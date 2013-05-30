Как это работает? Персональный поиск

На один и тот же вопрос может быть несколько правильных ответов — в зависимости от нужд пользователя. Например, кому-то по запросу [nevermind] нужно найти перевод слова, а кому-то — альбом «Нирваны». Персональный поиск умеет учитывать личные интересы и предпочтения пользователя и выбирать наиболее подходящий для него ответ.

В основе персонального поиска лежит анализ поискового поведения — например, какие запросы задает человек, на какие сайты переходит, на каком языке общается с поисковой системой. Анализируя вопросы и переходы пользователя, Яндекс делает вывод о том, что ему сейчас важно и интересно. Так, если человек часто ищет бесплатный софт, бесплатные книги и музыку, вероятно, его в принципе интересует бесплатный контент. Эти данные учитываются как при выборе подсказок, так и при поиске персонального ответа на вопрос.