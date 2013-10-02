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Интернет для каждого свой

Ещё каких-то 15 лет назад интернет поражал воображение тем, что сделал информацию доступной. Со временем люди привыкли к этому, а информации стало так много, что отыскать полезную становится всё труднее. Сегодня сотни миллионов людей выходят в интернет каждый день. Они посещают одни и те же сайты, и для всех пользователей эти сайты выглядят одинаково. Футбольный болельщик идёт на сайт спортивных новостей узнать, как сыграла его любимая команда, но видит все новости спорта. Девушка хочет купить в интернет-магазине платье для выпускного, а ей предлагают весь ассортимент. Посетитель музыкального сервиса хочет послушать Земфиру, но видит на главной странице топ во главе с Нюшей. Всем им приходится ориентироваться в большом потоке информации и принимать решения, чтобы найти нужное. Все они должны добраться из пункта А в пункт Б, и часто путь к решению задачи оказывается не самым коротким, а само решение может быть неполным.

Причина проста: большинство сайтов не замечает индивидуальность пользователя. Любой посетитель для них — абстрактная единица в ряду таких же единиц. Но ведь на самом деле каждый пользователь уникален, и каждый обладает своими запросами, интересами и желаниями. Достаточно узнать о пользователе чуть больше, чтобы предложить ему наиболее релевантный ответ на его вопрос, лучшее решение его задачи.

Сейчас некоторые сайты уже пытаются это делать. Например, новостные ресурсы иногда показывают посетителю новости его региона, а музыкальные сервисы рекомендуют исполнителей исходя из предпочтений пользователя. Мы в Яндексе считаем, что это верное направление и в ближайшем будущем интернет будет гораздо больше адаптирован под интересы пользователя, чем сегодня. На это указывают все последние тренды, в том числе успехи рекомендательных музыкальных сервисов и персонализация поисковых систем — как Яндекса, так и других крупных поисковиков. Мы верим, что в будущем люди будут видеть на сайтах гораздо больше нужной им информации сразу, и путь из пункта А в пункт Б станет короче. Это будет интернет для пользователя — свой для каждого.

Самый эффективный способ прийти к этому — анализировать поведение пользователей. Человек устроен очень сложно, и его поведение в интернете определяется тысячами факторов. Анализ хотя бы части этих факторов требует знаний в области обработки больших объёмов данных и огромных вычислительных ресурсов. Обладая и тем и другим, Яндекс может понять пользователя и дать ему именно то, что он ищет. Отчасти это уже реализуется в нашем персональном поиске и в некоторых других сервисах, на решение этой задачи работают такие сложные технологии, как Матрикснет и Крипта, в этом же направлении движется и наша новая платформа «Острова».

Однако интернет — это не один только Яндекс. Поэтому сейчас мы работаем над платформой, которая позволит другим сайтам лучше решать задачи пользователей. Эта платформа называется «Атом».


«Атом» — это комплексный инструмент для вебмастеров, позволяющий создавать сервисы, адаптированные под интересы пользователя. Возьмём, к примеру, интернет-магазин товаров для животных. Обычно пользователя интересует конкретный раздел магазина: собаководам нужны косточки и поводки, владельцам птиц — клетки и корм для них, а любителям рыбок, например, аквариумные фильтры. Не зная ничего о посетителе, магазин может предложить ему или все товары сразу, или те, которые он хочет продать. А с помощью «Атома» владелец сайта сможет сразу направить пользователя в раздел с нужными товарами, так как Яндекс понял его интересы и поделился этой информацией с вебмастером.

Другой пример — новостной портал. В отличие от интернет-магазина, на таком сайте может быть множество разделов с самым разным контентом: новости, статьи, авторские колонки, афиша, фотогалереи. Пользователю могут быть интересны все эти материалы, так что нельзя выбрать лишь одну категорию. Благодаря «Атому» новостной сайт сможет составить из этих материалов индивидуальную информационную картину для каждого посетителя. Например, любитель кино сможет увидеть на сайте больше рецензий, статей и новостей о кино, а пользователь, интересующийся музыкой, — больше музыкальных публикаций. Более того, «Атом» может определить предпочтения пользователя внутри каждой категории и одному пользователю показать больше материалов о российской поп-музыке, а другому — о британском роке.

