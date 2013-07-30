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Яндекс.Диск — грузите гигабайтами

Сегодня около 12 миллионов человек хранят свои файлы на Яндекс.Диске. Любой пользователь может бесплатно получить до 20 ГБ облачного пространства, однако у многих людей одна только фотоколлекция наверняка занимает больше места — особенно если в ней хранятся оригиналы цифровых фотографий. А если вы, к примеру, занимаетесь съёмкой и монтажом видео, то ваши рабочие файлы вряд ли уместятся и в 100 ГБ.

Теперь пользователи, которым не хватает 20 ГБ, могут купить больше места на Яндекс.Диске. Можно приобрести дополнительные 10 ГБ за 30 рублей в месяц, 100 ГБ — за 150 рублей, а при желании даже 1 ТБ места — это будет стоить 900 рублей в месяц. Дополнительное место можно купить на несколько месяцев или на год — со скидкой. Принимаются банковские карты и Яндекс.Деньги. Подробнее о тарифах читайте на странице Диска.

Команда Яндекс.Диска

204 комментария
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dc-rom
26 ноября 2015, 15:30

Я плачу $10 за бесконечность ;)
Не Яндекс 

lavrenko-viktor
26 ноября 2015, 15:30

поделитесь ссылочкой)

DoVoS
26 ноября 2015, 15:30

А можно покупать 2х10 Гб?

hajtina
26 ноября 2015, 15:30
Да, можно купить 10 Гб + 10 Гб. Корзину пока не делали. Посмотрим на востребованность.
DoVoS
26 ноября 2015, 15:30

Ну т.е. у меня есть 20 ГБ по всем акциям, я могу ещё докупить несколько раз по 10 Гб? 

В какой момент это можно сделать? Можно сразу указать при покупке, например, 3х10  Гб?

hajtina
26 ноября 2015, 15:30
Сразу при покупке пока нельзя. Но можно сделать 3 последовательные покупки.
DoVoS
26 ноября 2015, 15:30

А если я купил 3х10, оплатил на год, а потом захотел через полгода вместо этого иметь 1х100 гб.

Будет ли перерасчёт? 

hajtina
26 ноября 2015, 15:30
Нет. Апгрейд пакетов не предусмотрен. Только покупка новых. Поэтому если сомневаетесь, что хватит - платите за месяц.
Владимир К.
26 ноября 2015, 15:30
Теперь нужна новая cms с поддержкой яндекс диска. Шикарно.
timchuck.cobavteo
26 ноября 2015, 15:30
Владимир К.,
не грузится файл 2гб
sadykh.sadykhov
26 ноября 2015, 15:30

Если всё стабильно работает, перешёл бы к вам. Ну, и очень бы неплохо было, если была версионность. А так, к сожалению пока не сильно склоняюсь. Но цены определённо радуют!

Кстати говоря, со страницы Яндекс.Диска не работает ссылка на подписки (в верхнем меню). 

Весёлый котик
26 ноября 2015, 15:30

А почему сомневаетесь в стабильности? 

sadykh.sadykhov
26 ноября 2015, 15:30

В начале запуска были случаи (не конкретно у меня, но у человека, которому я доверяю) проблемы с файлами — они пропадали из папок, но не в корзину.

К сожалению, я не готов внезапно раставаться с файлами и терять время на их поиск. Возможно, что данную проблему уже давно решили, и кое-что из прошлого даёт о себе знать :) Тем не менее, попытаюсь по-тихонько перелезьте с Dropbox.

anyksenya
26 ноября 2015, 15:30
Решайтесь и делитесь впечатлениями! За прошедший год мы многое доработали и исправили.
rusinov
26 ноября 2015, 15:30

В начале сервис находился в закрытом бета-тестировании. И конечно любую проблему надо разбирать – иначе сложно что-либо утверждать. Однако, судя по мониторингам и общей статистике обращений таких проблем уже давно нет.

anyksenya
26 ноября 2015, 15:30
Можете рассказать подробнее, как именно вы хотели бы видеть версионность?

Проблему с Подписками посмотрим и починим. Спасибо за сообщение!
sadykh.sadykhov
26 ноября 2015, 15:30

Мне очень нравится версионность в Dropbox. После каждого сохранения файла, Dropbox пишет лог в web-интерфейсе, и я в любой момент могу скачать предыдущую версию файла (будь то документ, или изображение). Конечно, он хранит далеко не все версии, а также после удаления файлов не сохраняет версии, но всё таки — очень удобно.

anyksenya
26 ноября 2015, 15:30
Спасибо за описание. Подумаем, как это можно реализовать в будущем.
twinspappa
26 ноября 2015, 15:30
anyksenya,
от перехода на Яндекс.Диск только отсутствие версионности останавливает. Ну очень необходимая функция.
Андрей Воробьёв
26 ноября 2015, 15:30
О, да. Сделайте версионность. Оно нужно не часто и мало кому, поэтому можно сделать это как платную услугу.
DGrees
26 ноября 2015, 15:30
Тоже очень нужна версионность, только желательно бесплатная :)
Юрий
30 ноября 2015, 22:17
sadykh.sadykhov,

Правда, я тоже пытался сейчас файл восстановить - не работает всё ещё с 2013 года?
Плотно сижу в Дропбокс!
patrikstarwars
26 ноября 2015, 15:30

Как то дороговато что ли :) Хотя бы планку 20гб поднемите :)))))))

anyksenya
26 ноября 2015, 15:30
Дешевле, чем у других облачных сервисов. Но за пожелание спасибо, мы подумаем о других возможностях увеличения объёма.
pagewash
26 ноября 2015, 15:30

Вы же сами знаете, что это не так. Скажем, Майкрософт и Гугл действительно никакие условия предлагает, а вот с "зелёным" сервисом ни вы ни они никакой конкуренции не выдерживаете. Зачем платить 900 рублей за 1 ТБ, если за гораздо меньшие деньги я храню ~8 террабайт? И могу загрузить ещё неограниченный объём за те же деньги. 

