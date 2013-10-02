Интернет для каждого свой

Ещё каких-то 15 лет назад интернет поражал воображение тем, что сделал информацию доступной. Со временем люди привыкли к этому, а информации стало так много, что отыскать полезную становится всё труднее. Сегодня сотни миллионов людей выходят в интернет каждый день. Они посещают одни и те же сайты, и для всех пользователей эти сайты выглядят одинаково. Футбольный болельщик идёт на сайт спортивных новостей узнать, как сыграла его любимая команда, но видит все новости спорта. Девушка хочет купить в интернет-магазине платье для выпускного, а ей предлагают весь ассортимент. Посетитель музыкального сервиса хочет послушать Земфиру, но видит на главной странице топ во главе с Нюшей. Всем им приходится ориентироваться в большом потоке информации и принимать решения, чтобы найти нужное. Все они должны добраться из пункта А в пункт Б, и часто путь к решению задачи оказывается не самым коротким, а само решение может быть неполным.



Причина проста: большинство сайтов не замечает индивидуальность пользователя. Любой посетитель для них — абстрактная единица в ряду таких же единиц. Но ведь на самом деле каждый пользователь уникален, и каждый обладает своими запросами, интересами и желаниями. Достаточно узнать о пользователе чуть больше, чтобы предложить ему наиболее релевантный ответ на его вопрос, лучшее решение его задачи.



Сейчас некоторые сайты уже пытаются это делать. Например, новостные ресурсы иногда показывают посетителю новости его региона, а музыкальные сервисы рекомендуют исполнителей исходя из предпочтений пользователя. Мы в Яндексе считаем, что это верное направление и в ближайшем будущем интернет будет гораздо больше адаптирован под интересы пользователя, чем сегодня. На это указывают все последние тренды, в том числе успехи рекомендательных музыкальных сервисов и персонализация поисковых систем — как Яндекса, так и других крупных поисковиков. Мы верим, что в будущем люди будут видеть на сайтах гораздо больше нужной им информации сразу, и путь из пункта А в пункт Б станет короче. Это будет интернет для пользователя — свой для каждого.



Самый эффективный способ прийти к этому — анализировать поведение пользователей. Человек устроен очень сложно, и его поведение в интернете определяется тысячами факторов. Анализ хотя бы части этих факторов требует знаний в области обработки больших объёмов данных и огромных вычислительных ресурсов. Обладая и тем и другим, Яндекс может понять пользователя и дать ему именно то, что он ищет. Отчасти это уже реализуется в нашем персональном поиске и в некоторых других сервисах, на решение этой задачи работают такие сложные технологии, как Матрикснет и Крипта, в этом же направлении движется и наша новая платформа «Острова».



Однако интернет — это не один только Яндекс. Поэтому сейчас мы работаем над платформой, которая позволит другим сайтам лучше решать задачи пользователей. Эта платформа называется «Атом».







«Атом» — это комплексный инструмент для вебмастеров, позволяющий создавать сервисы, адаптированные под интересы пользователя. Возьмём, к примеру, интернет-магазин товаров для животных. Обычно пользователя интересует конкретный раздел магазина: собаководам нужны косточки и поводки, владельцам птиц — клетки и корм для них, а любителям рыбок, например, аквариумные фильтры. Не зная ничего о посетителе, магазин может предложить ему или все товары сразу, или те, которые он хочет продать. А с помощью «Атома» владелец сайта сможет сразу направить пользователя в раздел с нужными товарами, так как Яндекс понял его интересы и поделился этой информацией с вебмастером.



Другой пример — новостной портал. В отличие от интернет-магазина, на таком сайте может быть множество разделов с самым разным контентом: новости, статьи, авторские колонки, афиша, фотогалереи. Пользователю могут быть интересны все эти материалы, так что нельзя выбрать лишь одну категорию. Благодаря «Атому» новостной сайт сможет составить из этих материалов индивидуальную информационную картину для каждого посетителя. Например, любитель кино сможет увидеть на сайте больше рецензий, статей и новостей о кино, а пользователь, интересующийся музыкой, — больше музыкальных публикаций. Более того, «Атом» может определить предпочтения пользователя внутри каждой категории и одному пользователю показать больше материалов о российской поп-музыке, а другому — о британском роке.



Будь то новостной портал или интернет-магазин, на выходе мы получим такую картину: все основные категории сайта на своих местах, но доля интересных данному пользователю статей (или товаров) в них значительно выше.



Все мы перегружены лишней информацией: неинтересными статьями, неактуальными новостями, ненужными товарами. Если подумать, многие функции крупных сервисов работают только на то, чтобы помочь человеку отсечь всё ненужное. С помощью «Атома» мы хотим сделать так, чтобы оно отсекалось автоматически, а интересной информации было больше и она всегда была на виду.



Замысел такого масштаба невозможно воплотить в одиночку. У нас есть идея и технологии для её реализации, но каким будет «Атом» — во многом будет зависеть от вебмастеров. Если вы хотите принять участие в развитии «Атома», расскажите, какие задачи вы хотели бы решать с помощью этой платформы. Заходите на atom.yandex.ru и присылайте свои идеи.



Мы искренне верим, что интернет должен быть индивидуальным и отвечать конкретному пользователю, с его желаниями, интересами и запросами. Цель нашей работы — воплотить эту идею в жизнь.



Антон Забанных, руководитель направления персональных сервисов