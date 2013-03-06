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Осторожно: злоумышленники

Мы разместили этот текст в блоге Яндекса 6 марта 2012 года. С тех пор злоумышленников в интернете не стало меньше, но и мы не сидели сложа руки. За прошедшие полтора года мы добавили в наши сервисы и продукты больше средств обеспечения безопасности и дополнили этот текст новой полезной информацией.

 

Пользователи жалуются нам на объявления, в которых им якобы от имени Яндекса предлагают деньги в подарок. При этом человека просят ввести номер мобильного, а затем — код активации из полученного смс-сообщения. Если пользователь так и поступает, то, сам того не ведая, подключает платную смс-подписку. Ему начинают присылать смс, например, с прогнозом погоды, и каждый день списывают за это деньги с его мобильного счета. Вот как может выглядеть такое объявление:

 



Хотим предупредить, что мы не имеем отношения к подобным объявлениям, даже если они появляются на фоне Яндекса. Мошенники намеренно подделывают веб-страницы под известные сайты, которым люди доверяют. Они используют имя не только Яндекса, но и других популярных сервисов — например, ВКонтакте или Одноклассники. Помимо обещаний, в ход идут угрозы и предупреждения — например, «Ваш аккаунт взломан», «Антивирус устарел. Срочно обновите». Будьте внимательны и не попадайтесь на уловки злоумышленников.

Иногда злоумышленники заманивают пользователя на свой сайт броскими рекламными баннерами вроде «Узнай дату своей смерти! Если не боишься, ЖМИ!» или «Как сбросить 15 кг за две недели? Супердиета!». Обычно после клика на такой баннер пользователь попадает на созданный злоумышленниками сайт, где ему предлагают ввести свой номер телефона. Причины могут быть разные — например, часто пользователя просят доказать, что он не робот. Результат всегда один — со счёта списываются деньги.

Если в интернете вас просят сообщить номер телефона или другую личную информацию, разберитесь, кто именно просит. Часто злоумышленники выманивают у доверчивых пользователей не только номера телефонов, но и пароли от аккаунтов в социальных сетях или данные банковских карт. Для этого используются фишинговые письма и сайты. О том, как избежать кражи ваших личных данных и распознать обман, читайте в нашем материале о фишинге.

Будьте внимательны и не попадайтесь на уловки злоумышленников.

 

Если вы уже попались:

1. Прежде всего, отключите смс-подписку. Как это сделать, можно узнать у вашего сотового оператора — на сайте или позвонив в его службу поддержки. Вы можете также сообщить оператору о факте мошенничества и попросить вернуть деньги за услугу, которую вам навязали обманом. Ниже вы найдете ссылки на соответствующие разделы сайтов крупнейших операторов.  

МТС

Контактный центр МТС — http://www.mts.ru/mob_connect/help/service_abonents/contacts
Как узнать стоимость услуг по коротким номерам и заблокировать смс-подписку — http://www.mts.ru/mob_connect/entertainment/short_voice
О случаях мошенничества можно сообщать по адресу 911@mts.ru.

МегаФон

Справочная служба — 8 800 550-05-00
Как заблокировать смс-подписку (для абонентов Московского региона) — http://moscow.megafon.ru/services/content/stop_content/about.html
Проект МегаФона по борьбе с мошенничеством — http://stopfraud.megafon.ru
Куда сообщать о мошенничестве— http://stopfraud.megafon.ru/feedback, телефон — 0500 (с номеров МегаФона).

Билайн

Центр поддержки — 0611 (с номеров Билайна).
Как заблокировать смс-подписку — http://safe.beeline.ru/cpa/bw.wbp.
Как включить или отключить подписки — http://safe.beeline.ru/cpa/podpiski.wbp.
Куда обращаться в случае мошенничества — http://safe.beeline.ru/smc/if/index.wbp.


2. Проверьте свой компьютер с помощью антивируса. Мы рекомендуем использовать, например, бесплатную Яндекс-версию антивируса Касперского или антивирусные программы из списка на этой странице. После этого на всякий случай можно еще проверить, не подменил ли вирус DNS-адрес на компьютере или записи в файле hosts (в случае подмены браузер может открывать не тот сайт, который вам нужен). Если вы в этом не разбираетесь, попросите кого-нибудь из знакомых.

Как защититься от смс-мошенничества и других угроз

Средства защиты от разного вида угроз встроены во многие сервисы и продукты Яндекса. Например, Яндекс.Браузер определяет сайты с смс-мошенничеством, о котором мы писали выше, и предупреждает пользователя о них с помощью специальной плашки. Если вы пользуетесь другим браузером, вам может пригодиться расширение Элементы, которое тоже умеет предупреждать о неблагонадёжных страницах.

Иногда достаточно просто открыть сайт, чтобы заразить свой компьютер вирусом. При попытке перехода на такой сайт в Яндекс.Браузере или в браузере с установленными Элементами пользователь видит предупреждение о его опасности. Оно означает, что сайт может быть заражён вирусом или содержать вредоносный код.

Кроме того, Яндекс умеет определять фишинговые и заражённые сайты ещё до того, как вы их открыли, и предупреждает об их потенциальной опасности прямо на странице результатов поиска.

Мы уже говорили о том, что злоумышленники пользуются названиями популярных сервисов, чтобы ввести пользователя в заблуждение. Иногда они копируют в том числе и адрес ресурса. Например, адрес Яндекса — yandex.ru, а вот yandex.ch.tf или yandex.12391.ru— это подделка под Яндекс. Расширение Элементы умеет определять такие подделки и предупреждает о них.

Наверняка вы видели на сайтах назойливые баннеры, которые перемещаются при прокрутке страницы и закрывают содержимое сайта. Часто эти баннеры ведут на вредоносные сайты, а при попытке закрыть их открывают новое окно с рекламой. Яндекс определяет такие сайты и ограничивает их показы странице результатов поиска, чтобы свести к минимуму риск заражения вашего компьютера.

В качестве комплексного инструмента обеспечения безопасности вашего компьютера можно использовать Яндекс.DNS. Это фильтр, который позволяет легко защититься от вирусов и злоумышленников в интернете. Настроить Яндекс.DNS может любой — подробную инструкцию можно найти на странице сервиса. Яндекс.DNS особенно полезен для того, чтобы уберечь детей от нежелательного контента или неопытных пользователей от мошенников.

Надёжные, правильно настроенные программы и оборудование — залог вашей безопасности в интернете. Однако не следует забывать о главном — будьте внимательны. Старайтесь критично относиться к заманчивым или пугающим объявлениям, которые вы встречаете в сети, и всегда проверяйте, на каких сайтах вы вводите свои личные данные и кому их сообщаете. Кроме того, расскажите о популярных способах кражи личных данных своим близким, особенно детям и людям старшего поколения, которые плохо ориентируются в интернете. Чем больше людей будут в курсе, тем меньше достанется мошенникам.

 

Команда безопасного поиска Яндекса

225 комментариев
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galkoff
26 ноября 2015, 15:43

Еще бы контакты tele2 добавили, а то как то пытался у них найти "Как заблокировать смс-подписку"...

djeevs
26 ноября 2015, 15:43
Насколько я знаю, у Tele2 вообще нет таких подписок.
В этом плане они молодцы.
Анастасия
26 ноября 2015, 15:43

Подписок вроде и нет, но тем не менее в последнее время рекламы приходить стало куда больше((

prozektor65
26 ноября 2015, 15:43

Для этого просто зайдите в офис Теле2 и попросите оператора заблокировать спам в сообщениях, это Вам ничего не будет стоит - они за это деньги получают от Теле2 ...

gen.safronov2013
26 ноября 2015, 15:43
Я сразу понял, что это -либо проверка от Яндекса,либо ловкая подстава от тех, о ком только что они сообщали.А много ли тех, кто поверил? Ну,типа,много ли лохов среди нас?Слежу давно, и знаю-да,много.Вообще-то,остаётся только руками развести...
prizenkov
26 ноября 2015, 15:43

так скачай Adguard и не парься я им пользуюсь уже 2 года и никаких проблем

olegshklyaev
26 ноября 2015, 15:43

НО ДЕНЬГИ ТЕЛЕ-2 ВОРУЮТ .ТИПА ТЫ САМ КАРТИНОЧКУ ДА МЕЛОДИЮ ЗАКАЗАЛ.И В РАСПЕЧАТКЕ ВСЁ БУДЕТ.А ТАМ ДОКАЗЫВАЙ ЧТО ТВОЯ НОКИА НЕ ИМЕЕТ ВЫХОДА В ИНТЕРНЕТ И НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ НОВЫХ ФОРМАТОВ.ЛОВИЛ ЗА РУКУ---БЕЗ РЕЗУЛЬТАТНО

 

banny-ray
26 ноября 2015, 15:43

Бред, у оператора пишется IMEI телефона в котором стоит SIM карта, ничего особо и ненадо доказывать, если сумма достаточна чтобы идти в суд данных о телефоне при запросе суда к оператору будет достаточно чтобы доказать пользовались ли Вы услугой или нет.

