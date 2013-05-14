КомпанияБлогВакансииРазработчикамРекламодателям
СобытияНаукаОбучение
Блог Яндекса

Обновление Яндекс.Браузера

Сегодня мы выпустили новую версию Яндекс.Браузера. В нём появилась синхронизация пользовательских настроек и красочные фоны для Табло, Умная строка ещё поумнела, а система безопасности – окрепла.

Синхронизация позволит вам легко перенести свои закладки, расширения, пароли и настройки на другой компьютер, где установлен Яндекс.Браузер. Купили нетбук для дачи – перенесите на него все закладки с рецептами шашлыков за пару мгновений.

Если компьютер у вас один и вы верны только ему, синхронизацию всё равно стоит включить – благодаря ей настройки браузера будут надёжно сохранены и не пропадут, если техника вдруг подведёт. Для синхронизации используются серверы облачного хранилища — Яндекс.Диска, а все данные надёжно защищены протоколом HTTPS.



Одна из самых важных частей браузера – Умная строка – стала ещё умнее. Теперь вы можете не только вводить в ней поисковые запросы, но и корректировать их, если результат поиска вам не подошёл. Введите, например, [Венера]. Если вы искали не планету, а что-то другое, то запрос можно дополнить: [Венера богиня] или [Венера Милосская].



Яндекс знает, где в интернете что лежит, поэтому Умная строка может подсказывать адреса не только сайтов, но и определённых страниц. Даже если вы на них ещё не были. Теперь Яндекс.Браузер знает 93 миллиона адресов страниц – ведь часто удобнее сразу перейти в нужный раздел сайта, чем искать его на главной.



Обновлённый браузер стал безопаснее. Теперь он предупреждает о сайтах, которые могут быть связаны с смс-мошенничеством, так что злоумышленникам будет труднее выманить у вас деньги или номер телефона, например, за «быстрый способ похудеть», «полную базу данных ФСБ» или «генеалогическое древо до 42 колена».



Ну а чтобы вы могли придать своему браузеру индивидуальность, мы добавили возможность выбрать фон для Табло – панели самых посещаемых сайтов. По умолчанию в качестве фона доступны красивые фотографии природы, но вы всегда можете использовать вместо них свои любимые изображения.



Пользователей Яндекс.Почты браузер порадует уведомлениями о новых письмах — они подскажут о новом входящем практически сразу же.

Как обычно, Яндекс.Браузер сам постепенно обновится у всех пользователей, но вы можете загрузить свежую версию с browser.yandex.ru.

Чего ещё вам не хватает в Яндекс.Браузере? Напишите нам в комментариях.

Команда Яндекс.Браузера

391 комментарий
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
EldarUA
26 ноября 2015, 15:40

Хочу, чтоб шли в ногу с Хромиум. Хотя бы с месячным опозданием, а то ведь чересчур долго, аж расширения отказываются работать с Яндекс.Браузером.

Иванов Роман
26 ноября 2015, 15:40
Ну вот, мы наверстали, и надеемся в будущем более в ногу идти.
Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 15:40

как отключить обновление "Яндекс Интернет" до "Новый Яндекс Браузер" ???

Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 15:40

сказки оставьте себе.

tiptop6464
26 ноября 2015, 15:40

Это ты про лишенческое хромоподобное гуано, для тех кто путается в 3х настройках? Хаха

Oleg M.
29 октября 2016, 17:09
EldarUA,
из за таких как ты, браузер и работает как говно потоим
Руслан Фатхутдинов
26 ноября 2015, 15:40

А я все жду когда сделают speed dial удобнее, с пагинацией, как, например, реализовано в этом рамсширении https://chrome.google.com/webstore/detail/speed-dial-2-ru/joejifmlepfojlkjdehljakdmhlpnlfo

Te*mik
26 ноября 2015, 15:40

Опять приходится скачивать новую версию с сайта, а не "изнутри" яузера :(

EldarUA
26 ноября 2015, 15:40

 Написано ведь:

Яндекс.Браузер сам постепенно обновится у всех пользователей, но вы можете загрузить
Te*mik
26 ноября 2015, 15:40

Это само собой. Но хочется прямо сейчас и не скачивая заново браузер, чтобы зашёл в "О программе", нажал на кнопочку и он обновляется.

Иванов Роман
26 ноября 2015, 15:40
Начиная со следующей версии так и будет :)
EldarUA
26 ноября 2015, 15:40

Насколько известно, такая схема обновления у всех браузеров, по крайней мере с Оперой было так. Чтоб до автоматического обновления у всех пользователей выловить вохможные баги. 

an1981555
28 августа 2016, 12:07
Te*mik,
не обезательно удалять яндекс браузер просто сказать и обновить вот и всё
Алексей Анатольевич Дмитриев
26 ноября 2015, 15:40
Привязки.Автор размещение на карте. Картинки. Поиск работает все хорошо. Привязал картинку к Яндекс карте. 
Возможно ли в ретроспективе пользователя сразу на карту. Поиск без /search engine optimization, SEO/
ustinershovskiy
26 ноября 2015, 15:40
Будет ли версия для Linux?
Иванов Роман
26 ноября 2015, 15:40
Мы раньше отвечали, что думаем о ней, а сейчас могу сказать, что мы решили её делать.

Не стоит ждать её быстро, там довольно много работы, но она будет.

Будете пользоваться, когда выпустим? :)
noonedeadpunk
26 ноября 2015, 15:40

да. жду уже пол года, никак дождаться не могу. Будет Яндекс будет главным браузером, по крайней мере у меня, это точно:)

genius9600
26 ноября 2015, 15:40

тем более линукс становится всё более популярным)

ustinershovskiy
26 ноября 2015, 15:40
Буду!)
Михаил Вельтищев
26 ноября 2015, 15:40

Канэшна будем, о чём речь. Я даже заявку оставлял. Обещаю даже жене поставить вместо Хромиума на её лаптоп с Fedora 15.

konovalov.alv
26 ноября 2015, 15:40

+1 жду линукс-версию)

blackst0ne
26 ноября 2015, 15:40

Конечно будем!

varalt
26 ноября 2015, 15:40

Я только за!!!!

Вы можете даже начинать выпуск бета-версий, ибо тестеры всегда найдутся и даже попытаются Вам помочь!

free-is
26 ноября 2015, 15:40

Конечно!!!!

vlnez
26 ноября 2015, 15:40

Плеера Яндекс.Музыки не хватает (с)

lovipro
26 ноября 2015, 15:40

Да. я согласен! Сделайте Как в QIP Surf   свое расширение Я.Музыка

shuik
26 ноября 2015, 15:40

Да Я.музыку тоже с создания браузера жду. Сделайте расширение.

mozornin
26 ноября 2015, 15:40

У вас на странице browser.yandex.ru как-то неправильно переносится тире (http://content.screencast.com/users/mike.ozornin/folders/Jing/media/2356f118-56f8-404b-b87e-1bf481cdf486/2013-05-14_1432.png). Смотрю в текущей версии Яндекс.Браузера.

Иванов Роман
26 ноября 2015, 15:40
Спасибо.
EldarUA
26 ноября 2015, 15:40

Хром 26
(+1)

mozornin
26 ноября 2015, 15:40

Новый Яндекс.Браузер — то же самое.

EldarUA
26 ноября 2015, 15:40

Хотелось бы, чтоб Умная строка работала в ногу с подсказками Яндекса. То есть без необходимости ждать обновления всего барузера.

Например, чтоб возможность перевода одновременно появлялась и подсказках Яндекса и в подсказках Умной строки.

 

Иванов Роман
26 ноября 2015, 15:40
Но ведь так и есть: она работает в ногу, без необходимости ждать обновления :)
EldarUA
26 ноября 2015, 15:40

Это было в Яндексе для Windows 8. В Браузере все хорошо:-)

noonedeadpunk
26 ноября 2015, 15:40

Очень жду версию под Linux. Хочу наконец уйти с Opera, но остальные браузеры недотягивают по функционалу. Почти все что надо есть в Яндекс.Браузере (кроме жестов мышью), но его так и нет под Linux.

MooSE-HE
26 ноября 2015, 15:40

Поддерживаю. Версия под Linux была бы просто прекрасным подарком многим пользователям Linux :)

 

varalt
26 ноября 2015, 15:40

Я тоже жду её!

Во всяком случае, её точно будут делать, но вот когда мы увидим её - неизвестно.

Александр
26 ноября 2015, 15:40

Я правильно понимаю, что теперь закладки будут синхонизироваться автоматически? Т.е. придя домой с работы, там появится и удалится всё то, что я на работе добавил или удалил?

EldarUA
26 ноября 2015, 15:40

По идее, да

dnevalnyi
26 ноября 2015, 15:40

сделайте кнопку закладки, как в файрфокс, реально удобно, я вот например пользуюсь файрфокс только из-за кнопки закладки, расширений нормальных нет, чтобы заменить кнопку закладки

losidze
26 ноября 2015, 15:40
dnevalnyi,
Ну да! что бы просто справа сбоку были!
commerce39
26 ноября 2015, 15:40

Отлично.

unpin
26 ноября 2015, 15:40

где-то я такое уже встречал))

EldarUA
26 ноября 2015, 15:40

возможно))

только Яндекс.Браузер в стотыщ раз лучше ;-)

EldarUA
26 ноября 2015, 15:40

Еще одна мелочь: хотелось бы иметь возможность прятать значки расширений за счет расширения Умной строки, поскольку у некоторых расшрений опция "Скрыть иконку" отстутствует.

У вас ведь "чистый браузер", чтоб выглядел чище лишние иконки нужно спрятать.

Иванов Роман
26 ноября 2015, 15:40
Спасибо, подумаем.
mekka-spb-metrika
26 ноября 2015, 15:40

Подскажите мне, как мне обновить мой яндекс. браузер до версии 1.7.1364.12383 и сохранить свои старые закладки.

