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Безопасность: как защитить свой аккаунт на Яндексе

Лишиться своего аккаунта на Яндексе — всё равно что потерять ключи от квартиры, где хранятся ваши вещи, кошелёк и документы. Доступ к учётной записи даёт злоумышленникам возможность читать вашу почту, отправлять спам от вашего имени или проводить операции с файлами, которые вы храните на Яндекс.Диске. Возможно, кому-то эти рекомендации по безопасности покажутся очевидными, но в Яндекс каждый день обращаются сотни людей с просьбой восстановить аккаунт. Так что, если вы сами — продвинутый пользователь интернета, покажите этот пост тем, кому он может оказаться полезен — например, старшим родственникам.

Общие рекомендации
Ключи от Яндекса — это логин и пароль. И если логин видят многие другие люди — например, адресаты в почте — то пароль должны знать только вы. Поэтому ни при каких обстоятельствах и никаким способом (по почте, устно, в смс) не сообщайте его посторонним людям, даже если они представляются сотрудниками Яндекса. Настоящие сотрудники Яндекса (и, кстати, других организаций тоже) никогда не попросят вас сказать пароль. Все пароли хранятся в системе в зашифрованном виде, никому не известны и никем не используются.

Вот несколько базовых рекомендаций:

• Не сохраняйте пароли при работе на чужом или общественном компьютере. Заходя в почту Яндекса в гостях, стоит отметить специальную галочку «Чужой компьютер» — тогда Яндекс забудет ваш аккаунт на этом компьютере после закрытия браузера, даже если вы не нажали «Выход».

• На собственном компьютере обязательно установите антивирус. Он защитит вас от вредоносных программ, которые, в числе прочего, могут красть пароли или рассылать спам с вашего адреса. Среди надёжных антивирусов есть и бесплатные — например, вот здесь собраны ссылки на них. И даже если антивирус установлен, будьте осторожны: открывайте только те сайты и загружайте только те файлы, в которых полностью уверены. Старайтесь использовать официальные версии программ и регулярно их обновляйте.

• Привяжите к аккаунту актуальный номер телефона — тогда вы сможете быстро и безопасно восстановить доступ, если понадобится.

• При регистрации на Яндексе задайте контрольный вопрос и ответ на него — это пригодится, если доступ утерян, а телефон вы не указали. Однако кроме вас «восстановить доступ» таким образом могут попытаться и злоумышленники. Поэтому отнеситесь к контрольному вопросу и ответу серьёзно. Не выбирайте простые и нейтральные вопросы, ответ на которые легко подобрать или найти — например, с помощью вашей страницы в социальной сети.

Лучше всего придумать контрольный вопрос самому — причём это должно быть что-то такое, что понятно только вам. Например, один из сотрудников Яндекса в детстве считал, что графины называются так потому, что из них пьют графы. Вряд ли хоть один взломщик, не знающий этого, смог бы правильно ответить на контрольный вопрос «Почему графин?».

• Меняйте пароль от Яндекса примерно раз в три месяца — это служит дополнительной гарантией безопасности.

Как составить надёжный пароль
Даже если держать пароль в секрете, злоумышленники могут угадать или подобрать его. Поэтому он должен быть достаточно сложным. Никогда не используйте распространённые пароли — например, 1234, «пароль» или «qwerty». Списки самых частых паролей, которые легко подобрать, есть в интернете. Также не стоит использовать пароли, которые легко угадать на основе общеизвестной информации о вас. Скажем, Valentina1988 — плохой пароль, если вас зовут Валентина и вы родились в 1988 году.

Надёжный пароль должен состоять не менее чем из восьми символов, в нём должны присутствовать заглавные буквы, цифры и специальные знаки (!, $, %, @,*, + и другие). Чем больше символов разных видов будет в пароле, тем сложнее он для взлома. Яндекс.Паспорт умеет оценивать степень надёжности пароля и показывает её при помощи специальной шкалы, которая видна при регистрации или смене пароля.

Главное — не переусердствуйте. Составляйте пароли так, чтобы вам самим было легко их запомнить: используйте значимые для вас, но непонятные другим слова, сочетания знаков, цифры. Например, так: MetEora03! — используются строчные и прописные буквы, цифры и восклицательный знак, а запомнить его легко, потому что это название и год выхода альбома группы Linkin Park.


 

Распространённые способы кражи пароля
Один из самых частых сценариев потери пароля — переход по ссылкам в фишинговых письмах и ввод данных на фишинговых сайтах. Их цель — обмануть пользователей, прикинувшись каким-нибудь популярным ресурсом, например, сервисом Яндекса. Фишинговые сайты просят вас ввести личные данные — скажем, логин и пароль — и передают их злоумышленникам.

Чаще всего для фишинга используется электронная почта. Вам приходит письмо с призывом перейти по ссылке или ввести личные данные, например, чтобы «разблокировать аккаунт» или «получить приз». Обычно такое письмо замаскировано под уведомление от крупного портала — это может быть как Яндекс, так и любой другой крупный сервис, например, социальная сеть. Цель таких писем — заставить пользователя не задумываясь передать информацию. Поэтому не поддавайтесь эмоциям: внимательно читайте подозрительные письма и здраво оценивайте вероятность того, о чём в них говорится. Подробнее о том, как отличить поддельные письма и сайты от настоящих, можно прочитать в нашем посте о фишинге.

Ещё один распространённый способ кражи аккаунта — это непосредственно взлом: подбор пароля или ответа на контрольный вопрос. Вот поэтому так важно, чтобы они были надёжными.

И наконец, третий способ — это вирусы, ворующие данные. Яндекс умеет предупреждать о заражённых сайтах на странице результатов поиска и на других сервисах. Об антивирусной системе Яндекса мы рассказывали в одном из предыдущих постов.

И никогда не вводите пароль от Яндекса на страницах, не имеющих к нему отношения, — скажем, сайтах магазинов или в социальных сетях. Если они его от вас требуют, это подозрительно.

 
 

Как вернуть доступ к Яндексу
Если вы по каким-то причинам потеряете доступ к Яндексу, восстановить его можно с помощью Яндекс.Паспорта.

Мы рекомендуем указать в своём Яндекс.Паспорте настоящие имя, фамилию и актуальный номер телефона. На этот номер вы получите код восстановления, если забудете пароль или кто-то поменяет его без вашего ведома. Обычно человек постоянно пользуется телефоном и оберегает его от попадания в чужие руки, поэтому мы считаем этот способ восстановления самым безопасным. Даже если злоумышленники взломают ваш аккаунт и сменят пароль, они не смогут просто удалить ваш номер — для этого им понадобится ввести код из смс, получить которое можете только вы.

Второй по надёжности способ — это восстановление при помощи контрольного вопроса. Если вы помните ответ на него, то сразу попадёте на страницу смены пароля.

Если же вы не привязали номер и забыли ответ на контрольный вопрос, вы сможете получить ссылку для восстановления на «запасной» электронный адрес. Но будьте осторожны с этим способом — если кто-то взломал ваш аккаунт на Яндексе, он мог взломать ваш аккаунт и на другом сервисе.


