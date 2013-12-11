КомпанияБлогВакансииРазработчикамРекламодателям
СобытияНаукаОбучение
Блог Яндекса

Мой телефон@yandex.ru

Записывайте адрес: «Пэ» как русская «Эр», «Эль» палочка, «А» как русская, «Тэ», «О», «Эн» как русская «Пэ» … собачка-яндекс-точка-ру. Записали? Зачеркните и забудьте навсегда. Теперь в Яндекс.Почте в качестве логина можно использовать свой номер телефона. Легко продиктовать, легко запомнить.


Цифровой логин можно использовать для входа в Почту, отправки и получения писем. Если у вас уже есть ящик на Яндекс.Почте, для подключения цифрового логина нужно только указать номер телефона.

Цифровой логин — это альтернатива вашему обычному логину в Яндекс.Почте, но не его замена. Например, если вы забудете пароль к своему почтовому ящику, восстановить его можно будет только с помощью обычного логина. В качестве цифрового логина можно использовать только один номер телефона — тот, который привязан к вашему аккаунту в Яндекс.Паспорте.
193 комментария
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
translit-ya
26 ноября 2015, 15:23

А для чего это может понадобиться? Светить лишний раз свой телефонный номер. Ведь можно несколько почтовых ящиков иметь, в том числе и легко произносимых с цифрами.

SkyFortress
26 ноября 2015, 15:23
А если как раз телефон публичный? А все легко произносимые комбинации цифр и букв уже давно заняты.
translit-ya
26 ноября 2015, 15:23

Если телефон не страшно обнародовать, то можно его продиктовать. Но это это как разовая акция или что-то недолгое, непостоянное. Телефоны часто меняются, через какое-то время на такой почтовый адрес уже и не ответишь - номер сменился. Для того, чтобы легко можно было диктовать адрес почты нужно просто добавить новый адрес из цифр и навечно его привязать к основному почтовому адресу. Сервис с телефоном совсем ни о чём.

SkyFortress
26 ноября 2015, 15:23

Например, мой номер телефона не менялся уже 9 лет... и менять его я не собираюсь.

Но яндекс предусмотрел и такой вариант - вы просто указываете в настройках что номер вам больше не принадлежит и привязать к нему ящику новый номер телефона.

translit-ya
26 ноября 2015, 15:23

Попробуем в сравнении.

Вот есть у Яндекса поисковик. И вдруг Яндекс радостно сообщает, что его программисты много работали и сделал ещё один поисковик, точно такой-же, но только ограниченный фразой, начинающейся на букву "А". На вопрос - зачем ещё один поисковик, такой-же, но урезанный в возможностях, Яндекс заявит : "а вы знаете, сколько людей ищет каждый день фразы на букву "А"? Это очень полезный сервис - новый поисковик на букву "А"".

Ситуация с телефонным номером такая-же. Можно завести ящик с таким же набором цифр, но вечный, зачем ещё одна урезанная возможность? Она не повредит, но люди же тратили время, типа писали код. Ну я не знаю как ещё сказать.

azaok
26 ноября 2015, 15:23
translit-ya,
+
Весёлый котик
26 ноября 2015, 15:23

Вы никуда не публикуете свой телефонный номер. Вы сообщаете его только тем, кому сами захотите. Яндекс нигде не публикует ни Ваш почтовый адрес, ни телефон, ни какую-либо другую Вашу персональную информацию, пока Вы сами этого не решите сделать.

В данном случае Яндекс лишь даёт Вам возможность дать знакомым более лёгкий для запоминания адрес, а также более удобный в произношении.

natpikpriv
26 ноября 2015, 15:23
skyfortress, благодарю Вас за ответ !
atnartur
26 ноября 2015, 15:23
translit-yandex.ru, только что звонил учитель из школы и спрашивал email. Ну что я ей, логин диктовать буду что ли? Сказал: телефон@yandex.ru и она сразу все поняла))
sevryukova13012010
26 ноября 2015, 15:23
atnartur,
1
translit-ya
26 ноября 2015, 15:23

Предположим человек стащил телефон. Он тут же может быстренько войти в почту с именем этого телефона и заменить пароль, имея телефон на руках.

Е.
26 ноября 2015, 15:23
Для входа в почту нужен пароль.
Его с телефоном не "утащишь".
translit-ya
26 ноября 2015, 15:23

Я имею в виду - можно ли воспользоваться восстановлением пароля по телефону при заходе на почту с логином этого же номера телефона?

caesar277
26 ноября 2015, 15:23

Там же написано - восстановление пароля возможно только с помощью обычного логина.

translit-ya
26 ноября 2015, 15:23

Да. Я уже увидел. И самое главное - эту возможность с номером можно не включать. Тогда ладно.

Е.
26 ноября 2015, 15:23
Спасибо )
Meowthe
26 ноября 2015, 15:23
А мне нравится!
Максим Николаевич
26 ноября 2015, 15:23

Зачем?

