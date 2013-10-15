Почему сервис Яндекса, а не сервис «Яндекса»?

Время от времени пользователи спрашивают нас, почему название Яндекса и наших сервисов мы пишем без кавычек. Ссылаясь, например, на письмовник Грамоты.ру, который рекомендует заключать в кавычки названия всех «интернет-ресурсов и веб-сервисов, справочно-информационных систем и компьютерных программ».



На регулярной встрече отдела текстов мы придумали, в лучших традициях происхождения слова Яндекс, сразу несколько возможных ответов на этот вопрос.



Причина историческая. Когда поисковая система yandex.ru была впервые запущена в 1997 году, она называлась Яndex. Правила написания гибридных слов, образованных слиянием русских и латинских букв, никак не регламентируются. И никаких причин заключать Яndex в кавычки не было. В 2008 году, когда сменился логотип, русскоязычное название Яндекс решили также оставить без кавычек.



Причина контекстная. Когда слово «Яндекс» употребляется как название компании, оно заключается в кавычки. В таком контексте мы всегда пишем ООО «ЯНДЕКС», компания «Яндекс», компания «Яндекс.Украина» и так далее. Но Яндекс нельзя рассматривать только как коммерческую организацию, интернет-ресурс или веб-сервис. Сегодня Яндекс объединяет в себе компании в нескольких странах, множество сайтов, сервисов, мобильных приложений и программ на разных языках, массу событий и людей. И совокупность всех этих сущностей имеет свое имя — Яндекс. Формально правила русского языка не регламентируют такие комплексные наименования. Откровенно говоря, мы сами не уверены, к какой именно категории отнести Яндекс с лингвистической точки зрения. Мифологическое существо? Персонаж басни? Вселенная или планета? Страна света? Ясно одно — в семантической группе «интернет-ресурсов и компьютерных программ» Яндексу тесно.



Причина экстралингвистическая. События, происходящие в жизни носителей языка, прямо влияют на него. Названия брендов или фирм с течением времени становятся общеупотребительными понятиями, превращаются в обычные слова. И в процессе обычно теряют кавычки, а иногда и заглавную букву. Так револьвер системы Нагана или пистолеты фирмы «Браунинг» превратились в наган и браунинг, а автомобиль марки «Мерседес-Бенц» можно называть просто мерседесом, и такая форма давно зафиксирована в орфографическом словаре.



Сбербанк России пишется без кавычек, хотя является коммерческим банком. Считается, что люди не воспринимают Сбербанк как частную фирму, и по наследству от советских сберегательных касс ему достался негласный статус госучреждения. Точно так же миллионы людей в течение многих лет начинают свой день в интернете с Яндекса. Для них он не является просто веб-сайтом — это своего рода «входная точка» в сеть, через которую они попадают на другие сайты, получают новости, узнают погоду, смотрят пробки, ищут ответы на свои вопросы и решают другие повседневные задачи. И название этого общеупотребительного явления можно и нужно писать без кавычек.



Такой же процесс происходит и в других языках. Так, глагол to google («гуглить») еще в 2006 году был зафиксирован в Оксфордском словаре и словаре Merriam-Webster, получив официальный статус в английском языке. Что интересно, сама компания Google выступала против этого. Но, по счастью, язык не подчиняется требованиям бренд-менеджеров какой-либо корпорации. И справочники лишь зафиксировали слово, фактически вошедшее в язык.



Причина «исключительная». В конце концов, из любого правила бывают исключения. Возьмем, например, информационные агентства — почему-то их названия традиционно в кавычки не заключаются (агентство Франс Пресс, Юнайтед Пресс Интернэшнл), хотя названия любых других средств массовой информации, издательств, радиостанций, телекомпаний по общим правилам пишутся в кавычках. Яндекс можно считать таким же исключением из правил. Сайтов и веб-сервисов много. Яндекс — один.



В заключение добавим, что многие газеты, интернет-издания и обычные пользователи в интернете пишут слово «Яндекс» и названия наших сервисов в кавычках. И мы на это совсем не обижаемся.





Лев Кантор, редактор отдела текстов