Будь то новостной портал или интернет-магазин, на выходе мы получим такую картину: все основные категории сайта на своих местах, но доля интересных данному пользователю статей (или товаров) в них значительно выше.


Все мы перегружены лишней информацией: неинтересными статьями, неактуальными новостями, ненужными товарами. Если подумать, многие функции крупных сервисов работают только на то, чтобы помочь человеку отсечь всё ненужное. С помощью «Атома» мы хотим сделать так, чтобы оно отсекалось автоматически, а интересной информации было больше и она всегда была на виду.

Замысел такого масштаба невозможно воплотить в одиночку. У нас есть идея и технологии для её реализации, но каким будет «Атом» — во многом будет зависеть от вебмастеров. Если вы хотите принять участие в развитии «Атома», расскажите, какие задачи вы хотели бы решать с помощью этой платформы. Заходите на atom.yandex.ru и присылайте свои идеи.

Мы искренне верим, что интернет должен быть индивидуальным и отвечать конкретному пользователю, с его желаниями, интересами и запросами. Цель нашей работы — воплотить эту идею в жизнь.


Антон Забанных, руководитель направления персональных сервисов

56 комментариев
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Seo-Botva
26 ноября 2015, 15:27
Ну это уже такая эпидемия Анонсов Платформ, реализация которых как всегда застревает и ограничена




хотя пиарилась для всех.

У вас с Оригинальными текстами получилось хоть что-то кроме распространения ложных надежд и спроса на накрутку тИЦа? (пиар тут повторять не надо)

Так же и с «Атомом» будет. Такова стадия проекта «Яндекс».

тут
тег h1
подводный мир
природа россии

Алексей
26 ноября 2015, 15:27

Мы рассказываем о том, каким нам видится будущее интернета. Что в этом плохого?

Seo-Botva
26 ноября 2015, 15:27
В том, что оно вам видится... ничего плохого нет.

Когда вы начинаете что-то делать, неизбежны издержки. Но в данном случае ваши действия сводятся к словам, в которые дальше перестанут верить.

Ну и вы же обязательно оставите какие-то пороги. Сколько? ТИЦ от 50?
Данил Девятов
26 ноября 2015, 15:27

Вот че нидь типо маркера бы в яндексе, чтоб можно было размечать на странице фрагменты и показывать роботу что почем. Так как далеко не все умеют пользоваться микроразметкой и не всегда ее удобно юзать.

А Атом, ну будем смотреть его в реализации.

lists
26 ноября 2015, 15:27

Что такое «Атом», давно прекрасно известно.

https://en.wikipedia.org/wiki/Atom_(standard)

Жаль, что он не в должной мере поддерживается «Яндексом».

Алексей
26 ноября 2015, 15:27

I see what you did there!

firulik
26 ноября 2015, 15:27

Персонализация по целям в метрике - а чем это отличается от Look-a-Like в Крипте?

isokotsky
26 ноября 2015, 15:27

скоро пользователи будут как обезьяны: если им давать бананы без кожуры, то потом они на деревьях будут искать такие же очищенные бананы, минуя вкусные плоды, только в кожуре. Похоже СЕО и впрямь умирает. Маркетинг рулит!

t.g.kurnosova
26 ноября 2015, 15:27

У меня такой вопроc: 

Допустим, я спользую сервисы Яндекса как на работе, так и дома.

Я прихожу домой вечером, ищу рецепт нового блюда, смотрю платишки в интернете, афишу кинотиатров и прочую ерунду... в общем вечером я хочу быть блондинкой.

