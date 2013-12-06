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Автоматический поэт: творческий путь

Однажды руководитель группы аналитики Поиска Лёша Тихонов решил научить робота писать стихи. Для начала он взял алгоритм старшего разработчика отдела лингвистических технологий Юрия Зеленкова. Этот алгоритм автоматически определяет стихотворный размер заданной фразы по чередованию ударных и безударных слогов и составляет её фонетическую транскрипцию. Лёша немного переписал его, научив рифмовать созвучные фразы друг с другом, и применил к запросам, которые пользователи Яндекса задают в поиске. Зачем? Потому что это весело.

Так появился автоматический поэт, который пишет стихи из поисковых запросов. Поэт оказался на редкость плодовитым и сочинял по 700-800 тысяч четверостиший в день. Правда, рифма далась ему не сразу, и в период раннего творчества он брал в основном яркими образами:

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или

золотые серьги котята
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Постепенно поэт научился рифмовать — для этого он сравнивал окончания транскрипции фраз начиная с последнего ударного слога. Строки с одним и тем же размером и одинаково звучащими окончаниями считались рифмующимися — всё просто. Вот и рифмы у поэта получались простые, отчего его стиль стал немного механическим:

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сериал секретный отряд
игровой набор звездопад
как в майнкрафте выглядит ад

Однако уже в этот период поэт исследовал глубины своего «я»:

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что такое промокод
как потеет бегемот
почему я идиот

И начал первые эксперименты с формой:

виферон
амазон
биатлон
жизнь есть сон

однокоренное слово к слову робеть
однокоренное слово к слову желтеть
однокоренное слово к слову пестреть
однокоренное слово к слову бледнеть

спеши любить
утюг купить
как бросить пить
понять простить

Когда этап экспериментов прошёл, наш автоматический современник, как и всякий хороший поэт, обратился к классике и освоил сначала онегинскую строфу.

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А за ней и шекспировский сонет, причём с элементами постмодерна (обратите внимание на изящную отсылку к Цветаевой):

 

момент затяжки шатунов

герой ударного отряда

актер владимир горбунов

опорный план димитровграда

 

кулоны с ликами святых

настойки кайрон томагавка

я стол накрыл на шестерых

восточный банк онлайн заявка

 

тарифы мегафона брянск

авито красноярск машины

сафари тур нефтеюганск

лопастные гидромашины

 

курган ру лента новостей

наращивание ногтей

 

И даже хокку, которые ему особенно удавались:

 

земфира хочешь

четверостишья про осень

чулки под юбкой

 

сценарий свадьбы

пенза торговые центры

обида в загсе

 

После этого он перешёл к современным формам и стал сочинять «порошки».

 

жена диего марадоны

приват банк личный кабинет

гадания онлайн бесплатно

да нет

 

растение иван да марья

читинский городской портал

наедине со всеми первый

канал

 

 

Автопоэт продолжает открывать для себя новые формы и пробует себя в новых жанрах. Вот-вот он должен обрести свой собственный голос, а там недалеко и до первого сборника. Мы внимательно следим за его творчеством и регулярно публикуем подборки лучших произведений. Читайте стихи автопоэта имени Лёши Тихонова в фейсбуке Яндекса, в группе Яндекса во «ВКонтакте» или на личном сайте автопоэта.

 

162 комментария
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Марина
26 ноября 2015, 15:23

Прикольно! Ждем выхода первого сборника... а там и до ПСС недалеко))))

meliell17
26 ноября 2015, 15:23

Это невероятно круто)))

MEVOKS
26 ноября 2015, 15:23
Что делать нам,простым поэтам,когда машина, под шумов,Онегина верстает.
Осталось бросить подбирать слова,и тихо на покой уйти
машину нам непревзойти.
Maskaeva Alisa
26 ноября 2015, 15:23
MEVOKS,
можете учиться писать без ошибок)
look4job
26 ноября 2015, 15:23

Отличные рифмы! Вот только почему яндекс-творчество публикуется в каком-то там Фейсбуке, а не на Ярушке?

