КомпанияБлогВакансииРазработчикамРекламодателям
СобытияНаукаОбучение
Блог Яндекса

Острова Яндекса

Современные поисковые системы неплохо умеют находить документы, однако людям не всегда нужна только информация. Часто они обращаются к поиску, чтобы решить какие-то повседневные задачи — оплатить счет, найти адрес, забронировать столик или просто посмотреть кино. Чтобы упростить людям решение задач, мы запускаем платформу «Острова» и приглашаем владельцев сайтов принять участие в формировании ответов поиска.

«Острова» позволяют по-новому представить сайты в поиске Яндекса — в виде интерактивных ответов. С их помощью пользователи смогут начать взаимодействовать с ресурсом прямо в результатах поиска. Представьте, что вы хотите зарегистрироваться на авиарейс по интернету. Как это происходит сейчас? Сначала вы ищете сайт авиакомпании, а только потом переходите к регистрации. С «Островами» вы сразу окажетесь у цели: форма онлайн-регистрации будет ждать вас прямо в результатах поиска.

Сравните:

Обычный ответ


Интерактивный ответ

С помощью новой платформы любой владелец сайта может создать на Яндексе свой интерактивный блок — остров. Он может разместить на нем кнопки или формы своего сайта, которые могут пригодиться пользователю. Острова позволяют в режиме реального времени транслировать в поиск актуальную информацию – например, анонсы или данные о наличии товара. Так, сайт по продаже театральных билетов может вынести на остров анонсы спектаклей и форму заказа билетов. Человек прямо в результатах поиска увидит то, что ему нужно, и начнет взаимодействовать с сайтом. В выигрыше будут обе стороны: пользователь быстро решит свою задачу, а владелец сайта — увеличит число клиентов. Вот как могут выглядеть острова:

Концепцию «Островов» невозможно было воплотить в рамках старого дизайна. Привычный список ссылок не в состоянии вместить разнородный контент, который могут предложить сайты. Поэтому у поиска Яндекса будет новый дизайн. При его разработке мы руководствовались двумя основными принципами — «релевантность интерфейса» и «важное видно сразу». Это значит, что интерфейс будет меняться в зависимости от содержания запроса, а главные акценты будут сделаны на самых важных ответах. Сами ответы, как уже говорилось, будут представлены в виде интерактивных блоков. Подробнее о новом интерфейсе можно узнать в нашем посте на Хабрахабре, а увидеть — на этом скриншоте:

«Острова» не меняют поисковых алгоритмов, поэтому запуск новой платформы не повлияет на позиции сайтов в результатах поиска. Наилучшие места, как и раньше, будут занимать самые полезные пользователям ответы. Однако в долгосрочной перспективе «Острова» способны изменить расстановку сил. Ресурсы, которые повысят свою популярность у пользователей с помощью новых интерактивных ответов, займут более высокие позиции в результатах поиска.

Новая платформа будет доступна на всех устройствах: компьютерах, планшетах и смартфонах. На каком бы устройстве ни открыл Яндекс пользователь, он увидит привычный интерфейс. Бета-версия «Островов» появится уже этим летом. А чтобы вебмастера и владельцы сайтов могли попробовать создать свой остров на Яндексе уже сегодня, мы открываем для них экспериментальную площадку. Мы уверены, что будущее поиска – за поиском решений, и приглашаем всех владельцев сайтов создавать новый поиск вместе с нами.

 

Тарас Шаров,

руководитель проекта «Острова»

364 комментария
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
ia.volgorate
26 ноября 2015, 15:38

Шикарное нововведение. Главное, чтобы реализация в итоге не подвела. 

adalin-centr
26 ноября 2015, 15:38

Чего шикарного для любительских сайтов? В Рунете много сайтов которые делают любители, пусть эти сайты не выделяются дизайном но они содержат массу полезной информации. К примеру, некомерческие сайты которые созданы детскими дефектолагами. На этих сайтах масса полезной информации позволяющей родителям самостоятельно решать очень важные проблемы. Владельцы подобных сайтов НИКОГДА не разберутся с вашими инструкциями по созданию островов. Получается что через некоторое время они в поисковой выдаче окажутся на дне, а впереди будут коммерческие сайты платных услуг различных центров и клиник. И обычный пользователь будет платить деньги за услуги, когда он мог бы все решить сам. Кому от этого польза? Получается что  Яндекс убивает любительский Рунет.

adalin-centr
26 ноября 2015, 15:38

Чуть выше, господин Шаров написал:

"«Острова» не меняют поисковых алгоритмов, поэтому запуск новой платформы не повлияет на позиции сайтов в результатах поиска. Наилучшие места, как и раньше, будут занимать самые полезные пользователям ответы. Однако в долгосрочной перспективе «Острова» способны изменить расстановку сил."

Поэтому яндекс в первую очередь будет учитывать не "клёвость" а лояльность к своим нововведениям.

danik-guitar
26 ноября 2015, 15:38

элементарно. я на свой сайт уже сделал xml файл для выдачи под острова

ia.volgorate
26 ноября 2015, 15:38

Пользователи просто будут вводить рядом с запросом вошлебные сочетания "бесплатно" и вуаля, даже некоммерческие сайты могут вылезти в том. 

А вообще, зависит все от контента, и если сайт крутой и трастовый - он все равно будет в выдаче, будет разбавлять ее. 

Поэтому пока нет повода для беспокойства. 

freerockman
26 ноября 2015, 15:38

Любительские сайты появляются в выдаче по некоммерческим запросам обычно. То есть конкурируют с такими же любительскими. Попробуйте продвинуться по коммерческим запросам без бюджета на ссылки.

Поэтому каждый останется на своих местах.

Другое дело, что если любительский сайт разорится на API - обгонит других себе подобных. Так как в регионах, условно, 200 уе на разработку форм для сайта - это дороговато.

elama-9508551
26 ноября 2015, 15:38

По коммерческим запросам вполне можно подняться и без ссылочных бюдетов. Проснитесь, на дворе на 2005, а 2013.

freerockman
26 ноября 2015, 15:38

Приведите пример, желательно свой кейс.

elama-14831288
26 ноября 2015, 15:38
adalin-centr,
А кому польза от дешевого недоделанного любительского сайта? Делайте нормальные сайты!!!
Михаил Юрьевич
26 ноября 2015, 15:38

Как же быть немногим сайтам, которые содержат уникальный контент и находятся в узкоспециальном сегменте, например у меня есть информационный сайт матрасов www.kpb24.ru, но очень удобный, где уже на сайте созданы свои острова и мне предлагается, тоже самое проделать вновь, но для поиска яндекса?

danik-guitar
26 ноября 2015, 15:38

проблем нет. никто ещё толком не понял что к чему и полез сплошной негатив.

t.ilya.t
26 ноября 2015, 15:38

Я могу помочь всем желающим с созданием Яндекс Островов - http://yandex-ostrov.com/ очень оперативно отвечаю, почти весь день онлайн.

paulbeauty
26 ноября 2015, 15:38

Вот ты тип =) Быстро отреагировал =)

t.ilya.t
26 ноября 2015, 15:38

Стараюсь ;-)

mailkerch
26 ноября 2015, 15:38

да надо быть лодырем чтобы самому не сделать )))

zablesti
26 ноября 2015, 15:38

Я собрал остров для сайта http://заблести.рф/

http://interactive-answers.webmaster.yandex.ru/examples/?id=3aa16fac-92d1-46da-9340-687edd6e9b38&query= почему при любом поисковом запросе кидает на ссылку с вопросительным знаком в конце, в чём проблема не подскажете?

Юрий
26 ноября 2015, 15:38
Sergey P., Вы просмотрели важный момент, теперь пользователь поиска сможет оперативно посмотреть сайт в режиме "прдепросмотра" и решить нужно ему переходить на сайт или нет. В том числе понять коммерческий сайт или информационный.
Defri
26 ноября 2015, 15:38

То есть владельцы сайтов бедут бесплатно отдавать свой контент яндексу, теряя доходы от рекламы на таких страницах? Интересное кино.

delire
26 ноября 2015, 15:38

а зачем пользователю по запросам выдавать площадку заточенную под рекламу? особенно про площадки бронирования и т.п.

p.lubovin
26 ноября 2015, 15:38

А затем, что интернет делают вебмастера, которые заработывают либо с продаж, либо с рекламы. Если не давать возможность заработывать на рекламе, то нормальных сайтов будет в разы меньше - не будет стимула их делать.

Данил Девятов
26 ноября 2015, 15:38
Да просто стоимость рекламы увеличится и все. Ничего страшного. Гугл это давно реализует. Ну и микроразметка этому всячески способствует.
p.lubovin
26 ноября 2015, 15:38

Микроразметка увеличивает CTR выдачи, то есть от нее трафик на сайт растет. А с "островами" все в точности наоборот.

Количество денег в рекламе определяется рекламодателями. Если весь траф будет у Яндекса, то он все рекламные бюджеты оставит у себя.

AntonMe
26 ноября 2015, 15:38
Когда кто-то зарабатывает на рекламе — обычно у него на сайте есть страница, которая интересна пользователям.

Эта страница как была, так и останется целью пользователя, интерактивные ответы попасть на неё никак не помешают, а лишь помогут быстрее на неё попасть.
p.lubovin
26 ноября 2015, 15:38

Да, такая страница разумеется есть.

А с помощью "островов" Яндекс предлагает эту страницу ему подарить. Какой смысл переходить куда-то, если можно решить задачу и без перехода?

delire
26 ноября 2015, 15:38

тебе важно, чтобы у тебя купили товар или посетили страницу?

p.lubovin
26 ноября 2015, 15:38

Возможно вы не в курсе, но есть куча полезных сайтов, которые ничего не продают. И вот им всем обычно нужно, чтобы их посетили.

delire
26 ноября 2015, 15:38

так с чего вы взяли, что это как-то повляет на контентные ресурсы?

p.lubovin
26 ноября 2015, 15:38

Похоже у вас сегодня день открытий.

Ну что ж, у меня есть еще одно "откровение" для вас: бесплатные и контентные сайты - это не одно и тоже. Конкретные примеры сайтов, которые явно пострадают, я уже неоднократно приводил в соседних ветках обсуждений этой статьи.

 

 

delire
26 ноября 2015, 15:38

"пострадают" те ресурсы, которые не несут пользы  и не дают конечного результата конечным пользователям - но такие ресурсы уже много лет считаются поисковыми системами "нехорошими"

Алексей Казаков
26 ноября 2015, 15:38

Тогда цензуру вводить нужно. Может Яндекс и до этого дойдёт...

delire
26 ноября 2015, 15:38

не утрируйте

p.lubovin
26 ноября 2015, 15:38

Могут пострадать все без исключения ресурсы (к том числе и хорошие), которые предоставляют информацию и сервисы беспллатно. Чтобы это произошло, достаточно одно-единственному вебмастеру сделать остров с предоставлением этой информации. И сам ни черта не заработает и другим не даст (кроме Яндекса)

delire
26 ноября 2015, 15:38

простите, а в первую очередь важны пользователи. 
А воспринимать все нововведения в штыки - ну это напоминает, как набожные люди возмущались отправке людей в космос

p.lubovin
26 ноября 2015, 15:38

Пользователям от этих нововведений тоже достанется, не переживайте.

Потому что в сети не останется ничего бесплатного (исчезнут сайты, такую информацию предоставляющие, т.к. нет никакой выгоды), и за любой вопрос придется платить.

delire
26 ноября 2015, 15:38

Да вы пессимист)

gangstersingleshot
26 ноября 2015, 15:38

согласен с вами p.lubovin, Яндекс ведет игру только в своих инетресах, не ставя вебмастеров ни во что!

Савва
26 ноября 2015, 15:38

 

Чтобы это произошло, достаточно одно-единственному вебмастеру сделать остров с предоставлением этой информации. И сам ни черта не заработает и другим не даст (кроме Яндекса)

А разве задача вебмастера не в заработке? Смысл делать остров, если сам себе вредишь?

p.lubovin
26 ноября 2015, 15:38

Я поражаюсь вашей наивности.

Да задача вебмастера в заработке (по крайней мере у большинства). Но один-единственный вебмастер может испортить всю малину по иррациональным причинам. Или просто потому, что он может это сделать.

Вы так верите в разумность этого мира? Тогда объясните, зачем кто-то поджигает кнопки в лифтах, которыми сам пользуется.

Савва
26 ноября 2015, 15:38

 

Тогда объясните, зачем кто-то поджигает кнопки в лифтах, которыми сам пользуется.

 

Если брать аналогию, такие люди в ТОП не прорываются, их место, как и тех, что в Вашем примере - на дне.

p.lubovin
26 ноября 2015, 15:38

Опять вы мне толкуете про идеальный мир, где ТОП заселен исключительно адекватными людьми, а выдача Яндекса безупречна. Если выйти за рамки супер конкурентных запросов, то в ТОПе повсеместно встречается всякое Г - вот вам источник рисков.

ЮВМ
26 ноября 2015, 15:38

Полностью согласен. Пользователь находит ту информацию, которую искал, не на сайте, а в Яндексе, после чего смысла посещать сайт уже нет. Трафик упадёт, а те, кто зарабатывает на рекламе (например, на кликах), останутся неудел. Со всем уважением, но это больше похоже на паразитирование какое-то.

Савва
26 ноября 2015, 15:38

ААААА КНИГИ ПО МАРКЕТИНГУ - НАШЕ ВСЁ!!!111АДЫНАДЫН

Те же 5-10 вещей можно вывести в острове, не?

Савва
26 ноября 2015, 15:38

В виде превьюшек. Вроде "с этим товаром также покупают". Вот Вам и бесплатная реклама ваших товаров на самой посещаемой странице в Рунете.

Савва
26 ноября 2015, 15:38

Ах ну да, основной доход магазина - показ рекламы, а не продажа товаров...

Савва
26 ноября 2015, 15:38

А как вы думаете, можно ли создать в острове графу "с этим продаётся", "наши партнёры", впихнуть логотип, не?

Могу подсказать куда вам можно сходить. Например, в библиотеку, раздел "Информатика. Языки программирования", почитать по XML, написать остров с описанными мной условиями. Profit.

Савва
26 ноября 2015, 15:38

 

А вы Уверены что все честно будут для вас писать

Уж в топе - точно. Дальше как-то ходить не приходится. Да и кто его знает, может появится банальная система фильтров на контент острова.

