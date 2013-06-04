Офис Яндекса в Одессе

Летом всегда хочется на море, а самый близкий к морю офис Яндекса находится в Одессе. Чтобы вы почувствовали себя ближе к морю, вот 10 фактов об одесском офисе от его обитателей.

1. Офис находится в БЦ «Морской-2».





2. Архитекторы впервые осмотрели площадку в декабре 2010, первый вариант планировки появился уже в феврале 2011 года, а стройка началась в июле и длилась 196 дней.

3. При строительстве нашего корабля было израсходовано 205 квадратных метров меди.







4. Корабль окутывает паутина из кабелей общей протяженностью 37 000 метров.







5. Внутри помещения находятся клумбы-корабли, а под потолком настоящие паруса. На паруса ушло 300 погонных метров ткани.





6. В стенах располагаются три иллюминатора радиусом около метра.







7. На корабле, конечно же, есть просторный камбуз.







8. Мы заботимся о здоровье нашего экипажа, поэтому построили спортивную комнату площадью 77 квадратных метров.







9. На стенах наших кают можно писать маркерами.







10. Вы спрашивали, где море? Так вот оно, за окном.