Реализуйте лучше эффективную дедупликацию, как сами знаете кто. А то это как купить Ладу Приору, просто не зная что за углом есть W 222 S 500 за те же или меньшие деньги.  

Тем более, согласитесь, "Яндекс" носит репутацию "бесплатного" сервиса, да и вы сами во время бета-теста "Диска" зарекались вводить тарифы. Уж если делаете премиум-сервис, так реализуйте на самом высоком уровне. 

Весёлый котик
26 ноября 2015, 15:30
Сравнивать стоимость дополнительного места в  Яндекс.Диске или даже Google Drive со стоимостью жёстких дисков или какого-либо обычного хостинга не совсем правильно.  В отличие от них в облачных сервисах типа Яндекс.Диска есть ещё синхронизация между всеми устройствами, как настольными, так и мобильными, удобное поделение с другими пользователями, общие папки для совместной работы и прочие удобства.
pagewash
26 ноября 2015, 15:30

Я имею в виду условия конкурентов..

anyksenya
26 ноября 2015, 15:30
Дедупликация данных реализована на Яндекс.Диске.
Под высоким уровнем вы имеете в виду самые низкие тарифы или какие-то ещё особенные возможности?
pagewash
26 ноября 2015, 15:30

Скажу прямее. Один ваш конкурент, услугами которого я пользуюсь 1,5 года, предлагает следующие возможности:

"Облачный жёсткий диск". Выглядит как подключенная флешка с обычными файлами, при запуске данные подкачиваются с облака в кэш и начинается воспроизведение как с локального диска.

Синхронизация ("зеркалирование") файлов и папок между устройствами.

Предоставляемое место НЕОГРАНИЧЕНО. Ничем. Вообще (у меня сейчас там храниться около 8 ТБ, включая около сотни Blu-ray). Разработчики словно поощряют загружать как можно больше, уверяя что из-за эффективной дедупликации "неуникальный" контент хранить не так накладно.

И всё это за ~330 рублей в месяц. Вне зависимости от занимаемого пространства. 

Сравните с вашими 900 рублей за 1 несчастный террабайт.

Не хочу вам делать антирекламу, хочу, чтоб "Яндекс" составил достойную конкуренцию.

 

andreyrum
26 ноября 2015, 15:30

А поделитесь линком приватно, очень актуально :)

James.Devivan
26 ноября 2015, 15:30

И я бы не отказался от ссылочки) Спасибо)

k909
26 ноября 2015, 15:30

а можно и мне ссылку, жутко любопытно

у меня есть место по цене 0.01 цент за гиг в месяц (могу скинуть в приват)

Егор Филиппов
26 ноября 2015, 15:30
Зачем такая секретность. Скажите же, где хранить файлы. Чего вы боитесь?
k909
26 ноября 2015, 15:30

ни кто не боится

просто есть рамки приличия.

не рекламировать конкурента. если был бы другой форум или блог - другое дело

black7white
26 ноября 2015, 15:30

Все эти сервисы с бесконечным местом имеют две фишечки: отсутсвие шифрования и резервирования. Тоесть бесполезны.

Беспланый сыр только в мышиловке.

pagewash
26 ноября 2015, 15:30

Какие "все"? Что имеется в виду под "резервированием"? 

Клиент шифрует файлы на стороне пользователя и на сервера отправляются зашифрованные частицы.

black7white
26 ноября 2015, 15:30

Вы не сказали какой, я обобщил. Я рассматривал 2\3 таких год назад, названий не помню. 

Резервирование, это когда ваши файлы хрантся больше чем на одной машине. И данные в любой момент не пропадают. И вы не грызете ногти, пока заливаются заново все терабайты.

Шифрование, опять таки там где я смотрел, либо его не было, либо оно "как будто есть".

Как я говорил, не верю в бесплатный сыр. Я лучше переплачу и доверюсь Яндексу нежели хрен пойми кому.

Единсвенное плохо пока понимаю чем бэкапить к ним((

pagewash
26 ноября 2015, 15:30

Тот сервис, про который я написал, хранит копии файлов в 3-х экземплярах.

Я ж не против Яндекс.Диска. По интерфейсу и удобству, на мой вкус, Диск приятнее, чем Google Drive и SkyDrive. 

Со временем и они придут к безлимитным пакетам, я думаю. Пока что гиганты вроде MS, Google и Яндекс за счёт огромной аудитории и малоизвестности конкурентов неплохо могут монетизировать свои сервисы и с такими условиями.

megashurik
26 ноября 2015, 15:30

Вы про какой такой "зеленый" сервис?

rusinov
26 ноября 2015, 15:30

Можно уточнить - что такое "зеленый сервис"? 

pagewash
26 ноября 2015, 15:30

Bitcasa это. Изначально используют зелёные тона в оформлении (хотя дизайн всего и вся меняли много раз), поэтому и обозвал так, не хотел "рекламировать".

rusinov
26 ноября 2015, 15:30
Нет ничего страшного в том, чтобы их упоминать. Хорошие ребята. Вы их используете для "архивирования" своих данных или как платформу для синхронизации своих устройств?
pagewash
26 ноября 2015, 15:30

Синхронизация, "облачный диск". 5-6 мегабит (720p) стримит без проблем, с более тяжёлым битрейтом сложнее, хотя это больше программные недоработки пока что, т.к. напрямую с серверов вытягивает 50-60 мбпс.

У этих хороших ребят свои "скелеты в шкафу", но реальных конкурентов у них пока нет (не видел). Правда, в последние месяца 2-3 стабильность сильно выросла.

alonehere
26 ноября 2015, 15:30

У SkyDrive 20Gb за 310р./год.

 

hajtina
26 ноября 2015, 15:30
Да. При этом бесплатное пространство, которое предоставляет Microsoft, - 7 Гб. Дополнительные 100 Гб стоят в SkyDrive и Диске одинаково (при этом бесплатного места у Диска больше). Более, чем 100 Гб, Microsoft не продает. И у SkyDrive нет месячных тарифов.
В целом Вы правы, у Microsoft - демократичная тарифная политика.
bost84
26 ноября 2015, 15:30

Может увеличивать объём диска на дополнительные ГБ согласно времени регистрации пользователя?