Te*mik
26 ноября 2015, 15:40

Скачивайте отсюда: http://browser.yandex.ru/, и просто запускайте установку. У меня все без проблем обновилось и сохранилось.

mekka-spb-metrika
26 ноября 2015, 15:40

Спасибо

davidmz
26 ноября 2015, 15:40
Я, возможно, плохо искал, но где в браузере ссылка на сайт с расширениями? На странице chrome://extensions/ её почему-то нет…

Приятно было увидеть картинки-фоны:)
Иванов Роман
26 ноября 2015, 15:40
Пока её нет.
EldarUA
26 ноября 2015, 15:40

пока что только через поиск яндекса

http://help.yandex.ru/yabrowser/settings/plug-ins.xml

lavrovakris2013
26 ноября 2015, 15:40

а я вот не могу установить фон в табло!!!!!!!Обидно!!!!!!!!!!

lks3315
26 ноября 2015, 15:40

У меня фон был,но последние дни исчез и никак не установить.Стало несимпатично.

namara2012
26 ноября 2015, 15:40

и у меня тоже не устанавливается!!!!!! что делать?????

bars4209
26 ноября 2015, 15:40

Спасибо за Яндекс браузер. Пересаживаюсь на него с Оперы, которую использовал порядка 5 лет. 

Очень недостаёт встроенного почтового клиета. Или может это такая сила привычки)))

 

 

s21vekfox
26 ноября 2015, 15:40
сделайте синхронизацию вкладок. в хроме очень не хватает
varalt
26 ноября 2015, 15:40

Вы хотите что-то подобное seamonkey?

Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 15:40
Ну всё теперь сомнений нет... Яндекс намного лучше и удобней Google!
Пользуюсь и буду пользоваться всеми вашими сервисами!Вы супер!
По поводу браузера ПОЖАЛУЙСТО ОЧЕНЬ ПРОШУ сделайте функцию обновления Яндекс Браузер вручную,как в Opera чтобы браузер проверял на наличие обновлений но не обновлялся автоматически а довал сделать это пользователю вручную в любое время.Ещё хотчется чтобы Яндекс Браузер не отставал по версии от Google Chrome а шёл на ровне с ним.И ещё (хотя это не важно но всё же...) сделайте как в Google Chrome создание новой вкладки т.е чтоб нажал на + она создалась и когда переходишь на другую вкладку эта созданная не закрывалась.Всё!) Желаю вам успехов,я за Яндекс спасибо вам!!!
ЗЫ:...))перепрочитал свой пост чуть со смеху не упал,извените эмоции!...))не ну просто действительно Яндекс намного стал удобнее любого другово поисковика.

UPD:И ещё очень важный вопрос! в 28 версии Google chrome сменит движок webkit на Blink планируете ли вы тоже перейти на него?Было бы вообще всё идеально!
EldarUA
26 ноября 2015, 15:40

насколлько известно переходит в первую очередь Сhromium, а за ним и все созданные на его основе браузеры.

graff25
26 ноября 2015, 15:40

Скажите, а кто умный расчитал, что панель "табло" 1/2 высоты экрана?

А почему не 1/3 или 2/3?

Вот я бы хотел табло во весь экран. Нельзя ли это настроить?

EldarUA
26 ноября 2015, 15:40

его можно увеличить вроде, увеличив количество плиток

graff25
26 ноября 2015, 15:40

Пробовали, прежде чем комментарий писать?

EldarUA
26 ноября 2015, 15:40

могу ошибаться

Алмаз Изгужин
26 ноября 2015, 15:40

Хорошая мысль. Также еще нашел новость на сайте notebook-best.ru, думаю пользователям стоит тоже прочесть: http://notebook-best.ru/37-obnovlenie-yandeks-brauzera.html

uxsir
26 ноября 2015, 15:40

Небольшой пользовательский фидбэк.

Прорисовка табло при нажатие на "+" стала немного тормозит, нет былой плавности.:-(

Всё таки табло яндекса это одна из его лучших фишек, надеюсь вы по осторожней будете с ним эксперементировать.

Alan-wake38
26 ноября 2015, 15:40

А у меня наоборот она стала плавно выезжять, хотя раньше тормозила))

Изолированный
26 ноября 2015, 15:40

не синхронизируется :-(

 

ввожу логин и пароль от почты и не прокатывает.

 

http://s017.radikal.ru/i402/1305/05/e5b51fa08bb7.png

 

что делать? как быть? и почему нет иконок перед закладками и папок с закладками на панели закладок?


UPD:

и ещё, куда девается текущая страница при нажатии на "+"? почему она уходит из поля зрения?

trinarr
26 ноября 2015, 15:40

На самом деле да, было гораздо удобнее, когда Табло появлялось на той же странице, а не в новой вкладке. 

 

Если оно появляется так же, как и сейчас, то стоит его увеличить в размерах или добавить функционал (виджеты и т.д.). Много места пропадает.

ya.cavendish
26 ноября 2015, 15:40

Не прокатывает потому, что появляется окно предупреждения. Надо либо синхронизироваться с другим логином, который использовался в данном браузере (если использовался, конечно). Либо просто еще раз нажать на большую желтую кнопку.

Изолированный
26 ноября 2015, 15:40

 

Надо либо синхронизироваться с другим логином, который использовался в данном браузере

логин от Гугла? он точно подходит к сервисам Яндекса?

 

 

Либо просто еще раз нажать на большую желтую кнопку.

ноль эмоций.

ya.cavendish
26 ноября 2015, 15:40

Гугловый? Нет, гугловый не подходит.

Изолированный
26 ноября 2015, 15:40

ну да, очевидно же. :)

Тимофей
26 ноября 2015, 15:40
"и ещё, куда девается текущая страница при нажатии на "+"? почему она уходит из поля зрения?"
У основания окна, при открытии новой вкладки, есть: " < Сменить фон > ", выбирай первый, прозрачный квадратик, тогда будет видна страница на которой был нажат "+".
Изолированный
26 ноября 2015, 15:40
Благодарю.
Изолированный
26 ноября 2015, 15:40

Счётчик кадров в секунду (FPS) не работает. в предыдущей версии тоже не работал.

varalt
26 ноября 2015, 15:40

Извините меня, но где вы этот счетчик увидели?

Не подскажете мне, где мне его найти?

Денис Сабуров
26 ноября 2015, 15:40

Супер, ждал со времени его первого выхода (синхронизации), даже подумываю "пересесть" на Вашу почтовую службу, взамен GMAIL. Еще не устанавливал ,эту последнюю версию, но в 1.5 ужасно не нравилось, когда что то вбиваешь в умной строке, затем хочешь, вставить текст из другой программы, меняешь фокус ввода (добавить условия поиска или еще что нибудь), все что ты уже печатал исчезает... не приятно... в хроме такого нет

P.S.: В этой версии все впорядке с этим. Спасибо Команде Яндекс! Удачного Вам кода!

flatcher321
26 ноября 2015, 15:40

 

Яндекс знает, где в интернете что лежит, поэтому Умная строка может подсказывать адреса не только сайтов, но и определённых страниц. Даже если вы на них ещё не были. Теперь Яндекс.Браузер знает 93 миллиона адресов страниц – ведь часто удобнее сразу перейти в нужный раздел сайта, чем искать его на главной.

Это модифицированая функция «Быстрые ссылки» из Яндекс Браузер 1.5, верно? раньше быстрые ссылки распологались в адресной строке справа, а теперь всплывающим списком?

flatcher321
26 ноября 2015, 15:40

ой, уже вижу, что нет. :) сорь :)

Катя Весенняя
26 ноября 2015, 15:40

Хей-хей-хей! Хотела загрузить сейчас, а мне пишут: "Файлы такого типа могут нанести вред компьютеру." :-(

flatcher321
26 ноября 2015, 15:40

Файлы почти любого типа могут нанести вред компьютеру. :) А кто пишет?

Катя Весенняя
26 ноября 2015, 15:40

Яндекс.Браузер. Но вроде установила новый, никакого вируса нет. Так что всё уже нормально. Но раньше не писал Браузер, например, когда я торрент скачивала. Я сейчас на своего нового "брата" клевещет, типа там вирус :-)

Alan-wake38
26 ноября 2015, 15:40

Табло Яндекса в браузере, конечно, выделяет его от остальных, но всё-таки лично мне больше нравились обычные Яндекс закладки в хроме они и более привычные и гибкие: ставь, тот же, фон какой душе угодно и закладок, сколько хочешь, а после того, как в табло можно менять фон, так я и вовсе не понимаю, зачем оно нужно, в старых закладках было всё тоже самое, только более привычно (а для меня значит и удобнее). Собственно меня огорчает, то что в браузере с сервисами Яндекса нельзя перейти на обычные закладки, тоесть вообще нет никакой альтернативы. Было бы здорово если бы эта альтернатива появилась. Я уверен, что множество пользователей, которые пользуются сервисами Яндекса, не хотят переходить на одноимённый браузер из-за непривычных елементов с сомнительным удобством, как и было у меня, когда я первый раз скачал браузер и хотел использовать его, как второй, но любовь к сервису пересилила и теперь он для меня основной, но я был бы очень рад наличием альтернативы Таблу. В остальном меня всё устраивает. Спасибо команде за работу;-)

Изолированный
26 ноября 2015, 15:40
я вот сегодня тоже стал ещё более яндексозависим - оплатил доставку банковской карты Яндекс.Денег.
KoKosov
26 ноября 2015, 15:40
За синхронизацию отдельное спасибо!
Чего не хватает - вместо закрытия по [x] минимизироваться в трей.
А ещё на "табло" - как у оперы (что вы на своих проектах попортили своими иконками) - превью содержимого сайта на текущий момент. Заодно в очередной раз прошу убрать это из оперы.
И ещё - CCleaner не видит кэша яндекброузера и не чистит его, тогда как хром видит. Нехорошо. Надо бы, чтобы ЯБ выглядел для сторонних софтин как хром.
Victor Pilotov
26 ноября 2015, 15:40

Спасибо команде Яндекс за столь удобный обозреватель! Теперь он стал еще лучше.

Я долгое время ждал, когда прикрутят синхронизацию, и вот этот день настал. Великолепно!

Есть одно пожелание, касающееся интерфейса, а именно, дело во вкладках - они выглядят уж очень слитно, да еще и, как мне кажется, с некой прозрачностью (win8). В Хроме (к которому я уже привык) вкладки выглядят, на мой взгляд, более эстетичней. Понимаю, что из-за одного меня никто переделывать интерфейс не намерен, но если и еще кого-то не полностью устраивает внешний вид, прошу поддержать. 

 

Всего Доброго, и дальнейшего развития Вашего детища!

