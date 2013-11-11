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Яндекс опубликовал карту всего мира

На Яндекс.Картах появилась подробная карта мира. За этим коротким предложением стоит полтора года упорной работы всей команды сервиса, обработка невероятного объёма данных, перевод миллионов географических названий. За всё время существования Яндекс.Карт нам не приходилось делать ничего подобного. Эта работа была для нас чем-то вроде полной пересборки летящего самолёта.

В процессе работы над мировой картой мы полностью переписали ядро Яндекс.Карт. Благодаря этому у нас появилась возможность внедрить единый дизайн, а также инфраструктура для быстрой публикации обновлений. Теперь вносить изменения и исправлять неточности на Яндекс.Картах стало гораздо проще. Наши собственные карты России, Белоруссии, Украины и Казахстана будут обновляться ежемесячно, а карты других стран мира, основанные на данных компании Navteq, — каждые три месяца.

На мировой карте можно увидеть подробные схемы большинства стран. Наиболее проработаны карты России, Украины, Белоруссии и Казахстана, а также Европы и Северной Америки — на них есть подробная дорожная сеть, все основные улицы и дома. Кроме того, Яндекс.Карты позволяют строить автомобильные маршруты внутри стран и между ними. Так что вы легко сможете узнать, как на машине добраться, например, из Лондона в Брюссель.


Названия зарубежных городов и популярных туристических мест на Яндекс.Картах подписаны на понятном пользователю языке. Для посетителей из русскоязычных стран — на русском, для пользователей из других стран — латиницей. Чтобы продублировать топонимы на русском, нужно было перевести с 37 языков названия 7 127 063 объектов, расположенных в 237 странах. Для этого нам потребовалось перенести правила транскрибирования для 37 языков (плюс различные варианты и диалекты) в понятный компьютеру вид и тщательно проверить результаты перевода. Подробнее о том, как мы решали задачу автоматизации перевода топонимов, читайте в блоге Яндекса на Хабрахабре.

Карты всех стран и городов выполнены в едином дизайне — мы подробно рассказывали о нем в блоге на примере Москвы. Мировая карта доступна и в веб-версии, и в мобильных приложениях Яндекс.Карт. Кроме того, мировую карту можно попробовать в новом интерфейсе, запущенном совсем недавно в режиме бета-версии.


Мария Орлова, руководитель отдела геоинформационных данных

96 комментариев
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pagewash
26 ноября 2015, 15:25

Поздравляю!

Раньше мировую карту сильно приблизить возможности не было. 

DUworld
26 ноября 2015, 15:25

Очень круто! Рад. (+1)

Никита Алексеевич
26 ноября 2015, 15:25

спасибо, очень удобно автопутешественникам

яндекс навигатор бы ещё на wm

shuik
26 ноября 2015, 15:25

Молодцы, ждал этого.

Реально большие молодцы.

sfunx
26 ноября 2015, 15:25

Ну наконец-то

DimaDNK
26 ноября 2015, 15:25

поздравляю =))) (+1) давно пора, была и так очень удобная, теперь еще и мировая в плюс. отлично )

look4job
26 ноября 2015, 15:25

А почему ехать из Петербурга в Таллинн нужно непременно через Финляндию с использованием парома? Можно же напрямую.

yakovis
26 ноября 2015, 15:25

потому что через Псков далеко, а пограничного перехода в Нарве, через который идет весь питерский трафик, оно не знает :)

look4job
26 ноября 2015, 15:25

Хорошо хоть про паром из Хельсинки знает, а то бы могли и через Швецию-Данию-Германию-Польшу-Литву-Латвию отправить.

Imasha
26 ноября 2015, 15:25

Спасибо большое за замечание.

Всё проверим, исправим и в течение месяца обновим :)

Таки Шо
26 ноября 2015, 15:25

Круть всесветная!(+1)

vladkr71
26 ноября 2015, 15:25

Спасибо за кропотливую работу!

Карты
26 ноября 2015, 15:25

Яндекс опубликовал карту всего мира

mail.anisimov
26 ноября 2015, 15:25

А эти карты можно как-то загрузить на андройд или РС для оффлайнового использования?