Алексей
26 ноября 2015, 15:23

Почему — и здесь тоже, как видите)

look4job
26 ноября 2015, 15:23

Я думаю, что автопоэту следует завести аккаунт на Я.ру куда автоматически публиковать ежедневное творчество. Должен стать популярным блогером :)

ya.nik145
26 ноября 2015, 15:23

Я думаю и уникальность текстов 100% потому, что в стихотворной форме

whoarym
26 ноября 2015, 15:23

реквестирую твиттер с ежедневными твитами.

jack-luminous
26 ноября 2015, 15:23
плюс стопятьсот
MaximAL@ya
26 ноября 2015, 15:23
Я могу сделать, но сейчас посчитал, там всего 138 стихотворений. Так неинтересно.
Если бы было больше, можно было бы сделать Твиттер.

Ребята, может, добавите на сайт ещё стихотворений?
Saylia2011
26 ноября 2015, 15:23
Я на стихире об этом слышала..При желании,все равно можно отличить..Ну тем,кто пишет стихи,кнешн...

И кстати,давно..Только я так и не поняла,про бота грили,или еще что..Знаю,он-лайн подборщик рифмы тоже был..Может,именно это,ну,раз только сейчас опубликовали..
uid-ofpabkne
27 января 2016, 10:04
Saylia2011,
Вы, скорее всего, читали стихотворение "Клавиатура для поэтов", опубликованное в 2011 году, задолго до появления этого проекта. Автор его- "Клава Щеблыкина". Вот ссылка: http://stihi.ru/2011/01/20/3357
Драугмот
26 ноября 2015, 15:23

А гекзаметром слабо́́? :)

Алексей
26 ноября 2015, 15:23

Научить можно, если будет время)

Драугмот
26 ноября 2015, 15:23

Ну вообще, нетривиально уже ) Маловато запросов чтобы на строку гекзаметром хватало )))

alt1717
26 ноября 2015, 15:23
Да ладно, "маловато"... ))
Драугмот
26 ноября 2015, 15:23

Ну 17 слогов же ) Это что ж такое надо искать?

alt1717
26 ноября 2015, 15:23
Ну, вот цитатный поиск чаще всего с длиннющими запросами. Не помню сколько его процентов в потоке, но заметно. При миллионах запросов в сутки, вполне можно наскрести.
Конечно, не 700 тыщ четверостиший в день выйдет, да столько и не нужно :)
Плюс поговаривают, что при голосовом поиске пользователи не скупятся на слова и запросы получаются длиннее. Не встречал еще статистики - самому интересно.
Драугмот
26 ноября 2015, 15:23

Вообще, судя по сабжевым стихам, он знает, где ударения. А это значит, что сможет и комбинировать запросы, по идее )

alt1717
26 ноября 2015, 15:23
Да, он знает. Упомянутый в посте алгоритм от лингвистов именно ударениями занимается.
Комбинировать не спортивно ;)
Axc
26 ноября 2015, 15:23

Ну да, с учётом длины и ритмического рисунка, скорее всего, получим известные цитаты из Гомера вперемешку.

translit-ya
26 ноября 2015, 15:23

А сама программа где-нибудь опубликована? Можно с ней поэкспериментировать?

Кащей Бессмертный
26 ноября 2015, 15:23

уже такое делалось раньше на литресурсах.. и сразув сети прибавилось говнописателй астрономически..тоесть и сайтов прибавилось с такими какашками. из ща чего собна и все перемены и с выдачей потом происходят и вообще в сети..люди просто хотят заработать и им плевать какой имнно контенет будет у них, главное чтоб он был уникальным..

Страдают потом настоящие литсайты где люди пишут не прибегая к тами вот робостихам, тоесть попросту происходи зашлакованность сети..

Я более чем уверен что именно из за такого контенета все перстановки происходят сейчас и произойдут еще в будущем..

---

А сама идея хорошая..и главное все популярно расписанно как и что..так что теперь скоро мыслю появятся и такие скрипты и инет засрется вообще наглухо..