Дмитрий
26 ноября 2015, 15:40

Ребят, пока всем остальным наплевать, сделайте первыми кнопки копирования и вставки в адресной строке. Куда удобнее нажать отдельную кнопку, чем щёлкать по адресной и потом "вставить и найти".

aleksandr-buzun
26 ноября 2015, 15:40

Поздравляю с новой версией браузера, жду пока появиться возможность портативной установки как например в Comodo Dragon. До тех пор пока буду сидеть на нем, т.к. удобнее носить его на внешнем диске чем оставлять свою информацию на чужих, плюс нехватает возможности настройки к прокси через браузер а не через систему.

ya.cavendish
26 ноября 2015, 15:40

В принципе, при такой уж нужде это вполне можно сделать самому - есть специальные софтины.

raphael
26 ноября 2015, 15:40

Спасибо ребята, только синхронизация удерживала меня от использования этого броузера. Ваша адресная строка лучшая!

Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 15:40

Во всех браузерах ищу возможность делать Paste And Go по Ctrl+Shift+V (придумано Оперой и до сих в клавиатурном виде существует только в ней - ФФ и Хром предлагают "Вставить и перейти" только по правому клику в адресной строке). Не планируется ли данная возможность (а еще лучше опциональная/настраиваемая)?

EldarUA
26 ноября 2015, 15:40

(+1)

Изолированный
26 ноября 2015, 15:40
а где в Я.Диске можно посмотреть синхронизируемые данные (закладки, пароли, приложения, etc.)?
ya.cavendish
26 ноября 2015, 15:40

Нигде. Синхронизируемые данные не отъедают места от квоты, выделенной Диском пользователю.

Изолированный
26 ноября 2015, 15:40

у Гугла тут можно посмотреть статистику, остановить и удалить синхронизируемые данные.

у Яндекса где такое можно сделать?

ya.cavendish
26 ноября 2015, 15:40

На служебной странице chrome://sync-internals/

А удалить данные можно из настроек.

Изолированный
26 ноября 2015, 15:40

 

На служебной странице chrome://sync-internals/

хм, весьма информативно. не занал. спасибо.

 

А удалить данные можно из настроек.

понятно, будем знать.

Станислав Швырев
26 ноября 2015, 15:40
Спасибо Вам огромное за браузер! Он очень и очень удобен и хорош, но не останавливайтесь на достигнутом!
Хотелось узнать, можно ли осуществить в браузере голосовой ввод текста?  Чтобы искать было совсем удобно))
Станислав Швырев
26 ноября 2015, 15:40
Я имею ввиду можно ли в браузер добавить такой функционал?
EldarUA
26 ноября 2015, 15:40

можно через расширения. Вот, нпример, и читает и слушает SpeakIt!

https://chrome.google.com/webstore/detail/speakit/pgeolalilifpodheeocdmbhehgnkkbak

m4rr
26 ноября 2015, 15:40

А почему Браузер на Макбуке-Про все время включает дискретную видеокарту? Ведь если его поставить на Эйр, он же и без нее обойдется. Как отучить его от этого?

m4rr
26 ноября 2015, 15:40

Пинг)

varalt
26 ноября 2015, 15:40

Дискретная видеокарта включается, скорее всего, из-за активированного аппаратного ускорения браузера.

m4rr
26 ноября 2015, 15:40

Может быть. Но я попытался все подобные опции отключить в настройках, а видеокарта все равно используется. Где еще можно это отключить?

Kipelovna
26 ноября 2015, 15:40

Люблю я Стринги, теперь постоянно им пользуюсь!)))

Поддержка радует, сёдня обратилась с проблемой, оперативненько решили, за что мой огромный респект!

Что бы моя душа хотела, чтоб побольше было закладок с моими любимыми и нужными мне сайтами. А не пятнадцать как сейчас.

Молодцы, отличная работа!

За синхрон, отдельный респект!

loktev.m.a
26 ноября 2015, 15:40

Проверил как теперь работает восстановление сессии после аварийного закрытия (раньше табло закрывало сообщение о некорректном завершени). Теперь визуально все хорошо, но 10 вкладок восстанавливались около минуты после убиения браузера через диспетчер задач

lumenvindex
26 ноября 2015, 15:40

Эх, еще бы портабельную версию...

EldarUA
26 ноября 2015, 15:40

портабельную можно самому сделать

lumenvindex
26 ноября 2015, 15:40

нормальную портабельную или что-то в стиле portableapps.com? если нормальную - был бы рад какому-нибудь рецепту - мой рецепт от Google Chom-а не подошел :(

shuik
26 ноября 2015, 15:40

Спасибо, за новую версию браузера, ждал синхронизации как многие здесь, отписавшиеся.

Из замеченных мной остался до сих пор косяк с от рисовкой iframe. Только в вашем браузере они позиционируются абсолютно по верх всего и не интересуются слоями, z-index-ом и всплывающими окнами.

Не часто конечно iframe юзаеться, но ютубище свои видео именно через него добовляет.

ilnurkh
26 ноября 2015, 15:40
Не хватает открытия табло при ctrl-L, возможности навигации по табло и панели закладок с клавиатуры.
Juri23
26 ноября 2015, 15:40
В Опере есть возможность настроить использования того или иного поиска через ввод идентификатора системы перед запросом в адресной строке. Хочу поискать [стринги] в Яндексе, пишу: [y стринги], хочу в Google, пишу [g стринги], хочу искать их в каком-то озоне, настраиваю сам систему на распознание поиска озона, после чего пишу [oz стринги]. И всё работает.
Это даёт возможность постоянно пользоваться более чем 5 поисковиками, даёт возможность пользоваться поиском произвольных магазинов / сервисов из строки браузера, и при этом пользователю не нужно тянуться к мышке для выбора ПС (как сейчас у Яндекс.Браузера), используется только клава.
Было бы здорово, если бы добавили такой функционал. Он гиковский, но удобный.
ya.cavendish
26 ноября 2015, 15:40

Он есть во всех Chromium-based браузерах. В том числе и в Яндексовом. В настройках можно установить ключевые буквы/слова для поисковиков.

Juri23
26 ноября 2015, 15:40
Действительно есть. В вообще никак не обозначенном столбце.
Спасибо.
korotkih-vv
26 ноября 2015, 15:40

Что насчет групповых политик ?

Что нужно насущно.

Управлять стартовой страницец.

Блокировать рекламу. Ладно хотябы чужую не вашу.

Чтобы JAVA работала только на определенных порталах.

 

Чтобы устанавливались обновления по сети без лишних окон.

Чтоб всякие яндекс диски и синхронизации отключались.

 

Сделайте корп. версию желательно отдельно.

Чтобы установщик не муссор в виде 100500 старых версий по 150мб каждая не оставлял на диске.

 

korotkih-vv
26 ноября 2015, 15:40

Нужна также панель закладок в виде выпадающего меню.

Еще лучше чтобы закладки тоже черех GPO рулились.

limarant
26 ноября 2015, 15:40

Здравствуйте. Мне хотелось бы получить функцию которая есть в браузере Opera(Presto) - параметры показа изображений, когда скажем можно загрузить сайт без картинок, а потом открывать картинки без перезагрузки картинки. В Firefox данная функция реализуется с помощью расширения ImageLike Opera, а вот для браузеров на базе Chromium такого расширения нету. Данная функция полезна во первых тем что экономит трафик, там где он дорого стоит, а во вторых повышает скорость загрузки страниц.

Александр
26 ноября 2015, 15:40

Вопрос: когда появится оф яндекс.браузер портативной версии. Очень нужен и именно офиц, а не левый. Хотелось бы с новой версией, появлялась и портативная.

itc-labs
26 ноября 2015, 15:40

1) Уберите ограничение на размер табло. Сейчас 15 что-ли сайтов, или даже 12, этого не хватает.

 

2) Так и не понял как синхронизировать. Прочитал хелп, в новой вкладке снизу справа нет синхронизации. Версия браузера пишет последняя.

Алексей Rox
26 ноября 2015, 15:40

у меня 1.5 тоже пишется последняя, но как видно последняя - 1.7

пойду качать в ручную.

itc-labs
26 ноября 2015, 15:40

Последняя 1.7 ? Нифига себе, почему же в настройках пишет 1.5.11... у вас установлена последняя. Недоработка!

Изолированный
26 ноября 2015, 15:40

доработка. читайте комменты.

Александр
26 ноября 2015, 15:40

Тоже хотел сказать об этом. 15 это мало, особенно учитывая что у некоторых расширение монитора позвоялет куда больше. Что бы не быть голословным вот скрин моего экрана, они даже не занимают пол экрана площади...15 сайтиков Добавьте в настройках макс кол-во до 30 хотя бы. И если не сложно то справа добавить стрелочку для перелистывания их на 2ую доп страницу, куда можн было бы добавить еще второстепенные ссылки сайтов.

itc-labs
26 ноября 2015, 15:40

+1024

Г.Король
26 ноября 2015, 15:40
Не хватает Яндекс.Фоток!
Радмир Вильданов
26 ноября 2015, 15:40

было бы здорово если вы создали хороший браузер для мобильных устройств в котором были бы возможности синхронизации с браузером на пк.

War-Hate
26 ноября 2015, 15:40

да, фишка была очень полезной.

Александр
26 ноября 2015, 15:40

С Roboform (не Lite) пока какая-то непонятка. В "Управление расширениями..." загружаю приложение из "C:\Program Files (x86)\Siber Systems\AI RoboForm\Chrome". Внешне все хорошо, но иконка RF в браузере не работает. (С Comodo Dragon такой вариант установки работает хорошо).

blackst0ne
26 ноября 2015, 15:40

Пожалуйста, добавьте функционал vertical tabs.

Эта штука есть по умолчанию в Opera и в Firefox (расширение).

Объясню зачем это нужно.

Я использую широкоформатный монитор. Места по горизонтали больше, чем по вертикали. Во время поиска какой-либо информации, количество одновременно открытых вкладок может достигать нескольких десятков штук. Если использовать горизонтальную панель вкладок, то вкладки начинают уменьшаться в размерах. Вплоть до favicon. Это очень неудобно, особенно, если открыто несколько вкладок с одного ресурса. То есть favicon'ки одинаковые.

При использовании вертикальной панели вкладок (у меня она располагается сейчас слева), количество одновременно открытых вкладок уже не играет решающей роли,  т.к. они не уменьшаются в размерах горизонтали, следовательно название страницы отображается на самой вкладке полностью.

Учитывая возможность группировки вкладок, эта связка начинает играет ключевую роль в браузинге со множеством открытых вкладок.

Чтобы более наглядно показать о чём я говорю, поместил две ссылки на изображения, найденные в Интернете:

1. Горизонтальная панель

 

2.  Вертикальная панель (обратите внимание, панель в данном случае справа)

 

tcler
26 ноября 2015, 15:40

всеми руками за. хромом давно не пользовался, но раньше там это было в about:flags, в ябре последнем соответствующей опции там не обнаружил. 

igdman
26 ноября 2015, 15:40

Почему-то не меняется фон в табло, только белый, прозрачный и всё.