 

Что делать, если не получается восстановить доступ
Если ни один из указанных способов не сработал, напишите в техподдержку Яндекса и подробно расскажите, что произошло. Чтобы вернуть доступ, вам понадобится доказать, что аккаунт действительно принадлежит вам. В первую очередь мы обращаем внимание на личные данные, указанные на Яндекс.Паспорте, — именно поэтому там лучше указать свои реальные имя, фамилию и дату рождения.

Наши рекомендации по защите аккаунта на Яндексе подходят и для других сайтов тоже. Самое главное — будьте внимательны, используйте надёжные пароли, держите их в секрете и не поддавайтесь на провокации в духе «всё заблокировано, срочно спасайтесь!» И, конечно, не стоит использовать на нескольких сервисах один и тот же пароль — ключи от разных дверей должны быть разными.
329 комментариев
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Андрей Чувелёв
26 ноября 2015, 15:25

Вот хорошая ссылочка для проверки пароля -- http://howsecureismypassword.net/

KoKosov
26 ноября 2015, 15:25
Прикольно, мой пароль обещают подбирать 412 лет ;)
XopoIII
26 ноября 2015, 15:25

вы его уже показали им=)

KoKosov
26 ноября 2015, 15:25
"Вот вам ключ, но я не скажу, от какого он замка" ;)
svoiclub
26 ноября 2015, 15:25
KoKosov,
и мой за 412 лет. У нас одинаковый пароль?
. .
26 ноября 2015, 15:25
KoKosov,
98 million years :D
Изолированный
26 ноября 2015, 15:25
6 trillion years to crack your password
enverest
26 ноября 2015, 15:25
Пишем correcthorsebatterystaple с русской раскладкой -> 10 секстиллионов лет.
tramsmm-mirror
26 ноября 2015, 15:25

Хороший способ пополнять базу для брутфорса =)

isovs
26 ноября 2015, 15:25
71 quadrillion years.....
Неплохо, неплохо.
yana.maraxovskay
26 ноября 2015, 15:25
У меня триллион лет
Владимир Рубцов
26 ноября 2015, 15:25
Андрей Чувелёв,
у меня выдает 5 quintillion years to crack your password. Запоминать я его буду еще дольше :)
VVAGONN
26 ноября 2015, 15:25
Андрей Чувелёв,
Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 15:25
Infinity years
ya.ep1qqqq2013
26 ноября 2015, 15:25
Андрей Чувелёв,
clase
26 ноября 2015, 15:25
Андрей Чувелёв,
Врятли это хороший сервис. Пароль 123456789101112131415 якобы будет подбираться 7000 лет. Полнейший бред
Андрей Чувелёв
26 ноября 2015, 15:25
clase,
так и есть. Знаков сколько?
Артём Торпан
26 ноября 2015, 15:25
у меня порольчик то норм 55 trillion years
Александр Пригородов
26 ноября 2015, 15:25
"It would take a desktop PC about
8 million years
to crack your password"
О_о

alpa2837
26 ноября 2015, 15:25
to crack your password"
alpa2837
26 ноября 2015, 15:25
oSo390480#
dinamoon2013
26 ноября 2015, 15:25
A thousand years
Joel
26 ноября 2015, 15:25
Не плохая у них там база паролей собирается
n74rus
26 ноября 2015, 15:25
Андрей Чувелёв,
мой 63 миллиона лет))
mr.kirillk.kulikov
26 ноября 2015, 15:25
ОоЧувелёв Андрей,
mil.m2015
26 ноября 2015, 15:25
Мой 19 сек ,
ktlbn.kmgfy
26 ноября 2015, 15:25
mil.m2015,
kedrownik
26 ноября 2015, 15:25
"самый лучший пароль" - 2 quadrillion years :-)
Носков Николай
26 ноября 2015, 15:25
192 quintillion yearsЧувелёв Андрей,
ast.master
26 ноября 2015, 15:25
Андрей Чувелёв,
Ariadna
26 ноября 2015, 15:25
Хорошая информация-спасибо!
Сергей
26 ноября 2015, 15:25
Перепись идиотов, оставивших свой пароль на левом сайте, успешно проведена.
Monti
26 ноября 2015, 15:25
"bestpasswordever"
345 thousand years
ну очень сложный пароль, да.
Артем
26 ноября 2015, 15:25
Андрей Чувелёв,
Это только если действовать перебором. Грубо говоря набирая 1, 2, 3, 4.....99999......а1, а2, zzz9999. Но украсть могут быстрее Вам же приходят письма с паролем от сайтов, и эти письма храняться у вас в почтовом ящике (даже если вы их удалили) А люди не придумывают разные пароли для разных сайтов.  Вот вам еще одни способ воровства. Пишешь сайт - там регятся и на основе этих паролей пытаешься взломать их почту и вот уже 50% всех паролей в руках злоумышленников.  Вывод, взломать можно все угодно, а нужно быть просто не привлекательным для таких желающих
Андрей Чувелёв
26 ноября 2015, 15:25
Артем,
именно так мне взломали в первый раз яндексовский ящик. Зарегистрировался на last.fm указав e-mail и пароль тот же ;-) У них пароли увели и мой тот же.
Андрей Чувелёв
26 ноября 2015, 15:25
Артем,
именно так мне взломали в первый раз яндексовский ящик. Зарегистрировался на last.fm указав e-mail и пароль тот же ;-) У них пароли увели и мой тот же.
Андрей Чувелёв
26 ноября 2015, 15:25
Артем,
именно так мне взломали в первый раз яндексовский ящик. Зарегистрировался на last.fm указав e-mail и пароль тот же ;-) У них пароли увели и мой тот же.
Андрей Чувелёв
26 ноября 2015, 15:25
Артем,
именно так мне взломали в первый раз яндексовский ящик. Зарегистрировался на last.fm указав e-mail и пароль тот же ;-) У них пароли увели и мой тот же.
mascharudova
26 ноября 2015, 15:25
7 quinquavigintillion years)))
Sender Zzz
26 ноября 2015, 15:25
Андрей Чувелёв,
Johnn-WM
26 ноября 2015, 15:25
48 billion years. Не слабо)
Евгений Яго
26 ноября 2015, 15:25
It would take a desktop PC about 61 septillion years to crack your password
Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 15:25
631000 лет, прекрасно:D
Дмитрий
26 ноября 2015, 15:25
48000 лет норм
Heckfy Improver
26 ноября 2015, 15:25
23 триллиона лет. Кто больше? ;-)
http://yadi.sk/d/LFNmdBUoMLRN6
nikiitka.zotov.97
26 ноября 2015, 15:25
Infinity ears Насколько я знаю английский - Бесконечно :)
cotanatoly
26 ноября 2015, 15:25
Андрей Чувелёв,
Какой-то бред!
mi.didle
26 ноября 2015, 15:25
Андрей Чувелёв,
pasword123456 - тысячу лет. на самом деле секунд 20
vania.iwashencko
26 ноября 2015, 15:25
Андрей Чувелёв,
уровень моего пароля ИНФИНИТИ!
Natute
26 ноября 2015, 15:25
пароль   00000000000000000000000000000
7 quinquavigintillion years)
ппц конечно )) :D
yunasirli
26 ноября 2015, 15:25
Андрей Чувелёв,
Михаил Меньшиков
26 ноября 2015, 15:25
Андрей Чувелёв,
на этом сервисе словари не принимаются в расчет, я вбил пару раз qwerty и с каждым разом сложность увеличивалась.
instameet
26 ноября 2015, 15:25
haha, guys, use passwords like
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Ян Назаров
22 мая 2018, 13:01
Только что было неоднократно сказано что НЕ ВВОДИТЬ свой пароль от Яндекс в чужих сайтах.
Поделились тут сторонней ссылкой, с заманчивым предложением и народ тут же промчался делится своими паролями :)