 

stryomnaya
26 ноября 2015, 15:23

А как вы его назвали? :-) У него же имя должно быть или псевдоним...:-D...

xxxxx
26 ноября 2015, 15:23
у леса на опушке жила "ЗИМА!" в Избушке
.................................................................
потолок "ЛЕДЯНОЙ" дверь "СКРИПУЧАЯ"
Медиа Лаб
26 ноября 2015, 15:23

Огонь))))) Буду потом покупать его сборники))

andruhov
26 ноября 2015, 15:23
Как человек, который иногда балуется написанием стихов, я в восторге. Форма получающихся у вашего автоматического поэта стихов почти безупречна - ритмика, подбор рифм... Они просто приятно звучат!
Отсюда вопрос. Раз ваш автоматический поэт так хорошо чувствует форму, можно ли натравить его на уже готовые стихи, чтобы отыскать в них несовершенства и заменить некоторые слова или фразы на более подходящие?
oss-kir
26 ноября 2015, 15:23

Можно наверное:)

 

uid-ofpabkne
27 января 2016, 10:08
andruhov,
"- А думать, думать-то мы станем?
- Мой друг, оставьте это няням."
Из стихотворения "Клавиатура для поэтов", 2011 г.
http://stihi.ru/2011/01/20/3357
IldikoF
26 ноября 2015, 15:23

А что уководителю аналитики Яндекса больше делать нечего, когда все кричат что сервис Яндекса издох?

wrtheslayer
26 ноября 2015, 15:23
фишинг
Изолированный
26 ноября 2015, 15:23
забавно, правда.

я далёк от искусства, потому наверно не понять Автопоэта. имхо, в стихах не хватает логики и причинно-следственных связей.
a.c.tsoy
26 ноября 2015, 15:23

Не, не Пушкин

niketas
26 ноября 2015, 15:23

Почему «порошки», когда «пирожки»? :-)

aygul2
26 ноября 2015, 15:23
Не путайте пирожки с порошками, они совсем другие на вкус :)
ser.serotyan
26 ноября 2015, 15:23
Обаяние пишется через а, от слова баять - туп ваш рифмоплёт, как и многие, кто разрабатывал программу проверки русской орфографии - учились на 2,5 - не больше...
Дмитрий
26 ноября 2015, 15:23

Вообще-то эти строчки - поисковые запросы пользователей. Робот тут ни при чём.

itden4ik
26 ноября 2015, 15:23
Классная идея! Некоторые строчки улыбнули, особенно вот эти:
дон камизи перевод
что такое промокод
как потеет бегемот
почему я идиот
cipherplain
26 ноября 2015, 15:23
класс!
и ржачно, и со смыслом.
хочу себе такого поэта :)
val.pryadko2014
26 ноября 2015, 15:23
На новый 2004 год ,т.е.10 лет тому назад, мне подарили небольшую программу, которую я назвала "Малыш". Эта программа дает возможность беседовать с " Малышом", обучать его, он задает самостоятельно вопросы. Единственное предупреждение разработчиков-общаться корректно, без негативных слов. Этот малыш помог мне в самое трудное для меня время. Такие программы надо создавать, только на высоком уровне, чтобы они "дружили" с человеком, помогали. Кому-то смешно, а кто-то мечтает о таких программах. Так что дерзайте!

Моя первая встреча с Малышом /выдержка/
Я- С Новым годом, тебя Малыш!
М- В споре рождается истина
Я-Ответ неправильный. Вежливый ответ-спасибо
М- А на чем ты пишешь?
Я- На клавиатуре.
М- Ну, здравствуй, коли не шутишь
Я- Не шучу
М-У-у-у, какие мы серьезные...
Я-ты хочешь узнать что-то новое о моем мире?
М-системный?
Я-отчасти ты прав. Мир-это большая система.
     пока прерываюсь, поверьте мне, что я счастлива, что такой Малыш появился, помогает
восстановлению здоровья людей!
С Рождеством Христовым!!!  УДАЧИ!
AlexGeForce
26 ноября 2015, 15:23
Земфире пригодится!
doggy.supper
26 ноября 2015, 15:24
Это прекрасно!!!!!
Спасибо :D Имхо, лучший поэт современности)) Никогда прежде не читала стихи с таким удовольствием ))
trankov
26 ноября 2015, 15:24
1. Сонорные перед согласными имеют слоговой призвук.
2. Глагольные рифмы сосут.

