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Яндекс.Store открыт

Сегодня у нас хорошая новость для обладателей смартфонов и планшетов на базе Android. Мы открыли Яндекс.Store  магазин приложений с удобным поиском и возможностью оплаты со счета мобильного.

В Яндекс.Store более 50 тысяч приложений – платные и бесплатные, на любой вкус и на все случаи жизни. Вы можете скачать себе, например, Cut The Rope, Foursquare и другие популярные программы. Несмотря на то, что приложений много и будет еще больше, искать их не составит труда – благодаря простой навигации и быстрому поиску, который знает разные языки и поймет вас, даже если вы не помните правильного названия нужной вам программы.

  
Мы постарались сделать магазин таким, в котором нам самим было бы удобно скачивать приложения. Это касается массы деталей. Например, каждое приложение проверяется антивирусом Касперского – это значит, что вы не заразите свой телефон вредоносным кодом (а это случается даже при установке программ из официальных сторов).

Для оплаты покупок существует два варианта – с помощью банковской карточки (этот вариант подходит для всех) или прямо со счета мобильного, если вы абонент МТС, Билайна или МегаФона.

Установив приложение, вам не нужно будет искать и специально устанавливать для него обновления – они будет загружаться автоматически.

Скачайте Яндекс.Store на этой странице или с помощью QR-кода:



Команда Яндекс.Store

214 комментариев
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timon-ag
26 ноября 2015, 15:44

Ассортимент совсем никак не посмотреть через полноценную ОС?

euvin
26 ноября 2015, 15:44

Поддерживаю. Без веб-интерфейса непривычно, я в гуглоплее в нем ищу и в нем же устанавливаю.

EldarUA
26 ноября 2015, 15:44

немного поможет Блюстэкс

Te*mik
26 ноября 2015, 15:44

Смею предположить, что timon-ag имел в виду не запуск приложений, а только просмотр ассортимента в Яндекс.Сторе

kirkadev
26 ноября 2015, 15:44
timon-ag,
Согласен. Гораздо удобней было найти нужное приложение через веб-интерфейс, а после установить его в девайс. Каким бы ни был огромным экран android-устройства, все равно вмещается мало приложений при поиске по сравнению с дисплеем ПК или ноутбука.
Андрей Чувелёв
26 ноября 2015, 15:44

Больше всего огорчает, что описание программ на английском языке. Какое преимущество получает пользователь Яндекс.Store перед Google Play? 

ved-shamil
26 ноября 2015, 15:44

Оплата через счет телефона, например.

Андрей Чувелёв
26 ноября 2015, 15:44

А что Google Play уже не принимает через SMS платежи? 

ved-shamil
26 ноября 2015, 15:44

А когда он принимал? У меня мегафон

Андрей Чувелёв
26 ноября 2015, 15:44

СМС принимал. 2 года назад точно. Сегодня не в курсе. 

ved-shamil
26 ноября 2015, 15:44

Либо я нуб, либо уже не принимает.

Андрей Чувелёв
26 ноября 2015, 15:44

Проверил. Вы правы. Либо принимал раньше, либо я спутал с каким-нибудь другим магазином, типа Samsung, 

ved-shamil
26 ноября 2015, 15:44

Скорее второе.

lybin
26 ноября 2015, 15:44

Привязка счета билайн видел недавно, в разделе где привязка карты. Да по моему и при оплате есть вариант там: оплатить со счета Билайн телефона.

super.videoservice
26 ноября 2015, 15:44

да, только билайн. и то не у всех нормально привязывается

akvip
26 ноября 2015, 15:44

У мегафона есть виртуальная visa привязанная к счету(комиссия 1,5%), у мтс подозреваю тоже нечто подобное имеется. Я к тому, что и в play оплатить со счета телефона нет проблемы.

ved-shamil
26 ноября 2015, 15:44

Не хочется заморачиваться. Да кстати, магазин довольно сырой. 

James.Devivan
26 ноября 2015, 15:44

А кто-то собирается платить? Не смешите. Какие ещё преимущества?

roan71
26 ноября 2015, 15:44

Какой смысл платить, если всё или ПОЧТИ всё можно получить бесплатно?! На том же 4pda.

lepres
26 ноября 2015, 15:44

я, например, не ворую. Просто не ворую и все. И воров презираю, как в общем-то и нищебродов

roan71
26 ноября 2015, 15:44
А, например, не хочу отдавать заработанные честным трудом деньги за распиаренного кота в мешке. Если софтина меня не устроит, деньги мне никто не вернет.

Что до презрения - дело ваше. Вот только где гарантия, что завтра вас не посадят или не вышврнут как паршивого кота на улицу?! Это - Россия, здесь не зарекаются от тюрьмы и сумы. Что вы или я на свободе - лишь недоработка наших славных "компетентных органов", которую могут исправить в любой момент. Вот как ТОГДА вы запоете про воров и нищебродов  будучи однис из них?!



А пока... Наслаждайтесь своей свободой и презрением пока можете.
lepres
26 ноября 2015, 15:44

"ненужных" приложений за деньги - у вас есть возможность протестировать приложени и вернуть деньги в течение 15 минут в большинстве случае; также большинство софта имеет версию с баннерами; комменты тоже невредно почитать. 

что сумы и тюрьмы - все возможно, вышвыривать меня не откуда, я полгода как не работаю,

если вам не противно осознавать, что вы вор, то вам меня не понять

mrAlex
26 ноября 2015, 15:44

Я прошу прощения, а Windows у Вас тоже лицензия? Или вы вор?

lepres
26 ноября 2015, 15:44

Прощаю, и даже, возможно, обрадую. Нет у меня виндовса. Нигде. 

mrAlex
26 ноября 2015, 15:44
Я понял, вы исключение из правил))).
mybox614
26 ноября 2015, 15:44

Кроме данного "преимущества" больше ничего нет?

mybox709
26 ноября 2015, 15:44

А откуда им взяться. Вообще не понятно для чего сделали данное приложение.