 

pros-pavel
26 ноября 2015, 15:43

Меняй оператора, и всё пройдёт)))

Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 15:43

EУ нас Власти Мошенники.

imperia-night
26 ноября 2015, 15:43

ой ненадо сказки рассказывать я работаю специалистом центра обслуживания и такая жалоба как ваша впервые слышу!

energji
26 ноября 2015, 15:43

Да неужели... а мы их несколько раз за последние 4 года заставляли возвращать, доказывали что крадуть..даже без мелодий... и все равно продолжают... как поплыли деньги-так срочно симку менять надо или идти брать распечатку и лаятся.... первый раз они слышат.. если только работаете меньше месяца..

sana3x1.mokhov
26 ноября 2015, 15:43

К А З Л Ы !

dimitrjc
26 ноября 2015, 15:43

теле-2 деньги воруют (конечно) но по минимому относительно меги и мтс - этих уже давно пора к стенке ставить за обсчёт в супер-особо крупных размерах :))))))))))))

tyk.evgenij
26 ноября 2015, 15:43

Воруют все сотовые операторы!  Мне и Билайн и МТС подключали втихую услуги, которые я не заказывал.

makselmanova
26 ноября 2015, 15:43

не смотря даже на возможное воровсто, теле2 в 100 раз дешевле, чем билайн и мст

dialsto
26 ноября 2015, 15:43
olegshklyaev,
apollo2k4
26 ноября 2015, 15:43
Данные приводились скорее всего для Московского региона, а там Tele2 нет
savukov.andrej
26 ноября 2015, 15:43

нет ну так просто у них мозгов не хватает разные подписки предлогать))! Это же наитупейший оператор сотовой связи!!

 

Павел Викторович
26 ноября 2015, 15:43

Основана в 1970 году. В России является оператором сотовой связи в стандарте GSM; единственная иностранная компания, которая достаточно успешно действует на российском сотовом рынке. Почему "наитупейший оператор сотовой связи" ?


brim
26 ноября 2015, 15:43

Очень даже есть. Бестолковые и навязчивые, котрые будут тянуться за вами от старого владельца симки.

master-v-html
26 ноября 2015, 15:43

(+1)У меня как раз стоит Tele2! У всех у кого другие, тем рекомендую переходить на Tele2

anvarian
26 ноября 2015, 15:43

Контакты Tele2 можно найти здесь: http://www.bryansk.tele2.ru/help_warning_mobile.html

acb02
26 ноября 2015, 15:43

у оператора

slavabog242242
26 ноября 2015, 15:43

да! Это так. У ТЕЛЕ2 нет такой ерунды!!!

А у Мегафона, оператор на горячей линии теперь вообще не отвечает. Они (мегафон) решили избавиться от этой функции!!!

lyubovmonakova
26 ноября 2015, 15:43

надо на всякий случай сохранить

Uniks
26 ноября 2015, 15:43

Спасибо большое! за информацию. Мне такие сообщения тоже приходили но я не каким образом на них не реагирую. Ясно что развод Подарки вы выиграли  Развод

faernar
26 ноября 2015, 15:43

у меня сейчас такая проблема, что на всех браузерах т. е. Яндекс, Интернет Эксплоер, Опера, Мазила не могу войти в соц. сеть ВКонтакте, из любова браузера просит отправить СМС на платный сервервис

gibiskuss2
26 ноября 2015, 15:43

Скорее всего, в Вашем компьютере поселился "нелегал", "резидент вражеской разведки" и т.д., проще говоря - ВИРУС. Установите какой-нибудь антивирус (если его у Вас пока нет) и запустите принудительную проверку, выбирая наиболее полный вариант. Удачи!

Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 15:43

Наш вирус " Власть"

witalikm
26 ноября 2015, 15:43

Пункт 2 - про hosts:

2. Проверьте свой компьютер с помощью антивируса. Мы рекомендуем использовать, например, бесплатную Яндекс-версию антивируса Касперского или антивирусные программы из списка на этой странице. После этого на всякий случай можно еще проверить, не подменил ли вирус DNS-адрес на компьютере или записи в файле hosts (в случае подмены браузер может открывать не тот сайт, который вам нужен). Если вы в этом не разбираетесь, попросите кого-нибудь из знакомых. 

witalikm
26 ноября 2015, 15:43

c:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts - в этом файле (откроешь блокнотом) удали все кроме: 127.0.0.1       localhost

и будет счастье :)

незачто

serzh.petuhov2013
26 ноября 2015, 15:43

попытался удалить всё лишнее, но не удаляется. высвечивается ,что только администратор имеет право удалять

kvictor2009
26 ноября 2015, 15:43

Нажми правую кнопку мыши,войди в свойства,поставь галочки полный доступ,далее применить ,ок. После этого можешь заходить и менять,что угодно.Но на будущие,антивирус надо иметь всегда.Рекомендую только Каспера.

serzh.petuhov2013
26 ноября 2015, 15:43

получилось! наконец-то! спасибо за помощь!

Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 15:43

Это гостролеры ( чурбаны)

spi-2009
26 ноября 2015, 15:43

Ничего страшного. Жми кнопку " С правами администратора" и будет тебе счастье

ded2008nk
26 ноября 2015, 15:43

Странно , но у меня в папке  etc НЕТ hosts. Открывал блокнотом.

ОС Win7 PRO/

ded2008nk
26 ноября 2015, 15:43

У меня нет в папке etc файла hosts. Это нормально?

dommik
26 ноября 2015, 15:43

он есть у всех... сначала выбираешь поиск, потом конкретно папку etc, а сам hosts открывать с правами админа

 

rezident
26 ноября 2015, 15:43

Возможно, если это вирус, он изменил атрибуты файла hosts, сделал этот файл скрытым. Попробуйте изменить свойства папки, чтобы отображались скрытые и системные файлы. Возможно, вы увидите и hosts.

amber67
26 ноября 2015, 15:43

HOSTS файл скрытый просто его не видно

Андрей Байтельман
26 ноября 2015, 15:43

значит у вас она скрытая, поставте на время процедуры видимость скрытых файлов в свойствах папки.

 

ded2008nk
26 ноября 2015, 15:43

Конечно спасибо за участие. Но всё бесполезно.

В Win XP (где-то читал) это так, но в Win 7 PRO 64 bit это несколько сложнее

и путанье.

Кто нибудь делал подобное в  Win7 PRO 64bit ?

Да находил  "etc" (через блокнот WordPad) в СВОЙСТВАХ пытался ставить

все разрешения, но бесполезно.  ETC  не открывается !

Наверно "Коксу" в башке мало накопил.

Если нетрудно и есть время, пожалуйста пошагово и именно в Win7 PRO 64bit подскажите

как открыть эту чёртову "etc" !?

Константин
26 ноября 2015, 15:43

Нормально,Это просто он скрыт изпользуй программу Total Commander

nise68
26 ноября 2015, 15:43

Что все строчки со знаком # удалить кроме 127...??? У меня там строчек 10 по англ. что-то написано.

anvarian
26 ноября 2015, 15:43

Если все вышеперечисленные меры не помогут, напишите на safesearch@yandex-team.ru, вылечим.

maiill222
26 ноября 2015, 15:43

Переустанови Винду или про сканируй комп с помощью спец.прог.У меня такое было когда я залезла на порносайт с невинной страничке об играх где по бокам были фото с выходом на порносайты и все черный экран тут же с просьбой отправить смс за деньги.

Lovlin36
26 ноября 2015, 15:43

Есть еще вариант - очистить маршрутную таблицу, делается так:

в меню "ПУСК" в окне "выполнить" ввести:

 cmd

потом в появившемся окне команду:

route -f

маршрутная таблица будет создана заново по мере посещения ваших любимых сайтов взамен модифицированой зловредами:)))

apollo2k4
26 ноября 2015, 15:43
Только вот если пользователе сидят в локальной сети в которой есть отдельная маршрутизация – сеть работать перестанет пока новые маршруты не будут введены заново
Lovlin36
26 ноября 2015, 15:43

Я сильно сомневаюсь что здесь тот случай, полагаю обычный пользователь в домашнем интернете где все определяется автоматически кроме IP-адреса компа и даже если есть Wi-Fi роутер обнуление маршрутной таблицы на компе ничего не порушит - зато я сам дважды нарывался именно на такой тип атаки, когда перебивается таблица либо выхода на популярные сервисы, либо как вариант на сайты известных антивирусов - после этого можно антивирем ездить до посинения - ничего не исправится:))

Fox3Fox
26 ноября 2015, 15:43

 

маршрутная таблица будет создана заново по мере посещения ваших любимых сайтов взамен модифицированой зловредами:)))

ЩИТО?

lan4444
26 ноября 2015, 15:43

прогони комп разовой лечащей утилитой от ВЕБ . у меня так недавно было, не могла зайти ни на один сайт и мыло на мэйле не открывалось, в общем попалась на фишинг, везде требовали платное СМС.