NASCARINC
26 ноября 2015, 15:40

Как убрать Yatranslator !!!!Шпионы.Раньше его хоть грохнуть можно было через диспетчер задач.Мало того что он шпионит так еще и память жрет такие тормоза с ним и трафик уходит.

Victor Pilotov
26 ноября 2015, 15:40

Хотелось бы появления вот такой фишки: при переключении на одну из вкладок (не путать с закладками), появлялся значек "обновить страницу" (выезжал бы снизу вкладки или же появлялся слева, вместо фавиконки). 

 

P.S. Возможно, есть такое расширение, но пока оно мне не встречалось.

artreunion
26 ноября 2015, 15:40

А клуб у команды Яндекс браузер есть.? Или куда  замечания по работе браузера выкладывать.

Рахмалевич Сергей
26 ноября 2015, 15:40

наверно... нет :(

Анатолий
26 ноября 2015, 15:40

Здорово! Спасибо!

 

Хотел бы убрать кнопку «Загрузки».

Рахмалевич Сергей
26 ноября 2015, 15:40

не хватает плавной прокрутки. 

tcler
26 ноября 2015, 15:40

chrome://flags/ -> Плавная прокрутка -> включить

Рахмалевич Сергей
26 ноября 2015, 15:40

да плюс, при запуске долго открывается табло

Катя Весенняя
26 ноября 2015, 15:40

Пользуюсь обновлённым Браузером. Всё хорошо, не глючит, ничего.

Андрей
26 ноября 2015, 15:40

Жаль, но с выходом новой версии браузера,разработчики так и не порадовали плавной прокруткой страниц:-(

Рахмалевич Сергей
26 ноября 2015, 15:40

ага :(

Рахмалевич Сергей
26 ноября 2015, 15:40

https://chrome.google.com/webstore/detail/smoothscroll/nbokbjkabcmbfdlbddjidfmibcpneigj

Не расстраивайся 

Андрей
26 ноября 2015, 15:40

я не растраиваюсьB-),я как сидел на мозиле -так и сижу

Артемий
26 ноября 2015, 15:40

Я жду от этого браузера только одно - синхронизацию с сервисом Яндекс.Закладки.

Как вариант, можно в закладках браузера добавить поле "примечание", чтобы можно было сохранять логины и пароли к разным сайтам.

Либо еще как альтернатива, можно добавить Яндекс.Закладки во встроенный Бар.

Пока хотя бы одно из вышеназванного не будет реализовано, Firefox в связке с Яндекс.Элементами для меня останется в приоритете. Увы.

varalt
26 ноября 2015, 15:40

А кнопка "Домашняя страница" куда подевалась?

tcler
26 ноября 2015, 15:40

есть помимо вертикального позиционирования табов такое пожелание - турбо оперы прикрутили, но пользоваться им неудобно по простой причине - оно нужно именно временами, то есть нужна возможность вкл/выкл по кнопке на панели без необходимости лезть в настройки

wwsa
26 ноября 2015, 15:40

У меня стоял 1,5 версия, я открыл о браузере закладку- там мне отрапортавали что мол браузер у меня последней версии и никакой возможности проверить обновление мне не предложили. Только когда я ручками с сайта скачал обновленную полную версию и установил её - только тогда я увидел обновление. На улице 21 век, а я вынужден как в 95-м году заходить на сайт-скачивать новую версию и устанавливать

Жесть!!!! :-(

wwsa
26 ноября 2015, 15:40

Да, и ещё-хочется чтобы вы где - нибудь писали какая версия браузера текущая, а то ведь нигде у вас тут на страничке посвященой браузеру - об этом ни-гу-гу. 

Секрет что ли такой?

 

 

orlowa.natascha2014
26 ноября 2015, 15:40

Не могу сменить фон табло, все время белый, винда 7

Кирилл Главнов
26 ноября 2015, 15:40
Сделайте, пожалуйста, чтобы можно было ставить пароль на пользователя в браузере.
Кирилл Главнов
26 ноября 2015, 15:40
Сделайте, пожалуйста, чтобы можно было ставить пароль на пользователя в браузере.
Кирилл Главнов
26 ноября 2015, 15:40
Сделайте, пожалуйста, чтобы можно было ставить пароль на пользователя в браузере.
aminovden77
26 ноября 2015, 15:40

Здравствуйте! Браузер просто отличный! Но перейти я на него не могу, т.к. очень не хватает синхронизации вкладок между телефоном и компьютером, как это сделано у Chrome. В связи с этим, возникает два вопроса:

1. Будет ли добавлена эта функция?
2. Планируется ли выпуск Яндекс.Браузера на Андроид и IOS?

Если это все труднореализуемо, то могу предложить выход: сделать просто расширение для браузера, которое синхронизировало бы вкладки между Яндекс.Браузером и Chrome.

Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 15:40

В свете последних событий нельзя не спросить. С АНБ, в отличие от коллег-браузеров, не сотрудничает? :)

lyudmila-shanina
26 ноября 2015, 15:40

Верните старый яндекс бар!!! Ну очень неудобны эти алименты. Как отключить обновление бара? Уж сделайте такую милость - ответьте.

Виталий
26 ноября 2015, 15:40

Скажите пожалуйста,а когда появится у вас такой же интернет-магазин как в браузере Google Chrome?

hatsva
26 ноября 2015, 15:40

Хороший браузер, понравился! Только желательно добавить автоматическое обновление в настройках и возможность закрытия всех открытых вкладок разом. Удачи!

jackwaltersjill
26 ноября 2015, 15:40

Сделайте возможность отключения автоматического обновления. Приходится через администратора выключать. Нужно сделать просто в настройках пункт Обновление с параметрами Включить, Выключить

sergey.kravec
26 ноября 2015, 15:40

Почему когда хочу обновить браузер пишет услуга недоступна:-(;-(>:-)

SergeevS84
26 ноября 2015, 15:40

А яндекс браузер не просматривается американскими спец службами или самим гуглом?

Владислав Волков
26 ноября 2015, 15:40

В это браузере небольшая недоработка.

Когда качается какой либо фаил, к примеру он весит 1гиг и загрузилась уже половина, выбило интернет, и вместо того чтобы поставить на паузу загрузку, Яндекс пишет: "Ошибка сети" и "Удалить из списка", там нету "Продолжить загрузку", там даже нету "Обновить загрузку".

Спасибо за внимание, и прошу доработать.

 

михаил
26 ноября 2015, 15:40

Когда обновление,ждем очень!

skill13
26 ноября 2015, 15:40

Пользуюсь, из пожеланий:

Хотелось бы группировку вкладок

Бльше визуальных закладок на странице

 

freeniki
26 ноября 2015, 15:40

Ждем Linux-версию!!!

 

