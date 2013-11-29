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Экскурсия в дата-центр Яндекса

Яндекс поддерживает разветвлённую и независимую от офисов сеть дата-центров, которая позволяет обеспечивать пользователей качественными сервисами в режиме 24х7 с высокой скоростью доступа. Несколько лет назад в Яндексе шутили, что департамент эксплуатации компании потребляет серверы на завтрак, обед и ужин, устанавливая в дата-центры по три сервера за день. Сегодня эта цифра гораздо больше.

Вот как выглядит дата-центр Яндекса изнутри:

Стойка с серверами. В одну стойку мы можем установить до 80 серверов, к которым подключены провода. Очень много проводов.


Каждый сервер подключён двумя проводами. Один для управления, другой — для передачи данных.


Сетевой центр с оптическими кабелями.


Модуль c двумя рядами стоек с серверами.


Так стойка с серверами выглядит сзади.


Серверный шкаф.


Часть системы вентиляции и охлаждения дата-центра.


Маховики, которые накапливают энергию на случай отключения электричества (DRUPS). Генерируют электричество, давая возможность запуститься дизелям.


Щиты электрораспределения энергомодуля, которые являются частью решения на DRUPS.


Система пожаротушения. На всякий случай.


Так выглядит система охлаждения дата-центра снаружи.


Энергоцентр, в котором находятся DRUPS и топливохранилище. В масштабах к дата-центру это внушительное здание всего лишь маленький домик.

95 комментариев
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Роман
26 ноября 2015, 15:24

Сколько же денег это всё стоит...

Евгений М.
26 ноября 2015, 15:24

Сделано на совесть, говоришь? Ты монтаж на первой фотке видишь? Это укладка патч-кордов по-твоему? Это сопли с петлями, и соответствующими глюками по сигналам приема-передачи в протоколах обменаB-)

i-creative
26 ноября 2015, 15:24
Евгений М.,
сразу видно ты шпециалист с верхним образованием ))))
все там нормально сделано и никаких глюков нет, даже если провод в десять погибелей скрутить
Евгений М.
26 ноября 2015, 15:24
i.creative,
Да не догоняешь, ты, креатив - дело в переходных контактах по шлейфу на патч-соединениях, на соединениях в свичах, на соединениях в ТЭЗах, в микротрещинах на многослойках, наконец. А эти бублики своё возьмут, будь уверен :)
ershov-valen
26 ноября 2015, 15:24
Евгений М.,
Вы случайно не из конкурирующей компании типа "Google"?) Уж слишком Вы тут надрываетесь...)
Евгений М.
26 ноября 2015, 15:24
ershov-valen,
Вы угадали - из конкурирующей компании типа "Советская школа построения фундаментальных автоматизированных систем". Правда конкурировать приходится в блогосфере, видя уровень некомпетентности современных специалистов, взрощщенных "эффективными менеджерами" в условиях ресурсной экономики. Сам я давно безработный, иначе что б я тут ошивался :) Кста, специальности с кодом 0646 - автоматизированные системы управления и квалификации инженер-системотехник в базах данных РФ по службе занятости давно не существует - помножена на ноль вместе с бывшими специалистами :)
Евгений М.
26 ноября 2015, 15:24

Маховики, которые накапливают энергию (DRUPS) чтобы запустить дизель-генераторы убили наповал. Кто вам проектировал? Первая в СССР АС УВД "Стрела" тоже в 80-х поначалу поставила маховики - но там понятно, там нельзя было допустить разрыва синусоиды, поскольку вся синхронизация огромного четырехмашинного комплекса на ЕС 1060-х держалась на этой 50-герцовой гармонике. Маховики за 2 минуты просто останавливались в ноль от такой огромной нагрузки. Дизеля не успевали запуститься даже с гарантированным трехкратным автозапуском. Спасла только система с аккумуляторами вместо маховиков и простая схема конвертации переменного тока в постоянный и обратно в переменный. Естественно аккумуляторы стояли буффером в середине схемы.

norlin
26 ноября 2015, 15:24
Современные маховики – самая лучшая штука для подобной задачи. Обычные аккумуляторы намного менее эффективны и ещё менее долговечны, чем маховики.
Евгений М.
26 ноября 2015, 15:24

И тем не менее в каждой серверной стойке такого дата-центра наверняка стоит тот самый самый бесперебойник, только маленький:-) Аккумуляторы были не обычные - обслуживаемые английские - огромные прозрачные банки с визуальным контролем и быстрой заменой начинки.