Но, завтра утром я прихожу на работу и становлюсь айтишником. Я читаю IT-новости, ищу решения рабочих вопросов и пр. Я не хочу быть блондинкой на работе, я хочу быть мужиком. 

Но самое сложное, что  и после работы я не хочу чтобы за меня решали когда я буду блондинкой, когда мужиком. Например, завтра вечером я хочу решать рабочие вопросы у себя дома...

Как это поведение будет учитываться и будет ли учитываться?

Алексей
26 ноября 2015, 15:27

Хороший вопрос, спасибо)

Вкратце дело обстоит так. Если мы будем на работе показывать вам сервисы как блондинке, вы не будете «кликать». Ну, «кликать» условно говоря: не будете где-то «зависать», совершать транзакции и т.д. А поскольку обучаемся мы на ваших действиях и в качестве факторов можем использовать время, регулярность, устройство, то всё будет пучком. Конечно, это сложный сценарий, но если вы вдруг становитесь из блондинки айтишником, у нас есть все инструменты, чтобы подстроиться под вас.

В принципе, уже сейчас в поиске Яндекса учитываются постоянные и сиюминутные интересы пользователя. То есть если вообще вы блондинка, но на работе — мужик, то мы способны это понять и адаптировать выдачу в соответствии с вашими интересами. Мы как раз недавно писали, как это происходит.

Seo-Botva
26 ноября 2015, 15:27
самое сложное, что  и после работы я не хочу чтобы за меня решали когда я буду блондинкой, когда мужиком
Этой проблемы нет, бессознательное справится.

не оптимизировать сайты под людей, а людей под сайты

И пока будете мужиком, сами прикиньте к чему приведёт вот это:
Если вы хотите расширить сферу интересов туда, где она будет понята и принята человеком, Атом вам поможет.
В какую сторону начнут расширять сферу интересов? Конечно же в ту, где можно срубить бабла уже сейчас. Например в сторону кликов по Директу, от чего Яндекс не откажется.

small_butterfly_long_long_as_long_as_i_can_do_it_here
26 ноября 2015, 15:27

а почему бы просто не использовать дома одну учетную запись, а на работе - другую? Тогда для поисковой системы это будут два разных человека со своими предпочтениями.

Алексей Т.
26 ноября 2015, 15:27

вы не поняли тренда - информации и так слишком много, а мало внимания - есть даже специальный термин дефицит внимания

Я не хочу вводить информацию дважды для двух профилей, ведь и на работе, и дома, я один и тот же человек, дома могу 20 минут быть в работе, а на работе на полчасика заняться домашними делами. 

 

gingerygirl
26 ноября 2015, 15:27

А за Григория Иоанновича Дауге не хотите копирайт заплатить лол? 

ploten
26 ноября 2015, 15:27

Это плохая затея. Вы тем самым ограничите развитие мировоззрения яндекс пользователей. Будем становиться америкосами.

Алексей
26 ноября 2015, 15:27

Почему ограничиваем? Я бы сказал, расширяем. Например, на тех же музыкальных сервисах анализ того, что человек слушает, позволяет предложить ему похожую музыку, а это неплохой способ открывать новое. То же и с другими сервисами.

ploten
26 ноября 2015, 15:27

...и пропустить появление на свет дабстепа.

alexander.polomodov
26 ноября 2015, 15:27

Там и пропускать нечего:))

Los-Angelsk
26 ноября 2015, 15:27

Платформа «Атом» в инфографике:




omegaone
26 ноября 2015, 15:27

браво )

Seo-Botva
26 ноября 2015, 15:27
А счистите все куки, хранилища, отключите скрипты и наберите запрос "девочки", получите спектр:

Интим проститутки досуг девочки настоящее наслаждение
Игры для девочек

Лицам до 16 пользоваться Яндексом не рекомендуется. Но что-то не видно этой пометки.
rugorod.info
26 ноября 2015, 15:27

Здравствуйте aaz, вы тут обращаетесь к людям,

пишите 

Причина проста: большинство сайтов не замечает индивидуальность пользователя. Любой посетитель для них — абстрактная единица в ряду таких же единиц.


