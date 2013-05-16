Острова Яндекса

Современные поисковые системы неплохо умеют находить документы, однако людям не всегда нужна только информация. Часто они обращаются к поиску, чтобы решить какие-то повседневные задачи — оплатить счет, найти адрес, забронировать столик или просто посмотреть кино. Чтобы упростить людям решение задач, мы запускаем платформу «Острова» и приглашаем владельцев сайтов принять участие в формировании ответов поиска.

«Острова» позволяют по-новому представить сайты в поиске Яндекса — в виде интерактивных ответов. С их помощью пользователи смогут начать взаимодействовать с ресурсом прямо в результатах поиска. Представьте, что вы хотите зарегистрироваться на авиарейс по интернету. Как это происходит сейчас? Сначала вы ищете сайт авиакомпании, а только потом переходите к регистрации. С «Островами» вы сразу окажетесь у цели: форма онлайн-регистрации будет ждать вас прямо в результатах поиска.

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Обычный ответ





Интерактивный ответ

С помощью новой платформы любой владелец сайта может создать на Яндексе свой интерактивный блок — остров. Он может разместить на нем кнопки или формы своего сайта, которые могут пригодиться пользователю. Острова позволяют в режиме реального времени транслировать в поиск актуальную информацию – например, анонсы или данные о наличии товара. Так, сайт по продаже театральных билетов может вынести на остров анонсы спектаклей и форму заказа билетов. Человек прямо в результатах поиска увидит то, что ему нужно, и начнет взаимодействовать с сайтом. В выигрыше будут обе стороны: пользователь быстро решит свою задачу, а владелец сайта — увеличит число клиентов. Вот как могут выглядеть острова:

Концепцию «Островов» невозможно было воплотить в рамках старого дизайна. Привычный список ссылок не в состоянии вместить разнородный контент, который могут предложить сайты. Поэтому у поиска Яндекса будет новый дизайн. При его разработке мы руководствовались двумя основными принципами — «релевантность интерфейса» и «важное видно сразу». Это значит, что интерфейс будет меняться в зависимости от содержания запроса, а главные акценты будут сделаны на самых важных ответах. Сами ответы, как уже говорилось, будут представлены в виде интерактивных блоков. Подробнее о новом интерфейсе можно узнать в нашем посте на Хабрахабре, а увидеть — на этом скриншоте:

«Острова» не меняют поисковых алгоритмов, поэтому запуск новой платформы не повлияет на позиции сайтов в результатах поиска. Наилучшие места, как и раньше, будут занимать самые полезные пользователям ответы. Однако в долгосрочной перспективе «Острова» способны изменить расстановку сил. Ресурсы, которые повысят свою популярность у пользователей с помощью новых интерактивных ответов, займут более высокие позиции в результатах поиска.

Новая платформа будет доступна на всех устройствах: компьютерах, планшетах и смартфонах. На каком бы устройстве ни открыл Яндекс пользователь, он увидит привычный интерфейс. Бета-версия «Островов» появится уже этим летом. А чтобы вебмастера и владельцы сайтов могли попробовать создать свой остров на Яндексе уже сегодня, мы открываем для них экспериментальную площадку. Мы уверены, что будущее поиска – за поиском решений, и приглашаем всех владельцев сайтов создавать новый поиск вместе с нами.

Тарас Шаров,

руководитель проекта «Острова»