Весёлый котик
26 ноября 2015, 15:23

Чтобы было проще дать свой контактный электронный адрес. Не диктовать «Эс как доллар», а назвать телефонный номер или вообще сказать «до собаки мой телефонный номер, а после собаки — ya.ru»

Весёлый котик
26 ноября 2015, 15:23
Адрес 777@ya.ru мог бы получить только один человек. Ещё пару десятков «красивых» номеров получили бы ещё несколько человек. И всё. Да ещё махинации начались бы «продам красивый адрес…» — а это запрещено в ПС Яндекса http://rules.yandex.ru .
В разработанной схеме Вы получаете тот номер, который точно принадлежит Вам, а не соседу. Всё по-честному :)
ig 276
26 ноября 2015, 15:23

Не понятно зачем на все подключенные ящики уведомления присылать о том что я номер подкючил?

Е.
26 ноября 2015, 15:23
Поправим.
Е.
26 ноября 2015, 15:23
Вот и моя мама учила меня, что все тайное рано или поздно становится явным.
ig 276
26 ноября 2015, 15:23

Хорошая мама, умная. Моя меня тоже примерно так и учила, но скучно же)

Весёлый котик
26 ноября 2015, 15:23
А зачем Вы на своём аккаунте указывали в качестве своего дополнительного ящика чужой адрес мужа одной тян? Информация о каких-либо изменениях телефона считается достаточно важной и критичной, чтобы постараться уведомить владельца логина всеми возможными способами. А вдруг изменения производятся взломщиком?
Александр
26 ноября 2015, 15:23

Почему уведомления о подключении логина-телефона пришли на ВСЕ подключённые ящики?

Е.
26 ноября 2015, 15:23
Исправим.
Александр
26 ноября 2015, 15:23

Спасибо!

prserega
26 ноября 2015, 15:23

Тут свой номер нигде не светишь, а все равно атакуют смс-рассылками. А если будет почта как телефон и всем раздавать, то раздолье для смс-спамеров. Собирай номера. Не хочу.

edc
26 ноября 2015, 15:23

+1

но продиктовать то легко

Е.
26 ноября 2015, 15:23
Куда проще купить базу телефонных номеров, чем пытаться разбирать почтовые адреса, чтобы на них смс отправить.
fg_noisy
26 ноября 2015, 15:23
Е.,
а что сложного разобрать мыла с номерами? Напарсил и начинаешь грязные дела...
*тут моя идея как поручить эту грязную работу компу*: копируешь всё что до @, пытаешься сконвертировать из string в integer, если успешно, можно слать смс (ещё как вариант добавить провероку "номер это или нет")
Е.
26 ноября 2015, 15:23
fg_noisy,
на Горбушке или в пробке не проще ли купить базу?
поверьте, все, кому надо, так и сделали уже.
fg_noisy
26 ноября 2015, 15:23

ну так то да, базы купили кому надо, а если надо схалтурить и сохранить деньги, ну или для продажи собирать базу (они ведь берутся не с потолка)

Е.
26 ноября 2015, 15:23
Запутался.
Вы о базе почтовой или телефонной?
edc
26 ноября 2015, 15:23

а что девушка не захотела с суперсупермачо общаться?

Е.
26 ноября 2015, 15:23
Во второй серии она возвращается.
xc3
26 ноября 2015, 15:23

Что-то не могу найти как добавить или посмотреть подключенные цифровые алиасы.

Весёлый котик
26 ноября 2015, 15:23

Все свои мобильные номера можно увидеть на странице https://phone-passport.yandex.ru — там же есть переключатель (под номером телефона), при помощи которого можно активировать дополнительный электронный адрес с номером телефона. 

Алексей Л.
26 ноября 2015, 15:23
Весёлый котик,
спасибо,всё стало ясно
Виталий
26 ноября 2015, 15:23
Хоть и слоупоки, но молодцы все же.
Сергей Блохин
26 ноября 2015, 15:23

 

Если у вас уже есть ящик на Яндекс.Почте, для подключения цифрового логина нужно только указать номер телефона.

Где это можно сделать?

ig 276
26 ноября 2015, 15:23

https://phone-passport.yandex.ru/phones  использовать дополнительный логин вкл

Сергей Блохин
26 ноября 2015, 15:23

Спасибо. К сожалению, это было весьма неочевидно и в статье об этом ни слова.

ig 276
26 ноября 2015, 15:23

Ну у меня баннер в вебморде выскочил, там я уже отключал)

nifkorotkow
26 ноября 2015, 15:23
А для чего это может понадобиться?
Весёлый котик
26 ноября 2015, 15:23

Чтобы было проще дать свой контактный электронный адрес при встрече со знакомым, особенно, если нельзя записать нигде. Не диктовать «Эс как доллар», а назвать телефонный номер или вообще сказать «до собаки — мой телефонный номер, а после собаки — ya.ru»

Изолированный
26 ноября 2015, 15:23
Спасибо, а то надоело смотреть, как некоторые безграмотные сотрудники пытаются подредактировать твой профиль, имейл который был продиктован по телефону.
Иван
26 ноября 2015, 15:23
Уважаемый Яндекс!