kakaonov
26 ноября 2015, 15:40
начал присматриваться к браузеру, очень быстро и хорошими темпами развиваетесь, буду юзать и отсылать багрепорты, спасибо!
CorakDoom
26 ноября 2015, 15:40
Функция "Очистить память" в диспетчере задач браузера с помощью опции
--purge-memory-button
ВСЕГДА приводит к падению браузера
marina.more58
26 ноября 2015, 15:40
На яндексе предлагают обновить браузер для корректной работы почты. Как безопасно это сделать? Помогите пожалуйста.
Юлия Пешкова
26 ноября 2015, 15:40
как теперь можно посмотреть сохраненные пароли?
maksbarkov30102000
26 ноября 2015, 15:40
как отключить его автообновление
mr.pykhteeff
26 ноября 2015, 15:40
Ваше, якобы бесплатное, обновление браузера забодало!
Марсель Казакалиев
26 ноября 2015, 15:40
где скачать?
AjI-SG
26 ноября 2015, 15:40
Куда делся пункт меню "Выход" из браузера? Горячих клавиш тоже нет. Как теперь Выходить?
Проблема возникает, потому что он (браузер) с первого раза стартует "криво", необходимо выйти и войти снова, тогда все нормально.
spilniy.vladislav
26 ноября 2015, 15:40
не чего подобного!!!
AjI-SG
26 ноября 2015, 15:40
Счастливчик!
Игорь Петрович
26 ноября 2015, 15:40
Отличный браузер самое главное что он смог вытащить (импорт) из 19 оперы закладки
volodichev1
26 ноября 2015, 15:40
отвратительно стал работать - куда не наведу мышку вместо перехода на ссылку выделяет синим ветом, отстой...
Ragmaton
26 ноября 2015, 15:40
volodichev1,
во во !  у меня чёрное всё становиться и работает медленне чем обычно тормозит!
BusyginOV
26 ноября 2015, 15:40
Сделайте настройку для открытия ссылок "Открывать новую вкладку в текущем окне", так как это сделано в Internet Explorer, чтобы для открытия новой ссылки нажимать на левую кнопку мыши указательным пальцем и  не скручивать пальцы для нажатия колесика мышки - уже нет терпения пользоваться вашим браузером.
Ragmaton
26 ноября 2015, 15:40
BusyginOV,
нажимать колёсиком самое удобное в жизни!
Dimer-2
26 ноября 2015, 15:40
BusyginOV,
поддерживаю!! Есть такая настройки и в Опере. Отписал разработчикам, обещали подумать...
Ragmaton
26 ноября 2015, 15:40
у меня в контакте при наведении на картинки мелькает экран чёрным цветом... в почте тоже... в эксплорере нет такого... не
знаю что делать
Alf-Fro-Got
26 ноября 2015, 15:40
Почему в Яндексе всего 20 закладок, а не бесконечно, как в Opera?
Dimer-2
26 ноября 2015, 15:40
Почему новая вкладка при открытии из закладок, открывается последней а не вслед за текущей??? Доработайте пожалуйста
Dimer-2
26 ноября 2015, 15:40
Сделайте кнопку "обновить все вкладки"
Dimer-2
26 ноября 2015, 15:40
Сделайте настройку ассоциаций скачиваемых файлов. Чтобы  при скачивании торрент-файла сразу открывался клиент. В опере это настраивается
ariadna.arina2009
26 ноября 2015, 15:40
видео на ютуб не воспроизводится
slavick.pogrebnoi2014
26 ноября 2015, 15:40
у меня проблема при  открытии новой вкладки другие вкладки "зависают"(не работает прокрутка, гиперссылки)что делать ?
cgn1695
26 ноября 2015, 15:40
сколько стоит обновление?
galina.titova1980
26 ноября 2015, 15:40
о
olga.kasymowa
26 ноября 2015, 15:40
Здравствуйте, мне нравиться ваш браузер, но последнее время, часто страница где сохранены вкладки (прямоугольники) не открывается полностью, вернее открывается только малая верхняя часть. При перезагрузке тоже самое. Можно  с этим что-то поделать? Спасибо.
a.timon0943
26 ноября 2015, 15:40
класс
ataboev.babur
26 ноября 2015, 15:40
АПР
reactorcity
26 ноября 2015, 15:40
Все конечно здорово, но мне допустим не нравится новый вид "Табло", а обновление против моей воли было, как мне теперь быть? Терпеть это контрастное, уродливое Табло?
rabeshko15
26 ноября 2015, 15:40
Мені дуже сподобалося нове оновлення Яндекс.Браузера
Особливо порадував новий вигляд загрузки, який розміщений у правому верхньому куті! Молодці!!!
elenakapris
26 ноября 2015, 15:40
Добрый день! После обновления браузера открытые вкладки не закрываются "крестиком".
Для закрытия каждой вкладки приходится кликать правой кнопкой мыши и выбирать в меню "закрыть вкладку". Как изменить это? Спасибо
erkesmile
26 ноября 2015, 15:40
а как удалить это последнее обновление? для меня очень неудобным стал этот браузер, после обновления.
Николай Братанов
26 ноября 2015, 15:40
Спасибо за браузер
Lazurit1007
26 ноября 2015, 15:40
Спасибо.
Gfksx9Ltl0
26 ноября 2015, 15:40
Отличный браузер, считаю его самым лучшим.
ng26698
26 ноября 2015, 15:40
очень не понятно с обновлением написано бесплатно но запрашивает деньги а в остальном самый лучший браузер
Murad71-71Magomedov
26 ноября 2015, 15:40
Обновить
elena.sadownikowa2010
26 ноября 2015, 15:40
молодцы!!!
Nikola
26 ноября 2015, 15:40
Самый лучший браузер!Спс разрабам!
zg78u5
26 ноября 2015, 15:40
Отлично!
egor.bersenyow
26 ноября 2015, 15:40
А как обновить Яндекс?
petya.khp
26 ноября 2015, 15:40
больше хороших обновлений
adgeziy.10032
26 ноября 2015, 15:40
очень хороший браузер
colechitsky.egor2013
26 ноября 2015, 15:40
Обновить. Егор
borshevyury
26 ноября 2015, 15:40
почему мне приходит обновление  через платную смс?
abesimbel
26 ноября 2015, 15:40
нет кнопки обновить вручную
ruzilgalimov2014
26 ноября 2015, 15:40
хорошо работает нравится рузиль
ruzilgalimov2014
26 ноября 2015, 15:40
отлично
ruzilgalimov2014
26 ноября 2015, 15:40
отлично
ruzilgalimov2014
26 ноября 2015, 15:40
отлично
ghjrjamtd
26 ноября 2015, 15:40
если я скачаю или обновлю (это одно и тоже?) не потеряется-ли то что есть в яндексе (правильно-ли я формулирую)  сейчас?  что б потом приступить к обновлению
volhv63
26 ноября 2015, 15:40
МНЕ НЕ НРАВИТЬСЯ ЧТО ВАШ БРАУЗЕР СВЯЗАН С ГУГЛОМ ЛЮБОЙ ВХОД В КОМПЕ ОТ ВАС ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ГУГЛ
klo5450
26 ноября 2015, 15:40
мне приходит постоянно сообщение что мой браузер яндекс усторел и не могу войти или выйти из него  что сделать надо
sofeyko
26 ноября 2015, 15:40
Яндекс мой любимый браузер
Валентин Шпорт
26 ноября 2015, 15:40
да вроде бы всё хватает
natasha.pit20
26 ноября 2015, 15:40
я новичек в нете.
n.saushkina
26 ноября 2015, 15:40
Согласна!
n.saushkina
26 ноября 2015, 15:40
Молодцы!
Ольга
26 ноября 2015, 15:40
как избавиться от назойливой рекламы???
tgr66
26 ноября 2015, 15:40
Мне не понравилось(
♥ღஐ♥Сонечка ஐ♥ღஐ♥
26 ноября 2015, 15:40
Мне нравится Яндекс.Браузер но конечно хочется чтобы он стал более актуальным и при обновлении не запрашивал номер телефона
ya.ya-kleopatra2014
26 ноября 2015, 15:40
=0
Костя Баюнов
26 ноября 2015, 15:40
Не хватает дополнения для вк(
grigorjev.mikhail.1976
26 ноября 2015, 15:40
Нравится
dovgayk
26 ноября 2015, 15:40
почали вспливати вікна, з трьох сторін екрана... дуже незручно їх постійно закривати...!!!
fyfcnfcbz990066
26 ноября 2015, 15:40
А можно как-нибудь вернуть прежний вид если кто-то захочет? Не удобно прост.((( извините если что
fyfcnfcbz990066
26 ноября 2015, 15:40
Можно хотя бы в картинках сделать как раньше? Правда не удобно смотреть(((((
murzaeff.timur2014
26 ноября 2015, 15:40
ОБНОВИТЬ
VAN731
26 ноября 2015, 15:40
Верните старую версию Яндекса, пожалуйста! Не могу привыкнуть, все неудобно ужасно!!!!!!!!!
veniamin.boichenko
26 ноября 2015, 15:40
У Вас бывают настырные ребята которые из кожи лезут урвать кусочек и никак  от них не избавиться пока не перезагрузишь ... Простите , но это было несколько раз и я удалял вашу машину именно из-за этих фокусов.
mail.anisimov
26 ноября 2015, 15:40
Как отключить автоматическое обновление яндекс-браузера?
iwanevdokimov
26 ноября 2015, 15:40
Спасибо за "умную" строку! Пол-года назад подключился к сети и не жалею, что браузером по умолчанию сделал Яндекс-браузер! Вот, только, 07 июня переустановил Windous, так как заподозрил, что у меня тормозит система из-за куда-то исчезающего "жизненного пространства" на системном диске - оно катастрофически таяло! Я подумал, что это копится "мусор" из Интернета и когда дело дошло до остатка в 2 Гб, то "снёс" систему. Обвязал Винду чем надо и в остатке осталось 10 Гб. Моей радости не было предела, но...
Как фильмы заикались, так и остались заикавшимися, а сайт ololo.fm, которым я несколько злоупотреблял, стал только ночью более-менее приемлемым. Где собака зарыта - не знаю. Одно выяснил однозначно: "облачный" Яндекс.Диск почему-то папку "Мои документы/admin" безобразно "толстит" на тот объём, который я закачал на свой "облачный" Яндекс.Диск. Но не это меня раздражает, раздражает сегодня, т.е. 09 июня  появившиеся всплывающие назойливые баннеры! Avast! - не помогает, как я его не заставляю трудиться, но и обновление браузера тоже не помогло - "твари" как лезли в глаза, так и лезут! Делал откат Винды до "голой", переустановив всю "обвязку", тоже не помогло! Ну ладно, тормозить может из-за того, что навесили на один шлейф кучу нас, несчастных, но откуда лезет эта мразь, съедающая и без того расшатанные нервы?! Может кто-то знающий объяснит мне, в чём тут дело? Был бы признателен! Мне 63 года, живу одиноко и "комп" одна отрада - узнать что реально творится с нами. Да и с человечеством тоже...

