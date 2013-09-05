Партнёрская программа для независимых исполнителей на Яндекс.Музыке

Когда-то пределом мечтаний любого музыканта был контракт с крупным лейблом. Сегодня начинающие артисты могут обходиться и без них. Появился другой путь — независимость и самостоятельное продвижение в интернете.



Чтобы охватить самую широкую аудиторию, музыкант выкладывает записи в социальные сети и ждёт, пока они разойдутся. Но кто не хочет попасть на большой музыкальный сервис, увидеть свою дискографию в одном ряду со своими учителями и кумирами?



Новая партнёрская программа Яндекс.Музыки для независимых исполнителей даёт такую возможность. Разместив свои записи на сервисе, артист получает собственную страницу, со ссылками на свои официальные ресурсы в сети. Можно подключить кошелёк Яндекс.Денег, чтобы получать денежные переводы от слушателей. А люди, которые будут искать вашу группу в Яндексе, смогут послушать вас прямо в результатах поиска.



Загрузить свой альбом на Яндекс.Музыку очень легко — при условии, что вы обладаете всеми правами на свои записи. Аудиофайлы передаются через Яндекс.Диск, а подписанный договор вы загружаете на сайт и отправляете по почте. Если всё получилось, через несколько дней треки появляются на сервисе.



Я убедился в этом на собственном опыте, опробовав новую партнёрскую программу в действии. На загрузку альбома у меня ушло чуть больше получаса. Буквально — мы с менеджером и разработчиком Яндекс.Музыки даже замерили время. В 17:40 я приступил к загрузке файлов. И уже в 18:13 моя заявка была на модерации, а через пару дней альбом появился на Яндекс.Музыке:





Теперь ваша очередь. Слушайте музыку, пишите музыку и делитесь ею!



Алексей Гончаров, руководитель группы поддержки Яндекс.Почты и участник группы «Мои ракеты вверх»