Запилите уже наконец "одноразовые адреса", это очень удобная фича, которой мне ОЧЕНЬ не хватает. Надеюсь вы понимаете о чем я, если нет вот почитайте http://help.yahoo.com/l/ru/nokia/mail/ymail/settings/settings-32.html , а еще лучше попробуйте.
Весёлый котик
26 ноября 2015, 15:23

В Яндекс.Почте есть похожая возможность http://help.yandex.ru/mail/reg.xml#one-off-mailbox

Иван
26 ноября 2015, 15:23
Да похоже, но не доработали фичу. Ну добавлю я префикс к логину, но логин то все равно светится. Я добавил - они отнимут, и в ящик пойдет спам. И еще, как отправлять с этого адреса письма?
На yahoo к этому вопросу подошли серьезней.
Е.
26 ноября 2015, 15:23
Просто попробуйте.
Иван
26 ноября 2015, 15:23
Попробовал, могу отправлять. Но логин все равно свечу.
Зачем нужен реальный логин в "одноразовом" адресе?
Сравните реализацию:
логин+123@yandex.ru
логин+1234@yandex.ru
логин+12345@yandex.ru

префикс-123@yahoo.com
префикс-1234@yahoo.com
префикс-12345@yahoo.com

Зная ваш одноразовый адрес на яндексе, я знаю ваш реальный адрес на яндексе.(на yahoo это невозможно )
Письма на адрес "логин+(миллиард возможных комбинаций придуманных спамером)@yandex.ru" все равно попадут к вам в ящик.(на yahoo они не попадут в спам, они просто до вас не дойдут ).

 

Е.
26 ноября 2015, 15:23
Я же сказал. Вы попробуйте. Т.е. попользуйтесь. А вы рассуждаете.
Иван
26 ноября 2015, 15:23
я попробовал яндекс, но останусь на yahoo, причины выше
Е.
26 ноября 2015, 15:23
Спасибо )
Весёлый котик
26 ноября 2015, 15:23
На самом деле письма, отправленные на адрес с плюсом, можно гораздо легче зафильтровать куда угодно: в спам или сразу в «удалённые». Достаточно сделать правило «Если поле “Кому” содержит “login+”, удалить письмо». Создать правило сортировки можно на странице https://mail.yandex.ru/neo2/#setup/filters-create
Иван
26 ноября 2015, 15:23
поделитесь с нами своим одноразовым адресом)
Весёлый котик
26 ноября 2015, 15:23

bonifaci+special_for_Ivan@yandex.ru ;) 

Сергей Блохин
26 ноября 2015, 15:23

 

Ну добавлю я префикс к логину

Не префикс, а постфикс.

 

 

Gunter
26 ноября 2015, 15:23
и тут TIT )))
Иван
26 ноября 2015, 15:23
Bonifaci,  ну вот сейчас уберем из адреса "+special_for_Ivan" и подпишем вас на 1000 рассылок ;)
Весёлый котик
26 ноября 2015, 15:23

В Яндекс.Почте отличная Спамооборона ;) Пара жалоб кнопкой «это спам» и рассылки я не увижу :) 

Александр
26 ноября 2015, 15:23

Отличная идея (+1)

m89263262898
26 ноября 2015, 15:23

Теперь ещё ридер нормальный сделать и снова можно будет с гуглом сравнивать.

dorgi
26 ноября 2015, 15:23
я на данный момент не могу войти в почту, т.к. у меня запрашивают номер телефона, я категорично не хочу этого делать, как мне войти в почту?
Весёлый котик
26 ноября 2015, 15:23
Проблема с доступностью Яндекс.Почты устранена. Извините за временные неудобства!
uschakov.yura
26 ноября 2015, 15:23
ищу удалить  телефон@yandex.ru с моей почты - это слам
Весёлый котик
26 ноября 2015, 15:23
Проблема с доступностью Яндекс.Почты устранена. Извините за временные неудобства!
Комментарий удалён
ploten
26 ноября 2015, 15:23
не работает
Весёлый котик
26 ноября 2015, 15:23
Уточните, пожалуйста, что именно у Вас не получается сделать?
ploten
26 ноября 2015, 15:23
есть единственный закрепленный номер 791755925** за моим ящиком. отправляю на 791755925**@yandex.ru мессадж с другого ящика, и ничего не приходит. Всё просто. Не работает.
Весёлый котик
26 ноября 2015, 15:23
Почтовый алиас не включится самостоятельно — это должны сделать Вы сами на странице https://phone-passport.yandex.ru.
ploten
26 ноября 2015, 15:23
ок. получилось. Сразу нашел непонятный момент. Пришло письмо на телефонный адрес с другой почты, нажимаю на "Ответить" по идее должен автоматически вписываться в поле для отправки обратный адрес, ан нет вписывается телефонный ящик. Проверьте, увидите.
Весёлый котик
26 ноября 2015, 15:23
А почему должен вписываться не телефонный адрес? В Яндекс.Почте всегда так: если пришло письмо, у которого в поле «Кому» один из провалидированных на странице https://validator.yandex.ru адресов, то при ответе в поле «От кого» будет подставлен этот адрес.
ploten
26 ноября 2015, 15:23
Потому что, если я отправляю со стороннего ящика на яндексовый ploten@ya.ru то при попытке ответить адекватно вписывается в поле Кому сторонний адрес, а вот почему-то в случае с телефонным адресом это не срабатывает.
ploten
26 ноября 2015, 15:23
Фиг с ним. Зе бат выручает.
Весёлый котик
26 ноября 2015, 15:23
Если письмо пришло на адрес ploten@ya.ru, то и ответ будет формироваться с адреса ploten@ya.ru, а не с цифрового. Не совсем понял, что такое «сторонний адрес» и куда он подставляется.
ploten
26 ноября 2015, 15:23
С bonifaci@yandex.ru приходит письмо на ploten@ya.ru, я нажимаю ответить и на странице написания нового письма уже вписан в поле Кому bonifaci@yandex.ru.

