Национальный корпус русского языка — крупнейшее электронное собрание текстов, включающее более 500 млн словоупотреблений. Это один из основных источников, к которому обращаются лингвисты, исследующие русский язык. Проект был запущен 9 лет назад, в апреле 2004 года. Корпус пополняется и поддерживается силами многих организаций, среди которых Институт русского языка имени В. В. Виноградова РАН, Институт проблем передачи информации РАН, МГУ и многие другие. С самого начала Яндекс разрабатывал адаптированную для НКРЯ версию поисковой машины для поиска текстов с разного рода разметкой.



Морфологическая разметка текстов корпуса осуществляется автоматически с помощью разработанной в Яндексе программы mystem. Однако у ряда текстов вручную «снята омонимия», то есть для каждого слова указаны его правильная словарная форма и грамматические характеристики. Для многих компьютерных лингвистов эта часть корпуса представляет особый интерес, так как её можно использовать при разработке морфологических анализаторов и для разных вычислительных экспериментов. Мы рады сообщить, что теперь часть текстов со снятой омонимией размером 1 млн словоупотреблений стала доступна для скачивания. Чтобы получить к ней доступ, необходимо зарегистрироваться и подписать лицензионное соглашение.

Команда Национального корпуса русского языка