только в рунете, но яндекс это всего лишь мышь по сравнениии со слоном гугла.

Я против яндекса ничего не имею, но сравнивать их нельзя, так же как нельзя сравнивать наши жигули и мерседес. Мерседес популярен в мире, а жигули только в России, так же и яндекс.

agent001st
26 ноября 2015, 15:47

С чего ты это взял?Яндекс немножко больше чем сам гугл

Константин
26 ноября 2015, 15:47

Мдя,

Вы наверное только недавно в сети и не понимаете масштабов гугла. Это он в России занимает 25 процентов рынка, а в мире где яндекс занимает 0.2%, гугл в свою очередь занимает 83%.

 

 

agent001st
26 ноября 2015, 15:47

Я в сети с 2010 года когда-то летом!А ты считал сайты сделанные на народе?Они тоже считаются и добовляют размер яндексу.

 

Константин
26 ноября 2015, 15:47

Сайты сделанные на народе в проф кругах считаются как говносайты, для генерации трафика на более качественные сайты.

 

Я в сети с 2010 года когда-то летом!

Я более 15 лет в сети и дело не в возрасте, а понимании масштабов. Яндекс что-то значит в России где численности населения более 100 млн человек. Но о нём мало чего слышно в Европе или в том же Китае где численность населения давно перевалила за 1.5 млрд человек. За-то там хорошо знают гугл.

1) Яндексу не нужен зарубежный трафик, им в полне достаточно Российского, так не оффициально заявляли многи работники с яндекс.

2) Яндекс копирует во всём гугл. ФАКТ не нуждающийся в доказательствах.

staff-base
26 ноября 2015, 15:47

О-у, тема - школоло! Подтягиваемся уси! Достаём писуны, бум меряться!

 

Я вот, в сети не более 15 лет, но программировать начинал с МК-54. В те времена ТБЛ ещё не знал, что станет сэром!

Константин
26 ноября 2015, 15:47

Хахаха )))

agent001st
26 ноября 2015, 15:47

БРЕД ГНЕДОЙ КОБЫЛЫ

electrosad
26 ноября 2015, 15:47

uCoz это конечно странный выбор.
Лично для меня это полностью скомпрометировавший себя ресурс. И не только сомнительной рекламой, но и полным пренебрежением к авторским правам всех кроме американцев. Мне на мою претензию они ответили незамысловато: "Обращайтесь в американский суд".
Наверное придется ликвидировать народный сайт!

Тем более uCoz это свалка брошенных сайтов.

vtormetmsk
26 ноября 2015, 15:47

в яндексе воруют деньги, убидился на собственном опыте, украли 50 000 тыс. с яндекс кошелька, потом как выяснилось это нормально у всех постоянно пропадают с этого дырявого кошелька деньги, и никто ни чего не знает и непредпринимает, бесполезно куда либо подавать заявления, писать и тд., все пробовал...и очем после этого можно рассуждать о порядочности яндекса, мало того они прикрываются мошенничеством, оно и понятно мошенничество почти не возможно доказать, а на самом деле это откровенное воровство денежных средств.  

marsel.2106
26 ноября 2015, 15:47

Наверное сидит жулик с монеткой заточенной, подрезает кошельки, тырит деньги и васлиo_O

StudDraw
26 ноября 2015, 15:47

Вам же-ш писали - перевести по 10 руб. на семь кошельков с текстом "пожалуйста включите меня в систему для идиотов", вот не перевели, и сетевые модераторы вас оштрафовали за то, что решили свою пирамиду сделать.

 

Если б мудераторам Народа было пох, они б и vtormetmsk.narod.ru закрыли за линкфарм. Но сильно не волнуйтесь, на Юкозе эта хрень разрешена. o_O

dlya-nas-lyubimyh
26 ноября 2015, 15:47
А чем вам укоз не нравится???? Его функционал даст сто очков вперед основным CMS (кроме Битрикс, конечно). Ничего лишнего, код оптимизирован на 100%, все работает как часы. А с сайтами на платных хостингах на какой-нибудь сраной джумле надо неделями вымерять и убирать лишнее, добавлять защитные плагины и так далее. Абсолютно невменяемые CMS - сделать что-то - пять минут, и потом месяц дорабатывать.
А на укозе все как часики.
iscx
26 ноября 2015, 15:47

Сайт, который не нужно делать неделями и месяцами, как бы намекает, что он клон сотни таких-же "совершенств"... вам не кажется? В погоне за простотой "сборки из кубиков" начинающие сайтостроители вместо того, чтобы изучать базовые инструменты web разработки (html, css, javascript,...) меряются возможностями cms, разработанных чужими руками. Прям как дети, спорящие, чей папа сильнее. Но дело не в этом.

Сайт на юке в сравнении с "нормальным" сайтом, это как работа на подлого начальника в сравнении со своим бизнесом. Кому что, конечно.

StudDraw
26 ноября 2015, 15:47
Бред крашеной троллолошки.
peter.er
26 ноября 2015, 15:47

На ucoz конечно, функционал выше, чем на многих CMS. Отрицать это может только тот, кто вообще не понимает, что такое сайт и как его верстатьь. Но.

Вам не кажется, что банер с рекламой эротики или чего бы то ни было, который при переходе с телефона перенаправляет пользователя с ВАШЕГО сайта на говносайт (почти 100%) - это не есть хорошо? А за 3 бакса можно арендовать нормальный виртуальный хостинг - типа джино. И кроме джумлы (реально китайская CMS) или тупого вордпресса есть и другие системы. Просто искать надо.

Если у обновленного Народа будет также, как сейчас на укоз...Ни дай Бог!

Максим
26 ноября 2015, 15:47

Представитель "Яндекс" на ресурсе "Хабрахабр"  рассказывает про чемодан без ручки.

К сожалению в блоге "Яндекса" пользователи такой откровенности не дождались.

Источник:http://habrahabr.ru/company/yandex/blog/167819/

Lordofthesilence
26 ноября 2015, 15:47
никакой откровенности не обнаружил...
IvanKrasnoyarov_motobiker
26 ноября 2015, 15:47

"Нет, Я.ру никто не собирается удалять." 


Официальное решение?

Иванов Роман
26 ноября 2015, 15:47
Конечно.
amelanin
26 ноября 2015, 15:47

Бред. Идёт явное планомерное слитие активов. Народ и Деньги тоже не думали продавать, однако уже...  

fotografy-krasnoyarsk
26 ноября 2015, 15:47
МЫ ТРЕБУЕМ, ЧТОБЫ НАМ ОТДАЛИ НАШИ ДОМЕННЫЕ ИМЕНА И МЫ ПЕРЕЕХАЛИ НА ТЕ ХОСТИНГИ НА КОТОРЫЕ ПОЖЕЛАЕМ!

http://vk.com/kroutov#/club49104474
amelanin
26 ноября 2015, 15:47

Этого не будет. Доменные имена принадлежали сервису Яндекс, а теперь будут принадлежать юкозу.

Переехать вы сможете, но только переместив содержимое на другой хостинг и с другим доменным именем.

 

 

joblocator
26 ноября 2015, 15:47

А вы покупали домен, чтобы вам его отдавали?

Валерий Р.
26 ноября 2015, 15:47

Неубедительно. Вы ПРЕДАЛИ НАРОД. Год назад и Народ никто не собирался удалять, ОДНАКО ...

fotografy-krasnoyarsk
26 ноября 2015, 15:47
Яндекс предал народ. Сейчас столько сайтов, у которых давно уже умерли владельцы - фронтовики, ветераны советских производств - все это пропадет. Это сотни сайтов с уникальным историческим контентом. Подозреваю, что именно сейчас нчнется охота за этот уникальный контент. Господи, какая грязь! И Яндекс - во главе... позор.
e-kurt
26 ноября 2015, 15:47

Содержимое рекламы у нас зависит от тематики сайта. Если для сайта стоит пометка +18, там действительно может быть реклама эротического свойства. А если сайт, например, детский - то ничего подобного. В общем, есть дифференциация.

Кроме того, после переезда “народные” сайты ждет рекламный карантин. И после этого у них будут особые условия.

Иванов Роман
26 ноября 2015, 15:47
Да, это представитель Ucoz.
octobre12
26 ноября 2015, 15:47

Здравствуйте, а как с быть с теми сайтами, у которых размер больше 1 Гб дискового пространства?

rusinov.ya
26 ноября 2015, 15:47
Все сайты будут перенесены на uCoz в полном объеме.
e-kurt
26 ноября 2015, 15:47

Кто я, видно по профилю, тут все прозрачно.

Спорную рекламу можно увидеть абсолютно где угодно, если выискивать. Разбираться надо традиционно предметно. Иногда есть в чем.

 

Так или иначе, с народными сайтами все будет в этом плане бережно, да и отключить рекламу всегда можно.

Константин
26 ноября 2015, 15:47

вот именно.

roskow
26 ноября 2015, 15:47

Вот бред я плачу, но рекламма все равно проскакивает час от часу.

classical-hypnosis
26 ноября 2015, 15:47

А я заранее сделал бесплатный сайт http://www.classical-hypnosis.io.ua строховочный и некаких проблем нет рекламы, админы классно работают всегда помогают зайдите посмотрите, если не верите и сами сделаете выводы!!!

FDSC
26 ноября 2015, 15:47

Для сайта vinj.ru можно будет бесплатно отключить рекламу?

SOFTORSK
26 ноября 2015, 15:47

ЛОЖЬ! на народный сайтах рекламы нет и быть не могло!

Иванов Роман
26 ноября 2015, 15:47
Была, конечно.
arangytan
26 ноября 2015, 15:47

за три бакса,....практически бесплатно, особенно если у вас 20 сайтов(-1)

kormarat
26 ноября 2015, 15:47

Отключит платно, и неденшево.

И баннер рекламный юкоса занимает полэкрана

zahodisyda
26 ноября 2015, 15:47

проще за эти деньги на платный хостинг переехать

AzatShaybakov
26 ноября 2015, 15:47

за деньги, разумеется?

lubiany
26 ноября 2015, 15:47

Только за денежки,а при небольшой нагрузке народ рекламу не вешал.

oasis-verbal
26 ноября 2015, 15:47

отключение рекламы на uCoze платная услуга этим нас ставят перед выбором?!

meraleksej
26 ноября 2015, 15:47

За 100р в месяц вы получите на платформе Ucoz полноценный сайт, без рекламы и дополнительное дисковое пространство. У меня там сайт почти 3 года.

Детский клуб развития личности "ЛОГОС"
26 ноября 2015, 15:47

За 1200 в год:)

Vyaznikov
26 ноября 2015, 15:47

у меня 5 сайтов. Хостинг webhost1.ru 30 руб/мес.

alexeilmv
26 ноября 2015, 15:47

Спасибо за информацию! У меня сайт религиозной тематики, никакая реклама там не допустима. А что юкоз рекламирует.. - вообще молчу.

Vyaznikov
26 ноября 2015, 15:47
Всегда пожалуйста,учтите только,что конструктора там нет вообще(это самый обычный хостинг)-все делать самому придется. Про то,что uCoz-сервис для пост-совкового пространства, говорили давно и я подтверждаю. Удачи Вам!
Валерий Р.
26 ноября 2015, 15:47

Да,далеки Вы от интернета. 1200 в год для доменного имени 3-го уровня это что то с чем то.    Во вторых платформа uCoz тормозит по страшному. Да дело то здесь не в этом. Кто создавал свои сайты на народе без хлеба не остануться. Кроме юкоса много и других как бесплатных так и платных хостингов, главное то, что нас "НАРОД" Уважаемый Яндекс ПРЕДАЛ. Вначале замонил, приручил, а потом взял и бросил. ЗАЧЕМ??? Теперь я из принцыпа буду себя отучать от Яндекса, предательства не терплю.

marsel.2106
26 ноября 2015, 15:47

+ Можно купить хостинг с 95 рэ в месяц и БЕСПЛАТНЫМ доменным именем 2го уровня! ИМХО

Валерий Р.
26 ноября 2015, 15:47

Уже купил 5 доменов 2 уровня на 1 год всего за 870 рэ. Это получается по 17 рублей за 1 сайт!!!, но не как не по 95рэ. Дураков сегодня становится всё меньше и меньше...ха ...ха...ха...!!!

 

ONLINK
26 ноября 2015, 15:47

Что вы имели ввиду под "особыми условиями"? Вы о ранжировании говорите?

з.ы.Вы ведь сами прекрасно понимаете, тчо на uCoz сотни ГС и доров работают. Это не система, а обыкновенный хлам, заспамленый. Далеко uCoz не уедет, ничто не вечно :)

Иванов Роман
26 ноября 2015, 15:47
Адреса сайтов не изменяются, поэтому и ранжирование сайтов не должно измениться.
ONLINK
26 ноября 2015, 15:47

Ясно, но про "Особые условия" я так и не понял. вы скорее всего имели ввиду по поводу РЕКЛАМЫ. А то ведь на этом юкозе просто ужас, а не реклама.

з.ы.Миф такой существует, что от всякого рода тизеров (подобных Укозовским), сайты ранжируются хуже :)

Галина Ярмолович
26 ноября 2015, 15:47

т.е. как был name.narod.ru так и останется? или станет name.ucoz.ru?

Иванов Роман
26 ноября 2015, 15:47
Да, останется.
Denri83
26 ноября 2015, 15:47

Если нет точного ответа изменится оно или нет значит изменится 100% в худшую сторону

Denri83
26 ноября 2015, 15:47

 

Щас админы удалили запись  ссылкой на контакт

У меня предложение давайте обсуждать Юкоз тут http://cng.i1h.ru!! Да это не такая знаменитая сеть как в контакте! Но если публиковать сообщение в блоге в личном или в общем то это сообщение !! Будет на многих сайтах автоматический !! в твитере к примеру! И не кто там сообщение удалять не чьи не будет это 100% гарантирую! Это моя соц сеть!!!Я ПРОТИВ ПОКУПКИ НАРОДА ЮКОЗОМ!!!!!!!!!!!!!!

  

Hasanaga Aliyev
26 ноября 2015, 15:47

ну конечно..а вы думали изменения в лучшую сторону?

Denri83
26 ноября 2015, 15:47

Конечно к лучшему!! Пароли от учетных записей будут по всему инету валятся !! я года два или три видел на одном закрытом форуме выкладывали учетные записи Саитов пользователей Юкоз кому та они насолили сильно им мстили !! Им мы не нужны им деньги нужны которые они на рекламе на наших саитах будут иметь!! и все тут даже больше говорить нечего об этом! Они даже учетные записи наши пароли хранить не умеют

e-kurt
26 ноября 2015, 15:47

Особые условия по рекламному обременению для переезжающих сайтов. И на маленьких сайтах (с низкой посещаемостью) рекламы не будет, как нет ее на таких сайтах на народе и сейчас.