ВЕБ выявил фишинговую программу и удалил её. после этого зашла на все свои анки.

 

 

 

 

 

 

mikhailbogachev2013
26 ноября 2015, 15:43

Ага у меня тож вот на днях такое было host почистил и ВЕБ одноразовый запускал и все мне админы из Вконтакте подсказали и все помагло:)

sedin.aleck
26 ноября 2015, 15:43

Влад,зайди с чёрного хода и урки в прогаре!   (в самом низу страницы есть надпись ВКонтакте,это и есть чёрный ход-Щёлкни мышкой и дверь откроется...) ДЕД.             

maev.mikhail
26 ноября 2015, 15:43

C:\WINDOWS\system32\drivers\etc  сделать системные файлы видимыми , удалить всё после строки #block wga
127.0.0.1 mpa.one.microsoft.com

m-ow
26 ноября 2015, 15:43

 Скачай Dr.Web.Cureit, проверь систему, скорей всего иыдаст ошибку в файле hosts и вылечит. Удачи.

antipina-bratsk
26 ноября 2015, 15:43

Извините, прочитала вашу информацию-у меня недавно была такая ситуация. Я скачала утилиту доктор Вэб и почистила компьютер-это вирус!

kostya-dubi.dubinin
26 ноября 2015, 15:44

спасибо вам и вашей команде!(B)

 

Ti4790
26 ноября 2015, 15:44

Доктор веб- это антивирусник в частности для АНДРОИД, это не утилита!

Ti4790
26 ноября 2015, 15:44

Доктор веб- это антивирусник в частности для АНДРОИД, это не утилита!

mi-hombre
26 ноября 2015, 15:44

ВНИМАНИЕ!!! У меня БЫЛА  такая же проблема, скачай бесплатную версию антивируса Dr.Web хотя бы вот здесь http://www.freedrweb.com/cureit/, запусти проверку, после проверки система выдаст сообщение что есть неполадки в файле hosts, жми "ОБЕЗВРЕДИТЬ"  и все будет ОК.  Я только так и избавилась.

 

romashev007
26 ноября 2015, 15:44

Яндек деньги воруют , какой нафиг антивирус 5 лет без нтивируса и некто некрал как тока установил антивирус доктор веб , проверил,и после этого  сразу залезли и украли с Яндекса все денги все до копейки. ЯндекДеньги  дырявая система .

kpuvetka
26 ноября 2015, 15:44

нечего по порносайтам лазить )) 

 

grinjuk.vitia
26 ноября 2015, 15:44

Пользователи делают ошибку...когда кладут на баланс своего мобильника большие деньги!  Это приманывает даже работников связи посылать платные подписки с сообщением - "если не согласны то пошлите свою СМС..."  Но сразу снимают большие деньги!  Оператор уверяет что снял подписку но она приходит снова и снова...уже сам додумался - просто удалил СМС-услугу...неудобно конечно но другого выхода нет!!!

t1r1
26 ноября 2015, 15:44

У некоторых операторов связи есть услуга "Личный кабинет" онлайн. В этом кабинете вы можете просмотреть список подключенных услуг, заказать детализацию движения денежных средств по счету и отключить ненужные по вашему мнению услуги. В файле с детализацией эти смс-услуги видно по регулярному небольшому списанию денежных средств на короткие номера.

Глеб М.
26 ноября 2015, 15:44

береги честь смолоду коли рожа крива

Максим Лебедев
26 ноября 2015, 15:44

Неплохо было бы добавить контактные и интернет-сведенья Ростелеком'а.

У них тоже вроде бы рассылки есть.

oldfag2013
26 ноября 2015, 15:44

О чём речь?

Операторы сами заинтересованы в таком мошенничестве, так как половина прибыли идёт им.

Если бы хоть одного оператора лишили лицензии за размещение на своих коротких номерах мошеннических услуг, то уверен что с данной проблемой мы не встретились бы больше никогда.

sebastyanperejro
26 ноября 2015, 15:44

Точно! А то борьба с ветряными мельницами получается!!!

kpuvetka
26 ноября 2015, 15:44

нечего по порносайтам лазить )) 

 

ivgusev01
26 ноября 2015, 15:44

у меня жена нигде тне лазает , один фиг поймала экран с бабами и смс

t.karpovich2014
26 ноября 2015, 15:44

Я тоже поймал в кинопоиске! Спасибо за подсказку друга.Позвонил оператору МТС и отменил подписку.>:-)

UranStar
26 ноября 2015, 15:44

Бесплатный сыр в мышеловке для второй мышки...

Халява, сэр...за отдельную плату !!!

 

 

denidav
26 ноября 2015, 15:44

я на один сайт залез там ваш аккуант взломан я сразу понел что это мошенники

Вячеслав Кассесинов
26 ноября 2015, 15:44

Ещё один способ придуман уже давно и используется сейчас на бесплатных закачках всяких программ, осбенно этим отличаются деятели рекламирующие свои ресурсы как бесплатные. Типа всяких Малышевых и прочих похудетелей. 

yambler1
26 ноября 2015, 15:44

Мария, добрый день! Подскажите пожалуйста, с кем можно пообщаться по поводу доступа к списку таких фишинговых страниц, которыми обмениваются участники этой инициативы?

Мы хотели бы оперативно добавлять эти адреса для блокировки в  сервисе родительского контроля NetKids (http://netkidscontrol.ru/)


Спасибо!

anvarian
26 ноября 2015, 15:44

Добрый день! Напишите нам, пожалуйста, по адресу safesearch@yandex-team.ru, обсудим этот вопрос.

barsik-63
26 ноября 2015, 15:44

ну вы блин и лопухи если попались это каким же надо быть наивным  чтоб поверить что ты вот утром встал и хоп пять сотен выииграл:-P

V-bojko-77
26 ноября 2015, 15:44

Спасибо!

У меня такое: Прямая ссылка:

http://flirchi.ru/e0ac0120/17800803/waMtoYc3TRfZ?h=vPvDFvfw6N&etrack_id=1190983715&ak=waMtoYc3TRfZДама из "Клуба Золотые ручки", когда она модерирует ,то Мне приходят сообщения (уже под200, я их сбрасываб в спам Я.ру)Всё пачалось с продажи клуба, (мне предложили вступить в клуб, в котором я был!!! я удалил свои фото, Я отказался и удалил свои фото, которые стали основой (без моего ведома), для нового владельца!!!:Сначала, на мои комм. другим вешалось
"Вам комментарий:
Мулина Любомила написало  3 февраля 2013 года, воскресенье, 20:57

Браво, эта блестящая фраза придется как раз кстати

 

 И почемуто уже исчезла строка :( Уже при загрузке) "И вступить в Клуб"

lubencov40
26 ноября 2015, 15:44

Спасибо за предупреждение. Буду бдительнее!

Alex Solo
26 ноября 2015, 15:44

Дам дополнительный совет - что бы избавить себя от потенциально опасных всплывающих окошек с рекламой,  и подобными предлложениями - ставьте AdBlock - браузер работать начнёт быстрее, и мусора на страницах убавится. Плагин есть для всех браузеров, и абсолютно бесплатен. Так же для дополнительного повышения безопасности советую расширениее WOT (Web of trust) - тоже совершенно бесплатно.

Алексей
26 ноября 2015, 15:44

А особенно много таких вещей на сайтах загрузок различных программ и приложений. Однажды я попался на эту удочку, когда сайт загрузок запросил код на мобильный. Больше не попадаюсь.

megashurik
26 ноября 2015, 15:44
Спасибо за ваш труд! :)
Кирилл Берестнев
26 ноября 2015, 15:44

Спасибо большое!  Яндекс - надежный сайт!

ver.perova2012
26 ноября 2015, 15:44
Быть в курсе событий - это хорошо.
Александр Минеев
26 ноября 2015, 15:44

у меня так хотели аккаунт на яндексе похитить. Сайт мой жирный кому-то понравился

shuik
26 ноября 2015, 15:44

Спасибо, полезно. Не знал что теперь еще и Яндекс подделывать начали.

Виктор Игнатов
26 ноября 2015, 15:44

Ничего нового, но повторенье - мать ученья. Неуж-то нельзя, каким-то особым образом,

раз и навсегда отбить охоту у хитрожопых умельцев, занимающихся подобного рода деятельностью? :-|

sagittarius.strelets
26 ноября 2015, 15:44
самое простое-заблокироватиь -короткие номера -у провайдера ,что  я и сделал -и проблем не не знаю
otkds
26 ноября 2015, 15:44

А как быть тем, кто пользуется банковскими карточками с уведомлением об операциях, мобильным банкингом на базе USSD? Эти сообщения работают по тому же принципу и даже в детализации отражаются как «доступ к контенту».

sagittarius.strelets
26 ноября 2015, 15:44
идете к к вашему оператору и говорите -заблокируете- короткие №-проблем не будете знать -остальные платежи -через -терминал-наличными -я все платежи делаю так-ни каких интернет-платежей в нашей стране -сплошная-на.......а ,хватит платить -не извсетно кому 
Виктор Игнатов
26 ноября 2015, 15:44

Но это не отобьёт охоту у мошенников, они будут искать новые способы обмана.