 

А как часто вы будете это обновлять ? как сейчас по два месяца страницы не переиндексируются - И с этим товаром продают вы будет отправлять пользователя на 404 ?

Судя по документации, контент островов может обрабатываться в реалтайме.

И да, я ничего брать не планирую, я с Яндексом связан только как ползователь его сервисов.

Савва
26 ноября 2015, 15:38

В реалтайме обрабатывает ответ ваш сервер. Яндекс только отображает его в виде острова.

Савва
26 ноября 2015, 15:38

С помошью realtime api Вы отдаёте только шаблон, по которому Яндекс будет запрашивать при каждом показе вашего сайта данные для острова. Их не нужно каким-то образом обрабатывать - значит, не требуется больших мощностей. А уж если ваш сайт отдал несуществующую страницу (мало ли, в кеше фреймворка осталась запись о её существовании) - это уже полностью ваш косяк.

 

Савва
26 ноября 2015, 15:38

 

Косяк будет на выражении лица Пользователя Яндекса - когда он с десяток раз напорется на такое.

На какое "такое"? То, что вебмастер не следит за своим островом, отдаёт ему то, чего не существует - полная вина самого разработчика. Косячный остров - меньше заказов. Тогда и на сайте магазина будет такой "залежалый" товар.

Не все эти "100 000 000" запросов требуют реалтайма. Уж если Яндекс спокойно выдерживает 100 000 000 запросов в день, то опросить в реалтайме 1 000 000 сайтов - проблема небольшая.

Савва
26 ноября 2015, 15:38

 

634 000 000 сайтов на декабрь 2012 г.

Статистика по всему Интернету, а не по Рунету.

 

на 100 000 000 запросов от пользователя - надо 100 000 000  опросов сайтов в риал тайме

Вот вам лишь бы реалтайм пихнуть. Есть и кешируемые острова же.

сайт может не отвечать по одной две минуты

Отведённый лимит времени на ответ решает всё. Не ответил - остров не показываем.

Дмитрий
26 ноября 2015, 15:38

 

Статистика по всему Интернету, а не по Рунету.

 

А в ком зоне Яндекса не существует ? или планируется закрыть это направление ?

Савва
26 ноября 2015, 15:38

Популярность не та.

Дмитрий
26 ноября 2015, 15:38

и потому что популярность не та - не нужно актуальность поддерживать ?

Савва
26 ноября 2015, 15:38

Острова будут и на yandex.com, только нагрузка будет значительно ниже.

Савва
26 ноября 2015, 15:38

Оооо, и на всех реалтайм? Аффигеть, ну вы загнули, рвзгибайте обратно

Дмитрий
26 ноября 2015, 15:38

то есть не для всех, а для избранных ?

Савва
26 ноября 2015, 15:38

Для тех, кто работает с реалтайм апи, а не тупо форму с выборкой категорий или обратной связью.

delire
26 ноября 2015, 15:38

Дмитрий (@luk911), поверьте я достаточно проработал в онлайн маркентинге, чтобы понимтаь плюсы и минусы разных действий. А так же не советую верить всем книгам..

k.sarancev
26 ноября 2015, 15:38

Вот это самый весомый аргумент! ИМ и сайтам-визиткам нужны заходы на сайт и покупки именно с сайтов! Это и предоставление полного каталога товаров и продвижение своего бренда и пр.

Kevin
26 ноября 2015, 15:38

С чего вы взяли, что Яндекс предлагает страницу подарить?

p.lubovin
26 ноября 2015, 15:38

А пример в статье с Колумбом - разве это не подарок? Яндекс и пользователи - в шоколаде, вебмастер  - в пролете.

Савва
26 ноября 2015, 15:38

Википедия ни на ком не зарабатывает в виде рекламы. Остров ей ничем не помешает.

p.lubovin
26 ноября 2015, 15:38

А я и тысячи других зарабатывают как раз на рекламе. И мне это очень даже помешает.

Савва
26 ноября 2015, 15:38

Повторюсь: заставьте ваш остров работать на вас, и у вас будет всё хорошо.

Anton
26 ноября 2015, 15:38

Интересно, а баннер Википедии о пожертвовании Яндекс тоже будет выводить у себя и таки бесплатно?

webmaster-mi
26 ноября 2015, 15:38

Конечно не помешает) просто теперь мольбы о пожертвованиях в википедию, которые периодически возникают в шапке, многие уже не увидят, ну если конечно википедия не будет просить помочь ей через остров, ну это как пример, остальные сайты в пролете, согласен с p.lubovin

ablasevichev
26 ноября 2015, 15:38

не подарок... если хочешь подробнее, то уже жмешь на ссылку и переходишь на целевой сайт (Википедия в случае с Колумбом).

Савва
26 ноября 2015, 15:38

Яндекс ничего никому не предлагает дарить. Острова предназначены для совершения какого-то действия - ввода данных различных форм (поиска по сайту, каталогам), фльтров страниц (например, товаров), отдачи краткой информации в отличном от поискового результата виде. Вы же убеждены, что Яндекс предлагает полностью подарить ему весь контент. Нет. Во-первых, это никак не вписывается в формат островов (читайте спецификацию). Во-вторых, вам решать, что можно отдать, а что не нужно (и нужно ли вообще). В-третьих, ни один разумный человек (даже если это вписывается в контекст острова) не будео отдавать информацию, на которой он зарабатывает.

p.lubovin
26 ноября 2015, 15:38

1. Дарить напрямую не предлагает, но дает такую возможность с помощью "Ответ real-time данными". Рано или поздно все бесплатное перекочует в острова.

2. Лично я это делать не буду, но в выдаче 10 мест. Достаточно одному вебмастеру из десятки сделать такой остров-убийцу, и вся десятка останется без трафика.

3. Еще как будет, причем возможно по самым идиотским причинам. Вы верите, что все люди всегда поступают разумно? Вы даете обезъянам гранаты, а потом уповаете на их разумность. Если с помощью острова можно лишить всех трафика, то рано или поздно это будет кем-то сделано. Например, коммерческие сайты могут таким образом намеренно вредить некоммерческим.

Савва
26 ноября 2015, 15:38

1. Не перекачует, т.к тому, кто этот функционал реализует в островах просто невыгодно будет это делать - он от этого потеряет доход.

2. Почему же все должны лишаться дохода? В остров много информации/функционала не выведешь, Да и зачем делать такой функционал, который вредит самому себе?

 

Например, коммерческие сайты могут таким образом намеренно вредить некоммерческим.

Хочу пример!

Да, подождите немного, приготовлю Вам графический ответ.

p.lubovin
26 ноября 2015, 15:38

Опять вы со своей выгодой. Раз это можно сделать, то значит это кем-то будет сделано. Причины могут быть любыми.

Пример, пожалуйста:

Предположим, у меня есть НЕКОММЕРЧЕСКИЙ сайт, посвященный пластиковым окнам. Я делаю У СЕБЯ НА САЙТЕ суперский калькулятор расчета стоимости окна с учетом миллиона параметров. КОММЕРЧЕСКИЙ сосед по выдаче делает простенький калькулятор НА ОСТРОВЕ с кнопочкой заказать. Большинство посетителей Яндекса удовлетворится калькулятором на острове, потому что он виден сразу. Я ГАРАНТИРОВАННО потеряю львиную долю трафика и мои инвестиции в суперский калькулятор будут окупаться тысячу лет. Что отобьет мне охоту делать что-то полезное и бесплатное навсегда. При этом заметьте, что коммерческий конкурент ничего не потеряет от этого, и даже наоборот приобретет посещаемость и избавится от конкурента.

К выбранной теме прошу не цепляться. На этом примере я просто показал логику развития событий, которая применима ко всему бесплатному в сети.

Савва
26 ноября 2015, 15:38

А вы тоже сделайте калькулятор. Только помимо него ссылку "Перейти к полному/полноценному калькулятору с параметрами, тысячами их".

 

p.lubovin
26 ноября 2015, 15:38

Да, придется так сделать. Но я, как ни крути, в большом убытке.

Сам факт наличия такого острова уменьшает трафик на всех сайтах, предположим в 2 раза. И мне придется с помощью своего острова выжимать максимум из изрядно поредевшего потока.

Концепция островов - максимально быстро решать задачи пользователей - гарантированно уменьшает количество желающих заходить на сайты в выдаче. Зачем это делать, если ответ виден сразу?

Вы сначала ГАРАНТИРОВАННО сокращаете трафик, но взамен даете инструмент, для того, чтобы еще больше обобрать других. Но от этого трафика суммарно больше не становится. Если мне повезет, то я буду в плюсе. Но в целом сокращение трафа - это зло для вебмастеров.

delire
26 ноября 2015, 15:38

Читай: 

Чем отличается качественный сайт от некачественного с точки зрения Яндекса? Мы стараемся не индексировать или не ранжировать высоко:

сайты, копирующие или переписывающие информацию с других ресурсов и не создающие оригинального контента,
страницы и сайты, единственной целью которых является перенаправление пользователя на другой ресурс, автоматически («редирект») или добровольно,
автоматически сгенерированный (бессмысленный) текст,
сайты с каталогами (статей, программ, предприятий и т.п.), если они являются только агрегаторами контента, не создают тексты и описания самостоятельно и не предоставляют никакого уникального сервиса,
страницы с невидимым или слабовидимым текстом или ссылками,
сайты, отдающие разный контент пользователям и роботам поисковых систем («клоакинг»),
сайты, предоставляющие товары или информацию по партнерским программам, но не представляющие никакой ценности для пользователя,
сайты, использующие обманные техники (например, вредоносный код, опасные для посетителей сайта настройки CMS и серверов, вирусы в партнерских программах, вредоносные мобильные редиректы), перенаправляющие пользователей на сторонние ресурсы или меняющие окно результатов поиска на страницы других ресурсов при переходе из поисковых систем,
сайты, пытающиеся повлиять на поисковую систему путем эмуляции действий пользователей,
сайты, основным предназначением которых является агрессивная демонстрация рекламных материалов (в том числе popup, popunder, clickunder),
сайты, содержащие списки поисковых запросов (многократное повторение и перечисление ключевых слов), предназначенные исключительно для обмана поисковой системы и манипулирования результатами ее работы, в том числе использование элементов страниц, скрывающих ключевые слова, например, посредством скроллинга или других технических приемов,
группы сайтов одного владельца/компании, предоставляющие пользователю одни и те же товары или услуги, созданные с целью заполнения нескольких позиций в результатах поиска и сбора трафика,
немодерируемые форумы, доски объявлений, содержащие большое количество ссылочного спама,
сайты, ставящие внешние ссылки исключительно для обмана поисковых систем и «накачивания» релевантности и не являющиеся рекомендацией автора посетить ресурс,
сайты или группы сайтов, интенсивно ссылающиеся друг на друга («линкфармы»),
страницы сайта с результатами поиска.

http://help.yandex.ru/webmaster/?id=995342


 

 

mrclon2007
26 ноября 2015, 15:38

Сайты зарабатывающие на клиентах не особо конкурируют с сайтами зарабатывающими на посетителях. Есть конечно исключения (купить/арендовать фильм или посмотреть в пиратском онлайн кинотеатре), но в основном их ниши не пересекаются.

mrclon2007
26 ноября 2015, 15:38

По моим наблюдениям большинство интернет магазинов не заморачиваются подобными схемами и просто имеют прибыль с продажи. Не возьмусь оценивать насколько это разумная политика с их стороны, но как покупателя меня такое положение вещей всецело устраивает, а вот магазины работающие по схемам вроде описанной вами напротив раздражают.

Собственно классические интернет-магазины и так коммодизированы чрезвычайно, едва-ли я через пол года вспомню в каком именно магазине я купил некую штуковину. Тем не менее живут как-то.

mrclon2007
26 ноября 2015, 15:38

Не понимаю я вашей экспрессии и пафоса. Да для некоторых товаров механизмы вроде маркета не разумны. Те-же шмотки и я беру в проверенных офлайновых магазинах без всяких маркетов.

А для электороники механизмы вроде маркета весьма уместны. Но ведь это разные рынки, магазины фототехники не конкурируют с обувными. От того что м-видео уступит какую-то долю рынка фототехники классическим интернет-магазинам продавцы обуви даже не почешутся.

На тех рынках где эта технология выгодна «продавцам» и удобна «покупателям» она будет использоваться. Там где она не к месту там её не будет (если она не нужна ни «продавцам» ни покупателям» так с чего ей быть).

Я не какой-то пламенный либерал, и во всякую чертовщину не верю, но это как-раз тот случай когда «невидимая рука рынка» действительно работает.

Продавцы мобилок получают покупателей без заморочек с рекламой и удержанием покупателей, покупатель получает товар по низкой цене (так-как конкуренция усиливается) без необходимости просеивать рекламу и определять благонадёжность продавца, яндекс имеет с этого какое-то подобие посреднического процента. Те кого такая схема продажи не интересует либо вылетают с рынка (если для этого рынка такая схема актуальна), или просто ничего не замечают (если для рынка актуальна схема с удержанием клиентов).

В пролёте только тормоза которые не поспевают за развитием рынка на котором работают.

Так чего разе гнать пафос, орать капсом и выражаться непечатно?

mrclon2007
26 ноября 2015, 15:38

Назвать оппонента троллем или наёмным комментатором это нынче очень модных полемический приём в этой нашей блогосфере. Звучит красиво и хрен опровергнешь. Не собираюсь вам что я не верблюд.

Вообще мне, как «покупателю мобилок» глубоко безразличны прибыли продавцов с горбушки (не разу там не брал ничего и желания не возникало), да и поиск яндекса мне тоже весьма безразличен (это-ж надо такое удумать — гуглить в яндексе), да и вообще все эти ваши проблемы которые вынуждают вас капсить мне не то что безразличны, а даже не вполне понятны.