С bonifaci@yandex.ru приходит письмо на 791755925**@yandex.ru, я нажимаю ответить и на странице написания нового письма вписан в поле Кому 791755925**@yandex.ru

где логика, где удобство.
Весёлый котик
26 ноября 2015, 15:23

Всё правильно. На какой адрес пришло письмо, с такого адреса и должен формироваться ответ. Представляете, Вы даёте на какой-нибудь деловой встрече в качестве контактного адреса 79232323232@ya.ru. Человек пишет на этот адрес письмо, он помнит, что писал на адрес 79232323232@ya.ru, а не куда-то ещё. И тут вдруг ему в ответ приходит письмо с какого-то левого адреса kuku-mumu-tralala@yandex.ru.

Кажется, такой расклад менее логичный и более странный. И человек, ждущий ответа, ожидает, что этот ответ придёт с того же адреса, на который он писал.

Сергей Клюйков
26 ноября 2015, 15:23
ploten,
Вы правы, совершенно не логично, вся идея замены неудобных названий в переписке сводится на нет. "Ответить" срабатывает не правильно!
ploten
26 ноября 2015, 15:23
Только проверил ещё раз. Увидел что поправили. Спасиб.
Комментарий удалён
Весёлый котик
26 ноября 2015, 15:23
Продиктовать можно и с 8-кой, адрес будет работать. Но дело в том, что не далёк тот час, когда от 8-ки совсем откажутся, этот код уже сейчас отмирает. Повсеместно используется международный формат +7.

Городской номер нельзя прикрепить, потому что на него нельзя отправить SMS, при помощи которого проверяется владение номером.
serg
26 ноября 2015, 15:23
После подключения номера пришло ещё 2 кода подтверждения, зачем?
frees03
26 ноября 2015, 15:23
Да да да такой же глюк был и у меня
Алексей Долматов
26 ноября 2015, 15:23
Удобно, реально удобно для мобильных устройств, где замаешься тыкать по букве - цифры быстрее
КВФ.Виктор
26 ноября 2015, 15:23
Я вообще е пойму зачем? Если есть номер телефона дрга,товарища,подруги и т.д. то отправить лигин почты в смс м нет проблем.
uschakov.yura
26 ноября 2015, 15:23
Плевать я хотел на Ваши якобы удобства, которые не доступны мне, а регулярно тыкают мне в лицо как мой недостаток, Вам необходимо пройти курс вежливости хотя бы в детском саду - Вы демонcтрируете полную невоспитанность, да ещё и гордитесь ею, с глубоким не уважением uschakov.yura
Elena Kucheryavenko
26 ноября 2015, 15:23
хм... поправьте меня, если я ошибаюсь, но по-моему пользователи заводят такую почту с тех пор, как в стране появились интернет и телефоны...
Весёлый котик
26 ноября 2015, 15:23

Те почтовые службы, которые раньше давали возможность регистрировать цифровые логины, никаким образом не проверяли, действительно ли регистрирующий этот адрес человек владеет одноимённым мобильным телефоном. Из-за этого рождались схемы махинаций, когда любой мог зарегистрировать чужой номер в почте. А Яндекс.Почта этот момент продумала и упредила валидацией через код в SMS. 

vanologvin
26 ноября 2015, 15:23
нормальная тема)
natpikpriv
26 ноября 2015, 15:23
В почте совсем не обязательно давать номер мобильного телефона. А если его вообще нет, получается, что вообще невозможно зарегистрироваться ? ? ?
Весёлый котик
26 ноября 2015, 15:23
При регистрации телефонный номер — не обязательное требование. Точно так же и регистрировать именно цифровые логины никто не заставляет.
natpikpriv
26 ноября 2015, 15:23
Для чего составлять логин из номера мобильного телефона ? Если служба поддержки сообщает, что  такой логин крайне ненадёжен.
Весёлый котик
26 ноября 2015, 15:23
Служба поддержки не могла сказать, что цифровой логин чем-либо менее надёжен, чем обычный. Он ровно такой же, только состоит из цифр.
natpikpriv
26 ноября 2015, 15:23
Я хотела только удалить такой логин, а у меня заблокировали телефон. По какому праву мною командуют на моём личном компьютере ?
Весёлый котик
26 ноября 2015, 15:23