Например аккаунту 1 год + 1ГБ бесплатно и навсегда, 2 года + 2ГБ и т.д. Чтобы с каждым годом диск увеличивался на 1 ГБ. 

Лучше конечно нули дописывать, +10ГБ +20ГБ и т.д.:-)

graff25
26 ноября 2015, 15:30

Моему аккаунту 13й год. Почти ровесник яндекса. Мне должны стойку в датацентре подарить?

bost84
26 ноября 2015, 15:30

Странное у вас представление о стойках в датацентре.

Мне кажется от лишних 12гб вы бы не отказались.

graff25
26 ноября 2015, 15:30
15 ГБ из 15,5 ГБ свободно

:-)

Bakli
26 ноября 2015, 15:30

Я зарегался в 2000. А Яндекс с 97. Учитывая, что тут возраст не десятками лет исчисляется, то до ровестника далековато.

 

Хотя гигов 20 в подарок за "длительные отношения" было бы неплохо получить. Плюс акций на пожизненные гигабайты. 

Я понимаю, что через год-два гигабайты станут дешевле и особо не стоит напрягаться, а я больше 10 гб не держу в облаке (хотя может потому, что не хочу хранить копии у себя на компе, а отключать синхронизацию и мучится с сортировкой в веб-интерфейсе, которая постоянно по имени идет нет желания). Но мне было бы проще заплатить $100 и получить 30 гб пожизненно. С экономической точки зрения, а так же по статистике использования большинством людей гигабайт (взять тех же майкрософт, которые урезали бесплатные гигабайты, т.к. статистика так их показала), то Яндексу вполне выгодно продавать такие пожизненные пакеты. Не зря по акциям раздавали и 250 и 40.

alextovn
26 ноября 2015, 15:30

А что будет с файлами, если оплата не произведена (не продлил место) а место занято? 

hajtina
26 ноября 2015, 15:30
Все файлы останутся на Диске. С ними можно производить любые операции. Но нельзя будет закачать новые файлы.
ihatebot
26 ноября 2015, 15:30

А что будет если я куплю 10Тб на месяц.

Закачаю фото-архив на 9.9Tб

и через месяца три вернусь и куплю 1Тб

смогу ли я загрузить еще 1Тб фото (всего 10.9Тб) или ничего не получится?

hajtina
26 ноября 2015, 15:30
Должно получиться. :)
Bakli
26 ноября 2015, 15:30

нет. будет занято 9.9 тб из 1.1 тб (включая бесплатные 10 гб).

Андрей Воробьёв
26 ноября 2015, 15:30
Где-то кто-то писал, что уже загруженные файлы должны быть доступны, а вот новые загрузить не получится пока не удалите/оплатите нужное кол-во места.
anyksenya
26 ноября 2015, 15:30
Всё именно так.
HARDLiNE77
26 ноября 2015, 15:30

Не вижу смысла платить больше, если есть сервис с шифрованием данных + 50 Гб места + неограниченный размер одного файла. И все это бесплатно от создателя нашумевшего файлообменника, который закрылся, но возродился в Новой Зеландии в новом обличии.

Весёлый котик
26 ноября 2015, 15:30

Скандалы! Интриги! Расследования! :) 

Алена Орлова
26 ноября 2015, 15:30

И мне, пжалста.

lidiapopelo
26 ноября 2015, 15:30

как вы им пользуетесь без десктопного и мобильного клиента?

HARDLiNE77
26 ноября 2015, 15:30

Kim Dotcom обещал в ближайшее время выпустить мобильную версию для своей платформы.

James.Devivan
26 ноября 2015, 15:30

Можно ссылку в личку, пожалуйста?

HARDLiNE77
26 ноября 2015, 15:30

То ли личка у Вас закрыта, то ли я не пойму как тут ее отправлять. 

James.Devivan
26 ноября 2015, 15:30

James_Devivan@mail.ru

Bakli
26 ноября 2015, 15:30

 

все это бесплатно от создателя нашумевшего файлообменника

И доступно (ваши файлы) по соглашению любому желающему?

Замечу, что пока что это всего лишь файлообменник. Смысл в таком? Облачное хранилище с синхронизацией и приложениями и файлопомойка - разные вещи. Можно и анонимно грузить сотни файлов.

HARDLiNE77
26 ноября 2015, 15:30

Большая разница в том, что все данные шифруются. А тут нет. И да, файлы доступны любому желающему, если Вы этого захотите.

Артемий
26 ноября 2015, 15:30

все бы хорошо, но ежемесячная плата угнетает. Вот если можно было бы покупать раз и навсегда, тогда купил бы.

hajtina
26 ноября 2015, 15:30
Можно заплатить за год и сделать платеж повторяемым. Через год снимутся деньги за следующий год. Но даже при разовой оплате проблем не будет. Когда закончится платный период, в какой-то момент наткнетесь на невозможность закачивать новые файлы и опять заплатите. С годами тарифы, наверняка, будут падать. :)
Ballio
26 ноября 2015, 15:30
Где только брать такой интернет что бы по 100 гиг грузить сразу. На Киев Старовском интернете эти 100 Гиг месяца три загружать нужно и выгружать столько же
Александр
26 ноября 2015, 15:30

Вы случайно не намерены сделать Яндекс.Хостинг? Мне бы очень хотелось размещать сайты на серверах Яндекса.

graff25
26 ноября 2015, 15:30

(+1)

rusinov
26 ноября 2015, 15:30

Мы вроде только что закрыли Народ :) 

Bakli
26 ноября 2015, 15:30

На дату рождения парня посмотрите.