 

В остальном то что вы пишите полный поклеп. Мы всегда очень активно боролись с дорвеями, и именно поэтому в системе значится 1млн + сайтов, а не 10 млн с лишним. Бесплатные хостинги которые берут и держу все и все, демонстрировали миру крайне короткий жизненный цикл. Не наша история.

xXxAanGxXx9988
26 ноября 2015, 15:47

(Особые условия по рекламному обременению для переезжающих сайтов. И на маленьких сайтах (с низкой посещаемостью) рекламы не будет, как нет ее на таких сайтах на народе и сейчас.) ето вранье реклама есть дажэ на сайтах с посешаимостью приближенной к нулевой на сайтах 10+ была обнаружэнна реклама вибраторов а потдержка отморозилась по етому поводу зы ето было в 12-м году недумаю что чтото поменялось

Иванов Роман
26 ноября 2015, 15:47
Мы говорим про сайты, переезжающие с народа.
mr.Shooter30
26 ноября 2015, 15:47
Я работаю с 2009 года с рекламой в интернете перепробовал  сотню русскоязычных сервисов (зарубежных не меньше)  которые этим занимаются и благодаря им знаю что ucoz полный отстой! половина сайтов блокируется разными антивирусами есть сайты с софтом для взлома соцсетей  и много прочей мерзости! ни 1 сайт юкоза не загружается у пользователей интернета кто имеет низкую скорость доступа в онлайн. благодаря вашей навязчивой рекламе где присутствуют всякого рода лохотроны и разводы людей на деньги. Если сравнивать сайты на Яндексе и юкозе огромный плюс спецам Яндекса которые следят за сервисом и не навязывают рекламу которая мешает работать людям. Соотношение сайтов которые пытаются заразить компьютер или блокируется антивирусом такое - за 1 день я мог увидеть 10 сайтов (и больше) с гавном на ucoz и 1 на Яндекс за полгода.Заметьте соотношение не в вашу пользу мне врать людям не зачем в отличии от вас я не зарабатываю на этом деньги.сначала научитесь работать а потом начинайте рассказывать какой ваш юкоз хороший! Не дай бог он мне ночью приснится в ночном кошмаре останется только сказать - тьфу! изыди нечистая сила!!! Нормальные люди не любят когда им врут и  навязывают сомнительные платные услуги этим только Ucoz славится ну ещё fo.ru Лучше пользоватся платными услугами серьезного хостинга где к людям относятся с уважением не то что некоторые сервисы описанные выше...
Serega89500674986tel
26 ноября 2015, 15:47

Лично моя точка зрения что юкос не только не далеко уйдет а это просто бред какой то! На сколько я знаю самый расспрасраненый взлом сайтов а так же ддос атак всегда связано с юкос!Вы не можете защитить наши сайты! Выделяю свой протест что я против того что бы народ переходил под ваш контроль!>:-)

inemirat
26 ноября 2015, 15:47

Раз уж вы представитель Юкоз, то хотел бы вас спросить (давно мучает этот вопрос) Вы тизерную рекламу с мерзостями пихаете чтоб народу было противно и они платили бы за "безрекламный" сайт или такая реклама приносит больше прибыли?

classical-hypnosis
26 ноября 2015, 15:47

А я заранее сделал бесплатный сайт http://www.classical-hypnosis.io.ua строховочный и некаких проблем нет рекламы, админы классно работают всегда помогают зайдите посмотрите, если не верите и сами сделаете выводы!!!

smail.zhigunov
26 ноября 2015, 15:47

ничего подобного.
пользуюсь системой uCoz на протяжении уже 4 лет.
конечно, у системы есть свои недостатки (как, собственно, и у любого другого сервиса), но у нее есть и свои достоинства, причем очень хорошие достоинства.
там действительно можно сделать хороший и функциональный сайт - просто надо иметь хорошие, прямые руки. ну так, в принципе, везде.

P.S.

на uCoz сотни ГС и доров работают

Можно подумать, на Народе были только самые лучшие сайты, ни одного ГС и дора не было :D
если уж на то пошло - на каждом бесплатном хостинге есть своя кучка г*вна, это совершенно нормально, так даже должно быть. никто не будет делать ГС на платном хостинге, зачем? 

 

Иванов Роман
26 ноября 2015, 15:47
На Народе они долго не жили, и на uCoz-е с ними тоже борются.
d-e-z
26 ноября 2015, 15:47

От чего же ссылку не кинул, или укоз зарплату за продвижение платит? 

Укозоидам нет на ярушке?

amelanin
26 ноября 2015, 15:47

На народе доры закрывались, ибо редиректы вели к моментальному закрытию сайта, а php не было. В отличии от юкоза который всем известен как рассадник дорвеев и вирусов.

 

plitcka.m
26 ноября 2015, 15:47

ЭТО ТОЧНО[:]|||||||||[:]

CrySiSIRCOP
26 ноября 2015, 15:47

АХха ГС'ы они есть такие - нормальный, популярные сайты которые хорошо поднялись - по пальцам пересчитать

makonin.art
26 ноября 2015, 15:47

Им просто заплатили

boss.wiharew
26 ноября 2015, 15:47

Простите!! А если не стоит +18, но нет ни какого желания ни на НЮ , ни на Эротику?

Иванов Роман
26 ноября 2015, 15:47
О том и речь, что если нет 18+, то нет ню и эротики.
boss.wiharew
26 ноября 2015, 15:47

Вы не правильно поняли!! Мне за +18, Но нет ни малейшего желания видеть НЮ или Эротику!! Как от этого избавиться?

Иванов Роман
26 ноября 2015, 15:47
Вопрос не в том, сколько лет вам, вопрос в том, поставлена ли автором сайта метка, что это сайт 18+.
boss.wiharew
26 ноября 2015, 15:47

А если на Этом Сайте люди не желающие видеть ЭТО ?? Есть пометка на фото!! Отлично! Хочешь смотри, а не хочешь ....Но если в Комент кидают ПОШЛЯТИНУ !! Остаётся - Банить?

Иванов Роман
26 ноября 2015, 15:47
Да.
safefile
26 ноября 2015, 15:47
Нужен редирект
boss.wiharew
26 ноября 2015, 15:47

Переадрисация?? А зачем? Если ЭТО приходит с Коментами?

boss.wiharew
26 ноября 2015, 15:47

Роман!! Обьясни мне, дураку...Накой фиг убрали Яндекс Бар?

Иванов Роман
26 ноября 2015, 15:47
Его не убрали, его новая версия называется Элементы Яндекса.

Она ещё удобнее :)
boss.wiharew
26 ноября 2015, 15:47

Не знаю на сколько!! В прежней версии у меня всё было под рукой!! Теперь я заново должен ПЕРЕУЧИВАТЬСЯ !! Где, например, кнопка "Перевести страницу"??

Иванов Роман
26 ноября 2015, 15:47
Прямо в адресной строке возникает: http://help.yandex.ru/element/firefox-and-internet-explorer/translation.xml
boss.wiharew
26 ноября 2015, 15:47
У меня на почте есть перевод! Но во время какой - нибудь Проги....Там всё на иностранном!! А перевести ...увы!! И этой строчки ....корова слизала!! Верните эту кнопку ...
Максим
26 ноября 2015, 15:47

А почем  после появления  Элементов Яндекса в браузере, FFox постоянно падает ?

boss.wiharew
26 ноября 2015, 15:47

Ты мне скажи самую Обыкновенную Вещь!! Почему перевод есть на 60 языках!! Но нет среди них ни одного для разговора с Мусульманами Нашей страны!! Узбекский, Кыргызский, Уйгурский, Бурытский, Казахский......?? Их что, Вычеркнули из Языкообразных??

Иванов Роман
26 ноября 2015, 15:47
На 8, а не на 60.
boss.wiharew
26 ноября 2015, 15:47

Здесь на 8 !! Но правильность перевода никакой!! Приходится перепроверять и искать подходящее слово!!! http://translate.yandex.ru/
А вот здесь на 60!!! И перевод более точный!!! http://translate.google.com/#

boss.wiharew
26 ноября 2015, 15:47
Сергей
26 ноября 2015, 15:48

вставляются сюда скриншоты... было бы желание...


стандартный HTML: http://img-fotki.yandex.ru/get/5636/6778347.9d/0_708eb_658aeef8_orig" />

получаем (убрав "/"):
iemcko
26 ноября 2015, 15:48

Справедливости ради надо сказать, что на uCoz отключают рекламу на сайтах бюджетных организаций. Нужно только обратиться в техподдержку.

Я сама помогала создавать сайт детского лагеря и школьный сайт. Администрация uCoz пошла навстречу и отключила рекламу бесплатно.

Хотя до этого действительно реклама эротичного содержания на них присутствовала.

xXxAanGxXx9988
26 ноября 2015, 15:48

аот именно о таких случаях я и писал в коментах к посту чуть выше только в моем случае тех потдержка сошла на мороз а от юкоза пришлось отказаться

 

 

 

 

StudDraw
26 ноября 2015, 15:48
А дисер по квантовой механике, это +18?
Сиськи для коллайдера будут очень хорошо подходить при взаимном столкновении.
Иванов Роман
26 ноября 2015, 15:48
Нет, не 18+
Vyaznikov
26 ноября 2015, 15:48

+1

dan-p
26 ноября 2015, 15:48

у меня вопрос, размер рекламного блока будет как у вас - на пол страници или как у яндекса - малелький блок где-то в углу?

 

fotografy-krasnoyarsk
26 ноября 2015, 15:48
Яндекс обязан отдать нам наши доменные имена. Можно бесплатно. Передавать наши домены Юкозу - я против!

http://vk.com/kroutov#/club49104474
Denri83
26 ноября 2015, 15:48

ММММММ а реально вить с яндексом каждого договор!! Надо его почитать да законодательство глянуть!! С одной стороны доменное имя та остается! Может его можно припоркавать к другому хостингу ????? Кто в курсе такая возможность есть?? за разовую плату к примеру!!

Denri83
26 ноября 2015, 15:48

Как у них в пол экрана!! и ее не закроешь как на народе было!! Да это плохо ну есть и + большой с народа половина Саитов убежит! ЮКОЗ в ПОПЕ останется! Я нашел себе уже хостинг с доменным именем за сто рублей в год для меня 70м хватит с лихвой и не какой рекламы! Домен первого уровня!! ЛЮДИ ПОГУГЛИТЕ ИНЕТ ЕСТЬ ЛУЧШЕ хостинги чем ЮКОЗ!! в раз сто! Саиты на народе в яндексе они были в нормальных ТОП щас ЮКОЗ покупает забути топ 70 даже через пару месяцев уже

boy-grigorij
26 ноября 2015, 15:48

 Со старого адреса будет редирект или он останется адресом?

Я имею ввиду если флеш файл расположен на сайте, ну и по коду добавлялся в другое место. Будет ли он отражаться там где он был добавлен по коду, за пределами сайта?

PTPL
26 ноября 2015, 15:48

Наш сайт школьный. Хотя и мало возможностей было на Народе, нас устраивало ограниченное количество назойливой эротической рекламы. Очень беспокоимся по этому поводу.

Еще непонятно, как вы будете переносить сайты? какой шаблон будет у нашего сайта?

demondroid
26 ноября 2015, 15:48

сиськи на пол страницы вот какой дизайн будет у вашего сайта))

predskazano
26 ноября 2015, 15:48

А у меня еще на Народе 2 сайта разных детсадов.

ecoderevnya
26 ноября 2015, 15:48

Подскажите, хостинг http://qip.ru приостановлен, но некоторые аккаунты позволяют заливать свои сайты, а если сайт сделан в HTML как его залить на Ucoz?

СРЕДНЯЯ ШКОЛА96
26 ноября 2015, 15:48

У нас тоже школьный сайт, нас все устраивало. в своё врмя тоже пытались сделать на  uCoz сайт не понравилось

lfkotov
26 ноября 2015, 15:48

PTPL, Вы написали: "Хотя и мало возможностей было на Народе, нас устраивало ограниченное количество назойливой эротической рекламы."

Но на narod никогда не было "назойливой эротической рекламы". У меня в narod 6 сайтов, я знаю, о чём пишу. И в narod возможностей было достаточно, если хоть чуть-чуть шевелишь мозгами.

UCOZ - "бесплатно"-коммерческое предприятие; принимает бесплатно, а чтобы не пакостил на твоих сайтах - плати.

Яндекс совершает предательство по отношению к сайтам с тематикой из разряда Культура. Подлинная Культура несовместима с назойливой рекламой, а с порнографией - тем более.

nat-belozerchik
26 ноября 2015, 15:48
Я оспариваю Ваш комментарий. Я работаю воспитателем и у меня сайт на Народ и ucoz .Сайт на народе очень нравится тк там нет рекламы, а за сайт сделан на юкос приходиться платить, чтобы не было рекламы. Сколько я не заходила на другие детские сайты там реклама висевших животов, грудей и прочее, а вы говорите, что реклама детская.
Nonna Igor
26 ноября 2015, 15:48

Если сайт специализированный (скажем, посвящен уголовному праву) и для деток не предназначенный, то у меня тоже будет эротика?

Алексей
26 ноября 2015, 15:48

То-то всякая дрянь на школьном сайте висит!

dmitriy.uzhe.na
26 ноября 2015, 15:48

а карантин тоже месяу длиться будет?

или неделю?))))))))

nata-may
26 ноября 2015, 15:48

Ну неправда. У меня на юкозе есть и детский сайт, и литературный. Контент образовательный. Но рекламу гонят одинаково мерзкую.

Карантин имеет свойство заканчиваться. Особые условия нужно озвучить сразу, еще до переезда, одновременно с объявлением об оном. Период действия условий - тоже. Тогда это будет по-человечески, а не по-скотски.

mr XXI
26 ноября 2015, 15:48
Точнее по-хамски.
Эти мальчики надавно мамину титю сосали.
А тут вдруг получили власть над людьми.
Вот и не могут ей соответствовать.
Не созрели.
Зато, наверное, успели полазить по порнушным сайтам.
Их бы к психологу надо, на коррекцию, а не над людьми властвовать.
muz-edu
26 ноября 2015, 15:48

Карантин? А надолго ли? Да и платить придется в любом случае, если захотите, - чтобы Ваш сайт нормально просматривали поисковые системы, имейте ввиду, на бесплатном аккаунте стоят ограничения. Советую поизучать немного правила у Юкоза.

За те деньги, которые берет Юкоз, можно сервер на том же Рег-Ру оплачивать, и получать в разы бОльший функционал и при этом быть независимым. А систему управления сайтом, причем бесплатную, можно легко поставить и посерьезнее Юкоза - Джумлу, Друпал, ВордПресс, так же море шаблонов, и простота управления (если на делать навороченные проекты, а на уровне Юкоза, то даже проще), и бэкап можно сделать, и перенести в любое время на тот хостинг, на который душа попросит.