Аккаунт может быть заблокирован при удалении в том случае, если на нём заведены платёжные сервисы, например, Яндекс.Деньги, Яндекс.Директ или Рекламная сеть Яндекса. На указанных сервисах могут быть денежные средства, которые на момент удаления должны быть выведены. Если у Вас заблокировался при удалении аккаунт, сообщите об этом в службу поддержки по ссылке, которую Вам предложат прямо в сообщении об ошибке. 

ISAEVEV1957.ISAEV
26 ноября 2015, 15:23
+79168793661
ISAEVEV1957.ISAEV
26 ноября 2015, 15:23
я пока некомпетентен
sergbombordir
26 ноября 2015, 15:23
Давайте все вместе покажем всем свой номер телефона, ведь о нас мало сведений собрали! Хватит социальных сетей, чтобы узнать практически все о человеке, так еще и номер хотят. Губу раскатали!!!
natpikpriv
26 ноября 2015, 15:23
Спасибо за грамотный ответ, уважаемый sergbombordir !!! Я с Вами полностью согласна. С меня требовали снимок экрана моих настроек интернет броузера в социальной сети Bконтакте и мне пришлось удалить свою страницу. Уж лучше так, чем всем подряд давать о себе какие - либо данные.
natpikpriv
26 ноября 2015, 15:23
Я не участвую в Яндекс.Деньги, в Яндекс.Директ, в Рекламная сеть Яндекса.
natpikpriv
26 ноября 2015, 15:23
Я не собираюсь открывать 20 почтовых ящиков - мне достаточно одного. И давать в интернете свой номер мобильного телефона считаю не обязательным. При регистрации я указала свой номер мобильного телефона один раз и считаю, что одного номера вполне достаточно.
elenaprekrassnaya2010
26 ноября 2015, 15:23
классссссссссссссссссссссссссс
yury72
26 ноября 2015, 15:23
А как убрать предложение подключить телефонный номер вверху страницы с письмами?
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:23
yury72,
попробуйте, пожалуйста, одновременно зажать кнопки Ctrl и 0 (ноль) (возможно, Вы используете масштабирование) на клавиатуре и затем нажмите на крестик в верхнем правом углу предложения. 
albinaklimova
26 ноября 2015, 15:23
Тимофей, служба поддержки,
А как убрать насовсем? Моя мама при каждом входе видит эту хрень и каждый раз пытается удалить свой номер телефона.
kooti
26 ноября 2015, 15:23
не желания привязывать номер телефона, к почтовому ящику. Почему яндекс мне что то навязывает?
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:23
kooti,
Вы можете просто закрыть предложение, нажав на крестик вверху справа от баннера. Тогда сервис больше не будет предлагать Вам привязать номер и завести телефонный логин.
kooti
26 ноября 2015, 15:23
Тимофей, Благо дарю
vyburunov
26 ноября 2015, 15:23
Хорошая идея.
zussul
26 ноября 2015, 15:23
абсолютный, концентрированный, 143-процентный ВИН. без ВИНампа не было вин9х. всем ВИНамп, котаны!
shapoan345
26 ноября 2015, 15:23
Это  очень удобно теперь не нужно диктовать свой логин
amz2001
26 ноября 2015, 15:23
Я этим цифровым логином пользоваться не собираюсь и его не подключал. Тем не менее, мне в течение дня три раза приходит СМС сообщение:
Ваш код подтверждения (4-х значное число). Наберите его в поле ввода. Отправитель Yandex.

