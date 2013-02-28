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Яндекс.Почта: по вашим просьбам

Знаете ли вы, что Яндекс.Почта обновляется два раза в неделю? Дату последнего изменения можно увидеть в нижнем левом углу вашего почтового ящика.

Обновление Яндекс.Почты называется релизом. За то, что войдет в релиз, отвечает или один из менеджеров, или ответственный разработчик.

Релизы бывают разные. Какие-то состоят только из исправлений ошибок, которые влияли на качество или время работы сервиса. Какие-то содержат в себе нововведения — например, Весеннюю тему оформления или возможность бесплатной отправки писем в смс через Яндекс.Почту. Многие релизы собраны на основе пожеланий наших пользователей.

Новый релиз как раз включает исключительно те улучшения, о которых просили вы.

Во-первых, в правилах обработки почты стали доступны множественные операции. В одном и том же правиле вы можете указать сразу несколько действий, которые нужно выполнить с письмом.



Во-вторых, в свою подпись теперь можно добавлять картинки и оформление.



P.S. Мы читаем и комментарии к блогам, и письма в службу поддержки. Чем больше просьб сделать какую-то конкретную вещь, тем больше вероятность того, что она появится в самое ближайшее время.
181 комментарий
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Александр Козлов
26 ноября 2015, 15:44
Напишу-ка тогда еще раз сюда пожелание. Давным-давно просил, но еще не реализовали.
Сделайте, пожалуйста, возможность создавать множество шаблонов для писем. Еще было бы здорово иметь возможность создавать наборы фраз, доступных для вставки в текст письма.
Е.
26 ноября 2015, 15:44
Спасибо.
lists
26 ноября 2015, 15:44

Если вы пользуетесь Punto Switcher, то можно реализовать такие шаблоны с его помощью. В почте это, наверное, многим будет удобно, но я для себя решил эту проблему так.

Александр Козлов
26 ноября 2015, 15:44
Спасибо за рекомендацию.
Я думаю, что в почте это будет особенно востребовано пользователями ПочтыДляДомена. Надеюсь на творческий энтузиазм программистов Яндекса.
lists
26 ноября 2015, 15:44

Отлично. Ваш пресс-релиз вышел именно сейчас, когда я уже десять минут не могу открыть https://mail.yandex.ru/neo2/

Е.
26 ноября 2015, 15:44
А в чем проблема?
lists
26 ноября 2015, 15:44
Подождите, пожалуйста...

Загрузка почты занимает больше времени, чем мы ожидали.
Вероятно, это связано с низкой скоростью интернет-соединения.

Если у вас одна из последних версий браузера, и обновление страницы (клавиша F5) не помогло, воспользуйтесь легкой версией почты.

lists
26 ноября 2015, 15:44

Ага, что-то, видимо, закэшировалось. Ctrl+F5 помог.

lists
26 ноября 2015, 15:44

И, кстати, о почте. Несколько просьб.

1. Верните, пожалуйста, возможность ручной раскодировки писем.

2. Пожалуйста, сделайте так, чтобы в лёгком интерфейсе https://mail.yandex.ru/lite/ можно было отправлять письма со своего основного адреса.

3. Можно ли сделать так, чтобы история действий гарантированно показывалась, скажем, за два месяца? При этом можно совсем удалить операции с письмами: только логин, визит, изменение настроек. Сейчас, когда история показывается за два дня, толку от этой опции нет.

Е.
26 ноября 2015, 15:44
1. Боюсь, что это невозможно.
2. Постараемся.
3. На самом деле там ограничение не по времени, а по количеству записей. Т.е. чем активнее вы пользуетесь почтой, тем меньше дней у журнал.
Мы подумаем, что можно сделать.
lists
26 ноября 2015, 15:44

3. Я понимаю. В моём случае журнал ограничен двумя днями. Хотел сравнить с интернет-банком, которым я пользуюсь (там история действий хранится бессрочно), но понимаю, что сравнение некорректно.

Весёлый котик
26 ноября 2015, 15:44

Уточните, пожалуйста, для чего Вам нужна возможность изменения кодировки письма? Сейчас Яндекс.Почта сама успешно справляется с этой функцией. Или у Вас есть примеры обратного? 

lists
26 ноября 2015, 15:44

Да, недавно был пример. Если человек пишет письмо на лист Yahoo!Groups через веб-интерфейс Yahoo!Groups, то письмо требует перекодировки КОИ8 → UTF-8. В свойствах значилось Content-Type: text/plain; charset=KOI8-R, а реальная кодировка была такая, которую выставил браузер на той странице, в данном случае UTF-8.

Если захотите повторить, выставьте в свойствах листа русский язык.

Весёлый котик
26 ноября 2015, 15:44
Это же баг непосредственно в Yahoo!Groups. Вы пробовали сообщить им о том, что они отправляют письма совсем не в той кодировке, которую указывают в свойствах? Таких писем чрезвычайно мало, чтобы с нашей стороны поддерживать костыль в распознавании или что-то вроде того.
Весёлый котик
26 ноября 2015, 15:44

Вы увидели такой текст в веб-интерфейсе в каком-то письме? Можете прислать нашей службе поддержки свойства проблемного письма в виде текстового файла через форму на странице http://feedback2.yandex.ru/mail/read/badcontent ?

fotonsalt
26 ноября 2015, 15:44

Извините за вопрос, но как понять - ручная раскодировка писем? Это связано с кодировкой письма или что?

lists
26 ноября 2015, 15:44

Текст сообщения содержится в письме в какой-то кодировке (кодировка — это когда порядковому номеру байта, например 225, соответствует конкретный символ, например, заглавная кириллическая буква А). Иногда это что-то простое, вроде КОИ8 или UTF-8, иногда более сложное, а иногда, вследствие прохождения через многие сервера (или почтовые листы, или из-за пересылки с одного адреса на другой) случается даже двойная и тройкая кодировка. И тогда, в каком виде ни смотри, видна только абракадабра, и нужно применять преобразование из одной кодировки в другую.