Про рекламу на Юкозе - отдельная тема, мало того что пол-окна, но и если не эротика, то онлайн-игры, что также не есть хорошо для детей. Хоть у меня и нет сайта на народе (никогда не доверяла бесплатным сервисам, и правильно делала) присоединяюсь к мнению многих - крайне не честно передавать сайты людей, которые Вам доверились, которые вложили море сил и времени в свои сайты, а те, кто открывал сайты много лет назад, то и море дорогого тогда трафика. Очень "косите" свою репутацию... В очередной раз обидно за Россию, Гугл бы свои сайты и блоги никогда никому не передал, и уж тем более такому ненадежному "товарищу"...

Совет для тех, у кого солидные сайты на народе: переносите их на платный хостинг, юкоз - это та халява, которая обычно находится в мышеловке.

clubsauna
26 ноября 2015, 15:48

Хорошо не будет для тех кто долго и упорно раскручивал свой сайт для поисковиков. А теперь за "Открытие сайта к индексации поисковыми системами" (из платных услуг укоза) придётся платить как минимум 37$ в год. Вот тебе, бабушка, и укозов день! А вы говорите, что всё будет хорошо. Так бесплатно, как было на народе, уже не будет :-(

Можно и нужно переносить сайты на платный хостинг, но раскручивать придётся всё с начала. Да обидно за наш народ - в очередной раз кинули.

classical-hypnosis
26 ноября 2015, 15:48

А я заранее сделал бесплатный сайт http://www.classical-hypnosis.io.ua строховочный и некаких проблем нет рекламы, админы классно работают всегда помогают зайдите посмотрите, если не верите и сами сделаете выводы!!!

minecraftingserver
26 ноября 2015, 15:48

ага! я всегда детскую тематику ставлю, токо больше 500 посетителей набирается-реклама, порнуха всякая.

DimaDNK
26 ноября 2015, 15:48

поскольку до самого низа домотать нереально еще раз спрошу тут

1. Сайт имеет размер овер 5-10-15 Гб. Постоянно развивается и "растет". Что с местом?

2. Сайт имеет логичную иерархичную систему и понятно читаемые (т.н. ЧПУ) ссылки страниц. Что будет с сайтом и его адресной системой после конвертации?

3. Возможность залить свои файлы, без обязаловки что-то делать во встроеном редакторе? И насколько одинаково такие файлы будут хостингом обрабатываться с теми что делает конструктор?

4. Будет ли встроен в статику с минимальным весом и не требующую ничего лишнего всякой фигни которой хватает в отдаваемых страницах юКоза?

5. Страницы (часть или все) имеют редиректы. Что будет с такими страницами\сайтом?



Ремарка: сайты на юКозе нормально смотреть невозможно. либо вырви глаз, либо нечитабельно из-за рекламных блоков. Обхожу стороной. Что бы на них что-либо сработало "интерактивно" нужно в ноускрипте десяток доменов разрешить. Но делать этого желания даже нет - такого мусора подгрузит что волосы дыбом.
И да, как тут уже упоминали весь этот "обвес" юкозовский может десяток секунд грузится
Я.Команде в репутации

P.S. отсылать куда то вниз искать ответы если они уже звучали не стоит. открывать по 50 коментов и читать все нет ни времени ни желания

irindom
26 ноября 2015, 15:48

ой, что-то у меня на укозе сайт не +18, а постоянно голые ж..пы в рекламе

©ШвЕц АрTёМ
26 ноября 2015, 15:48
да реклама меня огорчает, и что она занимает пол экрана(( и что будет с файлами? могу ли я также загружать на Яндекс?!
Иванов Роман
26 ноября 2015, 15:48
Файлы можно продолжать загружать на Яндекс.Диск.
©ШвЕц АрTёМ
26 ноября 2015, 15:48
Я не про то… в структуре сайта ограничением 10 Мб можно загружать файлы… что с ними?
ucoz-partner
26 ноября 2015, 15:48

Лимит на старте жизни сайта на файл 7Мб, с каждым днем и в зависимости от посещаемости он растет, ну или опять же расширяется премиум пакетами.

Для сайтов которые будут переноситься данного лимита не будет. То есть, переедут все имеющиеся файлы.

sbchf
26 ноября 2015, 15:48


Мой сайт http://sbchf.narod.ru/ - скорее всего, крупнейший на narod.ru.

Возможно, это крупнейший в России сайт, созданный одним человеком, и крупнейший в мире железнодорожный сайт.

50 гигабайт контента, 200 000 фотографий, текстов - на несколько лет чтения (всё снято и написано лично мной). Посещаемость - до 5 тысяч в сутки. Известность - миллионы людей во всём мире.  Потеря такого сайта - была бы катастрофой для увлечённых железными дорогами. Что с ним будет?















rusinov.ya
26 ноября 2015, 15:48
Все сайты переедут на uCoz в полном объеме. В том числе и ваш.
ulis3000
26 ноября 2015, 15:48

No problem

Спарси сайт, закатай на платный хостинг, и поклей со своим доменом.

 

asfdfdfd
26 ноября 2015, 15:48
Я могу вам даже помочь его перенести на отдельный хостинг и домен.
sbchf
26 ноября 2015, 15:48

Я всегда резко негативно относился к идее переноса сайта с narod.ru на какие-то другие хостинги.
Кроме того: есть тысячи ссылок именно на sbchf.narod.ru, и если они станут вести в никуда, это ОЧЕНЬ плохо.
Объём сайта таков, что залить его по-новой физически малореально.

Но если в результате этих изменений сайт пропадёт или станет невозможно его дополнять новыми материалами -
тогда придётся что-то делать. В общем, нужно посмотреть, что с ним будет в марте.
asfdfdfd
26 ноября 2015, 15:48

50 гигабайт это уже не очень большой объём и даже 100 и 200. :)

 

А ссылки терять не обязательно, со старого сайта достаточно грамотно настроить перенаправление, благодаря чему все кто пожелает перейти по старым ссылкам попадут на новый сайт. 

morgoth-lan
26 ноября 2015, 15:48

В навигации ну очень тяжелый сайт.

Первый раз о нем слышу, хоть и железнодорожник.

sbchf
26 ноября 2015, 15:48
Вот что про меня  и сайт  пишут абсолютно незнакомые
даже по сетевому общению люди:
http://vk.com/wall1142090_223
http://vk.com/wall10553354_200
http://vk.com/wall4143_776
http://narrow.parovoz.com/newgallery/pg_view.php?ID=4347&LNG=RU
http://vk.com/wall1387652_234
http://cema.livejournal.com/552616.html
http://vvrahjdgi.livejournal.com/373879.html
"Просто так" такое писать не будут!

На http://sbchf.narod.ru есть свыше 1000 ссылок в "Википедии".
Для этого сайт должен быть достойным и авторитетным.
Любые "левые" ссылки из Википедии удаляются.

Я, помимо всего прочего - автор множества книг, про меня
писали статьи в центральных газетах и снимали фильмы.
http://n05.narod.ru/sd.html
morgoth-lan
26 ноября 2015, 15:48

Я очень горд за вас, но просто так тоже не написал свой комментарий.

На всякий случай, я бы, на вашем месте, скопировал его себе на компьютер. Насколько я понял, в полной версии он только на яндексе хранится.

clihlt
26 ноября 2015, 15:48
Да вы мазохист вести такой проект на народе. Да и 5000 человек смешная посещаемость. Давно бы уже переселились на нормальны хостинг с полноценным движком, развернули бы ЖД коммуну и собрали бы вокруг себя всех ЖД фанатов.  Нет же, усиленно продолжали жрать кактус.
sbchf
26 ноября 2015, 15:48
Важно то, что на narod.ru (сайт  http://sbchf.narod.ru/ существует с 2002 года) хостинг абсолютно бесплатный, я не зависели ни от кого, кроме компании Яндекс, я мог не размещать рекламу (не буду её размещать принципиально!).

Форум (сбор фанатов) мне совершенно не нужен.

Ещё обсуждение этой темы: http://norjd.narod.ru/pokypka.htm
clihlt
26 ноября 2015, 15:48
Ну как минимум получили бы в разы более удобный способ добавлять контент, посетители получили бы возможность сразу охватить всю структуру (сейчас я бы даже не сказал, что там много материала. Какая то страничка, с нее десяток ссылок, потыкался пять минут - нашел пару фотографий. А где же эти тысячи фото и текста? Вот и лазай там. С тем же успехом вы можете вести свой сайт на своем винчестере для себя.

А бесплатные хостинги плохи тем, что внезапно исчезают. Вот была у меня помоечка на nm  я туда некоторые свои фотки выкладывал. Тогда они не считались для меня чем то важным. А теперь это ностальгическая часть прошлого. А оно взяло и внезапно схлопнулось. Решил NM, что не нужны ему эти сайты и похерил. Теперь вот жалею.  То же случилось в свое время с геоситис (что то вроде народа, только древней и западный). Был он десятка два лет, а потом внезапно сдох. Вместе с мириадами проектов, часто весьма интересных, а порой и ценных как часть веб истории. Надоел владельцу.

Хотите сохранить свое место в интернете? За это надо платить. И не такие уж большие деньги. Для ваших 5к человек вполне хватит шаред хостинга+статика под картинки. Будет это рублей 200 в месяц + 1000р на доменное имя в год. 
sbchf
26 ноября 2015, 15:48
Sbchf.narod.ru уже стал брендом.

http://www.wikireality.ru/wiki/Sbchf.narod.ru

В Википедии свыше 1000 ссылок на него, хотя ссылки там строго фильтруются.
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Служебная:Поиск_ссылок/*.sbchf.narod.ru&limit=500&offset=0&target=http://*.sbchf.narod.ru
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Служебная:Поиск_ссылок/*.sbchf.narod.ru&limit=500&offset=500&target=http://*.sbchf.narod.ru


Платить я не имею желания и возможности.
Andrey
26 ноября 2015, 15:48

Мне бы вашу манию величия..

Несмотря на размер сайта - ценность его весьма сомнительна, ибо:

Непродуманная навигация, контент перемешан, большая часть текста относится к категории "много букв", очень трудно вообще понять, о чем же этот сайт.

 

Перенос и реструкторизация помогли бы вдохнуть в него новую жизнь ))

 

 

js4ru
26 ноября 2015, 15:48

Сайт таков, каковы наши ЖД. Что вы хотите? ;-)

clihlt
26 ноября 2015, 15:48
Народ это не бренд, а шлак. Что бы вы там про него не думали. Брендом может стать только то, за что платят и пиарят. То место, где живут люди.

Сдернуть весь ваш контент телепортом, посадить десяток негров на его сортировку и вбивку в нормальную БД. После прогона по SEO оптимизации, каталогам и натравив тех же негров на вики (которые тупо найдут все ваши ссылки и поменяют на их аналоги, но на каком нибудь sbchf.ru или даже sbchf-narod.ru и википидоры сожрут это как должное, думаете ссылки кто то тщательно смотрит? (Я в свое время насовал в вики сотни ссылок на свои сайты. До сих пор работают и приносят мне посетителей).  Вот и нет у вас 1000 ссылок в вики. Через пол года ваш народовский уродец всеми забыт и послан, а все будут знать только новый сайт. Т.к. там удобней навигация, лучше сделаны галереи, есть поиск, живая гостевуха и общалка, тусовка и жизнь.

Затем обвешать все тематическими ссылками, контекстной рекламой, партнерками. Да еще на его базе, прогнав через синонимизаторы, десяток сплогов понаделать.  И будет он давать от 100-200 тысяч рублей в месяц, не вам конечно. А тому, то возьмет то, что сейчас лежит халявно считай.

Вы конечно будете причитать и бегать вокруг, кричать "Украли украли, моя прелесссть!!!". Но на вас всем будет насрать.  Вы никому ничего не докажете.
mozharov78
26 ноября 2015, 15:48

сайт стремный, зашел и сразу закрыл, даже читать не хочется : неудобно, некрасиво, коряво

a-mayoroff
26 ноября 2015, 15:48

Это Веб 1.0. Один из музейных экспонатов :)

sdk58
26 ноября 2015, 15:48

Максим, не в красоте дело а в содержании..

 

mm6world
26 ноября 2015, 15:48

И тема сисек не раскрыта. Так ведь, Максим?

polinsite
26 ноября 2015, 15:48

Сайт у вас классный. Я вот тоже свой сайт http://polinets.narod.ru/ руками делал. Он с 2002 года в интернете. Сколько благодарностей приходит от людей за помощь в поиске поздравлений. И что? Всё коту под хвост? Надеюсь, что этого не случится.

i-text
26 ноября 2015, 15:48

Эй! Хороший способ засветить сайт. За последние часы я полагаю посещаемость резко возросла, да? 

Кстати есть много платных и дешевый хостингов, например джино за html сайты без php и др. берет довольно маленькие деньги.

Максим Козуб
26 ноября 2015, 15:48

Гм. Посещаемость у Болашенко и так, думаю, высокая. Все, кто более-менее интересуется железными дорогами, и так, думаю, заходят на его сайт. Рекламу он не разумещает. _Зачем_, по-Вашему, ему могло бы понадобиться повышение посещаемости такими методами?..

Подозреваю, что Вы просто очень плохо представляете себе, что такое сайт Сергея Болашенко в мире околожелезнодорожной информации (во всяком случае, постсоветском).

a-s-s-w
26 ноября 2015, 15:48

Небольшая моральная поддержка всех пострадавших от этого безобразия.

Передать сайты Ucoz - жестоко и необдуманно.

Господа, пора думать о Wordpress или бесплатных костылях Blogger.

Я бы посоветовал первое - полноценный standalone блог.

to-den
26 ноября 2015, 15:48

Собсно, минималистичность дизайна и длинные простыни несколько поражают :D

Павел Майоров
26 ноября 2015, 15:48

Зашел я на ваш сайт... И не нашел никаких материалов, кроме пары абзацев красным шрифтом, где написано, какой вы замечательный. В чем ценность сайта, и где прячутся 50 гигабайт контента - я так и не понял.

 

А по поводу судьбы сайта - переезжайте на нормальный хостинг (платный). Хостинги для работающего человека не такие и дорогие, желание пользоваться только бесплатными - признак инфантильности.

sbchf
26 ноября 2015, 15:48
Вот что про меня  и сайт  пишут абсолютно незнакомые
даже по сетевому общению люди:
http://vk.com/wall1142090_223
http://vk.com/wall10553354_200
http://vk.com/wall4143_776
http://narrow.parovoz.com/newgallery/pg_view.php?ID=4347&LNG=RU
http://vk.com/wall1387652_234
http://cema.livejournal.com/552616.html
http://vvrahjdgi.livejournal.com/373879.html
"Просто так" такое писать не будут!

