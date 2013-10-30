Новые ответы Яндекс.Карт

Каждый день пользователи задают Яндексу более пяти миллионов запросов о том, где что находится. В ответ на такие запросы в поиске появляется колдунщик Яндекс.Карт. Раньше это была статическая картинка: вы могли увидеть на карте нужный объект, а чтобы изменить масштаб или сделать что-то ещё — нужно было перейти на maps.yandex.ru. Теперь вы можете работать с картой прямо в результатах поиска: колдунщик Карт стал интерактивным.







Новый колдунщик упрощает решение двух задач — это поиск конкретного объекта (например, ул. Льва Толстого, 16) и выбор объекта из нескольких (скажем, аптеки по пути к метро). Благодаря тому, что ответы Карт стали интерактивными, человек может взаимодействовать с сервисом уже в поиске и быстрее решить свою задачу. Вот как это выглядит на практике.



Представьте, что вам нужно найти в незнакомом районе школу, где будет проходить олимпиада. Может оказаться, что небольшой фрагмент карты с этой школой ни о чём вам не говорит. Нужны дополнительные ориентиры: какая рядом станция метро, где центр города, какие поблизости магистрали. Уместить все их в одном небольшом окошке невозможно, тем более что ориентиры у каждого свои. С помощью интерактивного колдунщика вы найдёте их, не уходя со страницы. Просто подвигайте карту вправо-влево или измените масштаб.



Другой кейс — поиск города или страны. Эту задачу интерактивный колдунщик решает гораздо лучше, чем статическое изображение. Скажем, вы не знаете, где находится Урюпинск, хотя слышали про него миллион раз. Фрагмент статической карты только подтвердит, что такой город существует, интерактивный колдунщик — поможет понять, где он находится и какие рядом города. Опять же с помощью зума и прокрутки.



Выбирать объекты с новым колдунщиком тоже проще. Например, если вы хотите найти аптеку по пути, вы можете поиграть с масштабом и решить, в какую из ближайших аптек удобнее зайти. Если нужно, можно также посмотреть дополнительную информацию – например, занимается ли аптека изготовлением лекарств.







Прежде чем запустить новый колдунщик, мы показали его части аудитории. Оказалось, что четверть пользователей колдунщика перестали переходить с него на Яндекс.Карты. Это значит, что они смогли решить свою задачу уже в результатах поиска. Можно предположить, что в дальнейшем таких людей будет ещё больше: многие пока переходят на «большие» Карты просто по привычке.

Ольга Остренкова, менеджер проектов службы поисковой выдачи