И всё это усложняется тем, что кодировка прописывается в техническом заголовке письма. Казалось бы, всё должно быть просто: если написана такая-то кодировка, то и показывать письмо в ней. Но увы, иногда реальная кодировка не соответствует объявленной, и тогда лучше смотреть на текст письма, а не на заголовки. А ещё бывает, что текст сообщения идёт в письме не сам по себе, а в упакованном виде (я просто укажу ключевые слова: base64 и quoted-printable, если хотите, почитайте сами). Это, с одной стороны, позволяет защитить текст сообщения от искажений (в том числе от перекодировок) при прохождении от отправителя к адресату, а с другой — вызывает нешуточные проблемы, если, например, письмо проходит через лист рассылки, сервер которого должен содержимое распаковать, обработать, добавить собственный текст, запаковать и отправить дальше, всем подписчикам. И самое забавное, что кодировки заголовка письма и самого сообщения вовсе не обязаны быть одинаковыми.

В итоге задача показать письмо конечному пользователю в читаемом виде становится очень сложной. То есть, в западном мире всё намного проще, но с нашей кириллицей и многочисленными стандартами кодировок, увы, трудностей хватает. И Яндекс.Почта в целом хорошо справляется с этой задачей, и настройку ручного выбора кодировки, которая раньше присутствовала, из интерфейса убрали. Но иногда ручная работа с письмом всё-таки нужна.

fotonsalt
26 ноября 2015, 15:44

Я так и думал. Абракадабры на моем Яндексе - крайне редкая вещь.

P.S. Может быть, возможность ручной обработки письма есть, но она зависит от внешнего вида почты.

P.S.S. Этот бардак с кодировками будет продолжаться до тех пор, пока не будут в мире приняты единые стандарты по почте и кодировкам в целом.

lists
26 ноября 2015, 15:44

Кстати, а вот это что за кадавр? https://mail.yandex.ru/m/

С некоторых пор сюда стало редиректить с https://mail.yandex.ru/ на моём телефоне (S60). Вместо https://mail.yandex.ru/lite/inbox.

Весёлый котик
26 ноября 2015, 15:44

Не могли бы Вы уточнить, когда это начало происходить? 

lists
26 ноября 2015, 15:44

Могу. Утром 11 февраля.

lists
26 ноября 2015, 15:44

Кстати, Ticket#13021521510295634

Общение с поддержкой — особый вид мазохизма. (

Весёлый котик
26 ноября 2015, 15:44
Разберёмся :) И с переадресацией тоже.
lists
26 ноября 2015, 15:44

И ещё пара фичереквестов:

1. Сделать в lite-интерфейсе где-нибудь маленькую ссылочку «посмотреть в интерфейсе neo2». Лично мне она требуется не меньше раза в сутки в среднем. Из-за того, что при ответе на письмо в lite подставляется адрес Яндекс.Почты (а не мой адрес по умолчанию), и исправить это нельзя.

Причина же для работы интерфейсом lite следующая. При поиске писем в neo2 все запросы сохраняются навечно, и возможности удалить историю запросов нет. Это раздражает предельно, поэтому ищу письма я в интерфейсе lite, который ничего не запоминает. Ну и переходить в neo2 нужно для ответов или для навигации по теме.

Есть и вторая причина для работы с lite — просмотр пришедших писем постранично (например, работа с архивом листа). Как это делается в neo2, вы прекрасно знаете, пользоваться этим невозможно.

2. Перекодировать письма, написанные по-украински. Если «Добро╖ ноч╕!» я ещё понять могу, то «╕з т╕н╕» для меня уже практически не читаемо.

Ещё хотел пожаловаться на баг, но оказалось, что в новой версии браузера его нет. Так что не баг (но и апгрейдиться я не буду до последнего).

Весёлый котик
26 ноября 2015, 15:44

1. Подстановку адреса при ответе в lite постараемся исправить. И вообще lite будем развивать :) 

2. А можете свойства такого письма в виде txt на Яндекс.Диск загрузить и прислать ссылку? 

 

Весёлый котик
26 ноября 2015, 15:44
PS: а Вы оцениваете ответы службы поддержки в приходящих письмах? :) Это очень важно для улучшений последующих ответов.
lists
26 ноября 2015, 15:44

Иногда.

Там есть зачастую бессмысленный пункт «решена ли ваша проблема». Что на него отвечать, когда обещают решить «в скором времени»?

Весёлый котик
26 ноября 2015, 15:44
Оценивайте чаще, пожалуйста :) Комментарии тоже не лишни. Про форму подумаем, как изменить.
подорожній
26 ноября 2015, 15:44

Прислушался к совету и оценил и прокомментировал все ответы. Заметил, что Георгий Атласов отвечает второй год подряд, до сих пор не повысили или это имя одно для всех? ;-)

В ответах хотелось бы видеть максимально точную дату решения вопроса, чтоб позже можно было объективно ответить на вопрос:

Ваша проблема решена?