Дедушка Мороз сразу расставит все на свои места и покажет что лучше - запуск дизеля или аккумулятор в байпасе.

norlin
26 ноября 2015, 15:24
Вообще-то, одно другому не мешает. В правильных дата-центрах несколько различных резервных систем.
efim
26 ноября 2015, 15:24
Нет, классических UPS в этом датацентре нет.
Только динамические на маховиках.
Евгений М.
26 ноября 2015, 15:24

Странно. В конце комментов, Весельчак У разместил ссылки на обзоры других хранилищ данных - практически у всех мобильных операторов есть мощные аккумуляторные.

efim
26 ноября 2015, 15:24
Ну, мы же не мобильные операторы.
А в наших прежних ДЦ и у нас есть аккумуляторы, так что выбор вполне осознанный.
Андрей Козлов
26 ноября 2015, 15:24

, даже я за две секунды через Яндекс )) нашел сайт http://www.euro-diesel.com
По фото прям похоже на это решение. И не думаю что там сидят дураки которые с маховиками сделали что-то нерабочее... 

Евгений М.
26 ноября 2015, 15:24

Восемь дизелей вынесены в отдельный холодный бокс без систем климатообеспечения в сторонку от дата-центра. Повторюсь, - Дедушка Мороз сразу расставит все на свои места и покажет что лучше - запуск дизеля или аккумулятор в байпасе.

На "Стреле" все было сделано в едином здании с полным автономным климатообеспечением, как на подводной лодке. А эти эуропейские боксы из сандвич-панелей - всего лишь хорошие мобильные технологии для продажи в страны третьего мира с щадящим климатом. Не по нашенски это как-то, не фундаментально :-D 

dayx0000
26 ноября 2015, 15:24

Сервера там не нужного тепла на мегаватты отлично производят за стенкой, дизеля хоть на улицу ставь и вентилятором дуй. Тепло все равно в атмосферу летит, то что не утилизировать.

Евгений М.
26 ноября 2015, 15:24

Ну 9 мощных градирен перед главным боксом о том и говорит что сервера работают как печки, воздуховодов приточной и вытяжной вентиляции полно в основном здании. А вот дизели, практически на улице и стоят и воздуховодов вытяжки из основного здания к дизельной не видно. Да оно и верно, если связать эти два здания еще и воздуховодами, помимо кабелегонов, то в случае возгорания дизельной - долбанет и по серверной так, что мама не горюй. В Ростовском аэропорту в дизельной всего один из двух дизелей загорелся в 80-х, пожар по кабелегону попер так, что и КДП досталось:-@

wapik.ja
26 ноября 2015, 15:24
Сколько стоит это оборудование?
Костас
26 ноября 2015, 15:24

У мегафона в самаре подобные сервера. Один шкаф 12 000 000 руб. Плюс здание, система охлаждения, генераторы и т.д.

Космос!

a.semenyaka
26 ноября 2015, 15:24

У МегаФона в Самаре большой ЦОД, но совсем иначе устроенный :) И сервера там тоже другие :)

Александр Коноплёв
26 ноября 2015, 15:24
Это в России?
tbkh
26 ноября 2015, 15:24

Да, в России.  

Александр Коноплёв
26 ноября 2015, 15:24
класс
dayx0000
26 ноября 2015, 15:24

Вот еще фото нашлись:

http://mediaryazan.ru/news/detail/150662.html

Александр Коноплёв
26 ноября 2015, 15:24
Класс-класс-класс.
LaTaLe
26 ноября 2015, 15:24
tbkh,
а где?
Kiska-Risya
26 ноября 2015, 15:24

Очень круто. Особенно укладка кабеля. Даёшь ещё фотографий с кабелем, лотками, патч-панелями и шкафами!!! :-)

alex-petrovslkiy
26 ноября 2015, 15:24

Wow! Супер-пупер, спасибо за экскурсию!!!

Kipelovna
26 ноября 2015, 15:24

(+1)Красиво то как, аж дух захватывает, просто здорово!

lerkom
26 ноября 2015, 15:24

Спасибо Яндексу!!!

