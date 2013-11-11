Яндекс опубликовал карту всего мира

На Яндекс.Картах появилась подробная карта мира. За этим коротким предложением стоит полтора года упорной работы всей команды сервиса, обработка невероятного объёма данных, перевод миллионов географических названий. За всё время существования Яндекс.Карт нам не приходилось делать ничего подобного. Эта работа была для нас чем-то вроде полной пересборки летящего самолёта.



В процессе работы над мировой картой мы полностью переписали ядро Яндекс.Карт. Благодаря этому у нас появилась возможность внедрить единый дизайн, а также инфраструктура для быстрой публикации обновлений. Теперь вносить изменения и исправлять неточности на Яндекс.Картах стало гораздо проще. Наши собственные карты России, Белоруссии, Украины и Казахстана будут обновляться ежемесячно, а карты других стран мира, основанные на данных компании Navteq, — каждые три месяца.



На мировой карте можно увидеть подробные схемы большинства стран. Наиболее проработаны карты России, Украины, Белоруссии и Казахстана, а также Европы и Северной Америки — на них есть подробная дорожная сеть, все основные улицы и дома. Кроме того, Яндекс.Карты позволяют строить автомобильные маршруты внутри стран и между ними. Так что вы легко сможете узнать, как на машине добраться, например, из Лондона в Брюссель.







Названия зарубежных городов и популярных туристических мест на Яндекс.Картах подписаны на понятном пользователю языке. Для посетителей из русскоязычных стран — на русском, для пользователей из других стран — латиницей. Чтобы продублировать топонимы на русском, нужно было перевести с 37 языков названия 7 127 063 объектов, расположенных в 237 странах. Для этого нам потребовалось перенести правила транскрибирования для 37 языков (плюс различные варианты и диалекты) в понятный компьютеру вид и тщательно проверить результаты перевода. Подробнее о том, как мы решали задачу автоматизации перевода топонимов, читайте в блоге Яндекса на Хабрахабре.



Карты всех стран и городов выполнены в едином дизайне — мы подробно рассказывали о нем в блоге на примере Москвы. Мировая карта доступна и в веб-версии, и в мобильных приложениях Яндекс.Карт. Кроме того, мировую карту можно попробовать в новом интерфейсе, запущенном совсем недавно в режиме бета-версии.





Мария Орлова, руководитель отдела геоинформационных данных