На http://sbchf.narod.ru есть свыше 1000 ссылок в "Википедии".
Для этого сайт должен быть достойным и авторитетным.
Любые "левые" ссылки из Википедии удаляются.

Я, помимо всего прочего - автор множества книг, про меня
писали статьи в центральных газетах и снимали фильмы.
http://n05.narod.ru/sd.html
proucoz83
26 ноября 2015, 15:48

Удалят да и всё. 50 гигов вам никто содержать не будет. На uCoz только 10 гигов дают. Если вам нужно больше - идите лесом уважаемый. Их любезный ответ.

seors
26 ноября 2015, 15:48

Сам, виноват, хорошо что он работает еще. У меня после 2 лет, просто сайт вылетел из поиска, и редактировать стало не возможно.

Уходите Вы с бесплатных хостингов - это тупиковая ветвь

Alisey
26 ноября 2015, 15:48

Разве ж это сайт... вот это сайт http://ogbu-ganiko.narod.ru/ Сайт гос. учреждения

reclamaniac
26 ноября 2015, 15:48

а чтож сайт то такой отстойный )))

masmas1982
26 ноября 2015, 15:48
корона не жмет? самый крупный ж.д. сайт - http://scbist.com . 100 Гб контента, 10 тыщ чел в день

а на народе нормального сайта не сделать
sbchf
26 ноября 2015, 15:48
100 ГБ  http://scbist.com - за счёт множества видео, личных блогов пользователей, а также кучи спама.

Я создавал  сайт  http://sbchf.narod.ru в течение 11 лет только и исключительно своими руками. Среди 200 тысяч фотографий нет чужих. Объём текста, сравнимый с несколькими томами "Большой Советской энциклопедии", написан лично мной. 
boy-grigorij
26 ноября 2015, 15:48
Послушайте совета тех кто говорит о платном хостинге, сегодня понятие платности чисто номинальное, у нас в крови при виде слова "платить " паника начинается, даже не задумываясь о том сколько же нужно платить. Я оплачиваю хост на котором несколько сайтов,  по деньгам, у меня на телефон гораздо больше денег уходит.  Вы платите за комфорт, даже если это хобби и не расчитано на получение прибыли. Если вы посадите возле дома цветы для души, вы ведь купите приличный инструмент для ухода, или будете мучиться используя то что  удастся разыскать бесплатно. Вам свой же труд уважать нужно. Тем более что у вас сайт статический, под него хост можно найти совсем дешево и с большим объемом. В крайнем случае и на   uCos  за небольшую плату можно убрать рекламу.
Не бойтесь слово "платно" , важно чтобы был повод платить.
Biz-XX
26 ноября 2015, 15:48

Тут не корона, а шляпа Бонопарта ;) 

был бы нужен кому-то этот сайт, то не писал бы он сам про себя - Я-Я-Я, мое, мой через 3 строчки, а сами читатели бы за него "рвали". 

стремный любительский сайт - самодеятельность. 

 

 

 

 

 

 

SOFTORSK
26 ноября 2015, 15:48

http://softorsk.narod2.ru/       ;-)

vladimir.shumara
26 ноября 2015, 15:48

Ну это вы лукавите. У меня сайт на платном хостинге, тоже сам делал. Живет всего 4 месяца - порядка 35 гигабайт веса - более миллиона фотографий. Спасибо пользователям, которые его наполняют.

sbchf
26 ноября 2015, 15:48
Какой сайт?

>Спасибо пользователям, которые его наполняют.
Я же принципиально не размещаю чужое.
Всё сделано лично мной, добыто в ходе путешествий (например Москва - Сахалин автостопом без денег в возрасте 16 лет) с постоянным риском для жизни. Описания путешествий:
http://n05.narod.ru/
http://n05.narod.ru/poezdka2011viatlag.html
vladimir.shumara
26 ноября 2015, 15:48

Не хочу пиарится. Тем более нет тут целевой аудитории.

Я просто к тому, что 50 гиг - это не так уж и много. Послушайтесь людей, перейдите на платный хостинг и улучшите навигацию - непонятно ведь ничего.

vladimir.shumara
26 ноября 2015, 15:48

А за проделанную работу - респект и уважуха.

vladimir.shumara
26 ноября 2015, 15:48

И что это за корона у меня на аватере?

Дмитрий Романов
26 ноября 2015, 15:48

back-up

karimov.aleksey
26 ноября 2015, 15:48

Я бы сказал интернету будет польза :) бугага

gsomzoom
26 ноября 2015, 15:48

Создал сам в рунете первый русскоязычный сайт по кубачу, 20к уников в сутки, никакой раскрутки, никакой оптимизации, всё само. 

Так что...

>крупнейший

Пссссссссс, Псссссссссссссс.

g-ni-ni
26 ноября 2015, 15:48

кстати ожелезных дорогах...

интересует информация о том, как скачкообразно начал развиваться жд транспорт в России в 19 веке.

в каком-то бумажном журнале в 1990-е читал, что иностранные инвесторы намеренно сдерживали развите жд транспорта и "пилили" российский бюджет, получая гарантированную государством прибыль и совершенно не занимались при этом развитием жд транспорта. а отечественный бизнес в эту сферу не допускался.

кому-то удалось правдами и неправдами получить разрешение на строительство несколькокилометровой ветки, кажется в черноземье...

после запуска этой дороги прибыль от ее эксплуатации показала, иностранные инвесторы явно водят российское государство за нос...

как бы такая вот была информация. прямые подтверждений я пока не нашел, только косвенные и протеворечивые.

если Вы занимаетесь историей жд транспорта в России - Вам эта информация должна быть доступна

plaer9999
26 ноября 2015, 15:48

переезжайте все на WORLD gmn. там и мобильная и видео и интеренет связь в одном)) еще и заработать можно, а это все мешура))))

Stames18
26 ноября 2015, 15:48

Ознакамливался с вашим сайтом сейчас- поклон Вам за проделанную работу.

Действительно довольно неприятная ситуация- неужели Юкоз предоставит 50 Гб дискового пространства.

 Лучше заранее в срочном порядке уточните у Юкоза.

 И если они откажут, то приобретайте себе платный хостинг и закачивайте туда сайт, а с этого домена поставите редирект на новый домен и отключите индексацию на старом домене- тогда все пройде безболезненно.

-------------------------------------------------

Лично у меня нет сайтов на народе и на юкозе (давным давно были).

Вот что я скажу на счет эротики на Юкоз:

во-первых это гонево под названем пипл хавает- один ляпнул, сотни подхватили.

во-вторых открою я вам тайну- вся реклама от рекламного сервиса Бегун, который не хуже того же Яндекс Директ и не пропускает порно (а эксцессы могут быть везде).

в-третьих, вся реклама показывается релевантно тематики сайта и запросам в поиске. Следовательно если вы сами ищите порнуху, то она вам и показывается.

Так что первым делом сами научитесь не смотреть порнуху. 

И мой совет:

Если ВЫ так дорожите своим сайтом (его популярностью, возрастом) то стоит подумать о переезде не на халявный хостинг, а на полноценный платный хостинг- где вы будете сами себе хозяином и ни кто вами манипулировать не будет. Если сами не можете осуществить перенос сайта, то есть специалисты по этому делу. Хостинг вам обойдется в 100 р/месяц + домен 99 р/год. И ни какой рекламы кроме вашей- лучше один раз вложится конкретно и наслаждаться полноценным сайтом, чем пользоваться с ограниченными возможнастями. 

antontuzlukov
26 ноября 2015, 15:48

Сам себя не похвалишь....)

real-muscle
26 ноября 2015, 15:48

Ну, у меня так-то сайт тоже не маленький http://real-muscle.narod2.ru/ 

jack-zzzz
26 ноября 2015, 15:48

народ, а как залить файлы на народ?

Жмешь загрузить файл, отсылает в почтовый ящик. >:-) 

festivalmoscow
26 ноября 2015, 15:48

Уважаемый sbchf. 5000 посещений в сутки для узкотематичесого сайта! Да мастера боряться за достижения таких результатов. Уверяю Вас, что при таких показателях Вам давно пора купить себе домен и перейти на платный хостинг, а затраты на это покроет реклама, еще и на хлеб с маслом останется. Желаю успехов.

djirwin
26 ноября 2015, 15:48

его запишут на болванки и вышлют вам по почте:-D

RomanKoustov
26 ноября 2015, 15:48

Готов оплатить домен и хостинг для Вашего сайта. Так же мы сможем сделать конвертацию базы данных чтобы перенести сайт на новый движок. 

 

 

Если вдруг интересно и нужна помощь - пишите romankoustov@yandex.ru

 

 

sbchf
26 ноября 2015, 15:48
Здравствуйте!

Спасибо Вам за интерес к проблеме!

Я всегда резко негативно относился к идее переноса сайта с адреса http://sbchf.narod.ru на какие-то другие хостинги,
на какой-то другой адрес, а также какого бы то ни было постороннего участия в сайте.
Этой позиции придерживаюсь и сейчас. То есть обычно все такие предложения отвергаю.
Если сайт в марте останется на месте и будет нормально работать и обновляться, это не нужно. 

Но если в результате изменений у Яндекса сайт пропадёт или станет невозможно его
дополнять новыми материалами, или будет совсем гадкая реклама - тогда придётся
его переносить на другой хостинг.  Тогда придётся вспомнить о предложении.

Но я надеюсь, что всего вышеназванного не произойдёт.
pro-cop
26 ноября 2015, 15:48

Что вы паникуете? Адрес сайта останется прежним, контент сохранится. Я не знаток юкоза, но могу точно вам сказать, что на их платформе, вы неторопясь сможете перевести свой сайт на нормальный движок, с нормальным интерфейсом и сделать его в  100 раз удобнее (юзабельнее) нежели сейчас. Я бы даже вам настоятельно рекомендовал заняться этим.

Разместите у себя одну полоску с рекламой какого-нибудь tuturu и будете постоянно иметь достаточно денег на хостинг и доменное имя, и не надо плакаться и бить себя в грудь по поводу рекламы. Это нормальный способ содержать сайты. Или соберите денег с сообщества (увлеченных железными дорогами). В общем, не могу понять ваших страданий ни с одной стороны.

Андрей Фандюшин
26 ноября 2015, 15:48

Небойся всё останится только конструктор новый =)[:]|||||||||[:]

spletnichaet
26 ноября 2015, 15:48

Ну ты загнул про крупность! Мой в разы крупнее и давно один из первых на народе spletnichaet.narod.ru вот я реально пострадаю :-(((

broker2717
26 ноября 2015, 15:48

Ну не такой уж и классный сайт у тебя! Можно и получше сделать в плане дизайна! И я очень сильно сомневаюсь на счет цифры 50 гигабайт контента!!! Слишком уж ты все преувеличил!!! Мой совет - пользуйся платным хостингом и доменом, и тогда все будет замечательно!!!!!!!!!!

sabak
26 ноября 2015, 15:48

Насколько я понял адрес останется прежним.

Вот тут http://faq.ucoz.ru/faq/34-1#239 (конкретно п.3) почитайте

Дмитрий Некрасов
26 ноября 2015, 15:48

СОГЛАСЕН С ТАБОЙ ТАМ РАКЛАММА С ЭРОТИКОЙ А ТО И ПОРНОГРАФИЙ ДЕТИ ЖЕ САЙТ ПОСЕЩЯЮТ

S-R-V-92
26 ноября 2015, 15:48

за себя волнуетесь? 

interers-plus
26 ноября 2015, 15:48

Мы не хотим переезжать на ЮКОЗ

Давайте взрвем интернет http://vk.com/ukozgavno

Hasanaga Aliyev
26 ноября 2015, 15:48

Люди!!!!Я уже 3-4 года работаю с юкозом!! я уверяю вас вы пожалеете..и то как!!Зря Яндекс так поступил...лучшебы вообще удалился без переноса. На юкозе всё легко и просто но там плевать всем на тебя и на твой сайт! не нравится эротика - плати вперёд!.не нравится наш суппорт - плати вперёд! на форуме не отвечают - плати вперёд! На сайт установил больше 2 скриптов и попал в блок? - нееет в этот раз даже бабки тебя не спасут! Удали все скрипты....обратись в саппорт....подожди 2-3 дня и удаляй сайт и начинай всё с начала)))) это так клёво))))учишся на ошибках системы - вот главный плюс юКоза))))>:-)

Markoni
26 ноября 2015, 15:48
Три доллара в месяц и вся реклама на сайте будет Ваша, какую захотите такую и поставите.
js4ru
26 ноября 2015, 15:48

За такой малый прайс можно заиметь полноценный хостинг с доменом, а не это убожество - юкось.

interers-plus
26 ноября 2015, 15:48

Мы не хотим переезжать на ЮКОЗ

Давайте взрвем интернет http://vk.com/ukozgavno

lexium
26 ноября 2015, 15:48

Извините, но драть 3$ в месяц за 1 сайт без php и mysql, когда не мало хороших хостингов с перечисленным и всего по 97 руб./мес., это... слов нет.

Markoni
26 ноября 2015, 15:48
97 рублей это и есть 3 доллара.
lexium
26 ноября 2015, 15:48

Но там за эти деньги можно подвесить 5 разных сайтов с пыхом и мускулом. А на юкозе?

interers-plus
26 ноября 2015, 15:48

Мы не хотим переезжать на ЮКОЗ

Давайте взрвем интернет http://vk.com/ukozgavno

interers-plus
26 ноября 2015, 15:48

Мы не хотим переезжать на ЮКОЗ

Давайте взрвем интернет http://vk.com/ukozgavno

staff-base
26 ноября 2015, 15:48

Три доллара это за один сайт, а если добавить ещё один, то будет на целый сервер, на котором можно размещать произвольное количество сайтов.

Denri83
26 ноября 2015, 15:48

А что не 10!! А ????? когда за три доллара в месяц можно хороший хостинг купить первого уровня!! Или совесть не позволяет более большую сумму ставить???(НАХАЛЫ ЮКОЗ ЛАЖА И ГАВНО)

Дядя Веня из Алупки
26 ноября 2015, 15:48

За три доллара можно уже свой хостинг купить, и делать там все что угодно

MailTo-Anton
26 ноября 2015, 15:48

 

А вы знали что Ucoz дает рекламу эротического содержания?

Какой отстой. С хостингом не хочется работать, если так.

interers-plus
26 ноября 2015, 15:48

Мы не хотим переезжать на ЮКОЗ, приглашайте всех!