Imasha
26 ноября 2015, 15:25

Пока что нет, но мы будем дорабатывать текущий функционал.

lists
26 ноября 2015, 15:25
Мировая карта доступна и в веб-версии, и в мобильных приложениях

В мобильных приложениях для каких платформ?

Imasha
26 ноября 2015, 15:25

Для всех, которые перечислены на вот этой странице:

http://mobile.yandex.ru/apps/maps

lists
26 ноября 2015, 15:25

Для «Симбиан» (S60v3) версия якобы от 3 сентября 2012 года, однако карты действительно новые. Спасибо.

lists
26 ноября 2015, 15:25
читайте в блоге Яндекса на Хабрахабре

Похоже, что «Хабр» — про́клятое место. Даже когда туда пишут яндексовцы, количество ошибок зашкаливает.

NikolaySigalev
26 ноября 2015, 15:25

Погранпереходы в Домачево и в Бресте не знает. Особенности белорусской картографии?

Imasha
26 ноября 2015, 15:25

Спасибо за информацию! Всё проверим, исправим и в течение месяца обновим :)

Теперь мы можем вносить исправления в наши карты намного быстрее, чем раньше.

megashurik
26 ноября 2015, 15:25

Переименуйте, плиз, остров "Самуй" в "Самуи"

lists
26 ноября 2015, 15:26

Mönchengladbach перевели как Мёндхенгладбах.

Würzburg как Вюрцвург.

В общем, по немецкому — на пересдачу.

lists
26 ноября 2015, 15:26

Перпиньан, Ле Ман, Валенсия (вместо Валанс) — по французскому тоже незачёт.

lists
26 ноября 2015, 15:26

По каталанскому, пожалуй, зачёт, хотя Херона и Канавелес меня смущают.

lists
26 ноября 2015, 15:26

Порто! По португальскому — сразу на второй год!

Александр
26 ноября 2015, 15:26

Каков масштаб!?

Imasha
26 ноября 2015, 15:26

Каков масштаб запущенных карт? 

На самом деле, это очень сложный и совершенно неоднозначный вопрос. 

С переходом от бумажных карт к цифровым понятие масштаба всё больше размывается. 

Гораздо проще описать детальность карт, но и тут все не просто. Мы запустили карты не одной страны, и даже не двух. Мы запустили подробные карты всего мира. От страны к стране ситуация может менять, в большинстве стран Северной Америки и Европы карты городов выполнены с точностью до дома. 

 

Александр
26 ноября 2015, 15:26

Европа с точность до дома - просто отлично. То, что нужно...

andrew-murray
26 ноября 2015, 15:26

На примере туристического Египта - ничего нового! Красноморская ривьера не обновлена. Очень жаль!

Imasha
26 ноября 2015, 15:26

Правда, ничего нового?) 

Раньше у нас, например, не было всех дорожек в Шарм-эль-Шейхе

lists
26 ноября 2015, 15:26

В нидерландском тоже проблемы. Как можно было превратить Maasluis в Масслёйс? Также замечу, что Эймейден уже зафиксирован в варинте через «е», а всякие Катвейк-ан-Зе и Лон-оп-Занд надо писать через дефис. Впрочем, проблема с дефисным написанием проявляется не только в Нидерландах, тут ещё работать и работать.

lists
26 ноября 2015, 15:26

Город Осака подписан как Osaka-Wan и переведён как Осака-Ван. Хотя на самом деле Osaka-wan это Осакский залив, а город называется просто Осака. Друзья мои, я опечален.

lists
26 ноября 2015, 15:26

Туда же Исиномаки-Ван. И не туда же, но тоже позор — города Тойота (вместо Тоёта) и Йоцукаидо (вместо Ёцукайдо)!

