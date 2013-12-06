Автоматический поэт: творческий путь

Однажды руководитель группы аналитики Поиска Лёша Тихонов решил научить робота писать стихи. Для начала он взял алгоритм старшего разработчика отдела лингвистических технологий Юрия Зеленкова. Этот алгоритм автоматически определяет стихотворный размер заданной фразы по чередованию ударных и безударных слогов и составляет её фонетическую транскрипцию. Лёша немного переписал его, научив рифмовать созвучные фразы друг с другом, и применил к запросам, которые пользователи Яндекса задают в поиске. Зачем? Потому что это весело.



Так появился автоматический поэт, который пишет стихи из поисковых запросов. Поэт оказался на редкость плодовитым и сочинял по 700-800 тысяч четверостиший в день. Правда, рифма далась ему не сразу, и в период раннего творчества он брал в основном яркими образами:



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Постепенно поэт научился рифмовать — для этого он сравнивал окончания транскрипции фраз начиная с последнего ударного слога. Строки с одним и тем же размером и одинаково звучащими окончаниями считались рифмующимися — всё просто. Вот и рифмы у поэта получались простые, отчего его стиль стал немного механическим:



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Однако уже в этот период поэт исследовал глубины своего «я»:



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И начал первые эксперименты с формой:



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Когда этап экспериментов прошёл, наш автоматический современник, как и всякий хороший поэт, обратился к классике и освоил сначала онегинскую строфу.

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