Также хотелось бы видеть дату отправки вопроса, поскольку иногда ответы или их прочтение задерживается (как сейчас) и ответ на вопрос о скорости ответа становится затруднителен. 

 

lists
26 ноября 2015, 15:44

Вроде, Атласов только на Картах, разве нет?

подорожній
26 ноября 2015, 15:44

Да, Атласов отвечает второй год подряд на все мои сообщения на Картах за этот период.

подорожній
26 ноября 2015, 15:44

Там есть подходящий пункт между да и нет:

Пока нет
lists
26 ноября 2015, 15:44

И правда.

scout123
26 ноября 2015, 15:44

Как раз по теме правил.

 

Сейчас, когда создаешь правило, например, письма, приходящие с адреса 111@yandex.ru перекладывать в папку "111", то данное правило начинает работать только на новые приходящие письма.

 

На, письма, пришедшие с адреса 111@yandex.ru ранее (до создания правила) это правило не распространяется. Такие письма остаются лежать в папке "Входящие". И их нужно перетаскивать в папку "111" руками. Хотелось бы, чтобы новое созданное правило распространялось и на письма пришедшие до создания такого правила.

 

Добавьте, пжлст, в настройках правил опцию (чекбокс) "Применить к имеющейся почте". 

 

ЗЫ. Подобное видел в настройках правил в аутлук экспресс (во всяком случае когда там так было).

Е.
26 ноября 2015, 15:44
Спасибо за предложение.
Подумаем.
graff25
26 ноября 2015, 15:44

(+1)

imleon
26 ноября 2015, 15:44
уж больше года думаете, а воз и ныне там. Каких то джедаев в оформление добавили зачем то, лучше бы это предложение реализовали.
Е.
26 ноября 2015, 15:44
imleon,
мухи отдельно, котлеты отдельно.
Над вашей задачей мы работаем, следите за новостями.
skyspark
26 ноября 2015, 15:44
+1, нужно ждем.
Сергей
26 ноября 2015, 15:44

+1 тоже, пересортировка уже имеющейся почты очень нужна

Frez
26 ноября 2015, 15:44

+1 Отличное предложение. Очень нехватает, например когда надо удалить/переместить много (более 1000) сообщений входящей почты (от одного адресата).

подорожній
26 ноября 2015, 15:44

Подобное уже давно использует гугл :-(

d-neganov
26 ноября 2015, 15:44

очень не хватает такого, в mail.ru есть

Евграфова Вера
26 ноября 2015, 15:44
+1
ivba
26 ноября 2015, 15:44
scout123,
+100500
kipiwpartner
26 ноября 2015, 15:44

Сделайте "Дела" для Андройд. Очень удобная штука, но на Андройде нет. Спасибо.

Е.
26 ноября 2015, 15:44
К сожалению, в данный момент мы не планируем развивать этот сервис.
scout123
26 ноября 2015, 15:44

И еще пожелание.

 

Бывает ситуация, когда человеку нужно просто переслать в письме файл (в аттаче) и все.

 

Никаких дополнительных подробностей не нужно - человек, который должен получить данный файл, обо всем в курсе.

 

Так вот. Очень напрягает, когда приходится копировать название файла и подставлять его в тему сообщения.

 

Сделайте, пжлст, опционально или по умолчанию, что если в сообщении ничего кроме аттача нет (ну или кроме атачча и подписи), то в тему сообщения подставляется название файла (который в аттаче)

 

ЗЫ и опять же такую штуку видел в аутлуке. очень удобная вещь для профлентяев!

 

Е.
26 ноября 2015, 15:44
Записал, будем ждать ваших единомышленников )
scout123
26 ноября 2015, 15:44

а есть где-нть этот "Ту ду лист" с рейтингом голосов в свободном доступе?

Е.
26 ноября 2015, 15:44
Чтобы нельзя было накрутить, мы его держим у себя ) Под замком ) В сейфе ) В утке на дереве )
scout123
26 ноября 2015, 15:44

Сами, значит, накручиваете!  Всё с вами понятно! :)

 

graff25
26 ноября 2015, 15:44

(+1)

Денис В.
26 ноября 2015, 15:44

http://screencast.com/t/HSuMCRNy - сделайте уже крестик по центру кружочка, ну в самом деле - полное ощущение неаккуратности. 

Весёлый котик
26 ноября 2015, 15:44
И лишь слегка несимметрично стоят щербатые котлы ;)
Передам!
Сергей
26 ноября 2015, 15:44

Сделайте возможность формировать несколько шаблонов подписей и привязывать шаблон к определенной учетной записи, если в аккаунте несколько почт привязано.

abrunov
26 ноября 2015, 15:44

(love)

Евгений
26 ноября 2015, 15:44

Яндекс Почта для доменов очень плохо развита. Учитывая удобность такой полезной фичи надо чаще ее развивать. Очень хочется чтобы все доменные ящики соединялись в один ящик на яндексе и не надо было бегать по непонятным ссылкам и вводить постоянно пароли.

 

Вова
26 ноября 2015, 15:44
можно ли как-то отказаться от обновлений?
Вова
26 ноября 2015, 15:44
просто не хотелось бы терять то юзабилити, которое есть сейчас.
Весёлый котик
26 ноября 2015, 15:44

Уточните, пожалуйста, что именно  потеряно? 

Вова
26 ноября 2015, 15:44
пока ничего не заметил, т.к. почтой крайне редко пользуюсь.