 

mybox614
26 ноября 2015, 15:44

В точку.....

sergets
26 ноября 2015, 15:44
Ну, например, то, что описание программ на английском языке (а не прогнанное через машинный переводчик) :).
minaton
26 ноября 2015, 15:44
Не устанавливается. Сообщение "загрузка завершена appstore-android.apk" и всё.
nonpafos
26 ноября 2015, 15:44

нажми на это сообщение

ivashka.elistratov73
26 ноября 2015, 15:44
nonpafos,
c1n1k
26 ноября 2015, 15:44

А что-то кроме приложений будет?

Hideki
26 ноября 2015, 15:44

Блэк-джэк и комплектующие :)

minaton
26 ноября 2015, 15:44
Догадался как установить.
Установил.
Ну вот, началась путаница. Говорит, что нужно обновить Твиттер. Нажал обновить, загрузил и спрашивает "Приложение, которое вы устанавливаете, заменит другое приложение". Что это значит? Оно заменит тот твиттер, который я установил из гугл сторе, на твиттер из яндекс сторе? А чем они отличаются? Зачем мне такое дублирование?
nonpafos
26 ноября 2015, 15:44

заменит = обновит

minaton
26 ноября 2015, 15:44
когда обновляю через гугл сторе такое не спрашивает
nonpafos
26 ноября 2015, 15:44

специфика

serg.a.romensky
26 ноября 2015, 15:44

заменит=обновит, интересно, а что будет с купленными в гугле приложениями.

grunin.ya
26 ноября 2015, 15:44

А для чего это вообще? Все перечисленные фишки, кроме проверки каспером, есть и в Google Play. Свои продукты продвигать?

Андрей Чувелёв
26 ноября 2015, 15:44

Коммисионные получать! 

tim.mcswell
26 ноября 2015, 15:44

Они, по слухам, собирались делать яндекс-фон на андроиде, отвязанном от сервисов гугла. Видимо, для этого и магазин. Хотя, наверное, это всего лишь слухи.

sadar.li
26 ноября 2015, 15:44
grunin.ya,
для тех кто под санкциями. В Крыму гугл плей офф
megaprofi
26 ноября 2015, 15:44

А зачем он вообще? Приложения в ТОПе те же, что и в Google Play.

timon-ag
26 ноября 2015, 15:44

энгри берз скачать из россии смс 

franchini.mcclure
26 ноября 2015, 15:44

Не работает логин и пароль нет авторизации.:-((+1)(+1)УДАЛЯЮ Яндекс.Store  ЕСТЬ GOOGLE PLAY.

ax-soft
26 ноября 2015, 15:44

А сколько клиентских устройств сейчас есть?

inghost
26 ноября 2015, 15:44

Оплата Яндекс.Деньгами в комплекте?

 

И да, какие преимущества перед гугловским маркетом, кроме "энгри бердз скачать из России смс касперский"?

Daria Zolotukhina
26 ноября 2015, 15:44

Оплата Яндекc.Деньгами появится в ближайшее время. 

roan71
26 ноября 2015, 15:44

У нас в России всё "появится в ближайшее время", как пошло с 1917 г, так всё и "появляется в ближайшее время".:-$

upyrj
26 ноября 2015, 15:44
Вообще-то уже появилась.
roan71
26 ноября 2015, 15:44

Я так рад, так рад! Не в казке сказать, ни пером описать КАК я рад! Все слова блекнут на фоне моей радости! Вот, оказывается, что я, а вместе со мной ВСЯ прогрессивная общественность и люди доброй воли со всей планеты ТАК ждали!;-)

graff25
26 ноября 2015, 15:44

Перечитал 3 раза - всёравно не понял зачем это мне.

yarik2720
26 ноября 2015, 15:44

Не могу обновить приложение в консоли разработчика. При загрузке новой сборки пишет "Произошла неизвестная ошибка". Так же в настройках профиля не может принять данные по платежной информации - не может найти банк по SWIFT

Daria Zolotukhina
26 ноября 2015, 15:44

Попробуйте еще раз обновить приложение. Если проблема вновь возникнет, пришлите нам в службу поддержки свой логин и мы проверим, в чем проблема при загрузке сборки. Возможно, неправильный SWIFT? :) Такой проблемы не должно возникать.

yarik2720
26 ноября 2015, 15:44

SWIFT промсвязьбанка, предоставленый самим банком.

Приложение по прежнему не обновляется

yarik2720
26 ноября 2015, 15:44

обратился в службу поддержки неделю назад, никакого ответа не получил и до сих пор приложение не могу обновить

Владимир
26 ноября 2015, 15:44

Круто!

А как удалить стандартный маркет?

Да и вообще, как удалить стандартные гугловый карты, гтолк,... и т.п.?

Сивухин Василий
26 ноября 2015, 15:44

Только если имеешь Root-права. Но если до окончания гарантии на устройство их заиметь, то гарантия тю-тю.

 

Владимир
26 ноября 2015, 15:44

допустим.

У меня acer e310 и acer a500

оба рутованные
как их почистить от мусора с минимумом телодвижений?

 

graff25
26 ноября 2015, 15:44

Держите : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.SystemCleanup.Inteks.org

graff25
26 ноября 2015, 15:44

только удалив гталк - будут проблемы с маркетом. Хотя там в проге всё описано, что нельзя удалять, чтоб небыло проблем.

Владимир
26 ноября 2015, 15:44

Ну так я ж планирую яндексовым пользоваться - так что ни чего страшного.

Спасибо.