Давайте взрвем интернет http://vk.com/ukozgavno

nadezda.nestuley
26 ноября 2015, 15:48

Интересно, как пришли к идее перенести сайты на ucoz? Есть множество других приличных конструкторов, где по крайней мере вежливая и быстрая тех. поддержка. Да и система управления сайтом с Народом не сравнится :( Очень жаль. Лучше бы уж с Jimdo попробовали заключить соглашение или спросили клиентов, какой из конструкторов они считают более или менее преемлемым.

trashbox.11
26 ноября 2015, 15:48

Кстати, да! У меня брат пользуется Jimdo второй год уже, надо теперь и мне

nadezda.nestuley
26 ноября 2015, 15:48

Вы получали рассылку или новости как клиент Народа по этому поводу? Я вот нет. Такое чувство, будто помоями облили. 

interers-plus
26 ноября 2015, 15:48

Мы не хотим переезжать на ЮКОЗ, приглашайте всех!

Давайте взрвем интернет http://vk.com/ukozgavno

mb-79
26 ноября 2015, 15:48

да-да-да, юкозговнотрираза! Вот только цифры говорят обратное http://blog.ucoz.ru/blog/birthday7_statistic/2012-10-29-243

mb-79
26 ноября 2015, 15:48

Ну, у клиентов бы обязательно спросили, но раз за услуги вы ни... чего не платите, то являетесь простыми пользователями - согласными со всеми пунктами открытой оферты. :) А насчет того, кто с кем не сравнится - на вкус и цвет все фломастеры разные. И то, что Народ.ру закрывается, ставит под сомнение его "качественность".

mozgotron
26 ноября 2015, 15:48

Россия такая уж страна, где никто ни у кого ничего не спрашивает, прежде чем принять решение.

tvornarus
26 ноября 2015, 15:48

и почту кому-нибудь продадут

iscx
26 ноября 2015, 15:48

Яндекс - это наверно лучшее, что произведено в нашей стране. Единственный реальный конкурент Гуглу.

Я допускаю, что происходящее безобразие - результат диверсии со стороны того же Гугла, внедрившего(купившего) менеджеров Яши.

Акция предельно цинична - сайты бросят не на какой-то нейтрально воспринимаемый бесплатный хостинг, а на заслуженно ненавистный для многих uCoz. Наша злая реакция была весьма предсказуема, но кому это выгодно? Яндекс нужно спасать... какие-то сволочи пытаются уничтожить это наше достижение и обречь нас на монополию жирного Гугла.

Нельзя спокойно смотреть, как Яндекс самоуничтожается теряя свою репутацию и доверие пользователей.

Такими вещами должны заниматься в службе госбезопасности, потому что сейчас информация опаснее ядерной бомбы, а ЯНДЕКС - НАШЕ ОРУЖИЕ ПРОТИВ ВЛИЯНИЯ ЗАПАДА, ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ СИЛЁН!

Не дайте врагу втоптать в грязь наше достояние!

interers-plus
26 ноября 2015, 15:48

Мы не хотим переезжать на ЮКОЗ, приглашайте всех!

Давайте взрвем интернет http://vk.com/ukozgavno

painterskeys
26 ноября 2015, 15:48

Фактов разрушения народного достояния

очень много. Печально, но наводит на

мысли о преднамеренном разрушении цивилизации в России.

Но, вы знаете, цивилизации исчезали на протяжении тысячелетий Истории, но

некоторые народы выживали несмотря на

разрушение их государственных и иных

структур.

Сегодня - вопрос стоит о спасении народного

интеллектуального ресурса. Примеры есть

народной Интернет-солидарности:

Википедия, Linux'ы. Такой -  самый правильный выход, так оно и состоится, по ощущению.

Потому, что жуликов и воров

(даже с их сатрапами и холуями)
- меньше, а нормальных людей - больше:

хорошие люди пекут и доставляют хлеб и молоко, честно учат детей, делают прекрасные программы и линуксы.

НОРМАЛЬНЫЕ ЛЮДИ - ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ

ПРОТИВ ЖУЛИКОВ, ВОРОВ И ИХ САТРАПОВ!

Илья Федин
26 ноября 2015, 15:48

Linux, да, согласен, я на нём! :-)

ld212
26 ноября 2015, 15:48

Не согласен про "лучшее". А Вконтакте? А Касперский? А программы от разработчика файнридера и электронных словарей? Да много чего еще в России интересного создано. 

blogger4you
26 ноября 2015, 15:48

+1 !!!

1000% Согласна!!!

izvestnjk
26 ноября 2015, 15:48

(+1) "степной волк" прав

yar17771
26 ноября 2015, 15:48

Вы предоставили доменное имя и хостинг и дали возможность их продвигать и развивать, а теперь бросаете в помойку! Дайте возможность хоть самому выбрать куда переехать на свете есть много недорогих и ли бесплатных хостингов! Маленький сервис куда можно вбить новый ip адрес Хостинга и перенести доменное имя от вас много ресурсов не потребует!

    И мы сможем сами выбрать куда переехать схоронив имена наших постоянных посетителе!!!!!!!!!

 Укоз плахой хостинг и я туда не хочу, если бы он мне подходил, я бы давно там создал свой сайт!

Хотябы из уважения к своим полизователям дайте такую возможность!
iscx
26 ноября 2015, 15:48
Самое главное, такой сервис уже есть http://help.yandex.ru/pdd/hosting.xml , но вот освобождать крепостных народовцев яндекс, похоже, не собирается. Деньги дороже.
dyatkovo
26 ноября 2015, 15:48
Навлинские прокуроры обнаружили, что на сайтах некоторых школ, размещенных на бесплатном интерент-хостинге «ucoz.ru», на главных страницах в правом верхнем углу отображалось окошко с рекламой, «не соответствующей целям и задачам обучения».Такая информация может сформировать предрасположенность к антиобщественному поведению, повлечь наступление неблагоприятных последствий и оказать пагубное воздействие на физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие детей, в том числе в ракурсе воспитания учащихся по предупреждению экстремистских проявлений — обосновывает прокуратура свои действия.

По требованию прокурора сайты были заблокированы, а вместо них были созданы новые, на страницах которых не предусмотрено размещение рекламы.
m-malein
26 ноября 2015, 15:48

Да, я тоже с этим столкнулся. В свое время я хотел перевести свой простой сайт с Народа на ucoz. Но, увидев какая реклама там появляется, решительно от этого отказался. Жаль, что Яндекс выбрал такую компанию.

ordanax
26 ноября 2015, 15:48

 

А вы знали что Ucoz дает рекламу эротического содержания?

Это правда и я против этого! + Реклама на укозе очень навязчева на народе нет.

 

teleamator
26 ноября 2015, 15:48

Ладно. Что возмущаться, - все-равно не отвоевать Народ. Если кому-то понадобилось Народ уничтожить, - то этот "он" его уничтожит.

igo.zabaznov
26 ноября 2015, 15:48

Я ушел с ucoz достал рекламный банер на весь экран от туда многие уходят невозможно не ст просмотреть не чего сделать это новое введение на ucoz так что не завидую там ного вэб разработчиков закрывают свои сайты как и я .хотел к вам прейти ну тут новость что вас передают в ucoz так что вашим мирам тоже кердык а жаль .

ya.ya-crazy228
26 ноября 2015, 15:48

это ужасно:-(

pevetsartik
26 ноября 2015, 15:48

товарищь, порнография запрещена и сегодня за это закроют любой сайт!  Никакую порно рекламу укоз не делает! у меня есть свой сайт abs-digital.ru единственно что мне не нравится что надо платить за отключение рекламного блока! Но это всё справедливо ведь укоз это бесплатный конструктор! Тут все честно!!!!

portfolio-antona
26 ноября 2015, 15:48

Бабло решает всё, а народ его уже мало приносит!

kurmaeva.irina2012
26 ноября 2015, 15:48

проплатите отсутствие рекламы - и усе. 

kurmaeva.irina2012
26 ноября 2015, 15:48

да пошел ты, невежливый козел

StudDraw
26 ноября 2015, 15:48

Это рэкет.


Когда люди начинали создавать свои сайты, в ПС были указаны требования к содержанию, и люди соглашались с тем, что они создают сайты не для мошенничества, шарлатанства и унижения человеческого достоинства. Очевидно, все рассчитывали (ну у кого мозги были) что Яндекс будет размещать рекламу тоже не противоречащую соглашению, т.е. без ссылок на рекламу секс шопов, лохотроны и прочие радости. А теперь у Юкоза это в полный рост и надо платить существенно дороже, чем стоит аналогичный хостинг. Но пользователи уже не могут сменить хостинг, просто из-за привязки к домену.

kurmaeva.irina2012
26 ноября 2015, 15:48

)))

это точно. а что, важны вам все эти сайты?

естьже другой выход: тупо скопировть сайт, и перенести его на новый хостинг. на старом сайте разместит ьогромное объявление со ссылками о переезде. 

StudDraw
26 ноября 2015, 15:48

Есть небольшое число людей, которые вложили свой труд и всякое там такое "разумное-доброе-вечное".

 

Выход, конечно, есть, но потери будут - кому-то (типа меня) важны пузомерки, которых они достигли, а для кого-то просто будет моральный ущерб.

Например, есть сайты посвященные ВОВ, человек пытался просто сохранить память, делал фотографии, что-то искал, писал об этом, и не думал о доменах и хостинге. А теперь на это повесят Галкина с обвисшим животом Пугачёвой. Это даже не моральный ущерб для автора сайта, это просто унижение всего общества.

kurmaeva.irina2012
26 ноября 2015, 15:48

выход один - платить отсутствие рекламы

Shemistan.Mexvi
26 ноября 2015, 15:48
Salam
Shemistan.Mexvi
26 ноября 2015, 15:48
Shemi
Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 15:48
пользователь narod2.ru/ я не любитель общественных дискуссий но когда прочитал 25 02 2013 примерно 50-70 комментариев по теме переезда narod2.ru/ счёл необходимым написать своё мнение
а) всем пользователям narod2.ru/ советую также прочитать не менее полсотни комменариев но лучше сто Потом Вы поймёте с чем имеете дело
б) после информации о том что народ переезжает на юкоз мне стало интересно что это за юкоз и я попыталсь создать на нём свой сайт Поначалу я вообще не понимал что это за дикое оно Так вот по началу это нечто задаёт тебе какие-то вопросы на диком для тебя явно не человеческого происхождения языке а именно подтверждения каких-то кодов причём русскими или украинскими словами они не объясняются и думаю что это даже не марсианские слова а какие-то диковенные марамойские выражения которые и словами называть не хочеться теперь это называют компьютерным сленгом или лучше сказать мусор речи После того как непонятным для меня образом сайт я создал возникли другие задачи по оформлению заполнению и индексации сознанного сайта Сообжу только что сайты юкоз яндексом не индексируются без всяких условий Указанный URL запрещен к индексации в файле robots.txt на сайте ua-stereomaydan.ucoz.ru.
Подробнее о файле robots.txt вы можете прочитать в FAQ.
в) После того как я оставлю этот комментарий я сайт с юкоза удалю если смогу Все кто не хочет учиться на чужих ошибках учатся на своїх
Выражаю благодарность всем людям которые своими комментариями дали мне сегодня 25 02 2013 знания про это юкоз Я narod2.ru/ использавал как  информационный ресурс по теме Радиолампы куплю ua-stereomaydan UA Stereo Maydan Ukraine но на настоящее время и радиоламп почти не осталось и narod2.ru/ больше не будет Жаль людей для которых narod2.ru/ был коммерческим проектом Может им повезет в других информационных интернет ресурсах Всем этого желаю В любом случае не ни чём жалейте По возможности не болейте Ни кого не осуждайте Всё философски воспринимайте Всем желаю оптимизма и веры в лучшую жизнь Все буде добре з повагою справжнiй росiйський хохол
P.S. После удаления сообщаю удалить сайт также сложно как и создать
Аркадий Ж. Кальт
26 ноября 2015, 15:48

ДА ПОСТОЯННО ПОРНУШКА

 

Константин
26 ноября 2015, 15:48

хорошо не будет. 

придётся делать сайт по новой

Иванов Роман
26 ноября 2015, 15:48
Почему? Не придётся — он автоматически сконвертируется.
js4ru
26 ноября 2015, 15:48

Сначала сконвертируется, а потом скукожится.

Всё бесплатное не вечно. Доказано Яндексом.

marsel.2106
26 ноября 2015, 15:48

(+1)

interers-plus
26 ноября 2015, 15:48

Создана группа противодействия прошу всех присоединятся!

Давайте взрвем интернет http://vk.com/ukozgavno

Константин
26 ноября 2015, 15:48

Делать нефиг?

mr XXI
26 ноября 2015, 15:48
Я прошу Вас скопировать в "контакт" мой пост с 8 ответами яндексу (ниже, 17-й ответ Martinez'у). В контакте я не зарегистрирован и туда вообще не хожу. Был бы рад, если бы этот мой текст Вы помогли распространить как можно шире в интернете.

interers-plus
26 ноября 2015, 15:48

Мы не хотим переезжать на ЮКОЗ, приглашайте всех!

Давайте взрвем интернет http://vk.com/ukozgavno

altek.kiev
26 ноября 2015, 15:48

Кто вообще видел, хоть один укозовский сайт в ТОП яндекса или гугл???

Константин
26 ноября 2015, 15:48

Анимеспирит.

altek.kiev
26 ноября 2015, 15:48

А теперь юкоз на DLE и немецких серваках?

Константин
26 ноября 2015, 15:48

а я почём знаю.

StudDraw
26 ноября 2015, 15:48

Увы, у Вас просто недостаточен опыт, иногда, Яндекс вываливает половину выдачи на Юкоз.

http://yandex.ru/yandsearch?text=настройка+форума 

ИЧСХ, добавление в запрос типа  ~~ ucoz ~~ Юкоз

ситуацию кардинально не меняет

http://yandex.ru/yandsearch?text=настройка форума ~~ ucoz ~~ Юкоз 

free-tankionline
26 ноября 2015, 15:48

Я волнуюсь, потому-что в UCOZ не очень удобно делать сайты. Лучше тогда по a5.ru делать

p.puk2014
26 ноября 2015, 15:48

Я знаю!Но что поделать!Крепись!

mr XXI
26 ноября 2015, 15:48
30.03.2013 Пришло письмо от админов яндекса. Цитирую:
"Вы получили это письмо, так как являетесь владельцем сайта, созданного в Мастерской на narod.yandex.ru. Хотим предупредить Вас, что с 5 по 8 апреля Ваш сайт будет недоступен для редактирования из-за переезда из Мастерской на сервис uCoz. Вы сможете продолжить работу с ним уже на новой площадке. Вход в интерфейс для редактирования останется на том же месте – на narod.yandex.ru.

Переезд не помешает работе Вашего сайта. Он будет доступен для посетителей в обычном режиме, адрес и контент сайта сохранятся. У Вас же появятся новые современные инструменты для развития своего ресурса. Если Вам что-то не понравится, Вы сможете забрать свой сайт с uCoz и перенести на другую площадку.

