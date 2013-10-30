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Новые ответы Яндекс.Карт

Каждый день пользователи задают Яндексу более пяти миллионов запросов о том, где что находится. В ответ на такие запросы в поиске появляется колдунщик Яндекс.Карт. Раньше это была статическая картинка: вы могли увидеть на карте нужный объект, а чтобы изменить масштаб или сделать что-то ещё — нужно было перейти на maps.yandex.ru. Теперь вы можете работать с картой прямо в результатах поиска: колдунщик Карт стал интерактивным.


Новый колдунщик упрощает решение двух задач — это поиск конкретного объекта (например, ул. Льва Толстого, 16) и выбор объекта из нескольких (скажем, аптеки по пути к метро). Благодаря тому, что ответы Карт стали интерактивными, человек может взаимодействовать с сервисом уже в поиске и быстрее решить свою задачу. Вот как это выглядит на практике.

Представьте, что вам нужно найти в незнакомом районе школу, где будет проходить олимпиада. Может оказаться, что небольшой фрагмент карты с этой школой ни о чём вам не говорит. Нужны дополнительные ориентиры: какая рядом станция метро, где центр города, какие поблизости магистрали. Уместить все их в одном небольшом окошке невозможно, тем более что ориентиры у каждого свои. С помощью интерактивного колдунщика вы найдёте их, не уходя со страницы. Просто подвигайте карту вправо-влево или измените масштаб.

Другой кейс — поиск города или страны. Эту задачу интерактивный колдунщик решает гораздо лучше, чем статическое изображение. Скажем, вы не знаете, где находится Урюпинск, хотя слышали про него миллион раз. Фрагмент статической карты только подтвердит, что такой город существует, интерактивный колдунщик — поможет понять, где он находится и какие рядом города. Опять же с помощью зума и прокрутки.

Выбирать объекты с новым колдунщиком тоже проще. Например, если вы хотите найти аптеку по пути, вы можете поиграть с масштабом и решить, в какую из ближайших аптек удобнее зайти. Если нужно, можно также посмотреть дополнительную информацию – например, занимается ли аптека изготовлением лекарств.


Прежде чем запустить новый колдунщик, мы показали его части аудитории. Оказалось, что четверть пользователей колдунщика перестали переходить с него на Яндекс.Карты. Это значит, что они смогли решить свою задачу уже в результатах поиска. Можно предположить, что в дальнейшем таких людей будет ещё больше: многие пока переходят на «большие» Карты просто по привычке.

 

Ольга Остренкова, менеджер проектов службы поисковой выдачи

19 комментариев
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Олег
26 ноября 2015, 15:26

Выглядит ужасно - разрывает страницу выдачи на две половины - огромным не вписывающимся в общий стиль блоком. Это мое мнение

csrider
26 ноября 2015, 15:26

Клево, это очень удобно, уже успели оценить с ребятами!

ligwar
26 ноября 2015, 15:26

Очень круто!

shuik
26 ноября 2015, 15:26

Идея охренительная. Реально приходилось постоянно кликать на переход в карты постоянно.

Минусы:
- Не нравиться оформление, выдача получилась какой-то порезаной.
Кадеться больше подойдет вариант с картой на все поле выдачи, и пунктами в правом столбце.
Вот пример:

Это только мнение. 

В любом случае спасибо за динамику ее жутко не хватало.

Миша
26 ноября 2015, 15:26

справа неудобно. там у всех мышка и скролл. 

shuik
26 ноября 2015, 15:26

Так блок же тоже скрольный, понятно что пока в в блоке вы будете скроли выведете мыш за его пределы начет скролиться вся страница.

Я незнаю это мое личное мнение, но гармонии в страницу это явно добавляет, а пересекать всю выдачу серыми линиями как-то не очень эстетично.

 

Если пойти дальше то лучше вообще отказаться от данного блока (блок с названиям организаций) так как он вообще не вписываеться в стилистику выдачи. Лучше тогда формировать колдунщика как в переводах (Пример: http://yandex.ru/yandsearch?text=book%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4&lr=213) горизонтально: Карта, а под ней спсисок организаций (ограниченный), если нужно больше переходишь на сами карты. Выглядить это будет как-то так простите, за наспех сделанный колаж

Очень хотелось бы услышать позицию творцов, Ольги например.

shuik
26 ноября 2015, 15:26

Кстати пока рисова нашел ряд возможных проблем:

- если пункты под картой будут отображаться интерактивно, те меняться при каждом движении полотна каты это может привести к некоторму мельканию. Однако мне кажеться это не очень серьезная проблема.

en-dehors
26 ноября 2015, 15:26

Спасибо Вам за интерес к теме :) У всех вариантов есть свои плюсы и минусы. Выбранное нами в данный момент решение позволяет сделать блок компактным по вертикали, а, значит, помещающимся целиком почти в любой экран. Вертикальное расположение мы тоже попробовали. На то, как это получилось у нас, можно посмотреть на бете Островов вот здесь. И мы продолжаем экспериментировать. Внешний вид карты в результатах поиска будет еще много раз меняться.

shuik
26 ноября 2015, 15:26

На бете островов смотрится отлично. Мне очень нравиться, в текущей выдаче такой вариант не использован по каким-то особенным причинам?

R.M.
26 ноября 2015, 15:26

скупка картриджей

hp xerox brother canon дорого в Москве без выходных.
ver.perova2012
26 ноября 2015, 15:26
Удобно, что не надо переходить на большую карту, а вот с названием "колдунщик Карт" как-то не очень у вас получилось((((
Алексей
26 ноября 2015, 15:26

Спасибо, нам тоже нравится)

А "колдунщик" - традиционное название для ответов наших сервисов на некоторые поисковые запросы. Мы про них подробно писали вот здесь - http://company.yandex.ru/technologies/searchsters/

Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 15:26

Удобная карта. Спасибо за обновление1

KoKosov
26 ноября 2015, 15:26
Вот чудо, кликнул по ссылке "аптеки по пути к метро", исправил название станции метро на свою, и оно чудом мне показало все по дороге от моего дома! Хотя я не писал, откуда к метро идти ;)

(хотя с другой стороны это серьёзный минус - приваси нарушается, мягко говоря, какого фига оно знает, где я живу...)
shuik
26 ноября 2015, 15:26

Мне кажеться совпадение, по тестировал много разных ситуаций, нет ни какой привязки местам от куда я посылал запросы.

artem-sataev
26 ноября 2015, 15:26

Иногда ответы от Яндекс Карт раздражают чрезмерной привязкой к текущей локации. Например, на запросы в формате - или раньше Карты сразу показывали искомый объект в другом городе/стране, а теперь отвечают "Объектов вблизи вас не найдено."

Александр Игнатенко
26 ноября 2015, 15:26
Карты Петербурга удобнее.
gurjanov.mi2014
26 ноября 2015, 15:26

Почему в моём мире ,чтоб пройти регистацыю берут деньги в количестве 295рублей.Дозтого небыло с чем зто связано?

Антон Величко
вчера, 23:03
Прошло 10 лет и колдунщик приятно изменился по дизайну и функционалу. Хорошо адаптирован под мобильные устройства. Это тот самый случай, когда возраст пошел ему на пользу https://i.postimg.cc/kMczRzKf/image.jpg
Обновлено вчера, 23:06