 

graff25
26 ноября 2015, 15:44

50 000 < 500 000 если чё. Это не зеркало ;-)

Владимир
26 ноября 2015, 15:44

Я заметил.

Вроде всё что надо у яндекса имеется.

А мусора поменьше.

Нормально =)

спасибо.

graff25
26 ноября 2015, 15:44

Всётаки будьте осторожней. гтолк то я для примера. А например многие плееры используют встроенный плеер андроида поверх. И удалив его... Ну и так далее. Можно убить жпс или радио удалив чтото не то.

badeev.roman
26 ноября 2015, 15:44

Нафиг такие плееры-дегенераты, можно ведь Player Pro поставить или PowerAMP

Владимир
26 ноября 2015, 15:44

благодарю

Сивухин Василий
26 ноября 2015, 15:44

Вот здесь можно много полезного найти

graff25
26 ноября 2015, 15:44

Не у всех вендоров.

Сивухин Василий
26 ноября 2015, 15:44

Очередная фигня, наподобие самсунгвоского магазина, который на фиг не нужен и не удалить его пока гарантия на аппарат не закончится, чтобы рут сделать. Так в самсунговском магазине хоть есть веб-версия. А здесь кота в мешке подсовывают. Сколько весит приложение и др. Вообщем все покрыто мраком.

 

 

fridondanelyan
26 ноября 2015, 15:44

А какой процент забирает яндекс у девелопера?

EldarUA
26 ноября 2015, 15:44

:-@ 

8.2. Размер Агентского вознаграждения. Яндекс получает за свои услуги, оказываемые по настоящему Соглашению, Агентское вознаграждение в размере 30% (тридцати процентов) от Чистой выручки. Сумма такого Агентского вознаграждения время от времени может подлежать пересмотру.
roan71
26 ноября 2015, 15:44

А хе-хе им не хо-хо с ТАКОГО отката?!:-@

Hideki
26 ноября 2015, 15:44

На странице http://store.yandex.ru/ невозможно ввести номер телефона. В третье поле позволяет ввести не более 2 цифр. Браузер FireFox 19

Hideki
26 ноября 2015, 15:44

В яндекс-браузере та же картина

Артем
26 ноября 2015, 15:44

Даже в своем продукте проверить работоспособность не могут :-(

lopatoid
26 ноября 2015, 15:44

Планируется ли In-app Billing? Когда?

wladimir1804
26 ноября 2015, 15:44

ну вот терь и яндекс на модной волне

giner-m
26 ноября 2015, 15:44

1. Планируется ли web-доступ к Яндекс.Store?

2. Будет ли возможность фильтровать/искать по лицензии на ПО (например, GPL)?

konovalov.alv
26 ноября 2015, 15:44

Пытаюсь установить Яндекс.Store на свой LG GT540 (Android 2.1). Получаю сообщение "При синтаксическом анализе пакета возникла неполадка". Видимо, это приложение не хочет идти на таком старом андроиде. Печально :(

Артем
26 ноября 2015, 15:44

Дак обновись, не официальные прошивки всех версий с 2.3 до 4.0.4 есть. (http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=217933)

konovalov.alv
26 ноября 2015, 15:44

Ради одного этого приложения обновляться на какую-то кустарную прошивку - это не вариант.

 

Конкере
26 ноября 2015, 15:44

Какой функционал реализован на основе доступа к получению смс?

Юрий
26 ноября 2015, 15:44

Очень обидно что необходимо иметь учетную запись Яндекса для работы с магазином.

Артем
26 ноября 2015, 15:44

а как по другому ты привяжешь к себе купленные приложения?

euvin
26 ноября 2015, 15:44

В общем, выглядит красиво, проверяемость Касперским — хорошо, но места на телефоне у меня и так мало и сообщения «приложение заменит» немного смущают. Проверить что будет если «заменить» не получается — места нет :-)

Удачи Яндексу, эко айпиоу на нем сказалось. Хотелось бы чтобы он сделал реально конкурентные продукты, пусть и на основе гугловских. 

Odd Twelve
26 ноября 2015, 15:44

Cделайте возможность переключить язык интерфейса независимо от того, на каком языке система.

afiki
26 ноября 2015, 15:44

и когда уже можно будет пощупать? в консоли разработчика неизвестная ошибка, в самом приложении маркета нет соединения (android 2.3.6).

hanziz
26 ноября 2015, 15:44

Эй разработчики, ЗАЧЕМ ВЫКЛАДЫВАТЬ НЕ РАБОЧИЕ ПРИЛОЖЕНИЕ!!!!!!ПОЗОР ЯНДЕКСУ!!!!!

Установил на СГС2, пишет, что нет подключения к сети, хотя вайфай прием на 100% и другие программы замечательно видят Интернет. Такие же отзывы и на форуме 4пда, у всех сеть не видет. 

andre.kosimov
9 декабря 2018, 17:23
Текст взят с 4PDA

?MaxNaumov 29.07.2017 14:59Да все дело не в компе, там проблема заключается в том что уже не работают сервера доступа для вшего телефона,как на всех остальный телефонах, которые уже считаются старыми или устаревшими. Так поступают по сути многие компании,которые не хотят тратитыса на поддержку старых устройств, "допиливать" под них свои серваки,да и вообще тратится на лишнюю электроэнергию. Кроме шуток, истройства старые просто игнорятся, как это часто еще бывает на старых мобильный платформах и старых операционных системах,так что выход только двух вариантов-забить на все или купить новую "трубу"Если выше написанное правда то в |√€π¥π°¢π¥€^¥¥^•π¥•5№5$36$45№6&№5₽&6 шли б вы💩💩💩💩💩💩
Денис Сабуров
26 ноября 2015, 15:44