Постепенно на uCoz переедут все «народные» сайты. О причинах переезда можно узнать в блоге Яндекса, а найти ответы на свои вопросы – на faq.ucoz.ru/faq/34-1. Это письмо отправлено автоматически, отвечать на него не имеет смысла.

Команда Яндекса"

Тем не менее я на него ответил (а уж читать или нет - их дело):

1) Текст (команды яндекса) составлен с расчётом на то, чтобы его нельзя было понять?
2) Чего ради команда яндекса даёт обещания от имени другой фирмы? Кто вас уполномочил?
3) Где гарантии, что мы СМОЖЕМ продолжить работу наших сайтов на новой площадке? Новый хозяин хочет перерегистрации. А какой нам смысл доверять наши личные даные хозяину сервиса с препошлейшей и лживой рекламой? Уж если он ОТКРЫТО не стесняется обманывать посетителей, зарабатывать на обмане и на грязи, то где те тормоза, которые удержат его от тайного использования наших личных данных в ущерб нам?
4) Что вы называете "новыми современными инструментами"? Убогие шаблоны юкоза? А они нам нужны?
5) Не понятно, как можно забрать сайт. Хоть бы пояснили, что ли.
6) Причин переезда в блоге не указано. Есть лишь отвлекающая пустая словесность, унижающая клиентов яндекса своей явной лживостью.
7) Яндекс на нас кое-что заработал. Мы создали интеллектуальную ценность. Он ею пользовался. Это был период отсутствия альтернативы. Потому мы были вынуждены делать вид, что согласны с условиями яндекса, делающими нас бесправными крепостными. Потому условия яндекса, дающие ему право выбросить нас вон, как отработанный материал, юридически и морально ничтожны.
8) И ещё добавлю: narod.ru был той площадкой, на которой люди группировались по интересам, на которой зарождались сообщества и, самое главное, велась борьба против этих "реформ": люди создавали буквально клады, наполненные прекрасной музыкой, до которой ещё не дотянулись липкие ручонки новых "владельцев", прекрасными картинами, литературными произведениями, воспоминаниями, учебниками, ещё не ликвидированными всякими фурсенками-ливановыми по указивке из ВШУ - МВФ - МБРР, т.е. важнейшей для молодёжи информацией о жизни и культуре в СССР и в дореволюционной России, о русской и советской цивилизациях, о наших науке и технике, о советский и русской жизни и МОРАЛИ, о наших ЛЮДЯХ. Выбрасывая все эти сокровища на помойку юкоза, яндекс наносит удар по НАРОДУ, по его борьбе за достойную человека жизнь. Этим яндекс опустился до прислуживания тем, кто ввергает Россию в средневековье. Владельцы яндекса совершили АНТИНАРОДНУЮ, антирусскую  акцию. И вполне возможно, что кроме ликвидации неугодных режиму сайтов эта акция задумана как средство взять под контроль всех несогласных с политикой этого режима, давить в зародыше любой всплеск народного недовольства. Ведь на narod.ru при регистрации не требовали сотовый телефон и, соответственно, паспорт.
Ну а объяснения яндекса о причинах акции нелепы, следовательно лживы и этим унизительны для всех, кто годами создавал интеллектуальыне ценности на narod.ru
P.S. даже в организации этого обсуждения "команда яндекса" проявила непорядочность: просмотр сообщений организован так, что до последних выступлений физически невозможно добраться. В случайность этого поверит разве лишь совсем уж наивный. 
P.P.S. Для всех порядочных людей России яндекс отныне умер.

Константин
26 ноября 2015, 15:48

Лучше бы я НЕ КОММЕНТИРОВАЛ ЭТОТ ПОСТ.

Вы задрали ИСТЕРИТЬ!

1. Если не знаем летоисчесления, то это проблема не яндекса, составителей письма и юкоза, а детсадда и родителей. Потому что всё понятно.

2. Того ради, что Письмо отправлено Яндексом из Яндекса и он как бы говорит от своего имени.

3. Гарантия - аккаунт на народе.

4. Новые современные инструменты - это рега на сайте, группы пользователей, CSS, хоть какой-то и нормальное редактирование новостей. ИЗ АДМИН ЕДРИТЬ В КОРЕНЬ ПАНЕЛИ! А не постраничный садомазохизм!

5. Очень ТУПО. Открываем HTML редактор на народе, жмакаем "посмотреть код страницы", контрл + с, открываем блокнот, контрл + м. И так с каждой страницей.

6. Причина переезда - 21 век! ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ! Сейчас люди уже ipV6 используют, облачные хранилища развились, гребаная туча блогосервисов, вон, Я.ру, Блоггер, ЖЖ, досчерта их! ТУМБЛЕР В КОНЦЕ КОНЦОВ! Бери и пользуйся, всё красиво, всё чётко, развивай, твои, пользуйся! ОНИ ПИСАЛИ ОБ ЭТОМ! Если вы не поняли этого, то вы либо депутат, либо дегенерат.

7. Точно депутат. Хочешь быть свободным - плати деньги за хост, домен и делай со своим сайтом что хочешь! САМ ЖЕ подписывал соглашение с Яндексом! И НЕ ГОВОРИ ЧТО НЕ ПОМНИШЬ ЭТОГО!

8. А ещё в СССР была трава зеленее, пиво холоднее, и солнце ярче.

 

Я НЕ ИМЕЮ К ЯНДЕКСУ ОТНОШЕНИЯ. НО МЕНЯ ДОСТАЛО ЭТО УНЫЛОЕ НЫТЬЁ. Всё, что ни делается - к лучшему, надо идти в ногу со временем!

mr XXI
26 ноября 2015, 15:48
Martinez написал: "Лучше бы я НЕ КОММЕНТИРОВАЛ ЭТОТ ПОСТ."
- Юноша, не принимайте близко к сердцу. Я вашим мнением не интересовался и добавил коммент к ВАШЕМУ посту вовсе не ради вас и не ради вашего "мнения". Оно мне не интересно. Причина моего вмешательства в ваш покой проста: ваш пост находится близко к началу обсуждения и в нём мало комментов. Дать ещё один ответ к вашему посту - ЕДИНСТВЕННАЯ возможность быть увиденным людьми. Яндекс ведь позаботился о том, чтобы добраться до самых свежих выступлений было физически невозможно. Вот я и обхожу эту мелкую подлость "команды яндекса", за ваш счёт, извините.
----------------------------
Martinez написал: "Вы задрали ИСТЕРИТЬ!"
- Не могу вам ничем помочь. Я далеко. От приступа истерики просите помощи у ваших близких: корвалол 25 капель или настойка валерианы 15 капель.
Martinez написал: "1. Если не знаем летоисчесления, то это проблема не яндекса, составителей письма и юкоза, а детсадда и родителей. Потому что всё понятно".
- Юноша, слово летоисчИсление пишется через "И". От слова "число". Вас в школе разве не учили проверять гласные в корнях? Или вы тогда болели?
----------------------------
Martinez написал: "2. Того ради, что Письмо отправлено Яндексом из Яндекса и он как бы говорит от своего имени".
- Я уже убедился в вашем незнании русского языка и потому меня не удивляет ваша неспособность понять, что "команда яндекс" в присланном мне письме даёт обещания от имени юкоза. Если юкоз - самостоятельная фирма, а не филиал яндекса, имеющий одной из целей вымогать деньги за то, что раньше было бесплатным, то естественно, эти обещания являются пустым звуком или, точнее, обманом клиентов.
---------------------------
Martinez написал: "3. Гарантия - аккаунт на народе."
- Это вы о чём?
---------------------------
Martinez написал: "4. Новые современные инструменты - это рега на сайте, группы пользователей, CSS, хоть какой-то и нормальное редактирование новостей. ИЗ АДМИН ЕДРИТЬ В КОРЕНЬ ПАНЕЛИ! А не постраничный садомазохизм!"
- Юноша, вы, извините, осознаёте смысл написанного вами? Ведь я  зарегистрирован на яндексе! На яндексе, бывшем когда-то респектабельным! И чего ради я теперь должен принимать за благо НОВУЮ НАСИЛЬСТВЕННУЮ (под угрозой потери созданного сайта) регистрацию (по-вашему "регу") на чужом для меня юкозе с его пошлой, гнусной, омерзительной и лживой рекламой? И чего ради вы мне навязываете ваши никчёмные CSS и ваше "редактирование новостей", если меня "мастерская" на яндексе более чем устраивала? Я создавал (и редактировал) мои страницы на моём компьютере и загружал их целиком на яндекс, если вас это интересует. А если вы не можете жить без CSS - шли бы себе на ваш любимый юкоз. Зачем вы стараетесь туда ДРУГИХ людей загнать? Зачем берёте на себя функции зондер-команды? Вам за это много платят?
---------------------------
Martinez написал: " 5. Очень ТУПО. Открываем HTML редактор на народе, жмакаем "посмотреть код страницы", контрл + с, открываем блокнот, контрл + м. И так с каждой страницей. "
- Юноша, это ВАШИ проблемы. Не воображайте, что все кругом настолько же малограмотны, чтобы пользоваться таким вашим средством.
---------------------------
Martinez написал: " 6. Причина переезда - 21 век! ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ! Сейчас люди уже ipV6 используют, облачные хранилища развились, гребаная туча блогосервисов, вон, Я.ру, Блоггер, ЖЖ, досчерта их! ТУМБЛЕР В КОНЦЕ КОНЦОВ! Бери и пользуйся, всё красиво, всё чётко, развивай, твои, пользуйся! ОНИ ПИСАЛИ ОБ ЭТОМ! Если вы не поняли этого, то вы либо депутат, либо дегенерат."
- Юноша, ну зачем же так глупо хамить и оскорблять в наш век?
- Если бы вы чуть-чуть напрягли ваш мозг, то вы, возможно, догадались бы, что мой ник расшифровывается как mister XXI. Так что летоисчИсление я, в отличие от вас, знаю.
- Кроме того, все перечисленные вами средства - всего лишь яркий ФАНТИК. А от того, что г.. завёрнули в более цветастый фантик, это г.. в конфетку не превратится, как бы вы нас в том ни уверяли.
- Ваш юкоз можно завернуть во что угодно. Последствия, надеюсь, вы осознаете без моих разъяснений. Так что кушайте сами! Приятного аппетита!
---------------------------
Martinez написал: "7. Точно депутат. Хочешь быть свободным - плати деньги за хост, домен и делай со своим са" [на этом почтовое сообщение обрывается]
- Юноша, 25 капель корвалола вам вряд ли хватит. Примите 40.
- А каким способом россияне будут свободны - выше вашего разумения, извините.
--------------------------
За сим примите уверения в полном отсутствии интереса к вашим убогим, бессодержательным, глупым, безграмотным, хамским и наглым высказываниям, явно продиктованным каким-то тупым мелким эгоистическим интересом.

Константин
26 ноября 2015, 15:48
Причина моего вмешательства в ваш покой проста: ваш пост находится близко к началу обсуждения и в нём мало комментов. Дать ещё один ответ к вашему посту - ЕДИНСТВЕННАЯ возможность быть увиденным людьми. Яндекс ведь позаботился о том, чтобы добраться до самых свежих выступлений было физически невозможно. Вот я и обхожу эту мелкую подлость "команды яндекса", за ваш счёт, извините. 

Ещё и паранойя в прогрессирующей стадии.

Martinez написал: "Вы задрали ИСТЕРИТЬ!"
- Не могу вам ничем помочь. Я далеко. От приступа истерики просите помощи у ваших близких: корвалол 25 капель или настойка валерианы 15 капель.

 Я вам тоже не могу ничем помочь. Бабахните водки литра полтора.

Юноша, слово летоисчИсление пишется через "И". От слова "число". Вас в школе разве не учили проверять гласные в корнях?

Нечего написать - пристань до орфографии. Яндекс пишется с большой буквы, вас этому в школе поди не учили, да? Клин клином.

Ведь я  зарегистрирован на яндексе! На яндексе, бывшем когда-то респектабельным! И чего ради я теперь должен принимать за благо НОВУЮ НАСИЛЬСТВЕННУЮ (под угрозой потери созданного сайта) регистрацию (по-вашему "регу") на чужом для меня юкозе с его пошлой, гнусной, омерзительной и лживой рекламой? И чего ради вы мне навязываете ваши никчёмные CSS и ваше "редактирование новостей", если меня "мастерская" на яндексе более чем устраивала?

Если вы считаете себя вебмастером, то я торжественно сообщаю, что как вебмастер вы не состоялись. Учим матчасть.

 Зачем вы стараетесь туда ДРУГИХ людей загнать? Зачем берёте на себя функции зондер-команды? Вам за это много платят?

Мне за это не платят, и если смотреть объективно, то юкоз уделывает народ по функционалу. Да, он не торт, но он правда лучше.
 

Юноша, это ВАШИ проблемы. Не воображайте, что все кругом настолько же малограмотны, чтобы пользоваться таким вашим средством.

Значит, вообще не надо такие срачи разводить, коли матчасти не знаем.

Если бы вы чуть-чуть напрягли ваш мозг, то вы, возможно, догадались бы, что мой ник расшифровывается как mister XXI

Отлично расшифровывается, сразу понятно, ВООБЩЕ. ОТ ВСЁ СРАЗУ ПОНЯТНО. 

Ваш юкоз можно завернуть во что угодно. Последствия, надеюсь, вы осознаете без моих разъяснений. Так что кушайте сами! Приятного аппетита!

ПАСИБА! У меня руки не из ж растут, что-нибудь придумаю.

 

Хватит разводить паранойю на пустом месте. Видел я этот ваш "шедевральный" Зелёный х**хутор. Всё можно и нужно тупо запихать в блог и не парить себе и другим мозг. Ничего никуда не денется, всё останется как есть. Посетителей больше от этого не станет, там и так по нолям месяцами посещаемость (Метрику в код нас учить на курсах обучения компьютеру для пенсонеров не учили ставить? Не учили.). Может, 2 человека в день. Максимум.

 

Да, поганая молодёжь несёт всякую фигню. То ли дело в наше время такого не было. У нас был один HTML, сайты показывали только текст и интернет использовали как прогресс, чтобы добыть информацию. А щас... РАЗВЕЛИ. Да. Знаю. 