maxgashkov
26 ноября 2015, 15:26

Да, с Японией у вас все очень и очень плохо :(

Максим
26 ноября 2015, 15:26
А есть ли в планах Яндекса намерение способствовать развитию внутреннего туризма в России? Спасибо!
cargan
26 ноября 2015, 15:26
а ошибки на карте Москвы - вы исправлять будете
-- или это не существенно для такого уровня.. карт мира.
Imasha
26 ноября 2015, 15:26

Конечно, мы будем исправлять ошибки на карте Москве, как и многих других городов и областей)

Если есть какие-то конкретные замечания - сообщите нам о них, пожалуйста, через форму обратной связи http://maps.yandex.ru/feedback либо, если вам так будет удобнее - напишите прямо здесь. В течение месяца всё поправим и обновим :)

 

cargan
26 ноября 2015, 15:26
я уже посылал вам как то скрин -- только видимо он затерялся, так что наверное указывать конкретно не совсем корректно, но
1. меня смущает название слоя спутник.
-- сейчас зима, а спутник показывает лето. Это наводит на размышления разные.
2. на карте Москвы после прихода мэром Собянина С.С. -- были снесено очень много зданий, которые относились к разного рода магазинов и кафе, но они на спутнике есть. Также размещено много стоянок на пустырях, которые тоже отсутствуют - получается, что город что то создает для автолюбителей, а Яндекс этого показывать не хочет - тогда зачем нужна карта города с проездом...
Я живу в Бирюлево и ко мне как то обратился курьер, который искал некоторое здание которое было указано как ориентир и распечатаное с Яндекс-карт.
-- я ему сказал, что это здание снесено --
он недоверчиво включил планшет и открыл яндекс-карты со словами
-- да вот же оно, со спутника  видно!!!! ---
-- это не спутник -- парировал я ему
-- да посмотрите на панораму, вот же оно и... --   слова повисли в воздухе --, на паноравме здание присутствовало, а в реале нет....

** ну что могут сказать люди теперь после такого казуса о картах-с яндекса!!!!))

я его озадачил еще и тем, что и карты со спутника, а также панорамы -- полностью в таком виде скопированы и на гугле, так что можете не расстраиваться,. ибо в Москве по картам виртуальным, можно реально заблудиться.
Imasha
26 ноября 2015, 15:26

К сожалению, не всегда возможно обновить спутниковые снимки каких-то городов даже раз в год. Если вы летали на самолете, то знаете, что, пролетая над городом, очень часть вы не можете его разглядеть из-за облаков. Ровно с такой же проблемой сталкиваются и спутниковые аппараты. 

В этом плане карты (схемы) обновляются намного часто. С текущего момента мы начинаем обновлять карты Росси, Украины, Беларуси и Казахстана раз в месяц. Если есть какие-то замечания - сообщайте нам о них. 

cargan
26 ноября 2015, 15:26
я понимаю, что для вас Россия какая то "Росси" и другие страны милее, но все же столицу России ятд можно было бы создать более правильной, тем более слой "понарама" как то со спутником не очень то вяжется, да и к самолету не имеет отношение
** сообщать бессмыслено
-- карты Москвы на Яндексе как минимум 2-х летней давности!!!!!
geo.smart
26 ноября 2015, 15:26
Так, вроде, ваша мировая карта уже довольно давно доступна. Когда бета-версию нового интерфейса запустили, тогда и карта мира появилась. Или я что-то путаю?
geo.smart
26 ноября 2015, 15:26

И, кстати, почему-то на карте не отображаются разного рода диакритические знаки, например, в чешских и польских названиях.

Imasha
26 ноября 2015, 15:26

Вы правы, раньше карта мира у нас уже была, но она была неподробной. Вы не смогли бы на ней увидеть конкретные дома или улицы. Только самые основные дороги и общие очертания города. Такая карта позволяла определить, где город расположен в мире, но не позволяла сориентироваться внутри этого города. Новая карта значительно более подробна. Вот, например, Париж.

alex.bayt
26 ноября 2015, 15:26

Нет. Он говорит именно про эту карту, которую вы сегодня аносировали. Потому что она доступна уже недели 3 или больше, но вы не делали анонсов.

