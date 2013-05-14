Обновление Яндекс.Браузера

Сегодня мы выпустили новую версию Яндекс.Браузера. В нём появилась синхронизация пользовательских настроек и красочные фоны для Табло, Умная строка ещё поумнела, а система безопасности – окрепла.



Синхронизация позволит вам легко перенести свои закладки, расширения, пароли и настройки на другой компьютер, где установлен Яндекс.Браузер. Купили нетбук для дачи – перенесите на него все закладки с рецептами шашлыков за пару мгновений.



Если компьютер у вас один и вы верны только ему, синхронизацию всё равно стоит включить – благодаря ей настройки браузера будут надёжно сохранены и не пропадут, если техника вдруг подведёт. Для синхронизации используются серверы облачного хранилища — Яндекс.Диска, а все данные надёжно защищены протоколом HTTPS.







Одна из самых важных частей браузера – Умная строка – стала ещё умнее. Теперь вы можете не только вводить в ней поисковые запросы, но и корректировать их, если результат поиска вам не подошёл. Введите, например, [Венера] . Если вы искали не планету, а что-то другое, то запрос можно дополнить: [Венера богиня] или [Венера Милосская] .







Яндекс знает, где в интернете что лежит, поэтому Умная строка может подсказывать адреса не только сайтов, но и определённых страниц. Даже если вы на них ещё не были. Теперь Яндекс.Браузер знает 93 миллиона адресов страниц – ведь часто удобнее сразу перейти в нужный раздел сайта, чем искать его на главной.







Обновлённый браузер стал безопаснее. Теперь он предупреждает о сайтах, которые могут быть связаны с смс-мошенничеством, так что злоумышленникам будет труднее выманить у вас деньги или номер телефона, например, за «быстрый способ похудеть», «полную базу данных ФСБ» или «генеалогическое древо до 42 колена».







Ну а чтобы вы могли придать своему браузеру индивидуальность, мы добавили возможность выбрать фон для Табло – панели самых посещаемых сайтов. По умолчанию в качестве фона доступны красивые фотографии природы, но вы всегда можете использовать вместо них свои любимые изображения.







Пользователей Яндекс.Почты браузер порадует уведомлениями о новых письмах — они подскажут о новом входящем практически сразу же.



Как обычно, Яндекс.Браузер сам постепенно обновится у всех пользователей, но вы можете загрузить свежую версию с browser.yandex.ru.



Чего ещё вам не хватает в Яндекс.Браузере? Напишите нам в комментариях.



Команда Яндекс.Браузера