А ваша то компания как к людям относится? Вы от народа отделились высокими ресепшн и бетонными стенами ( может не бетонными, не изучала состава :)


К вам когда обращаещься нет чувства, что с  живыми людьми разговариваешь, милые симпатичные, вежливые работающие по инструкциям винтики в системе Яндекс. 

Вас не сильно любят программисты и сайтовладельцы, так как у них есть ощущение, что Яндекс стремится к тому, чтобы максимально все денежные потоки зациклить на себя .
 

А сейчас вы обращаетесь к этим людям с просьбой о сотрудничестве. Я сама не программист, но понимаю прекрасно, что те, кто реально смогут вам что-то толковое посоветовать, просто не захотят этого сделать. 



У меня  кстати  был опыт обращения в вашу систему с предложением о сотрудничестве. Этот проект действительно нацелен на  ориентацию на человека,  и много что  изменит в нашей стране ( в интернет пространстве и не только), но... судя по ответу, было понятно, что никто даже и не вникал в суть. 

 

Не знаю, что у вас получится с Атомом, работайте конечно, идея действительно неплохая

 

но,... когда-то нужно дойти то того, что развивать технологии вынося за скобку человека - это ошибочно. 

 

 

place.for.words
26 ноября 2015, 15:27

Во-первух плюсую 

Во-вторых, еще пример. Нахожу я сайт с нужной инфой и шлю ссылку другу, чтобы тот тоже приобщился/заценил/воспользовался... А ему показывают совсем не то, что мне. 

Лично мне не нужна вся эта персонализация. Я в состоянии найти то, что мне нужно, или вы всех пользоватлей идиотами считаете по умолчанию?

stacmv
26 ноября 2015, 15:27

Ваш пример можно и на сам поиск распространить.

Раньше можно было давать кому-то ссылки на результаты посика, мол, смотри позиции 2,3,7... это то, что надо.

А сейчас у всех поисковая выдача разная.


 

severodonetsk.sto
26 ноября 2015, 15:27

Только не разрушайте интернет своим атомным таргетингом. В том и прелесть сети, что в ней можно попадать на интересные случайные куски информации. А вы пытаетесь ограничить кругозор пользователю. Вся эта идея реализуется через хороший поиск по сайту. Ну видит ваша девушка разные платья, и что? Наберет две буквы "вы" в поиске по сайту и получит подсказку с "выпускными платьями". Перейдет куда надо, вот и весь компот. А может она увидит среди случайных позиций то, что давно искала? Нет, не увидит, ведь у этого сайта атомный таргетинг...

severodonetsk.sto
26 ноября 2015, 15:27

Вы бы лучше пакет "классический" доделали сперва нормально, а затем беритесь за другие сервисы. Вашими роботами по сей день манипулирую, как хотят. Набираешь "северодонецкая доска объявлений", и получаешь от яндекса в числе первых предложений вот эту чушь: http://www.httpseo.ru/seo/severodonetskaya_doska_ob-yavleniy.php. Я год назад написал в поддержку по поводу этого запроса. Так что вы там говорите по поводу вашей заботы о людях??

ai.1869
26 ноября 2015, 15:27
Мы проводили такой эксперимент в 2002-2003 году. Сайт, подстраиваемый под пользователя, мешает вырабатыванию стереотипов и их передачу другим пользователям.

Разумно подсказывать, как саггесты в поиске работают. Скачущая выдача в поиске это, наверное, неизбежность, но делать таким интернет неразумно. Хорошо, что эту инициативу не подхватят из-за лени =)
Оксана Зиновьева
26 ноября 2015, 15:27

Отличная идея :-) Зачем людей грузить лишней информацией, если человек в поиске, нужно ему помочь в этом быстрее, на основе его же опыта и интересов.