wataga
26 ноября 2015, 15:24

Когда ОМОН это все вынесет, это будет восстановлено, но у же не в России

NikonDPhoto
26 ноября 2015, 15:24
Это всё конечно хорошо, но вот качественных сервисов как-то давно не наблюдается и становится всё хуже и хуже что приводит к тому что люди которые пришли на Яндекс почти с самого начала уже почти все ушли, а те которые приходят сами не знают куда и зачем они пришли...
norlin
26 ноября 2015, 15:24
Поиск, Деньги, Карты, Почта, Маркет  – как минимум, 5 очень крутых и качественных сервисов, которыми ежедневно пользуюсь. А много ещё и тех, которые пригождаются время от времени (Недвижимость, Авто, ПДД, Погода и т.д. и т.п.)
NikonDPhoto
26 ноября 2015, 15:24
- Поиск - 4 с большим минусом;
- Деньги - не пользуюсь т.к. не везде и не всегда можно использовать и на прямую с карты платить проще и быстрее;
- Карты - только на самом сайте сносно работают, но далеко не всегда и не везде да и информация сильно устаревшая - уже давно нету, а на карте есть или уже давно есть, а на карте нету... Про карты для мобильных устройств я вообще молчу;
- Почта - ну здесь слабую 4 можно поставить;
- Маркет - не вижу что там делать...
- Я.ру практически мёртв, а почти все Клубы Сервиса уже практически год не работают...
- Лента друзе постоянно бьётся в конвульсиях;
- только Фотки вроде пока живы, но и то чуть тёплые.
- Народ уже убили!
И что теперь на очереди?
Евгений М.
26 ноября 2015, 15:24

Браво!

norlin
26 ноября 2015, 15:24
- Почта - ну здесь слабую 4 можно поставить;
Вот интересно, а какому почтовому сервису вы 5 поставите? Даже ГМейл до Я.Почты по удобству, скорости работы и качеству интерфейсов не дотягивает, а остальные и близко не стояли...

А насчёт остального... Вы так говорите, как будто вас на Яндексе кто-то силой удерживает :) Интернет – не Россия, в Интернете свобода: чем хотите тем и пользуйтесь...
NikonDPhoto
26 ноября 2015, 15:24
Это конечно силой никто не удерживает и потому народ уходит или не появляется месяцами или общается на уровне дневников... Жаль что вполне неплохой сервис мог бы быть, но похоже это только из разряда помечтать...
Niklan
26 ноября 2015, 15:24

Gmail заслуживает твердую 5. И да, яндекс по сравнению с ним вяленькую 4 получит.

GMail прост и удобен, просто им надо научиться пользоваться. Спама вообще нету, ВООБЩЕ, почте за 5 лет, светится вообще всюду, не прошибаемо. Хорошая интеграция с линуксами. В Ubuntu Unity вшилось как родное. В Яндексе до сих пор ни одной интеграции с Unity не нашел, тот же мэил уже все интегрировал. Сразу видно на какую аудиторию рассчитывает яндекс - на технически не грамотных.

Про говновыдачу и алогоритмы ранжирования яндекса помолчу. Горький опыт с годами, одно говно ищется и всегда в топе, на нормальный СДЛ попасть почти невозможн, пока до 2-3 страницы не долистаешь. А недавно опубликованные графики как яндекс под АГС кидает, дают понять почему говно в топе а сдлы в низу.

Яндекс придумывает какие-то совершенно ненужные сервисы, когда можно улучшать старые. МЭИЛ, говномэил и то уже ребрендинг провел, все улучшил, по сравнению с ними яндекс просто божественнен, и то, мэил уже впереди на пару шагов в прогрессе.

norlin
26 ноября 2015, 15:24
Насчёт почты не соглашусь, у меня спам и туда и сюда валится.
бОльшая часть и Я и Г фильтруют, но тем не менее, 2-3 письма в неделю прорываются. Насчёт интеграций – без понятия, не пользуюсь. Я говорил именно в контексте веб-сервисов.
Anna
26 ноября 2015, 15:24

покажите мне в gmail кнопку массовой пересылки сообщений. Вот, например, мне нужно переслать 50 писем одновременно? как я это сделаю не пользуюясь сторонними сервисами? правильно. Никак.

Про выдачу яндекса, равно, как и гугля не стоит спорть. все косячат. Тут вечный спор ios или андроид, кенон или никон, гугль или яндекс.

 

 

 

agalakhov
26 ноября 2015, 15:24
Не далее как в четверг вечером GMail около часа просто лежал, отдавал 502 и рисовал сломанного робота. А незадолго перед этим отдавал по IMAP испорченные письма (тексты разных писем перепутывались). Не очень-то я доверяю такому сервису.
Niklan
26 ноября 2015, 15:24

Почта 24\7 активна и принимает письма. Скорее всего это у вашего провайдера были неполадки на канале который оказался и тем что ведет к гуглу.

donPavlensio
26 ноября 2015, 15:24
Niklan,
Да, Gmail молодцы, трудятся, новый интерфейс постоянно придумывают, а чтобы им пользовались - старый отрубают. И теперь никакими танцами с бубном мне не удается придать почте привычный классический вид - письма один хрен организуются в цепочки и хрен ты их заставишь этого не делать.
Андрей
26 ноября 2015, 15:24

Сейчас уже качество почты и сервисов оценивается не только тем какое оно на веб-сайте, но и качеством интеграции с мобильными платформами. И тут у Я увы полный провал пока: почта ещё как-то, контакты и календари почти никак. Это против Гугла или ВП, когда достаточно ввести логин-пароль и смартфон буквально вливается гармонично в целую систему интерактивных сервисов.