Человечество... я не удивлен что целые нации и народы подпадают под влияние и гипноз таких злодеев как гитлер или сталин (автору ничего не намекаю, мое уважение)
lists
26 ноября 2015, 15:25

 

цифры и специальные знаки (!, $, %, @,*, + и другие)

 

Вот тут не удержусь от комментария. Был у меня некогда пароль к учётке на «Яндексе», содержащий тильду. И в какой-то момент случилось что-то странное (сейчас не помню, что), и я поменял пароль. А спустя некоторое время решил установить новый, снова с тильдой. И мне не дали. Плохой, говорят, символ, негодный, не используйте его. С тех пор я пребываю в печали.

И вообще, длина пароля важнее глубины. Букв в обоих регистрах и цифр вполне достаточно, если пароль от 8 символов, 10 — с головой. Ну, и исключить простые и словарные пароли.

Лев
26 ноября 2015, 15:25
Букв в обоих регистрах и цифр вполне достаточно, если пароль от 8 символов, 10 — с головой.

Нет, недостаточно. http://xkcd.com/936/

lists
26 ноября 2015, 15:25

Достаточно, достаточно. Тем более если сервис не позволяет подбирать пароли с большой частотой.

Heckfy Improver
26 ноября 2015, 15:25
lists,
Вот-вот. Реальная скорость брутфорса на крупных порталах с нормальной системой безопасности (Яндекс, ВКонтакте, Mail.Ru и т.п.) - не более 1 попытки в секунду: это как нужно быстро печатать, чтобы проходить тест Тьюринга (капчу) за эту самую секунду, при том что количество символов может постепенно увеличиваться?
marafon22.s
26 ноября 2015, 15:25
Лев,
dr.mokin2011
26 ноября 2015, 15:25
Лев,
dr.mokin2011
26 ноября 2015, 15:25
dr.mokin2011,
Heckfy Improver
26 ноября 2015, 15:25
lists,
А разве есть вообще системы, разрешающие использовать какие-либо символы, кроме латинских букв, цифр и знаков _.-? На большинстве систем даже русские буквы нельзя ставить, а спецсимволы уж тем более...
Evgeny K
26 ноября 2015, 15:25

через контрольные вопросы - мрак - оставляйте только смс и все.

когда смс не было - а были тока контрольные вопросы - легко подбирал я ))

 

но сейчас некоторые усложнили - предлагают аж пять контрольных вопросов - а потом типа при восстановление - три из них спрашивают - и если забыл - то не пускают.

 

только смс - только хардкор!

abbat
26 ноября 2015, 15:25
Я бы наоборот давал возможность отключать восстановление пароля по SMS, т.к. очень сложно защитить данный канал передачи.
doy46saratov
26 ноября 2015, 15:25
Evgeny K,
lakshmi80
26 ноября 2015, 15:25

А ввести опциональную двухфакторную аутентификацию по типу G**gle Authenticator слишком сложно, да?

Весёлый котик
26 ноября 2015, 15:25

Это дело не самое быстрое, хотя мы тоже хотим предоставить такую возможность всем желающим. Следите за новостями! :) Но даже двухфакторная авторизация не спасёт, если в остальном пользователь будет беспечно относиться к своим учётным данным.

anton.baronov
26 ноября 2015, 15:25
Весёлый котик,
что с двухфакторной аутентификацией?
rincewind
26 ноября 2015, 15:25
Весёлый котик,
присоединяюсь к вопросу.
Весёлый котик
26 ноября 2015, 15:25
Пока что всё по-прежнему. Ждём вместе с Вами. Как только такая функция появится, мы обязательно расскажем об этом в блоге Яндекса или в блоге Яндекс.Почты.
gobrowolf
26 ноября 2015, 15:25
Весёлый котик,
здравствуйте. Уточните как на сегодняшний момент продвигаются дела в этом направлении? Ожидать ли в ближайшем времени двухфакторную аутентификацию?
Весёлый котик
26 ноября 2015, 15:25
Я не могу раскрыть Вам планов Яндекса, к сожалению, как и назвать каких-либо сроков. Двухфакторная авторизация обязательно будет.
Макс
26 ноября 2015, 15:25
Можно хотя бы привязать вход к ip?
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:25
Увы, на данный момент такой возможности нет.
Макс
26 ноября 2015, 15:25
Тимофей, служба поддержки,
sms оповещение о входе?
Nick-Gladman
26 ноября 2015, 15:25
Весёлый котик,
ГОД прошёл - а двухфакторной авторизации всё нет.
ФСБ не разрешает? :-DDD 
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:25
Разрешает, но мы всё ещё работаем над этой функцией. Подождите, пожалуйста, обязательно будет!
biosilaq
26 ноября 2015, 15:25
Тимофей, служба поддержки,
Это единственное, что останавливает от переда на почту от Яндекса =(
andrew@ei-grad.ru
19 июня 2016, 03:33
Таки запилили, но свою, не совместимую ни с железными токенами, ни с google authenticator. :-/
Александр
26 ноября 2015, 15:25

Теперь мы в безопасности.:-)

sagspb
26 ноября 2015, 15:25

А с чем связано ограничение длинны пароля в 20 символов для аккаунтов Яндекса? И не планируется ли это ограничение снять?

Весёлый котик
26 ноября 2015, 15:25

Ограничение чисто историческое, связанное с тем, что логин на Яндексе используется при авторизации через множество совершенно различных протоколов и устройств, каждый из которых накладывал свои условия. Служба безопасности вместе с командой Яндекс.Паспорта уже думают над возможностью увеличения длины пароля. 

VOVOSHKA
26 ноября 2015, 15:25
Весёлый котик,
я могу подумать за вас. При авторизации через яндекс использовать столько символов более длинного пароля, сколько поддерживает протокол.
Это решение уже использовалось.
Весёлый котик
26 ноября 2015, 15:25

Тогда в чём смысл делать длинный пароль, если при авторизации можно будет использовать короткий? Получится, что увеличение длины — фикция, не приводящая к увеличению безопасности и стойкости пароля к подбору, потомучто можно будет прийти по другому протоколу и указать более короткий вариант.

