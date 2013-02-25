Яндекс.Store открыт

Сегодня у нас хорошая новость для обладателей смартфонов и планшетов на базе Android. Мы открыли Яндекс.Store – магазин приложений с удобным поиском и возможностью оплаты со счета мобильного.



В Яндекс.Store более 50 тысяч приложений – платные и бесплатные, на любой вкус и на все случаи жизни. Вы можете скачать себе, например, Cut The Rope, Foursquare и другие популярные программы. Несмотря на то, что приложений много и будет еще больше, искать их не составит труда – благодаря простой навигации и быстрому поиску, который знает разные языки и поймет вас, даже если вы не помните правильного названия нужной вам программы.



Мы постарались сделать магазин таким, в котором нам самим было бы удобно скачивать приложения. Это касается массы деталей. Например, каждое приложение проверяется антивирусом Касперского – это значит, что вы не заразите свой телефон вредоносным кодом (а это случается даже при установке программ из официальных сторов).



Для оплаты покупок существует два варианта – с помощью банковской карточки (этот вариант подходит для всех) или прямо со счета мобильного, если вы абонент МТС, Билайна или МегаФона.



Установив приложение, вам не нужно будет искать и специально устанавливать для него обновления – они будет загружаться автоматически.



Скачайте Яндекс.Store на этой странице или с помощью QR-кода:







Команда Яндекс.Store