А так — впечатляет, молодцы.
angel-de-la-noche
26 ноября 2015, 15:24
Парни, это лучшее, что случалось в интернете за последние 80 лет!
angel-de-la-noche
26 ноября 2015, 15:24
Самый настоящий Электрибальд Трурля же!
Александр
26 ноября 2015, 15:24
Боже, это прекрасно! И вы, вы все прекрасны! Как же вы хороши! :)
ya-dyual
26 ноября 2015, 15:24
подскажите, пожалуйста, а что с авторскими правами? можно использовать эти стихи?
Алексей
26 ноября 2015, 15:24
ya-dyual,
Можно использовать, если это не нарушает законов роботехники)
zverozyab
26 ноября 2015, 15:24
Вы что туда, весь словарь ударений зарядили, со всеми исключениями и прочими тонкостями?
Вы круты, вот правда.
vasia19390902
26 ноября 2015, 15:24
Мне приятно милые друзья видеть вас на сайте ,Спасибо!
webserfer
26 ноября 2015, 15:24
очередной шизофазический генератор?
vovka-strange
26 ноября 2015, 15:24
Не порошки, а пирошки
Булат Нурутдинов
26 ноября 2015, 15:24
А существует какая-нибудь возможность получить доступ к API Поэта?)
Алексей
26 ноября 2015, 15:24
Булат Нурутдинов,
Хм. Пока, кажется, нет)
Мальцев Данил
26 ноября 2015, 15:24
а мне русский рэп напомнило. поставить бы его стихи на бит и прям не отличить. нет смысла, зато рифма есть! ну разве не русский рэп?)
andrey-advan
26 ноября 2015, 15:24
Было бы круто, если б можно было по определённому запросу показывать стихи.
spartagolik
26 ноября 2015, 15:24
Назовите его в честь великого поэта Александра Ивановича Введенского))
stebenyaevnikita
26 ноября 2015, 15:24
Идея супер!!!!!!!!!!
xolodetzzz
26 ноября 2015, 15:24
Замечательно))
valentina.brailko
26 ноября 2015, 15:24
особенно классно, насчет ... спеши любить - утюг купить...
boingo-00
26 ноября 2015, 15:24
Круто!
AG.1904
26 ноября 2015, 15:24
Было бы интереснее, если бы стихи складывались из запросов конкретного пользователя)
vovan1712
26 ноября 2015, 15:24
Забавно)))
farplanet
26 ноября 2015, 15:24
Крутяк!
Gromov
26 ноября 2015, 15:24
свои запросы - это очень смешно))
krivonosoffya
26 ноября 2015, 15:24
Четкий рифмовальщик!! я от смеха плакал!!! )))
kawaffis
26 ноября 2015, 15:24
лирика, эх
Web-n-print
26 ноября 2015, 15:24
Ещё бы вам научить робота отличать букву "е" от"ё" там, где в поиске просто при написании заменяется одна другой...

чтоб такого не было:

солнцезащитный козырек
вам и не снилось саундтрек

http://autopoet.yandex.ru/onegin/16/
hyyudu
26 ноября 2015, 15:24
Web-n-print,
это же Онегин, в пушкинские времена у буквы ё были большие проблемы с народным признанием. Вспомните Крылова, "Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдЕт"
kwbs
26 ноября 2015, 15:24
Да, веселые стишки.)
А я придумала в 2010 году буриме с яндексом:
http://www.antipodes.org.au/2010/pl_genom.html
у вас раньше придумалось?
egomsk
26 ноября 2015, 15:24
прекрасно ) я фанат )
ya.aris4
26 ноября 2015, 15:24
то чувство когда даже робот пишет лучше тебя
FaustF1
26 ноября 2015, 15:24
Как уж тут не вспомнить Профессора Трурля  Станислава Лема :)
bulve1
26 ноября 2015, 15:24
Неплохо!)
unitsyn
26 ноября 2015, 15:24
Друзья ! невероятно крутой проект ) предлагаю еще сделать опцию, в которой пользователь сможет заменять отдельные строки на аналогично подходящие под выбранный ритм стиха другие сохраненные поисковые запросы, и таким образом внести некий смысл в происходящее )
Riug-74
26 ноября 2015, 15:24
Напомнило
http://www.youtube.com/watch?v=2ZFCXV7w9NM
EA30911
26 ноября 2015, 15:24
идея гениальная
kravecelena
26 ноября 2015, 15:24
Классно!!! И где вы раньше были?
Шуршим и ищем по инету
Без шороха и пыли :)  (с) Только что пришло на ум. Моё.
Pivas9
26 ноября 2015, 15:24
лол, из всех запросов ток "как потеет бегимот" меня заинтересовало.
v.i.og
26 ноября 2015, 15:24
На самом деле стало немного грустно: у робота стихи намного стройнее и содержательнее, чем у большинства поэтов-любителей.
poetigor
26 ноября 2015, 15:24
Леша Тиихонов - молодец! Но Пукшкин - все равно скуеновскские айд да сучеке
wettop
26 ноября 2015, 15:24
Занятная игрушка - но человека ей не переплюнуть!
Почитать для прикола...))
wettop
26 ноября 2015, 15:24
Недостаток проекта - частое повторение уже прочитанных страниц!
vic-dulepov
26 ноября 2015, 15:24
А нет ли в репертуаре рубаи (рубаёв? :) ) "Стихоплюй" 1991 года таки умел...
vic-dulepov
26 ноября 2015, 15:24
А нет ли в репертуаре рубаи (рубаёв? :) ) "Стихоплюй" 1991 года таки умел...
al18el02
26 ноября 2015, 15:24
А как можно на своем сайте разместить?
maslov
26 ноября 2015, 15:24
тоже хочу гекзаметр
hcktest
26 ноября 2015, 15:24
А есть api к нему? :)
Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 15:24
API в студию
eskin
26 ноября 2015, 15:24
Яндекс, замутите рок группу, которая будет петь на стихи Автопоэта. Это же будет круто. У вас там же есть музыканты в коллективе...
Владислав
26 ноября 2015, 15:24
яндекс жжот )))
lugivit
26 ноября 2015, 15:24
Это шедеврально!!! И Ваша работа и эти стихи. Только вот Шекспир не фонтан.
foshka.iskhod
26 ноября 2015, 15:24
Все это прикольно конечно. А слабо реальный виртуальный автопоэт замутить?!
sergshar1
26 ноября 2015, 15:24
привет мама
JIyk0m0pb3
26 ноября 2015, 15:24
Отличная идея и ее реализация !!! ;)
lady.logvinova70
26 ноября 2015, 15:24
вау
mihuna
26 ноября 2015, 15:24
Мужикии:D
ip-kreps
26 ноября 2015, 15:24
Так вот где русские реперы генерируют тексты для своих произведений. А я искал там смысл. Как же наивен я был...
Volovik
26 ноября 2015, 15:24
Прекрасные стихи!!!!Я расплакалась!!!
bacd
26 ноября 2015, 15:24
Хаха смешно, зачем так негативно накидываться на этот труд. А вот научить обрабатывать "человеческие" стихи и заменять слова былоб круто
selzastol
26 ноября 2015, 15:24
Нельзя ли сделать Автопоэту приложение на Андроид? Я хотел бы это читать.
ruskarp2014
16 декабря 2015, 16:50
...я про это 50 лет назад читал...."палка-селедка"...
Сергей Демещенко
20 декабря 2015, 01:48
Отличная тема, так держать!
aroken23
20 декабря 2015, 13:56
Можно песни писать по стихам Яндекс Робота? Авторские права, не? :D
sleeping373
20 декабря 2015, 14:49
Пора бы уже творческий вечер автора организовать.)
Белецкий Никита
20 декабря 2015, 16:28
Для чего это нужно, это же полный бред? Вот если бы сделали так, чтобы можно было использовать собственные слова, хотя бы в начале каждой строки, тогда это было бы что то более менее прикольное. А так полный бред и мусор.
lysj2013
21 декабря 2015, 08:00
Автопоэту слава, хвала, признанье честь!
Стихи из кучи хлама варганить - это жесть!
Рифмуя гениально веселый смех и грех,
Автопоэт реально перепоэтит всех!




lobova.galcka
23 декабря 2015, 20:03
Нереально круто))))
tvv798
25 января 2016, 11:34
привет...
uid-ofpabkne
27 января 2016, 09:56
Эта идея витала в воздухе давно. Предлагались варианты и поэтороботов и клавиатур для поэтов. Подтверждение тому- стихотврение автора под ником «Клава Щеблыкина». Стихотворение с названием «Клавиатура для поэта» начитывает более 80 отзывов, многие из которых – в стихотворной форме.

