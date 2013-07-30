Сегодня около 12 миллионов человек хранят свои файлы на Яндекс.Диске. Любой пользователь может бесплатно получить до 20 ГБ облачного пространства, однако у многих людей одна только фотоколлекция наверняка занимает больше места — особенно если в ней хранятся оригиналы цифровых фотографий. А если вы, к примеру, занимаетесь съёмкой и монтажом видео, то ваши рабочие файлы вряд ли уместятся и в 100 ГБ.



Теперь пользователи, которым не хватает 20 ГБ, могут купить больше места на Яндекс.Диске. Можно приобрести дополнительные 10 ГБ за 30 рублей в месяц, 100 ГБ — за 150 рублей, а при желании даже 1 ТБ места — это будет стоить 900 рублей в месяц. Дополнительное место можно купить на несколько месяцев или на год — со скидкой. Принимаются банковские карты и Яндекс.Деньги. Подробнее о тарифах читайте на странице Диска.



Команда Яндекс.Диска