Свой телефон я для отправки мне  таких СМС не давал, а для возможности  восстановления пароля в аккаунте. Возможности отказа от подобных сообщения в настройках  не вижу.
amz2001
26 ноября 2015, 15:23
Пришлось воспользоваться процедурой удаления номера телефона из аккаунта, чтобы СМС-спам от Яндекса перестал поступать с кодом подтверждения.  Но телефон они из базы не удаляют - он снова появляется в интерфейсе почты в окошке приглашения воспользоваться этой
"замечательной услугой". Безобразие.
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:23
amz2001,
на странице http://phone-passport.yandex.ru/phones есть возможность с помощью ползунка отключить опцию телефонного логина. Тогда, если номер уже подтвержден, смс с номером подтверждения не будет приходить на Ваш номер.
teoslav
26 ноября 2015, 15:23
прохиндеи яндексовские, уберите свою дрянь со страниц моей почты достали!!!!!!!!
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:23
teoslav,
уточните, пожалуйста, речь о баннере вверху Почты? Если да, то нужно просто нажать на крестик вверху справа, чтобы закрыть предложение о телефонном логине. Если Вы не видите крестика, возможно, у Вас используется масштабирование экрана. Тогда просто нужно зажать одновременно клавиши Ctrl и 0 (ноль), крестик появится.
teoslav
26 ноября 2015, 15:23
как убрать со страницы навязчивую рекламу о телефонном беспределе яндекса
ibespalov
26 ноября 2015, 15:23
Поддерживаю. Мешает пользоваться почтой.
zhmurskiy77
26 ноября 2015, 15:23
Lash
megaart05
26 ноября 2015, 15:23
Дополнительная система контроля для аналитиков... Неужели в верхнем варианте нельзя сказать просто "Платон - по-английски собачка яндекс ру"? думаю у нас все кто умеет пользоваться интернетом - знают английский. я лично не против возможности выбрать в качестве имени - номер телефона, но почти уверен что скоро это станет "обязаловкой" а потому хотелось бы сохранить право выбирать.
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:23
http://megaart05.ru/, не у всех пользователей такие простые именные логины. Телефонный логин необязателен к использованию, если он Вам не нужен, то можно его и не заводить – всё на Ваше усмотрение!
aksios.333
26 ноября 2015, 15:23
Тимофей, служба поддержки,
как вставить картинку в текст письма , что бы она корректно отображалась и не пропала?
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:23
aksios.333,
Вы можете просто зажать картинку левой клавишей мыши и перетащить её в тело письма.
Если картинка при этом пропадает уже из отправленного письма, пожалуйста, напишите нам в службу поддержки об этом.
megaart05
26 ноября 2015, 15:23
Тимофей, служба поддержки,
Я вовсе не против такого нововведения, даже наоборот приветствую я говорил что для меня главное чтоб впоследствии это не стало бы обязательным условием. Хотелось бы иметь и в дальнейшем возможность выбора.
aksios.333
26 ноября 2015, 15:23
кто нить подскажите пожалуйста как вставить свою картинку в текст письма! обычным способом вставляю, а через 3и дня вместо картинки пустое поле появляется :-(   пробую "проинспектировать элемент" и в поле src="вставляю ссылку на свою картинку, которую я предварительно загрузил на фотохостинге" - тоже не помогает (((   либо тупо тело пустое(а самой картинки нет, только рамка из под неё)        ПОООМООГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:23
aksios.333,
картинку можно просто перетянуть в поле для написания текста письма (при этом справа от этого поля нужно нажать кнопку «Оформить письмо», если она ещё не нажата).
Если картинки исчезают из писем, пожалуйста, напишите нам в службу поддержки на http://feedback2.yandex.ru/mail/read/badcontent/ – я или мои коллеги помогут разобраться в ситуации.
Центральная коллегия адвокатов
26 ноября 2015, 15:23
1234
Алексей Л.
26 ноября 2015, 15:23
У меня 2 ящика ,а номер один.Как мне привязать к двум.
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:23
Алексей Л.,
насколько я понимаю, Вы уже нашли ответ в комментарии моего коллеги.
Алексей Л.
26 ноября 2015, 15:23
Тимофей, служба поддержки,
я понял что ни как и лучше смс послать с эл.адресом)
ibespalov
26 ноября 2015, 15:23
Как отключить назойливую рекламу сверху почты, с предложением завести почту с номером телефона? Сейчас случайно щелкнул, сразу пришло смс с кодом подтверждения, а мне это не нужно!. Сделайте, чтобы можно было скрыть. Яндекс становится похож на мэйл.ру в назойливости.
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:23
ibespalov,
мы ни в коем случае не навязываем Вам эту опцию – всё на усмотрение пользователя!
Закрыть предложение можно нажав на крестик вверху справа баннера о телефонном логине. Если крестика нет, то Вам следует сбросить масштабирование (одновременно нажав на клавиатуре Ctrl и 0) – крестик появится.
ibespalov
26 ноября 2015, 15:23
Во, теперь нашел квадратик. Ранее раз пять порывался его найти - что-то не видел. Очень он уж серый и незаметный. Спасибо.
ibespalov
26 ноября 2015, 15:23