Мы обязательно всё придумаем сами, не волнуйтесь :) Всё будет хорошо.

AndrewDarkFox
26 ноября 2015, 15:25

Яндексу надо сделать генератор паролей. А то трудно придумывать самому.

djuliyali
26 ноября 2015, 15:25

Зато запоминать легче ))

AndrewDarkFox
26 ноября 2015, 15:25

Зато безопасность страдает.

 

MasterInf
26 ноября 2015, 15:25
AndrewDarkFox,
вот есть готовый генератор паролей http://www.mychatik.ru/PassGen.php
uriy27031975
26 ноября 2015, 15:25
MasterInf,
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:25
Можно сгенерировать пароль на странице https://security.yandex.ru, нажав на кнопку «Как выглядит надёжный пароль».
kapasev
26 ноября 2015, 15:25

Я никогда не отказываю фишерам. Всегда что-нибудь набью. Если бы все так делали, мы бы их извели!

Spectre
26 ноября 2015, 15:25
Ну какая безопасность?!
Мне на номер приходит sms, что кто-то пытался отвязать мой номер от аккаунта в Яндексе, а саппорт не может мне предоставить информацию о каком аккаунте идёт речь!
При этом легко отвязывает номер "который вам уже не принадлежит". Что за бред?!
Весёлый котик
26 ноября 2015, 15:25
Номер, привязанный к аккаунту, нельзя просто так отвязать, не введя тот самый код, который Вы получили в SMS.
А сообщать логин по номеру телефона чревато раскрытием персональных данных и возможным взломом. Может быть, Вы нашли этот самый телефон на улице, поэтому поддержка не может сообщить Вам, ключом к какому логину является этот телефонный номер.
Spectre
26 ноября 2015, 15:25
Весёлый котик,
в том-то и дело, что через месяц номер отвязывается и без ввода кода, пришедшего по sms.
При этом сделать так, что sms не дойдёт до абонента не так уж сложно. Можно просто заспамить его телефон sms'ками.
Весёлый котик
26 ноября 2015, 15:25
Месяц — достаточный срок, чтобы отреагировать на уведомление от Яндекса, которое посылается не только по SMS, но и на все возможные дополнительные адреса, которые указаны на странице https://validator.yandex.ru
Spectre
26 ноября 2015, 15:25
конечно, если sms дошло, а ящики перед этим злоумышленник не удалил :)
Spectre
26 ноября 2015, 15:25
Впрочем, если воруют пароли от почты, то обычно ото всех ящиков сразу. Так что другие e-mail'ы это не защита практически.

А sms ещё надо чтобы пользователь увидел.

Вот мне пришло sms, и я на него никак отреагировать не могу. Это объективный факт. В какой-то момент, очевидно, попытаюсь зайти в какой-нибудь из своих ящиков и не смогу. Но какой именно - не знаю.
Дмитрий
26 ноября 2015, 15:25
а vigintillion это много ?
kasovsky
26 ноября 2015, 15:25
недопустимый символ в пароле: "/"
Яндекс, нельзя так.
lyann
26 ноября 2015, 15:25
605 quattuortrigintillion years. Это сколько???
Vich Zubakin
26 ноября 2015, 15:25
Это до следующей дырке в коде
gleb.konshinn
26 ноября 2015, 15:25
а вот мой пароль 325 million years
dmanlash15
26 ноября 2015, 15:25
всё правильно сказал..
dmanlash15
26 ноября 2015, 15:25
всё правильно сказал..
Gitaras2008
26 ноября 2015, 15:25
Спасибо
yspu41a
26 ноября 2015, 15:25
43 trillion years...close enough
oc0077
26 ноября 2015, 15:25
В паролях желательно предусмотреть возможность своих авторских пиктограмм
IvanKrasnoyarov_motobiker
26 ноября 2015, 15:25
oc0077,
обычно некоторые системы выплёвывают их из пароля.
Миха
26 ноября 2015, 15:25
Полезно будет многим.
Drimkins1978
26 ноября 2015, 15:25
It would take a desktop PC about 2 billion years to crack your password
aleksandr.matsiaska58
26 ноября 2015, 15:25
спасибо за информацию
evg35781968
26 ноября 2015, 15:25
Враг не пройдёт,всё под контролем.
zemlekop-54
26 ноября 2015, 15:25
автомобильный номер, не забудешь и вариантов множество 
саня
26 ноября 2015, 15:25
мою страницу в мыле взломали а я не могу вспомнить ни пароль ни логин что делать
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:25
саня,
если Вы про mail.ru,  напишите нашим коллегам со страницы http://help.mail.ru/mail-support , они обязательно постараются помочь.
skoplin
26 ноября 2015, 15:25
юрий 11.04.2014  спасибо приму к сведению
x1site
26 ноября 2015, 15:25
вы совсем забыли про динамичные пароли (только что сам придумал называние, скорее всего неправильное), это когда пароль зависит от адреса сайта - например ylainknidnepxark и mlaiinlkinpark состоит из: слова linkinpark и между буквами вставлены адреса сайтов - yandex и mailю таким образом кража одного пасса не затрагивает другие
zhetes
26 ноября 2015, 15:25
Благодарствую!!!
petrov2658
26 ноября 2015, 15:25
спасибо за  уведомление...
evgeproshin
26 ноября 2015, 15:25
абалдеть!!! яндекс спамит)))) продвигает менеджер паролей))))
galka.galinas
26 ноября 2015, 15:25
спасибо за подсказку
Р. Х.
26 ноября 2015, 15:25
21 sextillion years. мой пароль надежнее
subbotin.vyacheslaw
26 ноября 2015, 15:25
Если кто получит вашу сим в офисе то пароль взломают. Такое было по поддельному паспорту а может по сговору с оператором.
vodka832
26 ноября 2015, 15:25
буду посмотреть
missis.romanova-ni
26 ноября 2015, 15:25
Спасибо Яндексу за безопасность, и предупреждения !
Сергей
26 ноября 2015, 15:25
а мой можно сломать за 10 дней )))...Пусть ломают и читают почту, заодно и ЯД-там больше полтинника не бывает )))
korneev.yan2011
26 ноября 2015, 15:25
мой пароль подберут через 345 квинтильон лет
volodia.volchckov2010
26 ноября 2015, 15:25
korneev.yan2011,
Счастливчик......
gvido39
26 ноября 2015, 15:25
Полон благодарностей, за своевременность!
toshka.keygens
26 ноября 2015, 15:25
18 decillion years
gagin.boris2014
26 ноября 2015, 15:25
Очень полезная информация. Спасибо за науку.
ksavosina
26 ноября 2015, 15:25
Спасибо!
havonov.vladimir2011
26 ноября 2015, 15:25
Спосибо за информацию
zhbanckow.a
26 ноября 2015, 15:25
Александр
olga-sv-2011
26 ноября 2015, 15:25
Спасибо за заботу! :)
rta720723
26 ноября 2015, 15:25
Полезная информация  -   спасибо.
Александр
26 ноября 2015, 15:25
Infinity years
evg.sborets
26 ноября 2015, 15:25
Большое спасибо !
Мефодий
26 ноября 2015, 15:25
Полезная статья
www
26 ноября 2015, 15:25
меняй не меняй, яндекс все равно с Вашего кошелька ворует!!!
у меня был достаточно сложный пароль на яндекс деньгах, все равно украли 15000, и я уверен, что яндекс тоже в этом замешан!
va72132
26 ноября 2015, 15:25
полезно для меня я инете лох и вабще свой пароль не помню. спасибо
BuhtGalina
26 ноября 2015, 15:25
Не могу привязать к аккаунту новый номер телефона, т.к. забыла пароль.Старый номер мне недоступен, поскольку мобильник сломан и не подлежит ремонту.Какой-то заколдованный круг.Все завязано на старый номер.Что делать не знаю.
kaz-max
26 ноября 2015, 15:25
BuhtGalina,
Вставить старую симку в другой телефон, если другово телефона нету, сходить к подружке, если симки нету - пойти восстановить.
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:25
Номер телефона привязан не к самому телефонному аппарату, а к SIM-карте, вставляющейся в телефон. Если SIM-карту найти не получается, обратитесь к сотовому оператору, чтобы он её Вам создал заново по Вашему паспорту.
frau.opera-2014
26 ноября 2015, 15:25
Спасибо ! Очень полезное напоминание.
Зинаида
26 ноября 2015, 15:25
Спасибо за полезные советы, Яндекс!
pashatit
26 ноября 2015, 15:25
Вопрос: Как написать на Яндекс? Недавно стал слетать (в смысле пропадать) пароль в течении дня, либо максимум чез два дня. Ввожу сложные пароли, до 18 символов и контрольный вопрос сложный. Читал что пароль пропадает при взломе почты, но за день взломать дважды сложные пароли не представляю как. И еще вопрос тем кто знает, можно-ли перенести все содержание почты с Яндекса на gmail.com, там пароль дается или меняется через мобильный, вроде как взломать не возможно, хотя хакеры предлагают за 3000 рублей.
Заранее спасибо!
kaz-max
26 ноября 2015, 15:25
pashatit,
Вирусы, кейлогеры, XSS, вариантов много.
Doctor-Tourist
26 ноября 2015, 15:25
pashatit,
Ищите ловца паролей в локальной машине, наверняка прога-шпион в системе сидит отсюда и столь лёгкие взломы.
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:25