Imasha
26 ноября 2015, 15:26

Да, мы ее опубликовали чуть раньше в тестовом режиме.

dmitryklerik
26 ноября 2015, 15:26

А теперь всегда слой Народной карты со всем ошибками и кривыми домами будет показываться вместо старой, ровной и красивой схемы? 

Imasha
26 ноября 2015, 15:26

Мы стараемся показывать слой Народной Карты там, где детализация профессиональных карт уступает пользовательским. В редких случаях настроенная логика сбоит, но мы работаем над более правильным вариантом. 

Пахомов Антон
26 ноября 2015, 15:26

даёшь пробки в вильнюсе!

zaokeramzit
26 ноября 2015, 15:26

Обязательно пороюсь сегодня, поищу свои земельные участки)

divus
26 ноября 2015, 15:26

Про странности с названиями на русском много писать не буду, некоторые неадекватные имена городов во Франции мне тоже резанули глаз, но это можно исправить потом, а главное, рядом выводится оригинальное имя. Меня больше расстраивает ошибка с масштабированием колесом мыши в Chrome, которую, похоже, никто из разработчиков не видит в упор. Вот новости на карте Москвы:

http://news.yandex.ru/map/Moscow/news.html

Колесо работает как положено, вращение "на себя" отдаляет карту. А вот здесь http://maps.yandex.ru/ наоборот, приближает. В IE всё нормально. (В последнем IE 11 в бета-версии карт мышь вообще не работает, но это другая история. Иногда начинаешь думать, что сотрудники Яндекса работают исключительно с браузерами самого Яндекса.)

Imasha
26 ноября 2015, 15:26
divus,
проверьте, пожалуйста. Должно было исправиться.
austria100
26 ноября 2015, 15:26

Эх, жалко, что Непал, так и остался у Яндекса большим белым пятном. Например, популярный среди туристов Джомсом - просто точка.... даже аэропорт не показан...
А так, конечно молодцы, что развиваетесь. 

nurminski
26 ноября 2015, 15:26

Карта мира позорнейшая. Вот вам пример для интереса.

 

itc-labs
26 ноября 2015, 15:26

Неправильные транскрипции в Я.Картах. В Турции город Кумлуча, а не Кумлуджа (к югу от Кемера).

Imasha
26 ноября 2015, 15:26

Спасибо за информацию, посмотрим, разберемся!

nurminski
26 ноября 2015, 15:26

Сафаги нет вообще. Это крупный город. Он не подписан. Названия всех островов - некая "мухафаза".

 

Названия дорог - не Street, а Road должны быть. Street не может длится 200 км.

nurminski
26 ноября 2015, 15:26

Вообще нет ни одного селения на африканском берегу Красного моря. Кроме Хургады. Нет ни Эль-Кузейра, ни Сафаги, ни Марса-Алама, ни Береники. Ничего нет. На Средиземном море - неправильное название курортного Марса-Матруха. Он не известен под названием "Матрух". Что это за фамильярное сокращения? Зато шоссе названо Алекс-Марса-Матрух. Зато уже Road, а не Street.

nurminski
26 ноября 2015, 15:26

Обратите внимание на Черногорию. Там тоже мухафаза такая, что пропал тот человек, что там с Яндекс-картой окажется.

 

В городе Столив, которых кстати два, а не один (второго на карте просто нет) все улицы называются... Столив. Названия многих других городков просто опущены. Их нет.

 

Также нет такой мелочи, как Святой Стефан.

 

Городов, сел по большей части нет. Или вот необычная манера - даже если их название известно, оно почему-то вбито в название дороги, а не подписано рядом с городом, как принято в картографии.

 

"Со свадебным путешествием поаккуратнее. Я тут недавно случайно видел сверхсекретные карты генштаба... Там нет Америки."
nurminski
26 ноября 2015, 15:26

И наконец! По многочисленным просьбам пользователей река Нил была торжественно удалена. Ее нет.

 

Нет реки Нил! Это каким презрением к пользователям нужно обладать, чтобы выкатить такую недоделку фанерную?

