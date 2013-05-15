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Яндекс.Почта для честных рассылок

В Яндекс.Почте появилась кнопка «Отписаться», которая поможет быстро отказаться от ненужных рассылок.

Сегодня эта кнопка показывается на всех письмах от рассыльщиков, соблюдающих стандарт заполнения заголовка List-Unsubcribe. В этом заголовке указаны url или почтовый адрес, которые позволяют получателям проще отписываться от рассылки.



Яндекс.Почта поддерживает культуру проставления заголовков List-Unsubscribe и призывает все почтовые службы последовать нашему примеру — добавить в интерфейс аналогичную возможность. Тех же, кто массово рассылает большое количество писем, мы просим начать проставлять заголовок List-Unsubscribe: в конечном итоге пользователи должны иметь быструю и простую возможность отказываться от ненужной или надоевшей им корреспонденции.

Касается это только «белых» рассыльщиков — с остальными бороться помогает Спамооборона.

Подробнее о правилах заполнения заголовка можно прочитать здесь.
39 комментариев
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Андрей Чувелёв
26 ноября 2015, 15:39

Очень хорошее начинание!!

Валентина
26 ноября 2015, 15:39

Отличная штука, а то обычно кнопочка "отписаться" бывает где-нибудь внизу мелким-мелким шрифтом.

burashka-lcme
26 ноября 2015, 15:39

идея хорошая, но сами же ей не следуете. У письма из рассылки от Я.Маркета никакой кнопки "Отписатся" не видно.

davidmz
26 ноября 2015, 15:39
У меня вопрос по List-Unsubcribe в варианте с урлом (а не адресом e-mail).

Как должен работать этот урл? Отписывать пользователя сразу же, при GET-обращении? Это противоречит HTTP-идеологии (не совершать изменений на сервере при GET-запросе). Вроде бы, логичнее показывать пользователю страницу с кнопкой «Отписаться».

Насколько я вижу, Я.Почта при нажатии кнопки «отписаться» сама стучится по этому урлу, ничего не показывая пользователю.
Е.
26 ноября 2015, 15:39
Мы стараемся облегчить жизнь пользователя, и оградить его от сложных интерфейсов и диалогов.
Поэтому, отписка осуществляется или по e-mail, если он указан в заголовке, или гетом.
davidmz
26 ноября 2015, 15:39
Спасибо.

И ещё вопрос: почему после отписывания цепочка попадает в спам? Человек может отписываться от рассылки (мы же про «белых» рассыльщиков говорим) просто потому что не хочет получать новых писем, но при этом не обязательно хочет уничтожить старые. Да и у автора рассылки, подозреваю, от попадания в спам карма портится…
Е.
26 ноября 2015, 15:39
Да. Это вынужденное временное решение. В ближайшее время письма будут перекладываться в Удаленные.
Карма рассыльщика в данном случае не портится.
abbat
26 ноября 2015, 15:39
А планируется ли поддержка Feedback Loop с отсылкой сообщений в формате ARF? После начала использования сервиса postmaster.mail.ru это оказалось на столько удобно, что словами не передать! :)
Е.
26 ноября 2015, 15:39
Подумаем, спасибо.
АО "КАМА" Анатолий Кияшко
26 ноября 2015, 15:39

Полезно. Спасибо!

Kipelovna
26 ноября 2015, 15:39

(+1)За эту наиполезнейшую фичу, огромный мой респект!!!

Леонид Сысолетин
26 ноября 2015, 15:39

Про Feedback Loop уже спросили, а я спрошу про DMARC - как про использование, так и про рассылку отчётов.

Планируется ли, и если планируется, то в какой перспективе?

Е.
26 ноября 2015, 15:39
Спасибо, подумаем.
Но мы уже поддерживаем spf и dkim.
Леонид Сысолетин
26 ноября 2015, 15:39

Это так, но DMARC - это ещё и отчёты.

И возможность карантина.

leonov-v
26 ноября 2015, 15:39

То, что почтовики наконец внедряют эту фичу это отлично. Но много ли отправителей рассылок добавляют соответствующий заголовок в свои письма?

