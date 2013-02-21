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Яндекс.Почта — теперь и в SMS

Яндекс.Почта предлагает новую возможность — письма в SMS.

С сегодняшнего дня вы можете совершенно бесплатно отправлять копию письма прямо на мобильный телефон.



Ваш собеседник сможет ответить на письмо откуда угодно, и ему вовсе не обязательно открывать свой почтовый ящик и вводить логин и пароль.

Адресату достаточно перейти по уникальной ссылке в SMS, прочитать письмо и ответить на него на той же самой странице. Ответ придёт вам как обычное письмо — и вы сможете продолжить общение.

Не имеет значения, каким почтовым сервисом пользуется адресат — он сможет прочитать письмо в SMS и ответить в любом случае.

Написав письмо, просто укажите номер мобильного телефона, поставив галочку «отправить адресату SMS-уведомление после отправки письма». Остальное Яндекс.Почта  сделает за вас.
82 комментария
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Dolli Dolli
26 ноября 2015, 15:45

Е.
26 ноября 2015, 15:45
Крутецки круто )
dvstrelkov
26 ноября 2015, 15:45

Здоровска!

И очень удобно, и полезно.

Спасибо!

atomheart
26 ноября 2015, 15:45

Вот если бы получатель мог получать текст письма в СМС и отвечать на него посредством СМС, было бы вообще шикарно!)

А так очень даже полезная штука, спасибо :)

isovs
26 ноября 2015, 15:45

Для спамеров - просто трай!

Е.
26 ноября 2015, 15:45
Вряд ли )
wladimir1804
26 ноября 2015, 15:45

где работать будет? симбиан интересует

Е.
26 ноября 2015, 15:45
Смски работают почти везде )
wladimir1804
26 ноября 2015, 15:45

ок

Весёлый котик
26 ноября 2015, 15:45

А где не работают? :) 

yrchen
26 ноября 2015, 15:45

на украинские номера не хочет отправлять :-(

Е.
26 ноября 2015, 15:45
Поправим.
Завтра начнет.
EldarUA
26 ноября 2015, 15:45

(+1)

Андрей
26 ноября 2015, 15:45
Пробую отвечать с телефона, пишет:
"Неверный ответ сервера"
Андрей
26 ноября 2015, 15:45
Ответ пришел.
СМС пришла быстрее чем письмо.
Geas93mp7531
26 ноября 2015, 15:45

отлично

kashesandr
26 ноября 2015, 15:45

Что же будет через пару лет :)

yrchen
26 ноября 2015, 15:45

электронная почта от Почты России за 1мрд. долл США (и это не шутка :-))

Александр К.
26 ноября 2015, 15:45

теперь можно написать письмо даже тому у кого нет почтового ящика и он сможет тебе ответить :))) проверено работает.

отправляешь с яндекса на любойадрес@любойадрес.любойадрес, указываешь мобильный того, кому хочешь отправить письмо и вуаля. он получл ссылку с мессагой и может тебе ответить :)))

для спаммеров раздолье....

Весёлый котик
26 ноября 2015, 15:45

Отправляемые Яндекс.Почтой письма всегда проверяютсяСпамообороной, как и входящие. Так что не такое уж и раздолье :) 

nickskitev
26 ноября 2015, 15:45

Почему вы в смс не вставляете текст (первые слова) или хотя бы тему письма? Вы планируете это сделать, или специально не вставили?

Весёлый котик
26 ноября 2015, 15:45

Пока что есть возможность отправлять только тот текст, который уже есть. В нём уже много информации, а ссылку открыть достаточно быстро.

nickskitev
26 ноября 2015, 15:45

Спасибо огромное за такую мегафичу!

Вопрос в том, что открыть ссылку может только тот, у кого настроен интернет на телефоне, и тот кто хоть сколько нибудь умеет им пользоваться. 

Было бы очень здорово иметь возможность отправить часть текста (или хотя бы тему) письма в тексте смс.

Спасибо.

Антон С.
26 ноября 2015, 15:45

Не сумел это найти :-( можете скриншот - где это включается и куда вводится телефон моб...?

Весёлый котик
26 ноября 2015, 15:45

Прочитать об этом можно в помощи

mikle0516480
26 ноября 2015, 15:45

Т.е. сохранность содердимого письма гарантируется лишь кривой ссылкой на него?! Я правильно понимаю?

Весёлый котик
26 ноября 2015, 15:45

Сохранность письма гарантируется надёжностью серверов Яндекс.Почты. А сама ссылка на письмо «живёт» всего 2 часа, после чего становится недействительной.

Александр
26 ноября 2015, 15:45

Отличная функция,обязательно попробую.