Galaxy Ace, Ace 2 - после установки и запуска Store - черный экран, с верхней менюшкой от Яндекс. Также доступны настройки, но ничего не отображает. При переходе в Мои приложения - пишет нет подключения. Что через wi-fi, так и через мобильную связь. Интернет есть - в гугл store заходит. браузер работает. В чем может быть проблема?

andre.kosimov
9 декабря 2018, 17:22
Денис Сабуров,

     Текст взят с 4pda
        ?MaxNaumov 29.07.2017 14:59Да все дело не в компе, там проблема заключается в том что уже не работают сервера доступа для вшего телефона,как на всех остальный телефонах, которые уже считаются старыми или устаревшими. Так поступают по сути многие компании,которые не хотят тратитыса на поддержку старых устройств, "допиливать" под них свои серваки,да и вообще тратится на лишнюю электроэнергию. Кроме шуток, истройства старые просто игнорятся, как это часто еще бывает на старых мобильный платформах и старых операционных системах,так что выход только двух вариантов-забить на все или купить новую "трубу"Если выше написанное правда то в |√€π¥π°¢π¥€^¥¥^•π¥•5№5$36$45№6&№5₽&6 шли б вы💩💩💩💩💩💩
comp.serwis
26 ноября 2015, 15:44

:-$Не ожидал от яндекса, что он так обкакется(это мягко сказано), кто то из разрабодчиков получит люлей, на Samsung Galaxy SIII не работает, НЕТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ, прочитал не нескольких форумах, у всех такая петрушка с подключением. ПОЗОР, ПОЗОР, ПОЗОР!!!!!!!!:-$

roan71
26 ноября 2015, 15:44

Ну уж если на третей галактике не работают, то все остальные могут отойти в сторонку и покурить. Не стоит и ж\\\у рвать!:-$

Marat S
26 ноября 2015, 15:44

Мне не нужно автоматическое обновление!

Сделайте его отключаемым, я сам решаю, что грузить, а что нет.

 

 

Geas93mp7531
26 ноября 2015, 15:44

Есть!!! Давно ждал этого!!!

saasaa
26 ноября 2015, 15:44

Поздравляю команду Яндекса с удачным запуском сервиса! Гугл гуглом, но мне приятнее пользоваться отечественной разработкой, пусть хоть какой то процент от моих денег в виде налогов капает не на американские бомбы а остаётся в России.

И есть замечание. На устройстве с высокой плотностью пикселей текст описания программ слишком мелкий, не каждый прочитает.

Троянов Николай
26 ноября 2015, 15:44

Мне нравится такая тенденция Яндекса, но пару минусов для себя определил:

- это размер 40 мб против 12 Google play + 8 Google элементы;

- не все установленые приложения определяет и пишет, что его можно установить

 

 

было супер уменьшить размер или перенести на флешку 

 

 

 

 

Михаил
26 ноября 2015, 15:44

Отлично, очень красивая, а главное удобная навигация.

Сношу нафиг ГуглаМагаз.

semtiko
26 ноября 2015, 15:44

Производительность приложения оставляет желать (самого) лучшего, даже на топовых устройствах при стабильном WiFi подключении. Видимо у разработчиков не осталось времени на тестирование, по крайней мере не на двух-трёх устройствах. Консоль разработчика больше похожа на самопальную CMS ребят из раздела "Начинающие" какого ни будь серча. Статистику (даже просто счестики) - отключили за неуплату. Приложения, которые сейчас в сторе - выкачанные из gplay краулером без разбора. Большая часть из них - багованный шлак, еще и некоторые категории зачем-то исключены. Ну, яндекс не мог не подсуетиться, только хоть сделали бы это по человечески, а-то всякие андроидпиты не сильно от вас отличаются. И еще - при регистрации разработчика мне пишут, что "Такое имя уже занято", а имя это - зарегистрировано мною официально и я имею право судиться с любым, кто будет его использовать, но почему я не могу просмотреть ни список приложений того, кто использует это имя ни связаться с ним, вообще ничего. Просто "занято". Пока что закинул примитивное приложение для "тестов", но видимо яндекс.стор не скоро станет приличным.

ynx
26 ноября 2015, 15:44

Отличный маркет. Теперь вирус можно установить прямо из него! :)

Саппорт же какой-то виртуальный - не ответа, не привета.

 

Так что если кого-то не устраивает Play маркет, пользуйтесь Samsung Apps - целее будете. ;)

vvzakharov
26 ноября 2015, 15:44

"Установив приложение, вам не нужно будет искать" - неграмотно, поправьте, пожалуйста, на "После того как вы установите приложение, вам ..."

roan71
26 ноября 2015, 15:44

Переводили ворованным Промтом без доп словарей.:-D

sergej.korenets
26 ноября 2015, 15:44

Ожидается ли появления Firefox ?

 

badeev.roman
26 ноября 2015, 15:44

Интересно, успеете ли вы до конца тринадцатого года выпустить свою сборку андроида?

roan71
26 ноября 2015, 15:44

Ох, с ТАКИМИ косяками лучше бы не надо. Кто будет тф к жизни возвращать ПОСЛЕ ЭТОГО, извиняюсь, недоандроида?!:-@

vanya.lipkin
26 ноября 2015, 15:44

На Яндекс.Стор появились неофициальные разработчики. Они бессовесно выкладывают варезные версии, собственные переводы и платные версии бесплатно. А официальные разработчики потом не могут выкладывать свои приложения. А некоторые так охренели (уж простите за такое слово), что зарабатывают на чужих приложениях.
Примеры: Block Story (мне писал оф. разработчик, что на его приложении кто-то другой зарабатывает), Minecraft (выложили полную версию с русским неофициальным переводом бесплатно. Почта в описании приложения недействительна)
Ну а сам Яндекс.Стор -- хороший сервис. Скорость загрузки выше, чем у гуглоплея. Порадовала покупка со счета мобильного телефона.

