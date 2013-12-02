Яндекс.Почта: полезные советы

Мы продолжаем рассказывать о полезных возможностях разных сервисов Яндекса. В прошлый раз мы писали о том, какие лайфхаки есть в Яндекс.Картинках, сегодня — скрытые возможности Яндекс.Почты.





Отправлять и принимать письма — дело привычное, но Яндекс.Почта умеет гораздо больше.



Письма в будущее

Все знают, как отправить послание в будущее. Надо положить его в капсулу и замуровать куда-нибудь, где через много лет потомки смогут его найти. Однако есть и более простой способ — отложенная отправка письма в Яндекс.Почте.

Можно заранее поздравить всех друзей с днем рождения и расслабиться, а можно, перед тем как сделать что-нибудь неоднозначное, написать самому себе — «Ну я же говорил».



Встроенный перевод

Яндекс.Почта знает восемь иностранных языков. Допустим, в каких-то аспектах она с вами не сравнится, но в каких-то — превосходит. Поэтому к ней вполне можно обратиться за помощью. Уж по крайней мере разобраться с подтверждением от гостиницы на испанском или турецком языке Яндекс.Почта сможет.



Смс и напоминания

Бывает, что ответ на письмо вам нужен срочно. В таких случаях можно отправить ссылку на письмо в смс. Неважно, где находится ваш адресат и каким почтовым сервисом он пользуется. Перейдя по ссылке, он сможет прочитать ваше письмо и ответить вам на почту прямо с телефона.

Если ответ нужен не так срочно, но всё-таки нужен — используйте напоминания. Яндекс.Почта сообщит вам, если ответ не приходит уже несколько дней.



Это далеко не все возможности, которые есть в Яндекс.Почте. О деловом интерфейсе, архивировании писем, фильтрах, шаблонах, метках, календаре и многих других возможностях читайте в блоге Яндекс.Почты.