iphone.ringtones
26 ноября 2015, 15:30
Лучший облачный сервис. Скорость обмена данными великолепна, в отличии от других облаков, сервера которых находятся не в России.
Вопрос: была акция, в которой на пол-года давалось 36 гигов под фотопоток. Когда кончается акция и сколько придется платить за эти 36 гигов?
hajtina
26 ноября 2015, 15:30
Акция уже закончилась. То есть получить сейчас 32 Гб за автозагрузку уже невозможно. Если Вы их уже получили, то посмотреть дату окончания полугодовых 32 Гб можно у себя в Диске в разделе "Увеличить объем Диска". Там транслируются даты окончания сгораемых пакетов.
Если Вам будут нужны именно 30 Гб, а не меньше, это будет стоить 90 руб. в месяц.
Но акция с автозагрузкой - не последняя. Будем делать и другие.
iphone.ringtones
26 ноября 2015, 15:30
Кстати, а где обещанные скидки пои покупке на год?
iphone.ringtones
26 ноября 2015, 15:30
А, всё, разобрался!;)
lavrenko-viktor
26 ноября 2015, 15:30

Прикольно, но это нереально дорого для таких услуг. За 900 руб. в год купил бы ТБ, но никак не за 9000. Хотя для тех кто будет делать файлообменник на Яндекс.Диске наверное вполне нормальная цена будет, всяко дешевле выделенного сервера. Кстати если бы была партнерская программа, то тогда бы купил ТБ, так как смог бы привести много клиентов на платный Яндекс.Диск.

hajtina
26 ноября 2015, 15:30
Как-то непонятно. Самому дорого, а для приводимых клиентов нормально? :)
lavrenko-viktor
26 ноября 2015, 15:30

ну есть такие клиенты и их немало, которые не смотрят на цены, им главное сервис))

Bakli
26 ноября 2015, 15:30

Кстати, да. Было бы неплохо, за приведенных клиентов, оплативших, например, терабайт, подарок пожизненных 10гб тому, кто привел.

Юра Мороз
26 ноября 2015, 15:30

Оплата только через карту????

Другие способы оплаты есть???

Maindiv
26 ноября 2015, 15:30

Можно ещё платить яндекс деньгами.

Юра Мороз
26 ноября 2015, 15:30

чет не нашел я упоминаний про Я.Деньги.

Maindiv
26 ноября 2015, 15:30
Принимаются банковские карты и Яндекс.Деньги.

Предпоследня строчка основного текста

pavelborisov.com
26 ноября 2015, 15:30

Будут ли прямые ссылки на файлы в платных пакетах?

hajtina
26 ноября 2015, 15:30
Пока не планируем. Но обдумываем такую возможность.
eldar2005
26 ноября 2015, 15:30

Помойму дорого!;-(

Толя Терентьев
26 ноября 2015, 15:30

Что будет с бесплатными 40-ка гигабайтами, которые по акции на пол года давались?

hajtina
26 ноября 2015, 15:30
Все, что выдано ранее, действует ровно столько, на сколько выдано.
Maindiv
26 ноября 2015, 15:30

А после того как закончится срок, что будет с свбодным дополнительным объёмом и файлами котрыми занято чать дополнительного пространства?

anyksenya
26 ноября 2015, 15:30
Общий объём Диска уменьшится, но уже загруженные файлы никуда не пропадут и не будут заблокированы. Однако новые загрузить не получится.
frees03
26 ноября 2015, 15:30

По моему пока в магазине 1 локальный диск на 1 ТБ стоит 2900 рублей предалагать за такой объем 9000 рублей в год СТЫДНО! товарищи!

rusinov
26 ноября 2015, 15:30

Давайте представим себе что такое ваш домашний диск и облачный. Если вы хотите своими силами собрать аналог того, что из себя представляет Яндекс.Диск, надо сделать примерно так: 


1. Купить два диска, а не один. Вы же не хотите чтобы ваши данные потерялись если диск умрет.

2. Купить два сервера, поставить их в два раздельных датацентра. Яндекс не может себе позволить, чтобы данные были не доступны если где-то случится что-то с сетью или электричеством, следовательно вам надо будет сделать также.

3. Настроить/написать на серверах приложения для доступа к вашим данным, а затем поддерживать их работу 24/7/365

4. Написать/настроить клиенты под ваши личные устройства.

5. Регулярно оплачивать аренду ДЦ 

 

Примерно так получится. :) 

Bakli
26 ноября 2015, 15:30

Думаете на Яндексе не ССДшки? Думаете резервных копий нет? Думаете сервера постоянно онлайн работают от энергии солнца? Винты не выходят из строя? А высокие каналы и множество серверов, помогающим сихронизировать файлы, видимо летающая тарелка перекидывает телекинетическими способностями, не зря же ее как лого диска сделали.

James.Devivan
26 ноября 2015, 15:30

Я лучше куплю Внешний Жесткий на 3 Тб и подключу его к роутеру в качестве сервера. Это будет навсегда и за меньшую цену. Вот если бы 1 Тб - 300 руб в год, тогда бы купил не раздумывая, а так - фу.

Alexander Feoktistov
26 ноября 2015, 15:30

Облачный диск просто глупо сравнивать с локальным, у него совсем иные задачи. Облако решает задачи доступа к файлам при групповой работе, с различных платформ, задачи одновременного доступа к файлам в различных точках мира. Если вам достаточно внешнего жесткого диска подключенного к роутеру, то конечно облачный диск просто не та услуга, которая вам нужна, как уже сказал, этот сервис решает другие задачи. И давай смотреть правде в глаза, компания Яндекс сугубо коммерческая организация и ее основная цель все же зарабатывать деньги, в том числе и на обеспечение того бесплатного, что сейчас уже предоставляется. Так что тарифы вполне адекватны.

James.Devivan
26 ноября 2015, 15:30

Конечно, адекватны, не спорю. Мне нужен сугубо локальный для хранения файлов, а для синхронизации мои 50 гб на диске за глаза. Жаль 32 гб отберут скоро. Купить бы их на постоянку за 1000 руб например, я бы отдал без слов, а так жалко тратить на них 900 в год.

Bakli
26 ноября 2015, 15:30

Купите Sony Xperia Tablet S.