LtShrap
26 ноября 2015, 15:27

Заходишь на сайт Госуслуги, Яндекс собщает - он вчера искал "как откосить от армии", а позавчера "антирадар" и "диэтиламид d-лизергиновой кислоты". Логинешься под своим номером соц страхования, хочешь загран паспорт оформить. И тебе сразу штраф за превышение скорости автоматом, повестка в армию - с курьером по твоему текущему местоположению и наряд наркополиции туда же. Так удобно, спасибо!  :)

vesta-valtec
26 ноября 2015, 15:27

 

Пара вопросов:

1. Заходит поисковый робот на сайт - я отдаю ему стандартную страницу для индексации. Заходит посетитель на сайт, - я отдаю ему модифицированную страницу (так сказать "подстроенный контент" по технологии Атом). А как же установка от Яндекса - что это плохо - "отдавать разный контент поисковым роботам и пользователю"? Или с платформой Атом это правило снимается? Ведь ссылаясь на Атом, я могу вообще всем раздавать разный контент (поисковикам, пользователям).

2. Как быть с тем, что сайт будет меняться как хамелион, в зависимости от того, какой информационный "хвост" от посетителя получил сайт по технологии Атома? У пользователя сменились приоритеты/запросы, значит мне придет другой "инфохвост" на посетителя, я перестрою ему сайт и получится , что посетитель может не увидеть "тот" сайт, на который он уже приходил ранее. Не говоря уже о том, что поделиться  ссылкой с кем-то - оба пользователя увидят разные сайты (каждый подстроенный под себя).

Я пока что вижу гораздо больше проблем, чем плюсов от Атома. Сумеют ли программы в автоматическом режиме угадать и выдать пользователю то что ему будет "хорошо" - это еще вопрос, а вот то что все мы начнем получать подстроенный под каждого "свою версию" сайта или проще говоря разный контент, - точно будет плохо и для индексации (я говорю про качественную и легальную индексацию) и для пользователей (как увидеть то что я раньше видел? или как показать кому-то то что видишь сам? скриншот?)

 

stacmv
26 ноября 2015, 15:27

Маркетологи Яндекса пудрят нам мозги и многие ведутся. И пояаляются вопросы, как у вас.

 

А ведь, если вы не будете менять сайт, как хамелеон, отдавая каждому посетителю абсолютно разную версию, то и проблем н будет.

 

Меняйте только рекламные и промо-блоки на странице, моняйте компоновку блоков на главной.  Вот и все.

 

Мы по прежнему будет управлять своими сайтами :) Атом это всего лишь несколько дополнительныйх GET параметров при переходе с Яндекса (в лучшем случае) или несколько новых методов в API Метрики.  Кстати, страно, что о технологии взяиможействия Атома с сайтами вообще Яндексом не сказано ни слова.

 

 

 

 

 

 

Gleo Ice
26 ноября 2015, 15:27
Говорю один раз. Если вы попробуете хоть раз коснуться моей маски своими хитроумными спамерскими скриптами, я покину ваш ресурс навсегда и начну дискриминацию сайтов, применяющих ваши методы.
Анонимный дозоров, лол. ЕВПоЧА.
P. S.: даже в Гуугль я захожу только принудительно в обход локализации, вдобавок всегда отключаю персональную адаптацию выдачи. И попробуйте только лишить юзеров такой отключалки на Яndex.
hotelroom
26 ноября 2015, 15:27
Посмотрел рекламную демонстрашку, вроде прикольно, один раз посмотреть можно. Почитал, что люди в комментах пишут стало грустно, действительно не понятно будет ли это полезно. Но я вот что думаю, если вдруг яндекс на самом деле начнет сливать инфу про пользователей всем кому не лень, можно не сомневаться это будет популярная хрень. Кто же не захочет узнать всю поднаготную своего клиента? :)  Думаю бесплатно яндекс не будет этого делать... продаст он нас всех за пятак
hotelroom
26 ноября 2015, 15:27
ага, понятно. Нужно внимательней почитать про эти возможности
val-perevalov
26 ноября 2015, 15:27

Антон! Есть проект облачного новостийного сервиса. Могу показать небольшую презентацию и ответить на вопросы.