Вот, если бы были серьёзные наказания за данный вид шорлотанства, то большинство любителей, жить за чужой счёт,

возможно отказалось бы от подобного вида преступлений или уже были изолированы от общества.

OlgaMan
26 ноября 2015, 15:44

у меня такое было в Одноклассниках, но срабатывала система защиты, по 3 раза в день появлялась программа ТРОЯН, я ее удаляла, обращалась в админ. Одноклассников - бесполезно, им по-моему вообще безразлично что у них происходит, на 3 разных вопроса - один и тот же ответ, какой то набор слов, я заблокировала несколько последних принятых друзей - без фото, и все прекратилось. 

zenita.fan
26 ноября 2015, 15:44

я на гугле видел

Pr
26 ноября 2015, 15:44

Рад, что на моё письмо среагировали :)

alyona-pr
26 ноября 2015, 15:44

и при  всем  при том, требование  вашего телефона  при регистрации на  многих  соц  сетях  типа "мой  мир"  является  законным. Просто по тому,  что иначе  вас  или не зарегестрируют,  или обрежут  ваши пользовательские  возможности.  Мое  обращение  в  Роспотребнадзор дало интересный  результат.  Эти  сайты  официально  там  не зарегестрированы, и работают на основе  подписанного вами  пользовательского соглашения, которое  вам  на руки не  выдется, а  меняется компанией  постоянно в  своих интересах, и как  следствие  этого...  ваши претензии Роспотребнадзор не принимает.  Во первых  эти компании у них не в реестре, во  вторых,, вы  же  сами подписались нажав клавишу  при регистрации на  таких  сайтах,  Так  что не  удивляйтесь , когда  ваши  тщательно хранимые номера  начинают тиражироваться  и использоваться  мошенниками  в личных корыстных  целях...    Что  называется,  лису  сгубил  ее же  нос. 

Fuhrmann
26 ноября 2015, 15:44

У меня по нескольку штук linux на диске и мне наплевать на вирусы. Смешно смотреть, как убогие лохотронщики сообщают мне, что у меня "на диске C:\... и.т.д." Но можно представить тех, кто совсем беспомощен перед компьютером, им совсем не до смеха, беднягам, особенно, если у них есть важные файлы, или это старики, которым не всегда могут помочь.

 

aolcom
26 ноября 2015, 15:44

http://vorobus.com/wp-content/uploads/2011/03/loh.png

museum546
26 ноября 2015, 15:44

Спасибо за предупреждение...

 

Артем Анферов
26 ноября 2015, 15:44

ну да

Артем Анферов
26 ноября 2015, 15:44

ну да

shic-al
26 ноября 2015, 15:44

только сегодня получил по почте сообщение, что мой аккаунт В Контакте взломан и просят № сотового

Андрей Халов
26 ноября 2015, 15:44

;-)

sergei.cozlov20
26 ноября 2015, 15:44

Что-то не заметно что вы боритесь((( две недели назад писал в поддержку по поводу сайтов (полу-дорвеев) которые смс-мошенники используют для сбора трафика на свои сайты, а воз и ныне там, вот полюбуйтесь http://yandex.ru/yandsearch?text=работа вахтой&clid=9582&lr=2&site=fo.ru

anvarian
26 ноября 2015, 15:44

Спасибо за информацию, передали по назначению.

Пастухов Василий Романович
26 ноября 2015, 15:44

Постоянно приходят левые рассылки

Надо как-то выходить на них более результативно или штрафовать

Илья Федин
26 ноября 2015, 15:44

Когда наконец будет Яндекс.Браузер под Linux? А то я большой поклонник Яндекса и мне надоело сидеть на обычной лисе с элементами :-(

fotonsalt
26 ноября 2015, 15:44

Я тоже Яндекс.Браузер под Линукс жду!

Blacki5
26 ноября 2015, 15:44

 по ссылке "Проверьте свой компьютер с помощью антивируса. Мы рекомендуем использовать, например, бесплатную Яндекс-версию антивируса Касперского или антивирусные программы из списка на этой странице."

"5.   Microsoft Windows 7 безопаснее предыдущих, ОС компании Microsoft для рабочих станций, в т.ч. Microsoft Windows XP. UNIX-подобные ОС (в т.ч. Linux, BSD, «промышленные» UNIX) безопаснее остальных распространённых ОС."

попахивает продвижением виндовс. на работе стоит Linux с которого осуществляется выход в интернет, никогда на протяжении 2,5 лет не было ни каких проблем, и антивирус не стоит, и комп можно работающим бросить выходя из кабинета (ни какой олень там не напортачит).

 

 

fotonsalt
26 ноября 2015, 15:44

Вообще-то это так, но никогда не следует забывать одно: самым опасным вирусом может оказаться сам пользователь!

sulimenko.alexandr
26 ноября 2015, 15:44

Не понятно, а почему государственные правохранительные органы не ловят этих мошенников и не наказывают их.Их что -нельзя вычислить и поймать?

jlobikov
26 ноября 2015, 15:44

Спасибо большое!!!

c.conovalow
26 ноября 2015, 15:44

А как преостерегаться злоумышленникОВ!!!


super.proko2014
26 ноября 2015, 15:44

Спасибо,что предупредили>:-)

зульфия галиуллина
26 ноября 2015, 15:44

Как можно выиграть нигде не играя >:-)>:-):-(только глупцы ведутся на такой развод)))))))))). Бесплатный сыр известно всем где....:-D

nikolai.kravts
26 ноября 2015, 15:44

Очень полезная информация. Большое спасибо

bianiv
26 ноября 2015, 15:44

ваш антивирус устарел... а я на линуксе ха-ха

olgina.e
26 ноября 2015, 15:44

 Спасибо большое,дорогие сотрудники Яндекса!  Все учту и расскажу подруге.Спасибо Вам за вашу работу и поддержку!!!!!  Поздравляю всех женщин Яндекса с праздником Весны!  С уважением Елена.

korsar.atol
26 ноября 2015, 15:44

 Maria, большое спасибо за инфу. Я в Инете, практически, чайник. В первый же день "подарил" мошенникам 150р. Больше на грабли не наступаю.Кстати, почти год, по совету внука, в Инет выхожу из ОС Mandriva 2011 (одна из версий Linux) безо всякой антивирусной защиты. За все время ни одной проблемы с вирусами. А начинал с Win 7. которую пытался защитить антивирусниками. Частично помогало, однако за неделю дважды пришлось форматировать диск и переустанавливать Win. Потом перешел на Mandriva 2011 и нет проблем.

fotonsalt
26 ноября 2015, 15:44

Главное, голова на плечах должна быть.

А если головы нет, то неприятности будут всегда.

nickaanet
26 ноября 2015, 15:44

Переходите на Linux, и не будет у вас проблем...

ritapazyr
26 ноября 2015, 15:44

У меня всплывало окно про выигрыш 500 рублей от яндекса, когда я была в яндекс-почте. Сначала даже поверила! Потом посмотрела адресную строку и поняла, что это. Неприятно.

serg.strog
26 ноября 2015, 15:44

Если человек выберает между свободой и безопасность. Безопасность то в начале человек лешается свободы, а патом и безопасность!

Валерия Стукалина
26 ноября 2015, 15:44

Спасибо, Яндекс

MihTimak
26 ноября 2015, 15:44
Моя проблема - скорее мелкое неудобство, но всё же я хочу спросить. Каждый раз, когда я вхожу в свой Firefox, у меня открываются сразу две вкладки: первая - домашняя страница (Яндекс), а вторая - проверка плагинов ( https://www.mozilla.org/ru/plugincheck/ ). У меня вопрос: что нужно сделать, чтобы эта проверка плагинов сама, без моего указания не открывалась? Заранее говорю спасибо за дельные советы.
fotonsalt
26 ноября 2015, 15:44

На форуме Мозиллы нашел ответ:

http://forum.mozilla-russia.org/viewtopic.php?pid=597489

MihTimak
26 ноября 2015, 15:44
Спасибо. Прочитал, попробовал всё, что там написано, но вторая вкладка всё равно открывается - хотя бы и пустая. Видно, придётся с этим смириться.
fotonsalt
26 ноября 2015, 15:44

В крайнем случае всегда можно сбросить настройки Firefox к заводским. При этом сбросятся настройки дополнений.