Артём Спиридонов
26 ноября 2015, 15:45

Классно! Теперь на много проще!(+1)(+1)(+1)(+1)(+1)(+1)(+1)(+1)(+1)(+1)(+1)

Артём Спиридонов
26 ноября 2015, 15:45

Классно! Теперь на много проще!(+1)(+1)(+1)(+1)(+1)(+1)(+1)(+1)(+1)(+1)(+1)

Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 15:45

Спасибо за информацию! Очень удобно!!!;-)

starowoiytov2011
26 ноября 2015, 15:45

B-)(+1)(+1)(+1)Клёва!!!! Супер!!!!

reychar00
26 ноября 2015, 15:45
А есть ли возможность отправлять СМС копию с почтовых программ (TheBat!)? Если нет, то появится ли? Если да, то как настроить?
errozz
26 ноября 2015, 15:45
Письмо в смс хранится не более 2-х часов. Заявлено , что это лишь копия письма, отправляемого на обычный электронный ящик. Однако письмо на обычный ящик не пришло.
В результате - письмо потеряно.
Сервис пока ниже среднего.
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:45
Такого быть не должно, пожалуйста, напишите нам обращение на http://feedback2.yandex.ru/mail/send/outloop/form/ – будем разбираться, почему так произошло.
i387227
26 ноября 2015, 15:45
Тимофей, служба поддержки,
как настроить смс уведомление о входящих письмах?
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:45
Это можно сделать с помощью правил обработки – уточните специальный адрес для Вашего номера у Вашего мобильного оператора и создайте правило уведомлений по инструкции на http://help.yandex.ru/mail/preferences/filters/create-filter.xml#send-notify .
pitdog23
26 ноября 2015, 15:45
непонятно каким образом?
Util5
26 ноября 2015, 15:45
ничего себе
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:45
И правда!
novirk
26 ноября 2015, 15:45
Извиняюсь, если не в тему((( Подскажите, пожалуйста, почему не работает на яндекс-почте сервис по отправке смс получателю письма или он не работает только у меня novirk@ya.ru? К кому можно обратиться?
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:45
Я с радостью Вам помогу! Правильно ли я понимаю Вас, что при отправке письма в поле SMS Вы вводите телефонный номер получателя: письмо доходит, а смс – нет?
ale-xb
26 ноября 2015, 15:45
А можно ли (как?) отправлять СМС из мобильной почты Яндекс а) приложения для Андроид, б) браузера на Андроид-телефоне? Попутно второй аналогичный вопрос об отложенной отправке писем на мобильном Андроид-телефоне: как?
zxlm
26 ноября 2015, 15:45
Как настроить правило: Если адресат совпадает с (...@...), то СМС отправлять всегда. (без ручных СМС настроек)?
oksi.kolesnik
26 ноября 2015, 15:45
"... отправлять копию письма прямо на мобильный телефон...", "Адресату достаточно перейти по уникальной ссылке в SMS...". Автор, наверное, плохо в школе учился и не знает разницу между "получить КОПИЮ письма в виде смс" и "получить голимую ссылку в смс".
nut.dab
26 ноября 2015, 15:45
можно ли отправить sms с почтового ящика яндекс не вводя свой номер телефона (с почты mail.ru его вводить не надо, а яндекс требует; а если я не хочу)
pawlowa-iwa12
26 ноября 2015, 15:45
ещё учусь посылать SMS-ки
slobo-yuliya
26 ноября 2015, 15:45
Очень хочу попробовать.
lena160577
26 ноября 2015, 15:45
Этот сервис уже не работает?
Не вижу в правилах обработки входящей почты действия, типа, Отсылка копии письма в виде SMS...
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:45
Работает. Вы хотите получателю уведомления о письме послать? Если да, то при создании письма нажмите SMS над строкой "Кому" и введите номер адресата. В правилах нельзя настроить уведомления, их поддерживают приложения Яндекс.Почты для Android и iOS.
lena160577
26 ноября 2015, 15:45
Нет, я хотела настроить, чтобы мне на телефон приходило смс-уведомление о важных письмах с определенного адреса.
Спасибо за ответ, Тимофей.
lksj
6 апреля 2016, 15:37
Есть предложение касательно уведомлений.
Sms-уведомления о новых письмах в собственном ящике не предусмотрены.
Настроить текст уведомлений на другой ящик невозможно.
Ну раз так, то сделайте хотя бы уведомления на другой ящик чуть более информативными.

Сейчас уведомление приходит с темой "Новое письмо в Яндекс-почте", видно отправителя и ссылку на письмо. Неплохо было бы видеть кроме отправителя и тему пришедшего письма. А вот формулировку "Новое письмо в Яндекс-почте" можно заменить на что-то более короткое.