Bakli
26 ноября 2015, 15:30

Все нормально. Человек еще домой весь офис с работниками перенесет и все задачи группового доступа решены!

megashurik
26 ноября 2015, 15:30

Я, конечно, желаю вам удачи в монетизации сервиса. Наверняка, найдутся люди, которым захочется заплатить за такое хранилище. Как мне кажется, это было бы востребовано у Я.ПДД, но там вы почему-то еще не реализовали Я.Диск.

Ну а я бы лучше потратил 9000 на три харда по 2 терабайта, сделал бы из них пятый рейд и получил бы надежное 4-терабайтное хранилище. А для синхронизации, шифрования передаваемых данных и расшаривания папок накатил бы утилитку Bittorrent Sync. Разве что, веб-интерфейса такого же удобного не получил бы.

ИМХО, коммерческое облачное хранилище тогда будет интересно конечным пользователям, когда будет дешевле реального харда.

rusinov
26 ноября 2015, 15:30
Такое решение вполне себе работоспособно,  но вы готовы делать подобную работу бесплатно и для всех желающих? :) И конечно же прямые затраты (без учета работы) не ограничатся покупкой дисков - кажется вам потребуется сервер, который всегда будет работать и неплохой интернет канал. Далее вам потребуется бесперебойное питание и это тоже не все.

К тому же Диск – это не только "хранилище" а все-таки и способ синхронизировать свои устройства, в данном случае – файлы на них.
megashurik
26 ноября 2015, 15:30

Бесплатно и для всех желающих - нет, конечно. Это я сравнил то, что можно за 9000 сделать самому и то, что предлагает за эти деньги Яндекс за год.

Дома компьютер и так всегда включен. Интернет - 100 мегабит. Бесперебойник...

А насчет синхронизации всех устройств - так Bittorrent Sync есть и под Андроид, так что фотки и видео, которые я делаю своим планшетом или телефоном появляются на компе через Синк быстрее, чем через Я.Диск :)

rusinov
26 ноября 2015, 15:30
Как думаете насколько все конечные пользователи, которых вы в начале упомянули, готовы собирать дома свои сервера на бесперебойниках? :)
megashurik
26 ноября 2015, 15:30

Не уверен, что тем, кто не готов или не может сделать подобное хранилище своими руками нужно хранить онлайн большие объемы информации :)

С другой стороны, возможно, все-таки найдутся такие люди и тогда Яндекс сможет заработать. Я - только за. Мне симпатична эта организация.

rusinov
26 ноября 2015, 15:30
Ну как сказать, локальные диски нотебуков размерами в сотни гигов повсеместно забивают люди без глубоких технических знаний. :)
Bakli
26 ноября 2015, 15:30

 

Бесплатно и для всех желающих - нет, конечно

Ну и Яндекс не хочет. А реклама не особо выгодна в таком сервисе (мало кто кликать будет, особенно, если файлы не шаришь).

 

 

А насчет синхронизации всех устройств - так Bittorrent Sync есть и под Андроид, так что фотки и видео, которые я делаю своим планшетом или телефоном появляются на компе через Синк быстрее, чем через Я.Диск 

Там прямое соединение происходит. Если у меня дома канал 2 мбита, а в фривайфай зоне 10, то мне куда быстрее с Я.Диска качать, нежели из дома тянуть. Плюс, нужно учесть, что у Яндекса много соглашений на локальные скорости, что опять же придает огромную скорость.

KoKosov
26 ноября 2015, 15:30
Для хранения больше подойдёт USB винт, а он существенно дешевле. Не представляю, зачем может понадобиться такой объём.
А вообше жаль народ.ру - там всё было так хорошо :(
rusinov
26 ноября 2015, 15:30
Насколько вы доверяете лежащему на столе USB винту? С ним может случится что угодно.
KoKosov
26 ноября 2015, 15:30
Онлайн-хранению я доверяю на порядки меньше.
rusinov
26 ноября 2015, 15:30
Могу понять, однако мир сильно меняется и стоит об этом подумать. Можно хранить и там и там, например, для спокойствия :)
KoKosov
26 ноября 2015, 15:30
Можно хранить на двух разных дисках, и это всё равно будет удобнее, надёжнее и дешевле ;)

Онлайн удобен для данных, к которым нужен доступ из разных мест, а также для заливания с целью дать кому-то ссылку скачать. Для этого 10 гиг более чем достаточно. Да и пары гиг вполне хватило бы.
Bakli
26 ноября 2015, 15:30

Я всегда с собой беру.... юсб переносной винт. Ага.

KoKosov
26 ноября 2015, 15:30
Ну винт - не винт, а 32-гиговая флешка-брелок на ключах висит ;)
dimar2626
26 ноября 2015, 15:30

Приветствую , хорошо ,что это все бесплатно . А вот купить сегодня не у кадого позволяют средства .В регионах тарифы очень разные.да.

ianatol
26 ноября 2015, 15:30

не знаю где спросить, но  может тут ответят :)

у вас есть акция 40 Гб для планшетов Sony

http://help.yandex.ru/disk/desktop/bonus-space.xml#40-sony

 

Tablet Z включат в акцию или нет? ставить или подождать?

anyksenya
26 ноября 2015, 15:30
Акция распространяется только на планшеты Tablet S.
abbat
26 ноября 2015, 15:30
С удовольствием куплю 1TB, если сделаете адекватный механизм доступа (rsync, sftp, duplicity, etc). Ну и предоставите SLA + Privacy Policy.
zzebra
26 ноября 2015, 15:30

Здравствуйте. У меня совершенно ламерский вопрос, но хотелось бы всё же получить на него ответ.

 

На моём диске лежит прорва фотографий, около 100 гигабайт. Сегодня я решил все это закачать в своё предварительно купленное 100-гигабайтное (даже чуть больше) облачное хранилище на "Яндекс.Диске".

 

Я открыл папку "Яндекс.Диска" (ссылка появилась на рабочем столе), выбрал папки для копирования - "Скопировать - Вставить"... И увидел ответ: "Недостаточно места". 

 

Оказывается, сначала файлы, которые я загружаю на "Яндекс.Диск", копируются в промежуточную папку. В моём случае эта папка была создана фирменным приложением на том диске, где было мало места.