 

[:]|||||||||[:]

dlph
26 ноября 2015, 15:26

и что? где индонезия? На Бали все заканчивается? А флорес? Комодо? Это нельзя назвать картой всего мира, если на ней нет даже тех мест, которые объездил простой человек. Потом марокко - нет половины основных дорог на границах. Лаос - таже фигня. И это всего-лиш то, что обьездил я в отпусках.

dymokmckosyak
26 ноября 2015, 15:26

Переход РБ-РП Варшавский мост сильно скошен - не может проложить там маршрут.

И еще поправка к Москве. При движение в область по ул. Липецкая левый поворот на 6-ую радиальную ЕСТЬ - она никогда не была односторонней.

Где вообще можно размещать инфу об ошибках карт?

lexa207852
26 ноября 2015, 15:26

поздравляю с еще однм шагом по завреванию мира! 

молодцы!!!!!!!!!!11

megashurik
26 ноября 2015, 15:26

Это невероятно офигительно :)

Давно у вас клянчил хорошие спутниковые карты города Хуа-Хин в Таиланде, чтобы на Народных картах можно было нарисовать всякие полезные достопримечательности. А тут, внезапно, такой подарок в виде подробных карт, аж подробнее гугловских. Молодцы!

Но, все же, новые дома стоют, магазины открывают и закрывают, как и кафешки. Нужна всемирная динамичность Народных карт. Скопируйте, плиз, все эти подробные карты в те места Народных карт, которые еще не рисовались пользователями вручную. В у меня в поселке уже много домов построили и номера им присвоили. Я вполне мог бы указать эту информацию на народных картах, а у вас прорисованы дома по состоянию примерно пару лет назад. Сделаете?

Ну и, конечно, нужен кэш для навигатора. В этом направлени вы и так, наверняка, работаете.

Еще раз большое спасибо! Очень порадовали!

GT
26 ноября 2015, 15:26

в россии не у всех городов есть даже улицы

Максим
26 ноября 2015, 15:26
Брюсель - Лондон... На злобу дня)
alex1979192
26 ноября 2015, 15:26

Простите уж за вопрос не в тему, но все-же:

Люблю гулять по панорамам и недавно заметил, что у вас обновился счетчик городов:

Россия 235

Украина 66 (совсем недавно было 65)

Похоже. вы добавили какой-то город на Украине, но вот какой? В анонсах об этом ничего нет. Так что, если не секрет...

xtreme77700
26 ноября 2015, 15:26

Тернополь добавили!

alex1979192
26 ноября 2015, 15:26

Спасибо!

Иду смотреть Тернополь :)

ed
26 ноября 2015, 15:26
Файне місто Тернопіль)
xtreme77700
26 ноября 2015, 15:26

А когда будут ортофотопланы по Украине?

WildVano
26 ноября 2015, 15:26

Скажите, это у меня мозг сломался или на новой карте вы инвертировали зум колесом мыши.

Мозг взывается каждый раз при зуме колесом.

Всегда было "Вперед- увеличить (наезжаем). Назад колесо - уменьшаем (взлетаем, отступаем)".


Нет, я заставляю мозг и руки подчиняться, но зачем взрывать юхерэкпериенс непонятно (везде сделанно как было у вас раньше)


PS Разобрался. Так ведет себя только Chrome. Но вопрос актуален

Алексей
26 ноября 2015, 15:26
Да, такая штука действительно есть только в Chrome и связана с изменениями в этом браузере. Мы уже работаем над тем, чтобы зум заработал привычным образом.
Ivan
26 ноября 2015, 15:26

А зачем реверснули прокрутку колеса мыши? Теперь при прокрутке вверх - уменьшение, а вниз - увеличение. Зачем это извращение?