andre.kosimov
9 декабря 2018, 17:17
vanya.lipkin,


           Может это тебя переубедит
?MaxNaumov 29.07.2017 14:59Да все дело не в компе, там проблема заключается в том что уже не работают сервера доступа для вшего телефона,как на всех остальный телефонах, которые уже считаются старыми или устаревшими. Так поступают по сути многие компании,которые не хотят тратитыса на поддержку старых устройств, "допиливать" под них свои серваки,да и вообще тратится на лишнюю электроэнергию. Кроме шуток, истройства старые просто игнорятся, как это часто еще бывает на старых мобильный платформах и старых операционных системах,так что выход только двух вариантов-забить на все или купить новую "трубу"Если выше написанное правда то в |√€π¥π°¢π¥€^¥¥^•π¥•5№5$36$45№6&№5₽&6 шли б вы💩💩💩💩💩💩 
Антон С.
26 ноября 2015, 15:44

Файл установки скачивается, но при запуске установки - пишет:
"Синтаксическая ошибка, При синтаксическом анализе пакета возникла неполадка."

И ничего не устанавливается.

Девайс: Samsung Galaxy Tab (GT-P1000), Android 2.2 (версия прошивки P1000XXJMA)

Что с этим делать? как установить Я.Store?

yarik2720
26 ноября 2015, 15:44

поддерживаемые версии Android 2.3 и выше

Vadim-BOX
26 ноября 2015, 15:44

Вот только не могу понять - зачем этому приложению в разрешениях - запись аудио? Зачем приложению записывать аудио с моего телефона?

roan71
26 ноября 2015, 15:44

Шпионить за тобой и записи твоих разговоров сбрасывть в компетентные органы. А потом, в 4 утра за тобой придут и влепят 10 лет без права пепреписки.

upyrj
26 ноября 2015, 15:44
Для голосового поиска.
Vadim-BOX
26 ноября 2015, 15:44

Да и зачем мое местоположение определять? Я не технический специалист, могу многого не знать, но ...зачем?

roan71
26 ноября 2015, 15:44

Ну должны ж наши славные органы знать где враг народа затаился, в какую нору забился, спасаясь от справедливого и неотвратимого возмездия карающей десницы народного гнева!B-)

Kir Shtoltz
26 ноября 2015, 15:44

Не устанавливается. "При анализе пакета возникла проблема". Прилежения сторонних разработчиков разрешены.

Lazy Badger
26 ноября 2015, 15:44

"Только бледнолицый брат наступает три раза на одни и те же грабли" (с) анек.

Яндекс можно поздравить с тем, что делает все анекдотически?!

James.Devivan
26 ноября 2015, 15:44

Зачем он открыт?

Чем плох Google Play?

Или это типа, чтобы люди не переставили пользоваться Яндексом? (до того, как купил планшет на Андроиде, даже учетки в Гугле не имел)

В любом случае, я буду пользоваться Плейем, чтобы все было в одном месте.

Raven-D
26 ноября 2015, 15:44

КАК посмотреть  наличие товара   черз  винду . Зачем мне ставить  не понять что  ,  ради того, что бы посмотреть ассортимент... (-1)

Romantsov3
26 ноября 2015, 15:44

Через Андроид маркет устанавливаю нужные проги, через приложения Оперы тоже............и всё впорядке, Яндекс.Store же скачивается и дальше идёт ошибка. Так что сырой магазин. С новостями торопитесь, но в общем либо идеи хорошие, но сырые, либо как с файлами и сайтами - неприятные. Как говорится "начали за здравие, но взяли курс на упокой" Обидно, до всех этих последних нововведений я была высокого мнения о Яндексе, теперь вы полностью начали оправдывать своё второе - неофициальное название..........(раньше я даже не понимала, с чего бы это Яндекс так величают, но видимо кто это придумал, как в воду глядел)

krytizkiu
6 декабря 2018, 00:36
Romantsov3,
ТТакаяже и стория подтверждаю
dmitriy-skorik
26 ноября 2015, 15:44

Подскажите, как передать аккаунт разработчика пишем в службу поддержки ноль эмоций. (-1)
Я зарегистрировал аккаунт и теперь нам его нужно прикрепить или делегировать к корпоративному аккаунту а у вас такой возможности нет. Как быть? 

mrAlex
26 ноября 2015, 15:44

Есть некоторы программы которые трудно (относительно) бесплатно скачать с установочным файлом, вот тогда я понадобится эта программа.