есть поговорка, новое - враг хорошего.
Весёлый котик
26 ноября 2015, 15:44

Можно не выходить в интернет — он меняется каждый день :) Почему Вам не нравятся обновления? 

подорожній
26 ноября 2015, 15:44

В таком случае лучше используйте почтовые программы.

Sergey
26 ноября 2015, 15:44

Спасибо за постоянную работу по улучшению сервиса. Очень прошу реализовать шаблоны ответов, это единственное, что мешает мне использовать почту Яндекс вместо Gmail. Также хотелось бы иметь возможность не передавать свой IP-адрес в заголовках писем.

altay-moscow
26 ноября 2015, 15:44

Скажите а почему не отображается скрепка? типа что есть вложение в письме.

Е.
26 ноября 2015, 15:44
А в письме вложение есть?
altay-moscow
26 ноября 2015, 15:44

Естественно, думаю это от оформления. У меня стоит "Под списком", если ставлю "на отдельной странице" то скрепка есть.

nadia.slavmir
26 ноября 2015, 15:44

С весной всех,кто сюда заглянул!!!

Я не продвинутый пользователь инета.Чаще всего решаю вопросы и общаюсь "в живую".Почту Яндекс использую редко.

Меня всё устраивает.Очень интересно наблюдать за появлением новых тем для почтового ящика.

Огромное СПАСИБО за вашу работу!!!

 

ivandulger
26 ноября 2015, 15:44

Очень бы было хорошо если бы вы сделали виджет почты для Windows на рабочий стол. Я думаю это было бы очень удобно.

Весёлый котик
26 ноября 2015, 15:44

Такое уже есть: http://online.yandex.ru 

Сергей Киселев
26 ноября 2015, 15:44

С новой почтой теперь остается пустое место сверху от поисковой строки, если убрать блок новостей (Личные настройки -> "Настроить Яндекс"). Раньше поисковая строка уходила наверх, теперь она остается на месте, а сверху - пустота. Явный баг.

Было бы замечательно, если с заботой о пользователях Вы придумали бы в настройках переключение между старым и новым интерфейсом главной страницы Яндекса, когда блок в виде домика со сведениями о кол-ве новых писем и состоянии счета на Я.Деньгах был слева от поисковой строки. Видите ли, основная масса мониторов сейчас - широкоформатные. Решение перенести наверх этот блок - очень сомнительное с точки зрения эффективного использования места. Прилагаю ссылку со скриншотом:
Screenshot
Писал в техподдержку 2 раза. До сих пор нет ответа.
Сделайте уже опрос, если вам так пофиг на отдельно взятого пользователя.

Весёлый котик
26 ноября 2015, 15:44
Спасибо за информацию! Мы подумаем, как в данном случае отобразить интерфейс, чтобы сделать его удобнее.
@che-pr
26 ноября 2015, 15:44

смс оповещение о входящих несомненно бы порадовало... особенно настраиваемое в правилах обработки.

Spectre
26 ноября 2015, 15:44
Пожелание простое и давно реализованное у конкурентов:
сделайте возможность получать уведомления о пришедших в ящик письмах по sms.
@che-pr
26 ноября 2015, 15:44

Вот и я про это!

gayula
26 ноября 2015, 15:44

Чудеса да и только !

OlesyaZacharova
26 ноября 2015, 15:44

Отличные нововведения! Спасибо за работу, Яндекс!

Сай
26 ноября 2015, 15:44

Есть предложение - доработать адресную книгу... сделать ее на подобии как в новых мобилах записные книжки - чтоб каждый мог настраивать контакт добавляя информацию о том или ином контакте.Ну хотя-бы чтоб можно было самому вписывать имя контакта...идею дарю в надежде что получит жизнь...:-)

Весёлый котик
26 ноября 2015, 15:44
Имена контактов и много другой информации можно вписывать самостоятельно и сейчас. На странице http://mail.yandex.ru/neo2/#contacts можно кликнуть по имени контакта и отредактировать необходимые поля.
Сай
26 ноября 2015, 15:44

ого.... незнал. спасибо!(B)

Руслан Альмагамбетов
26 ноября 2015, 15:44

Здравствуйте, а можно уведомлять о новых письмах с помощью смс, через сотовых операторов стран СНГ. 

blazbluis
26 ноября 2015, 15:44

я бы очень хотела, чтобы тема погода в почте немного изменилась. это очень классная и полезная тема, но хочется юмора в ней. было бы неплохо если бы была возможность создавать пароли для папок(по желанию).
а на главной странице создать новости-шутки, например праздник на каждый день (день рождения компьютера или телефона и т.д.), чтобы даже не хотелось покидать станичку)
а так все круто, яндекс)

reev66
26 ноября 2015, 15:44
1. Сделайте, пожалуйста, чтобы к каждому привязанному к яндексу почтовому ящику можно было создать свою подпись
2. Загрузка картинки в оформление подписи возможно только с помощью ссылки на эту картинку на каком-либо сервисе. Не удобно, часто глючит и картинка не отображается в письме.
3. Хотелось бы, чтобы мобильное приложение Яндекс почта, тоже поддерживало подпись созданную в браузере вместе с загруженной в нее картинкой. И тоже поддерживало для каждого ящика свой шаблон подписи.
4. Также постоянно глючит оформление и форматирование текста, как в теле письма, так и в оформлении подписи.
5. И из области фантастики. Может совершите революцию и возможно создать почту Яндекса отдельным приложением - почтовый клиент, который полностью будет синхрлнизироваться с ящиком на Яндексе. Мне кажется это отличная идея и вроде ни у кого такого нет еще.
Яр (yareactor)
26 ноября 2015, 15:44
reev66,
присоединяюсь к вашим пожеланиям.

