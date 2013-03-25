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Мобильный Яндекс.Маркет – ваш персональный помощник

Покупать товары с помощью смартфона постепенно становится всё привычнее. Почти так же привычно, как звонить с него, слушать музыку или общаться в соцсетях. Поэтому мы приготовили большое обновление Яндекс.Маркета для платформы Android.

Теперь приложение не просто показывает лучшие цены и варианты покупки, но и ищет по заданным вами характеристикам. Оно легко найдёт подходящий товар, даже если вы не знаете конкретную модель.

 

Необязательно включать компьютер, чтобы подобрать, например, мультиварку в подарок маме – это легко сделать с помощью мобильного Маркета. Укажите диапазон цен, выберите нужные параметры (например, производителя, тип управления или мощность) – и приложение покажет подходящие модели. Результаты поиска можно переключить на режим с крупными фотографиями, а ещё развернуть картинки на весь экран, чтобы получше рассмотреть вещь.

Удобно будет и владельцам планшетов – мы специально оптимизировали приложение для этих устройств.

Кстати, при поиске подарка с мобильного устройства вам будет проще сохранить идею в тайне. Так меньше вероятность, что адресат заметит закладку в браузере или заглянет вам через плечо.

Ещё мы добавили в приложение те категории «большого» Маркета, которые раньше были недоступны в мобильном. Среди них – детские и спортивные товары, товары для дома, книги и многое другое. Так что не ограничивайте себя в поиске – вдруг вы давно собирались приобрести горные лыжи?

Новый Яндекс.Маркет умеет считывать штрихкоды и QR-коды. Вам не нужно иметь отдельную программу для их расшифровки.

Скачать обновлённое приложение можно в Яндекс.StoreGoogle Play или с помощью QR-кода.

 

Команда Яндекс.Маркета

11 комментариев
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caesar277
26 ноября 2015, 15:43

ура :-) особенно прикольно, что считывает штрихкоды

Артемий
26 ноября 2015, 15:43

А что, это разве новая фича? :-@

caesar277
26 ноября 2015, 15:43

ну, я не замечал:-D

magzand
26 ноября 2015, 15:43
а Яндекс.Телепрограмма когда-нибудь будет для Android?
Артемий
26 ноября 2015, 15:43

Если под каждый сервис делать приложения, то браузер можно будет скоро удалить )))

magzand
26 ноября 2015, 15:43
при чем тут сайт. когда доступен компьютер я например никогда не буду пользоваться моб. приложениями. а вот когда его нет под рукой, отдельное приложение под сервис это гораздо лучше, чем запускать браузер на телефоне
lovipro
26 ноября 2015, 15:43

полностью согласен

Анатолий
26 ноября 2015, 15:43

люди постепенностановятся носителями устройств, которые они используют для оплаты. и к этому постепенно все и идет, что люди будут оплаичавить все с помощью qr кодов, все платежи и так далее... классное обновление! функция "сохранить идею в тайне" понравилась :)

Сергей
26 ноября 2015, 15:43

Наконец-то! Ещё когда несколько лет назад вышло приложение Яндекс.Маркет, от него ожидалось то, что мы видим сейчас. Спасибо!

shuik
26 ноября 2015, 15:43

Здорово, теперь присутсвие товаров в маркете будет сказываться и на мобильный рынок ;-)

SkoroVali
сегодня, 13:50
6 апреля я получила доставку, оплатив 1 апреля за капсулы для стирки 52 штуки сумма 350 руб. а получила коробку с 25 капсулами, я пересчитала даже не поверив да и сильно влажные они. Очень прошу разобраться и не доводить до неприятностей.