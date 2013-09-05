КомпанияБлогВакансииРазработчикамРекламодателям
СобытияНаукаОбучение
Блог Яндекса

Партнёрская программа для независимых исполнителей на Яндекс.Музыке

Когда-то пределом мечтаний любого музыканта был контракт с крупным лейблом. Сегодня начинающие артисты могут обходиться и без них. Появился другой путь — независимость и самостоятельное продвижение в интернете.

Чтобы охватить самую широкую аудиторию, музыкант выкладывает записи в социальные сети и ждёт, пока они разойдутся. Но кто не хочет попасть на большой музыкальный сервис, увидеть свою дискографию в одном ряду со своими учителями и кумирами?

Новая партнёрская программа Яндекс.Музыки для независимых исполнителей даёт такую возможность. Разместив свои записи на сервисе, артист получает собственную страницу, со ссылками на свои официальные ресурсы в сети. Можно подключить кошелёк Яндекс.Денег, чтобы получать денежные переводы от слушателей. А люди, которые будут искать вашу группу в Яндексе, смогут послушать вас прямо в результатах поиска.

Загрузить свой альбом на Яндекс.Музыку очень легко — при условии, что вы обладаете всеми правами на свои записи. Аудиофайлы передаются через Яндекс.Диск, а подписанный договор вы загружаете на сайт и отправляете по почте. Если всё получилось, через несколько дней треки появляются на сервисе.

Я убедился в этом на собственном опыте, опробовав новую партнёрскую программу в действии. На загрузку альбома у меня ушло чуть больше получаса. Буквально — мы с менеджером и разработчиком Яндекс.Музыки даже замерили время. В 17:40 я приступил к загрузке файлов. И уже в 18:13 моя заявка была на модерации, а через пару дней альбом появился на Яндекс.Музыке:

Мои ракеты вверхPop на Яндекс.Музыке

 

Теперь ваша очередь. Слушайте музыку, пишите музыку и делитесь ею!

Алексей Гончаров, руководитель группы поддержки Яндекс.Почты и участник группы «Мои ракеты вверх»

18 комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
vvzakharov
26 ноября 2015, 15:29

 

Скажите, а есть у вас в планах радио, как у гугла? Для продвижения начинающих музыкантов это весьма эффективный инструмент - помню, платил за свою ротацию на ласт.фме, результаты порадовали

Ilyakr
26 ноября 2015, 15:29
Радио есть - http://music.yandex.ru/radio
Ротация не продаётся, правда.
Виталий Л.
26 ноября 2015, 15:29
Ilyakr,
а как попасть в ротацию на яндекс радио?
Ilyakr
26 ноября 2015, 15:29
Виталий Л.,
для начала надо передать музыку, например, через партнёрскую программу:
http://music.yandex.ru/partners/
Виталий Л.
26 ноября 2015, 15:29
Ilyakr,
уже передали,уже есть!
Ilyakr
26 ноября 2015, 15:29
Виталий Л.,
тогда треки этих музыкантов сами начнут появляться в радио похожих на них исполнителей, а со временем, возможно, и в жанровых радио. Некоторое время требуется, чтобы определить, с какими исполнителями чаще всего слушают такую музыку.
Татьяна Медведева
17 марта 2016, 14:08
vvzakharov,
как вы написали ласт фму о сотрудничестве? я не могу никак понять
alexeyseredyuk
26 ноября 2015, 15:29

ого, помню лет 5-6 назад данный коллектив искал гитариста )

Tormentor6
26 ноября 2015, 15:29
А как, насчет неформатной музыки? Doom, black  метал, а то одна попса везде?
guest
26 ноября 2015, 15:29
Спасибо за сервис!
Только, единственное, если Вы неизвестный музыкант, то прослушиваний совсем не будет. Так что... по большому счету даже не стоит этого делать, если Ваша группа неизвестна.
Если бы Яндекс все-таки размещали новые композиции или делали ротацию по жанрам, но они этого не делают. Мой альбом никогда не был на первых ста страницах, даже когда он только публиковался.
Все это зря, к сожалению.
monastery-dead
26 ноября 2015, 15:29
Скажите, а почему партнёрская программа отказывается от доступа к папке, а заявка не появляется. Всё делали по инструкции.
Evgeniy
9 марта 2016, 20:17
monastery-dead,
потому что она больше не работает, как я понимаю, теперь размещать музыку только через дистрибьюторов :(
albin-or
12 июля 2016, 13:39
Какой подписанный договор надо отослать на какую почту?
Света Чистякова
13 июля 2016, 13:34
Здравствуйте. С 2013 года кое-что изменилось: сейчас для того, чтобы разместить свои треки на Яндекс.Музыке, нужно обратиться к одному из наших партнёров.
Vladimir Koltsov
27 февраля 2017, 13:51
Света Чистякова,
скажите, а есть ли у вас в ближайших планах настроить партнёрство с Distrokid?
Станислав Панов
8 ноября 2018, 10:24
Света Чистякова, скажите, а есть ли у вас в ближайших планах настроить партнёрство с Distrokid? Ответьте Свете.
leonidovantone
30 мая 2019, 02:51
Как по мне, дак сейчас лучше ДистроКидом воспользоваться https://distrokid.com/vip/seven/660571 и одновременно опубликоваться на Amazon, Anghami, Apple Music, MediaNet, Deezer, Instagram/Facebook, Google Play/YouTube, Microsoft Groove, iHeartRadio, ClaroMusica, iTunes, KKBox, Napster, Pandora, Saavn, Shazam, SoundCloud, Spotify, Tidal, YouTube     и еще куче других сервисов.    И не так дорого в сравнении с Тюнкором, и охват более впечатляет чем у всех российских музыкальных дистрибьюторов
Girmse
сегодня, 17:37
Состоялась премьера моей песни, она появилась в Яндекс Мущыка. Как ей попасть в "Новые релизы"?