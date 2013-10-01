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День рождения Яндекс.Браузера

Сегодня Яндекс.Браузеру исполнился ровно год. За этот год его аудитория выросла с нескольких тысяч сотрудников Яндекса до 10 миллионов уникальных пользователей в неделю.


По меркам интернет-браузеров Яндекс.Браузер ещё очень молод. Каким он станет в будущем, зависит не только от развития технологий и новых программных решений, но и от пользователей. Первая годовщина — отличный повод не только для поздравлений, но и для напутствий. И то и другое мы принимаем в комментариях.

Кроме того, сегодня мы открываем программу бета-тестирования новых версий Яндекс.Браузера. Записывайтесь здесь, и вы сможете попробовать новые возможности одним из первых.

47 комментариев
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Максим
26 ноября 2015, 15:27

Яндекс, поздравляю!

Очень приятно будет увидеть новые решения.

 

Елена Куликова
26 ноября 2015, 15:27

sagspb
26 ноября 2015, 15:27

Обновления бы почаще.. А то уже даже в Google Docs на версии Яндекс.Браузер 1.7 вылезает предупреждение о том, что используется устаревший браузер. И новый Evernote Web Clipper не работает вообще.

 

И, да, конечно же, ПОЗДРАВЛЯЮ! :) Ваш браузер - лучший. Очень жду обновления и версии под linux ;)

graff25
26 ноября 2015, 15:27

О, а я думаю - чё с клиппером.

sagspb
26 ноября 2015, 15:27

Там ошибка javascript в расширении возникает при обращении к API, которое в Яндекс.Браузере еще не реализовано из-за использования старой версии движка.

graff25
26 ноября 2015, 15:27

Не разбирался, некогда. Спасибо.

Seo-Botva
26 ноября 2015, 15:27
Ну и что, что ошибка, главное то что этим браузером удаётся поддерживать долю Яндекса, которую когда-то понизил Хром и мыло.
мир
 
racoon
26 ноября 2015, 15:27

В защиту ЯБ хочу сказать, что Эверноут не работает сам по себе, см. комментарии к расширению: https://chrome.google.com/webstore/detail/evernote-web-clipper/pioclpoplcdbaefihamjohnefbikjilc/reviews?hl=ru

sagspb
26 ноября 2015, 15:27

Так я ведь не имею ничего против Яндекс.Браузера! Я считаю, что это лучший браузер из имеющихся, я пользовался им до последнего момента, пока в нем не перестал работать нужный мне функционал. И я очень-очень жду обновления, чтобы обратно на него вернуться. Пока же вынужден пользоваться другим браузером на Chromiuim 29, в котором Evernote Web Clipper прекрасно работает, вот прямо сейчас проверил.

varalt
26 ноября 2015, 15:27

Я тоже жду версии под Linux!

serebriakow.il
26 ноября 2015, 15:27

поздравляю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

graff25
26 ноября 2015, 15:27

Ещёбы "табло" на до пупа а до низу. Кому нужны те обои в браузере?

independentseo
26 ноября 2015, 15:27

ну т.е. следите за каждым шагом пользователей?) всё знаете, что делают, куда кликают, что скачивают

KoKosov
26 ноября 2015, 15:27
Я никак не могу найти в настройках опцию обновления.
Очень сильно достаёт, что он каждый день внезапно и без предупреждения сам закрывается и, видимо, обновляется (судя по появляющейся на десктопе иконке, которую я каждый раз удаляю).

Ну и когда же, наконец, сделаете подобие "ключика" в старой Опере? Который позволяет хранить несколько логинов на один сайт и логиниться по выбору одним из них.
Kipelovna
26 ноября 2015, 15:27

С Днём Рождения!:-D

Люблю его!(love)

Желаю процветания, любимому браузеру, респект разработчикам!(B)

Пы.Сы. Дайте в "Табло",  побольше только не то что вы подумали, а сайтов любимых,.))))))))))

pagewash
26 ноября 2015, 15:27

Раз принимаете напутствия, то позволю себе покритиковать браузер любимой интернет-компании.

Я осознаю, что масштабы и опыт несравнимы, но посмотрите, что Opera сделала на том же движке. Самобытный браузер, с собственным магазином расширений и дизайном.

Вы же понимаете, что до сир пор Яндекс.Браузер официально не предлагает никаких дополнений? Пользователь должен сам догадаться посетить страничку расширений от главного конкурента, при этом патриотично игнорируя, собственно, сам гуглобраузер.

Другой момент — дизайн настроек, идентичный гугловскому. Такие мелочи приводят к тому, что Яндекс.Браузер приравнивают к сборкам от каких-нибудь Маил.ру или Рамблера и не воспринимают всерьёз.

Опять же, спорная "новая вкладка", а точнее, отсутствие оной. Может не стоит изобретать велосипед и реализовать полноценную страницу с "спид-дайлом"? То есть то, к чему привыкли 99%+ пользователей интернета и имеется во всех основных (и не очень) браузерах.

Яндекс.Браузер, безусловно, привнёс ряд приятных изменений в сравнении с Chrome — те же заголовки в адресной строке и классическая, незакрываемая последняя вкладка. Но то же самое мы видели год назад. Казалось, что браузер переродится в нечто самостоятельное, просто на движке Chrome. Но пока, к сожалению, изменений совсем мало. Хочется надеяться, этот год был лишь этапом "обкатки", и в дальнейшем последуют действительно значимые нововведения.