Если очень хочется пожаловаться и по возмущаться найдите себе настоящего сотрудника яндекса и возмущайтесь на него сколько хотите. Право-же с ним вам спорить будет гораздо интереснее, он в курсе всей этой вашей хрени (директ, Sape вот это всё). А я и бложик-то этот читаю только из-за интересных событий от яндекса (root, yak, КИТ), ну и от скуки (:

Савва
26 ноября 2015, 15:38

Да никто Вам не собирается ничего ломать. Если ваш сайт чисто информационный, то вы можете

а) не делать остров

б) выводить ограниченную информацию, чтобы пользователь был заинтересован зайти на ваш сайт. Тот же пример с Википедией и Колумбом - только годы жизни и семья. Нет ни открытий, ни путешествий, то есть самого главного. Но юзер в такой подаче (типо специально по запросу год вывели) заинтересован, он откроет сайт - profit.

Савва
26 ноября 2015, 15:38

Давайте не будем нервничать и посмотрим с другой сторны. Пусть интернет-магазин (в случае с выводом товара в виде острова) не получит 5 копеек в виде рекламы с одного пользователя. Но пользователь сможет заказать товар __прямо__ с поисковой страницы. Благодаря этому повышается удобство заказа (зависит от конкретной реализации) + магазин сможет втюхивать товары всё с той же поисковой страницы, тем самым увеличивая свои продажи за счёт упрощения - пользователю банально не нужно будет заходить куда-то там, чёрти что где-то там делать итд.

adalin-centr
26 ноября 2015, 15:38

У вас есть очень хороший сервис для продаж - Яндекс Маркет. Вся бытовая техника и все компьютеры, ноутбуки и планшеты приобретены мной с его помощью. Большое вам спасибо. Но что вам мешает сделать нечто подобное для различных услуг? Ведь у вас уже есть услуги по подбору кредита, добавляйте другие услуги, наращивайте сервис.

Объясните мне пож одну вещь. Вот есть определенная тематика, по ней 100 сайтов и каждый сайт сотворит свое облако. Вы покажете только одно облако? Так? Получается, что 99 вебмастеров вы заставили работать в холостую? Или я ошибаюсь?

Савва
26 ноября 2015, 15:38

Наверное вы подумали, что я работаю в Яндексе? Нет. Поэтому на первый вопрос я Вам ответить не могу.

По второму вопросу - для каждого сайта его обладатель может создать свой остров. И этот остров будет показываться в поисковой выдаче вне зависимости от других островов, принадлежащих другим сайтам. То есть, сколько сделано - столько и будет показано. Другой вопрос - увидите ли Вы всё это. Остров находится в том же блоке, где находится сайт, связанный с ним. Поэтому если ваш сайт находится, например, на 99-ой странице, то и остров будет там же, вместе с ним.

adalin-centr
26 ноября 2015, 15:38

На примере про Колумба я вижу на острове ссылки всего на 2 сайта и ссылку "Все сайты с биографической справкой". Т.е. я вижу всего один остров. И мне очень интересно, что я увижу если кликну на "Все сайты ...". Обычную поисковую выдачу или что, по 10 островов на странице начиная с первой и до 99?

Роман
26 ноября 2015, 15:39

Какие "интересные" сайты делают вебмастера? ))) Сборники сплетен с рекламой?

rusliv
26 ноября 2015, 15:39
а Яндекс не заточенная площадка под рекламу?
Defri
26 ноября 2015, 15:39

В общем вам ответили за меня.

graff25
26 ноября 2015, 15:39

бред, люди зарабатывающие на продаже авиобилетов както не думают про доход от рекламы;) Не примеряйте на себя чужой бизнесс.

AntonMe
26 ноября 2015, 15:39
Весь наш опыт говорит о том, что чем лучше представлен ответ с вашего сайта, тем лучше трафик на него.

Кроме того — конечно, владельцы сайтов будут отдавать что-либо только в том случае, если это им выгодно.

И для Яндекса и для вебмастеров одинаково выгодно, чтобы пользователь быстрее решал свою задачу.
p.lubovin
26 ноября 2015, 15:39

Мне выгодно, чтобы пользователь решал задачу на МОЕМ сайте. Я для этого над ним тружусь и всячески развиваю. А если задача полностью решается на "острове" (неважно, моем или чужом), то мне пользы от этого никакой (если я заработываю только на рекламе). Стоит одному идиоту "доброму человеку" сделать "остров" с бесплатным сервисом и весь ТОП останется без трафика.

Гена Воробьев
26 ноября 2015, 15:39

Хочешь жить — умей вертеться. Интернет развивается и меняется колоссальными темпами. Или вы хотели просто сидеть на заднице, зарабатывать деньги из воздуха и ничего не делать?

m-gold
26 ноября 2015, 15:39

Вы чем читаете? он же написал "над ним тружусь и всячески развиваю"

Defri
26 ноября 2015, 15:39

Правильно, только в О ответ готовит вебмастер, а выдает его Яндекс. Пользователь счастлив, вопросов нет.

Яндекс улучшает сервис, получает больше пользователей, продает больше рекламы.

А что получает вебмастер? Нет, интернет-магазин легко извлечет выгоду из вашего нововведения, но даже погодный сервис явно должен потерять доходы, ибо многие интересуются не прогнозом погоды на неделю, а температурой сегодня. Где эта пресловутая ОДИНАКОВАЯ выгода?

Савва
26 ноября 2015, 15:39

А кто мешает не делать остров?

Defri
26 ноября 2015, 15:39

Да я в общем и не собираюсь, но жизнь так устроена, что кто-нибудь сделает.

vsalons
26 ноября 2015, 15:39

Ну значит этот кто-то получает деньги даже подключившись к островам. Либо делайте так же, либо получается, что на вашем сайте нет ничего интересного, чтобы туда заходить. В принципе, логично.

Алексей Иванов
26 ноября 2015, 15:39

Мы продаем билеты на концертно-зрелищные мероприятия. Но скоро нам сильно поплохеет ибо на самом верху будут висеть kassa.rambler.ru и afisha.ru. Думаю нам никто даже не позволит писать остров - групировка яндекс+рамблер+афиша+qiwi+ticketland.ru будет рулить глобально на всем билетном рынке. Разве что антимонопольный коммитет приструнит...

 

danik-guitar
26 ноября 2015, 15:39

вообще то мне пофиг на доход,мне как пользователю важно получать быстро то что мне нужно , но никак не смотреть вашу долбаную рекламу

Defri
26 ноября 2015, 15:39

А как Вы думаете, почему вообще существуют и совершенствуются сервисы? Я согласен, что истино православный человек может жить и работать бесплатно, без еды. Все равно мы все умрем, можно умереть и недели за две... Но я не столь совершенен, я не могу сопротивляться желанию кушать...o_O

holdempokerset
26 ноября 2015, 15:39

в таком случае рано или поздно не будет и того, что ты хочешь получить)

morhalin
26 ноября 2015, 15:39

Тогда вебмастера не будут париться над качественным контентом, и ответов то своих ты не найдешь больше в Яше. Будет одна комерция, которая качеством никогда не блестала, и доры. Вот и выбирай!!!

 

gangstersingleshot
26 ноября 2015, 15:39

Да єто точно стимул у многих веб мастеров сразу угаснет так как их заработок сравняется к нулю и качественых сайтов станет меньше,  таким образом можно сделать вывод что Яндекс как всегда думает в первую очередь думает о своих интересах и инетресах пользователей, но не во что не ставит интерес труженников и создателей сайтов, без которых собтсвенно не было смысла поисковой системы Яндекс.

Яна  Л.
26 ноября 2015, 15:39

"интерес труженников и создателей сайтов, без которых собтсвенно не было смысла поисковой системы Яндекс." - золотые слова!

wakh.ru
26 ноября 2015, 15:39

"собтсвенно" я ещё понимаю, опечатка, но как вы в "єто" букву перевернули?

wakh.ru
26 ноября 2015, 15:39

1. вы всё равно получите рекламу пусть не с сайта, но с яндекса

(хотя если вам не нравится реклама почему не поставить блокиратор? я редко рекламу вижу в сети если не хочу)

2. вы получите информацию в которой заинтересован кто-то, хорошо если это некоммерческий ресурс, типа википедии, в среде инет торговли впариватели типа ламода и вайлдберри с огромным штатом высокооплачиваемых програмеров заставят покупать дороже чем можно, пусть и удобнее

Юрий
26 ноября 2015, 15:39
p.lubovin, вообще-то вебмастера и владельцы сайтов - совершенно разные категории людей. Вебмастера зарабатывают на обслуживании сайтов, а владельцы за счёт существования самого сайта
eaglestudio
26 ноября 2015, 15:39

С введением подобного поиска начнётся паника, но по большей степени среди владельцев сайтов активно раскручивающих свои детища, ведь стандартное SEO теперь не будет работать так как раньше.

Безусловно одно, в острова будут складываться не все сайты, а сделанные по всем правилам, с которым можно спарсить информацию и превратить в острова. Хороший стимул для модернизации.

Боб
26 ноября 2015, 15:39

Ну так-то все делается для удержания траффика на ресурсах Яндекса, эта политика компании и ей глубоко пофигу на вебмастеров и владельцев площадок. Но я думаю все же трафик именно у владельцев обрушится, хотя "острова не имеют алгоритмов".

p.lubovin
26 ноября 2015, 15:39

Яндекс решает свою задачус помощью "островов", пользователь тоже, а владельцы сайтов, которую эту информацию предоставляют, в пролете.

Как использовать "острова" для заработка вебмастерам?

Если что-то продаешь, то понятно. А если у меня только информация? То как?

AntonMe
26 ноября 2015, 15:39
Лучше и ярче её представив. При этом, конечно, можно отдавать не сразу всё — сегодня на презентации мы показывали это на примере сайта с прогнозом погоды.

Конечно, сразу в сниппете показать прогноз — может быть не очень выгодно или даже правильно для сайта. Но показать текущую погоду — точно полезно и для видимости и для пользователя. Выгода для всех сторон.

Так же, в вашем случае могут быть полезны поисковые интерактивные ответы — которые помогут пользователям попасть сразу ближе к своей цели у вас.
p.lubovin
26 ноября 2015, 15:39

Вот именно! "Лучше и ярче представить информацию" - это значит дать ответ прямо сразу на острове. Я не сомневаюсь, что найдется много умников, которые так и сделают без какой-либо выгоды (трафика) для себя. А это означает упадок и смерть всему бесплатному в сети, потому что единственным способом заработка станет продажа, а не реклама.

Забота о пользователях обернется против самих пользователей.

С введением отровов вебмастера начнут терпеть убытки сразу, пользователи попозже (когда исчезнет все бесплатное). В выигрыше останется только Яндекс. Браво!

Савва
26 ноября 2015, 15:39

 

Я не сомневаюсь, что найдется много умников, которые так и сделают без какой-либо выгоды (трафика) для себя.

А с чего б вдруг кто-то что-то делал бы себе в убыток?

p.lubovin
26 ноября 2015, 15:39

Сдается мне, что у вас неверное представление о людях. Собственная выгода - это не единственный побудительный мотив. Если это может быть сделано, то это будет сделано кем-то обязательно. Причины могут быть самыми разными:

- потому что это круто

- потому что кто-то делает лабораторную работу по сайтостроительству

- потому что кто-то купил и изучает книжку "Яндекс для чайников"

А кто-то может делать это умышленно, чтобы навредить конкурентам.

Савва
26 ноября 2015, 15:39

 

Собственная выгода - это не единственный побудительный мотив.

Пусть не единственный, но первоочерёдный.

- потому что это круто

- потому что кто-то делает лабораторную работу по сайтостроительству

- потому что кто-то купил и изучает книжку "Яндекс для чайников"

И по всем этим параметрам, сайт этого "кого-то" находится странице этой-так на 5-ой в выдаче.

 Да и результаты, полученные таким путём, будут неахти какими. Повторюсь: монго в острова не запихнёшь.

 

А кто-то может делать это умышленно, чтобы навредить конкурентам.

И увеличить прибыль себе. Сейчас покажу как.

 

p.lubovin
26 ноября 2015, 15:39

Да, я согласен, что приведенные примеры в конкурентных выдачах не сработают.

Но вы не понимаете главного. То что, что вы не видите причины почему это может быть сделано, тем не менее не исключает того, что это может быть сделано. И тогда всем станет плохо.

gangstersingleshot
26 ноября 2015, 15:39

С вами согласен! теперь пользователю чтобы посмотреть онлайн фильм придется платить!

max777qw
26 ноября 2015, 15:39
Интересно. А сколько мелкого бизнеса работают (и успешно) на сайтах, сделанных на фрилансе. Тьма инет-магазинов к примеру. Нет, форд конечно это хорошо в качестве примера, и у форда с аэрофлотом хватит денег привязывать API  и т.д.

Но как вот будет коммерческая выдача для к примеру продавцов солдатиков или корма для попугайчиков? Как быть производителям комм.товара определенного бренда? Или мегасторам продающим унитазы 50 разных брендов?
AntonMe
26 ноября 2015, 15:39
Удержание трафика ни в коем случае не было нашей целью.

Наша главная задача — помочь пользователю, и мы верим, что она лучше решается, когда у нас и веб-мастеров равные шансы показать людям свои сайты хорошо.

Сейчас многие типы интерактивных ответов технически могут показываться только сервисами Яндекса, что ставит их не всегда в равные условия со всеми (пусть и сильно помогая пользователю решить свою задачу). Мы с помощью «Островов» даём потенциальную возможность любому веб-мастеру показывать своим потенциальным посетителям такой же удобный интерактивный ответ. Причём добровольно — те, кто не захотят, могут этого не делать.

Так что всё наоборот, теперь у веб-мастеров будет больше возможностей, а не меньше.
Боб
26 ноября 2015, 15:39

Интересно, а контекстные объявления Я.Директа из выдачи тоже уберут? Или вы считаете, что они несут только пользу? (= 

ablyakt
26 ноября 2015, 15:39

Я бы на месте Яндекса сделал каждому персональную кнопку "отключить объявления", чтобы не призывать отключить объявления для всех жителей планеты. Мне лично они нужны.
Не убирайте Директ пожалуйста, я там иногда выбираю товары!

p.lubovin
26 ноября 2015, 15:39

Если рассматривать "остров", как супер-рич-сниппет, то согласен, что вещь в целом позитивная.

Но все равно будет масса случаев, когда вебмастер пострадает. Потому что задача "удобство для пользователей" может решаться путем исключения сайтов вебмастера.