Картинку в подписи не удаётся прикрепить. Через настройку подписи её видно, а в письме - пустое место. Как сделать так, чтобы отображалась?

Ну и насчет мобильного - тоже было бы хорошо, если бы реализовали. Но с этим, подозреваю, могут быть проблемы.
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:44
Попробуйте при написании письма нажать справа от поля для ввода текста «Оформить письмо» – будет ли тогда отображаться картинка в подписи?
По поводу мобильного – спасибо, подумаем!
Яр (yareactor)
26 ноября 2015, 15:44
Тимофей, служба поддержки,
нет, "Оформить письмо" - не помогает. Картинка размещена на моём сервере, хотлинкинг разрешён.

Гуглопочта её же нормально воспринимает и подпись показывается целиком даже на мобильниках.
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:44
Спасибо за информацию. Пожалуйста, напишите нам обращение на http://feedback2.yandex.ru/mail/settings/other/ , приложив скриншоты настроек подписи, её отсутствие при написании письма и ссылку на изображение. Тогда мы сможем направить проблему на решение нашим разработчикам. Заранее спасибо!
Яр (yareactor)
26 ноября 2015, 15:44
Тимофей, служба поддержки,
спасибо, если что - обращусь.
Странно, но сейчас уже заработало само собой. :)
tambov@zetta.ru
26 ноября 2015, 15:44
Та же проблема. Само, пока не заработало. Обращение напишу.
tambov@zetta.ru
26 ноября 2015, 15:44
надо видимо время выждать, пока ваш сервер заберет картинку с внешнего ресурса. Через 10 минут - картинка появилась.
amir@cardparking.kz
1 апреля 2016, 10:40
reev66,
F5 срабатывает, но хочется что бы подгружало ВСЕГДА без нажатия(
Юлия Шарыгина
26 ноября 2015, 15:44
а как бы мне бы отключить смс-оповещение о доставке письма на мобильный телефон? с какой радости оно вообще активировалось, если я не просила?! и какого лешего яндекс решил использовать мой личный номер телефона без моего согласия?!
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:44
Юлия Шарыгина, если Вы не настраивали правило уведомлений в настройках ящика, то SMS не должны приходить. В таком случае, эти сообщения высылает Вам отправитель письма – Вам нужно просто обратиться к отправителю письма с просьбой не ставить Ваш номер мобильного телефона в копию письма. Тогда сообщения больше не будут поступать на Ваш телефон.
Максим Шаламай
26 ноября 2015, 15:44
есть проблема с картинками в подписи, в настройках  все добавил все видно сохранил но при написании письма картинка не отображается подскажите в чем проблема?
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:44
Максим, попробуйте, пожалуйста, при написании письма справа от текста нажать кнопку «Оформить письмо». После этого картинка в подписи начнет отображаться. Сообщите мне, пожалуйста, если с подписью и после этих действий будут неполадки.
Максим Шаламай
26 ноября 2015, 15:44
Тимофей, служба поддержки,
спасибо все норм
galka-nik
26 ноября 2015, 15:44
Объясните , пожалуйста, почему вместо эл. адреса от мооей мамы приходят отправления от yandex.ru. В настройках все нормально, есть имя, но яндекс все берет на себя, как исправить?
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:44
Уточните, пожалуйста, стоит имя Yandex Mail? Возможно, Ваша мама использует почтовую программу или же почтовые приложения на смартфоне? Если да, то имя нужно выставить в настройках программы/приложения, тогда имя будет отображаться корректно.
Максим Васильев
2 марта 2016, 12:47
Тимофей, служба поддержки,
У меня отображается Yandex Mail при отправке через outlook 2016. Подключено по IMAP. В аутлуке все контакты указаны верно. Не нашел, где поменять. Может быть вы сможете помочь? Проблема только с подписями яндекса(
agurgesha
26 ноября 2015, 15:44
почему в почте Яндекса  нет услуги оформления текста на листе "ответить" ?
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:44
А Вы отвечаете с помощью быстрой формы ответа (сразу же на странице пришедшего письма снизу) или же с помощью полной формы ответа (на отдельной странице, будто при создании нового письма)? Если первое, то оформления действительно нет – это быстрая форма ответа, где возможно написание простого текста. Если же второе, то справа от поля для ввода текста следует нажать «Оформить письмо» и тогда появится возможность оформить текст.
spb-kirill
26 ноября 2015, 15:44
Добрый день! Поясните, как исправить ситуацию. У меня на почте загружен портрет, но во время отправки писем этот портрет заменяется на другой, предыдущий - и никак это не изменить, такая ситуация уже больше года! Сейчас попытался снова что-то поменять, изменил портрет, но в отправленных высвечивается опять старая фотография. А когда я открыл почту с мобильного - то фото снова поменялось, и там, в моих письмах к коллегам, фото выглядит как аватарка из игры Бателфилд в которой я зарегистрирован! Это ужасно, поскольку письма деловые, а фото им не соответствует! Что делать?
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:44
Давайте разберемся. Пожалуйста, напишите обращение нам в службу поддержки на http://feedback2.yandex.ru/mail/settings/other/ , прикрепив скриншоты портрета в настройках и другого портрета в письмах – будем всё проверять и устранять проблему!
galyaschi
26 ноября 2015, 15:44
можно ли сделать чтобы смс на почту приходили со звуком?
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:44
К сожалению, не совсем Вам понял. Вы хотите получать именно звуковые уведомления на компьютере при приходе писем или же смс на мобильный, когда письмо приходит в Почту?
cherepanoff2016
26 ноября 2015, 15:44
Очень бы не помешало  смс оповещение при получении почты
nastya8496
26 ноября 2015, 15:44
Здравствуйте! У меня такая же ситуация, как в предыдущем письме. При отправке писем отображается портрет не тот который загружен в личных данных. А тот который был в фейсбуке, я удалила там свою страницу, а фото на почте продолжает отображаться, ничего не могу сделать, 100раз удаляла и загружала фото, Помогите, что делать?
nastya8496
26 ноября 2015, 15:44
Здравствуйте! При отправки писем,не отображается портрет который загружен в почте, а отображается который на фейсбуке, я от туда удалилась.удалила все фото, но всё равно ничего не меняется. Подскажите, что делать?
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:44
Здравствуйте! Прошу прощения, что отвечаю с такой задержкой. Скажите, пожалуйста, проблема до сих пор актуальна и фото с Фейсбука до сих пор отображается? Если да, то сообщите мне Ваш адрес – я Вам подскажу, что нужно сделать, чтобы заменить портрет. Спасибо!
t-t-kazan
26 ноября 2015, 15:44
А у меня вообще картинка в подписи прикреплена а с письмом не отправляется. =)) 
t-t-kazan
26 ноября 2015, 15:44
t-t-kazan,
А спасибо. В коментах выше есть ответ.
Holland estate
26 ноября 2015, 15:44
Об офомлении письма - картинку или фото вставить можно, но вот в полученном письме она не отображается. Пробовала отправлять на ящики на mail.ru и hotmail.com, то же самое
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:44
Ирина, а в отправленном письме картинки продолжают отображаться или же тоже исчезают? Пожалуйста, напишите нам обращение в службу поддержки http://feedback2.yandex.ru/mail/read/badcontent/ – я или мои коллеги поможем Вам в данной ситуации, запросив больше информации по проблеме и объяснив, как именно её получить.
Holland estate
26 ноября 2015, 15:44
Мое сообщение почему-то убрали, повторяю: картинка, вставленная в письмо, не отображается в полученном письме - получатель видит только текст.
mbinger
26 ноября 2015, 15:44
Уважаемые разработчики, большая просьба поменять кодировку исходящих писем. При попытке отправить письмо на некоторые иностранные почтовые ящики возникает ошибка доставки:

Diagnostic-Code: smtp; 554 5.7.1 Delivery not authorized, message refused -- .
    ( reason: 'koi8-r' )

Сделайте уже кодировку UTF-8
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:44
Здравствуйте! Кодировка исходящего письма изменится автоматически, если в тексте письма будут какие-либо символы, не входящие в koi-8. В ближайшее время менять эту систему не планируется. KOI-8 — достаточно распространённая кодировка, и странно не принимать письма только из-за кодировки.
peregrine77
26 ноября 2015, 15:44
http://news24h-fr.cf ссылка 6
laricka1941
26 ноября 2015, 15:44

Срочно орфографию и нормальный шрифт в почту  яндекс . Иначе услуги интернета для меня бесполезны.      laricka41@yandex.ru     13 ноября 2014г
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:44
У Вас не работает проверка орфографии при написании письма? А что именно не так со шрифтами, уточните, пожалуйста. Мы всё проверим.
elena615243
26 ноября 2015, 15:44
Темы в оформлении не радуют, нет красоты, хочется всегда под настроение, а оно разным бывает. Прежние темы были просто замечательны и в смене тоже удобны. С уважением ко всей Вашей команде.
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:44
Елена, а каких тем не хватает? Какие исчезли?
Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 15:44
Доброй ночи! Добавляю в подпись ссылки (делаю их текстом) и картинку. Ничего не отображается, почему?
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:44
Доброй! А в настройках всё корректно отображается? Если да, то попробуйте при написании письма нажать справа от поля для ввода текста кнопку "Оформить письмо". Если нет, то давайте подробнее разбираться.
info@impero-porte.ru
26 ноября 2015, 15:44
Добрый день, пытаюсь вставить в подпись письма картинку, запрашивает какую-то ссылку!  почему нельзя сделать в виде проводника с выбором файла? а если можно, то как это сделать?
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:44
Добрый! Увы, пока можно сделать это, только загрузив картинку на любой хостинг изображений. Например, http://imgur.com  – Вам потребуется ссылка Direct Link. Если не получится, то сообщите мне, я помогу!
msk@standartstroyservice.ru
26 ноября 2015, 15:44
Добрый день. Добавил картинку(логотип) в подпись, при написании письма картинка не отображается в подписи. Как с этим жить)?
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:44
Добрый!
А Вы при написании письма справа нажимали "Оформить письмо"?
Egorov
26 ноября 2015, 15:44
Как добавить картинку к подписи?
появляется окно с ссылкой а дальше что ?
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:44
Здравствуйте!
Вы можете загрузить картинку на любой хостинг и вставить прямую ссылку на изображение в это окно. Попробуйте, пожалуйста.
Сергей Петрович
26 ноября 2015, 15:44
у меня исчезает логотип в подписи, как правильно логотип ставить и сохранять?
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:44
Здравствуйте!

На странице настроек Вы можете вставить логотип в подпись, загрузив её на хостинг, например, Я.Фотки – прямую ссылку нужно указать по клику кнопки с деревом.