Это может быть связано с ограничением на срок работы файлов cookies в настройках Вашего компьютера — срок, установленный браузером, истекает, и вводить логин и пароль приходится заново, так как авторизационная сессия истекла. Кроме того, если Вы при авторизации ставите галочку «Чужой компьютер», то длительность сессии тоже ограничена по времени и быстро истекает.

napishi-mne-pismo
26 ноября 2015, 15:25
По-моему, было бы полезно описать в статье безопасные способы хранения паролей, рекомендуемые вашей Службой безопасности. KeePass или бумажка под клавиатурой :)
missisljuda2011
26 ноября 2015, 15:25
Спасибо!
yana.ukrainskaya
26 ноября 2015, 15:25
Ваш пароль можно уже набрать за минуту. Вы же его уже им ввели!:)
Dina-100
26 ноября 2015, 15:25
Постараюсь учиться на своих ошибках -  на чужих пока не шибко получается. Спасибо!
marktoxa
26 ноября 2015, 15:25
отлично
ВалГор
26 ноября 2015, 15:25
пароль?
На горшке сидел король! *))
Я, например, делаю пароль из конкретных  адресов. Со ошибкой.
Валера Валов
26 ноября 2015, 15:25
Чтобы подобрать пороль Вернемся в историю,
Виктор
26 ноября 2015, 15:25
поучительно,респект!
Валентина Улим
26 ноября 2015, 15:25
Спасибо! Много чего совсем темно,но информация полезная.
Monti
26 ноября 2015, 15:25
самым уязвимым местом по прежнему остается система восстановления паролей. А вообще достаточно иметь один уникальный пароль. От почтового ящика. Остальные пароли тупо набивать рандомом - их можно восстановить через почту все равно.
andrewshhh
26 ноября 2015, 15:25
семидесятипятимиллиметровый