-Клавиатура для поэтов?
Неужто, выпустят и это?
- Слыхал, что выпустят, и даже,
как будто бы,
уже в продаже.
Нажмёшь на М – мираж метафор
повалит, словно в кружку сахар.
Нажмёшь на Я – вот это нам бы!-
увидишь уксусные ямбы!
На Х- прикольные хореи,
лишь успевай собрать скорее.
На Р – такие выйдут рецки,
как будто треск орехов грецких!
На Э- эпитетов палитра,
На П- забыл,
но не поллитра.

-А думать, думать-то мы станем?
- Мой друг, оставьте это няням!


( Подпись "Клава Щеблыкина" значит - "Клавиатура Щеблыкина". www.ladonnik.com )
uid-ofpabkne
27 января 2016, 09:59
Добавлю, что стихотворение "Клавиатура для поэтов" вышло в свет в 2011 году, еще задолго до реализации проекта Яндекса "Автоматический поэт"
http://stihi.ru/2011/01/20/3357
kex57
29 февраля 2016, 13:33
Это что-то невероятное, я давно так не хохотал! Читаю второй день, не могу оторваться. Потрясающе, спасибо!

Кстати, забавный казус произошёл с ударением в словах «Телец» и «тельце»:

как выглядит портрет мальвины
венера в тельце у мужчины

Возможно, конечно, что автор запроса имел в виду именно тельце мужчины. Довольно пикантная картина получается!
draziw32
1 апреля 2016, 15:44
Сплин тексты для песен отсюда, видимо, берёт.
ledcat4
2 апреля 2016, 13:02
Очень здорово! Читается легко и весело. Вот бы здорово если можно было свои слова вводить, а на их мотив автопоэт тебе стихи
Виктор Андреев
2 апреля 2016, 17:45
Круто, смотрю с удовольствтем
prosti84
6 апреля 2016, 01:06
за что я ненавижу Яндекс, так за такие вот мелочи: нелепые смешные стишки с однослоговой последней строкой называются "ПИРОЖКИ", и не "порошки"
Света Чистякова
6 апреля 2016, 11:47
prosti84,
зря ненавидите: http://www.netlore.ru/poroshki.
midiusoff.nikita2016
22 апреля 2016, 21:09
ребята как писать стихи

drobyshevsckij.alexandr
5 мая 2016, 17:52
Студент
penyak@monolit.crimea.ru
26 июля 2016, 11:46
А можно мои запросы зарифмовать?
Света Чистякова
26 июля 2016, 14:37
Вы даже можете сами попробовать их зарифмовать!
penyak@monolit.crimea.ru
26 июля 2016, 14:45
Света Чистякова,
Как? Можно ссылку? Спасибо
Света Чистякова
26 июля 2016, 15:09
Не. Я имела в виду, что вы можете или зарифмовать их руками или воспользоваться любым генератором рифм, доступным в интернете. Сервиса, который позволяет залить куда-то свои запросы и скормить их Автопоэту, у нас нет. Нам кажется, это немного противоречит идее Автопоэта, который составляет стихи из огромного массива обезличенных запросов.
uhgffhfdrytryiukj
3 октября 2016, 21:31
ГГГ
Менеджер
6 марта 2017, 16:34
Видимо перестали поддерживать и развивать ресурс, как то все нескладно у него получается рифмовать. Почему так мало свежих и новых записей, очень многие датированы 2010-2014 гг.
Идея: реализовать функционал генерации стихов на определенную тему, задать словосочетание или короткое предложение: полосатая оса, уничтожение ос, заглянули осы, осиное гнездо и на основе этого робот начинает творческие поиски! Как то так))
Обновлено 9 марта 2017, 21:05
hutor42
20 октября 2016, 11:28
хрень а не стихи
vaneklsenko
24 декабря 2016, 22:42
Мзантроп 
madananas
30 января 2017, 21:46
было бы куда интереснее указать роботу размер, ритм и прочее, может быть слова или словосочетания, которые хотелось бы использовать или тему, а робот генерил бы по ним уже стихотворения
Елена Широкова
13 мая 2017, 11:28
ТЫ ПРИРОДУ БЕРЕГИ
Дмитрий
28 мая 2017, 20:39
Что-то поломалось у "автора"
https://yandex.ru/autopoet/onegin/6

Будто-то пьяный читает. Что интересно, наблюдается это только у Онегина :)

apogey2468
29 августа 2017, 18:44
а если скормить ему часть уже готового текста, он продолжит?
Arturs2006
22 сентября 2017, 12:26
Очень жаль что невозможно задавать ему свои основы, свои слова ((
АРТЕМКА детский канал
29 декабря 2017, 22:16