Также хочется отметить, что корректно подпись будет отображаться только в том случае, если справа при написании письма Вы нажмете "Оформить письмо". Если что-то не будет получаться, то буду рад помочь!
Вафин Ринат
26 ноября 2015, 15:44
Тимофей, а если разместить на яндекс диск, с него ссылку на картинку можно скопировать в подпись? Будет ли картинка отображаться с яндекс диска?
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:44
Нет, Яндекс.Диск – это облачное хранилище файлов, а для картинки в подпись нужен именно хостинг. Попробуйте загрузить картинку на http://imgur.com .
Вафин Ринат
26 ноября 2015, 15:44
Тимофей, служба поддержки,
спасибо!
Комментарий удалён
Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 15:44
Не отображается картинка в подписи письма. Когда я создаю подпись, ее видно,но письма приходят без нее. Что делать?
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:44
Попробуйте при создании письма справа нажать "Оформить письмо" – подпись должна появится.
bitrix24tul@goodlight.ru
26 ноября 2015, 15:44
Тимофей, служба поддержки,
у меня не помогло, логотип в настройках есть а в письме нет.
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:44
Нужно залить картинку на какой-нибудь хостинг фотографий и вставить в подпись ссылку, тогда она будет отображаться. Попробуйте, пожалуйста.
parfenov-star
26 ноября 2015, 15:44
подскажите, как сделать подпись с картинкой, либо просто замостить картинку по типу визитки?
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:44
Вам нужно загрузить картинку на какой-нибудь хостинг фотографий и вставить в подпись ссылку (кнопка с деревом), тогда она будет отображаться. Попробуйте, пожалуйста.
Руслан
12 октября 2016, 14:09
Тимофей, служба поддержки,
какая кнопка с деревом????  ппц издевательство.....
Света Чистякова
12 октября 2016, 16:06
Попробуйте скопировать картинку в буфер обмена в любом графическом редакторе, а затем вставить её в поле редактирования подписи.
Света Чистякова
12 октября 2016, 16:08
Насчёт кнопки с деревом: она была в старом интерфейсе почты (пост опубликован три с половиной года назад).
Тимофей, служба поддержки
9 ноября 2016, 18:54
А пустую кнопку, которая выглядит как обычный квадратик, Вы видите? Если да, то это она и есть (та, что в прежнем интерфейсе была с деревом).
uzbtima
26 ноября 2015, 15:44
как вставить живую картинку в подпись почты (гифку) ?
nuyra-tyan
26 ноября 2015, 15:44
Здраствуйте, надеюсь тема ещё открыта. У меня очень странная проблема - в яндекс почте перестати отображаться картинки в открытках, совсем. Сразу оговорю вирусов на компе нет, расширения в браузере тоже отсутствуют и на время работы с почтой вся остальная деятельность на компьютере отключается полностью.
Дмитрий Власов
14 декабря 2015, 10:38
почему на почте с телефона письма просматриваются, а с компа даже не отображаются? помогите пожалуйста.
elena-zak
15 декабря 2015, 17:43
Здравствуйте, я получила письмо с одними ???? знаками, кодировку не вижу, где можно изменить.... что делать?
eldar@febkzn.ru
12 января 2016, 12:01
Вставил картинку в подпись, но на yandex аккаунтах не видно, а на gmail иногда только отображается. Нельзя было просто загружать в аккаунте ее и все? Почему нужно ссылку добавлять? Такие пустяки, а геморрой на весь день.
info@orangeslonik.ru
13 марта 2017, 23:17
eldar@febkzn.ru,
+100500
Удалённый пользователь
13 января 2016, 08:13
Добрый день!
Добавила картинку в подпись, но почему-то она регулярно исчезает от-туда.
Картинку не перемещаю на ПК - хранится всегда в одном месте.
Причем не важно jpg или png
размер 17,7 КБ (18 202 байт)
Как быть?
Не удобно каждый раз вручную ее добавлять.
Спасибо!
info@orangeslonik.ru
13 марта 2017, 23:17
+100500
booking@hotelprovans.ru
26 января 2016, 19:45
Здравствуйте, существует ли возможность в подписи сделать ссылку на соц. сети иконками?
info@promtranspack-ru-1367959.yaconnect.com
27 января 2016, 14:22
Добрый день!
Подскажите, я добавил картинку в виде ссылки в подпись своего ящика, но картинка не отображается. Почему
info@orangeslonik.ru
13 марта 2017, 23:16
info@promtranspack-ru-1367959.yaconnect.com,
+100500
admin@nota.by
31 марта 2016, 22:49
Так же существуют проблемы с подписью:
1) Картинка отображается только по ссылке, что не удобно;
2) На половине ящиков доменной почты подпись не хочет менять после внесённых в неё (подпись) изменений;
3) Так же у половины ящиков при наличии в подписи изменённого цвета текста (например с чёрного на серый) при создании письма цвет текста подписи остаётся по умолчанию чёрным.
Лариса Бобейко
5 апреля 2016, 17:33
Добрый вечер!