 

 

Kevin
26 ноября 2015, 15:39

Считайте, что "остров" - это супер-рич-сниппет, контролируемый вебмастером. в реальном времени. Разумеется, если вебмастер не хочет ничего отдавать в остров, он будет выглядеть, как выглядел раньше - ссылка и автоматический сниппет.

Так спокойней?

p.lubovin
26 ноября 2015, 15:39

Нет, не спокойней.

Достаточно одному любому сайту в ТОП-10 сделать в острове сервис или сразу выдавать ответы на вопрос, как вся десятка останется без трафика. Я могу контролировать только свой остров, но никак не застрахован от идиотских действий соседей по выдаче.

Kevin
26 ноября 2015, 15:39

Так опередите их! )

p.lubovin
26 ноября 2015, 15:39

И лишить всю выдачу трафика? Нет, спасибо

Савва
26 ноября 2015, 15:39

 

Достаточно одному любому сайту в ТОП-10 сделать в острове сервис или сразу выдавать ответы на вопрос, как вся десятка останется без трафика.

Тогда и этот сайт потеряет прибыль -> уберёт к чертям остров как невыгоднцю затею.

Предлагаю вариант - не делать непродающим сайтам острова.

p.lubovin
26 ноября 2015, 15:39

Блин, ну что за логика?

Вы даете людям опаснейший инструмент, а потом призываете их не пользоваться им.

Действия одного неадеквата ставят на колени весь ТОП. Причем это может быть сделано умышленно с вредительскими целями.

Савва
26 ноября 2015, 15:39

 

Действия одного неадеквата ставят на колени весь ТОП.

Неадекваты в ТОПе не поселяются. Причём факт. Люди на том, что они находятся в ТОПе, делают деньги (через ту же рекламу), а деньги имеют нехилый отрезвляющий эффект. Зачем вредить себе же.

p.lubovin
26 ноября 2015, 15:39

Под неадекватом давайте понимать любого человека, действия которого лично вы объяснить не можете. Я так понимаю, что не с Господь-Богом общаюсь, поэтому вы по определению всего знать не можете. То, что лично вы так делать не будете, не доказывает, что этого не может сделать кто-то другой.

adalin-centr
26 ноября 2015, 15:39

А как быть тем, кто не вебмастер? У кого сайт на бесплатном хостинге или на стандартном движке? Если человек ничего не понимает в вашем API? Теперь эти любительские сайты через некоторое время будут в пройгрыше или как? Может вы предложите им нанять вебмастеров и потратить деньги? Но такого еще не было в истории интернета, чтобы поисковик так действовал. Поисковик должен уметь найти золото в помойке интернета и никого ни чем не обременять. Так лучше всем. Так и было раньше.

Сай
26 ноября 2015, 15:39

Это из-за этого нововедения мой сайт удалили из поиска не объясняя причин?:-O

p.lubovin
26 ноября 2015, 15:39

А если еще дальше посмотреть, то вообще нет больше смысла делать сервисы - весь траф будет у Яндекса в "островах", а создатель получит дырку от бублика.

Офигенное нововведение - все в шоколаде, кроме разработчиков, которые выполняют черную работу.

 

 

Савва
26 ноября 2015, 15:39
Слишком однобокое мнение - пользователь может получить более удобный сервис, например, как в топике, бронирования мест в самолёте/кинотеатре, не заходя на сайт и не роясь чёрти где в поисках формы бронирования, в то время как эти же сервисы по прежниму ПРОДОЛЖАЮТ получать доход - не теряют пользователей.
p.lubovin
26 ноября 2015, 15:39

В этой ситуации сервисы продолжают получать доход, ЕСЛИ ОНИ ПЛАТНЫЕ.

А если БЕСПЛАТНЫЕ, то монетизация только через рекламу на сайте, которая при новой схеме исключается (нет перехода на сайт)

 

 

 

Савва
26 ноября 2015, 15:39
Так а в чём проблема - для бесплантых сервисов либо не требуется функционал "Островов", либо работает метод ката - "Читать дальше"; старые же методы выдачи никуда не пропадают.
p.lubovin
26 ноября 2015, 15:39

Сдается мне, что вы не до конца понимате концепцию "островов". Они нужны, чтобы решать задачу пользователя сразу же в Яндексе. Если "читать дальше" и т.д., то это уже не "остров". А все старые методы будут работать хуже, т.к. весь траф будет в "островах"

Савва
26 ноября 2015, 15:39
а) Хорошо, привидите пример физически немонетизируемого сервиса, на котором можно применить концепцию "Островов"?
б) Возьмите пример Википедии из топика (представим, что на ней есть реклама) - дана лишь самая основная информация - годы жизни и т.д. Подавляющму большинству этого будет недостаточно - они пойдут на Вику.
в) "Острова" - дело добровольное. Вам решать, что именно вы хотите отдавать Яндексу (и вообще, отдавать ли).
p.lubovin
26 ноября 2015, 15:39

а) Калькулятор НДС, конвертер валют, лунный календарь, конвертация физических величин, поиск товаров и услуг (авиабилеты, авто б/у, ...) и так далее. Вообще почти все сервисы можно сделать в виде острова.

б) Речь идет именно о сервисах, а не информационных сайтах. Поэтому сравнение с Википедией неуместно.

в) Если я не сделаю "остров", то значит, его сделает кто-то другой. Так что результат один. И он очень негативный.

Савва
26 ноября 2015, 15:39
а) Всё это можно сделать с урезанным функционалом + ссылкой на сайт. По поиску товаров/услуг - насколько мне известно, эти сервисы монетизируются за счёт тех, кто эти товары/услуги добавляет. Вывод товаров/услуг на страницу поиска только увеличит количество кликов, а следовательно и доход.
в) Тогда, по вашим рассуждениям, это уменьшит доход того, кто, в отличие от Вас, сделает этот остров.
p.lubovin
26 ноября 2015, 15:39

а) Ага, а потом кто-то сделает "остров" с полным функционалом. С точки зрения Яндекса это лучше. То есть количество переходов с островов в перспективе стремится к нулю - это смысл острова. Про коммерческие сервисы - все понятно, не нужно больше это обсуждать. Я говорю о БЕСПЛАТНЫХ. Сервис поиска ИНФОРМАЦИИ о товарах/услугах может быть бесплатным (расписание элекричек, например).

в) Это уменьшит доход всех, кто делает сервисы, т.к. трафика станет меньше.

Савва
26 ноября 2015, 15:39
а) "С точки зрения Яндекса это лучше". Но Топ никто не отменял. Вы выше - Вы круче. На Вас могут обратить внимание просто потому, что чей-то остров "с большим функционалом" просто-напросто ниже. А ваш, находящийся выше, "урезан и с ссылкой".
А насчёт полностью бесплатных - да, пожалуй, соглашусь, на них это может сказаться негативно. Но ведь если делать остров невыгодно - можно просто его не делать, никто не заставляет. А если невыгодно всем - никто делать не будет.
p.lubovin
26 ноября 2015, 15:39

В статье выше написано: "Ресурсы, которые повысят свою популярность у пользователей с помощью новых интерактивных ответов, займут более высокие позиции в результатах поиска." Так что в ТОПе будут одни острова, я уверен.

И поэтому достаточно будет одного альтруиста, который сделает нормальный остров и обломает заработок всем остальным.

Савва
26 ноября 2015, 15:39
В статье выше написано: "«Острова» не меняют поисковых алгоритмов, поэтому запуск новой платформы не повлияет на позиции сайтов в результатах поиска. Однако в долгосрочной перспективе «Острова» способны изменить расстановку сил".
Им ещё нужно повысить свою популярность. Но что мешает повысить её Вам и вашему сайту. Например, у Ваш сайт популярен, он выше в ТОПе. так сделайте всё тот же "урезанный остров", и будет вам счастье.
p.lubovin
26 ноября 2015, 15:39

Фишка в том, что я и так уже в самом ТОПе, потому что предоставляю лучшие сервисы по своим запросам. А теперь все больше и больше трафа будет оставаться в Яндексе, что однозначно ухудшит мои дела и у всех вебмастеров в целом. Создание "островов" никак не увеличит мой траф, т.к. сейчас он и так уже весь мой.

Савва
26 ноября 2015, 15:39
Если он весь Ваш, то пользователи Вас и так знают и сами будут к Вам ходить. Вы лишь можете предоставлять им мелкие вкусности в виде островов, это только повысит лояльность к пользователям. Нигде же не сказано, что в острова нужно выносить всю информацию, какую только можно (они вообще необязательны). По сути - это тот же колдунщик, только персональный. Никакой обдолбай-конкурент не будет его делать в убыток себе (и, судя по сказанному выше, в убыток Вам).
Дмитрий
26 ноября 2015, 15:39

Мелкие :)  то есть крошечки с барского стола вы все таки кидаете сабакам ... Жесть

У меня в интернет-магазине одна женщина приобрела товар. Мы ей его отправили, она получила. Стала звонить мол у неё брак и товар надо вернуть. Стала говорить, мол я же купила его у вас в яндексе, на вас яндекс буду подавать в суд за проданный брак! Мы попытались объяснить ей, что такое Яндекс и что он никак не связан с нашим сайтом, но у нас это не вышло. В итоге получили кучу истерики и угрозы в адрес Яндекса (типа считает что она купила товар на яндексе, а яндекс по её словам это мы)

Савва
26 ноября 2015, 15:39

Функционал островов по спецификации сам по себе ограничен. Там прям силно-сильно не развернуться.
Да.. общую IT-грамотность населения каким-то образом повышать надо.... И цитаты с Хабра закавычивать. А так да, "та женщина" была бы ещё более уверена, что покупала товар у Яндекса.

Дмитрий
26 ноября 2015, 15:39

Ограиничен он в Маркете - кто хочет дает - кто нехочет не дает

А тут речь о общей выдаче. Речь ни об образовании как вы пытаетесь подумать. Я как интернет магазин нифига не заинтересован все и вся вам отдаваться. Вы думаете что вы монополист и оппа никуда дется. Нет это не так. У меня отличные продажи с Эдвордса - и я лучше там увелючу бюджет. 

А завтра на рынке появится аля Рус поисковик - и я буд сотрудничать лучше с ним чем с вами. Потому как на паритетных началах. 

Мне не нравится что Что Компания и так получающая миллионы долларов за счет в том числе и меня, Пытается поставить меня на КОЛЕНИ.

Савва
26 ноября 2015, 15:39

Вебмастер действительно ограничен в формате островов - незьзя в них всё впихнуть просто из-за ограниченного функционала.

 

Я как интернет магазин нифига не заинтересован все и вся вам отдаваться

А теперь представьте - форма заказа товара и ещё 5 превьюшек "с этим так же покупают" прямо на странице поиска. Это намного продуктивнее эдвордса/директа.

Дмитрий
26 ноября 2015, 15:39

только про продуктивность не надо ...  Мне Яндекс не платит за партнерку. Я не собираюсь делать для него БЕСПЛАТНУЮ партнерку.

Если мне надо я пойду в Маркет. Где по крайней мере буду контролировать свои позиции своим кашельком.

Дмитрий
26 ноября 2015, 15:39

Вы не поняли это было до Острава - а теперь миллионы будут уверены что они покупали тоавары на Яндексе ( с точки зрения Яндекса это круто - я бы и сам предложил стратегию такую) но вы забываете КТО ВАС КОРМИТ - это ВЕБ МАСТЕРА - и если им это ваша инновация узрится дурной - как парсенг контента - как воровство - как ущемление - то ВЫ останетесь ни с ЧЕМ.

Савва
26 ноября 2015, 15:39

Дак и так понятно, что до острова, их пока ещё не ввели. Да я и так ни с чем останусь - я пока к Яндексу никаким боком. Просто мы с вами на это нововведение смотрим с разных полюсов. Не нужен остров - не делайте. Не вписывается в формат - не делайте. Мешает чистому заработку на рекламе - пострадаете и вы, и ваши коллеги по ТОПу - не делайте. В чём проблема?

Дмитрий
26 ноября 2015, 15:39

Проблема в том - что идиоты всегда найдутся. Которые На бесплатной основе понаделают - эти острава - и забьют ей выдачу. Когда они обонкротятся они конечно все поймут. Но до этого момента пострадают и они и те кто за ними. Для того чтобы эти альтруисты понимали последствия своих действий. Здесь и пишем.

Dmitry Golenev
26 ноября 2015, 15:39

а мне, как конечному пользователю - будет удобнее, если я смогу прямо тут не глядя на "сопутствующую рекламу" всё заказать и купить. в 90% случаях мне пофиг как называется сайт и какая на нем реклама, если я могу получить там то, что мне нужно с минимальным временем. так что яднекс - молодец, в данном случае.

 

ну а те сайты, которые ничего не производят, а просто предоставляют информацию и живут на рекламе - к черту их :)

 

//в том же варианте с электричками, я постепенно перешел с туту на яндекс - просто потому, что меньше лишней мишуры вокруг :)

p.lubovin
26 ноября 2015, 15:39

Очень дальновидное суждение: всех к черту, оставим только Яндекс.>:-)

Большинство сайтов зарабатывают на рекламе. Если всех их "к черту", то вы, как конечный пользователь очень и очень пострадаете. А у Яндекса не будет смысла развиваться дальше, как и у любого монополиста.

Ярослав Кошовский
26 ноября 2015, 15:39

В топку сайты зарабатывающие на рекламе. Такие придатки интернета необходимо исключить, как класс. Необходимо становится поставщиком услуг, а не рекламной прокладкой.

p.lubovin
26 ноября 2015, 15:39

Гениально! Яндекс тоже заработывает на рекламе - его тоже в топку? А соц. сети?

"Купи-продай" - это лишь малая часть интернета. А с введением островов, как раз и получится то, что вы хотите - остнутся только коммерческие сайты. Но тогда не удивляйтесь, что за все, что вы привыкли получать бесплатно из интернета, придется платить.