 

Вопрос такой - можно ли избавиться от этой промежуточной папки и копировать файлы напрямую?

anyksenya
26 ноября 2015, 15:30
Яндекс.Диск — сервис синхронизации данных, другими словами, файлы на Диске хранятся и на вашем компьютере, и "в облаке". При установке программы, Диск создаёт папку синхронизации на вашем компьютере. По умоланию на диске C:, изменить папку можно в настройках Диска.

Все файлы, которые вы перенесёте в эту папку будут храниться, как на вашем компьютере, так и на серверах Яндекса.

Существует 2 способа решить возникшую проблему:
1. Не копировать файлы, а перемещать их в папку Диска.
2. отключить папку с фотографиями от синхронизации — это можно сделать в настройках Диска во вкладке «Синхронизация».
zzebra
26 ноября 2015, 15:30

Спасибо, мне уже рассказали про WebDAV. :-)

zzebra
26 ноября 2015, 15:30

Ну что же, теперь буду спрашивать про WebDAV.

 

Сделал всё по инструкции, подключил сетевой диск, но при попытке что-то загрузить на сервер "Яндекса" сталкиваюсь со странным поведением системы (под этим словом я подразумеваю систему "мой ПК - сервер Яндекса").

 

В качестве теста я выбрал несколько RAW-файлов весом 7-8 мегабайт и попытался закачать их при помощи стандартного "Проводника",  скопировав из локальной папки на подключенный диск. После начала загрузки окно, в котором отображается прогресс, надолго задумалось, однако через несколько минут стало показывать, что процесс всё-таки идёт.

 

Скорость закачки при этом находилась на уровне 75 килобит в секунду. Проверил speedtest'ом - у провайдера скорость нормальная. При этом прекратить процесс закачки нельзя - на нажатие кнпки "отмена" окно реагирует по несколько минут.

 

В чём может быть дело? Windows 7 64-bit, WiFi, ADSL.

varalt
26 ноября 2015, 15:30

С WebDAV у меня и на Windows XP были большие проблемы с соединением, не говоря уже об скачке\закачке...

Судя по всему, WebDAV как оставался сырым, так и остался.

Сергей
26 ноября 2015, 15:30

WebDAV, Linux, Dolphin: скорость загрузки/скачивания равна скорости соединения (десятки мегабит).

varalt
26 ноября 2015, 15:30

Я имел ввиду WebDAV под Windows, а не под Linux!

 

Bakli
26 ноября 2015, 15:30

Вебдав тормознуто работает под виндой. Даже комп может лагать. Об этом можно даже в справке увидеть http://support.microsoft.com/kb/2445570

zzebra
26 ноября 2015, 15:30

Только что попробовал удалить загруженные файлы (RAW, 6 штук, 35 мегабайт суммарный объём) — всё заняло около пяти (!) минут. Как-то это совсем странно.

Денис
26 ноября 2015, 15:30
anyksenya,
у меня тоже вопрос про "Недостаточно места". На компьютере не стоит программы Диска, загружаю zip архив размером 10гб через веб-интерфейс. И вот такая ошибка возникает. Если не стоит программы, файл промежуточно куда-то копируется? Почему не получается загрузить файл?
Денис
26 ноября 2015, 15:30
anyksenya,
ааа, все. Лимит 10гб. не углядел сразу, извините :)
Maindiv
26 ноября 2015, 15:30

У меня ещё вопрос если я купил дополнительное пространство и часть занял, потом оплаченный период закончился, а средств для оплаты следуещего периода купленного объёма не достаночно, с могули я загрузить новые данные в свободное пространство ранее оплаченного дополнительного объёма?

anyksenya
26 ноября 2015, 15:30
Загружать файлы можно до тех пор, пока есть свободное пространство для них. Допустим, у вас было 10 ГБ, вы купили ещё 10, всего заняли 15, потом закончился срок жизни купленного места. Итого: у вас 10 ГБ свободно, но занято 15. Новые файлы загрузить не получится.
Maindiv
26 ноября 2015, 15:30

Ясно.

Леонтий
26 ноября 2015, 15:30
еще не хватает поиск по файлам, парой требуется :)
anyksenya
26 ноября 2015, 15:30
Думаем о такой возможности. Следите за нашими новостями.
AnimeFanfiki
26 ноября 2015, 15:30

 

Лучше бы создали хостинг для сайтов, на замену народа который закрыли и брали бы эти деньги.

Многие у кого были сайты на народе, с этим бы согласились, а так покупать место вы только клиентов потеряете. Файлообменников огромное количество и некоторые не ставят ограничения на обьем информации а деньги платишь такие же.

black7white
26 ноября 2015, 15:30

Облака шмоблока... Хочу просто место с оплатой по использованию! Хотя бы с точностью в 10Гб


Есть ли планы на такое?

Виталий
26 ноября 2015, 15:30

Сделайте пожалуйста,чтобы можно было купить место на 50Гб.

hristoforich
26 ноября 2015, 15:30

Можно купить 5 раз по 10Гб, но тогда уже выгодней сразу 100гб покупать.

Медиа Лаб
26 ноября 2015, 15:30

Ну наконец то!!!!! (+1)

Медиа Лаб
26 ноября 2015, 15:30

Тарифы отличные! Гугл вы порвали! Я с вами дружу посоны o_O

Медиа Лаб
26 ноября 2015, 15:30

Да кстати! А можете сделать возможность подтверждения по СМС при авторизации на Яндексе? Как это сделано у гугла, чтобы дополнительно обезопасить данные от взлома

Bakli
26 ноября 2015, 15:30

Хотя бы когда первый раз с нового оборудования (которое можно удалять в дальнейшем из списка доверенных), как это реализовано в Я.Деньгах.

dimar2626
26 ноября 2015, 15:30

Около часа грузился на Yandex.

Как же все плохо в команде у вас !

Вряд ли уместятся 100 ГБ

Веры ,любви и поддержки за час (?)

Но ,обещая монтировать фотки,

Я не спешу покупать их за рубль.

Я очень бедный.