Вставляю картинку в подпись к письму, но почему-то при отправке писем, она не отображается. С чем это может быть связано? При чем у всех на работе отображается, только у меня нет.
info@orangeslonik.ru
13 марта 2017, 23:16
Лариса Бобейко,
+100500
krovyakov@a-reshenia.ru
30 июня 2016, 13:06
Здравствуйте! Постоянно из подписи отваливается картинка! Что делать?
info@orangeslonik.ru
13 марта 2017, 23:15
krovyakov@a-reshenia.ru,
+100500
a.gageliya@taifunmarket.ru
30 сентября 2016, 10:04
Кнопка вставки картинки прозрачная... нажимая на нее  выводи окно диалога куда можно было вставить ссылку.. вставил сохранил ! но ничего не работает , картинки в письме нету!!!! Щас же нажимая на эту кнопку вставки не проихводит ни каких действи ... 
Удалённый пользователь
14 октября 2016, 12:21
a.gageliya@taifunmarket.ru,
Такая же фигня!
kazakov.in
7 октября 2016, 19:29
Не могу вставить скопированный адрес почты, для написания письма
Удалённый пользователь
19 октября 2016, 20:45
мне все нравится.
gri-marina7oo
25 ноября 2016, 08:00
Добрый день!
1. Добавляю картинку jpg в подпись письма, она высвечивается только при первой отправке. Потом пропадает. Я не знаю, что за настройки нужно включить, может объясните? Или в принципе не реально добавить jpg в подпись?
2. В последнее время приложение Яндекс.Почта не хочет принимать письма.. то есть периодически захожу в приложение, обновляю, бац - 2 письма...
3. Почта после изменения дизайна с похожей на outlook стала нечитаемой. Ищу присланный мне файл в переписке с клиентом - его нет... Нажимаю на стрелочку, что бы в перечне писем раскрылась вся переписка, только так файл находится. За время поиска можно сердечный приступ пережить.
Сделайте, пожалуйста, что-нибудь!
sp@ifrog.ru
2 декабря 2016, 12:38
gri-marina7oo,
Присоединяюсь к 1-му вопросу. Только картинку я ставлю в png.
info@orangeslonik.ru
13 марта 2017, 23:14
gri-marina7oo,
Присоединяюсь к 1му вопросу.
Обновлено 13 марта 2017, 23:15
Нина Лаговская
28 ноября 2016, 21:42
Почему стало невозможно полностью увидеть написанный текст  и открытку без использования прокрутки?
easycarfix
9 февраля 2017, 21:21
На яндексе в почте в Inbox недавно стали пропадать письма после их прочтения. Они не удаляются, а просто не видны. Если их поискать, то они находятся в Inbox. Фильтров нет, в Спаме и других папках не появляются. Че делать-то???
Павел Потаенко
16 февраля 2017, 20:37
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, почему в яндекс почте не отображается подпись с изображением при отправлении писем с айфона???
Для этого нужно где-то отдельно в самом айфоне сделать подпись или это какая-то ошибка?


Заранее благодарен за ответ!
Павел Потаенко
1 марта 2017, 14:48
Добрый день!
Писал Вам ранее, но так и не получил ответа, скажите, пожалуйста, почему при создании новых писем с мобильного к письму не прикрепляется Подпись, которая создана в почтовом ящике с компьютера?? 
В почте с мобильного нужно дополнительно как-то создавать подпись или как?
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса2 марта 2017, 20:00
Здравствуйте. Уточните, пожалуйста: вы пользуетесь почтой на мобильном в браузере или в приложении?
OrlovSavelyev
18 марта 2017, 10:37
Друзья, почему картинка моего лого в подписи письма регулярно слетает? Она добавляется, вопросов нет, не не задерживается! В чем дело?

bank@auzakup.ru
11 апреля 2017, 20:39
Спасибо !
kravtsova.ninaivanovna
2 сентября 2017, 15:42
С введением новой Яндекс почты исчезла опция подсказок в разделе "Тема" при отправлении писем. Я истрепала "кучу нервов" и потеряла уйму времени, пока выяснила, что самостоятельно вернуть эту функцию не смогу! Её попросту убрали, как "маловостребованную", не посоветовавшись, между прочим, с пользователями. Конечно, я обошлась: скопировала тему многих писем и вставляла её по мере надобности. Но это было неприятно после того, как функцию подсказок удалили. Думаю, что, если бы эта опция была  изначально сохранена, то НИКТО БЫ ОТ ЭТОГО, КАК МИНИМУМ, НЕ ПОСТРАДАЛ! Тем более те, кто этой функцией не пользовался. Наконец, мне пообещали (Василиса Уточкина) что вышеозначенная опция будет возвращена, правда, неизвестно, когда. Хотелось бы знать, долго ли ещё осталось ждать "возвращения подсказок" в "Теме" для писем. Нина Ивановна Кравцова
Максим Руденко
20 ноября 2017, 09:08
Добрый день, хотелось бы в подписи задавать расположение текста относительно картинки. А именно, слева хочется видеть фото, а справа от картинки через некоторый интервал текстовую часть подписи. Сейчас обтекание картинки никак не настроить, к сожалению.
tolma4eva86
12 февраля 2018, 01:09
по какой причине я в рабочей почте теперь не могу поставить логотип?
sockol.vasily2010
2 июня 2018, 16:10
Почему на яндекс -почта у меня исчез контактный список тех,кому я пишу сообщения. Вообщем там проблема непонятная,всё изменилось Сложный доступ для написания письма своим друзьям,родным и близким.
zhenya.mololkin
3 сентября 2018, 22:22
Круто, спасибо вам!
Атрис
вчера, 12:14
Добрый день!
Данные о контактах предоставляют скудную информацию, очень не хватает следующей информации:
1.  Наименование организации в которой работает контакт;
2. Должность;
3. Отдел;
4. Почтовый адрес места работы;
5. Руководитель (выпадающий список сформированный из контактов, ограниченный названием организации)
Спасибо! 