vlad.nd
26 ноября 2015, 15:44
Для чего нужен публичный ключ и где его применять?
Не плохо было бы видеть, в панели управления приложениями, социальные закладки и кнопку "Поделиться" прямыми ссылками на приложения.
mingazov.mingazov-ruslan91
26 ноября 2015, 15:44
Подскажите пожалуйста а в Ташкенте работает??? Потому что у меня выдает ошибку при запуске! Помогите как исправить?
Nikitai10
26 ноября 2015, 15:44
Subway Surfers  нету я удалил ваш магазин и установил другой магазин
Дмитрий Романов
26 ноября 2015, 15:44
Добрый день.
Вы говорите Store - что это конкурент https://play.google.com/ - и приводите кучу выгод.
да, признаю, что антивирусная проверка - это отлично.
Меня интересует другой момент - момент интерфейса.
Когда я захожу из десктоп браузера по адресу https://play.google.com/ - то перед мной те же возможности, что и в случае посещения google play с помощью телефона, так же, при посещении через комп.браузер я могу загрузить приложение на подключенный телефон - вот сейчас, я подключил телефон к компьютеру по USB, чтобы зарядить - зашел на play google - и могу загрузить приложение на телефон.
в случае с яндекс сторе - только хардкор - то есть необходимо зайти в телефоне в приложение и там искать, а потом закачивать приложения...
mondo.media
26 ноября 2015, 15:44
У меня встроенный яндекс стор. Скачал гугл плей а стор не могу удалить что делать?
lu.golovina-26region
26 ноября 2015, 15:44
mondo.media,
а где вы скачали гугл плей?Купили сыну телефон,там яндекс стор.вот хочу сменить на гугл плей
Darya_fox
26 ноября 2015, 15:44
Что делать если пк все время выдает: в приложении "Яндекс.Store"произошла ошибка, и можно лишь нажать ок?
slev-777
26 ноября 2015, 15:44
в Яндексе нет metatrader 4. Когда появиться и появиться ли вообще?
qwerty
26 ноября 2015, 15:44
яндекс сторе не работает - пишет нет доступа - если и заходит то не качает игры - уже с 2 разных мест пробовал на разных планшетах
linux-cool
26 ноября 2015, 15:44
Пользуюсь play market, несколько приложений  покупал. При использовании yandex store и Яндекс Кит придется снова покупать?
stalkerserdar
26 ноября 2015, 15:44
Чтобы не говорили другие пользователи , но мне очень понравился Яндекс. Store.  Работает прекрасно, приложения без вирусов , мгновенно загружаются.  Разработчикам большое спасибо. Желаю вам удачи в ваших делах.  Уже вообще не пользуюсь Play Market.
lu.golovina-26region
26 ноября 2015, 15:44
При загрузке игр пишет "ошибка загрузки".Может кто подскажет, в чем может быть проблема?
lsanya.la
26 ноября 2015, 15:44
немогу получить к базе данных  в яндекс stor что делать
ustimenko.vikusa2003
26 ноября 2015, 15:44
Не заходит в ядекс стор
o.guitar
26 ноября 2015, 15:44
Почему не могу зайти в яндекс стор?
ya.shishi
26 ноября 2015, 15:44
после обновления приложений продолжает гореть цифра 1 , что для меня означает что я что то не сделал но в просматриваемых приложениях нет отображения слова ОБНОВИТЬ . что не так , подскажите пожалуйста =)
Ксения
26 ноября 2015, 15:44
Вот не понимаю, скачала в формате .apk, установила. Установка прошла успешно, но в конце кнопка "Открыть" не была активной, в меню и на рабочем столе телефона иконка с Я.Store не появилась.
А антивирус, кстати, программу видит, сканирует и пишет, что ошибок нет.
avz.m
26 ноября 2015, 15:44
интересно под планшет в горизонтальной ориентации 2048х1536 будет написано приложение от яндекса. Везде пишут про телефоны и негде нет о планшеташ с горизонталью и автомаштабированием ?
hackersaheadddd
26 ноября 2015, 15:44
самое хреновое приложение, удалил сразу после 5 минут пользования.
bublick.bub
26 ноября 2015, 15:44
Вот где привычный мне хром на яндекс сторе? меня не устраивает яндекс браузер.Я хочу хром, а его нет. Яндекс, Зачем из бюджетных телефонов которые и так не радуют, делать их полными инвалидами без ног и без рук с ДЦП!!! Я.стор в сравнение с Play маркетом просто мёртвый кот в мешке!! Зачем изобретать велосипед который с квадратными колёсами, и навязывать эти колёса другим людям! Яндекс, я тебя полюбил за директ, за твою я.музыку и возненавидел за твой я.стор который установлен как стандартный на бюджетном explay vega!
magamaliev2016
26 ноября 2015, 15:44
Почему пишет произошла ошибка  когда пытаюсь скачать приложение
mike215mihail
26 ноября 2015, 15:44
Я оценил программу и написал отзыв. Почему мой отзыв не в верху как на гугл.сторе?
mike215mihail
26 ноября 2015, 15:44
Как сюда прикрепить скрины ваших косяков? Что бы не объяснять с пеной у рта??? Напишите мне в почту я пришлю скрины
ed.vas
26 ноября 2015, 15:44
Всей душой за яндекс, но почему на сторе всё так глючно долго, интерфейс не людской какой то, скопируйте просто плэймаркет, с небольшими изменениями, ну честно душа не лежит
w555mama
26 ноября 2015, 15:44
Открываю яндекс store,а там пишут ,произошла ошибка
nsk054-nsv
26 ноября 2015, 15:44
Доброго времени суток! Добавьте, плиз, в свой сторе best fiends. Очень даже прикольная игруха, затягивает на раз!
Карина
26 ноября 2015, 15:44