Это всё имеет значение, когда уведомление прилетает в виде sms на обычный мобильный телефон (не смартфон). Такие аппараты ещё рановато сбрасывать со счетов.
kovbasa.i
2 июня 2016, 00:40
Хочу получать смс уведомления о пришедших письмах с конкретного адреса, в теле смс тема письма, возможно ли это?
Света Чистякова
2 июня 2016, 16:09
kovbasa.i,
здравствуйте. Смс-уведомление придёт вам только в случае, если отправитель письма включил опцию «Отправка копии письма в SMS» и указал ваш номер.
kovbasa.i
2 июня 2016, 16:43
Света Чистякова,
Так вот именно, мне эта функция не нужна, это я прекрасно знаю. Мне, да и не только мне, выше тоже спрашивали, интересен тот момент: создал правило, пришло письмо от, шли смс с темой письма на номер, что б именно я в своем ящике создавал такие правила... что б не злоупотребляли данным сервисо, можно поставить лимит, к примеру 50 или 100 смс в сутки...
прежде чем отвечать, читайте правильно вопрос, даже это не вопрос был, а предложение-просьба сделать данный сервис. Спасибо
Чишмы
30 августа 2017, 16:27
Света Чистякова,
Привет ты пользуешься с этом услугои смс и каково?.
dregalov.zhenya
10 октября 2016, 21:35
когда поступит платеж скажите пожалуйста
l.gon4arow2017
30 ноября 2016, 13:37
Все хорошо.
l.gon4arow2017
30 ноября 2016, 13:38
Круто
Pavel Svintsov
6 декабря 2016, 19:35
Штука удобная, а есть какой-нибудь API к ней? Чтобы это делать программно?
VladimirMangust
7 января 2017, 15:09
С Рождеством ! С Новым Годом! Удобно и Добротно!!!
Andrew
10 марта 2017, 08:08
Как удалить мой номер из этой рассылки? По работе отправляют письма на мой рабочий ящик (не yandex), с  почты yandex, постоянно приходят смс о письмах. Это реально спам, почтовый ящик не мне принадлежит, а организации.
biblos555@tut.by
20 октября 2017, 18:11
ответ не верный. Вопрос был как получить смс уведомление на тел. при поступлении новых писем на свой почт.адрес ?
info@ipaky360.ru
29 октября 2017, 11:37
А у меня не работает этот сервис. Вообще нет возможности отправить смс. Раньше было,  а теперь пропало. Было очень удобно информировать дополнительно клиентов по их оформленным заявкам. А теперь при отправке в графе "кому" нет активной кнопки "копия в смс"
ExcellentSolution
11 февраля 2018, 08:46
как отключить?
farausmanov
18 июня 2018, 08:52
фара
a.kuznecov@aquatic.net.ru
6 августа 2018, 15:10
Как отключить эту функцию?
germanmoscow
15 ноября 2018, 16:33
a.kuznecov@aquatic.net.ru,
 Тоже ищу как избавиться от этой дряни
rek888
9 сентября 2018, 17:46
после 10 писем СМС-ки перестали отправляться на какой либо номер :(((, какой смысл тогда???
germanmoscow
15 ноября 2018, 16:32
Ужас! Включило по мне умолчанию эту безумную СМС копию. По моему, такая копия никому и ни за чем не нужна. 15 минут не могу найти, где отключить эту дрянь ?  Зачем оно вставляет к адресу эту дурную копию? Кому нужно такое уродство?
Где, оно, наконец, отключается? 
verholazservis
6 декабря 2018, 09:02
что за дибилизм. сделайте удобный интерфейс. не надо мне копий в смс. как отключить это? вместо того что бы отправить простое письмо и продолжить мою обычную работу, я полчаса буду искать как отключить эту функцию. потом ,ни чего не сделав, я не смогу отправить письмо. достали с ненужными нововведениями.  
verholazservis
6 декабря 2018, 09:03
что и произошло. отключаю яндекс почту, попробую гугл почту.

boitsevartem
6 декабря 2018, 23:46
З
velikix.oksana
21 января, 10:07
привет
bandoz11
8 марта, 14:54
Солнышко, С праздником!
ильгар гасымов
14 марта, 23:10
\привет\
Elena Polous
26 апреля, 13:48
себе письмо в ДР
sergei.drozdov.s
8 мая, 13:03
Невозможно отправить СМС с Яндекс-почты, нет ссылки после эл.адреса - копия в смс.
pettromax1
16 мая, 05:49
Опа
g-n.fox
20 июня, 12:23
а как вырубить это г достало 

tgor05
18 июля, 18:39
Как отключить эту возможность?
margkoni
вчера, 19:00
День  7-го ноября - красный день календаря!