:-D
Anegin13
26 ноября 2015, 15:25
Если говорить о безопасности, то почему в яндекс максимальная длина пароля 25 символов?
Elena
26 ноября 2015, 15:25
Хорошо что напомнили,а то соседи всё время лезут и подсматривают!
bars1948
26 ноября 2015, 15:25
при наборе пароля {правильно}надо вводить и Пин код вот гарантия!
bars1948
26 ноября 2015, 15:25
при наборе пароля {правильно}надо вводить и Пин код вот гарантия!
mailkukushkin
26 ноября 2015, 15:25
Чё то я давно не видел хакеров, которые пользуются брутфорсами.
volodia.volchckov2010
26 ноября 2015, 15:25
Почерпнул много полезного, респект всем.
evgeny.crasnickov
26 ноября 2015, 15:25
спосибо за напоминании и информацию
mik1953sert
26 ноября 2015, 15:25
Спасибо за подсказку!
vera.gavkovskaya
26 ноября 2015, 15:25
Да уж
alla.vynkova
26 ноября 2015, 15:25
Спасибо за помощь.
mascharudova
26 ноября 2015, 15:25
7 quinquavigintillion years
vya4eslav.isakov
26 ноября 2015, 15:25
СПАСИБО
raf.voznesensky
26 ноября 2015, 15:25
спасибо, понял но могу забыть.  Хорошо бы иметь возможность   читать  эту инструкцию в любое время
likame4ta92
26 ноября 2015, 15:25
2 billion years
makbazar1
26 ноября 2015, 15:25
Привет я  хакер
Брежнев Л.И.
26 ноября 2015, 15:25
123456789
julia.aleshina2011
26 ноября 2015, 15:25
спасибо
aleksandro.shilov
26 ноября 2015, 15:25
Везде ставлю один пароль televsor и никто не может догадаться, так как считают его сильно простым )))
Светлана Гришина
26 ноября 2015, 15:25
Постараюсь справиться с обновлением
pehtereva.alla
26 ноября 2015, 15:25
спасибо не смогла пользоваться интернетом в телефоне потому что никак не смогла пройти регистрацию и поэтому отключила интернет
kulibabin.rob
26 ноября 2015, 15:25
Пароля ,пароля ,пароля...!  (Безопасность превыше всего :))
ionow.valera
26 ноября 2015, 15:25
Очень полезная информация!
vita-vasileva
26 ноября 2015, 15:25
Спасибо, материал был полезен.
suloj
26 ноября 2015, 15:25
К моему личному сожалению, весь Интернет, и Яндекс в частности, становятся все более уязвимыми.Владимир
natalia.rietslau
26 ноября 2015, 15:25
нравится
Evgeniya_Bekbaeva
26 ноября 2015, 15:25
2 billion years
fedosova.ekat
26 ноября 2015, 15:25
очень полезное напоминание
denisLab
26 ноября 2015, 15:25
Этот сайт может быть краже пароль ... это не так, но это легко может быть.
Будьте осторожны, где вы вводите свой ​​пароль.:D
P.S https://howsecureismypassword.net/
denisLab
26 ноября 2015, 15:25
Этот сайт может быть краже пароль ... это не так, но это легко может быть.
Будьте осторожны, где вы вводите свой ​​пароль.:D
P.S https://howsecureismypassword.net/
denisLab
26 ноября 2015, 15:25
Этот сайт может быть краже пароль ... это не так, но это легко может быть.
Будьте осторожны, где вы вводите свой ​​пароль.:D
P.S https://howsecureismypassword.net/
denisLab
26 ноября 2015, 15:25
Этот сайт может быть краже пароль ... это не так, но это легко может быть.
Будьте осторожны, где вы вводите свой ​​пароль.:D
P.S https://howsecureismypassword.net/
balabolka
26 ноября 2015, 15:25
У меня скайп продвинутый хакер за 10 секунд взломал...
Александр
26 ноября 2015, 15:25
мой пароль простой,yj [bnhsq/
AEBelavin
26 ноября 2015, 15:25
Очень полезная информация. Спасибо.
vas.fedosow
26 ноября 2015, 15:25
Буднем менять пароль
п.и. чичиков
26 ноября 2015, 15:25
всё по-делу
lena.miss-el2014
26 ноября 2015, 15:25
Своевременная информация. Кто предупреждён...Спасибо.
Александр А.
26 ноября 2015, 15:25
3 thousand sexagintillion years
Krim-medvede
26 ноября 2015, 15:25
как поменять пароль ?
aleksey.leh2014
26 ноября 2015, 15:25
Благодарю службу Яндекса, за помощь и своевременные подсказки... Спасибо.
schhiryow
26 ноября 2015, 15:25
Спасибо за информацию о регулярной смене пароля
Volkaz08
26 ноября 2015, 15:25
А я на всякий случай,вообще никому не верю...Как и вам. Только мне начинает казаться,какая нибудь херня,не сомневаюсь-так оно и есть!
ahogorlpu
26 ноября 2015, 15:25
Огромное спасибо!!!
olg-y
26 ноября 2015, 15:25
Я - умница, красавица, я жцрналист СССР
olg-y
26 ноября 2015, 15:25
olg-y,
я дурочка, потому что правдива  и честна.
diana.shliakova
26 ноября 2015, 15:25
я уже обожглась в одноклассниках:их заблокировали
restrictement
26 ноября 2015, 15:25
Наиболее лучшим вариантом считаю указывать в качестве пароля длинную известную только Вам фразу. У меня так на некоторых сайтах, зашифрованных архивах и на виртуальном диске TrueCrypt.
tavi46
26 ноября 2015, 15:25
У меня с паролем отношения странные - потому что, во-первых, пароль подбирался не один-единственный раз, а к каждому выходу в Интернет - новый! То внук родной помогал быть в Одноклассниках, то племянник родной помогал настроить программу... какую-нибудь. Логин - тоже что-то для меня не совсем понятное. Лучше нет - ручка, т. е. перо и лист бумаги! А в общем-то мне очень хочется свободно входить, выходить, владеть разными опциями. Информация, которую могу получить и получаю, дорогого стоит!
tavi46
26 ноября 2015, 15:25
У меня с паролем отношения странные - потому что, во-первых, пароль подбирался не один-единственный раз, а к каждому выходу в Интернет - новый! То внук родной помогал быть в Одноклассниках, то племянник родной помогал настроить программу... какую-нибудь. Логин - тоже что-то для меня не совсем понятное. Лучше нет - ручка, т. е. перо и лист бумаги! А в общем-то мне очень хочется свободно входить, выходить, владеть разными опциями. Информация, которую могу получить и получаю, дорогого стоит!
AKM.250
26 ноября 2015, 15:25
Понятно, что все хорошо пишут, но вскрывают ваши пароли не для утехи ради, а для хищения информации, ( при том, что данная компания, где вы храните свою информацию, тем или иным образом сотрудничает с компетентными органами ) на вас и ваших знакомых, уже имеется досье, а после путем несложного вычисления вас за уши притянут к террористической организации, так как вы переписывались с представителем той или иной терр/организации, по собственному незнанию, или по другому случаю, а вам это надо...
Lena.pavlov20
26 ноября 2015, 15:25
Спасибо за заботу и поддержку,друг Яндекс.
TanuaTihinka
26 ноября 2015, 15:25
Хочу поменять логин и пароль, а меня обвиняют в некоректности ввода, что делать?
vodka2.87
26 ноября 2015, 15:25
TanuaTihinka,
Александр Полищук
26 ноября 2015, 15:25
все верно -согласен -спасибо
Galya-voda
26 ноября 2015, 15:25
спасибо за подсказки
awerianowa.e
26 ноября 2015, 15:25
Спасибо.Очень полезная информация.
murunchik
26 ноября 2015, 15:25
благодарю.
Ирина N
26 ноября 2015, 15:25
Спасибо, что начинаете учить азам безопасности, это просто необходимо немолодым и НЕпродвинутым пользователям...
lara.darmograi
26 ноября 2015, 15:25
Спасибо!
pawel.gridnev
26 ноября 2015, 15:25
Спасибо за полезную информацию. Удачи вам.
jev.2011.stepanov
26 ноября 2015, 15:25
Очень правильная мысль !
dmi8927
26 ноября 2015, 15:25
СЕГОДНЯ ПРИДУМАЛ ПАРОЛЬ И РЕШИЛ ПРОВЕРИТЬ ЕГО.МНЕ ДАЛИ ОТВЕТ  14 quintillion years В ЦИФРАХ ЭТО ВЫГЛЯДИТ ТАК 14 000 000 000 000 000 000 ЛЕТ. ПОЛНЫЙ БРЕД.
dom288
26 ноября 2015, 15:25
я забыл пароль от Яндекса....помогите пожалуйста восстановить ....мой адрес - dom288@yandex.ru
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:25

Воспользуйтесь рекомендациями от Яндекса.

