Яндекс.Народ: хостинг переезжает

Яндекс передает свой хостинг сайтов веб-сервису uCoz . В марте все «народные» сайты переедут на платформу uCoz. Адреса сайтов при этом останутся прежними, контент сохранится. Вместе с тем у пользователей будет гораздо больше возможностей для развития своих сайтов.



Решение о передаче сервиса связано с тем, что интернет-рынок и потребности людей изменились. В начале века, когда мы открывали Народ, свой сайт имели немногие. Зато многие хотели его завести. У нас это можно было сделать за пять минут, используя уже готовые шаблоны. Никаких специальных знаний не требовалось, только желание. В итоге Народ стал одним из самых популярных в рунете бесплатных хостингов, где люди пробовали создавать свои первые сайты. Кто-то хотел рассказать в интернете о своем бизнесе, кто-то – о себе самом. Тогда пользователи только учились работать с сайтами, даже не всегда понимая, зачем они нужны.



Сейчас ситуация совсем иная. Все прекрасно знают, зачем нужны сайты, но предъявляют к ним уже другие требования. Многих владельцев бизнесов больше не устраивают простые веб-странички. Чтобы иметь достойное представительство в интернете, они обращаются за разработкой сайтов к профессионалам. А пользователям, которые хотят рассказывать другим о своих личных мыслях и впечатлениях, отдельные персональные сайты больше не нужны. Для этого им вполне хватает профилей в соцсетях. Народ как хостинг сайтов перестал быть массовым сервисом. Конечно, определенный спрос на подобные услуги остался. Но с ним прекрасно справляются компании, которые специализируются на сервисах для создания сайтов. Именно такой компании мы и решили передать «народные» сайты и выбрали uCoz.



uCoz — одна из самых популярных систем управления сайтом. Это бесплатный сервис, где есть современный конструктор, сотни шаблонов и десятки модулей для создания веб-страниц. После переезда хостинга на uCoz все эти инструменты станут доступны пользователям Народа. И те люди, которые всерьез занимаются своими сайтами, смогут развивать их дальше. Сейчас uCoz завершает подготовку к приему «народных» сайтов, о чем компания сообщает в своем блоге.



Мы передаем компании uCoz.ru только хостинг сайтов. Файлы, которые хранятся на Народе, остаются в ведении Яндекса. Они будут доступны для пользователей в обычном режиме. Письма, отправленные на адреса вида имя@narod.ru, будут по-прежнему приходить в Яндекс.Почту.





Команда Яндекс.Народа