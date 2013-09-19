Тест на менеджера

В конце августа в Школе менеджеров Яндекса (ШМЯ) был выпускной. В этот день многие сотрудники Яндекса из своих окон могли наблюдать, как студенты и кураторы ШМЯ, взявшись за руки, выстраивали во внутреннем дворике такую звёздочку:

Это был не просто флешмоб и не какое-нибудь спонтанное безумие. За этой звёздочкой стоит целая история, о которой я хочу вам рассказать.

В апреле 2013 года менеджеры разных команд Яндекса Миша Косарев, Соня Терпугова и я, Владимир Тен, собрались вместе, чтобы придумать вопросы для вступительной анкеты ШМЯ. Часть вопросов мы взяли из анкеты прошлого года, придумали несколько новых, а математические задачи для нас составил аналитик Митя Архангельский. Казалось, анкета готова, но чего-то в ней не хватало. Хотелось добавить какой-то движухи.

Тогда мы вспомнили, что у наших давних партнёров, Студии Лебедева, когда-то практиковались задания (а может, практикуются до сих пор), предлагающие соискателям заставить людей что-нибудь сделать, сфотографировать это и прислать снимок. Нам показалось, что это отличная идея для проверки организационных способностей кандидатов — так почему бы её не использовать. Многие пишут в своих резюме, что они прекрасные организаторы, но написать можно что угодно, а вот доказать — другое дело.

В общем, мы придумали к анкете ещё одно задание:

Допустим, вы запустили свой проект. Теперь вам нужно отметить заслуги всех его участников в отчётной презентации. Соберите 20 человек (они будут играть роль вашей команды) и попросите их построиться «звездой». Потом сделайте фотографию этой звезды сверху. Вы должны находиться в её центре. Приложите получившийся кадр.

Звезда — фигура нетривиальная. На первый взгляд, построить её — дело несложное, но на самом деле это комплексный проект, в котором есть этапы проектирования, планирования, оценки рисков, коммуникации с большим количеством людей и необходимость держать цель и вести всё к нужному результату. Другими словами, всё то, с чем менеджеру проектов Яндекса постоянно приходится иметь дело.

Мы выбрали именно 20 человек потому, что это не слишком мало и нужно постараться, чтобы набрать столько людей, но и не так много, чтобы задание показалось непосильным. Задание специально сделали необязательным, чтобы не отпугивать людей — мы не были уверены до конца, что не перемудрили.

Итак, анкета была готова, но нам не хотелось запускать такое решение, не протестировав его. Поэтому Миша решил собрать эту звёздочку сам! Сначала он её спроектировал, выбрал время, место, составил список потенциальных участников и разослал им письма с приглашением. Многие стали отказываться, кто-то начал задавать вопросы, а я специально пытался помешать Мише и забронировал площадку, на которой он хотел строить свою звёздочку. Но все трудности были преодолены, и появилась вот такая фотография:

Как мы и думали, не все хорошие кандидаты сделали это задание, и не все, кто делал, были хороши. Однако большая часть тех, кого мы в итоге взяли, с заданием справились. Вот некоторые из их фотографий:

Это задание очень помогло нам проверить не только организационные способности, но и желание кандидатов поступить в ШМЯ. Были случаи, когда кандидат неплохо отвечал на вопросы анкеты, но прохладное отношение к звёздочке нас настораживало. Когда таких людей начинали спрашивать о ней на собеседовании, выяснялось, что часто людям не хватало огонька, чтобы просто встать, пойти и сделать. А для менеджеров такой огонёк очень важен.

Владимир Тен, менеджер проектов