КомпанияБлогВакансииРазработчикамРекламодателям
СобытияНаукаОбучение
Блог Яндекса

Ваш персональный Яндекс

Приходит пользователь к Яндексу и говорит одно слово: [вендетта]. Без контекста невозможно понять, что он ищет. Значение слова? Фильм «V значит ”вендетта”»? Или альбом Земфиры? Конечно, можно ответить наугад, но это же не рулетка. Чтобы дать точный ответ, Яндекс анализирует поисковые интересы пользователя и выдаёт результаты, подходящие именно ему.

Эта задача сложнее, чем кажется, ведь интересы пользователей не статичны. Они всё время меняются, и более половины из них живут не больше суток. Яндекс научился учитывать эти сиюминутные интересы на основе недавней поисковой истории пользователя и сразу же адаптировать под них результаты поиска.

К примеру, пользователь ищет холодильник. Чтобы не ошибиться с выбором, он читает обзоры и отзывы. Остановившись на холодильниках определённого производителя, он возвращается на Яндекс с новым запросом, чтобы найти конкретную модель. Яндекс учитывает сиюминутный интерес пользователя к обзорам и первыми показывает в поисковой выдаче сайты нужной тематики. Если пользователь ещё не готов к покупке – ему важнее сайты с обзорами, а не интернет-магазины.

Учёт сиюминутных интересов начинает влиять на результаты поиска уже через несколько секунд, даже если человек впервые зашел на Яндекс и задал всего пару вопросов. Для этого Яндекс анализирует данные поисковых сессий в режиме реального времени, обрабатывая около 10 терабайт данных в сутки, с нагрузкой до 200 мегабайт в секунду.

Сиюминутные интересы на то и сиюминутные, чтобы появляться и быстро исчезать. Поэтому они учитываются только тогда, когда это нужно. Если сегодня любитель классики ищет билеты на «Нашествие», то это вовсе не значит, что его музыкальные вкусы резко изменились. Может, он хочет сделать подарок другу? В будущем он будет получать в ответ на запрос [нашествие тема] не ссылки на рок-фестиваль, а информацию о теме нашествия фашистов в Седьмой симфонии Шостаковича. Если, конечно, вдруг не полюбит рок.

Сиюминутные интересы – важный элемент пользовательского контекста. Чем больше таких элементов учитывает Яндекс, тем сильнее меняется качество поиска, а с ним и поведение пользователей. К примеру, когда в поиске появился учёт региона, пользователи перестали писать [подержанные автомобили Самара], потому что уточнять регион стало излишне. Когда Яндекс начал анализировать историю запросов, пользователи стали чаще видеть в выдаче любимые сайты и ссылки на интересные им темы (см. исследование Яндекса о постоянных поисковых интересах). Теперь, с добавлением анализа текущей поисковой сессии, поиск научился учитывать не только привычки, но и сиюминутные потребности пользователей, а значит – лучше решать их задачи.

Как работает новый персональный поиск, смотрите в нашем ролике.


Команда поиска

P.S. Подробнее о том, как устроен персональный поиск, читайте в следующем посте.

18 комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Anatoliy Kiyashko
26 ноября 2015, 15:37

Super cool!

limuzincom.ru
26 ноября 2015, 15:37
мне кажется еще рано давать каккие-либо оценки
pilot-3-4
26 ноября 2015, 15:37

Если Яндекс такой умный и персональный, то почему по запросу "Кто художник" в первых ответах мне не выводится ссылку на игру, которую я сам написал и которую каждый день мониторю... Ссылки на AppStore вообще нет на первой странице. Можно сравнить с выдачей гугла..

A.Derbichev
26 ноября 2015, 15:37

Задумка ничего, реализация чуток подвела — не работает.

Проверил на запросе Мурка.

Мурка — это песня и сленговое название винтовки мр-512.

Я не слушаю шансон. В основном классику, плейлист составлен много лет назад. Поиск по музыке, тем более в яндексе, я не выполняю.

Мои постоянные пользовательские интересы относятся ко второй тематике. Отследить их можно, как по посещаемым мной страницам, так и по запросам.

Тем не менее, по запросу мурка, я вижу только одну ссылку на винтовку, остальное занимает музыка. Вероятно это работа "спектра".

Желая помочь ПС определить мой сиюминутный интерес, повводил десяток запросов со словом мурка и тегами моей тематики. Повторил запрос "мурка" — результат прежний. Галочки в настройках естественно стоят.

blagovckevsciq
26 ноября 2015, 15:37

у  меня  всё  работает  нештяк

 

frees03
26 ноября 2015, 15:37

Да! Я давно уже пишу историю поисковых запросов в яндексе! И мне в основном выпадают мои предпочтения нежели какие то не понятные ссылки!

knijnic
26 ноября 2015, 15:37

(+1)

emfirion
26 ноября 2015, 15:37

Цифровой мир всё просто и ясно ноль или еденица всему нужна такая же простота и ясность.

super.artemcm
26 ноября 2015, 15:37

мне он нравится (+1)(+1)(+1)(+1)(+1)

a-yakushev
26 ноября 2015, 15:37

Раньше "Персональным поиском" называлась программа, которая индексировала и искала файлы на компьютере. Куда она делась?

GodukhinIvan
26 ноября 2015, 15:37
Молодцы - отличная идея, отличное воплощение - так держать!! =)
trishins
26 ноября 2015, 15:37
Есть проблема. Система ВинХП СП3.Если зайти на комп встроенным Администратором Яндекс выдаёт ошибку: Неверный файл конфигурации ...\Desktop.cfg Пробовал переинсталить, не помогает. Под пользователем с правами админа работает. Какое может быть решение? Поиск очень нравиться.
kawaffis
26 ноября 2015, 15:37
грамотная позиция!
NataIU
26 ноября 2015, 15:37
у меня все ок..
vladimir.tjtj-v
26 ноября 2015, 15:37
ЯНДЕКС -НОРМАЛЬНЫЙ ПОЧТОВИК -БРАУЗЕР-!
НАИДОБРЕЙШЕГО -УТРА -!
vladimir.tjtj-v
26 ноября 2015, 15:37
ЯНДЕКС -НОРМАЛЬНЫЙ ПОЧТОВИК -БРАУЗЕР-!
НАИДОБРЕЙШЕГО -УТРА -!
vladimir.tjtj-v
26 ноября 2015, 15:37
ЯНДЕКС -НОРМАЛЬНЫЙ ПОЧТОВИК -БРАУЗЕР-!
НАИДОБРЕЙШЕГО -УТРА -!
Леонид Тиханов
вчера, 22:36
помогите найти мою уже одобренную заявку на кредит смартфона за номером 1501353622