Безопасность в интернете: вирусы

Мы продолжаем серию публикаций о безопасности в интернете, начатую рассказом о фишинге. Сегодня — об устройстве антивирусной системы Яндекса и способах обезопасить себя от вирусов в интернете.

Яндекс обрабатывает миллионы поисковых запросов. Ежедневно пользователи совершают около 50 миллионов переходов с поиска Яндекса на сторонние ресурсы — веб-страницы, которых к настоящему моменту насчитывается более 700 миллионов.



К сожалению, кроме полезных сайтов встречаются и те, которые:

• пытаются при просмотре заразить компьютер пользователя вирусами;

• предлагают пользователям загрузить и запустить заражённые файлы;

• обманывают пользователя, чтобы получить его учётную запись или подписать на платные услуги с помощью SMS.



По оценкам Яндекса, доля таких сайтов в интернете не превышает одного процента, однако порой злоумышленники взламывают и заражают очень популярные сайты, которые посещают десятки и сотни тысяч пользователей в день.



Чтобы защитить пользователей от случайного перехода на такие страницы, Яндекс предупреждает о них в Поиске, Почте, Яндекс.Браузере, Элементах для Firefox, Яндекс.DNS, а также других сервисах и приложениях.







Существует несколько простых правил, которые помогут вам избежать заражения:



1. Следите за обновлениями операционной системы и браузера и используйте их последние версии.

2. Установите антивирус. Существует достаточно много бесплатных антивирусов, их список можно найти, например, в разделе «Помощь» на Яндексе.

3. Включите и настройте файрволл.

4. Используйте легальные копии программного обеспечения и скачивайте их только с официальных сайтов.

5. Используйте сложные пароли.