MihTimak
26 ноября 2015, 15:44
Я однажды так и сделал, и вторая вкладка перестала открываться. Но как только я получил сообщение "Firefox нашёл обновления для Ваших дополнений" и обновил эти дополнения, вторая вкладка снова стала появляться.
fotonsalt
26 ноября 2015, 15:44

Тогда, получается, что в этом виноваты Ваши дополнения?

Отключать их по очереди Вы не пробовали?

P.S. Можете выложить содержимое "about:support" сюда?

P.S.S. about:support надо вводить в адресной строке.

MihTimak
26 ноября 2015, 15:44
Спасибо, надо будет попробовать. А содержимое "about:support" - вот, выкладываю (все таблицы преобразовал в текст со знаками табулятора):

Сведения о приложении
Имя     Firefox
Версия     3.6.18
Папка профиля     Открыть его папку
Установленные плагины     about:plugins
Конфигурация сборки     about:buildconfig
Расширения
Имя     Версия     Включено     ID
DownThemAll!    2.0.15    true    {DDC359D1-844A-42a7-9AA1-88A850A938A8}
Adblock Plus    2.0.3    true    {d10d0bf8-f5b5-c8b4-a8b2-2b9879e08c5d}
NoScript    2.6.5.7    true    {73a6fe31-595d-460b-a920-fcc0f8843232}
RightToClick    2.8.9    true    {cd617375-6743-4ee8-bac4-fbf10f35729e}
Mozilla Archive Format    2.0.6    true    {7f57cf46-4467-4c2d-adfa-0cba7c507e54}
Изменённые настройки
Имя     Значение
accessibility.blockautorefresh    true
accessibility.browsewithcaret    true
accessibility.typeaheadfind.flashBar    0
browser.history_expire_days.mirror    180
browser.places.importBookmarksHTML    false
browser.places.smartBookmarksVersion    2
browser.startup.homepage    http://www.yandex.ru/
browser.startup.homepage_override.mstone    rv:1.9.2.18
browser.tabs.loadInBackground    false
extensions.lastAppVersion    3.6.18
network.cookie.prefsMigrated    true
places.last_vacuum    1361030929
print.print_printer    Samsung ML-1610 Series
print.printer_Samsung_ML-1610_Series.print_bgcolor    false
print.printer_Samsung_ML-1610_Series.print_bgimages    false
print.printer_Samsung_ML-1610_Series.print_command   
print.printer_Samsung_ML-1610_Series.print_downloadfonts    false
print.printer_Samsung_ML-1610_Series.print_edge_bottom    0
print.printer_Samsung_ML-1610_Series.print_edge_left    0
print.printer_Samsung_ML-1610_Series.print_edge_right    0
print.printer_Samsung_ML-1610_Series.print_edge_top    0
print.printer_Samsung_ML-1610_Series.print_evenpages    true
print.printer_Samsung_ML-1610_Series.print_footercenter   
print.printer_Samsung_ML-1610_Series.print_footerleft    &PT
print.printer_Samsung_ML-1610_Series.print_footerright    &D
print.printer_Samsung_ML-1610_Series.print_headercenter   
print.printer_Samsung_ML-1610_Series.print_headerleft    &T
print.printer_Samsung_ML-1610_Series.print_headerright    &U
print.printer_Samsung_ML-1610_Series.print_in_color    true
print.printer_Samsung_ML-1610_Series.print_margin_bottom    0.5
print.printer_Samsung_ML-1610_Series.print_margin_left    0.5
print.printer_Samsung_ML-1610_Series.print_margin_right    0.5
print.printer_Samsung_ML-1610_Series.print_margin_top    0.5
print.printer_Samsung_ML-1610_Series.print_oddpages    true
print.printer_Samsung_ML-1610_Series.print_orientation    0
print.printer_Samsung_ML-1610_Series.print_pagedelay    500
print.printer_Samsung_ML-1610_Series.print_paper_data    9
print.printer_Samsung_ML-1610_Series.print_paper_height    11.00
print.printer_Samsung_ML-1610_Series.print_paper_size_type    0
print.printer_Samsung_ML-1610_Series.print_paper_size_unit    1
print.printer_Samsung_ML-1610_Series.print_paper_width    8.50
print.printer_Samsung_ML-1610_Series.print_reversed    false
print.printer_Samsung_ML-1610_Series.print_scaling    1.00
print.printer_Samsung_ML-1610_Series.print_shrink_to_fit    true
print.printer_Samsung_ML-1610_Series.print_to_file    false
print.printer_Samsung_ML-1610_Series.print_unwriteable_margin_bottom    0
print.printer_Samsung_ML-1610_Series.print_unwriteable_margin_left    0
print.printer_Samsung_ML-1610_Series.print_unwriteable_margin_right    0
print.printer_Samsung_ML-1610_Series.print_unwriteable_margin_top    0
privacy.sanitize.migrateFx3Prefs    true
security.warn_viewing_mixed    false

На всякий случай выкладываю ещё и содержимое about:plugins - набрал это в адресной строке, скопировал всё и вставил (Ctrl+a, Ctrl-c, Ctrl-v)

Установленные плагины
Более подробную информацию о плагинах для браузера можно найти на mozilla.org.
Справку по установке плагинов можно найти на plugindoc.mozdev.org.
________________________________________
Microsoft Office 2003
Файл: NPOFFICE.DLL
Версия: 11.0.5510.0
Office Plugin for Netscape Navigator
Тип MIME    Описание    Суффиксы    Включён
application/x-msoffice    11.0.5510    *    Да
Adobe Acrobat
Файл: nppdf32.dll
Версия: 9.1.0.163
Adobe PDF Plug-In For Firefox and Netscape
Тип MIME    Описание    Суффиксы    Включён
application/pdf    Acrobat Portable Document Format    pdf    Да
application/vnd.adobe.pdfxml    Adobe PDF in XML Format    pdfxml    Да
application/vnd.adobe.x-mars    Adobe PDF in XML Format    mars    Да
application/vnd.fdf    Acrobat Forms Data Format    fdf    Да
application/vnd.adobe.xfdf    XML Version of Acrobat Forms Data Format    xfdf    Да
application/vnd.adobe.xdp+xml    Acrobat XML Data Package    xdp    Да
application/vnd.adobe.xfd+xml    Adobe FormFlow99 Data File    xfd    Да
Mozilla Default Plug-in
Файл: npnul32.dll
Версия: 1.0.0.15
Default Plug-in
Тип MIME    Описание    Суффиксы    Включён
*    Mozilla Default Plug-in    *    Нет
Shockwave Flash
Файл: NPSWF32_11_5_502_146.dll
Версия: 11.5.502.146
Shockwave Flash 11.5 r502
Тип MIME    Описание    Суффиксы    Включён
application/x-shockwave-flash    Adobe Flash movie    swf    Да
application/futuresplash    FutureSplash movie    spl    Да
Shockwave for Director
Файл: np32dsw.dll
Версия: 11.5.2.602
Adobe Shockwave for Director Netscape plug-in, version 11.5
Тип MIME    Описание    Суффиксы    Включён
application/x-director    Shockwave Movie    dir,dxr,dcr    Да
Shockwave for Director
Файл: np32dsw_1168638.dll
Версия: 11.6.8.638
Adobe Shockwave for Director Netscape plug-in, version 11.6.8.638
Тип MIME    Описание    Суффиксы    Включён
application/x-director    Shockwave Movie    dir,dxr,dcr    Да
Java(TM) 2 Platform Standard Edition 5.0
Файл: NPJPI150.dll
Версия: 1.5.0.0
Java Plug-in 1.5.0 for Netscape Navigator (DLL Helper)
Тип MIME    Описание    Суффиксы    Включён
application/x-java-applet;jpi-version=1.5    Java Applet        Да
application/x-java-bean;jpi-version=1.5    JavaBeans        Да
Microsoft® DRM
Файл: npdrmv2.dll
Версия: 9.0.0.3250
DRM Netscape Network Object
Тип MIME    Описание    Суффиксы    Включён
application/x-drm-v2    Network Interface Plugin    nip    Да
Windows Media Player Plug-in Dynamic Link Library
Файл: npdsplay.dll
Версия: 3.0.2.628
Npdsplay dll
Тип MIME    Описание    Суффиксы    Включён
application/asx    Media Files    *    Да
video/x-ms-asf-plugin    Media Files    *    Да
application/x-mplayer2    Media Files    *    Да
video/x-ms-asf    Media Files    asf,asx,*    Да
video/x-ms-wm    Media Files    wm,*    Да
audio/x-ms-wma    Media Files    wma,*    Да
audio/x-ms-wax    Media Files    wax,*    Да
video/x-ms-wmv    Media Files    wmv,*    Да
video/x-ms-wvx    Media Files    wvx,*    Да
Microsoft® DRM
Файл: npwmsdrm.dll
Версия: 9.0.0.3250
DRM Store Netscape Plugin
Тип MIME    Описание    Суффиксы    Включён
application/x-drm    Network Interface Plugin    nip    Да
fotonsalt
26 ноября 2015, 15:44
Имя     Firefox
Версия     3.6.18

 

А почему у Вас стоит такая старая версия?

