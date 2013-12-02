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Яндекс.Почта: полезные советы

Мы продолжаем рассказывать о полезных возможностях разных сервисов Яндекса. В прошлый раз мы писали о том, какие лайфхаки есть в Яндекс.Картинках, сегодня — скрытые возможности Яндекс.Почты.


Отправлять и принимать письма — дело привычное, но Яндекс.Почта умеет гораздо больше.

Письма в будущее
Все знают, как отправить послание в будущее. Надо положить его в капсулу и замуровать куда-нибудь, где через много лет потомки смогут его найти. Однако есть и более простой способ — отложенная отправка письма в Яндекс.Почте.
Можно заранее поздравить всех друзей с днем рождения и расслабиться, а можно, перед тем как сделать что-нибудь неоднозначное, написать самому себе — «Ну я же говорил».

Встроенный перевод
Яндекс.Почта знает восемь иностранных языков. Допустим, в каких-то аспектах она с вами не сравнится, но в каких-то — превосходит. Поэтому к ней вполне можно обратиться за помощью. Уж по крайней мере разобраться с подтверждением от гостиницы на испанском или турецком языке Яндекс.Почта сможет.

Смс и напоминания
Бывает, что ответ на письмо вам нужен срочно. В таких случаях можно отправить ссылку на письмо в смс. Неважно, где находится ваш адресат и каким почтовым сервисом он пользуется. Перейдя по ссылке, он сможет прочитать ваше письмо и ответить вам на почту прямо с телефона.
Если ответ нужен не так срочно, но всё-таки нужен — используйте напоминания. Яндекс.Почта сообщит вам, если ответ не приходит уже несколько дней.

Это далеко не все возможности, которые есть в Яндекс.Почте. О деловом интерфейсеархивировании писем, фильтрах, шаблонах, метках, календаре и многих других возможностях читайте в блоге Яндекс.Почты.

37 комментариев
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Таки Шо
26 ноября 2015, 15:24

Мне кажется была бы полезна фича "переадресация e-mail сообщения на сотовый в виде SMS сообщения". Лично у меня СПАМа в яндексе почти нет, по этому SMS с письмами пришедшими на мой ящик , меня не раздражали бы а только радовали.o_O

isovs
26 ноября 2015, 15:24
Поддерживаю!
Хочу такую функцию, но с ограничениями по времени. Чтобы ночью смс не приходили.
RAKITARU
26 ноября 2015, 15:24

Не, я боюсь письма в будущее писать. Напишешь, приколешься беззлобно, а оттуда ответ придет!.. Хрен знает, что напишут. Наследство всяко не получмшь.

pagewash
26 ноября 2015, 15:24

Не совсем по теме... несколько наблюдей по Яндекс.Диску

 

1. Было бы здорово внедрить слайд-шоу фотографий. В SkyDrive сделали, очень удобно

2. И ещё бы увеличить скорость их загрузки. В виде предзагрузки следующих фото.

3. Видео с Диска проигрывается только в LQ, даже если оно HD-шное. Хороша бы функция включения HD, как в том же Яндекс.Видео.

 

Вот так, мысли вслух : )

 

mmcteamalex
26 ноября 2015, 15:24

+1

anyksenya
26 ноября 2015, 15:24
1. Мы думаем о такой возможности. Спасибо за пожелание!
2. Предзагрузка фотографий уже сейчас реализована. Не могли бы вы рассказать больше подробностей о медленной загрузке? Проверим, в чём беда.
3. И за это пожелание спасибо. Подумаем о такой возможности.
pagewash
26 ноября 2015, 15:24

1. Здорово.

2. Вот только попробовал, сейчас грузится быстро.

Но ногда загрузка "следующих" фотографий в течение нескольких секунд предваряется симпатичной анимацией парящего диска, в этом "медленность", о которой я написал.

3. Надеюсь, реализуете.

