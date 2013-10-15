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Почему сервис Яндекса, а не сервис «Яндекса»?

Время от времени пользователи спрашивают нас, почему название Яндекса и наших сервисов мы пишем без кавычек. Ссылаясь, например, на письмовник Грамоты.ру, который рекомендует заключать в кавычки названия всех «интернет-ресурсов и веб-сервисов, справочно-информационных систем и компьютерных программ».

На регулярной встрече отдела текстов мы придумали, в лучших традициях происхождения слова Яндекс, сразу несколько возможных ответов на этот вопрос.

Причина историческая. Когда поисковая система yandex.ru была впервые запущена в 1997 году, она называлась Яndex. Правила написания гибридных слов, образованных слиянием русских и латинских букв, никак не регламентируются. И никаких причин заключать Яndex в кавычки не было. В 2008 году, когда сменился логотип, русскоязычное название Яндекс решили также оставить без кавычек.

Причина контекстная. Когда слово «Яндекс» употребляется как название компании, оно заключается в кавычки. В таком контексте мы всегда пишем ООО «ЯНДЕКС», компания «Яндекс», компания «Яндекс.Украина» и так далее. Но Яндекс нельзя рассматривать только как коммерческую организацию, интернет-ресурс или веб-сервис. Сегодня Яндекс объединяет в себе компании в нескольких странах, множество сайтов, сервисов, мобильных приложений и программ на разных языках, массу событий и людей. И совокупность всех этих сущностей имеет свое имя — Яндекс. Формально правила русского языка не регламентируют такие комплексные наименования. Откровенно говоря, мы сами не уверены, к какой именно категории отнести Яндекс с лингвистической точки зрения. Мифологическое существо? Персонаж басни? Вселенная или планета? Страна света? Ясно одно — в семантической группе «интернет-ресурсов и компьютерных программ» Яндексу тесно.

Причина экстралингвистическая. События, происходящие в жизни носителей языка, прямо влияют на него. Названия брендов или фирм с течением времени становятся общеупотребительными понятиями, превращаются в обычные слова. И в процессе обычно теряют кавычки, а иногда и заглавную букву. Так револьвер системы Нагана или пистолеты фирмы «Браунинг» превратились в наган и браунинг, а автомобиль марки «Мерседес-Бенц» можно называть просто мерседесом, и такая форма давно зафиксирована в орфографическом словаре.

Сбербанк России пишется без кавычек, хотя является коммерческим банком. Считается, что люди не воспринимают Сбербанк как частную фирму, и по наследству от советских сберегательных касс ему достался негласный статус госучреждения. Точно так же миллионы людей в течение многих лет начинают свой день в интернете с Яндекса. Для них он не является просто веб-сайтом — это своего рода «входная точка» в сеть, через которую они попадают на другие сайты, получают новости, узнают погоду, смотрят пробки, ищут ответы на свои вопросы и решают другие повседневные задачи. И название этого общеупотребительного явления можно и нужно писать без кавычек.

Такой же процесс происходит и в других языках. Так, глагол to google («гуглить») еще в 2006 году был зафиксирован в Оксфордском словаре и словаре Merriam-Webster, получив официальный статус в английском языке. Что интересно, сама компания Google выступала против этого. Но, по счастью, язык не подчиняется требованиям бренд-менеджеров какой-либо корпорации. И справочники лишь зафиксировали слово, фактически вошедшее в язык.

Причина «исключительная». В конце концов, из любого правила бывают исключения. Возьмем, например, информационные агентства — почему-то их названия традиционно в кавычки не заключаются (агентство Франс Пресс, Юнайтед Пресс Интернэшнл), хотя названия любых других средств массовой информации, издательств, радиостанций, телекомпаний по общим правилам пишутся в кавычках. Яндекс можно считать таким же исключением из правил. Сайтов и веб-сервисов много. Яндекс — один.

В заключение добавим, что многие газеты, интернет-издания и обычные пользователи в интернете пишут слово «Яндекс» и названия наших сервисов в кавычках. И мы на это совсем не обижаемся.



Лев Кантор, редактор отдела текстов

18 комментариев
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Михаил Кириллов
26 ноября 2015, 15:27

Да пущай эти эстеты идут в... библиотеку. И там умничают.

frees03
26 ноября 2015, 15:27

Вот и молодцы и не обижайтесь дальше..... по этой же причине мы не обежаемся когда наш ЛОГИН пользователя Яндекса тоже в такие кавычки не заключен хоть и красуется на главной странице ну или тут в Ярушке. Пользователей у Яндекса много, Я такой один.

Елена Куликова
26 ноября 2015, 15:27

:-D:-D:-D(+1)

Sergey
26 ноября 2015, 15:27

ну.. уговорили! 

alexvolkov
26 ноября 2015, 15:27

Интересный повод от релиза... От нас что-то скрывают?

Kipelovna
26 ноября 2015, 15:27

Ну вот и чудно, что не обижаетесь.)))

lists
26 ноября 2015, 15:27

Неубедительно.

Владимир Б.
26 ноября 2015, 15:27
Страна света?

Может, "сторона света"? (в четвертом абзаце)

kantor.lev
26 ноября 2015, 15:27

Стороны света: север, юг, запад, восток


Страны света: Дальний Восток, Крайний Север, Север и Юг (как в войне Севера и Юга) и так далее.

Исаков Евгений
26 ноября 2015, 15:27

Страны света, стороны горизонта, четыре главные точки горизонта: север, юг, восток и запад. Иногда С. с. называют также соответствующие четверти горизонта: северную, южную, восточную и западную. С. с. обозначаются буквами С.. Ю., В. и З. или соответственно N, S, О (Е) и W.

 

в яндекс.словарях написано ))

Никита Давидюк
26 ноября 2015, 15:27
Спасибо за объяснение! Только я не заострял внимание, что писали в кавычках или без них слово "яндекс". Часто видел с кавычками и без них :)
Чебурашка
26 ноября 2015, 15:27
«Вселенная или планета? Страна света?»

Всё, зазвездило. «Яндекс» — обычное коммерческое предприятие, которое рубит бабло.
kantor.lev
26 ноября 2015, 15:27

Обычно это называют шуткой.

Чебурашка
26 ноября 2015, 15:27
1 апреля через полгода.
«Яндекс», разумеется, нужно заключать в кавычки, это название коммерческой фирмы. Писать о том, что это нечто новое в словообразовании потому, что это нечто новое в мире и жизни людей — мания величия, а не шутка.
Андрей Николаевич
26 ноября 2015, 15:27

Лихо завернули(+1) В любом случае, останетесь на своем;-)

avt899105
26 ноября 2015, 15:27
Яндекс не понмает "пиринг" и выдает пирсинг.
avt899105
26 ноября 2015, 15:27
Яндекс не понмает "пиринг" и выдает пирсинг.
mosgorcredit.ru
вчера, 21:10
Не существенно для серьезного обсуждения. 