P.S. Я бы ещё посоветовал отключить DRM плагины - не доверяю им...

MihTimak
26 ноября 2015, 15:44
Просто новая версия ни папе, ни мне не нужна: достаточно и старой. А DRM-плагины - попробую отключить, спасибо. Случайно не знаете, как расшифровывается эта аббревиатура - DRM?
fotonsalt
26 ноября 2015, 15:44

Смотри на Вики:

http://ru.wikipedia.org/wiki/DRM

MihTimak
26 ноября 2015, 15:44
Ясно. Спасибо, буду знать. Да, я отключил DRM-плагины, но вторая вкладка не перестала появляться. Сейчас я снова снёс и поставил заново Firefox - пока эта вторая вкладка не появляется.
solaris83
26 ноября 2015, 15:44

«Ваш браузер устарел и будет отключен»

)) На кого это расчитано?

p1436-6
26 ноября 2015, 15:44

http://www.thevista.ru/forums.php?m=posts&q=16264

почитайте

LelikovV
26 ноября 2015, 15:44

Народ меня на этом сайте http://goodopros.com утверждают в том что я могу получить деньги на свои электронный кошелек яндекс.
Это тоже развод?
 Зарание спасибо за ответ.
lelikovV@yandex.ru 
=)) 

fotonsalt
26 ноября 2015, 15:44

Я не знаю, но у меня подозрение, что это МММ.

Хотя, я могу ошибаться...

nirimov
26 ноября 2015, 15:44
Я часто сталкиваюсь с мошеничеством.Андроид трояны за частую выявляются антивирусами,но не всегда.Не давно выявил рекламу Яндекс.Store,являющийся мошеническим сайтом.
torolek
26 ноября 2015, 15:44

за что вы, уважаемые программисты Яндекса, так не любите Safari? Интегрируйте свои плагины в этот браузер, не пренебрегайте любителями Яблочек! Мы вас любим! 

danya.futsay
26 ноября 2015, 15:44

у меня как-то в хроме вылезло:ваш браузер устарел!

naidmitrij
26 ноября 2015, 15:44
Лучше всего работает антивирус Касперского. Лесит всё и как правило полностью. Главное если подхватили запустить его. Он всё сделает сам. Один минус программа не дешевая но того стоит. Обычно работаю без ативирусников. Но при чтении новостей попадаешь на страницы которые внедряют троянов. и блокируют работу с требованием СМС отправки. Касперский после запуска всё лечит (бывают исключения но редко). Как правило за год работы без анивирусника накапливается 20-50 троянов в одном компе и ещё куча зловредных програм.
cool.eldemuroff197
26 ноября 2015, 15:44

Спасибо ребята, это особенно полезно для таких как я, немного тормозящих пользователей!

S21121977
26 ноября 2015, 15:44

А если с моего взломоного аккаунта рассылалась спам-реклама сайта (tvnarod точка ru), куда я могу пожаловаться ???

anvarian
26 ноября 2015, 15:44

Напишите, пожалуйста, о произошедшем на адрес abuse@yandex.ru.

serj.denisiuk2009
26 ноября 2015, 15:44

Да им хрен дозвонишься, в эту долбаную службу поддержки!!!!!!!!!!!!!!!!!

evgor12
26 ноября 2015, 15:44

Мне тоже попадились.... Вирус. Поиск Яндекса блокировал. После ответа просил ввести номер телефона, но без подарка в 500 рублей... (жадничают видимо!!!!) А если серьезно, заменили строку DNS в файле host .Не сразу нашел такую папку в Виндовс7. В ТоталКомандере или Фаре папка не отражается.но есть. Хорошо, что есть и другие поисковые серверы. Было заблокировано яндекс.поиск, одноклассники, майл и гугл - все на одном ip адресе. Cпасибо за статью и то, что она поднята в главную страницу яндекса

yablonsky.r
26 ноября 2015, 15:44

Было дело. Теперь и реклама бесит. У меня интернет со скоростью 100Мбит/сек а грузит как 50. А как раньше было хорошо. Ни рекламы, ни одного напоминания о рекламе. А сейчас, ну просто ёкарный бабай. Порнуху суют, бесплатные деньги на мобилу тоже. Я только захожу на сайт, на сайте реклама, я остовляю не надолго и потом стоило мне открыть нужную тему там как сразу же окрывается ещё один браузер только с рекламой а нубиков которые во всё верят. Бесит уже.

fotonsalt
26 ноября 2015, 15:44

Да уже практически везде реклама и баннеры! Такое ощущение, что Интернет в буквальном смысле заражен баннерами и порнушкой!

А про тормоза я пока молчу...

t.afanasje2012
26 ноября 2015, 15:44

Да-а-а распоясались мошенники всовсем[:]|||||||||[:]

u.pavel600
26 ноября 2015, 15:44

Здравствуйте. Хотелось бы обратиться к самим работником Яндекса, т.к. они сами способствуют развитию мошеннеческих схем. Например, закрытие сервисов "Яндекс-кошелек" и удаления в "Яндекс-денгах" такого маленького меню как перевод денег на кошелек другого сервиса. В Результате чего образовались липовые "обменные пункты", которые просто забирают деньги.

 Будьте осторожны, прежде чем ложить на электронный счет излишние средства, для начала узнайте какую именно систему поддерживает поставщик услуг, уточните сумму, а потом уже производите зачисления. Деньги только тогда Ваши, когда они у Вас в руках.

Basic Form
26 ноября 2015, 15:44

Как минимум для начала, заходим в расширения и ставим себе ADBlock, он избавит Вас от рекламы во время просмотра видео, всплывающей рекламы и подобной ерунды!!!

Сай
26 ноября 2015, 15:44

Действительно жулье.... а мне писали что я 10 рублейвыиграл...:-)

super.rowan2012
26 ноября 2015, 15:44

Мне 11 лет, скоро будет 12 и я прекрасно разбираюсь в интернете и не разу на такие уловки не попадалась. Иногда я даже маме и старшей сестре в интернете помогаю. Вот так вот.

MarBad
26 ноября 2015, 15:44

Ребят установите AdBlock - любую версию!

Если у вас Chrome то вот ссылка на него:

https://chrome.google.com/webstore/detail/adblock/gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom?utm_source=chrome-ntp-icon

C уважением Марсель.

toron-hamfree
26 ноября 2015, 15:44

Мне недавно приходило на почту подобное: ваш аккаунт "в контакте" взломали, введите свой номер телефона и тп и тд)))

Ник
26 ноября 2015, 15:44

Находяться все таки идиоты:-)

ICQtorg.ru
26 ноября 2015, 15:44

Как писал А.С. Пушкин:

"Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной."

 

   Нет ни в инете, ни в мобильной связи раздач денег, подарков и прочего!!! Вы сами же не выходите на улицу и не раздаёте деньги прохожим?

   По поводу рекламных баннеров упоменаемых выше (pop-up), чтоб не обьяснять что это - почитайте в wiki http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%F1%EF%EB%FB%E2%E0%FE%F9%E5%E5_%EE%EA%ED%EE. Как правило вполне безобидный баннер.

1. Навязывает вам рекламу.

2. Собирает уникальные клики за просмотр. 

3. Перенаправляет вас на другу страницу, с другой на следующую и т.д....(помогает только закрытие баузера) 

4. Опасный pop-up! Закрывая это всплывающее окно вы сами того не ведая цепляете "заразу"!!! Последствия додумывайте сами. Блокировка винды в виде вымогающего баннера (после оплаты восстановления системы не происходит), изменение системных файлов (с вашего компьютера будет идти трафик - DDoS атака),  pinch - ворует ваши пароли, keylogger - клавиатурный шпион (что  это объяснения наверное не требуются)....

 

Как видите всё основано на данежной основе. 

1. Реклама - оплата за просмотр.

2 и 3. Клики - оплата за клики.

4. Варианты отъема у ВАС денег зависит только от фантазии "писателя" этой гадости + лишаетесь доступа к вашей почте, однокласники, в контакте, icq, skype и пр.. Может вы и вернете это, а может...

Ещё пару примеров "бесплатности".

 

Раздача WebWoney (WM) копеек. Раздавая 2-5 копеек (рекламируется до 10 рублей) раздающий повышает свой BL (индекс деловой активности).

 

Раздача ICQ номеров. Если вы сразу не видите пароль от номера будете скакать по всплывающим окнам (кликать), либо вам придется увеличивать траффик сайта (писать от 10 до 20 постов на форуме или в чате).

 

P.S. Писать про это можно долго и много. Наверняка у Вас найдется знакомый (знакомая), который сможет помочь избежать всего этого и устранить проблему без format C:. Сломать систему просто, вот лечить уже сложнее особенно общими фразами - поставь антивирь, проскань ВЕБОМ, КАСПЕРОМ, ткни в host (не все могут в  WIN7 в нём пошуршать), cmd и прочее. На все Наши проблемы нет универсального решения - подход к разным проблемам разный!  