Я очень голодный .

Жалуюсь : "Яндекс " меня обманул.

Уважаемые менеджеры ,спасибо  за изобретение Яндекс.Диск .Почему вы не сделаете его доступным для всех слоев пользователей?

Bakli
26 ноября 2015, 15:30

Вам плохо? Вы старше меня, а прикидываетесь беднее бедного студента. Даже у бедных студентов есть эти копейки. Конечно, хочется больше халявы, но студенты сотворили бы халяву из нескольких акков или проплатой единожды и загрузкой под завязку.

yavasil-ok
26 ноября 2015, 15:30

IPhone версия. При открытии epub с Диска в IBooks падает стабильно. Повторно все ок.  

Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 15:30

Я не чего не могу по этому сказать потомучто мой яндекс диск взломали и скачали с него информацию и фотографии!!!!

sluge
26 ноября 2015, 15:30
У Садальского угнали аккаунт и удалили все фотки с диска! Будьте людьми-верните все обратно!
Александр ...
26 ноября 2015, 15:30

По мне я привык хранить свои данные на своих носителях. Причем не на одном а двух, вслучае отказа одного. А так расчитывать на яндекс или другой ресурс ,доверять данные ,которые могут в любой момент просто испраиться .Случаи бывают разные:-)

profile.smart772014
26 ноября 2015, 15:30

1 ТБ купить можно...Вот это чудо!(+1)

wood-08
26 ноября 2015, 15:30

Хорошо, но flick дает террабайт бесплатно. Такие дела

sasame8
26 ноября 2015, 15:30

А что за проблемы с народом и файлами там? Почему их теперь стало сложно продлевать? Или пришло время окончательного конца файлов там? 

gromdeni
26 ноября 2015, 15:30

что то место слишком быстро заканчивается((( а на оплату услуги переходить карман не дает

Cda2023
26 ноября 2015, 15:30

У меня токой вопрос при покупке например 100 Гб снимается ли ограничение на размер загруженного файла в 10Гб?

Я бы предложил снять это ограничение при покупке любого количества Гб, и тем самым будет отличаться бесплатный сервис от платного.

Да и еще, пожалуйста подумайте над удалением кнопки "ещё" в web-интерфейсе яндекс диска, а расположите на панели или дайте возможность выбрать кнопки которые нужны, потому что крайне неудобно прозводить повседневные действия с файлами на диске.

 

frees03
26 ноября 2015, 15:30

мыло ру уже 100 ГБ на халяву, перехожу к ним!!!!

you.bunny.wrote
26 ноября 2015, 15:30

сделайте нормальный просмотр и управление яндекс диском через айпад, ато когда заходишь disk.yandex.ru то  высвечивается страница с заглушкой для скачки программы а не сама страница яндекс диск. это не удобно ппц!

anyksenya
26 ноября 2015, 15:30
Расскажите, а чем мобильное приложение неудобно?
you.bunny.wrote
26 ноября 2015, 15:30

Тем что его надо устанавливать.   А иногда найдо просто зайти и посмотреть загрузились ли файлы на компе, хотя ты находишься уже в другом месте , с iPad'ом в руках, и тут оказывается, что  просто надо почистить  корзину.

Вы спросите, почему не взять и тут же установить программу? Потому что ее надо установить. А так я автоматически залогинен с помощью Google Chrome for iPad, и просто пару кликов и корзина пуста. Ну  ладно не хотите делать вебморду под сенсорные устройста, так за чем же так усилино прятать обычный интерфейс?

Денис
26 ноября 2015, 15:30

Не нашел в ветке, так что спрошу здесь. Вот скачал я себе это приложение ЯндексДиск на компьютер. Всё там синхронизируется и т.д. НО! У моей жены тоже есть Я.Диск и она тоже им пользуется. Можно как то переключать аккаунты в программе? Или нужно постоянно переключаться в вэб интерфейсе и скачивать из него?