Иван Евдокимов, п. Черёмушки (это у подножия печально знаменитой СШГЭС). Моё "мыло" - iwanevdokimov@yandex.ru
albina.shakiryanova83
26 ноября 2015, 15:40
как отключить автоматическое обновление яндекс-браузера?
Alzevir33
26 ноября 2015, 15:40
В Яндекс.Браузере не хватает кнопки "Очищать кэш при выходе". Пока приходится очищать историю вручную. Но это, впрочем, совсем несложно.
kapitohka73
26 ноября 2015, 15:40
Сейчас при открытии некоторых страниц интернета, выскакивает окно, что необходимо обновить браузер до какой-то там версии, это окно невозможно закрыть без перезагрузки компа, оградите если это не Ваше, ответ на kapitohka73@yandex.ru
ирина моисеева
26 ноября 2015, 15:40
на экране ноутбука вставка обновите яндекс просят телефон и смс  и не сбрасывается что делать
mynameispoganini
26 ноября 2015, 15:40
Как попросить яндекс браузер не обновляться? В настройках не найдено.
mynameispoganini
26 ноября 2015, 15:40
Как попросить яндекс браузер не обновляться? В настройках не найдено.
Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 15:40
как отключить обновление в браузере вашем И НЕ ГОВОРИТЕ ЧТО ЭТО НЕ ВОЗМОЖНО Я ТОЛКОВЫЙ ПРОГЕР И ЕСЛИ НАДО НА УРОВНЕ ИНЪЕКЦИЙ ОТКЛЮЧУ ИБО С КАЖДЫМ РАЗОМ ВАШ ЯНДЕКС ВСЕ ХУЖЕ И ХУЖЕ СПАСИБО
KVLevinsky
26 ноября 2015, 15:40
Планируем развернуть единый браузер в среде предприятия. Выбор между Google Chrome и Яндекс.Браузер. Последний проигрывает, поскольку нет возможности выполнения настроек посредством GPO. Будет ли реализован такой способ настройки в корпоративной сети?
spiridonovgv
26 ноября 2015, 15:40
Почему появляется "ваш браузер устарел требует обновление" и если с этим согласиться, то попадаешь на сайт вымогатель, просьба это присечь,
Julia Sviatkina
26 ноября 2015, 15:40
у меня на яндекс браузере регулярно открывается новая вкладка с сообщением- "ваш браузер устарел, обновить". Начинаю обновлять- просит номер мобильного телефона. Как обновляется браузер?
Julia Sviatkina
26 ноября 2015, 15:40
у меня на яндекс браузере регулярно открывается новая вкладка с сообщением- "ваш браузер устарел, обновить". Начинаю обновлять- просит номер мобильного телефона. Как обновляется браузер?
Julia Sviatkina
26 ноября 2015, 15:40
у меня на яндекс браузере регулярно открывается новая вкладка с сообщением- "ваш браузер устарел, обновить". Начинаю обновлять- просит номер мобильного телефона. Как обновляется браузер?
malinaa29
26 ноября 2015, 15:40
браузер мне очень нравится. я просто влюбилась в него. но есть одно "но". вылазит очень много рекламы. браузер установила недавно. и примерно через неделю стала появляться реклама из-за которой браузер тормозит...
Basylyo
26 ноября 2015, 15:40
все нравиться, отличный браузер, жаль только для мобильных телефонов нет а только для смартфонов
skr658
26 ноября 2015, 15:40
Хочу обновит яндекс браузер до последней версии?
kalenevck
26 ноября 2015, 15:40
Яндекс мне нравится и установлен давно. Хочу обновить. Благо дарю всей команде за творческий труд!
kalenevck
26 ноября 2015, 15:40
Не успел обновить пропал свет.
yuriishac
26 ноября 2015, 15:40
Для обновления Яндекс браузера необходимо указывать номер мобильного телефона или это мошеничество?
vik031153.v
26 ноября 2015, 15:40
надоело:надо обновить браузер,дайте телефон
и сразу блокирует все страницы,уже советуют
уйти с яндекса,хотя жаль.
sch-ein14
26 ноября 2015, 15:40
скорости тупит хуже "горбатого"
goxai
26 ноября 2015, 15:40
яавпереодичезки выскакивает страница сообщающая мне о том что мне необходимо обновить мне мой яндекс браузер до новой не существующей версии страница с которой нельзя уйти или закрыть её сделайте с этим что-нибудь пожалуйста
goxai
26 ноября 2015, 15:40
переодичезки выскакивает страница сообщающая мне о том что мне необходимо обновить мне мой яндекс браузер до новой не существующей версии страница с которой нельзя уйти или закрыть её сделайте с этим что-нибудь пожалуйста
goxai
26 ноября 2015, 15:40
переодичезки выскакивает страница сообщающая мне о том что мне необходимо обновить мне мой яндекс браузер до новой не существующей версии страница с которой нельзя уйти или закрыть её сделайте с этим что-нибудь пожалуйстачя
goxai
26 ноября 2015, 15:40
фЫваоюдлорпавпрпереодичезки выскакивает страница сообщающая мне о том что мне необходимо обновить мне мой яндекс браузер до новой не существующей версии страница с которой нельзя уйти или закрыть её сделайте с этим что-нибудь пожалуйста
goxai
26 ноября 2015, 15:40
ыколево
goxai
26 ноября 2015, 15:40
переодичезки выскакивает страница сообщающая мне о том что мне необходимо обновить мне мой яндекс браузер до новой не существующей версии страница с которой нельзя уйти или закрыть её сделайте с этим что-нибудь пожалуйстаыфвкен
goxai
26 ноября 2015, 15:40
фыукенывапр
goxai
26 ноября 2015, 15:40
ывапыафпереодичезки выскакивает страница сообщающая мне о том что мне необходимо обновить мне мой яндекс браузер до новой не существующей версии страница с которой нельзя уйти или закрыть её сделайте с этим что-нибудь пожалуйста
goxai
26 ноября 2015, 15:40
аммпммммм
goxai
26 ноября 2015, 15:40
бтваыпереодичезки выскакивает страница сообщающая мне о том что мне необходимо обновить мне мой яндекс браузер до новой не существующей версии страница с которой нельзя уйти или закрыть её сделайте с этим что-нибудь пожалуйста
olga.chibirashvili
26 ноября 2015, 15:40
не могу открыть почту
serxio222
26 ноября 2015, 15:40
Как запретить обновление браузера?
mark.priimakov@yandex.ua
26 ноября 2015, 15:40
5кекке
vlv98
26 ноября 2015, 15:40
конченый браузер!
eugenya.litynienko
26 ноября 2015, 15:40
почему непишите об убитых на донбасе  аа ГАЗА  есть а донбаса нет    кто  вы
sahabutdinov1998
26 ноября 2015, 15:40
вы могли бы сделать чуть позднее было нормальное обновлени в загрузках а теперь ничего не понятно
могли бы загрузки вернуть
deniskovv77
26 ноября 2015, 15:40
Господа,а почему,не старый ни новый браузер не работает,что за сбой?Другие ,как-часы,а этот буксует...
curlyckina2014
26 ноября 2015, 15:40
хочу обновить браузер яндекс
losidze
26 ноября 2015, 15:40
Здравствуйте! У вас флеш проигрыватель явно отстает. Даже фаерфокс проигрывает Ultra HD разрешение!  А яндекс браузер ставится 720 разрешение максимум! Вот пожалуйста посмотрите

https://vk.com/id264517962?z=video264517962_170299639/videos264517962
losidze
26 ноября 2015, 15:40
Здравствуйте! Ваш браузер отстает. Фаерфокс даже проигрывает Ultra HD разрешение! А яндекс нет... Посмотрите пожалуйста, вот пример

https://vk.com/id264517962?z=video264517962_170299639/videos264517962
IIIUncleSamIII
26 ноября 2015, 15:40
Когда Вы уже наладите проблемы с Youtube? Смотреть видео не возможно! Качество всех видео 360p и 720p!
vladsushkov
26 ноября 2015, 15:40
Пожалуйста, исправьте ошибку в слове ЯндНкс на главной странице (заставке).
tur4aninov.kolya
26 ноября 2015, 15:40
улучшите работу моего Яндекса - требует интернет обновления страницы в общем тормозит загрузка
ol.malyutina2014
26 ноября 2015, 15:40