Моя почта: val-perevalov@yandex.ru

ТипаЯ
26 ноября 2015, 15:27

Ага! Тоесть получается что я теперь буду цены на товары в интернете видеть не как все, а с наценочкой? Это уже вам не позиции выдачи менять!

 

На мой взгляд работать нужно много над идеей! 

Еще мыслишка! Уже сегодня меня напрягает направленная выдача!

Допустим на работе на windows ищу в яндексе информацию, домой прихожу на маке тоже самое вбиваю, результаты другие, и то что на работе находил, дома уже не выходит!

 

Сегодня баннеры на многих сайтах принадлежат большим рекламным сетям. И уже сегодня можно наблюдать направленную выдачу. Вот я летом купил плавки в интернет магазине, а потом полгода на голых мужиков в плавках глядел по всему интернету на баннерах. Хорошо это? Интернет для каждого?

 

Польза одна! Хочешь узнать человека ближе, посмотри на его контексную рекламу! ))

 

И во времена Сноудена следить за полльзователями в интернете не круто!

Людей сейчас больше https://duckduckgo.com привелкает!

 

p.s. Яндекс крутые ребята!!!

savolyr60
26 ноября 2015, 15:27

Привет всем! Я,не такой "продвинутый" - простой пенсионер. Но искать нужную мне информацию приходится довольно часто в интернете. То материалы для строительства ( где подешевле), то инструмент, да мало ли чего надо в деревенском хозяйстве.Найти нужное - довольно таки сложно, но можно, перелопатив кучу сайтов и ссылок. Пример: нужна была печь BULERIAN (булерьян), хорошая штука я Вам скажу, задаю вопрос где найти и купить. Выдаётся огромное количество сайтов, около нескольких миллионов, и как найти нужный? Сокращаю запрос до своего региона Челябинской области, те же миллионы сайтов и предложений... По моему мнению, автомат всегда будет выдовать похожее, но не то, что нужно именно тебе. Чем больше "кликов", тем больше капает денюжков, за трафик и прочее, на этом стоит и стоять будет любая поисковая система!!! Но может я и не прав, не хотел ни кого обидеть, это моё личное мнение. С уважением ко Всем, Олег Юрьевич Савицкий.

Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 15:27

Простите, но у нас не настолько хорошо развит бизнес, чтобы выпадало множество предложений. Есть два-три нормальных магазина - остальное - шлак. Можно просто уточнить запрос, например, "купить печь BULERIAN".

partclub.allstat
26 ноября 2015, 15:27

С каждым разом все веселее...

А не кажется ли Вам, что индивидуальная выдача - это всего лишь завуалированное ограничение права выбора? Я не хочу ходить кругами по самой собою протоптанной тропинке всякий раз. Я хочу каждый раз видеть новые результаты в выдаче по одному и тому же запросу. Зачем и кто решил, что может  водить меня, как животное на веревочке вокруг колышка? А, Яндекс? С чего вы взяли, что имеете право ограничить меня? Ведь теперь, чтобы найти сайты, на которых я еще не была, я должна начать искать сразу со страницы 20-й.

Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 15:27

Интернет для всех один - на то он и интернет. Не надо лезть в душу, чтобы сделать выдачу по запросу "утка". 

Но в остальном Яндекс очень радует.

МОРЕТУР
26 ноября 2015, 15:27

Интернет – иллюзия реальной жизни

Атом подстраивается под пользователя, хорошо ли это?

