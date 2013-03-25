Мобильный Яндекс.Маркет – ваш персональный помощник

Покупать товары с помощью смартфона постепенно становится всё привычнее. Почти так же привычно, как звонить с него, слушать музыку или общаться в соцсетях. Поэтому мы приготовили большое обновление Яндекс.Маркета для платформы Android.

Теперь приложение не просто показывает лучшие цены и варианты покупки, но и ищет по заданным вами характеристикам. Оно легко найдёт подходящий товар, даже если вы не знаете конкретную модель.

Необязательно включать компьютер, чтобы подобрать, например, мультиварку в подарок маме – это легко сделать с помощью мобильного Маркета. Укажите диапазон цен, выберите нужные параметры (например, производителя, тип управления или мощность) – и приложение покажет подходящие модели. Результаты поиска можно переключить на режим с крупными фотографиями, а ещё развернуть картинки на весь экран, чтобы получше рассмотреть вещь.

Удобно будет и владельцам планшетов – мы специально оптимизировали приложение для этих устройств.

Кстати, при поиске подарка с мобильного устройства вам будет проще сохранить идею в тайне. Так меньше вероятность, что адресат заметит закладку в браузере или заглянет вам через плечо.

Ещё мы добавили в приложение те категории «большого» Маркета, которые раньше были недоступны в мобильном. Среди них – детские и спортивные товары, товары для дома, книги и многое другое. Так что не ограничивайте себя в поиске – вдруг вы давно собирались приобрести горные лыжи?

Новый Яндекс.Маркет умеет считывать штрихкоды и QR-коды. Вам не нужно иметь отдельную программу для их расшифровки.

Скачать обновлённое приложение можно в Яндекс.Store Google Play или с помощью QR-кода.

Команда Яндекс.Маркета