Яндекс.Почта: по вашим просьбам

Знаете ли вы, что Яндекс.Почта обновляется два раза в неделю? Дату последнего изменения можно увидеть в нижнем левом углу вашего почтового ящика.



Обновление Яндекс.Почты называется релизом. За то, что войдет в релиз, отвечает или один из менеджеров, или ответственный разработчик.



Релизы бывают разные. Какие-то состоят только из исправлений ошибок, которые влияли на качество или время работы сервиса. Какие-то содержат в себе нововведения — например, Весеннюю тему оформления или возможность бесплатной отправки писем в смс через Яндекс.Почту. Многие релизы собраны на основе пожеланий наших пользователей.



Новый релиз как раз включает исключительно те улучшения, о которых просили вы.



Во-первых, в правилах обработки почты стали доступны множественные операции. В одном и том же правиле вы можете указать сразу несколько действий, которые нужно выполнить с письмом.





Во-вторых, в свою подпись теперь можно добавлять картинки и оформление.P.S. Мы читаем и комментарии к блогам, и письма в службу поддержки. Чем больше просьб сделать какую-то конкретную вещь, тем больше вероятность того, что она появится в самое ближайшее время.