Времена меняются. Технологии тоже. Чтобы идти в ногу со временем, надо осваивать новые технологии, а не ныть о том, что устаревшие технологии такие хорошие и эти изверги забирают вашу прелесть.

ltbmo22208
26 ноября 2015, 15:48

господи... устроили... один истеричка, другой правдолюб... а истеричка... ну иди купи доменное имя (450-600р/год) купи хостинг 80-300р/месяц. Что сложно? и не устраивать "мне должны, с какого фига". Бесплатно хостинг дали - не ворчи а радуйся. 

mr XXI
26 ноября 2015, 15:48
ltbmo22208 написала: "господи... устроили... один истеричка, другой правдолюб... а истеричка... ну иди купи доменное имя (450-600р/год) купи хостинг 80-300р/месяц. Что сложно? и не устраивать "мне должны, с какого фига". Бесплатно хостинг дали - не ворчи а радуйся. "
Вы, девочка, всего лишь в 1991 году на свет появились. Недавно. Поэтому жизни не знаете. Поэтому поясняю: для человека, у которого ЭТА власть отняла работу, а также человека, которому ЭТА власть платит за работу высшей категрии сложности деньги ниже прожиточного минимума, а также для человека, которому эта власть платит пенсию ниже прожиточного минимума указанные вами суммы неподъёмны.
В отличие от проституток эти люди едва сводят концы с концами.
Далее.
Хостинг не дали, а ОТНЯЛИ. - Отучайтесь врать, эта привычка плохо кончится.
ltbmo22208
26 ноября 2015, 15:48

Отняли? вы его сами купили? или украли? как могли у вас отнять то что не являеться вашей собственностью? Вам бесплатно предоставили хостинг, а вы уже кричите что он ваш. То что денег не платят я уже сейчас это знаю. Так что не нужно кричать о жизни итд. Ум и мудрость не возрастом меряться. 

mr XXI
26 ноября 2015, 15:48
"ЯвляетЬся" "меряться" - вы, девочка, где русскому языку учились?
А наглости и лживости?
Впрочем, последние две могут быть и не благоприобретенными.
Могут быть и наследственными.
Потому второй вопрос снимаю.
А отвечать мне вам нет резона.
Потому как высказанные вами от моего имени утверждения принадлежат вам и только вам. Но не мне.



ltbmo22208
26 ноября 2015, 15:48

К сожаления в наше в ремя не только молодые люди хамло, но и как видим "дедушки". Лживость? интересно где я лгала? Вы не способны даже ответить на мой вопрос. О чем тут говорить? Вам не хватает мужества признать что вы неправы и извиниться... ну и кто тут девочка ещё.

mr XXI
26 ноября 2015, 15:48
[ЦИТАТА]
а вы уже кричите что он ваш.[конец цитаты]
Вот это и есть ложь.
И вообще, девочка, вы собирались куда-то идти?
Ну так идите с б_гом.


vkl-vkl
26 ноября 2015, 15:48
Бог дал - бог взял.Ша.
mr XXI
26 ноября 2015, 15:48
Забавно, что мой ответ стёрли.
Ну да ладно. Вот ответ на следующее выступление этого юноши.
==============================
Martinez написал:"Старичок, да я бы рад, но Горбачёв шлюха".
- Неужто вместо вас в Израиль уехал?
Martinez написал: "Торчок-старичок, не гоняйте воду в озере, а предоставьте нам пруфлинк".
- Понятия не имею как сделать этот ваш "пруфлинк". В мастерской данные о посещаемости. Я их вижу. Ваше же мнение о них меня не интересует.
Martinez написал: "А люди заходят на КАЧЕСТВЕННЫЕ сайты".
- На сайты, подобные вашей странице, мальчик, зайти может разве лишь обезьяна. И даже той там будет скучно.
Martinez написал: "Но сравнивать его с другими хостами нельзя, потому что он явно отстой".
- А вам-то до этого какие дело? Люди делали на народе ру такие сайты, какие хотели сами. Мне лично излишества дизайна не нужны вообще. Потому не лезьте не в свое дело.
Martinez написал: "Похоже, вас возбуждает делать глупые предположения о незнакомых людях"
- Тупость содержимого вашей страницы, хамский стиль ваших писем, ничтожество ваших интересов, - они хорошо видны. Для вашей характеристики материала более чем достаточно.
Martinez написал: "Свой сайт я сделал честно, с умом и расстановкой. И не для раскруток, а просто чтобы ппоробовать себя в этом деле. При этом он получился приятным на вид, логичным и содержательным. Я честен перед своими посетителями. Не злите, старичок. "
- О каком сайте речь, мальчик? А главное, о каком СОДЕРЖАНИИ?
Martinez написал: "Старичок! Хотите оставаться В СВОЁМ времени - выключите компьютер, выкиньте его из окна, отрубите себе кабель от интернета, сходите на радиорынок, достаньте себе всеволновую ламповую радиолу размером с "холодильник на боку", сядьте и СЛУШАЙТЕ! Это будет истинно ВАШ интернет. "
- В таком случае могу вам рекомендовать сесть обратно на горшок,  а когда все сделаете - позвать мамку.
Martinez написал: " Сойдёмся на том, что каждому свое, но только Яндексу всё равно плевать на ваше негодование, потому что Яндекс большой, ему виднее."
- Время покажет, насколько яндекс большой.
Константин
26 ноября 2015, 15:48

Если вас не интересует моё мнение, то с высокой долей вероятности вы бы не продолжали дискуссию. 

Факт сцепления и муслоивания каждого абзаца прямо таки говорит об обратном.

 На сайты, подобные вашей странице, мальчик, зайти может разве лишь обезьяна. И даже той там будет скучно.

Старичок, завидуйте молча, зависть - это поганое чувство. Что ж вы так палитесь в самом деле. 

хамский стиль ваших писем

Уважения хотим? Я не против. Но оно должно быть взаимным. Не я начал называть меня юношей.

ltbmo22208
26 ноября 2015, 15:48

Мартинез, не стоит нам спорить со старым человеком. Нам это красоты не прибавит, даже если он не прав и ведёт себя как хам. Мы должны уже понимать, что не стоит тратить свои силы и реагировать на слова никому неизвестного, левого человека. "Собака лает, караван идет".

Константин
26 ноября 2015, 15:48

Вы абсолютно правы.

mr XXI
26 ноября 2015, 15:48
"Старичок, завидуйте молча, зависть - это поганое чувство. Что ж вы так палитесь в самом деле. "
- Я вовсе не "палюсь". Я просто отстаиваю права и достоинство человека, которые вы нагло топчете с первого вашего письма мне, пользуясь анонимностью.  Я просто даю вам сдачи. Только и всего.
- Давайте адрес вашего сайта, если он и в самом деле где-то существует (в чём я сомневаюсь). И я напишу, что он на самом деле собой представляет. А пока я вижу только вашу страницу на я.ру - пустую содержанием.
- То что вы мальчишка, видно по пустоте и вызывающей задиристости ваших текстов.


Константин
26 ноября 2015, 15:48

 ССЫЛКА 

Я ни от кого не скрываюсь, об анонимности нет и речи.

- то, что вы старикашка, видно по надменному тону ВАШИХ текстов. 

Константин
26 ноября 2015, 15:48

Иди в баню, старый чёрт!

Вот это по жесткому сейчас наезд идёт!

На сайт смотрим, а не на содержание! Мне до балды на твоё зодчество, но я не позволил себе коснуться темы содержания в диспуте!

Куда следят модераторы?

mr XXI
26 ноября 2015, 15:48
Странное у вас воспитание, мальчик. Не русское.
Вы в первом же посте (или во втором) обругали меня лично. Оскорбили грубыми словами. И почему-то "забыли" при этом про модераторов.
А теперь требуете от меня смотреть на ваши пустые фитюльки и не замечать дебильного содержания вашего сайта. А когда я замечаю дебильность содержания - тут же взываете к карающему мечу модераторов и опять оскорбляете меня лично.
Смешно глядеть на вашу ругань и ваши истерики.
Они ведь проистекают всего лишь от детского желания выглядеть значительным и от привычки к тому, что вашим капризам потакают ваши родители. Но я, слава б_гу, не обязан вам потакать.


Константин
26 ноября 2015, 15:48

Если содержание моего сайта, как вы выражайтесь, дебильное, то вы сами же нагло и гнусно врали, что люди ходят на сайты смотреть информацию, потому что вы возносите с какого-то хрена на себя роль этакого праведного эксперта, внезапно отличающего "правильную информацию" от "неправильной" (Надо же, как при Сталине! Удивительно!). И про качество посетителей тоже, получается, был бздёж. При том, что вопрос анонимности к вам относится больше чем ко мне, если раскрыть глаза и посмотреть наши профили на ярушечке. Вы кто такой вообще? 

Да, я мальчик, ага. А ты неудачник, которого вырастил СССР, а потом, когда СССР продали, не смог научиться думать за себя сам, а не через партию. Поэтому 

 ЭТА власть отняла работу, ЭТА власть платит за работу высшей категрии сложности деньги ниже прожиточного минимума

Власть другая. Не та, что была прежде. Всё изменилось. СССР никогда не вернётся в том виде, в каком был. Не надо пытаться его строить в интернете, это не то место, где нельзя обойти навязанную цензуру.

mr XXI
26 ноября 2015, 15:48
"сли содержание моего сайта, как вы выражайтесь, дебильное, "
- Послушайте мальчик, в русском языке есть спряжения глаголов. Подучите. А то уши серого израильтянина слишком торчат.
- Текстовое наполнение первой страницы вашего сайта и в самом деле дебильное. Остальные страницы, естественно, смотреть уже не зачем. Без обид, честно. Какие ко мне претензии? Не я же его писал, этот набор слов, а вы.
-----------------------------------------------------
"Власть другая. Не та, что была прежде. Всё изменилось. СССР никогда не вернётся в том виде, в каком был. Не надо пытаться его строить в интернете, это не то место, где нельзя обойти навязанную цензуру."
- Ну то, что вы стукачом подрабатываете, мне сразу в голову пришло. С первых же ваших слов, в которых вы обратились ко мне на "ты" и обозвали "дегенератом" за то, что я не признаю первостепенной важности для всего человечества ваших оформительских пустышек - рюшек - плюшек - финтифлюшек.
-----------------------------------
"Если содержание моего сайта, как вы выражайтесь, дебильное, то вы сами же нагло и гнусно врали, что люди ходят на сайты смотреть информацию, потому что вы возносите с какого-то хрена на себя роль этакого праведного эксперта, внезапно отличающего "правильную информацию" от "неправильной""
- Видите ли, мальчик-программист, тексты бывают не только "правильными-неправильными" (как вы прилежно и тупо заучили), но также "осмысленными" и "бессмысленными", "содержательными" и "бессодержательными (пустыми)", "связными" и "бессвязными" (и т.д. и т.п. и пр.). Та шиза, которую вы выложили под видом текста на первой странице вашего "сайта", обладает вторыми из перечисленных мною пар свойств. Опять же, претензии не ко мне, не я этот бред писал. А красивости оформления не могут компенсировать отсутствие содержания. Я же не зря вам выше писал про гуано в цветастой бумажке (фантике). Именно таково ощущение от вашего "сайта". Кушайте такое угощение сами!
- Да, на мой сайт люди ходят исключительно ради информации, которую я там размещаю. Оформительских красивостей у меня на сайте - ноль целых ноль десятых. Так что кроме информации, на нём смотреть нечего. И сам я только с такой целью посещаю интернет, - ради информации. Так было и так будет.
- В сказанном мной правда, одна только правда и ничего, кроме правды.

mr XXI
26 ноября 2015, 15:48
Martinez написало:
"Хватит булькать, надоело."
- Скажи своему папе, чтобы он надрал тебе уши и поставил в угол.
mr XXI
26 ноября 2015, 15:48
Это неизвестно.
Константин
26 ноября 2015, 15:48

Это очевидно.

mr XXI
26 ноября 2015, 15:48
Статистика не гарантирует ничего для каждого отдельного индивидуума. Шёл, споткнулся, упал...

Константин
26 ноября 2015, 15:48

Ага. Написал, разозлился, давление, тромб.

mr XXI
26 ноября 2015, 15:48
"Ага. Написал, разозлился, давление, тромб."
- То, что нормальных людей среди защитников юкозы быть не может, было видно изначально. Спасибо за дополнительное доказательство. Благодаря вам люди быстрее поймут, что с юкозой дела иметь не стоит.

Константин
26 ноября 2015, 15:48

НЕНАВИСТЬ, НЕНАВИСТЬ!

mr XXI
26 ноября 2015, 15:48
(^_^)     Martinez  изменено сегодня, в 18:39
"НЕНАВИСТЬ, НЕНАВИСТЬ!"
- К клиентам на юкозе? Похоже на то.

vkl-vkl
26 ноября 2015, 15:48
Алле, троллейбусы! Сритесь в другом месте, пожалуйста!
_______________________________
Без уважения, Кагор.
mr XXI
26 ноября 2015, 15:48
1) У вас есть что сказать по теме?
2) Я сейчас видел старый сайт на юкозе, по радиосхемам. Хороший в общем-то сайт. Но он весь  в обрамлении грязной порнухи, унижающей человека.  Если скрипты выключить - порнуха пропадает. Но реклама в правом верхнем углу полностью не убирается. От неё остаётся мешающая рамка. Вот пытаюсь узнать у автора сайта, сам он эту порнуху добавил к радиосхемам или его юкоз "осчастливил".

vkl-vkl
26 ноября 2015, 15:48
Товаресчь двадцать первый, а какая у вас тема? Cрачь в комментах? Йа рулю, а все лохи? Просветите меня как ренген, пожаааалуйста!
mr XXI
26 ноября 2015, 15:48
А я троллям не подаю.
Обратитесь в лигу защиты...


vkl-vkl
26 ноября 2015, 15:48
Товаресчь двадцать первый, а кто здесь тролль? Йа штоли 0_о
mr XXI
26 ноября 2015, 15:48
йа, натюрлих
vkl-vkl
26 ноября 2015, 15:48
Нате вам шутку юмора, а то вы злой какойто:
-Дедушка, это вы подбили танк?

-Дедушка, но это же наш танк!
-Яя!
vkl-vkl
26 ноября 2015, 15:48
Товаресчь двадцать первый, вы говорите, что вас "выкинули на уродский гавноюкоз где куча порно и реклама в полэкрана, и яндексеры пидары, а юкосцы пидарасы и вообще я их рот ебал и на болту своём вертел". Это если вкраце. А могли закрытся и даже файлы скачать не дать. Не надо на них напраслину возводить
mr XXI
26 ноября 2015, 15:48
Посмотрел я в интернете, чем ты занимаешься, юный порнограф. О чем слюни распускаешь. Мерзкий ты тип. Свою cестренку уже оттрахал? У вас там на юкозе все такие, судя по вашей рекламе?
Константин
26 ноября 2015, 15:48

Ну давай, жги! Какой у меня номер машины? Мне самому интересно!

Придурок, ты пойми своей башкой тупой, я не за юкоз, юкоз говно. Но "народ" ещё большее говно, с одного говна нас переводят на говно чуть менее поганое.

И да, ты себя уже достаточно опустил в этом диспуте, куда дальше-то?

mr XXI
26 ноября 2015, 15:48
[цитата]
Ну давай, жги! Какой у меня номер машины? Мне самому интересно!
Придурок, ты пойми своей башкой тупой, я не за юкоз, юкоз говно. Но "народ" ещё большее говно, с одного говна нас переводят на говно чуть менее поганое.