Я не первый год вопрошаю Яндексу о необходимости хотя бы реализации качественного EAS для почты-календарей-контактов, но воз и ныне там: почта через пень-колоду, календари через calDav кое-как, контакты еще хуже - по слухам через cardDav, на деле и так не работают.

Niklan
26 ноября 2015, 15:24

Поддерживаю. Вообще в яндекс захожу чтобы выдачу своего сайта глянуть. Сейчас и то из твиттоты сюда попал

NikonDPhoto
26 ноября 2015, 15:24
Мне здаётся на всех нас яндексовским ребятам плевать, но если так и дальше будет продолжаться то как бы все не плюнули на яндекс...
shatv20
26 ноября 2015, 15:24

 Яндекс маркет крайне полезен!!! для поиска нормальных товаров по статистике отзывов

serejqa.m
26 ноября 2015, 15:24
NikonDPhoto,
ну о чем с тобой разговаривать, если ты, упырь, не пользуешься сервисами Яндекса, зато их упрекаешь в чем-то? Мудила. Я пользуюсь как минимум 10-15 сервисами практически каждый день. И меня всё устраивает, почти всё.
А ты мудила, ещё раз повторю.
antivaru10
26 ноября 2015, 15:24
Масштабно...
Игорь
26 ноября 2015, 15:24

КлассноB-) 

ShikhovProDigital
26 ноября 2015, 15:24

Охренетикус Датацентрикус!!!)))(+1)

Андрей Собашко
26 ноября 2015, 15:24

это сколькоже там системные админы зарабатывают, что там так все красиво и чисто

inkvizitor68sl
26 ноября 2015, 15:24

Системные администраторы там, кстати, только на экскурсиях бывают. А вот инженерам ДЦ и дежурным администраторам - спасибо огромное, да =) 

Андрей Собашко
26 ноября 2015, 15:24

Не суть кто, суть сколько? :-)

inkvizitor68sl
26 ноября 2015, 15:24

Ну этого-то вам никто не скажет здесь) Да и вообще вряд ли кто. NDA и около того, всё такое. 

agalakhov
26 ноября 2015, 15:24
Достаточно, чтобы иметь мотивацию работать на совесть ;)
Никита Кобылин
26 ноября 2015, 15:24

побольше бы таких экскурсий в яндекс, реально интересно

mr.conseitov2012
26 ноября 2015, 15:24

Первым делом надо оторвать провода серверов ucoz, которые там находятся))))))) Яндекс тоже молодец отдать сервера бесплатно ucoz`у

Kevin
26 ноября 2015, 15:24

Там нет серверов ucoz.

Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 15:24

Я побывал бы там. И даже поработал, как раз по своей специальности.

Alan-wake38
26 ноября 2015, 15:24

Можете рассказать, как там продвигаются дела со строительством дата-центра в Финляндии?

sergbombordir
26 ноября 2015, 15:24

Было очень интересно посмотреть на Яндекс изнутри! 

frees03
26 ноября 2015, 15:24

яндекс на века :-)

AGK
26 ноября 2015, 15:24

Интересно глянуть на то, как это выглядит у "коллег по IT цеху" Яндекса :)

Дата центр Google: http://bigpicture.ru/?p=338637

Дата центр Ростелекома: http://habrahabr.ru/company/rostelecom/blog/139217/

Дата центр Билайна: http://www.pvsm.ru/bilajn/3736

Дата центр Мегафон: http://daypic.ru/architecture/106312

Дата центр Вконтакте: http://vk.com/album11_140615149

Дата центр Facebook: http://hi-news.ru/eto-interesno/foto-dnya-fotoekskursiya-v-novyj-data-centr-facebook.html

Павел Габов
26 ноября 2015, 15:24

отлично выглядит)

a.c.tsoy
26 ноября 2015, 15:24

просто афигеть, понимал что яндекс это не один сервер, но чтобы вот в таком масштабе.......

serejqa.m
26 ноября 2015, 15:24
a.c.tsoy,
гыгы, у них не один дата-центр ;)
ZSA-web
26 ноября 2015, 15:24

кроме:  ВОТ ЭТО ДА! или: НИФИГА СЕБЕ! или: АХРИНЕТЬ!  