 

Kipelovna
26 ноября 2015, 15:27

"Вы же понимаете, что до сир пор Яндекс.Браузер официально не предлагает никаких дополнений? Пользователь должен сам догадаться посетить страничку расширений от главного конкурента, при этом патриотично игнорируя, собственно, сам гуглобраузер.

Такие мелочи приводят к тому, что Яндекс.Браузер приравнивают к сборкам от каких-нибудь Маил.ру или Рамблера и не воспринимают всерьёз".

Поддерживаю, от многих своих друзей слышу то же самое! Респект!

frees03
26 ноября 2015, 15:27

Мне кажется или Я браузер за мной следит? От куда такая детальная статистика? Вы проводили опрос? :\\

Александр
26 ноября 2015, 15:27

С Днем рождения Яндекс.Браузер!:-)
Спасибо за то, что ты с нами.

Ты мой, любимый!(love)

masteranet
26 ноября 2015, 15:27
Год - это серьезно!;)
Андрей Кузнецов
26 ноября 2015, 15:27

Поздравляю! Полностью перешел на ЯБ+ЯД))):-)

artemsapegin
26 ноября 2015, 15:27

Клавиатура вверх ногами на картинке :-)

vladimir.zelenin2009
26 ноября 2015, 15:27

Ребята! Удачи вам !!!! Позлравляю от всей души.

kazarinovconstantin
26 ноября 2015, 15:27

Яндексу необходимо создать мобильный аналог Яндекс-расписания, желательно с поиском билетов, в виде панели или виджета в Яндекс Shell.

Alan-wake38
26 ноября 2015, 15:27

Хотелось бы нормальную кнопку обновления страницы;-)

Андрей Ефремов
26 ноября 2015, 15:27

Поздравляю! Хочу добавить, что хотелось бы ещё версию для планшетов на windoows 8. Сейчас окромя IE ничего нет. 

Константин Белик
26 ноября 2015, 15:27

Почти год уже пользуюсь Яндекс.Браузером и в целом остался доволен (пока слезать с него не планирую), хотя разработчикам ещё есть к чему стремиться. Надеюсь они меня не подведут. ;)

Антонiй Стовпѣцъ
26 ноября 2015, 15:27

Сделайте что то с дикими тормозами при холодном запуске браузера!

mit7014
26 ноября 2015, 15:27

Уважаемый, яндекс. Пишу сюда, потому что не смог найти не одной ссылки на сайт где можно оставить комментарий по работе яндекс хрома. Он постоянно вылетает и не воспроизводит видео! Я конешно рад, что ему год, но... Либо он всё ещё "празднует", либо я не знаю что ещё может быть. А самое главное, что это началось неделю назад( до этого всё было идеально). Надеюсь вы не проигнорируите этот комментарий и примите меры. С заранее спасибо. Ваш преданный пользователь)))

Алексей
26 ноября 2015, 15:27

Здравствуйте. Ну, Яндекс.Хромом нас ещё никто не называл)

Вы можете написать в техподдержку - http://help.yandex.ru/yabrowser/support/support.xml

Или задайте свой вопрос в клубе Яндекс.Браузера - http://clubs.ya.ru/yandexbrowser/

vrc.pl
26 ноября 2015, 15:27

а где можно посмотреть обновления по версиям?  что включено в той или иной версии?

anas.bloxina2017
23 сентября 2016, 09:56
Идти и находить!
Когда с тобой мы, Яндекс.
Любить тебя,любить...
Ты обтянул, как спандекс,
запросы наши все
и дал на них ответы.
Спасибо, Яндекс -друг,
огромное за это!
© http://pozdravkin.com/den-jandeksa
Kristisha1987
23 сентября 2016, 09:00
с днем Рождения, Яндекс!!!
simplezz
23 сентября 2016, 12:04
Ребята, Вы нам нужны! Продолжайте стараться) С Днём Рождения!
ivan.ya1963
23 сентября 2016, 18:45
с др

shakhov.nikita2016
2 января 2017, 18:47
а уже 5!
materikin000
22 сентября 2017, 00:52
С ЮБИЛЕЕМ Яndex!!!
Желаю вам процветания и роста от года в год в геометрической прогрессии!!!
Сергей Миньяров
22 сентября 2017, 06:06
Поздравляю! Вы лучшие!
MYPABEU
22 сентября 2017, 11:00
Всех сотрудников Яндекса с днём рождениЯ !Технология Protect на данный момент - лучшее что есть на рынке!Отдельное спасибо за толоку.Ура товарищи!
samira.jabrailowa
22 сентября 2017, 13:00
позравляю
mr.kondrashov77
22 сентября 2017, 14:27
Поздравляю тебя с Днём Рождения Яндекс.
Ваша команда лучшая в мире, так как сделали лучший браузер и поисковик!
Так держать!
ed69mos
22 сентября 2017, 21:09
Поздравляю команду Яндекса! Долгих лет процветания!!!
Юрий
27 сентября 2017, 08:20
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ ДЕВОЧКИ И МАЛЬЧИКИ ЯНДЕКСА!!!!!!
МИРА ДОБРА ЗДОРОВЬЯ ВСЯЧЕСКИХ УСПЕХОВ ФИНАНСОВОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ!!!!!!
Yaroshuk.E
15 марта, 19:32
где мои поздравления?

Бейсултан Шакимов
сегодня, 09:16
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ЯНДЕКС Я ОБОЖАЮ ТЕБЯ У ТЕБЯ НАЙДЕТСЯ ВСЕ
gardarian2014
сегодня, 09:38
Поздравляю, Экономического роста и процветания.
elena-sto9
сегодня, 13:52
поздровляю