Яндекс.Почта для честных рассылок

Сегодня эта кнопка показывается на всех письмах от рассыльщиков, соблюдающих стандарт заполнения заголовка List-Unsubcribe. В этом заголовке указаны url или почтовый адрес, которые позволяют получателям проще отписываться от рассылки.
Яндекс.Почта поддерживает культуру проставления заголовков List-Unsubscribe и призывает все почтовые службы последовать нашему примеру — добавить в интерфейс аналогичную возможность. Тех же, кто массово рассылает большое количество писем, мы просим начать проставлять заголовок List-Unsubscribe: в конечном итоге пользователи должны иметь быструю и простую возможность отказываться от ненужной или надоевшей им корреспонденции.
Касается это только «белых» рассыльщиков — с остальными бороться помогает Спамооборона.
Подробнее о правилах заполнения заголовка можно прочитать здесь.