И да, ты себя уже достаточно опустил в этом диспуте, куда дальше-то?[конец цитаты]
Для порнографа 1991 года рождения, озвучивающего на русский язык препохабнейшие сериалы про секс в школе (гаремник, как ты выразился), где родная сестренка - тоже любовница, быть выпускником 543 лицея типично. Видимо, там вас опекали не по вашей реальной ценности. А полученное "на халяву" развращает. Что мы и наблюдаем.

Константин
26 ноября 2015, 15:48

:-D Браво, детектив! Как много интересной информации ты на меня накопал! Я сам о таком не знал, а оно от те на как, оказывается! Только номер машины моей ты так и не назвал, значит всё это бздёж.

озвучивающего на русский язык препохабнейшие сериалы про секс в школе (гаремник, как ты выразилсы), где родная сестренка - тоже любовница

Не смотрел, но осуждаем. Не знаем, как это устроено, но осуждаем. Типичное быдло.

Детка, я бы мог тебе расказать об аниме и о трудоёмком процессе озвучивания, ну и конечно о том, как устроена деяткльность аниме-проектов по озвучиванию, из которой ты бы понял, что я сам не рад от того, что мне досталось такое аниме, но разве тебе это интересно? Нет, ты будешь гнуть свою линию и быдлячить со своими глупыми попытками узнать мои личные данные.

Я ещё раз задаю вопрос, ответь на него чётко. Ты кто, мать твою, такой? И с какого хрена ты берёшь на себя право говорить за других?

Что мы и наблюдаем.

Кто мы? Мой сайт и моя деятельность не нравится конкретно тебе. Не нравится - закрой окно в браузере, сиди на своём хуторе, я не лезу к тебе. 

Это интернет, детка. Если ты ещё не понял, что здесь есть любая информация, которую ты хочешь или не хочешь видеть. Абстрагируйся. И перестань булькать, твои отчаянные попытки шокировать меня твоими познаниями о том где я учусь и какая у меня машина - это как в воду пёрнул и пошли пузыри. Расслабь очко. Чиллаут, мэн)

mr XXI
26 ноября 2015, 15:48
Ну вот видишь, как ты привычно и узнаваемо лжешь, мальчик - порнограф из ИТМО.
Ты меня сходу "дегенератом" назвал (даже не интересуясь, кто перед тобой) - только за то, что я возмутился насильственной передачей наших сайтов на похабный юкоз с его рекламой порнушных сайтов.
Потом, когда я сообщил, что намного старше тебя (и старше твоих родителей), ты мне злобно заявил "Ты умрёшь раньше меня."
Эту твою гнусность уже подтёрли за тобой.
Теперь ты меня "придурком" обозвал. Настолько ты уверен, что мама с папой тебя вызволят отовсюду.
Ты солгал, что я себя достаточно "опустил". Чем и в чём?
Ты что, мальчик, вообразил, что твоё поведение острумно? - Да мы уже насмотрелись на такое за 20 лет "реформ". Насмотрелись на вас, на березовских-чубайсов- et cetera. 
По первым же словам таких как ты ныне опознают. Вы же заунывно однообразны. Хамите однообразно. Наглость у вас стандартная, однообразная. И интересы у вас примитивные и однообразные, убогие, уголовные в общем-то.
Вот в гостевую моего сайта сейчас не ты ли поместил опять намек на твою способность к стукачеству. Я уже понял, что ты ради своей карьеры готов людей и доносами изводить. И это тоже в истории Росии известно. Стучи, себе, стучи помаленьку.


mr XXI
26 ноября 2015, 15:48
[цитата]
Браво, детектив! Как много интересной информации ты на меня накопал! Я сам о таком не знал, а оно от те на как, оказывается! Только номер машины моей ты так и не назвал, значит всё это бздёж.

    озвучивающего на русский язык препохабнейшие сериалы про секс в школе (гаремник, как ты выразилсы), где родная сестренка - тоже любовница

Не смотрел, но осуждаем. Не знаем, как это устроено, но осуждаем. Типичное быдло.

Детка, я бы мог тебе расказать об аниме и о трудоёмком процессе озвучивания, ну и конечно о том, как устроена деяткльность аниме-проектов по озвучиванию, из которой ты бы понял, что я сам не рад от того, что мне досталось такое аниме, но разве тебе это интересно? Нет, ты будешь гнуть свою линию и быдлячить со своими глупыми попытками узнать мои личные данные.

Я ещё раз задаю вопрос, ответь на него чётко. Ты кто, мать твою, такой? И с какого хрена ты берёшь на себя право говорить за других?

    Что мы и наблюдаем.

Кто мы? Мой сайт и моя деятельность не нравится конкретно тебе. Не нравится - закрой окно в браузере, сиди на своём хуторе, я не лезу к тебе.

Это интернет, детка. Если ты ещё не понял, что здесь есть любая информация, которую ты хочешь или не хочешь видеть. Абстрагируйся. И перестань булькать, твои отчаянные попытки шокировать меня твоими познаниями о том где я учусь и какая у меня машина - это как в воду пёрнул и пошли пузыри. Расслабь очко. Чиллаут, мэн)[конец цитаты]
"Мы" - посетители этого форума, если тебе непонятно, студент.
Ты же ведь на людях хамишь.
И ты ведь уже успел написать на твоей странице в контакте всё о тових занятиях порнографией, теперь можешь не извиваться, ты - порнограф. Студент - порнограф, нагло выдающий себя за православного, да еще и коммуниста.
И да, здесь интернет. Потому каждый может сказать то, что считает нужным.
Я вот, например, считаю нужным показать людям твое истинное лицо.

Константин
26 ноября 2015, 15:48

О, я уже студент. Растём :-D

Я вот, например, считаю нужным показать людям твое истинное лицо.

Показал? Молодец!

Теперь валерьяночки и спать. 

Ты сделал своё дело, Герой! Родина тебя... Забудет. Потому что всем плевать до кучи и на меня и на тебя и на всё, что здесь происходит. Потому что это ИНТЕРНЕТ. Поэтому своё "МЫ" засунь себе подальше. Я говорю только за себя. И ты говоришь только за себя. 

 

И ещё раз, не смотрел, не знаешь - либо посмотри, либо отвали. Нет аргументов - нет разговора. 

mr XXI
26 ноября 2015, 15:48
А самое омерзительное в тебе, что озвучивая для детишек порнуху, ты еще имеешь налость лгать в своей анкете, что у тебя

Полит. предпочтения: Коммунистические
Мировоззрение: Православный
http://vk.com/martinez_fundub#/chainikov_konstantin
Ага. Так и поверили. Православный порнограф. Да еще коммунистических убеждений.
Пошлый Куршавель - предел твоих мечтаний.
Ты просто наглый и бесчестный мальчишка, из которого вырастет нечто такое...
Типа того же березовского.



Константин
26 ноября 2015, 15:48

Истеричка, умолкни

mr XXI
26 ноября 2015, 15:48
[цитата] (^_^)  Martinez  сегодня, 20:26
Истеричка, умолкни
[конец цитаты]
Видите ли, мальчик, институт это такое место, откуда могут уволить за аморалку. И студента и сотрудника.
Даю вам срок до понедельника выкинуть вашу порнуху с ютуба и закрыть ваше производство порнухи.
А иначе ваша мерзкая деятельность станет известной не только вашим друзьям.

Константин
26 ноября 2015, 15:48

Давай, ставь ультиматумы.

Только порнуху найди сначала. 

Под порнухой во всём мире понимается запись полового акта. Как найдёшь, свистни, я тоже хочу посмотреть.

mr XXI
26 ноября 2015, 15:48
А твое мнение на этот счет никто не спрашивал.
С точки зрения обыденной морали в России ты - порнограф.
Пошлый, мелкий порнограф.
Константин
26 ноября 2015, 15:48

Обоснуй

mr XXI
26 ноября 2015, 15:48
Ты уже научился мамин холодильник открывать и колбаску из него брать? - Значит, самостоятельный? - Вот и думай своей головой сам.


Константин
26 ноября 2015, 15:48

Нет, ты обоснуй! 

mr XXI
26 ноября 2015, 15:48
Чего тебе обосновать, мальчик? То, что я не "булькаю"? То, что я не "дегенерат"? То, что я не "придурок"? То, что твои украшения без содержания - пустышка для недоразвитых? То, что такой мальчик как ты, должен к взрослым людям только на "Вы" обращаться? И еще слово "пожалуйста" употреблять? Это, что ли тебе обосновать?


Константин
26 ноября 2015, 15:48

Обоснуй, где ты увидел порнуху. 

Обоснуй, кто ты такой. Сейчас ты хрен с горы, который прибежал и орёт, что я порнограф, основываясь на своих собственных убеждениях, выдавая их за общие, при этом не разбираясь в вопросах вебмастеринга и аниме-деятельности. Ты знаешь, кто я, но я по-прежнему не в теме, кто ты. Как здравомыслящий ты себя завалил с начала дискуссии. Может, тебе 12? Или 15? Или 40, ты жирный, кризис среднего возраста прошёл, а бабы нет? Или 55, но 5 лет назад ты вышел из дурки?

Я не вижу порнухи в сериалах, над которыми работал. Официальный рейтинг всех сериалов, что я звучу, не более чем 16+. Всё озвучивается для ознакомительного просмотра, я не принуждаю людей смотреть это. Тот, кто нашёл, тот, кому интересно, тот посмотрит. Всё строго по интересам.

Также, как и твой хутор. Тот, кому нужна инфа про хутор, идёт на твой сайт и смотрит его. Или не идёт, а идёт к кому-то другому.

Тот, кому нужно посмотреть аниме, идёт и смотрит либо у меня, либо у кого-то другого. Всё просто.

Кому не нравится хутор или сайт убогий - закрывают окно с твоим сайтом. Не нравится аниме или тоже убогий сайт - закрывают окно. Никто ни на кого не наезжает. Везде так. 

mr XXI
26 ноября 2015, 15:48
Истерика избалованного родителями юного порнографа.
Ты меня в первом же посте обозвал "дегенератом", потом "придурком", теперь вот "быдлом" назвал. Еще и "хрен с горы".
По-твоему я якобы не говорю, а "булькаю".
И это при том, что мой первый пост тебя совсем не касался.
Вообще не касался.
Выразил человек свое мнение о переезде на юкоз, - вот и все.
Ты же сразу взялся хамить мне безо всяких оснований.
Почему?
Потому что веришь, что имеешь право хамски поучать незнакомых людей и с высокомерным видом навязывать им свои глупости. Ты уверен в непобедимости твоей пустой болтливости, в твоей изворотливости как у Березовского.
Ты веришь, что имеешь право нагло покрикивать на незнакомых людей.
Узнаваемо.
А откуда ты взял, что у меня прав меньше, чем у тебя?
Ты заявил, что считаешь меня "дегенератом, придурком и быдлом".
- А я тебя считаю грязным порнографом.
Обменялись мнениями.
"Это же интернет", как ты любишь говорить.
Потому успокойся, не истери (как ты выражаешься), маменькин сынок.
Пока от тебя видны только твои животные желания, порнограф.
А также глупая уверенность, что они священны не только для твоей маменьки, но и для всего мира.
Константин
26 ноября 2015, 15:48

буль-буль-буль.

Константин
26 ноября 2015, 15:48

Ты встал на путь истинный!

V9150130153
26 ноября 2015, 15:48

Ничего хорошего я не вижу - зачем всё усложнять?В  яндексе всё просто,аккаунт в почте,и всё ,шаблон и вперёд.А в юкозе зайти только пробую уже 20 минут,то код не тот,то не зарегестрирован,хотя ссылки активировал и.т.д. И это не первый раз,куча страховки,а результат не знаком. В яндексе один пароль и всё. Да возможностей меньше,но и сервис проще намного. Меня допустим очень устраивал,да и многих наверное то же. Жаль если всё измениться!!!

Иванов Роман
26 ноября 2015, 15:48
Авторизация будет простой, через Яндекс-аккаунт.
saod
26 ноября 2015, 15:48

Ну-ну... Американцы тоже так думали, когда Челленджер запускали...

oleg.stepanov73
26 ноября 2015, 15:48

Я тоже против, и меня устраивало хотя и подглючивал иногда!!!

online-drweb
26 ноября 2015, 15:48

Я категорические против, а глюки и вирусы можно удалить!

oleg.stepanov73
26 ноября 2015, 15:48

Так что же делать??? Нас не спрашивают:(:(:(

online-drweb
26 ноября 2015, 15:48
Так что же делать?

Работать "в поте лица" (Бытие 3:19). Лишь бы при переезде на Ucoz вирус не подцепить!

interers-plus
26 ноября 2015, 15:48

Создана группа противодействия прошу всех присоединятся!

Давайте взрвем интернет http://vk.com/ukozgavno

Yuriy.fd
26 ноября 2015, 15:48

хм. почему то я захожу без проблем)) и другие люди тоже. там есть кнопка - войти. ничего даже вводить не нужно, все хранится в кеше браузера. то есть даже один пароль вводить не надо, если заходишь со своего компа) нужно просто иметь ровные руки и все будет получаться)

bogatyreow.v
26 ноября 2015, 15:48

Самый лёгкий ответ или совет "-иметь ровные руки!" Без обид! Просто есть люди у которых руки ровны под комп,есть у которых под молоток. А народ более- менее был(есть) универсален(то есть и для молотка и для самолёта) - со всеми недостатками присущими универсальному продукту.

Mike-98
26 ноября 2015, 15:48

А не маловато-ли у вас запятых, сударь? Не, Вы, Конечно, извиняйте, но 

мне было малость неудобно читать, а так я согласен. + после запятой ставится пробел.

Geas93mp7531
26 ноября 2015, 15:48

Поддерживаю! +1

Эрдем Туран
26 ноября 2015, 15:48

Я вот наоборот на uCoz всё схватываю,а на народе вообще ничего понять не могу

kurmaeva.irina2012
26 ноября 2015, 15:48
на юкозе тоже все очень просто. если хотите - научу.
google-error
26 ноября 2015, 15:48

ucoz лучше для программистов а не для лошар!

Павличенко Константин
26 ноября 2015, 15:48

ucoz лучше для программистов лошар!

Павличенко Константин
26 ноября 2015, 15:48

Как-то так, наверное.

ozonar
26 ноября 2015, 15:48
Как программист говорю - не лучше.
dng2007
26 ноября 2015, 15:48

В том-то и дело, что не лучше. Есть ограничения. В юкозе только понты, стандартные, трудно редактируемые, но видимые невооруженным глазом, шаблоны и главное подпись как СОЗДАТЕЛЯ! Предал Яндекс!:-(

online-drweb
26 ноября 2015, 15:48

Я получил письмо "Ваш сайт на сервисе Народ" и скажу лишь свое