Таки Шо
26 ноября 2015, 15:24

(+1)

warmcool32
26 ноября 2015, 15:24
(+2) :)
sergbombordir
26 ноября 2015, 15:24

Вот про смс действительно хорошо придумали! (+1)

ansiger
26 ноября 2015, 15:24

полезно. :-)

belkoz
26 ноября 2015, 15:24
статья дублируется в ленте
svetlana-f.f2011
26 ноября 2015, 15:24
Прошу прощения за возможно глупый вопрос, но мне ужасно мешает эта функция в работе с почтой.Подскажите пожалуйста, как отключить совсем напоминания о не отвеченных письмах. Нажав однажды в письме кнопку "напомнить через 5 дней" теперь во всех письмах идет это напоминание и сыпется кучей через 5 дней. Это ужасно. Прошу помочь.Заранее спасибо.
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:24
Светлана, Вам следует создать новое письмо и дважды кликнуть на "Напомним через 5 дней" – снимите галочку в появившемся уведомлении с "Напоминать всегда". Тогда напоминания не будут приходить.
svetlana-f.f2011
26 ноября 2015, 15:24
Спасибо большое ,Тимофей , что ответили , Вы единственный ). Но я галочку там и не ставила, сделала как Вы сказали, открылось окно в нем пустая клеточка, галочка не стоит. ((( в папке "жду ответа" уже куча писем, боюсь даже подумать что будет через 5 дней...Функция конечно удобная , но не всегда нужная...
Комментарий удалён
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:24
Светлана, если галочка не проставлена, а напоминания о новых письмах приходят, то пришлите нам на mail@support.yandex.ru свойства этих писем  – мы всё проверим. Как посмотреть свойства: http://help.yandex.ru/mail/faq.xml#mail-titles .
polunina35
26 ноября 2015, 15:24
Может не по адресу, простите.  Крик о помощи.  Я простой среднего уровня пользователь.  На существующей почте получала и отсыла легко письма.  Но после инциндента на форуме, мой адрес стал "достоянием"  всех форумчан.  С хозяйкой форума имела разборки.   Из-за этого решила завести новый адрес  почты .  Проблема не разрешилась, мои сообщения не отправляются другим адресатам. Жаль!  Нравилась почта на ЯНДЕКСЕ.  Быстро, просто регистрироваться, всё устраивало.  Не хотелось бы уходить отсюда на другие  почты.  Может кто поможет ?  Сама не сумею найти.  Мои знания ---зарегистрироваться и вести переписку.  Спасибо !
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:24
Уточните, пожалуйста, Вы не можете отправить именно сообщения на форуме или же письма из ящика?
polunina35
26 ноября 2015, 15:24
Не могу отправить письмо из ящика
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:24
Уточните, пожалуйста, Вы видите какие-то сообщения об ошибках при попытке отправить письмо? Или же Вам приходит в ответ на отправленное письмо отчет о недоставке? Опишите подробнее.
Фёдор Волков
26 ноября 2015, 15:24
Мне надоели постояннуе смс о письмах поступивших на яндекс почту. Реклама, рассылки, и не срочные письма. Письма это письма а не телеграммы. Каждый рас как приходит на прочту какая-нибудь дребедень приходит смс о поступившем письме. Никак не могу избавится от этой дряни. Думаешь, что что-то важное а там сообщение, чтона почту пришло письмо. Простите но пока ещё не все имеют интернет на телефоне. У многих и сами телефоны диковинка. И не все живут в Москве чтобы оплачивать домашнии и мобильный интернет. При пенсии в 6000 и квартплатой 4000 я не могу себе позволить телефон на котором можно пользоватся интернетом. Зачем мне получать смс о том, что на почту пришла очередная рассылка. Будет время в перерыве попыток хоть как-то выжить. Прочитаю письма а что срочное напишут в смс, или позвонят кому надо. Огромная просьба к яндексу. Сделайте кнопку для отключения смс оповещений. Да так чтобы даже я смог самостоятельно отключить оповещение о поступивших на почту письмах, не  прибегая к помощи умных и понимающих людей. Уважаемые блогеры помогите мне старику избавится от очень мешающих мне смсок.
