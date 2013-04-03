Яндекс.DNS — новый инструмент для защиты домашней сети

Интернет — это в первую очередь информация, и это хорошо. Но не весь интернет одинаково полезен. Некоторые сайты могут заразить компьютер вирусом или выманить личные данные у доверчивых пользователей, которых много среди старшего поколения. А в какие-то уголки сети вряд ли стоит заглядывать детям.



У Яндекса есть несколько продуктов и инструментов, помогающих обезопасить работу в интернете: предупреждения и фильтры в поиске, браузер с двойной системой защиты, Яндекс-версия антивируса Касперского. Сегодня эту линейку пополнил Яндекс.DNS.



Яндекс.DNS — это бесплатный сервис, который поможет вам заблокировать опасные и «взрослые» сайты. Его можно настроить на компьютере, в мобильном или сразу во всей сети — через точку доступа Wi-Fi. Настроив Яндекс.DNS, например, на домашнем роутере, вы сразу обезопасите все устройства, которые к нему подключаются. Чтобы облегчить настройку, мы вместе с производителями роутеров разработали специальные прошивки. Прошивку для моделей ZyXel серии Keenetic можно скачать уже сейчас, а совсем скоро появится версия для моделей D-Link DIR-615 и DIR-620 (подписывайтесь, и мы вас уведомим о её появлении). Конечно, мы планируем расширить список сетевых устройств, для которых есть прошивка Яндекс.DNS, и открыты к сотрудничеству с их производителями.



Собственно, немного о самом сервисе. У Яндекс.DNS есть три режима:

— «Безопасный» защищает от вредоносных и мошеннических сайтов.

— «Семейный» закрывает доступ и к опасным сайтам, и к ресурсам для взрослых.

— «Без фильтрации» просто предоставит вам быстрый и надёжный DNS-сервер.



Сайты проверяются Яндексом ещё до того, как вы открыли их в браузере. При попытке зайти на небезопасный сайт, вы увидите соответствующее предупреждение. На скорость интернета Яндекс.DNS никак не влияет.



Все подробности, инструкции и установочные файлы вы найдёте на сайте dns.yandex.ru.



Делаем Неопасными Сети,

Команда безопасного поиска Яндекса