stifler1087
26 ноября 2015, 15:40
очень жаль, что не стало я.ру, там было много друзей, не все захотят уйти на ЖЖ, там много спама в комментариях и всякой словесной грязи как на ютубе, никакой модерации
ivan31.36
26 ноября 2015, 15:40
как скачать человек паук 4
vaslidiya
26 ноября 2015, 15:40
Не открывается почта в Яндексе
Сергей
26 ноября 2015, 15:40
как убрать всплывающие окна личных сообщений в одноклассниках?
Satai13
26 ноября 2015, 15:40
что случилось с яндексом???? засран всяким гавном!!! заходишь в гугл, там всё нормально, но я хочу пользоваться российским посковиком, а не америкосовским!!! за что сотрудники яндекса деньги получают??!! они себя выставляют ленивыми недоделками!!! не лучше доказать обратное?! ребята, докажите, что вы не хуже, чем гугл и все остальные, а может даже и лучше!!! я уверен, среди вас есть и очень светлые головы!!!
ya.kashapo2014
26 ноября 2015, 15:40
У меня страница яндекса почему старая,я не новая (не обновленная)
Bkmz56
26 ноября 2015, 15:40
Скажите пожалуйста, работает ли браузер в фоновом режиме и использует ли он интернет какими-либо службами не считая автоматического обновления?
Данил Ткаченко
26 ноября 2015, 15:40
С последним обновлением стал компьютер сильнее греться! А так-же иконки закладок смещены в низ.
ternavskaja2014
26 ноября 2015, 15:40
надеюсь незря зарегистрировалась
branturov
26 ноября 2015, 15:40
После восстановление системы браузер не обновляется "автоматом"! Через "настройки" - "о браузере Яндекс" попытался...нет толку! Мне теперь убирать предыдущую версию и загружать новую?
branturov
26 ноября 2015, 15:40
И ещё вопрос! Вот сейчас после восстановления системы снова пользуюсь предыдущей версией, где строка закладок имеет голубой фон, позволяющий чётко выделять каждую закладку. На новой версии фон мертвенно-серый, на котором сливаются иконки закладок? Будет ли возможность самому пользователю устанавливать оформление браузера?
co6a4ka
26 ноября 2015, 15:40
Просьба, сделать возможным в настойках браузера отключить автообновление.
После последних обновлений на моей рабочей почте перестали нажиматься некоторые кнопки "Вставить вложение", "вставить изображение"
r4space
10 марта 2016, 12:14
co6a4ka,
и добавить кнопку откат обновления а то замучился это делать через восстановление системы
azamat.alimbekov.2014
26 ноября 2015, 15:40
Двигайтесь дальше и улучшайте браузер.
galina.burlutsckaia
26 ноября 2015, 15:40
я не знаю как обновить флеш рлауэр?
karpov.zloipapa
26 ноября 2015, 15:40
Скажите пожалуйста что у меня с историей она открываеться по другому как сделать так что бы было все как обычно?
Arseniy.silver.pianistik2012
26 ноября 2015, 15:40
Могу ли я оставить своё мнение?
Я хочу чтобы в Яндекс.Браузере в открывающейся грузящейся вкладке там дуга серая такая крутится, а потом в голубую превращается. Так вот не могли бы Вы,уважаемые разработчики, сделать эти штучки крутящиеся как в Мозилле Фаяфокс, или что-то своё придумать,пожалуйста...? Либо сделайте не кружочки и дуги крутящиеся, а круглое поле на месте этих дуг с бегающими процентами - сколько загрузилось, а когда не загрузилось по каким-то причинам - сделать пульсирующие красного цвета сигнальчики на вкладке ( грани вкладки отметить пульсирующим красным цветом).
Также могу предложить такой вариант - на всех грузящихся вкладках на месте дуг крутящихся, а затем и мини-изображения эмблемы сайта (не знаю, как это называется) сделать "мигающее" триточие - точка с появлением новой уходит,а потом когда сайт во вкладке загрузился, то на месте эмблемы сайта (мини-изображения) сначала появилась галочка зелёная (как в телефонах некоторых эта галочка "рисуется",а потом пропадает) ,потом "пропала" и на её месте возникла мини-эмблема сайта.
MIKITOSKAS
27 марта 2016, 19:45
Arseniy.silver.pianistik2012,
а я хочу чтоб вообще тут всё крутилось...БЛИН! СТАРЫЙ ДИЗАЙН ОСТАВЬТЕ!!!!!
lidper
26 ноября 2015, 15:40
Обновите Adobe Flash Player  а то у вас версия 15,0,0,239 когда уже   давно 16.0.0.257 версия  у всех
Сергей Мохов
26 ноября 2015, 15:40
Поставил обновленный браузер 14.12.2125.9579 со встроенным флешем 16.0.0.235,отключил все лишнее-а тормоза в видео остались,мучаюсь уже два месяца,про яндекс диск я вообще молчу-не открывается...И что делать-ума не приложу,посоветуйте что-нибудь дельное....Заранее благодарен!!!!
Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 15:40
Спасибо!! ВЫ супер, сначала не очень понравился , когда разобралась .....- СПАСИБО.....!!!!!
606@8785.ru
26 ноября 2015, 15:40
А где хранятся файлы закладок табло?
ludmilaostrovskaya
26 ноября 2015, 15:40
Нужно установить приложение rtl120.bpl
dinar.asilbaev
26 ноября 2015, 15:40
А как скачать?
efh21
26 ноября 2015, 15:40
    В очередной раз браузер обновился и соответственно все вкладки, которые были открыты, закрылись. У меня уже не хватает терпения и сил постоянно искать в истории от 100 и больше ссылок на сайты, которые мне необходимы для работы. Я хочу сам определять нужно ли мне обновление. Вы вынуждаете переходить на другой браузер, где разработчики дают право на решение.
r4space
10 марта 2016, 12:11
efh21,
Полностью согласен сбросились все вкладки, избранное и часть расширений перестали работать с последнего обновления
s.krivosheev74
26 ноября 2015, 15:40
Спасибо за ваш браузер. Перепробовал все браузеры, и Хром, и Эксплорер и Оперу, ВАШ ЛУЧШИЙ. Последний раз обращался, в одноклассниках не открывалось видео - исправили МОЛОДЦЫ.
DmitriyRS2504
26 ноября 2015, 15:40
Яндексом я очень доволен, но почему то ВКонтакте с Яндекса музыка не играет, приходится переходить на Оперу, а я её не люблю. Что делать?
MIKITOSKAS
27 марта 2016, 19:43
DmitriyRS2504,
скачай новую оперу и не парься
leo7222
26 ноября 2015, 15:40
Здравствуйте, у меня проблема с печатью веб страниц, принтер не определяется, предлагается только сохранение файла. В гугл хром печать идёт. Как быть?
sergeew.svi
26 ноября 2015, 15:40
Работаю в яндексе практически с самого начала. Хотя пробовал и МАЙЛ  и гугл И интернет эксплоэрер.  и Опера Прикипел и и не отстаю. Спасибо за предложение высказаться., удачной работы. Не нудная и не навязчивая система поиска с не навязчивой рекламой и прочей чепухой как в Майл. ру. Входишь и работаешь как на светлой полянке. Еще раз спасибо за работу. Жаль что исчезла  Я.РУ. Удобно было пар выпускать. А так ищи варианты! Хотя я понимаю истинные причины закрытия Только я использую Браузер Fairefox с поиском Ядекса. Браузер Яндекс ещё не пробовал. Мои советники говорят, что скорости не добавит, я и не дёргаюсь.
nikita.pusya
26 ноября 2015, 15:40
долго обновляется браузер
Lukashuk.Lyubov
26 ноября 2015, 15:40
не могу обновить браузер не вижу многих роликов
artemshlemko
26 ноября 2015, 15:40
Добавьте возможность устанавливать адрес домашней страницы.
SergeyMinchenko25041985
26 ноября 2015, 15:40
Уважаемые разработчики, не мог не написать Вам, я уже когда то пользовался яндекс браузером, и все таки с него ушел. Вот решил попробовать Ваш новый браузер, и если честно, признаюсь вы меня очень удивили, или даже можно сказать шокировали, своим новым детищем, я в полном восторге, от дизайна и скорости работы, не ожидал что что то подобное скажу когда то касательно Яндекса. Походив немного по сети с вашего браузера, я принял решение остаться с Вами, это действительно крутая работа, дизайн просто блестящий, скорость работы даже не смотря на установленные дополнения просто потрясающая, я надеюсь что изменений в худшую сторону не увижу. Что касается расширений тут меня тоже очень порадовала, возможность совместить и скачать расширения и с маркета Google и с Opera, все дополнения работают как часы, я в восторге что не пришлось привыкать к тому что необходимое дополнение при смене браузера больше не работает, для меня это стало ключевым моментом в принятии решения перейти всецело на использование Яндекс Браузера. Ваша работа меня просто восхитила и не мало удивила, ВЫ РЕАЛЬНО КРУТЫЕ )))))))) Огромная Вам благодарность за вашу реальную работу и инновации!!! Сохраните эти достижения. Даже не смотря на то что не все гладко и сладко, я теперь точно уверен что Яндекс браузер будет развиваться, а значит и работа в нем всегда будет только, исключительно приятной.
MIKITOSKAS
27 марта 2016, 19:41
SergeyMinchenko25041985,
И ЧТО ТЫ ТУТ УВИДЕЛ КРУТОГО? ЕДИНСТВЕННОЕ ИЗ ЗА ЧЕГО Я ЕЩЁ НА ЯНДЕКСЕ- ТАК ЭТО СИНХРОНИЗАЦИЯ ... И ВСЁ.. САМ БРАУЗЕР НЕ ДАЁТ ДРУГИМ СКОПИРОВАТЬ ЗАКЛАДКИ, И Т.Д.-Я РАЗОЧАРОВАН ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ В НЁМ...- ТУПО ИДИОТСКИЙ ДИЗАЙН НАЧАЛЬНОЙ СТРАНИЦЫ. - ХОЧУ СТАРУЮ ИЛИ НАХРЕН ОН МНЕ НУЖЕН! считайте меня консерватором. обновка вообще не по душе.
tkachukwolodja
26 ноября 2015, 15:40
кто та пытался отключить автообновления браузера на яндексу???
MIKITOSKAS
27 марта 2016, 19:42
tkachukwolodja,
да тупой этот браузер... кончита полная.
amberyt
6 декабря 2015, 08:53
ОТКЛЮЧИТЬ АВТООБНОВЛЕНИЕ!
gryadun.valeriy2015
22 декабря 2015, 17:14
Нехватка памяти
Михаил
3 февраля 2016, 21:51
Сделайте в настройках возможность включить открытие страниц в новой вкладке.
DONROMAN1
8 февраля 2016, 12:35
всем привет! у меня последнее время стал зависать браузер при воспроизведении видео на одноклассниках. на других сайтах все работает а вот на одно-ах все виснет, приходится перезагружать браузер. на хроме все пашет, только яндекс так тупит. что может быть?
Тимур
8 февраля 2016, 13:26
DONROMAN1,
добрый день. Опишите проблему через browser.yandex.ru/feedback, пожалуйста.
schura.kotoff2017
8 марта 2016, 19:08
Отлично
r4space
10 марта 2016, 12:08
Пропала часть удобных расширений из броузера. че за Г вы подсовываете?? где скачать предыдущую версию или мне переходить на гуглхром??
Тимур
16 марта 2016, 13:27
r4space,
странно. Опишите, пожалуйста, пропажу расширений в поддержку.
DSB100
15 марта 2016, 00:36
как сделать откат обновления?
Тимур
16 марта 2016, 13:26
DSB100,
не рекомендуется использовать устаревшие версии. Они могут быть уязвимы перед мошенниками.
Екатерина Алексеева
15 марта 2016, 21:43
До обновления, ссылки можно было открыть просто перенеся их на новую вкладку, теперь чтоб открыть ссылку нужно щёлкать правой кнопкой мыши и выбирать там! Это не удобно!
Тимур
16 марта 2016, 13:27
Екатерина Алексеева,
да, это планируем еще доработать.
Man232
16 марта 2016, 13:07
ВЕРНИТЕ ВСЕ НАМЕСТО!!! ИЛИ ДАЙТЕ ОБРАТНО ТУ ВЕРСИЮ!!!!
Тимур
16 марта 2016, 13:26
Man232,
вернуться к старому интерфейсу можно через настройки.
DuIIIka1
16 марта 2016, 17:35
эта новая обнова убила половину того что мне нравилось в яндекс браузере. верните мне нормальные ЗАСТАВКИ !!!!
Тимур
17 марта 2016, 15:31
DuIIIka1,
какие заставки Вы имеете в виду?
korn77.2008
17 марта 2016, 01:16
Одного не могу понять в этом браузере, накой хрен он постоянно загружает свой дистриб в папку "темп" когда я его оттуда удаляю, хотя обновляться при этом даже не пытается. У меня инет далеко не анлим да и лишние 65 мегов на винте мне тоже не особо нужны. Обьясните нахрена так сделано?
Тимур
17 марта 2016, 15:30
korn77.2008,
добрый день. Не понял сути проблемы. Опишите ее, пожалуйста, через поддержку.
Магомедов Магомед
17 марта 2016, 15:29
У меня кнопка на панели перестала работать.
Тимур
17 марта 2016, 15:30
Магомедов Магомед,
странно. Пришлите нам в поддержку описание, пожалуйста.
l.zvoleiko
19 марта 2016, 21:41
Здравствуйте. Мне надо обновить браузер для Skype, что надо сделать,
Тимур
28 марта 2016, 15:53
l.zvoleiko,
к сожалению, не понял вопрос, но обновить браузер вы можете через browser.yandex.ru.
zeronine
21 марта 2016, 00:16
Ребята, как скачивать документы пдф, открывающиеся новым окном. Раньше была кнопочка "скачать"...
Тимур
28 марта 2016, 15:54
zeronine,
странно, пришлите, пожалуйста, описание проблемы в поддержку через browser.yandex.ru/feedback.
MIKITOSKAS
27 марта 2016, 19:34
ВСЁ ХУЖЕ, И ХУЖЕ, И ХУЖЕ!!! ВИВАТ ЯНДЕКС! - УБЕРИТЕ ВАШИ ШКУРКИ С БРАУЗЕРА И СДЕЛАЙТЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ВЫБОР! - ОСТАВИТЬ ПРЕЖНЕЕ ИЛИ ПОСЛАТЬ ДАЛЬШЕ ВАШЕ НОВОЕ! Я ДУМАЮ СНОВА ОПЕРУ ПОСТАВЛЮ И ЛЕСОМ ХОДИТЕ!
MIKITOSKAS
27 марта 2016, 19:47
MIKITOSKAS,
обновление ваше вышло говённым... - уж извините крестьянина...
Crain
8 апреля 2016, 07:26
В старой версии у меня работала возможность "вставить и перейти" по правой кн. мыши в адресной строке. После обновления браузера пункты меню "вставить" и "вставить и перейти" неактивны. Приходится сначала ткнуть левой кн. мыши в адресную строку, попасть в окно с тайлами и там уже "вставить" по правой кн. мыши активно.
Подскажите, как это побороть?
Тимур
8 апреля 2016, 17:02
Crain,
в ближайшее время исправим.
andrei.mikolenko
20 апреля 2016, 23:50
После последней обновы перестал открыватся системный тре когда открыт браузер. Что это?
pavel.yalushkin
26 апреля 2016, 12:13
как его на старый откатить

