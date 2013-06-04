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Офис Яндекса в Одессе

Летом всегда хочется на море, а самый близкий к морю офис Яндекса находится в Одессе. Чтобы вы почувствовали себя ближе к морю, вот 10 фактов об одесском офисе от его обитателей.

1. Офис находится в БЦ «Морской-2».


2. Архитекторы впервые осмотрели площадку в декабре 2010, первый вариант планировки появился уже в феврале 2011 года, а стройка началась в июле и длилась 196 дней.

 

 3. При строительстве нашего корабля было израсходовано 205 квадратных метров меди.



4. Корабль окутывает паутина из кабелей общей протяженностью 37 000 метров.



5. Внутри помещения находятся клумбы-корабли, а под потолком настоящие паруса. На паруса ушло 300 погонных метров ткани.


6. В стенах располагаются три иллюминатора радиусом около метра.



7. На корабле, конечно же, есть просторный камбуз.



8. Мы заботимся о здоровье нашего экипажа, поэтому построили спортивную комнату площадью 77 квадратных метров.



9. На стенах наших кают можно писать маркерами.



10. Вы спрашивали, где море? Так вот оно, за окном.

 

16 комментариев
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sibiryachka.lyudasha
26 ноября 2015, 15:37

Впечатляет!:-)

apollo2k4
26 ноября 2015, 15:37
(+1)
Алексей :)
26 ноября 2015, 15:37

Где фотки иллюминаторов? :-P

krylov-k
26 ноября 2015, 15:37

А че гальюн не сфоткали?

badmovie
26 ноября 2015, 15:37

Шикарно! Сотрудников ротируете между Московским и Одесским офисом на лето?

 

Дмитрий
26 ноября 2015, 15:37

какие там сейчас вакансии актуальны?

Алексей
26 ноября 2015, 15:37

Выбирайте)

http://company.yandex.ru/job/vacancies/?city=odessa

Ильвир
26 ноября 2015, 15:37

А почему бы вам не сделать понараму всех офисов Яндекса?)))

Алексей
26 ноября 2015, 15:37

Есть и такая идея)

Ильвир
26 ноября 2015, 15:37

Только идея? или уже есть какие-нибудь шаги в эту сторону??)

virtualexs
26 ноября 2015, 15:37

Стекляные, прозрачные двери и стены - это зло :) Прийдётся запасаться зелёнкой для посетителей. С другой стороны - это весело и есть что вспомнить :)

А сделано красиво и со вкусом, оч хорошо!

stasiarik
26 ноября 2015, 15:37
А я таким видел офис Яндекса в Одессе :)


1.Тумбочка с которой в Украине все и начиналось



2.Прекрасный вид на Морской вокзал и портовые краны.



3.Рабочее место сотрудника офиса.



4.Самокат как способ передвижения по офису.



5.Зеленые "корабли".



6.Комнаты для переговоров.






7. Активный уголок.



8. Рецепшион :)


P.S. Таймлайн на "Морской вокзал" и порт:
Александр
26 ноября 2015, 15:37

очень круто:-)

Ольга Черненко
26 ноября 2015, 15:37
Я просто хочу кричать на весь мир - Европа,опомнись на твоей земле вновь фашизм,то ли от глупости,то ли от сытости ты его прошляпила.Это Америка его не знает,но ты как никто другой на себе его испытала.Объедини силы с Россией(потом с ней будешь воевать),а сейчас сообща против общего врага убери фашизм.
ukr-home1
26 ноября 2015, 15:37
Симпатично сделано.
Матвей
сегодня, 17:28
ООвовововов