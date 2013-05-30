Ваш персональный Яндекс

Приходит пользователь к Яндексу и говорит одно слово: [вендетта]. Без контекста невозможно понять, что он ищет. Значение слова? Фильм «V значит ”вендетта”»? Или альбом Земфиры? Конечно, можно ответить наугад, но это же не рулетка. Чтобы дать точный ответ, Яндекс анализирует поисковые интересы пользователя и выдаёт результаты, подходящие именно ему.

Эта задача сложнее, чем кажется, ведь интересы пользователей не статичны. Они всё время меняются, и более половины из них живут не больше суток. Яндекс научился учитывать эти сиюминутные интересы на основе недавней поисковой истории пользователя и сразу же адаптировать под них результаты поиска.

К примеру, пользователь ищет холодильник. Чтобы не ошибиться с выбором, он читает обзоры и отзывы. Остановившись на холодильниках определённого производителя, он возвращается на Яндекс с новым запросом, чтобы найти конкретную модель. Яндекс учитывает сиюминутный интерес пользователя к обзорам и первыми показывает в поисковой выдаче сайты нужной тематики. Если пользователь ещё не готов к покупке – ему важнее сайты с обзорами, а не интернет-магазины.

Учёт сиюминутных интересов начинает влиять на результаты поиска уже через несколько секунд, даже если человек впервые зашел на Яндекс и задал всего пару вопросов. Для этого Яндекс анализирует данные поисковых сессий в режиме реального времени, обрабатывая около 10 терабайт данных в сутки, с нагрузкой до 200 мегабайт в секунду.

Сиюминутные интересы на то и сиюминутные, чтобы появляться и быстро исчезать. Поэтому они учитываются только тогда, когда это нужно. Если сегодня любитель классики ищет билеты на «Нашествие», то это вовсе не значит, что его музыкальные вкусы резко изменились. Может, он хочет сделать подарок другу? В будущем он будет получать в ответ на запрос [нашествие тема] не ссылки на рок-фестиваль, а информацию о теме нашествия фашистов в Седьмой симфонии Шостаковича. Если, конечно, вдруг не полюбит рок.

Сиюминутные интересы – важный элемент пользовательского контекста. Чем больше таких элементов учитывает Яндекс, тем сильнее меняется качество поиска, а с ним и поведение пользователей. К примеру, когда в поиске появился учёт региона, пользователи перестали писать [подержанные автомобили Самара], потому что уточнять регион стало излишне. Когда Яндекс начал анализировать историю запросов, пользователи стали чаще видеть в выдаче любимые сайты и ссылки на интересные им темы (см. исследование Яндекса о постоянных поисковых интересах). Теперь, с добавлением анализа текущей поисковой сессии, поиск научился учитывать не только привычки, но и сиюминутные потребности пользователей, а значит – лучше решать их задачи.

Как работает новый персональный поиск, смотрите в нашем ролике.





Команда поиска

P.S. Подробнее о том, как устроен персональный поиск, читайте в следующем посте.