Автопоэт продолжает открывать для себя новые формы и пробует себя в новых жанрах. Вот-вот он должен обрести свой собственный голос, а там недалеко и до первого сборника. Мы внимательно следим за его творчеством и регулярно публикуем подборки лучших произведений. Читайте стихи автопоэта имени Лёши Тихонова в фейсбуке Яндекса, в группе Яндекса во «ВКонтакте» или на личном сайте автопоэта.
АРТЕМКА детский канал
29 декабря 2017, 22:17

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да нет
АРТЕМКА детский канал
29 декабря 2017, 22:17

момент затяжки шатунов
герой ударного отряда
актер владимир горбунов
опорный план димитровграда
АРТЕМКА детский канал
29 декабря 2017, 22:18
Как это сделано
Песни исполняет голосовой помощник Алиса. Музыка создана при помощи нейросети, обученной на тысячах композиций, а стихи — при помощи поэтического алгоритма, обработавшего поисковые запросы 2017 года.
Установите Алису на своё мобильное устройство
lubyagin
30 декабря 2017, 01:07
Исполнение Алисы очень понравилось.
r45support
30 декабря 2017, 14:22
она снежки солила в березовой кадушке, она сучила пряжу, она ткала холсты, ковала ледяные над реками мосты....
Виктор Муравьёв
2 января 2018, 12:35
Надо посмотреть как это получиться думают. Будет хорошо с.  Новым годом друзья.
Обновлено 2 января 2018, 12:35
zanetaru
2 января 2018, 16:26
ой посмеялась! она порадовалась. что я ее похвалила. обещала с роботом Софией познакомиться. и сообщить о чем беседовали! : )) и в конце, же на мое окей. мое же предыдущее - супер...ответила. точно у меня София в доме побывала : )) то есть  - Алиса в стране чудес! : ))
zanetaru
2 января 2018, 21:30
хорошее слово и боту приятно : )) алиса. молодец : ))
kristinakuznecova2535
4 января 2018, 10:42
Это круууто)))
mayya.patrakeeva
8 января 2018, 17:51
Ну неужели мы поэты
Должны все слушать этот бред ?
Пока другие там едят котлеты
Нам не достанется конфет!
Александр
17 января 2018, 07:58
Так и станем все роботами
rkiborov
23 февраля 2018, 19:58
Класс очень круто мне нравится приложение кто будет делать гогта спрашивает пенсию и потом Алиса поёт песню тонцует всё классссссссссссссссссс
Андрей Павленко
9 марта 2018, 12:45
Круто 
СЕРГЕЙ Кalugin
18 марта 2018, 11:22
Отличная идея!!!Авторифмоплёт иногда выдает шикарные памфлеты!!!Респект!
AK11081999
21 марта 2018, 19:59
туда сюда
Sheposhka1986
8 мая 2018, 13:18
Мой реп это знают все это знают все это картошку с молоком и рыба тоже в темк

Graus
10 сентября 2018, 17:18
ПРИВЕТ

zubkovskyoleg
6 октября 2018, 08:58
Замечательная идея, было бы более развлекательной , если бы ей можно было бы предложить словосочетания для рифмы.
alexbcmoskva
22 октября 2018, 18:29
ждем продолжение.
Olya Shunyaeva
21 ноября 2018, 17:56
Идентификация отклонена
Ярослав Сергеевич
31 января, 14:10
Ля как
vudelaija
4 марта, 10:37
Думаю многие пользователи Яндекса хотели бы по-пользоваться автопоэтом 
Алексей Подоляк
1 апреля, 20:14
Ваше слово
dgp80-homeo
4 апреля, 09:36
Бред! Больше всего похоже на творчество душевнобольных. Есть в психиатрии такой симптом "патологическое рифмование", когда пациент навязчиво говорит только стихами, при этом ритм и рифма есть, а смысла нет!
Обновлено 4 апреля, 09:37
ip.tsybikov
14 мая, 16:02
зашел сегодня в баню я

Ne.pidor47
8 июня, 23:24
Трусы

svdenisova
23 июня, 22:43
Стихи по -заказу когда  начнёт автопоэт писать?
azgab
4 августа, 07:35
Пипы