 

fotonsalt
26 ноября 2015, 15:44

(+1)

Отличный пост!

jorovich
26 ноября 2015, 15:44

 у меня всё это началось когда я установил себе виджет на свой сайт, и вот тогда то у меня это и выскочило и даже я повёлся и отдал денег за подписку порядка 120 рублей и потом ещё за каждый прожитый день по двадцатке...пока не сообразил что и откуда взялось. Теперь я кое-кому не доверяю. Прошу извинения у Китайцев так как они в основном заходили на мой сайт за это время (приношу  официальные извинения), но я недумаю, что у этого скрипта могло так далеко зайти ведь он всё таки на русском отсвечивал

 

cap.stenly
26 ноября 2015, 15:44

Отправь "бесплатное" СМС и узнай как защититься от злоумышлеников  :)

helodron
26 ноября 2015, 15:44

У меня мама напоролось на подобный сайт, где якобы Яндекс утверждал, что заблокировал доступ интернет по IP(правда смешно? :D), и просил для разблокировки ввести номер телефона. Визуально все как в этом окошке. Причем они пошли дальше - написали ява скрипт, который заблокировал действия в браузере. Благо firefox, и окошко спокойно закрывается, но многие ловятся на эту ересь. Будте бдительны.

ebodiluk
26 ноября 2015, 15:44

И ни в коем случае не ставьте новый Avast с дурацким смайлом. Конкретно не рекомендую.

У вас должен быть Install - avast_free_antivirus_setup.exe (93 МБ)

106,5 мб - это полная лажа.

 

 

invdet
26 ноября 2015, 15:44

При переходе на http://unatalki.narod.ru/ открывается "главная страница Яндекса" http://trimes.ru/?y2=zObF1fXBzpcck7iMmpuemZocl76SkpKfn6o== с выигрышем 300 рублей на телефон от Yandex. Эту страницу закрыть нельзя!

Ответ от Яндекса:

Указанный Вами сайт закрыт. Спасибо за сообщение.
С уважением, Корней Зубский.

zavyalov.petia
26 ноября 2015, 15:44

помогу сделать распечатку звонков и смс за последний месяц!любые операторы сумма от 500 до 1500 в зависимости от срока давности и оператора сотовой связи!!!работаем с любыми городами!kolosov.leonid@rambler.ru

cool.diab2014
26 ноября 2015, 15:44

иногда бывает что случайно кликнул на иконку от типа-яндекса а уйти со страницы которая открылась уже немошешь:-(

piton2017
26 ноября 2015, 15:44

меня больше интересует почему этих мошенников не ловят и не сажают.... у государства целая армия всякой полиции, юстиции и ещё черти чего, а мошенники свободно гуляют на воле и пользуются интернетом.

sergei.sergei-myl
26 ноября 2015, 15:44
я захожу с телефона, и получаю такую ссылку ваш браузер устарел, загрузи новую оперу. может это быть мошенники?
Вася Ветров
26 ноября 2015, 15:44

Сайты которые этим занимаются должны просто вылететь из поиска совсем и навсегда, вместе с доменами и сопутствующим барахлом, и это будет правильно. А то развели демократию, не надо выбирать из плохого и очень плохого, если вы отличный поисковик, а то Яндекс агитирует за написание сайтов для пользователей, а сам показывает этих проходимцев, нехорошо.  

Александр Николаевич
26 ноября 2015, 15:44

 

Вы можете также сообщить оператору о факте мошенничества и попросить вернуть деньги за услугу, которую вам навязали обманом.

МТС все деньги возвращает реально. А вот Билайн - никогда.

olga-ehrlikh
26 ноября 2015, 15:44

Спасиба за предупреждение, еще пока не присылали )

Калина
26 ноября 2015, 15:44

у меня такое впечатление, что везде требуют либо телефон, либо пароль..

m.old2012
26 ноября 2015, 15:44
Но зато можно обмануть этих самых злоумышленников. Средняя цена этих подписок 20-40 рублей, если на счету денег меньше указанного, то подписка на следующий день автоматически отключается (при этом деньги со счёта телефона не снимаются), а вруны-злоумышленники остаются ни с чем!     
goscha.martynoff2011
26 ноября 2015, 15:44

С подобными объявлениями я сталкивался на разных сайтах, Большое спасибо за предупреждение!

or.ero
26 ноября 2015, 15:44

было но я не купилась:-)

 

fdr-c4q
26 ноября 2015, 15:44

При запуске Яндекса, меня попросили подтвердить,  что я не робот, указав свой номер телефона. Придет СМС с кодом активации, за это снимутся деньги! Это что тоже спам такой? Раньше надо было ввести цифры, указанные на картинке. А теперь свой тел оставлять. Или это не спам?

Яндекс просветите по этому поводу. Может это очередной вид мошенничества. 

PS На Google  тоже самое........ 

djeevs
26 ноября 2015, 15:44

У Вас на компьютере вирус.

Выполните второй пункт из этой статьи.

 

super.orlodoldo
26 ноября 2015, 15:44

Пустое всё, как говорят, лох-не мамонт, он не вымрет.

Не надо бороться с отдельно взятой бедой, надо решать всё на корню.

Проблем нет для того, чтобы вычислить злоумышленника и жестоко покарать.

Но вот  как раз с этим никто не хочет заниматься))

Попав на крючок, вы столкнётесь у оператора со стеной "непонимания".

Это мафия господа, все там повязаны в этой кормушке, а "клиент" всегда платит.

aleksei1975apr
26 ноября 2015, 15:44

Эти мошенники действуют и на других поисковиках.

Конечно нужно быть очень внимательным и не лоддаваться на уловки.

sevastos
26 ноября 2015, 15:44
Правильно!
kdpmk
26 ноября 2015, 15:44
;-)пришло письмо от "вконтакте" ... вернее от их "тюхняческыой пюджёржки" (судя по символам - из германии или австрии...)как Вы все уже наверное догадались, аккаунта в этой сети у меня нетсобственно само письмо: Bаша aнкетa рассылаeт cпам  28 фев. в 09:0828 фев. в 09:08Тeхничeскáя пoддержкä Bконтãктe ›▼ 
Дoбрoгo вpeмeни сутoк. Нaш aнтиcпaм poбoт выявил огромное количество cпaм раccылки от Bашей анкеты. He вoлнуйтeсь, Bаш аккаунт в бeзoпаснoсти. Ваша перcoнальная cтрaницa вpeмeннo заблокиpована. Для aктивaции Вaшeй cтраницы oбязатeльнo нужно подтвeрдить нoмер мобильного телефонa. На Ваш телефoн пpидeт код paзблoкиpoвки.

Дoбaвить нoмер мобильного телефoна мoжнo нажав здeсь

C увaжeниeм, Служба-Поддержки .
Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 15:44

Спасибо за информацию!

deb-37
26 ноября 2015, 15:44

спасибо за информацию

Asfaltouklad1
26 ноября 2015, 15:44
Ну и куда мусора смотрят? За что ублюдков кормим? Спецслужбы где?
Александр
26 ноября 2015, 15:44

Мошенники везде и не надо при каждом запросе вводить номер телефона. Будьте немного внимательнее и никто вас не обманет. Удачи всем!!! Новый женский сайт TOTAL, жду всех в гости.

Доусал
26 ноября 2015, 15:44

Всё время шлю репорты, когда вижу лохотроны.

Написал две заметки, чтобы юзеры не велись.

Дмитрий
26 ноября 2015, 15:44

По запросу в яндексе viber:

http://yandex.ru/yandsearch?text=viber&lr=213

в яндекс директе рекламируется сайт http://viber.pw/

при регистрации (отправки номера) присылают sms с номера 7496 следующего характера:

для получения услуги отправьте "да" в ответном смс.

 

Предлагаю дружно искликать рекламу в директе, что бы хоть как то навредить мошеннику.

Федор Егоров
26 ноября 2015, 15:44

Здраствуйте,я стал жертвой читеров и мошенников мошенники игнорируют выход из сайта,читеры игнорируют бан,как это избавить:скачать WinIocker (отключить антивирус),создать вирус винлокером и отправить в блог читеры увидят скачают нажмут на файл и Windows будет заблокирован(предупреждаю что винлокер слабый если компьютер перезагрузить то винда будет разблокирована).Как избавиться от мошенников если вы попали на страницу:нажать на аварийную кнопку компьютера или ноута.Спасибо команде что вы создали хороший сайт.

maxi_zenit
26 ноября 2015, 15:44

Да, СМС-мошенничесто - это плохо. Но ещё хуже - что люди не читают приходящих СМС, а ведь там написано про подписку.

