Экскурсия в дата-центр Яндекса

Яндекс поддерживает разветвлённую и независимую от офисов сеть дата-центров, которая позволяет обеспечивать пользователей качественными сервисами в режиме 24х7 с высокой скоростью доступа. Несколько лет назад в Яндексе шутили, что департамент эксплуатации компании потребляет серверы на завтрак, обед и ужин, устанавливая в дата-центры по три сервера за день. Сегодня эта цифра гораздо больше.



Вот как выглядит дата-центр Яндекса изнутри:



Стойка с серверами. В одну стойку мы можем установить до 80 серверов, к которым подключены провода. Очень много проводов.



Каждый сервер подключён двумя проводами. Один для управления, другой — для передачи данных.



Сетевой центр с оптическими кабелями.



Модуль c двумя рядами стоек с серверами.



Так стойка с серверами выглядит сзади.



Серверный шкаф.



Часть системы вентиляции и охлаждения дата-центра.



Маховики, которые накапливают энергию на случай отключения электричества (DRUPS). Генерируют электричество, давая возможность запуститься дизелям.



Щиты электрораспределения энергомодуля, которые являются частью решения на DRUPS.



Система пожаротушения. На всякий случай.



Так выглядит система охлаждения дата-центра снаружи.



Энергоцентр, в котором находятся DRUPS и топливохранилище. В масштабах к дата-центру это внушительное здание всего лишь маленький домик.