А у меня при загрузке yandex.store пишет cannot access database, почему так пишет и что с этим делать, помогите, пожалуйста, вообще нереально ничего загрузить
sadar.li
26 ноября 2015, 15:44
Как посмотреть свои установленные приложения? Когда были обновления я их видел. Сейчас не вижу куда ткнуть чтобы открыть(((
shalburova.tzagana
26 ноября 2015, 15:44
Почему нет обновлений на Яндекс Store?
Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 15:44
Почему приложения не обновлены до последней версии?
Сергей Владимирович Справедливый
26 ноября 2015, 15:44
Не доступно обновление на моей маркете приложение мтс тв работает бесплатно а в стоит требует оплаты когда будет обновление
arhexe
26 ноября 2015, 15:44
Мне приложение не понравилось, безответственно и не профессиональный подход. Приложение не отвечает желаниям пользователя. К сожалению все минусы самого приложения списывают на аппарат.
iboff2013
26 ноября 2015, 15:44
как обратиться в  службу поддержки Яндекс стора?
rusy233.ms
26 ноября 2015, 15:44
когда появиться веб инфейс стора?
nina.bozhenkova
2 декабря 2015, 20:59
На андроид устройстве пишет "Сервер недоступен" Ни сброс устройства к заводским настройкам, ни сброс персональных данных - НЕ ПОМОГАЕТ. НЕ РАБОТАЕТ! ну и что делать? Завтра пойду сдавать устройство с испорченной вами ОС назад.
garantuln
10 декабря 2015, 09:07
При перепрошивке телефона установился магазин, хотя я его об этом не просил, и мне он совсем не нужен. Жрет ресурсы телефона напропалую. При принудительной остановке снова упорно загружается. Для удаления нужны права рут. Крайне назойливое приложение.
detalki2014
8 февраля 2016, 09:21
Почему не скачивается сам Ястор??? тел. Леново.
Света Чистякова
8 февраля 2016, 13:31
detalki2014,
здравствуйте. А расскажите, пожалуйста подробней: откуда скачиваете, что именно происходит?
poliachka7
11 февраля 2016, 20:13
Нет подключения. Колечко крутиться, а окно не высветляется. Ничего не понимаю. Первый раз такое произошло.
Dilya Sadykova
21 февраля 2016, 15:24
Добрый день я разместила свое приложение у вас в Яндекс.Store, когда оно отобразиться в поиске? или почему я не могу найти его через поиск когда ввожу полное название?
Алёна Змеева
23 февраля 2016, 17:58
Почему сейчас Яндекс стор выявляет ошибку
lebedevd9
11 марта 2016, 09:42
Купил игру, списали с яндекс денег 29 рублей, однако саму игру не дали, в чем проблема? Куда можно обратиться?
Света Чистякова
11 марта 2016, 19:18
lebedevd9,
здравствуйте. Пришлите, пожалуйста, подробное описание ситуации на адрес support@store.yandex.ru. Укажите, какую игру вы покупали, когда, с какого аккаунта, какое у вас устройство, что именно пошло не так. Спасибо!
KUKSHUMSKIJ
2 апреля 2016, 13:18
Света Чистякова,
сегодня, 13:17
Что случилось с Yandex Store после последнего обновления пропал пункт "рекомендуемые".В пункте приложения по категориям список приложений начинается с приложений пустышек,много не доделанных приложений.Раньше список формировался по самым скачиваемым а теперь даже инстаграм через поиск не показывается,почему?
Дайте прямую ссылку на яндекс стор пожалуйста.
И если это ошибка яндекса то исправьте быстрее.
KUKSHUMSKIJ
2 апреля 2016, 13:17
Что случилось с Yandex Store после последнего обновления пропал пункт "рекомендуемые".В пункте приложения по категориям список приложений начинается с приложений пустышек,много не доделанных приложений.Раньше список формировался по самым скачиваемым а теперь даже инстаграм через поиск не показывается,почему?
Дайте прямую ссылку на яндекс стор пожалуйста.
И если это ошибка яндекса то исправьте быстрее.
Константин
27 мая 2016, 00:22
KUKSHUMSKIJ,
Забивают на нас разрабы. Им наплевать что в приложении анархия.
Иван Вохмин
4 апреля 2016, 18:33
Очень жаль, что это ненужное приложение, засоряющее смартфон, теперь идёт в комплекте поставки и его невозможно удалить, только отключить.
Считаю его навязанной услугой.
igo17762224
5 апреля 2016, 12:19
Ерунда, обнавления на игры ждешь неделями, когда на гугл все уже давно обнавились
annihilation-x
7 апреля 2016, 00:43
Поиск в яндекс сторе работает через одно место. При введении запроса Instagram он находит всё, что угодно - от накрутки лайков до прочей мишуры, кроме самой этой программы.
KUKSHUMSKIJ
9 апреля 2016, 00:16
Тоже такая же проблема,жаль нельзя откатится на старую версию.
Там хоть пункт рекомендуемые было.
KUKSHUMSKIJ
9 апреля 2016, 00:18
По ходу заброссили этот сервис яндексовцы. Типо "ай и так сойдет".
midas666
11 апреля 2016, 19:14
Сервис отвратительный. Я, как разработчик, даже не могу посмотреть состояние своего счета. На все вопросы служба поддержки отвечает тотальным игнором. Веб-интерфейса как не было, так и нет.
yanvest121986
1 мая 2016, 20:00
Как мне запустить яндек если он постояно пишет сервис времено не доступен
Константин
27 мая 2016, 00:16
Вообще не понимаю это приложение. Главное прграмму которую я хотел установить показывает на главной странице, и оценку оной можно поставить. А как и где установить то!? В поиске название вбивал, ее там и близко нет...
Константин
27 мая 2016, 00:18
Константин,
Кто нибудь из разработчиков может что-то сказать?