P.S.: На всякий случай дам свою базу мошеннических сайтов - http://vk.com/topic-53459959_28452186 . Если что, сможете тут посмотреть те сайты, что ещё не найдены.

Александр
26 ноября 2015, 15:44

Фигня, а не фаерфокс от яндекса. Всё кривое. При попытке запуска выдаёт вот это:

"Приносим свои извинения

Firefox столкнулся с проблемой и аварийно завершил работу. Мы попытаемся восстановить ваши вкладки и окна при его перезапуске.

Чтобы помочь нам в выявлении и устранении этой проблемы, вы можете отправить нам сообщение об ошибке."

И, притом, с самого начала, как появилась эта версия.

 

ilm3
26 ноября 2015, 15:44
Пожалуйста, уберите появляющийся аларм о мошенничестве с сайта Sobory.ru. Как вам не стыдно!!
Netzvetok
26 ноября 2015, 15:44

http://hq1f-fii1ues.b6hn.net.ua/ как добавить этот сайт в список мошенников? Просто Яндекс не предупредил (

anvarian
26 ноября 2015, 15:44

Сайт уже в списке, спасибо за информацию.

nikita.bacherikov
26 ноября 2015, 15:44

Ещё для проверки  рекомендуется Антивирусный сканер Cezurity! Проверяет не только систему но и расширения браузеров(в т.ч расширения Яндекс.браузера тоже)

f.gashimoff2014
26 ноября 2015, 15:44
я вирусов не боюсь
Наталья П.
26 ноября 2015, 15:44
Спасибо,информация ценная и честная.Я воспользуюсь.
Комментарий удалён
v6321822
26 ноября 2015, 15:44
v6321822, извини за  прямоленеость я в коме пью 6 день извени!
cheef-editor.ya
26 ноября 2015, 15:44
Действительно, мошенники любят мимикрию по известные бренды. Есть такой сайтик туристический: http://1tur.info. Письма присылал вот с этого адреса: TEZTOUR  . Заказал копирайтинг на большой объем и смыося. Но ведь мои материалы у меня есть, и через плагиатус я их нашла на указанном сайте. Совершенно беззастенчиво они выкладывают материалы и никого не боятся. Умные такие? Или наказать некому?
l.grinischina2014
26 ноября 2015, 15:44
хочу закрыть замочек
Mansur Subhangulov
26 ноября 2015, 15:44
Спасибо.Но я только-что отправил номер своего телефона в адрес http://ruspeople/info.Что теперь делать?
tatarintzev.o
26 ноября 2015, 15:44
пока бог миловал от этих друзей
НУРИСЛАМ
26 ноября 2015, 15:44
полезная информация
vlad.malcev2012
26 ноября 2015, 15:44
Я обижаюсь на природу созданного человека в том что она создала хитрых,наглых и жить за счёт других.
ksu172
26 ноября 2015, 15:44
http://notexpensive.ru/index.php?route=product/product&path=77&product_id=175

сайт был порекомендован Яндекс Маркетом.
Мошенники.
Заказала 3 числа фотовспышку NIKON SPEEDLIGHT SB-900. Привезли, батареек не было, курьер уверил, что если вспышка не будет работать все поменяют по гарантии. Привезла включила батарейки! Не работает! Звоню! А Они говорят не было такого, не было ни заказа такого числа, и вообще они меня не знают, стала спрашивать адрес и реквизиты. Все стали путать, выяснилось что адрес ложный, печать ложна, никто и ничто возвращать не собирается!
madloadcreative
26 ноября 2015, 15:44
заблочьте пожалуйста ЯД сервиса http://smmshka.ru/
Предоплату выпрашивают и потом не отвечают на скайп, аську и ничего не делают из обещанного
Виктор Прокушев
26 ноября 2015, 15:44
интересно как вернуть деньги от "бесплатного"денежного подарка
alxsolomin
26 ноября 2015, 15:44
О.К.
alxsolomin
26 ноября 2015, 15:44
О.К.
kabuldgan
26 ноября 2015, 15:44
немогу открить мешает машенники
Шумаков А.
26 ноября 2015, 15:44
спасибо вам за помощь
volonin141257
26 ноября 2015, 15:44
Большое спасибо за ваш просто необходимый труд.
Zura
14 мая 2016, 09:21
xarakterizuiu chto ne xaraso eto.
Eugene
13 апреля 2017, 08:27
Вот бы ещё в кабинете вебмастера писали, за что награждают нормальные  сайты припиской "По данным Яндекса, сайт может использоваться злоумышленниками для выманивания денег". Уже 100500 лет сайт жил: https://online-generators.ru/ и тут трафик упал до нуля. Проверка на вирусы - всё чисто. Вот уже думаю, может реклама от Google AdSense не по душе Яндексу.
smartcpa
2 мая 2017, 12:52
Eugene,
страдают от этого, кстати не только "награжденные" сайты, но и те кто просто имеет с них ссылки.
Например, если набрать в поиске "отзывы по моему сайту X", то первым в моем случае вылезает такой злополучный сайт "Y", который имеет подобное предупреждение в сниппете, и содержит вполне положительный отзыв о моем сайте.
Пользователь видит это предупреждение, и думает, что оно относится именно к моему сайту "Х", и мошенником считают меня! Там реально такое оформление в выдаче, что сразу не поймешь, на счет какого сайта пользователя предупреждают.
У меня, после появления такого сайта в выдаче, в магазине практически перестали покупать.

Офигенный подгон от Яндекса, с учетом того, что я еще и на Директ деньги сливаю.
Люди приходят по платной рекламе, потом идут в поиск посмотреть отзывы, а тут первый отзыв "По данным Яндекса, сайт может использоваться злоумышленниками для выманивания денег".
Не удивительно, что заказов не стало.
Спасибо Яндексу, за грамотную борьбу с мошенниками.
Директ, я конечно снял, потому что конверсия ниже плинтуса.
seookey
12 июня 2017, 16:06
Я получил спамовое письмо на свой почтовый ящик. Письмо явно жульническое, пройдя по указанным в нем ссылкам до момента выплаты денег, я в этом убедился. Расследовать всю эту систему я не имею ни времени, ни опыта. Кто- нибудь занимается такими расследованиями, если предоставить всю информацию, которую я получил? Я хотел бы обратиться к специалистам. Можете посоветовать. к кому обратиться?
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса13 июня 2017, 22:15
Здравствуйте. Если вы пользуетесь веб-версией или мобильным приложением Яндекс.Почты, достаточно нажать кнопку «Это спам». Это послужит сигналом для системы фильтрации спама, которая блокирует мошеннические письма.
pmweb
2 марта 2019, 17:58
Света Чистякова,
разберитесь на счет моего домена, с какой стати на нем эта пометка образовалась?  "По данным Яндекса, сайт может использоваться злоумышленниками для выманивания денег"??? Домен отправлю на почту.
guskov-anatoliy-vladimirovich
20 марта 2018, 13:00
pdrfp@yandex.ru адрес, с которого уже дважды приходило письмо с текстом 
"Поступила выплата: 42 617 р" и ссылка на сайт мошенников в гиперссылке с текстом "подробнее"
antiy4ndex
27 июня 2018, 15:35
Яндекс добавь себя в СПАМ!
Становиться ясно что Российский интернет катиться в руки монополистов в данном случае системы Яндекс. Все как всегда ведут речь о демократии, обсуждая чужие решения и в это время делая свои дела.
 Яндекс не является исключением, лидер на российском рынке говоря о том что действует в интересах пользователей не упоминает о том что действует не совсем по правилам, а именно все что в интересах яндекс выглядит так "Мы дорожим, мы рады вам, для вас и с нами" но если речь идет о том что кто то не в интересах использует аргументы, ссылаясь на правила, законы. 
Речь о том что Яндекс давно как ушел о принципов и правил, это машина по созданию правильных выгод в своих интересах и интересах регуляторов, одним словом Яндекс не удивляйся когда ты сам себя заведешь в тупик и сам себя предашь, к этому ты и идешь.


Хочу сказать только то что печально жить в стране где нет свободы, демократии, творчества, а есть первые и манипуляторы. Вы сами создаете эту систему и вам в ней тоже жить. Яндекс когда тебя поглотят в виду того что ты больше не окажешься в чьих то интересах, вспомни что такое правильный путь с которого ты ушел. А это не минуемо, потому как вы сами знаете что под красивым слоганом много грязи творимой вами. Карма ваша!
efim.evgenij2011
19 ноября 2018, 00:13
спасибо за информацию.
pmweb
1 марта 2019, 22:05
Полный дебилизм, с какой стати Вы добавили мой домен, который в висит на парковке с обычной рекламной заглушкой пометку "По данным Яндекса, сайт может использоваться злоумышленниками для выманивания денег"???
Giniyatullina2007
11 мая 2019, 15:50
Преостерегайтесь злоумышленников,не верьте.
Rustam Kabayev
сегодня, 16:06
боди массаж астана 
Обновлено сегодня, 16:07