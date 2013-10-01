День рождения Яндекс.Браузера

Сегодня Яндекс.Браузеру исполнился ровно год. За этот год его аудитория выросла с нескольких тысяч сотрудников Яндекса до 10 миллионов уникальных пользователей в неделю.







По меркам интернет-браузеров Яндекс.Браузер ещё очень молод. Каким он станет в будущем, зависит не только от развития технологий и новых программных решений, но и от пользователей. Первая годовщина — отличный повод не только для поздравлений, но и для напутствий. И то и другое мы принимаем в комментариях.



Кроме того, сегодня мы открываем программу бета-тестирования новых версий Яндекс.Браузера. Записывайтесь здесь, и вы сможете попробовать новые возможности одним из первых.