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:24
Здравствуйте! На какой адрес Вам поступают письма, о которых приходит смс? Я всё проверю и с радостью Вам помогу!
псевдоним казах
29 июля 2016, 06:04
Возможно, время хранения письма истекло.
Письмо в SMS хранится не более 3 часов. Я не был зарегистрирован в яндексе, как быть мне срочно нужна письмо 
tamara.chagina
30 сентября 2016, 21:10
В Помощи советуют если Нет кнопок «Контакты», «Календарь», «Диск»
Скорее всего, у вас включен компактный режим. Чтобы вернуться к полному режиму:
Нажмите кнопку Вид (в правом верхнем углу).
Отключите опцию Компактный вид.У меня компактный вид отключен, а этой строки нет. Почему?? И как ещё можно вернуть эту строку? https://yadi.sk/i/J4wnFOtUvxafP
николай
22 октября 2016, 10:11
Такой шлак вы из почты сделали, новый дизайн, ничего не понятно, все кнопки куда то пропадают, папки не видно,  приходится пользоваться старой версией 
alexander.hohlov@vedstroy.com
18 ноября 2016, 19:01
как заархивировать переписку на жесткий диск?
Света Чистякова
21 ноября 2016, 17:03
Александр, здравствуйте. Для локального сохранения писем мы рекомендуем воспользоваться любой почтовой программой, например бесплатной Thunderbird. О том, как настроить Thunderbird, можно узнать здесь. После настройки программы зайдите в ящик, выделите нужные Вам письма, кликните на любое из них правой кнопкой мыши и выберите пункт «Сохранить как». Письма будут сохранены в формате .eml; их можно будет просмотреть в почтовой программе.
alneo.ru
14 декабря 2016, 15:20
А где найти информацию о проблеме отправки писем с домена yandex.ru?
mimim@tut.by
18 января 2017, 18:08
Здравствуйте!При входе на мою почту vasilisakisa@yandex.ru ,автоматически попадаю в чужую почту,с которой вам пишу.Что делать?
Тимофей, служба поддержки
19 января 2017, 19:22
Здравствуйте! 
Кажется, кто-то не вышел из ящика на компьютере, которым Вы пользуетесь для просмотра ящика vasilisakisa@yandex.ru , поэтому Вы смогли к текущему, своему ящику добавить второй . Попробуйте в ящике mimim@tut.by нажать на логин в правом верхнем углу Почты и нажать на кнопку "Выход" - так Вы выйдете из чужого ящика и останетесь в своём.
bryankin.vyacheslav
14 октября 2017, 19:18
Граждане что творится с Яндекс почтой даже не знаю!!!!!
По всему миру то в одной стране,то в другой и содержимое почтовых отправлений становятся достоянием  всех!!!!
С Яндексом были проблемы!!!Но вот сейчас что творится это вопрос!!!!!Это даже не идиотизм!!!!Всем известно что антивирусы не проверяют почту и это дает возможность довольно легко проникнуть в почту!!!
Но Яндекс это же надо додуматься и в какую башку только может это прийти!!!!Я не знаю!!!!
Вот полюбуйтесь --через минуту:
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Перевезти вещи в Калининград!Низкие цены! Перевезти вещи в Калининград! Гарантия!
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и потом сразу на:
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Новые квартиры в Калининграде!2-комн. квартиры от 2,2 млн руб. Детский сад, ФОК «Светлогорский». Звони!
-----
Это все РЕКЛАМА!!!!Активное содержимое!!!!!Запускается сразу с почты с входящих!!!!!!
Содержит вирус AUTORUN  !!!!!!!!!