Matovgalymzhan
26 ноября 2015, 15:30
Вы конечно меня извините, но я не когда не знал что такая салидная компания занимается лоховством. я это ктому что я отправил смс на номер несколько раз, а у них вопросы вам больше 18. в конце концов нету драйвера на панасоник кх мб1520 и денег в телефоне. блин не стыдно вам. уроды
qw135792468
26 ноября 2015, 15:30
немогу авторизоватся з компютера.....пишет что неверный пароль.....но пароль тот что надо....
Бармалей
26 ноября 2015, 15:30
Зашёл в аккаунт, доступно 210 Гб, а было 20.
Я пропустил что-то интересное?
Kaspiysk55555
26 ноября 2015, 15:30
Пропустил. У них баг был они исправились каждому по 200 дали кто мог пострадать.
Barakuda158
26 ноября 2015, 15:30
Опять не грузится страница
t050
26 ноября 2015, 15:30
гм. дали по 200гб. а на какой срок?
Victoria
26 ноября 2015, 15:30
t050,
навсегда :)
evgen26SE
26 ноября 2015, 15:30
У меня Яндекс Диск установлен на iPhone5, в приложении я не могу найти корзину для удалённых файлов!!! Как её найти?
latinosXXL
26 ноября 2015, 15:30
а можно приобрести 2 раза по 10 гб?
Maindiv
26 ноября 2015, 15:30
latinosXXL,
да можно.
Иван Мишин
26 ноября 2015, 15:30
На яндекс диске у меня 137 Гб, на комп сохраняет 7 Гб и пишет, что диск синхронизирован, в настройках синхронизации галочки стоят на всех паках. ЧТО ДЕЛАТЬ!!?!?!?!?
uligink
26 ноября 2015, 15:30
У меня регистрация и хранение на я.диске в зоне ру,  а мне надо загрузить файлы с зоны ком. Как сделать? 
bavkuz
26 ноября 2015, 15:30
Скажите почему яндекс диск сильно грузит систему windows 7....  оперативка забивается на 1,5 гб, при синхронизации.....
Marinella1
26 ноября 2015, 15:30
bavkuz,
скажите, актуальна ли проблема сейчас? Если да, то можете ли вы уточнить, сколько файлов вы пытаетесь синхронизировать?
Lesia.sayenko
26 ноября 2015, 15:30
В аккаунте яндекса доступно 210 Гб, но чер программу яндекс-диск удается загрузить только 30 ГБ (пишет, что на большее не достаточно места), почему я не могу воспользоваться остальными 180Гб?
Victoria
26 ноября 2015, 15:30
Lesia.sayenko,
проверьте, пожалуйста, чтобы и в программе и на сайте Диска Вы были авторизованы в один и тот же аккаунт. Проверить аккаунт можно в настройках программы, кликнув по иконке Диска правой кнопкой мышки.
Вероника Миллер
26 ноября 2015, 15:30
Если я в течение года или сразу оплачиваю  например 100 гб памяти, они уже остаются у меня на неограниченный срок, как и те 10 гб, что давались изначально???
Victoria
26 ноября 2015, 15:30
Вероника Миллер,
оплаченное место имеет срок действия. Если Вы оплатили 100Гб на год, то они будут действовать только один год.
andrej.gu2011
26 ноября 2015, 15:30
как отказаться от дополнительных 100 гигов за которые я плачу? Мне уже не актуально сейчас.
Victoria
26 ноября 2015, 15:30
andrej.gu2011,
по нашим данным, продление платежа Вы уже отключили, больше никаких действий предпринимать не нужно. Как только срок действия платежа истечёт, гигабайты пропадут.
veqe2016
23 ноября 2016, 13:38
Victoria,
А файлы?
andrej.gu2011
26 ноября 2015, 15:30
Ок.Спасибо!
denshil
26 ноября 2015, 15:30
Подскажите пожалуйста если у меня на компе диск 256 гб, как я смогу на яндекс диск загрузить например 500 гб? Спасибо
Victoria
26 ноября 2015, 15:30
denshil,
если у Вас на компьютере только 256ГБ, то именно синхронизировать 500ГБ файлов не получится. Вы можете их загрузить на Диск и отключить эти файлы от синхронизации в настройках программы, чтобы они не дублировались на компьютере.
denshil
26 ноября 2015, 15:30
И как это все будет синхронизироваться?
Евгений Кабанов
26 ноября 2015, 15:30
Господа разработчики!

Какие ограничения у диска на настоящий момент по количеству синхронизируемых файлов?
Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 15:30
На майле 100 Гб бесплатно дают, а тут покупать нужно!
shishikin.efim
26 ноября 2015, 15:30
а можно будет купить несколько раз по 1 тб ?
sidoroveugeni.sidorov
3 декабря 2015, 12:46
сколько стоит скачать яндекс диск
RTS4
16 декабря 2015, 00:01
Доброго времени суток, уважаемые. Диск оплачен 100гб по 16.12.15. Как мне оплатить за месяц? Возможно ли это?
C уважением Serj.
Света Чистякова
16 декабря 2015, 15:52
RTS4,
здравствуйте. Дополнительное место на Диске можно купить здесь: https://disk.yandex.ru/pay/tariffs/. 100 гигабайт стоят 80 рублей в месяц или 800 рублей в год; оплатить можно картой или Яндекс.Деньгами.
vovasm101
3 января 2016, 15:10
Здравствуйте такой вопрос если я к примеру забуду платить за диск куда денутся мои файлы??? и если денутся реально их потом восстановить...?
slava.alteeev
25 марта 2016, 11:35
Добрый день. Подскажите пожалуйста, почему после оплаты тарифа 30 рублей /10Гб, яндекс диск остается переполненным? Спасибо
konstantinboyarskih
2 июля 2016, 17:01
если я куплю еще 10 гб к своим 10гб на мес, а в следующем месяце я не оплачу, что случится с файлами??
vita1950
3 сентября 2016, 23:13
часа 4 не могу загрузить на яндекс диск видео на 12 минут http://joxi.ru/J2bNDQMh49WPR2 стоит это окошко мертвое и никаких движений пояснений что дальше тратить пополдня это очень много вы выпустите инструкции раньше было перетащить сюда файл и все окей
а сейчас не поймешь с наилучшими пожеланиями А лександр
sim-pavel
27 октября 2016, 09:06
А для юридических лиц по безналичному расчёту можно купить для нескольких пользователей домена(почта для домена на яндекс), например 100ГБ на 5 пользователей? Или навсегда купить для домена?
kgulyaev@phitech.ru
9 января 2017, 10:35
Добрый день. Можно ли купить 2тб? Как это сделать?
Света Чистякова
9 января 2017, 15:40
Здравствуйте. Купить дополнительное место на Диске можно на этой странице: https://disk.yandex.ru/tuning. Вам, похоже, нужны два пакета по терабайту каждый.
Lelik1234F
30 апреля 2017, 12:18
Что делать у меня на яндекс диске кончелось место почти подскажите как быть вот сколько у  меня счас места 8 81 гб занято а свободно 1 18 гб но купить через карту сбербанк 100 гб или 30 гб не могу что делать скажите.

rustarket4up.ru
26 августа 2017, 11:37
По истечении года информация не пропадет?Что последует при задолженности.
gorod34
13 сентября 2017, 12:40
Можно raw грузить?
gor867fil
7 января 2018, 10:40
Я проплатил 1 тб. В аккаунте указано что доступно 1 тб. А на компютере не могу перенести файлы , места всего 88 Мб
tatysa0307
23 июля 2018, 18:00
Скажите а если я сейчас оплатила, а через год не продлю? то куда денется информация с диска? или к нему просто будет ограничен доступ до оплаты?
ekaterinasavonova
4 апреля 2019, 01:38
Здравствуйте! 
Я хочу купить 10 Тб на диске, сколько это будет спить, при расчете, что 1 Тб стоит 200 руб. 2000 руб? спасибо 
seba1213
сегодня, 19:45
У меня 140 000 файлов которые занимают 800gb, идет постоянная нагрузка на диск (100% 20 мегабайт/секунда)  и загрузка так и не начинается на протяжении 6 часов, что вы делаете с моими файлами?