В смысле, квадратик с крестиком. Справа вверху, между рекламным баннером и краем окна.
OKlenova
26 ноября 2015, 15:23
Что делать если к моей странице был привязан чужой,незнакомый мне номер телефона? Я только сейчас придала этому значение. Что делать? ТО есть этот человек мог зайти в мою почту и прочитать все письма?!
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:23
Подробно о номерах телефона Вы можете узнать на странице http://help.yandex.ru/passport/authorization/phone.xml .
По поводу привязки чужого номера и его длительного удаления обратитесь, пожалуйста, к службе поддержки Я.Паспорта на http://feedback2.yandex.ru/default/enter/security/ – нужно нажать на "Не удалось восстановить доступ" и описать проблему – Вам обязательно помогут!
OKlenova
26 ноября 2015, 15:23
И этот номер будет удален только через 30 дней!!! Кошмар какой! Зачем вообще эти телефоны? Есть пароль, есть контрольный вопрос, что еще нужно? Для чего это всё. Я в шоке. Не ожидала такого от Яндекса, всегда о нем было гораздо лучшего мнения.
V.Kucherow
26 ноября 2015, 15:23
подскажите как отключить этот банер
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:23
V.Kucherow,
закрыть предложение можно нажав на крестик вверху справа баннера о телефонном логине. Если крестика нет, то Вам следует сбросить масштабирование (одновременно нажав на клавиатуре Ctrl и 0) – крестик появится.
Lukynova.svet
26 ноября 2015, 15:23
  Я отказалась от почтового адреса с номером телефона считая достаточным одного адреса  а  мне  теперь  пишут что я  убрала номер телефона из аккаунта и лишают  меня возможности регистрации в необходимые  сайты
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:23
Уточните, пожалуйста, где Вы видите подобное сообщение и на каких именно сервисах Вы не можете из-за этого зарегистрироваться?
Отмечу, что Вы можете просто отключить телефонный адрес на странице http://phone-passport.yandex.ru/phones – нужно поместить ползунок «использовать дополнительный логин» в выключенное состояние. При этом телефонный адрес исчезнет, а вот номер телефона в настройках аккаунта Яндекса останется.
Андрей Иванович Соколов
26 ноября 2015, 15:23
...про засвет своего номера телефона... и ...про частую смену номера телефона...: возражу. Во-первых: "деловой номер " пусть знают все во-вторых: уже лет 10 - номер телефона (самый первый - знают все свои и т.д. и т.п.)не меняю + примерно 3-и годика назад приобрёл 3-х и 2-х SIM-очные телефоны: обозначай любой № из 5-ти...
Один e-mail - дела и т.д., другой - остальное, 3-ий - разное... Очень удобностало - при обозначении кому-либо: говорю так: мой № телефона яндекс ру!!!
Повторять - не приходиться... в отличие - от ранее.
Молодцы.
dmitriy.dokuchaev
26 ноября 2015, 15:23
Молодцы! Классная идея! :)
lidapanowa
26 ноября 2015, 15:23
хочу убрать номер телефона из яндекса оставить по старому
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:23
Вы можете убрать номер телефона на странице настроек https://phone-passport.yandex.ru/phones – нужно ползунок «использовать дополнительный логин» переключить в положение "Выкл".
dem.vitia
26 ноября 2015, 15:23
хочу чтобы яндекс почта и яндекс диск сидели на одном пароле и на одном логине-вы облегчите нам жизнь!-спасибо.
Алексей
26 ноября 2015, 15:23
dem.vitia,
И Почта, и Диск, и все остальные сервисы Яндекса доступны по одному логину и паролю вашей учётной записи на Яндексе. Проверьте ещё разок.
dem.vitia
26 ноября 2015, 15:23
вы меня услышали?
demidchenko2011
26 ноября 2015, 15:23
demidchenko2011@yandex.ru
danil.tumanov
26 ноября 2015, 15:23
почему на городской нельзя сделать? для компаний самое то!
danil.tumanov
26 ноября 2015, 15:23
почему на городской нельзя сделать? для компаний самое то!
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:23
Данил, дело в том, что для создания цифрового алиаса в Почте необходима верификация номера – городской телефон не позволяет с помощью смс подтвердить принадлежность номера, а значит, присвоить Вашей почте цифровой алиас.
dmitrilipato
26 ноября 2015, 15:23
спасиб
lyca66
26 ноября 2015, 15:23
89055175146
Vatian.Karina
26 ноября 2015, 15:23
я хочу, чтобы новости с потоков ( о моде, о мировых новостях) приходили на телефон .Это возможно ?
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:23
Карина, увы, такой возможности нет, но я обязательно передам Ваше пожелание команде Я.Почты на рассмотрение. Спасибо!
Vatian.Karina
26 ноября 2015, 15:23
Вам спасибо !
lysak.nat55
26 ноября 2015, 15:23
2687
Николай Балак
26 ноября 2015, 15:23
Вы отключили мой телефон. А вообще зачем его сообщать? Мне какойто идиот позвонил  и говорит. Папа я попал в аварию мне нужны деньги, а уменя два сына.Один спит в своей комнате второму позвонил по Укртелекому, говорит всё в норме.И вы хотите чтобы каждый раз  я писал свой телефон.Подумайте об этом.
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:23