Савва
26 ноября 2015, 15:39

Заметтье, примеры с формами относятся как раз-таки к "купи-продай" (Аэрофлот, Яндекс.Авто, кино). Вам, как вебмастеру, можно вывести кусок интересующей пользователя информации, но не всей! Сделайте так, чтобы пользователь благодаря острову только больше захотел зайти на ваш сайт. Или не делайте ничего, оставьте всё как есть. Вам дан шанс с введением островов повысить вашу аудиторию, совешив лишь небольшие правки кода, а вы, не желая ничего делать, кричите что "ой, мой заработок с рекламы пропадёт из-за островов". Заставьте острова работать на себя.

p.lubovin
26 ноября 2015, 15:39

Спасибо за советы. Я так и сделаю. Но деструктивные действия соседей по выдаче могут поставить крест на всех моих усилиях.

partclub.allstat
26 ноября 2015, 15:39

Вы нам предлагаете на первой странице выдачи биться за посетителя формами, которые Вы предалагете использовать в островах. А значит мне в качестве аргументов ЗА мой сайт  (при одинаковых товарах)  остаются только цены. Ведь форма подачи инфы о компании Вами застандитизрованна до Не могу.

Савва
26 ноября 2015, 15:39

Интерфейс элементов формы стандартен, но Вас никто не ограничивает в самом функционале форм.

 

Дмитрий
26 ноября 2015, 15:39

В топку Яндекс - зарабатывающий на рекламе - при том контент не производящий вовсе.

Дмитрий
26 ноября 2015, 15:39

гипотетический пользователь вообще может остаться ни с чем - потому как недовольные пошлют их нахрен :) 

 

Что вы там будет искать - рекламу и двух дебилов работающих за просто так ? закроют нахрен все от парсера контента и селяви.

Савва
26 ноября 2015, 15:39

Хех, не забывайте, Яндекс - третья по величине поисковая система в мире, вам от неё не скрыться. Произведя контент, вы всё-равно обрекаете его попасть не только в Гугл, но и в Бинг и Яндекс. Уйти от одного, при этом оставшись у других не получится.

 

Дмитрий
26 ноября 2015, 15:39

что значит не получится ? Вы вообще с програмированием знакомы ? Да на роботс давно плюет Яндекс  - Но можно еще на уровне htaccesa закрыть неугодного.

Савва
26 ноября 2015, 15:39

Простите, вы не тому человеку в лицо такими фразами тыкаете. Про htaccess апачевский расскажите кому-нибудь другому. Только тогда Вы теряете огромную аудиторию в лице пользователей Яндекса.

Дмитрий
26 ноября 2015, 15:39

Ну если это массовое явление - то скорее Яндекс потеряет свою аудиторию. А мы ту же аудиторию будем получать из Альтернативных и адекватных источников.

Дмитрий
26 ноября 2015, 15:39

гипотетически если вы рекламу на моем сайте (скажем аэрофлот) перестанете смотреть - то и я вам гипотетически перестану эту инфу предоставлять.

Гипотетически Если я не Аэрофлот - а гепотетически Люфтганса - и рекламный бюджет у меня дальше чем просто острова - то просто со временем - гипотетически - вы будете покупать только у меня билеты в 3 - 4 - 5 раз дороже чем сейчас.

Потому как гипотетически - сайты которые тупо вам продавали дешевые билеты - обонкротятся ... И все это ГИПОТЕТИЧЕСКИ. Читайте книги по маркетингу ...

Савва
26 ноября 2015, 15:39

Реклама на сайте для Аэрофлота или Люфтганзы - даже не 20-я статья в графе бюджета "Доходы".

Дмитрий
26 ноября 2015, 15:39

Узко смотрите - Яж общий Гипотетический пример привел - Шаблон возьмите - и примерьте на кучу сайтов.

Савва
26 ноября 2015, 15:39

Окей, реклама на сайте, продающем что-либо - не основная статья дохода. Взял более широко.

Дмитрий
26 ноября 2015, 15:39

Реклама чего ? стороних сервисов - да. А реклама всех моих товаров в лавке - основная.

Савва
26 ноября 2015, 15:39

Окей, стодевяностопятый раз повторю, что можно сделать в вашем острове графу "С этим товаром также покупают".

yurchenko.v.a
26 ноября 2015, 15:39

А не стрёмно покупать товар по маленькому островку не видя сайта.

Алексей Казаков
26 ноября 2015, 15:39

При этом у гипотетического альтруиста и сервис может быть хуже, зато есть остров и он в фаворе. - Нелогично это. Надеюсь, в Яндексе умные люди.

limentas
26 ноября 2015, 15:39

Предлагайте оригинальный контент и поднимайтесь засчет него, а копировать, обвешивать рекламой и зарабатывать на этом - в топку это все. В этой ситуации я, как пользователь, на стороне Яндекса.

p.lubovin
26 ноября 2015, 15:39

Железная логика: "Делайте классный контент - дарите его Яндексу - и радуйтесь, ничего не зарабатывая". Все бесплатное в сети живет за счет рекламы. Вы, как конечный пользователь что выбираете: получать информацию бесплатно с просмотром рекламы или платить за информацию? Выбор очевиден, на мой вгзляд.

Савва
26 ноября 2015, 15:39

Действительно. Именно поэтому процветают безрекламные сервисы, предоставляющие различные услуги (вроде потребления/обработки информации(та же Wolfram|Alpha) или музыки/фильмов/etc.) по подписке. Я банально заплачу 90рэ в месяц, но воспользуюсь подпиской на ivi.ru, чтобы не смотреть на эту долбаную рекламу + получить какой-то бонус вроде закрытого раздела.

p.lubovin
26 ноября 2015, 15:39

Полностью согласен. Я об этом и толкую, что острова ставят крест на всем бесплатном. Только вероятно вы не очень понимаете масштаб перемен. Вам придется платить по 90 рублей за вообще любую информацию. Бесплатным останется только Яндекс со своими сервисами. И прочие проекты, которые питаются трафиком не из ПС.

Савва
26 ноября 2015, 15:39

 

Они не ставят крест на бесплатном. При правильном использовании острова смогут увеличить ваш доход от сайта.

 

 

 

Дмитрий
26 ноября 2015, 15:39

Это вы сейчас про вообще  Яндекс как явление говорите ? 

Копируют часть сайтов и сегодня (яндекс) и крутят на этом Директ - не много ли вы берете на себя? Не рубите сук на котором сидите - а то может оказаться что на рынке есть еще поисковики кроме вас. Если массово недовольные веб мастера будут закрывть от Яндекса свои сайты - то найдутся игроки поумнее. Симбиоз это взыимовыгодное проживание. 

puzankov-sd
26 ноября 2015, 15:39

Если вы не сделаете остров - то его кроме вас (владельца сайта) сделать не сможет!

Сайт будет выдаваться как и раньше - со стандартным набором - заголовок и описание. Все!

yurchenko.v.a
26 ноября 2015, 15:39

Тогда надо научится встраевать рекламу в острова :-).

Александр
26 ноября 2015, 15:39

много паники ненужной разводите, все будет круто!

E.Voloshin
26 ноября 2015, 15:39

Очень круто. А что надо сделать на сайте, чтобы появилась формочка как на примере с Аэрофлотом? 

Kevin
26 ноября 2015, 15:39

Вот тут почитайте: https://github.com/bobuk/islands/blob/master/interactive-answers.md

Алексей Казаков
26 ноября 2015, 15:39

Ужасно. Теперь конкурентам из других регионов будет ещё проще уводить моих клиентов. Мне не подстроить свой сайт под острова (не вписывается в формат) :( При этом предоставляю более качественную услугу.

Савва
26 ноября 2015, 15:39
Если ваш сайт услуги не вписывается в формат, так и сайты ваших конкурентов с той же услугой тоже могут банально "не вписаться".
Алексей Казаков
26 ноября 2015, 15:39

В том то и дело, что нет. Я оказываю услугу на месте, а они удалённо. То есть, мне нужно встретиться с клиентом, а им просто установить с ним контакт по переписке и также удалённо его обслужить. При этом, клиенты потом приходят ко мне, жалуясь, как их плохо обслужили.
Поразмыслю конечно над встраиванием в острова, но пока всё не радужно смотрится. С островами конкуренты получают преимущество, которое может больно бить.

Савва
26 ноября 2015, 15:39
Могу подкинуть вам идею - "остров" в виде формы обратной связи + № телефона. На мой взгляд, это только увеличит лояльность к клиентам и позволит им оперативнее, как бы сказать, производить заказ Вашей услуги.
Алексей Казаков
26 ноября 2015, 15:39

Да, с номером телефона - это очевидно. Но! В формат острова не втиснуть подробное описание услуги...
В любом случае придётся подстроиться. Может оно и к лучшему, - рынок изменится.

Савва
26 ноября 2015, 15:39
И если вы сможете правильно подстроиться под "острова" (тем более, Ваша услуга, как я могу понимать, монетизируется напрямую, а не путём показа рекламы, например), эти самые "острова" смогут сыграть Вам на руку.
Алексей Казаков
26 ноября 2015, 15:39

Тут ещё хорошо, что у меня преимущество есть в виде качественного обслуживания, да и на рынке давно, а вот в других сферах услуг могут оказаться люди которые реально пострадают от этого нововведения Яндекса.

Савва
26 ноября 2015, 15:39
Всегда есть те, кто страдает от нововведений. Тогда можно и прогресс остановить, от него многие тоже страдают. Нужно лишь уметь правильно воспользоваться этими нововведениями, и всё будет пучком.
Алексей Казаков
26 ноября 2015, 15:39

В том то и дело, что никто не должен страдать от нововведений. У всех должны быть равные условия для конкуренции. А так в ТОП перейдут сайты с островами, потому как их будут чаще кликать.

Савва
26 ноября 2015, 15:39
Так острова будут создавать сами разработчики сайтов, все на равных условиях. К тому же (цитата из статьи): "«Острова» не меняют поисковых алгоритмов, поэтому запуск новой платформы не повлияет на позиции сайтов в результатах поиска. Наилучшие места, как и раньше, будут занимать самые полезные пользователям ответы.". Изменение результатов выдачи может появиться только в "долгосрочной перспективе"
puzankov-sd
26 ноября 2015, 15:39

Остров будет у всех - другой вопрос: что там будет? Просто заголовок и описание как раньше, или доп информация, онлайн формы и т.д.

Дмитрий
26 ноября 2015, 15:39

ага давайте колесо квадратным сделаем :) Удачи...

СТЕПАН
26 ноября 2015, 15:39

Будем ждать новинку с нетерпением! (+1)

p.lubovin
26 ноября 2015, 15:39

Если Яндекс и дальше будет так заботиться о пользователях в ущерб вебмастерам (то есть оставлять весь трафик у себя), то через пять лет в рунете не останется ничего бесплатного. Вернее, бесплатными будут только сервисы Яндекса (карты, погода, телерограмма, и т.д.) А все остальные сайты вынуждены будут стать коммерческими, то есть что-то продавать (информацию, товары, услуги) или исчезнуть.

Печальное будущее :-@

Дмитрий
26 ноября 2015, 15:39

Ну вы утрируете - найдутся кулибины и получше - будут честно отдавать то что нашли :) будут отдавать актульно - на сегоднешнею даду - клин светом не сошелся - это только частица истории ...

p.lubovin
26 ноября 2015, 15:39

Разумеется найдутся люди, которые будут отдавать ценную информацию без всякой для себя выгоды. Но так как их будет ничтожно мало, то сервисы и информация от них будет неполной и ущербной. Потому что на безвозмездной основе трудно создать что-то достойное.

and.ancipar
26 ноября 2015, 15:39

На чем зарабатывает яндекс - на рекламных блоках, размещенных на наших сайтах. Менше трафа на сайтах - меньше прибыли у яндекса. А оно ему надо  

p.lubovin
26 ноября 2015, 15:39

Яндекс и без партнерских сайтов будет себя неплохо чувствовать, т.к. показывает рекламу непосредственно в поиске. Зачем Яндексу делиться с партнерами, если можно все деньги заработать самому?

antonit777
26 ноября 2015, 15:39

то есть если у меня блог (например, о продвижении), то мне надо делать хороший сервис "просчитать стоимость, оформить заказ" иначе я не вписываюсь в форматы острова??

Савва
26 ноября 2015, 15:39
Не нужно, зачем. Просто к старому формату выдачи добавляются "острова". Пока они никак не влияют на результаты выдачи. И уже ваше право - делать некий калькулятор стоимости, тем самым повышая лояльность к вашим пользователям и увеличивая их число за счёт вкусной фичи.
chikk
26 ноября 2015, 15:39

Перестаньте кошмарить бизнес выдачу! Понабрали, понимаешь, школия в команду и - началось... 

В Симпсонах - была хорошая годная серия о том, как Гомер создал новый дизайн автомобиля... Да да, ув. школьники - это про вас. 

Снимите уже наушники свои, возьмите свет, вспомните основы: не трогай, если работает. Глагне уже убили - дальше что? o_O

 

 

 

 

max777qw
26 ноября 2015, 15:39
Какой же толковый коммент. Для бизнес-выдачи (за исключением упомянутых уже "заказ такси" и "заказ столика в кафе" + еще десяток), не острова нужны, а нужно чтобы клиент находил продавца. Островами задачу не решить для БОЛЬШИНСТВА комм запросов, так как опенграфом не опишешь все и вся, а покупателю если не стоит задача "самое дешевое" все эти каклькуляторы нафиг не нужны. Не калькулятором и ценой определяется покупательский выбор.
Андрей
26 ноября 2015, 15:39

В общем привлекательно - надо попробовать. Но…

Меня сильно смутило решение перенести иконки (favicon) сайтов в правый угол.

В выдаче я часто ориентируюсмь только на них, теперь это будет делать неудобно.

Савва
26 ноября 2015, 15:39
Возможно, это лишь дело привычки. Захотите - привыкните и к новому расположению. Раньше иконки были на левом краю, теперь чуть правее середины экрана.
К тому же это может быть лишь прихотью дизайнера, без каких-либо юзабилити тестов, и к окончательному релизу всё вернётся на круги своя.
nordespada
26 ноября 2015, 15:39

Очевидно это сделано для привлечения внимания к правой рекламной колонке. http://habrahabr.ru/company/yandex/blog/179777/

Дмитрий
26 ноября 2015, 15:39

или к левой :) там много места :)

James.Devivan
26 ноября 2015, 15:39

(+1)

Тоже это очень смутило.

Владимир Захаров
26 ноября 2015, 15:39

Идея на миллион! Молодцы!

Anatoliy Kiyashko
26 ноября 2015, 15:39

Super cool!

Катя Весенняя
26 ноября 2015, 15:39

А мне вышлют секретную ссылку.