Е.
26 ноября 2015, 15:39
Заметное. По нашим данным больше половины и это из общей массы, включая соц.сети и почтовые сервера.
Александр
26 ноября 2015, 15:39
хоть что-то в нашу сторону...
serzh.zaruba
26 ноября 2015, 15:39
У меня такой кнопки нет!
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:39
Здравствуйте! Кнопка появляется на письмах специальных рассылок, в которых поддержана специальная технология отписки, либо в которых мы уверены, что сможем отписать самостоятельно. На письмах от какого сайта Вы ожидаете увидеть кнопку «отписаться»? Можете сделать скриншот этого письма? http://help.yandex.ru/common/support/screenshot.xml
serzh.zaruba
26 ноября 2015, 15:39
Подскажите как добавить такую чудесную кнопку, в противном случае придется удалить ящик (меня достал сайт "На виду")
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:39
serzh.zaruba,
эта кнопка есть у определенного вида рассыльщиков (соблюдающих стандарт заполнения заголовка List-Unsubcribe). Если же кнопки нет, то в в конце таких писем-рассылок есть строчка, нажатие на которую позволяет отписаться от этих рекламных сообщений.
Если же и такой строчки нет, то Вы можете отмечать подобные письма кнопкой «Это Спам», тогда наша система начнет распознавать их, как спамовые, и начнет отправлять в папку «Спам».
Антон Е.
26 ноября 2015, 15:39
У вас опечатка List-Unsub(!)cribe
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:39
Спасибо большое, исправимся!
Инна Колесник
26 ноября 2015, 15:39
Уменя пропала эта кнопка.Что делать?
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:39
Кнопка пропала именно на письмах рассыльщиков? Если да, пожалуйста, напишите нам обращение http://feedback2.yandex.ru/mail/abuse/mailing/ .
solomienko1802
26 ноября 2015, 15:39
Поддерживаю вопрос про Feedback Loop, очень удобная и необходимая вещь для тех кто занимается белой рассылкой и следит за рейтингом. Есть ли у вас в планах и когда?
Е.
26 ноября 2015, 15:39
Пока нет FBL вы можете пользоваться postoffice.yandex.ru
iwa46
26 ноября 2015, 15:39
Нет такой кнопки!
iwa46
26 ноября 2015, 15:39
Нет такой кнопки!!
irarchi
26 ноября 2015, 15:39
А вот как отменить это действие, если нажал "Отписаться" случайно?
Миша Морозов
26 ноября 2015, 15:39
тоже интересно)
voronov.toly2013
26 ноября 2015, 15:39
как приобрести эту кнопку в свою яндекс почту?
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:39
Она по умолчанию отображается в письмах отправителей, которые поддержали формат такой отписки на своей стороне. В противном случае, Вы можете как и раньше нажимать кнопку "Это Спам" на нежелательных рассылках.
jnikolaus
1 января 2016, 17:48
А что делать при случайном нажатии?
О
9 декабря 2016, 09:31
Доброе утро!
У меня нет этой кнопки, к сожалению. Хочу отписаться от рассылок с одного адреса, там внизу письма есть ссылка "отписаться".
(Чтобы больше не получать подобные сообщения, нажмите сюда (ссылка)
Письмо отправлено через сервис EcommTools.)
Жму на нее - перехожу на страницу и "Ваш адрес есть в списке рассылок". Пробовала несколько раз - письма все равно приходят, определила в спам. Есть возможность совсем отписаться от рассылок с этого адреса (не в спам)?
Обновлено 9 декабря 2016, 17:50
Света Чистякова
9 декабря 2016, 17:51
Ольга, здравствуйте. Вообще похоже, что это сбой в системе управления рассылками, которую использует отправитель письма. Если вы больше не хотите получать письма от этого отправителя, попробуйте добавить его в чёрный список — как это сделать, рассказывается тут.
Обновлено 9 декабря 2016, 17:51
Tiana
22 декабря 2016, 03:49
Случайно нажала на эту кнопку... Нужная мне рассылка теперь не приходит... Очень огорчена! Как вернуть прошлые настройки??? Как обратно подписаться? Я ничего такого в настройках не нашла... Если вы создали кнопку "отписаться", то вы подумали о том как вернуть и подписаться при случайном нажатии??? И почему она эта кнопка отписывает сразу без дополнительных вопросов, без моего подтверждения??? Как так можно вообще!.. Раньше к сервисам яндекса всегда хорошо относилась, а теперь что? почтовый ящик менять???
Обновлено 21 декабря 2016, 11:52
ev.dubinina2011
11 апреля 2017, 18:23
Здравствуйте)
Случайно нажала на кнопку.  Можно ли как то возобновить рассылку? 
stanislav.statsenko
сегодня, 16:19
А почему некоторые сайт -  например,  auto.ru / ok.ru имеют в письме header List-Unsubscribe, но кнопка отписки всё равно не доступна?

эти сайты в вашем чёрном списке?