Николай, очень сожалею, что Вы попали в такую ситуацию. Если Вы указываете свой номер телефона на Яндексе, то он нужен лишь для восстановления доступа при необходимости или же для создания цифрового логина, как описано в этом посте. Больше никуда данные о Вашем номере не передаются. Уточните, пожалуйста, Вы получили сообщение о том, что Ваш телефон был отключен от Вашего аккаунта на Яндексе? Если да, пожалуйста, напишите  обращение на странице https://feedback2.yandex.ru/passport/default/settings/phone/ (нужно нажать "У меня есть вопросы") и сообщите о том, что Вам пришло сообщение об отключении телефона, хотя Вы этого не делали – мои коллеги постараются помочь Вам.
galya726
26 ноября 2015, 15:23
хочу сменить пароль в почте, а телефон для подтверждения не спрашивают. Как быть?
galya726
26 ноября 2015, 15:23
У меня,что взломали почту? последний подтвержденный номер телефона НЕ МОЙ +79161234567.
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:23
Тогда Вам следует обратиться в службу поддержки http://feedback2.yandex.ru/mail/access/errors/other/ с сообщением о том, что Вы не можете сменить пароль и обнаружили в Почте чужой номер телефона – мои коллеги постараются Вам помочь!
БЗТО
26 ноября 2015, 15:23
Просто супер, очень удобно!
eleseew.dmitry
26 ноября 2015, 15:23
у меня заблокировали основной номер, как мне поменять номер если только на старый он отправляет код о смене ????
kapitoshkaru
26 ноября 2015, 15:23
Всем здравствуйте.
Будьте добры объясните, почему нельзя привязывать несколько номеров, у меня 3 телефонных номера разных операторов и разных регионов, считаю было бы удобно записать на все свои номера телефонов один ящик.
ya-rausa2013
26 ноября 2015, 15:23
я против мобильного логина в яндекс почте,т.к. я дала свой мобильный номер для логина,то после этого не могла войти в почту-пароль не срабатывал.Пароль сменила,но уверенности в почтовом ящике нет.Хочу убрать телефонный номер с эл.почты.Как это сделать?
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:23
Вы можете отключить использование телефонного логина в настройках на http://phone-passport.yandex.ru/ и выбрать другой адрес для отправки писем на https://mail.yandex.ru/neo2/#setup/sender .
@
26 ноября 2015, 15:23
жаль что в почте яндекса нет видеозвонков..
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:23
Спасибо, добавлю Ваш комментарий в пожелания!
nntroshin
26 ноября 2015, 15:23
+7 964 994 39 38
nntroshin
26 ноября 2015, 15:23
+7 964 994 39 38
Миша Уткин
26 ноября 2015, 15:23
не могу отправлять письма чтобы востановить пароль !!!
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:23
Михил, уточните, пожалуйста, в чем именно проблема (Вы получаете сообщение об ошибке или кнопка не нажимается) и на каком адресе она возникает?
ВВ
26 ноября 2015, 15:23
а надо?
alexei.su
26 ноября 2015, 15:23
Как настроить цифровой логин?
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:23
На https://phone-passport.yandex.ru/phones укажите свой телефон, подтвердите его и включите ползунок "использовать номер телефона как логин" – и Вы сможете выбрать его в качестве основного на странице настроек Почты по ссылке https://mail.yandex.ru/neo2/#setup/sender .
surkovaluda
26 ноября 2015, 15:23
cпасибо,приятно было работать
super.ao237
26 ноября 2015, 15:23
8-902-9932617
marinacrivonosova
26 ноября 2015, 15:23
Мне нравиться яндекс
marinacrivonosova
26 ноября 2015, 15:23
Мне нравиться яндекс
erik.kramer.neo
26 ноября 2015, 15:23
охренеть...
suvsig.ufmsnn
26 ноября 2015, 15:23
хочу завести рабочий ящик, указав номер стационарного РАБОЧЕГО телефона, публичного. однако, сделать это невозможно по причине того, что сервис требует код подтверждения смс.
и как быть?
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 15:23
Увы, в таком формате адрес будет не завести – опция работает только для мобильных телефонов, с которых можно подтвердить номер.
darckina.natalya
26 ноября 2015, 15:23
9616198746
natalia.barabolia
21 декабря 2015, 20:18
Здравствуйте мне пишут, что Логин и пароль у другого человека. Мне нужно создать новый Логин и пароль помогите
ivan.sobakin2017
28 января 2016, 01:10
Я забыл логин от своей яндекс почты, как его восстановить с помощью номера телефона
Света Чистякова
28 января 2016, 15:12
ivan.sobakin2017,
здравствуйте. Номер телефона пригодится, если вы забыли пароль.

Если не помните логин, попробуйте воспользоваться советами на этой странице: https://yandex.ru/support/passport/troubleshooting/problems_forgot-login-email.xml.
w89112910000
29 октября 2016, 12:01
Здравствуйте! Почему нельзя создать логин начинающийся с 8? Сделайте пожалуйста такую возможность
Александр Ермаков
3 сентября 2018, 21:14
есть почта по номеру тел не заходит что делать
Pirania0305
вчера, 18:40
Как так может быть,  я на своём телефоне загрузила браузер яндекс, а там чужая почта,  я в почтовом ящике чужого человека,  и выходила,  и пыталась в свой ящик зайти. Капец,  хрен с маслом чужой ящик. Здорово смотрю чужую инфу. В моем кто-то тоже роется. В свой не могу попасть (((. Что делать 