Гыгыгы. 

blinikar
26 ноября 2015, 15:39

мне тоже но... как это будет это на несколько дней и всё! Можно псмотреть будет как всё будет выглядить

:-)

skaimin
26 ноября 2015, 15:39
Хитрость, которая позволяет не переходить на сайт, а оставаться на странице яндекса. Сначалап виджеты островов забеоут трафик, потом люди будут думать, как побудить пользователя перейти на сайт.

Это выгодно только яндексу, Кмк.
ateist1987
26 ноября 2015, 15:39

Неслабый удар по некоммерческим сайтам...

paltsevandrey
26 ноября 2015, 15:39

Скорее выстрел.

Дмитрий
26 ноября 2015, 15:39

да и по коммерческим тоже - вторичные продажи, узнаваемость бренда, дополнительные аксессуары (кросс продажи) товаров и услуг и всяческое вовлечение пользователя вглубь компании ...

 

Яндекс кажется умнее всех - а на месте Википедии я бы первый в суд подал. ЕЕ не только читают но и пишут все пользователи - но пишут они тогда когда понимают что это такое - а не то что им выдал Яндекс.

 

ВЕБ МАСТЕРАМ - надо тысячу раз подумать прежде чем вовлекаться в эту авантюру.

Сегодня заказали билет у вас (то есть на Яндексе) а завтра - а завтра тоже закажут на Яндексе только не факт что вы там первый бедете.

 

centavra.ru
26 ноября 2015, 15:39

Что за дурацкий стереотип у русских, как какое то нововедение, то нужно впервую очередь думать не о себе, а о каком то другом человеке. ВАМ сделали выдачу более интерактивную и приятную, тут радоваться надо, а не печалиться. Каждый сайт найдет свою выгоду. И тут яндексу можно поаплодировать за то что они выводят на свет смелые идеи. Вас нытиков не поймешь, то верните стену в вконтакте, то переживаете за какие то коммерческие сайты.

Vitaly Korshunov
26 ноября 2015, 15:39

Здесь кроме обычных пользователей Яндекса собираются и профессиональные участники интернет-сферы. Поэтому речь идет не о каких-то коммерческих сайтах, а о проектах приносящих доход, и без критичного подхода не обойтись. Соглашусь, что критика должна быть конструктивной, а не напоминать вопли о конце света

Дмитрий
26 ноября 2015, 15:39

Дурацкий стереотип - это пытаться украсть у других что-то (контент например) и думать что это классная идея.

Vitaly Korshunov
26 ноября 2015, 15:39

Не стоит так отвечать centavra.ru - думаю, что он o_O и подобные ему не смогут понять о чем идет речь

chikk
26 ноября 2015, 15:39

Грибы или попытка уныло потроллить? o_O

Дмитрий
26 ноября 2015, 15:39

Солдат ? Приверженец ? Работник ?

chikk
26 ноября 2015, 15:39

Бредим или не следим за вложенностью? o_O

Дмитрий
26 ноября 2015, 15:39

да извините, вложенность тут странная - попутал.

brilliantnik
26 ноября 2015, 15:39

Очень интересная нОвинка. Я влюбился в О с первого взгляда. пОсмотрим как будет реализОваннО!

boocompany
26 ноября 2015, 15:39

А вот я что думаю. Можно же будет в остров и форму подписки, например, на новости прикрутить?

 

Ну что бы человек прям на странице выдачи вбил свои e-mail и имя и мог нажать кнопку подписаться.

 

Или нет?

Дмитрий
26 ноября 2015, 15:39

ага и кошелек свой тоже разместить, чтоб люди деньги тебе слали :) гыыы наивный вы наш.

 

 

boocompany
26 ноября 2015, 15:39

ну а почему нет?

 

в скриншотах же (тех что на хабре) есть круги с кнопками "Купить". Если потом идет переадресация на сайт продавца, то какая разница где пользователь нажмет кнопку "купить" у него или на Яндексе?

 

С подпиской тоже самое. Какая разница где подписаться на Яндексе или на сайте автора?

Дмитрий
26 ноября 2015, 15:39

разница что читая о товаре на моем сайте - боковый зрением человек увидит и логотип и другие товары - супер предложение - и скидки .... 

Оценивая привлекательность товара на Яндексе - покупатель запомнит только Яндекс - а определившись с выбором - покупку будет делать в два клика. И мой сайт врядли сильно ему запомнится - как тот помидор который вы съели вчера.

 

 

Kevin
26 ноября 2015, 15:39

Можно. Вот тут описание языка форм: https://github.com/bobuk/islands/blob/master/interactive-answers.md

Vitaly Korshunov
26 ноября 2015, 15:39

Да, получается не красиво - Яндекс лишит владельцев сайтов спонтанных покупок, каких-либо дополнений к интересуемым товару или услуге и т.д.

Вместе с этим, на основе чего будет приниматься решение о покупке, только на данных о цене, представленной в интерфейсе Яндекса? Доставка, условия оплаты, надежность магазина или сервиса, определямая по дизайну, юзабилити и отзывам - все это пользователь должен отдать на откуп поисковику?

Vitaly Korshunov
26 ноября 2015, 15:39

Вам я уже ответил выше

Vitaly Korshunov
26 ноября 2015, 15:39

К тому же вам следовало бы внимательнее читать комментарии, тогда бы вы поняли, что профессионалы беспокоются не только о себе, но и о тех, кто является их клиентами.

diz2html
26 ноября 2015, 15:39

Подскажите пожалуйста возможно будет загружать один конфигурационный xml файл для нескольких однообразных страниц с динамическим контентом? К примеру есть однотипные страницы гостиниц по городам:

www.test.ru/hotels/moscow

www.test.ru/hotels/novosibirsk

www.test.ru/hotels/rostov

Как загрузить один xml с динамическим контентом для всех этих ссылок?

Заранее спасибо!

P.S. Если такой возможности нет, то это очень печально - руками загружать можно только для ограниченного количества сервисов. Может лучше включить возможность с каждой страницы сайта считывать такую информацию

Д. И.
26 ноября 2015, 15:39
Если вас не затруднит, пришлите, пожалуйста, пример такого сервиса в форму обратной связи: http://feedback2.yandex.ru/interactive-answers/
И заметьте, текущее решение с XMLками экспериментальное и неполное, мы будем добавлять новые возможности, в том числе благодаря вашим отзывам и комментариям.
diz2html
26 ноября 2015, 15:39

Написал на форму обратной связи суть вопроса с примером и несколько других интересующих вопросов, спасибо!

ks32012
26 ноября 2015, 15:39

Это абсолютно бесполезное загромождение выдачи. Это просто удивляет на самом деле, как в эту несчастную выдачу яндексоиды стараются впихнуть всё на свете. С чего вы взяли, например, что пользователь, который ввёл название автомобиля, собирается его купить, и даже если собирается, то он уже решил, какие вплоть до мелочей параметры ему нужны? Все такие вещи должны делаться в расчёте на явное, сознательное использование пользователем, вместо того, чтобы считать его абсолютно тупым, не способным самостоятельно уточнить запрос и использовать тот или иной инструмент. Лучше делать расширенный поиск с разными дополнительными настраиваемыми параметрами, чем навязывать ему, просто набравшему в выдаче запрос, то, что ему, может быть, совершенно не нужно.

Дмитрий
26 ноября 2015, 15:39

ну тут они уже подсуетились и сделали парсер для популярных сайтов 

ака http://auto2.yandex.ru/

и http://realty.yandex.ru/ 

15 игрокам это круто - остальные - остальным надо подавать в ФАС - потому как это реальное ограничение КОНКУРЕНЦИИ

 

ks32012
26 ноября 2015, 15:39

Вообще, вот из приведённых примеров легко увидеть, что это бред.

1) Регистрация на рейс. Откуда я заранее знаю номер рейса? Не нужно ли сначала посмотреть расписание?

2) Запись в поликлинику. Яндекс будет следить, чтобы на одно время и к одному врачу не записалось несколько человек? А если человек просто ради интереса решит на кнопочки понажимать?

3) Кинотеатр и фильмы. Что говорят мне названия фильмов? Я по названиям чисто могу выбрать, что мне посмотреть?

В общем, очевидно, что яндексоиды далеки от реальности. Нужно ограничивать им их бурную фантазию и направлять свою активность в более полезное русло. Например, улучшать поисковые алгоритмы, где несколько лет простейшие проблемы Яндекс не может решить. Например, проблему с адекватным определением первоисточника статьи или когда пустые страницы и явно нерелевантная чушь по запросам показываются.

OlegK
26 ноября 2015, 15:39

100% согласен. Поисковая выдача ни к черту... а потом я что-то сильно сомневаюсь, что теже авиакомпании отдадут на откуп поисковику доступ в их клиентские базы, чтобы произвести изменения при онлайн регистрации на рейс.

Как вы правильно заметили, не все кто ищет регистрацию, хочет это сделать. Кто-то просто хочет почитать про нее.

Не над тем работают Яндексоиды. Пару лет назад я пользовался в основном Яндексом, сейчас - это, в основном, Гугль.

Т.к. часто прямой запрос оказывается в Яндексе на второй странице выдачи, а на первой идет всякий мусор, отнеошения к запросу не имеющий.

Kevin
26 ноября 2015, 15:39

1. вы увидели лишь пример. ничто не помешает сайту аэрофлота по запросу "купить билет на самолет" показывать форму покупки с уточнением города прибытия.

2. да, Яндекс будет следить. Точнее, следить будет поликлиника, передавая данные о записях в реальном времени (вот тут спецификация: https://github.com/bobuk/islands/blob/master/interactive-answers.md#api--real-time-)

3. Если не можете, никто не помешает вам по клику уйти на сайт и посмотреть описание там. И это хорошо.

max777qw
26 ноября 2015, 15:39
Поддерживаю мысль на 100%. Какие записи в клиники через яндекс, что за чушь? Вы по телефону попробуйте записаться, в 90% случаев секретарша будет тыкать в свой комп, на котором еще на Win98 была сделана прога где график работы врачей. А в государственную так вообще еще и не дозвонитесь.

Slesh2911
26 ноября 2015, 15:39

Где можно почитать про real-time протокол? Например, я хочу сделать такой же остров записи на приём.

И второй вопрос: его можно будет проверить в редакторе форм?

Kevin
26 ноября 2015, 15:39

https://github.com/bobuk/islands/blob/master/interactive-answers.md#api--real-time-

Slesh2911
26 ноября 2015, 15:39

Спасибо, но на скриншоты я уже смотрел. Мне бы самому попробовать сделать.

Kevin
26 ноября 2015, 15:39

По ссылке - не скриншоты, а описание API, как раз, как это самому сделать.

Slesh2911
26 ноября 2015, 15:39

Возможно я не туда смотрю. Покажите, где код формы "Запись на приём"? 

И повторюсь, второй вопрос: его можно будет проверить в редакторе форм?

Slesh2911
26 ноября 2015, 15:39

И еще раз повторюсь, более понятно: прототип документации я читал. Мне интересно пощупать в живую real time api. Я могу это сделать?

Kevin
26 ноября 2015, 15:39

Понял. Запишитесь участником бета-программы и ждите.

Slesh2911
26 ноября 2015, 15:39

Спасибо!

expressTa
26 ноября 2015, 15:39

очень грустно и печально, что лицом островов почему-то стал Колумб. Нельзя было какого-нибудь отечественного мореплавателя взять?

Американщиной несёт.

К тому же, покажи Яндекс кого-то отечественного, это значило бы, что он может обрабатывать не только сверхвысокочастотные запросы типа "Христофор Колумб", но и такие, как "Иван Крузенштерн", "Семён Дежнёв" и т.д.

За державу обидно, товарищи!

Дмитрий
26 ноября 2015, 15:39

А вы думали креативят :) лижут с гугла :)

Савва
26 ноября 2015, 15:39

Реализации островов у Гугла, как ни сранно, нет. И не Гугл ли содрал интерфейс Яндекс.Картинок для своих images?

Дмитрий
26 ноября 2015, 15:39

Вы про оформление ? ну да у гугла такого нет. Потому как у них соц сеть нормальная - они там свой потенциал реализуют.

А про Яндекс плей - откуда идея ? или может она вам Синхронно пришла в голову ? а про то что выдача пестрит то группами в контакте то видио, то же сами додумались ? 

Остравов нет - потому как даже Мет Даймон - настолько не тупанет.

Степан
4 августа 2021, 20:23
Дмитрий,
Что вы там говорили про "нормальную соцсеть" гугла? Эта та, которая закрылась из-за нерентабельности?))
reklamadiasib
26 ноября 2015, 15:39

Прочитав ответы, пришла мысль. Если траф у сайтов снизится, а работа предплагается только на островах, может быть, если эта система приживется, то в будущем как таковых сайтов вообще не будет (в сфере улуг), люди будут получать все он-лайн. Мне как пользователю удобно закать билет и забыть, а не исктаь его на сайте. Возможно зказ на острове сделают платным, кто знает. Это просто мои мылси, не более.

Дмитрий
26 ноября 2015, 15:39

а что вам мешает найти сайт по все дешевым авиа билетам - Яндекс вас ограничивает ? о Боги ....

reklamadiasib
26 ноября 2015, 15:39

Меня как раз ничего не ограничивает - меня все устраивает! Если Вы не заметили, я не жалуюсь

Дмитрий
26 ноября 2015, 15:39

Вы не поняли - Что будут они получать онлайн ? ваш сайт? сегодня или завтра? кто сказал что вы всегда бедете первым ? у вас договоренность с яшей ? Нет сегодня вы там первый - завтра 120 ... Но пользователь всегад будет уверен что сервис он получает на Яндексе !!! Ваш бренд никто никогда не будет помнить....

reklamadiasib
26 ноября 2015, 15:39

Вы правы, я об этом и говорю! Я же сказала, что возможно, кооогдаааа-то, елси такя система приживется и будет хорошо отлажена, именно так и будет происходить. будем заказывать онлайн, но у кого вы заказываете, вы же будете знать! Я и говорю, что возможно, это станет нормой. Никто не знает, что там будет дальше. Может эти Острова себя не оправдают вообще! Я писала о глобальном, вы мыслите ситуационно.