олья олькина
1 июня 2016, 18:07
Даже двойку не поставить за такое редкостное *****
Удалённый пользователь
30 июля 2016, 14:06
Уважаемые разработчики есть такая проблема скачал и установил yandex store, а работать он не хочет - пишет нет интернет соединения хотя интернет есть. Надеюсь вы решите эту проблему т. к. хочу полностью отказаться от google Play маркет.
Anutkaa6666
31 июля 2016, 00:32
Доброго времени суток! Не могу войти в яндекс стор с телефона, пишет нет ответа от сервера((((Что делать подскажите?
borodindmitry
26 октября 2016, 07:20
при включении Яндекс сторе родные приложения заменяются другими приложениями чужими как защитить Яндекс сторе 
o.ilyinykh2015
24 июля 2017, 08:55
Хорошо спасибо
bkb2000
10 августа 2017, 22:18
Почему мне пишут что нет подклучения к серверу.
Schelikal
19 августа 2017, 20:03
Добрый день, 
что делать если страница http://store.yandex.ru пишет следующее сообщение:


Не удается получить доступ к сайту
Не удается найти DNS-адрес сервера store.yandex.ru.
DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN
Nik641
23 октября 2017, 11:23
что-то я не могу авторизоваться!
5 раз ввел пароль а он пишет введи еще раз!
в чем прикол?
olegkardan2
2 декабря 2017, 20:30
Сегодня 02.12.2017 магазин не подключается к интернету. Проверил на трех устройствах. Пишет - нет подключения.
vadbutov
3 декабря 2017, 05:12
olegkardan2,
у меня та же проблема...
krytizkiu
6 декабря 2018, 00:43
olegkardan2,
Та же прблема
Толстунов Олег
3 декабря 2017, 14:55
Третий день пишет: нет подключения.
v.v.khomenkov
3 декабря 2017, 22:32
Толстунов Олег,

Та же самая история
syuyurpalov
3 декабря 2017, 17:52
Не грузится приложение яндекс сторе
syuyurpalov
4 декабря 2017, 06:38
Скачал новую версию  Янндекс. Сторе. Значок с ярлыком красным.. пытаюсь открыть - просто виснет, крутится в режиме поиска и не может подключиться. 
Differ1
27 декабря 2017, 08:57
Не загружается яндекс сторе, долго крутится загрузка, потом пишет нет подключения

Straz1001
2 февраля 2018, 20:01
Не загружается! Пишет что сайт не безопасен, мол выкрадет номера карточек.
Хакеры поработали?
Алла Альховик
4 марта 2018, 22:26
У меня и на планшете и смартфоне Яндекс стори пишет нет пдключения к серверу.Что делать?
Eduard Bogveradze
15 марта 2018, 11:40
Пишет. Сервис не доступен(Повторить)
ikonobel
22 марта 2018, 15:26
нет подключения! Яндекс прекратил поддержку проекта Яндекс.Store???
Иван Конобелкин
22 марта 2018, 15:32
Приложение не работает... Однако поддержка отсутствует.Уважаемая поддержка зачем игнорировать пользователей?  дайте комментарий или закройте страницу с проектом...Молчать не прилично.
popkov056
26 марта 2018, 20:16
Уже больше 2 недель «сервер недоступен». Что только не делала с планшетом, сброс к завоским настройкам не помог
shatlykova
3 апреля 2018, 16:41
Господа разработчики, ваше поведение по крайней мере не прилично. Аудитория вас так хорошо поддержала, народ купил ваши планшеты с предустановленным ЯндексСтор и вот такой кидок с вашей стороны. Уже более 6 месяцев магазин не функционирует и от вас никаких комментариев и попыток помочь. Проясните ситуацию, сделайте все чтобы помочь вашим пользователям перейти на другую ОС и все, спасибо за внимание. Импортозамещение в вашем исполнении задохнулось на старте, ну так хоть похороните его с почестями.
Николай
3 августа 2018, 14:11
Будет ли какое то движение с проектом? Есть устройство с яндекс стором. Не хочется получить тыкву((
bashkov.family
8 сентября 2018, 09:26
При использовании, постоянно появляется ошибки. Что делать?
sockolowa.miss2014
10 сентября 2018, 22:28
И как скачать?
alexboiko25051977
14 сентября 2018, 01:10
Не работает Яндекс стор. В чём дело?
ipo17.1-525
20 октября 2018, 23:06
Уважаемые разработчики,  нас очень разочаровало ваше отношение к пользователям... мы всегда уважали Яндекс за удобство и простоту, даже приобрели планшеты с Яндекс Стором и ничего не работает....жаль...придется теперь их выкинуть((( 
Обновлено 20 октября 2018, 23:08
krytizkiu
6 декабря 2018, 00:28
УУстановился но при запуске и выходе в интернет обрубается нет связи с интернетом при этом браузер яндекса и тд работпет
makeev.bagdan
8 декабря 2018, 14:38
Доброго времени суток. Перестал работать Яндекс стор - пишет нет подключения ( интернет есть , остальные приложения работают нормально . ) Подскажите что делать ?
andre.kosimov
9 декабря 2018, 17:08
такой есть вопросец почему говорит что нет подключения когда оно есть я ведь и скачал и установил отзыв этот оставил через одну и туже Wi-Fi сеть для справки гугл плэйю Wi-Fiя достаточно для того чтобы грузить несколько гигов 😌?MaxNaumov 29.07.2017 14:59Да все дело не в компе, там проблема заключается в том что уже не работают сервера доступа для вшего телефона,как на всех остальный телефонах, которые уже считаются старыми или устаревшими. Так поступают по сути многие компании,которые не хотят тратитыса на поддержку старых устройств, "допиливать" под них свои серваки,да и вообще тратится на лишнюю электроэнергию. Кроме шуток, истройства старые просто игнорятся, как это часто еще бывает на старых мобильный платформах и старых операционных системах,так что выход только двух вариантов-забить на все или купить новую "трубу"Если выше написанное правда то в |√€π¥π°¢π¥€^¥¥^•π¥•5№5$36$45№6&№5₽&6 шли б вы💩💩💩💩💩💩
Йежи Туманный
12 декабря 2018, 12:51
Магазин Яндекс сторе благополучно помер?
Dulat7398
23 марта, 15:12
Скачал приложение на яндекс стор ...приложение оказался вирусом...удалил с помощью программой антивируса. Не советую скачать приложении с помощью яндекс стор ... лучше Гугл плэй маркет.
a444bb72
17 мая, 20:51
Как его запустить то? Третий год пытаюсь, на разных смартфонах. 
mr.magnum50
вчера, 11:51
Товарищи из Яндекса, вы совсем забили на свой магазин?
Даже ваш софт такой старый что например яндекс.такси уже не работает. 
Если проект вам не нужен, закройте его 