То есть граждане идиотизм уже достиг предела!!!!
И даже в этом Я нахожусь в гор Волгограде а мне Яндекс предлагает рекламой перевезти вещи в Калининграде!!!!!!        Вопрос у нас остались еще умные люди или уже все все идиоты????
и вторая реклама ну как же ну ее мое всю жизнь вот мечтал приехать с Волгограда и сразу купить там квартиру!!!!!Дв всего-то за два миллиона ,вот только жаль Яндекс не размещает адреса квартир которые можно ограбить где есть эти 2 миллиона  и схемы запоров/это Ваша недоработка Яндекс информация будет востребована!!!!!
Вот все брошу и сразу бегом!!!!!
А до этого заходил граждане на почту /УЖЕ ПРЯМО БОЮСЬ/ ВЫ вдумайтесь мне в рекламе Яндекса предложили сьездить в Ташкент и сдать там в ремонт ботинки ,там мастерская открылась!!!!!!И это с Волгограда!!!!!
Это граждане вопрос каким идиотом надо быть????Или там уже все того!!!!!



Я думаю надо с этим рекламным идиотизмом Яндекса ознакомить Администрацию Президента да и подумать над тем,реклама автоматически отправлялась В Kremlin.ru
они же этого не знают может им это надо!!!!
Да я конечно поражен Конституция тайна переписки да о чем Вы какая к черту Конституция для Яндекса!!!
Закон о Спаме     ХА!!!!Это тоже не для Яндекса!!!!!
Вирусы вот чего и ничего что почта антивирусом не проверяется Яндекс сам туда тебе их напихает!!!!
Нет надо бежать от этой почты быстрее ,а то еще личные данные все выложат!!!!!
Да это писмецо и комментарии к нему мои завтра же будет отправлено на сайт Президента
идиотизм честно  уже достал!!!!




bryankin.vyacheslav
14 октября 2017, 20:06
А вот еще реклама прилетела интересно и главное наглядно Это я чтобы ну сидя в гор Волгограде перевозку мебели заказал в гМоскве ,Питере  зачем я не знаю ну наверно на Яндексе так решили !!Представляете сидишь в Волгограде а тебе письмецо с рекламой А ну мотай в Москву мы тебе веши щас вмиг перевезем!!!!
Ну и тут прямо святое дело "пилюем в Закон о рекламе да и заодно Закон о спаме!!!!
Вот посмотрите кому интересно:
так тут все!!!!Скрипт весь выложил!!!!
Знатно выложено про нарушение Законов знатно!!!


Жаль граждане жаль хотел всех ознакомить блокируют выкладку -жаль однако!Ну ничего
отправим в ...другое место!!!!Там с удовольствием почитают.
Dolli Dolli
4 декабря 2017, 14:27
Команда Яндекс.Почты, я Имею многолетний опыт пользования яндекс-почтой, сегодня чистила контакты и исправляла адреса, но не нашла отдельного входа на окно "контактов", а через "написать письмо" - правка контактов не возможна!!!
подскажите что изменилось? Как исправить не правильно записанный адрес?
окно всех контактов я открываю через входящие; нахожу нужный для правки контакт, а какое окно надо открыть открыть в этой таблице чтобы чтобы править адрес надо догадаться!!! можно сделать указатель!!!
Наталья Филоненко
28 июля 2018, 22:10
Внесу свои три копейки в разговор. Мне не нравится  некоторые изменения в Яндекс Диске. Раньше я могла загружать из интернета файлы и знать, что Яндекс диск-это хранилище, на котором мои скачанные или загруженные из интернета файлы. Приватность моих загрузок раньше соблюдалась. А сейчас все загрузки становятся доступными для других. В каждой загрузке подключены комментарии и возможность просмотра содержимого. Получается я храню в Яндекс Диске информацию для всех - по секрету всему свету. 
ses.service79
9 июля 2019, 22:06
за переадресацию смс с почты)
a.ermakov@kelevro.ru
20 октября 2020, 15:58
Добрый день! При переходе по ссылкам выдает 404 код.
Yan Stanko
23 сентября, 00:31
Когда появится виджет с папкой "Непрочитанные" в мобильной версии?
Когда папку " Непрочитанные" можно будет передвинуть выше папки "Входящие"?