Алексей
26 ноября 2015, 15:26
Такое поведение зума связано с изменениями в браузере Chrome. Мы работаем над тем, чтобы привести зум в чувство)
ultraspectre
26 ноября 2015, 15:26
А зачем масштабирование скроллом сделали задом наперёд? Раньше было удобно, как у всех, теперь Яндекс плюс с минусом зачем-то перепутал.
Зачем?!
Алексей
26 ноября 2015, 15:26
Мы работаем над тем, чтобы привести зум в чувство)
ultraspectre
26 ноября 2015, 15:26
А что там работать-то? Нужно просто направление скролла-зума изменить.
Сейчас в Яндексе колёсико для приближения надо крутить в одну сторону, а в старом Яндексе, как и во всех остальных карт-сервисах типа Google Maps, для приближения колёсико мыши нужно было крутить в другую сторону.
Алексей
26 ноября 2015, 15:26
У вас хром? Попробуйте открыть Карты в другом браузере. Инвертированный зум в хроме связан с изменениями в этом браузере.
ultraspectre
26 ноября 2015, 15:26
Google Chrome и Opera 18.
Посмотрел в Яндекс.Браузере - там действительно скролл работает как и раньше.
yarikm2012
26 ноября 2015, 15:26

(+1)

unpin
26 ноября 2015, 15:26

а зачем инверсировали скроллинг? стало жутко неудобно. поддержка как всегда молчит.

Алексей
26 ноября 2015, 15:26
Да, такая штука есть и связана с изменениями в браузере Chrome. Мы работаем над тем, чтобы привести зум в чувство)
Андрей
26 ноября 2015, 15:26
Вот ещё бы и панораму можно было бы включать где угодно))).
Валентин Кириенко
26 ноября 2015, 15:26

На вашей карте полно "белых пятен" ! целые государства как "белые пятна" ! Нет Сирии,нет Сомали !Многие государства Африки полупустые! Нет многих островов! Тех же Сенкаку нет! Я не говорю об отображении улиц и домов! Хотя бы города и населенные пункты отобразили бы ! А то смешно даже что атласы изданные в Советском Союзе намного подробнее чем ваша карта! Заключите договор с Министерством обороны и сделайте нормальные карты с использованием их спутников!

attilax
26 ноября 2015, 15:26
Возможно, если вы укажете на картах каким-нибудь образом часовые пояся, то это поможет путешественникам.
attilax
26 ноября 2015, 15:26
На схеме номера домов подписаны, хорошо бы еще добавить по клику показ улицы (как в 2ГИС), потому что часто не ясно на какой именно улице стоит дом.
Imasha
26 ноября 2015, 15:26
attilax,
воспользуйтесь инструментом "получить информацию" (вызывается кнопкой в левом верхнем углу карты - выглядит как стрелочка курсора с вопросом). При клике на дом таким инструментом - вы получите полный адрес дома и пр. информацию
krada1
26 ноября 2015, 15:26
Было бы здорово подписать названия станций метро в европейских городах... Яндекс-картами стало бы гораздо удобнее поьзоваться)
urthe14me
26 ноября 2015, 15:26
Доброго дня!
Вопрос немного не по этой теме, но не знаю куда писать...
В Яндекс.Картах и Яндекс.Навигаторе обновились карты Москвы (декабрь 2013 года). В Яндекс.Навигаторе раньше карты были векторные и карты Москвы занимали около 300 мегабайт. Сейчас же они весят 3 гигабайта (!!!), растровые и 3Д рисуется только при наличии интернета.
Зачем же так??? Хочется, чтобы карты занимали меньше места на устройстве, а получилось на оборот.
И пропала карта Московской области.
alla-iv-pavlova
26 ноября 2015, 15:26
Во многих деревнях обычная карта более информативна, чем народная. Как отключить автозамену?
Александр
26 ноября 2015, 15:26
А почему на российской карте Крым наш, а на украинской карте Крым их??? (на yandex.ru и yandex.ua соответственно)
Диченкова
26 ноября 2015, 15:26
на яндекс картах в панорамах города черкассы ,украина -старые фотки
rosla2015
26 ноября 2015, 15:26
Молодцы !
Shalagram
26 ноября 2015, 15:26
зачем вы на Украине географические названия улиц попереводили? вы идиоты и в школу не ходили? я в шоке от вашей тупости!
alex lolman
сегодня, 02:37
В Греции даже названия улиц не отображает