просто до этой секунды для меня яндекс был всего лиш кнопочкой НАЙТИ

Paul Farunda
26 ноября 2015, 15:24

За год этот ЦОД стал частичкой меня (love)

cfhfp
26 ноября 2015, 15:24

Красиво) Неужели нечего не ломается там?:)) Полубому из-за времени должны окисляться контакты, просто отваливаться) 

serejqa.m
26 ноября 2015, 15:24
cfhfp,
где-то год назад они писали только про Яндекс.Почту, что там 50-100 жестких дисков выходит из строя каждую неделю. Об остальных сервисах можно только догадываться, особенно о поиске.
cfhfp
26 ноября 2015, 15:24
serejqa.m,
просто я работаю инженером - электроником на немецкой линии. Так у нас постоянно что то выходит из строя. Интересно там полазить)
Ярослав
26 ноября 2015, 15:24
Не Google и Facebook, но тоже круто. В РФ самые быстрые по скорости загрузки контента - Яндекс, Mail.ru и Вконтакте. Проверено не раз на личном опыте. Конечно, до их серверов ближе, чем до Европы или США, но всё же.
Batir Turganbaev
26 ноября 2015, 15:24
Мошь
rrt20071
26 ноября 2015, 15:24
впечатляет, я получил ответ на мой вопрос.
Darinasha.da
26 ноября 2015, 15:24
вы супер)
Manka Panka
26 ноября 2015, 15:24
Вот по чему я люблю яндекс!!!
Никита Н
26 ноября 2015, 15:24
Яндекс тратит избытки тепла на обогрев соседних зданий? Еще можно теплицу поставить и фрукты выращивать.
Можете сказать, сколько Гб в день Яндекс добавляет к хранилищу данных?
Илья Тарлев
26 ноября 2015, 15:24
Эххх... не посчастливилось поработать на этом объекте, очень жаль, был бы весомый актив в копилке проектов. А так да, впечатляет, желаю стабильной работы серверов и прохладной температуры!
North
26 ноября 2015, 15:24
Всё это прекрасно! Теперь бы сделали нормальную работу своих  сервисов или закрыли. А то не пойми что....
milk-v
26 ноября 2015, 15:24
это сила
Артем. К
26 ноября 2015, 15:24
у гугла все както окуратней и красевей смотрится :) а у вас ток на троичку :))
Нечушкин Константин
26 ноября 2015, 15:24
Так обновления к обновления и потом к этим обновлениям ещё обновления нужно делать!
Кто с самого начала писал, тот на пенсии, а новенькие, которые приходят зарплату получать, даже и не знают в каком месте кодить нужно.... Проверяют работу после обновления только на пользователях, откуда сделать на 5?  Потом после покупки Яндекса известными нам лицами, стратегия и цель поменялась... выжимать прибыль стало важнее, чем Поиск!
Gogi
26 ноября 2015, 15:24
Мощно!
Хоть бы сколько денег это не стоило.
Ничо, скоро Яндекс Google переплюнет.
ilrandir
26 ноября 2015, 15:24
Признайтесь, у вас есть дата-центр в Украине? Уж очень хорошие скорости до ваших серверов) К тому-же если фсб накроет - Украина всегда рядом, далеко ехать не придется.
dayx0000
26 ноября 2015, 15:24
Датацентры в России и Нидерландах, строится в Финляндии. В остальных странах, в т.ч. в Украине - сервера CDN (http://en.wikipedia.org/wiki/Content_delivery_network).
pv4x
26 ноября 2015, 15:24
Красота и мощь!!!
dayx0000
26 ноября 2015, 15:24
http://habrahabr.ru/company/yandex/blog/258823/
stalker.bykoff2015
26 ноября 2015, 15:24
Мда.......Сегодня надо сделать игру про IT - компанию Яндекс ! Пусть завидуют и знают какая у нас  компания технологичная !
ГЕнЫЧ
14 декабря 2015, 18:32
Шикарно :))
Владимир Алексеенко
24 сентября 2016, 12:09
Почитал комменты... Как же Яндекс до сих пор справлялся без комментаторов))))
Umr25
25 сентября 2016, 19:42
наверняка это стоит больше 1 000 000 рублей
dayx0000
7 декабря 2016, 13:19
Новый ролик про датацентр Яндекса
https://www.facebook.com/yandex/videos/10157768217765577/
yaroslavbovbel
12 июня 2019, 12:17
Можно ли туда попасть на экскурсию? Был в аналогичных дата-центрах, но хочу посмотреть ваш. Школьник, 17 лет
b10000s
сегодня, 11:38
Используете ли вы в дата-центре TIA/EIA-606 или какой-то другой стандарт?