ya.andr35
27 апреля 2016, 18:04
После обновления нашел баг  ,( при входе в гугл не работают оповещения ) и хотелось бы что бы обнова была получше . Старый браузер был лучше .
Тимур
28 апреля 2016, 14:21
ya.andr35,
пришлите, пожалуйста, детальное описание проблемы в поддержку по адресу https://browser.yandex.ru/feedback/
xya-ndex2016
28 апреля 2016, 13:46
Вы считаете, что лучше меня знаете когда мне нужно обновить браузер, как должен измениться привычный мне интерфейс и внешний вид. Я считаю, что вы с песнями и барабанами должны весело пойти по хорошо известному адресу в своё светлое будущее. Без меня.
kaslp1939
28 апреля 2016, 21:46
после обновления одна и та же песня- не работает флеш плеер. Что можно "улучшить" ,чтобы стало хуже ,чем было?И зачем ваши старания-видимость работы? Придется бросить этот яндекс
kaslp1939
28 апреля 2016, 22:00
Добавлю- любое Ваше "обновление"-г.. на палочке., не хватает грамоты, отсюда все хуже и хуже, а Ваши "опишите проблему и пришлите"- мне что , работать на Вас?. Зла не хватает. Вот поистине - "трудяги", что ни сделают- все кривое.
ruslan.newazhno2017
29 апреля 2016, 22:40
если в старой версии я мог сжать экран до 1/3 обновленная разрешает только на половину экрана как нибудь верните такую возможность
Галина Ветер
2 мая 2016, 00:15
Мне Яндекс браузер нравится. Перешла на него после того как Гугл Хром прекратил поддержку NPAPI. Очень боюсь что Яндекс сделает то же самое. Да еще и без предупреждения как всегда. В связи с чем прошу вернуть возможность отключения автообновлений в настройках браузера!
Тимур
4 мая 2016, 19:36
Галина Ветер,
у нас есть блог Браузера, где мы пишем о своих планах https://yandex.ru/blog/yandexbrowser/prekraschenie-podderzhki-npapi. Если коротко: мы не ломаем NPAPI. Его ломают в Chromium. И летом мы перестанем его чинить. 
X--man
10 мая 2016, 05:42
как отключить всплывающие сообщения обновить Яндекс Браузер ???
aleksander.ktac
23 мая 2016, 12:18
здравствуйте. автоматически обновился яндекс браузер. сегодня включаю браузер и не могу войти в интернет.при включении яндекса с правой стороны появляется 1сантиметр и 10см высотой яндекс браузер и на этом не работает . ktac@mail.ru  
Влад
30 мая 2016, 21:30
Как увеличить значки в табло?
Тимур
31 мая 2016, 19:55
Влад,
пока никак, но спасибо за идею. 
pesegoff.dmitrij
10 июня 2016, 15:14
УДАЛИТЕ АВТООБНОВЛЕНИЕ ИЗ БРАУЗЕРА! ЭТА ДРЯНЬ ЖРЁТ ТРАФФИК И ВИСИТ В АВТОЗАПУСКЕ УГНЕТАЯ КОМП. БУДТЕ УМНЫ! НЕ НАВЯЗЫВАЙТЕСЬ! ИНАЧЕ ОТ ВАШЕГО БРАУЗЕРА БУДУТ ШАРАХАТЬСЯ КАК  ОТ IE. 
pesegoff.dmitrij
10 июня 2016, 15:20
НЕ ВНОСИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВО ВНЕШНИЙ ВИД! ОНО НАМ НЕ НУЖНО! МЫ ПРИВЫКЛИ К ЭТОМУ! НАМ ТАК БОЛЬШЕ НРАВИТСЯ! ВСЁ НА АВТОМАТЕ.  САМЫЙ ЛУЧШИЙ БРАУЗ БЫЛ У МАЗИЛЫ ЛЕТ 8 НАЗАД. А С ЦВЕТОМ ЧТО НАМУДРИЛИ? 50 ОТТЕНКОВ СЕРОГО ПЕРЕЧИТАЛИСЬ? ЗА ТАКИЕ РАЗРАБОТКИ ВАС НА УРАНОВЫЕ РАЗРАБОТКИ НАДО.  ВЫСАСЫВАНИЕ РАБОТЫ ИЗ ПАЛЬЦА! ЛИШ БЫ ЧТО НИБУДЬ ТОЛЬКО СДЕЛАТЬ!  ЧТО НИБУДЬ, НЕ НАДО! СДЕЛАЙТЕ ОПРОСНИК С ПРИМЕРАМИ ИЗМЕНЕНИЙ! ГАЛОЧКАМИ ПРОГОЛОСУЕМ. ТОЛЬКО НЕ ЗАБУДТЕ  СДЕЛАТЬ ПУНКТИК С ГАЛОЧКОЙ " НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНЯТЬ" 
OMC-StOskol
12 июня 2016, 08:02
Не могу прорваться на удалённый просмотр системы видеонаблюдения.Проблемы начались после обновления браузера.Что делать?
minamimikari
14 июня 2016, 19:10
Сегодня после последнего обновления возникли следующие проблемы: после нажатия кнопки перезапустить, браузер выключается, но обратно не запускается - снова открываю, а там опять кнопка "перезапустить". 2) не сохраняются ни одной закладки в браузере при выключении, хотя данная опция в настройках стоит.
Sonic777
27 июня 2016, 18:08
Подскажите пожалуйста, а как узнать,что именно обновилось в браузере ?

Где это можно посмотреть ?
Тимур
28 июня 2016, 13:54
Sonic777,
добрый день. Если это мобильный Яндекс.Браузер, то в "Что нового" при обновлении из магазинов. Если версия для компьютеров, то можно читать и комментировать наш блог https://yandex.ru/blog/yandexbrowser. 
starosotnikoff.igor
1 июля 2016, 11:20
почему видео игрне работает  а только работает завук игры
Света Чистякова
1 июля 2016, 16:41
Игорь, здравствуйте. Вам нужно написать в службу поддержки браузера и рассказать о проблеме в подробностях: https://browser.yandex.ru/feedback/.
scoselevdanik2013
20 июля 2016, 20:01
а еще вы отключили работу юнити веб плеер . :(  . можно ли откатить обновления браузера до того момента когда бы работал этот плагин ? 
Тимур
20 июля 2016, 21:14
scoselevdanik2013,
на самом деле мы не отключали, а просто перестали своими силами возвращать поддержку технологии NPAPI, которую активно вырезали в Chromium. Год своими силами поддерживали. Дошло до того, что NPAPI у нас работал, а многие сайты, видя, что под капотом Chromium, даже не пытались его использовать, а просто ругались на "отсутствие" поддержки. Мы тратили огромные ресурсы на поддержку старой технологии, от которой уже отказались или откажутся до конца года все популярные браузеры. Поэтому в какой-то момент мы просто решили, что полезнее перебросить эти силы на новые технологии. 

P.S. Unity уже и сами объявили, что технология подошла к концу своей истории. 
klyu4nikovs
21 июля 2016, 12:43
отключите автообновление 
alex-9807.ru
9 августа 2016, 21:30
Отключил новый интерфейс. Перезагружаю ноутбук - новый интерфейс всё равно стоит. Логика?
Слетели расширения. Плюсы еще остались? Нет.
lubasharose
27 августа 2016, 23:02
После обновления яндекс-браузера не могу перевести фотографии ни на один сайт. Вместо фотографий идет картина. Что делать?
Алексей Гажийский
30 августа 2016, 23:32
При вк
Иван Денисов
1 сентября 2016, 12:38
Какого чёрта Unity Web Player не работает?
Иван Денисов
1 сентября 2016, 12:50
Чё за дела?
innsau
11 сентября 2016, 01:57
Чтоб посмотреть фильм В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН, надо несколько раз обновить флеш плеер...не многовато ли? Утомляет. Настройки, удаления, скачивания и прочие рекомендации по проверке скорости интернета, загаженности памяти компьютера и ее объема, версии плеера и их количества - проверено и испрпвлено согласно рекомендациям "всесильного" гугла
vyheslav777
20 сентября 2016, 21:52
Новый браузер 16 версии у меня логает во всех играх так же как и Хром из-за чего я его и перестал устанавливать, альтернативой является 15 версия, но она постоянно норовит обновится, можно ли этого избежать?
Тимур
21 сентября 2016, 19:10
vyheslav777,
опишите, пожалуйста, детали в поддержку. 
aleksander.
16 ноября 2016, 23:37
воспроизводит видео быстрее чем грузит смотреть не возможно .долго грузит почту.
Кентос
3 декабря 2016, 10:11
Уважаемые разработчики Яндекс. Все давно просят вернуть функцию npappi, т.к. она не воспроизводит многие браузерные игры. Я думаю разработчики прислушаются к мнению пользователей, и сделают эту функцию доступной. Если не хотите чтобы она была у всех, сделайте так, чтобы можно ее включать/отключать. Спасибо за понимание.
Юрий к.
8 декабря 2016, 23:06
почему не могу переустоновить флеш плеер
yury-yanin.yanin
11 февраля 2017, 14:19
В обновлениях яндекса пропало самое главное - возможность экспортирования\импортирования из html файла! Ни одна "синхронизация", ни яндекс диск лучше это не сумеют. Восстановите, плиз, эту функцию!
Света Чистякова
14 февраля 2017, 15:29
Здравствуйте. Экспорт и импорт скоро вернутся.
Александр Василенко
1 апреля 2017, 07:07
Добавьте нормальные темы для браузера (чтобы тема была для всего браузера)
ilia25111998
20 мая 2017, 13:23
боже мой, что вы натворили опять, зачем вы изменили вкладки? Ими стало гораздо хуже пользоваться, вы сделали гораздо хуже тем что увеличили размер открытых вкладок ( в чём проблема тогда уже, нам самим пользователям, корректировать ваши обновления) добавьте пункт о вкладках где мы можем сами выбирать их размер.(Боже, надеюсь до них дойдёт моё сообщение и они поймут проблему)
michelCA
13 февраля 2018, 22:13
После вашего суперобновления у меня пропало много закладок, на языке очень нехорошие слова вертятся в ваш адрес.
slatysev25
18 апреля, 16:45
хороший браузер! но когда заходишь после обновлений в папку установленого браузера и там кучу папок пугаешься в скором времени их будет 1000 а то и больше и памяти не будет хватать как нащет обновления которое будет удалять ненужные папки автмотически?
nata.kalgan
сегодня, 22:35
Что вы творите! Верните увеличенный размер плашек ссылок на странице "новая вкладка"! Пожалуйста.