Как нарисовать сову по-настоящему

Люди пользуются Яндекс.Картинками по-разному. Одни ищут изображения знаменитостей, другие по фотографии кресла-качалки пытаются найти интернет-магазин, в котором его можно купить. Бывает и так, что на вопрос отвечает не одна картинка, а несколько. Люди, которые в поиске спрашивают [как нарисовать дракона], рассчитывают найти пошаговое руководство из нескольких изображений, а тем, кто интересуется архитектурой, нужны фотографии здания с разных ракурсов. Это достаточно распространённая цель — только с инструкциями связано около девяти процентов запросов к поиску по картинкам. Как правило, пользователи находят подходящую картинку и переходят на сайт в надежде, что там будет больше нужных изображений. Но они не могут знать заранее, где именно найдут ответ. Чтобы решить эту задачу, мы выделили в результатах поиска те страницы, на которых есть несколько похожих картинок. Так появились Серии картинок.


Серия — это отдельный блок изображений, связанных между собой единым стилем или тематикой. В Серию входит несколько изображений с одной страницы — чтобы пользователь понял, что на ней можно увидеть полный репортаж или мастер-класс.

За подбор картинок отвечает алгоритм иерархической кластеризации. Он берёт все изображения с той или иной страницы и с помощью технологии компьютерного зрения выделяет группу похожих — тех, которые обладают общим цветом, формой, деталями и так далее. (В отличие от недавно запущенного поиска по картинке, для определения сходства в Сериях используются глобальные признаки, а не визуальные слова.) Очевидно, что в одной группе должны оказаться, например, все картинки, на которых одинаковые предметы сняты с разных ракурсов. Или на которых одинаковые предметы выполнены в разных цветах. Алгоритм анализирует все изображения на странице, и в результате все схожие оказываются в одной группе. Если на странице есть хотя бы четыре похожих (но не одинаковых) картинки, то они образуют Серию.


Следующий важный вопрос — юзабилити, насколько пользователям удобно работать с Сериями. Сколько картинок должно быть в Серии? Как их лучше расположить? Как пользователь поймёт, когда начинается Серия и когда она кончается? Мы создали около десяти вариантов дизайна, несколько из них предложили протестировать пользователям. Вот два примера:


Почти всем больше нравилось, как выглядят Серии на первом варианте. Но при этом активнее взаимодействовали люди со вторым. Конечный дизайн включает в себя лучшие стороны протестированных вариантов — наглядность и удобство.

Пользователи чаще переходят из Серий на страницу-первоисточник, чем вообще из картинок. На тестированиях мы видели, что люди очень негативно реагируют на избыточную рекламу и внезапно выпрыгивающие попапы. Поэтому для страниц с агрессивной рекламой Серии не формируются.

Александра Ямпольская, менеджер проектов Яндекс.Картинок

drcreazy
26 ноября 2015, 15:26

Для кулинарной темы не работает "как приготовить борщ пошаговый рецепт" ;(
Как определяется, что картинки из 1 серии - можно ли указать это микроразметкой?

PureVirtual
26 ноября 2015, 15:26

Порнуху, видимо, должен искать хорошо. Как будто специально для неё и разрабатывали. =)

Ю
26 ноября 2015, 15:26

Ну не знаю, помоему 2-й вариант как раз выглядит лучше, ибо изображения в превьюшках и так достаточно мелкие, а разбитые ещё на 4 частички становятся вообще несмотрибельными. Сама идея серий хороша, попробовал, дополнительных затруднений по крайней мере не вызывает.

sania-ya
26 ноября 2015, 15:26

Первый вариант пользователям нравился своей понятность. Вы правы, им не нравились мелкие превью, но при наведении на серию превью в ховере становились крупными как в обычных картинках.

Второй вариант был менее понятен, а желтый ярлычок с цифрами пользователи часто вовсе не замечали. Кроме того, пользователей раздрожало, что часть картинок были спрятаны за первой.

r.yevgeniy
26 ноября 2015, 15:26

 

Он берёт все изображения с той или иной страницы и с помощью технологии компьютерного зрения выделяет группу похожих — тех, которые обладают общим цветом, формой, деталями и так далее.

Зависит это от того как именно распологаются картинки в коде на странице? Т.е. к примеру:

текст текст текст текст текст текст  текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст  текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст  текст текст текст текст текст текст текст текст 

 

и вариант

 

текст текст текст текст текст текст  текст текст текст текст текст текст текст текст 

одно большое а под ним миниатюры

 

К примеру идет описание внещенего вида авто. дается одна фотка ощая. А внижее ряд из шести миниатюр других.

 

Далее про интерьер и так же.

Макс Балян
26 ноября 2015, 15:26

Огонь, отличная задумка.

*Скоро к вам придем* %)

 

Владимир Тихомиров
26 ноября 2015, 15:26

Ищу сюрреалистические парусники в ночи...для продолжения своего рисунка...

Петр В.
26 ноября 2015, 15:26

Яндекс картинки на разные запросы отвечают по разному, по рисункам большинство ответов покажут поэтапно как это сделать в сфере кулинарии уже не получится найти поэтапно рецепт

Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 15:26

Еще парочку лет и Яндекс самостоятельно будет угадывать, чего я хочу, и находить это:)))

Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 15:26
Молодцы
Женя
вчера, 22:57