Алексей Казаков
26 ноября 2015, 15:39

За годы рынок уже сформировался, что по предложению товаров и услуг, что по предоставлению информации на сайтах (да, этим людям банально платят за рекламу на сайте, иначе бы и сайтов не было). А теперь Яндекс решил всё перевернуть вверх ногами и хорошенько перетрясти. - Какого чёрта?!
С точки зрения потребителя: Сейчас всякая шушера начнёт обзаводиться островами, чтобы их сайты кликали почаще и таким образом будут вылазить в ТОП выдачи, где гарантия, что на этих сайтах будет более качественная и полезная для меня информация, чем на тех, которые были в ТОП'е до этого?

Дмитрий
26 ноября 2015, 15:39

Никакого - ФИШЕРЫ вперед - подпортим ремутацию монополиста....

Савва
26 ноября 2015, 15:39

Чтобы по ним с их островами чаще кликали - нужно ещё в ТОП вылезти.

Алексей Казаков
26 ноября 2015, 15:39

Мне кажется, что в выдаче сайты с островами визуально будут более привлекательны для пользователя, поэтому и переходов на эти сайты будет больше и с годами это приведёт к нарушению сложившегося на данный момент баланса. Яндекс даёт преимущество некоторым сайтам в виде островов на фоне остальных, у которых не будет острова.
В некоторых сферах чисто информационные сайты будут вытеснены барахолками с товаром. - Что в этом хорошего?

Савва
26 ноября 2015, 15:39

 

поэтому и переходов на эти сайты будет больше и с годами это приведёт к нарушению сложившегося на данный момент баланса

Кто мешает сделать остров для себя, тем самым увеличив количество кликов? Пока все на равных - острова не существуют. Вам дан лишь новый инструмент. Используйте его к своей выгоде.

 

Яндекс даёт преимущество некоторым сайтам в виде островов на фоне остальных

Яндекс даёт всем вебмастерам создать остров для своего сайта. В этом все равны. Не хотите - не делайте.

Алексей Казаков
26 ноября 2015, 15:39

Да, я могу использовать острова для своей выгоды и уже продумываю все варианты (пара из них мне уже нравится). Просто это ненормальная ситуация для рынка, - нарушение честной конкуренции, ведь изначально все были в равных условиях, а теперь нет.
У информационных сайтов наполнение может быть таких объёмов, что в формат острова никак не вписать, - они вовсе будут в пролёте и со временем их потеснят сайты-барахолки с островами.

Савва
26 ноября 2015, 15:39

Не все были на равных. Были (то есть есть) сайты с различным уровнем оптимизации, различные обходные пути повышения тИЦ, другие способы накрутки рейтинга.

 

У информационных сайтов наполнение может быть таких объёмов, что в формат острова никак не вписать

Как раз готовлю графический ответ для p.lubovin на этот вопрос. Если интересует, могу позвать к ответу.

Алексей Казаков
26 ноября 2015, 15:39

Да, можно любопытства ради.

handmindcompany
26 ноября 2015, 15:39

У вас на последней картинке семёрка съехала

zx087
26 ноября 2015, 15:39

Это из серии "Мы сели, подумали и решили сделать так, как всеv будет лучше".

На мой (субъективный) взгляд все же далеко не все сервисы Яндекса можно назвать удачными. Найти телефон и адрес организации - да, прекрасно. Панорамы на картах - вообще блеск, низкий за это поклон; возможность осмотреть незнакомое место в другом городе (блин, да даже и в своем!) стала незаменимой. Новости, Пробки, Маркет - все замечательно. Но вот с поиском всегда у Яндекса была беда - слишком много вываливается бесполезных результатов и рекламы. И Острова, думаю, ничего не изменят. Беспокоит только одно: как бы потом персональные данные не вывалились в открытый доступ.

В общем я считаю так: основная масса как пользовалась гуглом, так и будет пользоваться; как вошло в обиход слово "погуглить", так и не выйдет, и не будет никаких "прояндексировать", "рамблернуть" и пр.

animatorius
26 ноября 2015, 15:39

Абсолютно согласен. Вместо того, чтобы улучшать качество СЕРПа, Яндекс изобретает какие-то новые приблуды. Одно радует - чаще всего эти нововведения заканчиваются фиаско. Так происходит не только у Я но и у Г. 

Мне думается, что яндексоиды просто не могут улучшить качество поиска и вынуждены прибегать к, якобы революционным изменениям. Однако, всем известно, что интеллектуальный уровень пользователей Яндекса значительно ниже такового у пользователей Гугла. И морочить им голову какими-то сложными формами не стоит...

И потом, острова не универсальны. 

Можно заметить стремление Яндекса превратиться в огромный интернет-магазин а классический поиск попросту послать куда подальше. Ничего удивительного, Яндекс - коммерческая контора.

Дмитрий
26 ноября 2015, 15:39

Это называется Маркетплейс :)  они пытаются стать аля Амазон или Ибей - завтра еще попросят комиссию с продаж :)

adalin-centr
26 ноября 2015, 15:39

Набрал "колумб" в Гугле, получил нормальную поисковую выдачу с краткой справкой по Колумбу в правой части экрана. Все очень удобно, хочу роюсь в выдаче, хочу получаю информацию из краткой справки. И самое главное!!! Гугл не напрягает вебмастеров и владельцев сайтов!!!

Савва
26 ноября 2015, 15:39

Не аналогично ли это тому же принципу островов, только реализуемых самим Гуглом. У Яндекса же за острова ответственны сами вебмастера, им решать, делать или нет.

Дмитрий
26 ноября 2015, 15:39

так они уже в общественном доступе http://crypta.yandex.ru/

 

Большой БРАТ следит за вами :) А ЗНАЕТЕ что они ЕЩЕ знаю о вас ?

Дмитрий
26 ноября 2015, 15:39

Вы попробуйте cookee запретить для Яши.

timuraz
26 ноября 2015, 15:39

Психология пользователей такова, что им не нужно на яндексе что-то подбирать, они скорее перейдут на сайт и там сделают необходимые действия. Это прекрасно подтвердила судьба всяких агрегаторов вакансий. Так что острова, корее всего, уйдут под воду. А ссылки вертикального поиска слева размещать... вроде это у гугла давно уже было и они уже кажется от этого отказаться успели :-)

adalin-centr
26 ноября 2015, 15:39

Полностью согласен. Ведь есть Яндекс Маркет, сделайте Яндекс Сервис Услуг и там все с радостью бросятся к вам в объятия. Крупные фирмы платят большие (даже очень) деньги за разработку сайтов, вкладываются в дата центры и что теперь? Все на острова, все траты к черту? а дата центр будет обеспечивать Яндекс информацией и it сотрудники фирмы, получается, начинают работать на Яндекс? И что на один остров такой портал как РБК засунет всю свою информацию и сервисы? А если не засунет, то в пролете - т.к. аналогичный сайт с гораздо меньшим количеством информации быстренько сварганит свой остров и будет в шоколаде. Такое впечатление, что яндекс уже не может совершенствовать поисковые алгоритмы и освободить пользователей от поискового спама, и с горя занялся самоубийством.

Дмитрий
26 ноября 2015, 15:39

Они видно видят себя как Яху - нормальный портал - нормально японцы пользуются :) 

Не дает покоя слава портальная - пытаются стать порталом - нет бы независимый сервис развивали - так нет хотят типо Акционером сказать мол не стоим на месте ... 

Как там У Яндекс.com дела ? Уже и новй интерфейс повесили - что обогнали мировые поисковики ?

Савва
26 ноября 2015, 15:39

Да не нужно всё подряд на островах реализовывать. Используйте их так, чтобы они привлекали на ваш сайт людей. та же информация по Колумбу - её почти нет, но минимум дан, пользователь видит, что там есть, что почитать, и пойдёт туда. Запихивать в острова всё и вся - не их формат. Это лишь функциональные виджеты.

kuznetsov-evgeniy-v
26 ноября 2015, 15:39

а сервис народ поэтому отдали? потомучто поняли что реклама в правом верхнем углу больше не принесет дохода, ведь весь траф сьест яша

shuik
26 ноября 2015, 15:39

Мне нравиться, курс движения интересный, создаеться некое единство сервисов и это приколько.

 

Надеюсь что отладка всяких мелочей не займет много времени.

Asfaltouklad1
26 ноября 2015, 15:39
Опять бета экперементная когда ж вы сырье прекратите лепить,вообще то тем на ком эксперементы ставят доплачивать надо за вредность...
Дмитрий
26 ноября 2015, 15:39

Много тут писал - но Пытаюсь донести главное - Вы (яндекс) - это только агрегатор (да есть полезные сервисы и сам ими пользуюсь - Карты, Погода,Маркет, бывает Картинки ...) но в большей степени вы БЕРЕТЕ у нас Контент - У НАС - у ВЕБ МАСТЕРОВ = вы живете благодаря НАМ. Если вы думаете что ВАМ ПЛЕВАТЬ на то как это будет отражаться на нашем благосостоянии - ТО ВЫ ОШИБАЕТЕСЬ.  МЫ жили дружно - вы нам, а мы ВАМ, но вы перегибаете палку -  и мы не согласны быть вашими РАБАМИ. Это мой МАНИФЕСТ ВЕБМАСТЕРА. - мы найдем тех кто будет с нами сотрудничать на ПАРИТЕТНЫХ началах.

Савва
26 ноября 2015, 15:39

Так не делайте остров для своего ресурса - по вам и не ударит. В чём проблема?

Дмитрий
26 ноября 2015, 15:39

что значит не ударит ? то что на первой странице будут острова а я буду везде на второй ? читайте внимательно весь топик - поймете по кому ударит.

Савва
26 ноября 2015, 15:39

То, что вы на второй - уже удар

Дмитрий
26 ноября 2015, 15:39

в общую тему отвечу за всех :

 

Много тут писал - но Пытаюсь донести главное - Вы (яндекс) - это только агрегатор (да есть полезные сервисы и сам ими пользуюсь - Карты, Погода,Маркет, бывает Картинки ...) но в большей степени вы БЕРЕТЕ у нас Контент - У НАС - у ВЕБ МАСТЕРОВ = вы живете благодаря НАМ. Если вы думаете что ВАМ ПЛЕВАТЬ на то как это будет отражаться на нашем благосостоянии - ТО ВЫ ОШИБАЕТЕСЬ.  МЫ жили дружно - вы нам, а мы ВАМ, но вы перегибаете палку -  и мы не согласны быть вашими РАБАМИ. Это мой МАНИФЕСТ ВЕБМАСТЕРА. - мы найдем тех кто будет с нами сотрудничать на ПАРИТЕТНЫХ началах.

Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 15:39

мэил и гугл уже прекратили своё существование

в моем доме уже годика 3 из-за тяжести страниц !

Вадим Сибыч
26 ноября 2015, 15:39

чушь ваше это нововедения старый яндекс лучше)

Алексей Казаков
26 ноября 2015, 15:39

Яндекс хочет превратить выдачу в аналог газеты объявлений. И сбоку ещё объявления с Директа - Нужен ли пользователям такой поисковик? Лично мне не особо.

ilyaifomin
26 ноября 2015, 15:39

А как будет выглядеть директ после введения нового интерфейса?

Ugales
26 ноября 2015, 15:39

А кто-нибудь тут подскажет как описать схемой вот такой путь:

example.com/ols/trace/shipmentShow.do2?method%3Asearch1=search1&zakazNum=1111111111

Статическим является вся первая часть:

example.com/ols/trace/shipmentShow.do2?method%3Asearch1=search1

Далее идет "&" и параметр zakazNum


Все отлично только поле textBox с такой строкой - 

Проставляет не "&", а "?" и никак обойти у меня не получается.

 

Any help ?

k.sarancev
26 ноября 2015, 15:39

Кто нибудь может ответить на конкретный вопрос? Допустим сайт продает "автомобили" и "автоаксессуары". Я сделаю остров - форму поиска автоаксессуаров по выпадающему списку, например. В виде get-запросов они будут передаваться на мой сайт и в категории товаров будет произведена выборка.

Так вот... Это все здорово! Но вопросы такие: не вылезет ли эта форма при поисковой выдаче ссылок на страницы с автомобилями. По какому принципу будет вообще появляться эта форма? Это зависит от поискового запроса?

dedanton
26 ноября 2015, 15:39

Сорри, пока не готов уверенно ответить на вопрос, но, как я понял навскидку, вроде бы можно использовать зависимые фильтры
http://help.yandex.ru/webmaster/?id=1127879#format
тогда наверно можно поставить первый фильтр в виде выпадающего списка, выбирающий либо Автоаксессуары, либо Автомобили, и, в зависимости от значения этого фильтра, показывать другие дополнительные параметры интерфейса Острова

Пожалуйста, поправьте меня, если я не прав

Возвращаясь к вопросу - а ведь и зависимость выбора параметров от запроса тоже наверно нужна, - но вроде и она реализована

Насколько вижу, Яндекс подставляет в форму "правильные" значения в соответствии с поисковым запросом
http://interactive-answers.webmaster.yandex.ru/

Яндекс разберет запрос, подставит его части в соответствующие поля формы и подготовит правильную ссылку на сайт.

:-)

 

k.sarancev
26 ноября 2015, 15:39

Вопрос немного в другом. Как яндекс будет определять когда показывать вообще эту форму?

Например, я был бы не против если бы по ней переходили в мой каталог товаров Автоаксессуары по поисковым запросам "автоаксессуары в Новосибирске". С уже готовыми get-запросами!

Но по НЧ-запросам пусть идут сразу на страницу товара - ведь она будет в выдаче. Там эта форма уже не нужна.