Мен
26 ноября 2015, 15:25
спасибо
albert.lat
26 ноября 2015, 15:25
Отлично, спасибо вам1
albert.lat
26 ноября 2015, 15:25
Отлично, спасибо вам!
yulij86
26 ноября 2015, 15:25
возможно я поменяю пароль
nicka.nikolskaya
26 ноября 2015, 15:25
прошу не надоедайте своей рекламой,когда надо поменяю
saikovvv
26 ноября 2015, 15:25
Спасибо
Станислав Медведев
26 ноября 2015, 15:25
спасибо за информацию
Jenia201010
26 ноября 2015, 15:25
Это полезная информация!
lists
26 ноября 2015, 15:25
Для паролей-то? Почти все разрешают использовать спецсимволы jn 21h до 2Fh. Символы между прописными и строчными латинскими буквами ( [\]^_` ) — само собой, тоже. Примерно половина разрешает использовать пробелы.
teatrnatali
26 ноября 2015, 15:25
Для маня очень сложно поменять пароль
pahomo.aleksej
26 ноября 2015, 15:25
ваш профиль взломан и он заблокирован.я не могу
loyko2011
26 ноября 2015, 15:25
А как все же изменить пароль? Подробнее, пожалуйста
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:25

На странице https://security.yandex.ru/ приведены ссылки на разделы каждого из перечисленных в списке сайтов, где можно поменять пароль:

 Mail.ru

 

 Одноклассники

 

 Вконтакте Facebook

 

 Gmail

 

 Яндекс Rambler

 

 Twitter

 

 Instagram LinkedIn

 

 Skype
tischenkoval
26 ноября 2015, 15:25
Я даже не подозревал что антивирус "AVAST" бывает бесплатным. Я за него уплатил 1700руб.
kiyasow.artem
26 ноября 2015, 15:25
tischenkoval,
А, КАК ТАК ОНИЖЕ ПИШУТ ЧТО ПАРОЛЬ БЕСПЛАТНЫЙ?
mihailartemjev
26 ноября 2015, 15:25
Как ни странно но меры безопасности меня бесят я уже третий день не могу попасть в плей маркет я пытался войти через один адрес всё неправильно тогда я сделал попытку через другой адрес опять не правильно но адреса работают например на авито наконец сегодня завёл новый почтовый ящик он тоже не принимается почему нет связи например по телефону где я смог бы правильно обьяснить свою проблему и получить дохотчивый ответ я ведь не компьютерный гений 89204012261
alistarhoff.volodya
26 ноября 2015, 15:25
мне очень это нравится
volo.semashko
26 ноября 2015, 15:25
изложенное понятно и доступно 'чайнику".Cпасибо!
ko.196
26 ноября 2015, 15:25
Полностью с Вами согласен.Одобряю.
BuhtGalina
26 ноября 2015, 15:25
Спасибо за помощь
pyanzina.g2014
26 ноября 2015, 15:25
Я воспользуюсь вашими советами.
heisenberg100
26 ноября 2015, 15:25
мой логин яндекса chenishev2012 пароль znt,zyft,fkxvj
есть шанс что его могут взломать?

Заранее спасибо
Наири
26 ноября 2015, 15:25
спасибо Heartbleed за это)
shaykovskiy72
26 ноября 2015, 15:25
Огромное спасибо!!! Постараюсь следовать ВАШИМ рекомендациям !!!
vpArth
26 ноября 2015, 15:25
792 года на подбор 20ти единиц... отличный пароль
Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 15:25
Спасибо.
Elios1976
26 ноября 2015, 15:25
Здравствуйте! На одном из рабочих компьютеров сохранён пароль, а дома не сохранился! Пароль был забыт! Привязывали к телефону, отправляем, на телефон приходит четырёх значный код. Вводим его, просит ещё какой то пароль? Но ведь пароль я не помню!!! Помогите пожалуйста! Что делать?
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:25
Здравствуйте! Пожалуйста, попробуйте воспользоваться формой восстановления доступа. Если это не поможет, тогда напишите мои коллегам на странице http://feedback2.yandex.ru/default/enter/password/ , нажав «Рекомендации не помогли». Они сделают всё возможное, чтобы помочь Вам!
nikwasbon
26 ноября 2015, 15:25
Для определённых органов узнать пароль не проблема. Ибо в  программы используемые на компьютерах всё это вложено не для рядового потребителя.
papisch.viktor
26 ноября 2015, 15:25
pomogite vrnut svoi sait                                                                                                                                 
borodin.iurij2015
26 ноября 2015, 15:25
все просто отлично
wjlsandwichpanel
26 ноября 2015, 15:25
нуну
akimrsw
26 ноября 2015, 15:25
Лучше бы двухфакторную аутентификацию сделали
s.p.svyatchenko
26 ноября 2015, 15:25
"Например, один из сотрудников Яндекса в детстве считал, что графины называются так потому, что из них пьют графы. "------ тогда ваш сотрудник упомянут в книге Чуковского "От двух до пяти". )
super.mir8904
26 ноября 2015, 15:25
интересно. познавательно. но у меня взламывать нечего да и не шпион я.
tat-m49.mihajlova
26 ноября 2015, 15:25
Большое  спасибо  за рекомендации, воспользуюсь.
Вова Семёнов
26 ноября 2015, 15:25
спасибо за четкие и полезные сведения.Обязательно воспользуюсь ими.
v.pidg
26 ноября 2015, 15:25
Спасибо "Яндексу"за мудрые советы!Вот кого нужно слушать!
А все вы, кто пишете разный бред, свои советы - Каждый сам себе режиссер
bagishov.mikail
26 ноября 2015, 15:25
ThePassFromYaServiceWhichIHaveForgot - 473 tredecillion years. Вот как!
P.S. Конечно, он не мой.
bagishov.mikail
26 ноября 2015, 15:25
IfYouWillBeAbleToCrackThicPassIWillSuicide-
392 octodecillion years
suhoruckov.iur
26 ноября 2015, 15:25
как востановить скайп
suhoruckov.iur
26 ноября 2015, 15:25
как востановить скайп
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:25
Пожалуйста, обратитесь в службу поддержки данной программы: https://support.skype.com/ru/ . Со своей стороны, увы, мы ничем помочь не сможем.
piwen.vitalik
26 ноября 2015, 15:25
Большое спасибо!
Дмитрий
26 ноября 2015, 15:25
262 nonillion years ))
KuleshD
26 ноября 2015, 15:25
Яндекс вновь стормозил и скатал. Есть же Google Authenticator. К чему заново придумывать велосипед? Никакой прогрессии.
ResetME
26 ноября 2015, 15:25
Не совсем понял смысл двухфакторной аутенфикации: ввожу логин и какой нибудь бред вместо пароля. Система выдает: Неправильная пара логин-пароль! Авторизоваться не удалось. Далее спокойно навожу айфон из приложения Яндекс ключ. И почта открывается. Получается основной пароль не нужен?
Андрей Обухов
26 ноября 2015, 15:25
А мой 7 милионов обещали отгадывать)
Faterfal
26 ноября 2015, 15:25
ааааааааааааааааааааааа
vadim.lunchev
26 ноября 2015, 15:25
Проверем!
sava.mladov
26 ноября 2015, 15:25
Мне нудна защита, а то меня два раза б**дь взломали и опять всё по удаляли.
j.etheridge
26 ноября 2015, 15:25
very good
stukalyuk50
26 ноября 2015, 15:25
Буду следовать Вашим советам.
ivan77to
26 ноября 2015, 15:25
да+
Миля Кутергина
26 ноября 2015, 15:25
ТАК КАЖЕТСЯ МОЙ ТЕЛЕФОН ЗАСПАМИЛИ СМС КАМИ.
Vladimir Boglaev
26 ноября 2015, 15:25
Пока мой секрет лежит в сейфе он мой как только с кем то поделился он уже не принадлежит только мне.
iakow4uk.oleg
26 ноября 2015, 15:25
нормальный ход
anat.sazhinoff2016
26 ноября 2015, 15:25
Анатолий,14 ноября 2015 года в 19.20
Спосибо,предельно ясно
galcka.chichitcko2014
26 ноября 2015, 15:25
я еще новичек и не все понимаю
tatyana.baks
26 ноября 2015, 15:25
как поменять пароль?
Таисия Овсянникова
30 ноября 2015, 21:22
как поменять пароль?
fress.galka
7 декабря 2015, 22:13
Я многое и не знала.Спасибо Вам.
expert-nz
20 декабря 2015, 01:22
Статьи о фишинге и о паролях для меня очень полезны. Думаю, что и позже придётся возвращаться к этим статьям. Спасибо!
kyeo20
6 января 2016, 01:14
Как мне открыть сваю страницу в Твитор kypodjtdf74@mali.ru
starchenko.iurij
7 января 2016, 15:17
Всё понято! Постараюсь ..
dulatov.raul
23 января 2016, 21:57
Прекрасно ! Очень полезно !
demina.murom
22 февраля 2016, 00:09
большое спасибо за предупреждение
toly.nowoselov
28 февраля 2016, 20:39
Приму к сведению. Спасибо!
i-lmati
24 марта 2016, 13:26
спасибо
hoodyakov.a.a
30 марта 2016, 19:18
cпасибо.за.коментарий.можно.получить.бесплатно.сложный.пароль
Виктор Козлович
3 апреля 2016, 15:47
Очень полезно. Спасибо!
Тамара Гордиенко
6 апреля 2016, 06:25
СПАСИБО ЗА СОвет
s.g.kuvaev1953
7 апреля 2016, 14:16
Золотое замечание о разных ключах и дверях!
Алекс
9 мая 2016, 23:36
все класно
bessonov.askhab
15 мая 2016, 04:04
На компьютере займет примерно
6 ТРИЛЛИОНОВ ЛЕТ
чтобы взломать Ваш пароль
Владимир
11 июня 2016, 07:33
Яндекс! Благодарю Вас за информацию. Владимир Гришунов
okparaocha2016
22 июня 2016, 01:28
Защищяться от врагов быстро не запомнишь влепую
nzvvv5
26 июня 2016, 16:32
мне понравилось...
valya.razval
16 июля 2016, 13:14
Полезная информация. Спасибо.
bokoffvictor2016
19 июля 2016, 19:36
Информация отличная. Однако,если при смене пароля просят ввести "номер",то возникает
проблема:номер чего?:Новичку трудно догадаться,что это "номер телефона".
Спасибо,Виктор.
serebrianscky2017
17 сентября 2016, 16:25
Я согласен.
Delete Delete
2 октября 2016, 08:35
!

