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Отзывы о фильмах на Яндекс.Афише

Что делать, если вы собираетесь в кино на премьеру, но боитесь, что картина не оправдает ваших ожиданий? На что лучше пойти с шумной компанией друзей, а на что – вдвоем с близким человеком?

Яндекс.Афиша поможет сделать удачный выбор. Теперь на сервисе можно не только посмотреть подробное описание фильма с трейлером и фотогалереей, но и узнать о впечатлениях зрителей. На сервисе представлены отзывы с основных киноресурсов рунета. Найти их просто – отзывы располагаются на карточке фильма, во вкладке рядом с его описанием.

Попробуйте сами: узнайте, что думают любители кино о «Падении Олимпа».



Выбрав фильм, вы можете прямо на сервисе посмотреть, где и когда он идёт, и сразу забронировать билеты. Яндекс.Афиша знает расписание киносеансов в 147 городах России, Украины, Беларуси и Казахстана.

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19 комментариев
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riotta
26 ноября 2015, 15:41

Сереж, я не вижу отзывов на странице фильма Падение Олимпа О_О

sderevtsov
26 ноября 2015, 15:41
Арина, это можно полечить обновив кэш)
lovipro
26 ноября 2015, 15:41

круто!

Donatello1989
26 ноября 2015, 15:41

Спасибо.Хотелось бы ещё внести предложение на счет фильмов.Вы многое сделали в поиске яндекса и таблицу чемпионатов по футболу и переводчик.Очень хотелось бы увидеть ещё такую штуку.При поиске фильма,чтобы снизу появлялся постер с фильмом и его описание,как таблица чемпионата по футболу.Было бы очень неплохо увидеть такое обновление.

P.s спасибо за то что вы делаете жизнь проще!!!=))

apollo2k4
26 ноября 2015, 15:41
Отличная новость, но будет наверное как в маркете – куча мусора и 1-2 полезных комментария :)
yakimtseva2014
26 ноября 2015, 15:41
hgj
yakimtseva2014
26 ноября 2015, 15:41
Что за ужасный интерфейс сделал яндекс в афише, во первых раньше можно было посмотреть кинотеатры на карте, где можно было выбрать нужный кинотеатр или выбрать метро из списка, а сейчас поиск нелепый если ты точно не знаешь названия кинотеатра или какое там метро ближайшее (а это тяжело когда кинотеатр на МКАДе, попробуй вспомни как туда от какого метро!!!) потратишь время на поиск. Раньше можно было посмотреть все отзывы, а сейчас бред: щелкаешь эту прокрутку и не понятно кто писал отзыв, то ли частное лицо то ли реклама, приходится в каждый заходить а там типо рецензии. В ЧЕМ СМЫСЛ ИЗМЕНЕНИЙ. ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ НАПИСАТЬ, ЧТОБЫ ЯНДЕКС ВЗЯЛ НА ЗАМЕТКУ
anntimmy
17 июня 2016, 18:22
А каким образом к вам попадают рецензии? И почему это в основном кинопоиск, афиша ру? Ведь много же крутых ресурсов с отличными рецензиями, очень разнообразными и интересными. Мне, например, не всегда нравятся отзывы авторов кинопоиска
Света Чистякова
17 июня 2016, 20:04
anntimmy,
здравствуйте. А расскажите, рецензии с каких ресурсов вам хотелось бы видеть на Яндекс.Афише?
anntimmy
18 июня 2016, 16:52
Света Чистякова,
Мне очень нравятся рецензии Синемаголиков, очень часто с ними согласна и на Киноафише.инфо. Там они всегда очень оперативно появляются и рецензенты пишут интересные взгляды на фильмы.
mafiks81
14 июля 2016, 20:00
Большой и добрый великан - редкостное полное гомно! 
Анатолий ррр
6 января 2017, 00:20
Викинг
tanya.efremova14
30 ноября 2017, 20:33
"Матильда". Посмотрела сегодня в Октябре за 150  рублей. Не увидела ни чувства, ни долга.  Многоходовая комбинация.  Насмешка над офисом.  Не очень поняла,  зачем нужно было что-либо запрещать,  если не скрытую рекламу создать. ..(вообще вопрос  такой: а зачем этот фильм нужно  было снимать).  Наверное единственное,  что показалось  интересным из фактологии , - не все .... были в так называемой "царской охранке".  Второй раз не пойду смотреть,  потому что "послевкусия" для меня у фильма нет.



Обновлено 30 ноября 2017, 20:35
Николай
11 декабря 2017, 22:05
Кино за все годы так называемого(грабежа) капитализма что осталось святого артисты которые снимались в кино которых   признают во всём мире умерли и умирают в нищете хотя за все годы капитализма появились ролики помогите ребёнку надо 2000000 р  и что нового пересняли а зори здесь тихие кавказкая пленница и тд  а что вы создали новое поколение которое хаит нас наших отцов и дедов когда спортсмены играли за родину но не за деньги как сейчас сборная россии а в ней и негры и всякий сброд и тренеры которые по русски не бельмеса они играют за деньги а не за  страну  и что будет дальше 
kminitsin
23 августа 2018, 23:41
А как скачать ?
jedik@tut.by
22 сентября 2018, 11:23
Kirasan
игорь
17 мая, 18:28
ППадение олимпа да с ошибками просто закрывают свои недоработки
игорь
17 мая, 18:31
ЕСли чесно то фильм фуфель один чел покрошил сотню ха ха ха

Qawsedrftg60
сегодня, 20:07
Мое глубокое убеждение, что фильм  «Падение олимпа»  надо показывать и преподавать на режиссерском факультете во ВГИКе , да и на актерском тоже. Тривиальнейший сюжет, но разделение по амплуа!  Великолепно !  Герой, злодей , жертвы.  Батлер будто создан для этой роли( « из Бурбона и ошибок молодости» ) Зрелищность помноженная на мастерство актеров экшена.  Учиться, учиться и учиться надо у них снимая патриотическое кино, а не делать на это породии...