Глупо ведь предлагать пользователю, искавшему "видеорегистратор XXX", выбирать из списка:

  • видеорегистраторы
  • коврики
  • автоодеяла

Пока  я так понял никто не знает к чему привязывается форма))

dedanton
26 ноября 2015, 15:39

Как я понял, эта штука при отображении формы уже выберет "правильные" значения по умолчанию в соответствии с запросом, т.е. "видеорегистратор XXX" уже будеьт выбран, останется только перейти

Но вот не знаю, когда будет показываться Остров
- при наличии в выдаче ссылки на морду сайта? (по логике, это наверняка)
- при наличии в выдаче ссылки на подраздел "видеорегистраторы"? (вроде тоже есть смысл, для выбора сразу конкретной модели)
- при наличии в выдаче ссылки на саму страницу "видеорегистратор ХХХ" (тогда действительно странно и будет отвлекать посетителя от цели и может даже сбить с толку, когда он полезет в открывающиеся списки, хотя, при этом, может и есть свой плюс в том, что можно будет сразу оценить и весь ассортимент, кто-то, может, по случаю, заодно закупит коврик - так что тут трудно сказать однозначно)

Надеюсь, разработчики все-таки дадут пояснения...

k.sarancev
26 ноября 2015, 15:39

Ждем пояснений

 

QvCBB
26 ноября 2015, 15:39

То есть поиск останется, а острава - будет как маркет, карты и тд? Или это полная смена алгоритмов? 

and.ancipar
26 ноября 2015, 15:39

Класс! Это будет рай для фейковых сайтов. Размещает какой-нить хакер форму ввода данных, а ламер даже на урл не обратит внимания. Виноватым по любому будет яндекс 

А вообще ничего страшного думаю для контент-сайтов не будет. Ну сделал остров, по идее траст страницы должен вырасти, потом снес остров. И траст сохранится, хотя бы на время. 

ТАМ
26 ноября 2015, 15:39

Сейчас  пользователь видит на странице, например 10 коротких ответов на свой запрос. А предполагается, что он увидит только один, но полностью развернутый?

ТАМ
26 ноября 2015, 15:39

Молчание, похоже я прав, вся толпа будет в ж...

Сергей
26 ноября 2015, 15:39

уж больно сильно левая вертикальня часть напоминает о Google... прям очень сильно.

Андрей
26 ноября 2015, 15:39

Реально ли будет сделать остров онлайн заявки, где будут текстбоксы "число", "телефонный номер", "имя", и кнопка "отправить", а вся информация сразу на почту отправиться???

oksanamoo
26 ноября 2015, 15:39

Острова не несут удобства пользователю никаким боком, просто поддерживают монополию. Аэрофлот продаёт билеты, но у него есть масса мелких диллеров, создавших сайты и продающих эти билеты ради процента, который отчисляет им Аэрофлот за каждую продажу. Это ведение нормального бизнеса. Теперь в этих мелких клиентах отпадает надобность, т.к. по любому запросу будет выходить Аэрофлот со своим островом и на самом первом месте. Глупо предполагать, что кто-то сможет конкурировать с гигантом. всё, монополия поддержана самым лучшим образом, мелкий бизнес убит насмерть. Как всегда, в России, с красивым лозунгом "для народа".

lavrenko-viktor
26 ноября 2015, 15:39

Я каждый раз когда вижу посты на подобии этого, боюсь что своими новыми фишками яндекс оставит без посетителей мелкие проекты.

Скоро действительно обычный юзер будет знать только один сайт который знает и может все - Яндекс. Все эти острова потом соберутся в один масштабный проект Яндекса, в целый континент который будет решать большинство задач прямо на сайте Яндекса. По моему мнению лучше бы улучшали поисковые алгоритмы.

lavrenko-viktor
26 ноября 2015, 15:39

Трындец! Выступление Ильи Сегаловича вообще накаутировало! Цитата: "Мы целый год думали как сделать наши интерактивные ответы чтобы они были более простыми, прозрачными, лаконичными... и вот так будет выглядеть наша новая выдача..."

Посмотрел на выдачу, а там один в один выдача слизана с выдачи гугла. Да уж, целый год думали и наконец придумали в очередной раз скопировать все у гугла. Советую пристально присмотреться руководству яндекса к работе директора по технологиям.

dimka1109
26 ноября 2015, 15:39

А острова будут доступны в бета версии или в основной выдаче?
и какая дата более конкретная выхода островов?

daltmalgor
26 ноября 2015, 15:39

жестььььььь!!!

avtomastersu
26 ноября 2015, 15:39

А как быть каталогам статей в таком случае? Смысл их содержания остается или нет ?

emfirion
26 ноября 2015, 15:39

Острова это тупик - ограничение свободы пользователя на свободную информацию. Пользователю нужно только то, что он ищет. Лучше, что бы поиск больше соответствовал реальности. Т.е на запрос завод показывали сайты завадов, энцеклопидические исторические значения... так что бы человек мого понять реальное значение слова и смысла завод. А не статьи из ключевых слов завод с рекламой.

Кащей Бессмертный
26 ноября 2015, 15:39

я вообще чесно говоря тащусь над теми кто придумывает такие какашки..гг

а посидеть и подумать мосгами никак ? вообще ??

например я пишу расссказ "Регистрация - аэрофлот" 

тоесть иными словами я никгода не увижу это в поиске ???

 

Кащей Бессмертный
26 ноября 2015, 15:39

Выражу мнени многих наверно, но всеж мое имхо, ибо меня итак не индексируют хоть что ни  делай, и нет в выдаче ничего вообще..

 

Я мыслю было бы хорошо чтобы яндекс вообще ушол из сети и перетал существовать, потому что одни только заморочки с ним..вот почему никто ВООБЩЕ не вспоминает гугул, а если вспоминает то только хорошо ???

А яндекс как кость в горле у всех вебмастеров..

 

думайте что хотите, но я лично предлагаю создать петицию Медведеу с подписями чтоб яндекс ишили всех привилегий вообще.. Не ссыте, ставтье лайк..  

Кащей Бессмертный
26 ноября 2015, 15:39

Вот запрос явный в яндексе, это классика жанра по сути, ее знает каждый интелегентный человек.. но выдача идет не по кгниге, не по тем авторам которые реально в нашей стране стали болше чем пиатели....12 стульев Ильф и Петров..

 http://yandex.ru/yandsearch?clid=1882610&lr=213&oprnd=5309997981&text=огурцы+соленые+2,+25+однако

 

 

это выходит яндекс игнорирет вообще даже классиков подменяя понятия о какой то хне..так мы превратися в страну дибилов...

 

кстати, Путин тут сказал что в инете будут рулить грамотность, литература и прочее.. А это как понять то ?

И так практически с любым текстом в яндексе..лучше бы вам вернуть ве как было пару лет назад.. Иначе яндекс запонят как поисковик который убил все прекрасное и хорошее..  это не шутка.. все происходит до поры о времени.. 

gaBDr0
26 ноября 2015, 15:39

можно ли будет с помощью островов найти самую выгодную цену?

т.е. сортировка сайтов по цене как на яндекс.маркете?

Александр
26 ноября 2015, 15:39

ребята вы настолько глупые, просто потребуется правильно подбирать информацию бля острова, если занялся этим

 

правильная информация в острове, даст пользователю понять, что на сайте по этой ссылке он найдет именно то, что он действительно ищет, а не какое-то случайное упоминание в здоровенной папулярной статье, не имеющей с искомой информацией почти ничего общего! выйграет администратор сайта, кто научиться грамотно делать острова...

 

если пользователь прочел 1 строчку текста из обычной поисковой выдачи по запросу, и увидел там нужнуе слова, или он прочел 5-6 строк с острова, и понял по контексту, что это именно то, что ему требуется, он пойдет по ссылке острова, ведь он будет знать, что там то, что он хотел...

 

obondarc
26 ноября 2015, 15:39

Да, реализация очень важна. А что будет с обычной выдачей? Или когда в поиске задается вопрос типа купить, заказать ит.д. то будет сразу перекидывать на острова? Без возможности выбора?

Юлия Нилина
26 ноября 2015, 15:39

Ребята! Говорили что можно будет увидеть Бету версию и протестировать уже 1-го числа, да и счетчик у них был на сайте до открытия... Где он???

stcrash
26 ноября 2015, 15:39

Кому нужно создать Яндекс Остров, обращайтесь к профессионалам! Мне сделали в течение часа здесь  создать-яндекс-остров.рф  Молодцы ребята! Всем советую

yandmur
26 ноября 2015, 15:39

Добрый день!

Я, конечно, приветствую это нововведение, но создание поисковой формы у меня займет много времени, надо вникать и разбираться...

Не планируются ли к осени, когда я собираюсь подключиться к технологии Остров, упрощения, какие-нибудь шаблоны, конструкторы?

Спасибо,

Андрей

mailkerch
26 ноября 2015, 15:39

когда вы это запустите? 

aps136
26 ноября 2015, 15:39

Когда хотябы бета будет?

mailkerch
26 ноября 2015, 15:39

это бетта ? http://www.yandex.com/ ? но она не соответсвует даже минимуму из документации

casper6
26 ноября 2015, 15:39

Ждем

casper6
26 ноября 2015, 15:39

В твитере уже продают услугу)) острова за 15 тр)

aps136
26 ноября 2015, 15:39

не только в твитере, но можно и дешевле сделать. а вообще пока не известен эффект смыла нет что то делать

front-gold
26 ноября 2015, 15:39

покажите готовый пример ?

casper6
26 ноября 2015, 15:39

как непонятен эффект. при поиске услуги,товара. у тебя сразу же будет кнопка заказать товар. прям в выдаче. разве плохо) вот тока как настроить пока мозгов не хватает

Артём К.
26 ноября 2015, 15:39

А социальные ссылки в сниппете, на платформе "острова" не показываются теперь?

casper6
26 ноября 2015, 15:39

сегодня пришла ссылка на тест от яндекса . http://beta.yandex.ru/yandsearch?lr=51&text=не+вымыты+полы+в+подъезде&nl=1

casper6
26 ноября 2015, 15:39

http://interactive-answers.webmaster.yandex.ru/examples/?id=100e0f24-b2c1-40b8-bc68-18209e21c45e&query=       наконец я сделал тоже

hooperr
26 ноября 2015, 15:39

Тарас, идея замечательная. Плюсов очень много. Самый большой в нашу скоростную эпоху - экономия времени клиентов. Нуждающиеся найдут применение.

Все уже готовы и ждут. Хотелось бы узнать приблизительные сроки запуска проекта. По возможности дайте пожалуйста хотя бы инвайт в бета-версию.

Как предложение, хорошо бы сделать вместо загрузки схемы указывать постоянный url схемы на сайтепо аналогии с sitemap. OGP и JSON-LD хорошо, но сложно для обывателей, и перегружает и так перегруженные версткой и микроразметкой сайты. Доля полезных для посетителей данных сокращается. Получается, за новые технологии они платят увеличением времени загрузки страниц.

К тому же ИМХО лучше, когда настройка и контроль технических данных с сайта контролирует сам администратор сайта.

Успехов.

rozena
26 ноября 2015, 15:39

суперидея!

oloakel
26 ноября 2015, 15:39

Пока все радует, достаточно все локанично.

 

PandaNad
26 ноября 2015, 15:39

Все очень хорошо. А как подать свой остров? Раньше была страница, на которой вебмастера могли попробовать создать свой остров. Создала, отображался,  а сейчас в поиске его нет,  и возможности подать свой остров не вижу. Помогите,кто уже создал. Создать несложно, а как отдать его яедексу?

Юрий Нестеров
26 ноября 2015, 15:39

В Кемеровской области (провайдер "Ростелеком") не доступна бэта-версия островов. Выхожу в интернет с помощью браузера Google Chrome (28 версии). Что может бытьь не так?

Юрий Нестеров
26 ноября 2015, 15:39

В Кемеровской области бета-версия островов недоступна. Почему?
Провайдер: Ростелеком (оптика, 50 мб/сек),
Браузер: Google Chrome (28 версии) 

renteks-service
26 ноября 2015, 15:39

Вы рекламируете Острова. Попыталась посмотреть выдачи по разным запросам - что-то не видно новых форматов выдачи. Как посмотреть новый формат выдачи или я набираю не те запросы? Пока не увидела разницы м/у старой и новой версией в живом времени?

dr.siliw
26 ноября 2015, 15:39

Мне создали яндекс остров здесь http://создать-яндекс-остров.рф
Предложили оптимальный вариант и сделали его в этот же день. Там же можно посмотреть много примеров островов.

luxinus.ru
26 ноября 2015, 15:39
dr.siliw,
ll
Александр Рыбкин
26 ноября 2015, 15:39

Не заметили? На социальную сеть уже немного похожа выдача результатов) Ну не знаю как вам, я про само оформление))

vasily.vanin
26 ноября 2015, 15:39

да, посмотрим что из этого получится и кто от этого выграет...

outfront-modding
26 ноября 2015, 15:39

Бредовая идея, непонятно кому нужная, кроме супер-пупер мегапредприятий типа Аэрофлота и прочих.

Теперь в выдаче передо мной полэкрана будут занимать какие-то идиотские формы предприятий-монополистов или формы, отсылающие введенную информацию по непонятному мне адресу? Нах!

ian51
26 ноября 2015, 15:39
А по-моему, эти "острова" - полная ерунда! Информацию искать стало вообще невозможно! На странице Яндекса ввожу в поиск запрос, а вместо перечня ссылок (как это было всегда) начинается скачивание какого-то файла "yandsearch", которое происходит очень долго - дольше, чем происходит выдача ссылок по запросу. А после его скачивания ничего не происходит, приходится искать информацию в других поисковиках!
Роман
26 ноября 2015, 15:39

Коллеги, не понимаю шума. Это очевидный тренд - сократить расстояние между пользователем и нужным ему контентом.
Для коммерческих сайтов основная задача - предложить услугу или товар. Они от этого только выиграют.
Для качественных некоммерческих - дать нужный контент. Они от такого подхода тоже только выиграют.

Кто пострадает? Бесполезные сайты, единственной целью которых является посещаемость и не менее бесполезные веб-студии, которые до сих пор верят, что "понты и шкурка" важнее инструментария и контента. Их не жалко.

magic-plant
26 ноября 2015, 15:39

 А я как пользователь и не собираюсь пользоваться никакими островами. Пойду на 20 разных сайтов и выберу тот, который мне понравится. Яндекс пытается навязать людям то, что им не нужно. Я никогда не покупаю то, что мне нужно, где попало. Если будут раздражать меня эти острова, просто уйду в Гугл. Этим островным нововведением Яндекс себя утопит.

Антон Неробот
26 ноября 2015, 15:39
magic-plant,
+1
tenison-ben2014
26 ноября 2015, 15:39
super 5 +
tenison-ben2014
26 ноября 2015, 15:39
круто
lomon25
26 ноября 2015, 15:39
Затянуась бета. Воз и ныне там похоже...
searchcenter
26 ноября 2015, 15:39
Почему у некоторых уже интерфейс островов?