liudmila.rrlova
8 октября 2016, 17:31
Ещё не проверила так ли это
ed1234rf
14 октября 2016, 22:18
математика, счет для девочки (ну так чикать), иметь несколько вещей ею сшитых для куклы своей
multimediamarket17
6 декабря 2016, 19:27
чтобыловначалекурицаилияйцо!
lidia-f-vd
13 января 2017, 15:27
 lidia-f-vd@yandex.ru Спасибо- замечательная помощь. Спасибо. Лидия
SPORTNAGRADY
21 марта 2017, 12:04
Добрый  день 
ест подозрение что  пароль на почту сломан     как обезапасить себя от проникновения на  почту 
есть двух фазный  пороль  как этим воспользоватся ?
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса21 марта 2017, 20:18
Здравствуйте. На всякий случай стоит сменить пароль. Воспользуйтесь, пожалуйста, этой инструкцией.
vkt-bokoff
21 апреля 2017, 17:18
Нужна короткая инструкция.Читаешь и тут же забываешь.
Zinaida Popova
7 мая 2017, 15:00
Благодарю.
eduard.rostov2017
19 мая 2017, 05:10
Очень нужная и полезная информация.Тем более что у меня уже были эти проблемы.
leon.salnickov2017
3 августа 2017, 12:43
грамотно ясно и понятно спасибо
saharoff.nick
1 сентября 2017, 21:18
Как быть если на некоторых сайтах пароли не сохраняются?
makarov.alekseymakarov2018
17 сентября 2017, 20:10
Куклева
nazarcamo
15 декабря 2017, 21:36
Спасибо за полезную для меня информацию! Ещё  проинформируй те как установить пароль  для того,  чтобы в самом начале перед тем как начать работать на компъюторе был пароль.
zolgenros
4 марта 2018, 16:27
На 1 марта 2018 года, допустимая длина пароля
Яндекс почта 250 символов - кроме таких символов ?,}=&|)@}:?),&\[[/{%&;.|;&_;(}
Почта Mail.ru 250 символов - кроме таких символов ?,}=&|)@}:?),&\[[/{%&;.|;&_;(}
Почта Gmail.com 100 символов - кроме таких символов ?,}=&|)@}:?),&\[[/{%&;.|;&_;(}
Почта Outlook.com 100 символов - кроме таких символов ?,}=&|)@}:?),&\[[/{%&;.|;&_;(}
ВКонтакте 999 символов - кроме таких символов ?,}=&|)@}:?),&\[[/{%&;.|;&_;(}
ok.ru (Одноклассники) 999 символов - кроме таких символов ?,}=&|)@}:?),&\[[/{%&;.|;&_;(}
WinRAR 999 символов - кроме таких символов ?,}=&|)@}:?),&\[[/{%&;.|;&_;(}
dsitoevvladislav1939
10 марта 2018, 18:08
aus gezeixnet!
avomikaalena
7 июля 2018, 23:28
avomika
AlekSei
12 сентября 2018, 13:32
Только сказали людям, не вводить пароль от аккаунтов, где попало, и тут же проверка на тупость  - сайт для проверки "надежности" пароля, а народец простой и рад  всю свою защиту "дядькам" неизвестным показать, ради ненужной и, скорее всего,  липовой информации, ведь ответ проверить негде! При этом все нужное Яндекс сам подсказывает, объясняет и показывает! Правду сказал  персонаж А.Абдулова в фильме "Гений" - "Страна непуганых идиотов!" Весь маразм любопытства в одной фразе! Кто узнал надежность своего пароля лучше измените его, хотя бы слегка, буквы заглавные или знаки добавьте. 
   РЖУ НИМАГУ реально
Александр Пеледов
16 ноября 2018, 21:17
А Почему мне это интересно? Может лучше что тот интереснее придумать?
Пётр Грушин
25 марта, 20:24
Спасибо! От моего имени,такой бред написан в Яндексе,  а удалить не смог. На сайтах ОК и ВК это было чаще. Но там знаю как справляться.
al.laptewa2017
1 апреля, 17:21
А мой пароль обещают подобрать 34 года.
armen1990-miqayelyan
15 апреля, 11:19
Armen1990.miqayelyan@gmail.com
margoverter
вчера, 20:30
Неясно,если взломают аккаунт,номер телефона будет виден взломщику? 