Мой телефон@yandex.ru
11 декабря 2013, 14:08
Цифровой логин можно использовать для входа в Почту, отправки и получения писем. Если у вас уже есть ящик на Яндекс.Почте, для подключения цифрового логина нужно только указать номер телефона.
Цифровой логин — это альтернатива вашему обычному логину в Яндекс.Почте, но не его замена. Например, если вы забудете пароль к своему почтовому ящику, восстановить его можно будет только с помощью обычного логина. В качестве цифрового логина можно использовать только один номер телефона — тот, который привязан к вашему аккаунту в Яндекс.Паспорте.