Как я понял, в конце туннеля развития интернета и аппаратной части вычислительных машин, получится, что обратившись к Поисковой системе я, как будто, посмотрел в зеркало своей души?! Теперь Всё подстроено для меня, а когда то, вот раньше, Я любил перебирать ссылки и перечитывать анонсы, - и ловя оттенок настроения  - «Сёрфить»…

 

Теперь всё не так, Система сама рассказала мне, что мне только что снилось, и на что я хотел заострить внимание, угадала мои опасения и предложила альтернативные варианты.

sergeyswan74
26 ноября 2015, 15:27

Фашизм, бля, натуральный. Это тотальная слежка за личностью. Я не хочу, что-бы отслеживали мои предпочтения и за меня решали что мне нужно в интернете.

Сергей
26 ноября 2015, 15:27

Идея отличная! Нужно всегда искать и пробовать что-то новое.Яндексу нужно сделать специальный сервис, так называемую книгу жалоб и предложений. Например, у меня есть предложение по работе Яндекс.Маркет. Я хочу поделиться им, чтобы сервис улучшился. Но как донести это до заинтересованных в этом людей. Где гарантия, что мое письмо не окажется в мусорной корзине. Ведь любая , пусть и на первый взгляд бредовая идея, может оказаться успешной. Человек обратится 1 раз, его письмо не прочтут или рядовой сотрудник отправит его в корзину. Второй раз он наврятли уже обратится. Если есть идея и я хочу с ней поделиться, но чтобы ее рассматривали те, кто именно разбирается в Маркете и заинтересован в его развитии, подскажите, пожалуйста, куда можно обратиться?

AGK
26 ноября 2015, 15:27

Привет! Будет ли возможность отключить atom в своём профиле?

Спасибо.

Roman
26 ноября 2015, 15:27
+Яндекс продолжает совершенствовать свои инструменты поиска, но его положение даже в России (не говоря о мире) не является доминирующим. В чем причина?
Представляется, что наработанный в Турции опыт должен был подстегнуть к выходу на азиатский рынок. Но этого не происходит пожалуй из-за трудностей машинного перевода с азиатских языков. Ведь переводчик Яндекса пока осилил только европейские языки и до сих пор качество перевода хуже чем у +Google Россия.
Молчу про переводчик в мобильной версии #yandexbrowser - приток аудитории обеспечен.
Общий итог сказанному: *приоритеты не те, пацаны*!
Артём Черкасов
26 ноября 2015, 15:27

А почему в Турции острова раньше активировали??? А как же Россия матушка?

И зачем так сильно рекламировать яндекс браузер? Я кстати на своём блоге писал про браузеры. И порекомендовал Яндекс браузер как лучший. Хотя когда я сделал себе много закладок он стал подтормаживать, а так всё отлично.

uyear
26 ноября 2015, 15:27

А интересно, будет ли официальная возможность всё это причинённое добро отключить? Как ваш атом собирается вести себя со, скажем, семейными компьютерами? Младшему брату 10, он лезет в интернеты скачать решения по алгебре, Спайдермена и потрындеть вконтактах. Старшему брату 19 и он любит поглядеть порнофотки и группу "Красножопый Сатана". В их отсутствие мама качает бразильские эпопеи, сидит на сайте "ем и худею" и пересматривает передачи про экстрасенсов и чупокабру. А после всей помойки за компом оказываюсь я - нужны труды Канта и учебник китайского.....

Мне и так контекстная реклама доставляет.

elena-elk
26 ноября 2015, 15:27

Вообще-то мне представляется, что подобное деление крайне вредно для получения информации.

На примере региональных новостей.

Я в Новосибирске живу и у нас ни слова не появилось о разгоне РАН, протестах на Болотной или вот событиях в Бирюлево. Тем самым по сути меня отсекли от главных новостей страны.
Про Москву я вообще не говорю. Для столицы регионов нет. Их информация растащена по региональным новостям, а там просто не появляется. (А зачем, правда?)
Тем самым создается весьма неприятное ощущение не близости Интернета к тебе, а отстраненностью от тебя. Словно тебя ограничивают в твоем регионе как в клетке.

Даже в магазинах это так. Не так уж сложно сменить "платья" на "свадебные платья", но я хочу видеть и остальные предложения. И музыку тоже хочу хотя бы видеть другую. Сейчас топы обычно выдаются по наиболее частым запросам и косвенно это информация о моде.
Которая мне не безразлична.
Зачем очередная "изолирующая" идея?

Давайте все же за свободу доступа к информации, а? 

Антонио
26 ноября 2015, 15:27

Вперёд, вперёд, вперёд, вперёд, верим, верим, верим, верим, чипы, чипы, чипы, чипы, контроль, контроль, контроль, контроль...

PAAG
26 ноября 2015, 15:27

Выбы лучше релевантные страницы в поиске выдавали, а не сайты меняли под себя, тогда человеку просто будет найти то, что он хочет. Хрень какая-то. Сегодня я ищу одно, завтра другое. отладьте Атом на директе, который показывает не релевантные объявления, а то, что я искал в яндексе, а это две большие разницы. Ха-ха.

 

А во-вторых, посмотрите на главную страницу atom.yandex.ru, я перешел на нее с большого монитора, видео начал смотреть, а потом зашел с ноута, и все, видео только половинка, и даже нет горизонтальной прокрутки!!! исплевался, пока смотрел. и вы мне будете говорить, как повернуться к пользователю лицом? Бред. Прежде чем смотреть в облака, стоит разглядеть то, что под ногами!

cipherplain
26 ноября 2015, 15:27
честно говоря, иногда эта реклама на основе того, что ищет пользователь бывает очень даже лишней.
например, меня попросили поискать характеристики и отзывы по некоторым моделям телефонов. я поискал, помог человеку. а потом мне же эти телефоны или что-то связанное с этим предлагают. а мне они не нужны! меня устраивает то, что у меня есть.

это не единственный пример. я мог поискать что-то то, что уже точно не будет интересовать меня в будущем. и я точно знаю, что не будет интересовать меня, а мне это будут рекомендовать.

приведу другой пример. раньше вы искали много спортивных вещей и аксессуаров, а потом стали инвалидом и каждый раз, когда вам показывают велосипед или футбольный мяч, это напоминает вам о том, что вы этого сделать не можете.

или случайный запрос, а кусочек мнимого психологического портрета уже составился.

зная такую тенденцию, я специально открываю приватные вкладки в браузере, чтобы гугл не запоминал нужную мне информацию и в дальнейшем не использовал для рекламы.

само по себе это хорошо, но только вот с таким костылём.
Николай Петрийчук
26 ноября 2015, 15:27
>>большинство сайтов не замечает индивидуальность пользователя...
При введении поискового запроса эту индивидуальность практически не замечают и поисковики, в частности, Яндекс: смысл запроса становится однозначным только в распознанном контексте, в котором его задал пользователь. Подробнее об этом и то, что можно было бы сделать для такого распознавания (что повлечет полное изменение подхода в ранжировании страниц выдачи) - в статье Поиск в Яндексе: http://www.scorcher.ru/art/science/search_in_yandex/search_in_yandex.php
Diron2
26 ноября 2015, 15:27
Юзеры еще не готовы к такому, поведению Интернета, Атом - это будущее, и если его и стоит внедрять, то это нужно делать плавно и очень осмотрительно.

Обратная сторона персонализации - ОГРАНИЧЕНИЕ.

Лучше - идти в сторону разработки новых более удобных средств структурирования и представления информации.

Не ОГРАНИЧИВАТЬ - но УПРОЩАТЬ.

Мое имхо.
tehosmotr@gazprom.net.ru
8 марта 2019, 12:46
привет алиса
tehosmotr@gazprom.net.ru
8 марта 2019, 12:47
привет алиса

Любовь Ульяновасергея
сегодня, 20:57
сережа